Как проверить тёплый пол мультиметром перед укладкой плитки

Перед укладкой плитки необходимо проверить нагревательный кабель или мат, датчик температуры пола и изоляцию. Одной звуковой прозвонки недостаточно. Нужно измерить точное сопротивление нагревательных жил, сравнить его с паспортом, проверить отсутствие связи с защитным экраном и провести испытание изоляции мегаомметром.

Самое важное: все измерения мультиметром выполняются только на полностью обесточенных и отсоединённых от терморегулятора проводах. Проверку изоляции мегаомметром, подключение к сети, работу в электрощите и пробное включение должен выполнять квалифицированный специалист.

Короткий ответ Сфотографируйте маркировку каждого кабеля или мата. Отсоедините все нагревательные секции от терморегулятора и друг от друга. Измерьте сопротивление между рабочими жилами каждой секции. Сравните результат с паспортным диапазоном. Проверьте каждую рабочую жилу относительно защитного экрана. Проведите испытание изоляции мегаомметром по инструкции изготовителя. Измерьте сопротивление датчика температуры пола. Повторите проверки после плиточных работ.

Нагревательный мат и отдельный кабель: в чём разница С точки зрения электрической проверки нагревательный мат и кабельная секция устроены похоже. Внутри находится резистивный нагревательный кабель с рабочими жилами, изоляцией и защитным экраном. Нагревательный мат Кабель заранее закреплён на сетке с определённым шагом. Мат обычно укладывают в плиточный клей, тонкий слой ровнителя или другую конструкцию, разрешённую производителем. Отдельная кабельная секция Кабель самостоятельно раскладывают по основанию с рассчитанным шагом. В зависимости от модели он может предназначаться для стяжки, плиточного клея или другой конструкции пола. Различие влияет на способ укладки, но не отменяет обязательных измерений. Мат также может быть повреждён при разрезании сетки, развороте, креплении или работе зубчатым шпателем. Если используется несколько матов или кабельных секций, каждый нагреватель проверяют отдельно. Измерение только общей параллельно соединённой системы не считается полноценной приёмкой.

Подготовка к измерениям Полностью отключите питание. Нагреватель не должен быть подключён к сети, терморегулятору, контактору или другому управляющему устройству. Разъедините все секции. Если несколько кабелей соединены параллельно, каждый из них нужно отсоединить и измерить отдельно. Отделите датчик пола. Его два провода проверяются отдельно от нагревательного кабеля. Найдите маркировку. Сфотографируйте коробку, паспорт, бирку холодного конца и надписи на соединительной муфте. Определите назначение проводов. Нельзя ориентироваться только на цвет, если паспорт отсутствует или кабель ремонтировался. У типичной двухжильной секции коричневый и синий проводники относятся к нагревательной цепи, а жёлто-зелёный соединён с защитным экраном. Расцветку необходимо сверить с паспортом конкретного изделия. Никогда не включайте режим измерения сопротивления на проводах, где может присутствовать сетевое напряжение. Это опасно и может вывести мультиметр из строя.

Что проверить до использования приборов Нагревательная часть Кабель не укорочен и не наращён.

Витки не пересекаются и не касаются друг друга.

Нет острых перегибов, заломов и сплющенных участков.

Кабель не прижат дюбелем, саморезом или монтажной лентой.

На оболочке нет порезов, задиров и следов удара инструментом.

Шаг укладки одинаковый и соответствует инструкции.

Кабель не проходит через деформационные швы.

Нагреватель не размещён под стационарной мебелью без необходимого зазора. Муфты и холодный конец Соединительная и концевая муфты не повреждены.

На муфты не действует натяжение.

Холодный конец подходит к стене без резкого перегиба.

Муфты будут полностью окружены разрешённым раствором без пустот.

Расположение каждой муфты сфотографировано с привязкой к стенам. Датчик температуры Датчик расположен между соседними витками, а не вплотную к кабелю.

Гофротрубка имеет плавный изгиб без заломов.

Конец трубки герметично закрыт.

Датчик можно вынуть и установить обратно.

Трубка не заканчивается под нагревательным кабелем.

Как проверить двухжильный тёплый пол мультиметром У двухжильной секции обычно имеется один холодный конец с тремя выводами: две рабочие жилы и защитный экран. Шаг 1. Проверьте мультиметр Установите чёрный щуп в разъём COM. Установите красный щуп в разъём V/Ω. Выберите режим измерения сопротивления. При ручном выборе установите диапазон выше ожидаемого сопротивления. Замкните щупы между собой и запишите сопротивление самих щупов. Если прибор показывает, например, 0,3 Ом при замкнутых щупах, это значение можно учитывать при измерении низкоомных секций. У большинства бытовых тёплых полов сопротивление составляет десятки или сотни ом, поэтому небольшая погрешность щупов обычно не влияет на итоговый вывод. Шаг 2. Измерьте нагревательную цепь Приложите один щуп к первой рабочей жиле. Второй щуп приложите ко второй рабочей жиле. Обеспечьте надёжный контакт с металлом проводника. Дождитесь стабильного результата. Запишите сопротивление с точностью, которую показывает прибор. Повторите измерение ещё раз. Сравнивать нужно не с сопротивлением похожего кабеля, а с паспортом именно этой секции. Длина и мощность даже в пределах одной серии существенно меняют результат. Шаг 3. Проверьте отсутствие явного замыкания на экран Переключите мультиметр на максимальный диапазон сопротивления. Измерьте сопротивление между первой рабочей жилой и жёлто-зелёным проводом экрана. Повторите измерение между второй рабочей жилой и экраном. Исправный кабель обычно показывает OL, единицу слева, знак бесконечности или значение выше диапазона прибора. Показание OL является только предварительным результатом. Оно означает, что мультиметр не обнаружил проводящего соединения своим небольшим измерительным напряжением. Скрытый прокол или ослабление изоляции может проявиться только при испытании мегаомметром.

Как проверить одножильный кабель или мат У одножильного нагревателя оба конца нагревательной жилы должны возвращаться к месту подключения. Поэтому у системы имеются два холодных конца. Найдите рабочий проводник первого холодного конца. Найдите рабочий проводник второго холодного конца. Измерьте сопротивление между этими двумя проводниками. Сравните результат с паспортом. Отдельно проверьте отсутствие связи рабочих проводников с защитным экраном. Если оба холодных конца оказались в разных местах помещения, это является серьёзной монтажной проблемой. Для подключения одножильной секции оба конца должны быть правильно выведены к месту соединения согласно инструкции изготовителя.

Пример проверки кабелей Теплолюкс Tropix Рассмотрим три кабельные секции, показанные на фотографии. Их нельзя оценивать по одному общему показанию. Каждая секция измеряется отдельно. Секция Расчёт по 220 В Диапазон изготовителя Пример нормального показания Теплолюкс Tropix, 21 м, 340 Вт Около 142,4 Ом 125,4-145,2 Ом Например, 136 Ом Теплолюкс Tropix, 32 м, 630 Вт Около 76,8 Ом 71,8-83,2 Ом Например, 78 Ом Теплолюкс Tropix, 56,5 м, 1200 Вт Около 40,3 Ом 36,5-42,3 Ом Например, 39,5 Ом В этом примере нормальные результаты должны одновременно соответствовать следующим условиям: сопротивление каждого кабеля находится внутри своего диапазона;

между рабочими жилами и экраном мультиметр не показывает явного соединения;

результат испытания изоляции соответствует паспорту и методике проверки;

значение не изменяется при осторожном перемещении холодного конца;

после плиточных работ сопротивление остаётся сопоставимым с исходным. Если три кабеля уже соединены параллельно Для трёх указанных секций общее сопротивление параллельного соединения должно ориентировочно находиться в пределах 20,3-23,5 Ом. Такое измерение можно использовать только как дополнительное. Оно не показывает, какая именно секция повреждена, и может скрыть отклонение одной ветви за счёт остальных кабелей. Для приёмки соединение нужно разобрать и измерить каждый нагреватель отдельно. Если кабель показывает сопротивление за пределами паспортного диапазона, закрывать его плиткой нельзя. Необходимо повторить измерение, проверить контакты щупов, маркировку и состояние холодного конца.

Примеры сопротивления Electrolux Twin Cable Для серии Electrolux Twin Cable ETC 2-17 изготовитель указывает номинальное сопротивление и допуск от -5 до +10%. Таблица ниже предназначена только для этой серии и не заменяет паспорт конкретной упаковки. Модель Мощность Номинал Допустимый диапазон ETC 2-17-100 100 Вт 484 Ом 459,8-532,4 Ом ETC 2-17-200 200 Вт 242 Ом 229,9-266,2 Ом ETC 2-17-300 300 Вт 161,3 Ом 153,2-177,4 Ом ETC 2-17-400 400 Вт 121 Ом 115,0-133,1 Ом ETC 2-17-500 500 Вт 96,8 Ом 92,0-106,5 Ом ETC 2-17-600 600 Вт 80,7 Ом 76,7-88,8 Ом ETC 2-17-800 800 Вт 60,5 Ом 57,5-66,6 Ом ETC 2-17-1000 1000 Вт 48,4 Ом 46,0-53,2 Ом ETC 2-17-1200 1200 Вт 40,3 Ом 38,3-44,3 Ом ETC 2-17-1500 1500 Вт 32,3 Ом 30,7-35,5 Ом ETC 2-17-2000 2000 Вт 24,2 Ом 23,0-26,6 Ом ETC 2-17-2500 2500 Вт 19,4 Ом 18,4-21,3 Ом В разных редакциях каталогов, сериях и партиях могут применяться другие характеристики. Надпись на конкретной упаковке, бирке или в гарантийном талоне важнее общей таблицы из интернета.

Как приблизительно рассчитать сопротивление по мощности Когда паспорт временно недоступен, сопротивление можно оценить по номинальному напряжению и мощности: R = U2 / P R - сопротивление, Ом;

- сопротивление, Ом; U - номинальное напряжение изделия, В;

- номинальное напряжение изделия, В; P - номинальная мощность секции, Вт. Пример для кабеля 1200 Вт на 220 В R = 2202 / 1200 = 40,3 Ом В расчёте нужно использовать номинальное напряжение, указанное изготовителем, а не случайное напряжение, измеренное в розетке. Если кабель рассчитан на 220 В, подстановка 230 В даст другой результат. Формула даёт ориентир, но не заменяет паспортный диапазон. Реальное сопротивление зависит от производственного допуска, материала нагревательной жилы и температуры кабеля. Как проверить фактическую мощность по сопротивлению После измерения можно приблизительно рассчитать мощность: P = U2 / R Например, при сопротивлении 40 Ом и номинальном напряжении 220 В расчётная мощность составит около 1210 Вт. Результат сравнивают с паспортом, а не используют как самостоятельное подтверждение исправности.

Как проверить изоляцию нагревательного кабеля Предварительная проверка мультиметром Мультиметром проверяют две пары: первая рабочая жила - защитный экран;

вторая рабочая жила - защитный экран. На максимальном диапазоне исправная секция обычно показывает отсутствие проводимости. Если появляется устойчивое конечное сопротивление, особенно в килоомах или единицах мегом, работы следует остановить. Возможные причины конечного сопротивления: повреждена оболочка нагревательного кабеля;

проколота изоляция;

повреждена соединительная или концевая муфта;

в муфту попала влага;

ошибочно определено назначение проводов;

секция остаётся подключённой к другому оборудованию. Правильная проверка мегаомметром Перед испытанием обе рабочие жилы двухжильного кабеля обычно соединяют вместе. Один вывод мегаомметра подключают к объединённым рабочим проводникам, второй - к защитному экрану. Полностью отсоедините кабель от терморегулятора и сети. Убедитесь в отсутствии напряжения. Соедините рабочие жилы в соответствии с методикой испытания. Подключите второй провод прибора к экрану. Установите испытательное напряжение из паспорта изделия. Выполните измерение в течение установленного времени. Запишите напряжение, длительность и полученное сопротивление. После испытания дождитесь разряда цепи. Нельзя подавать испытательное напряжение мегаомметра на терморегулятор, датчик температуры, электронный модуль или другие подключённые устройства. Они должны быть предварительно отсоединены. Как оценивать значение Для цепей номинальным напряжением до 500 В нормативное испытательное напряжение обычно составляет 500 В постоянного тока, а минимальное сопротивление изоляции цепи - 1 МОм. Для нового нагревательного кабеля этого минимального порога недостаточно для уверенного вывода о хорошем состоянии. Исправное новое изделие обычно показывает значительно больше, а изготовитель может устанавливать более строгие требования. Например, для ряда изделий DEVI указывается более 20 МОм после одной минуты испытания напряжением не менее 500 В. В других паспортах и гарантийных сертификатах могут применяться иные значения. Поэтому настройку прибора и критерий годности берут из документации конкретной секции. Если паспорт утерян, лучше уточнить требования у изготовителя по точной модели и серийному номеру. Не следует произвольно подавать 1000 или 2500 В на неизвестный нагреватель.

Как проверить датчик температуры тёплого пола Датчик представляет собой отдельный терморезистор с двумя проводами. Он не имеет электрической связи с нагревательной секцией. Отсоедините датчик от терморегулятора. Переведите мультиметр в режим измерения килоом. Подключите щупы к двум проводам датчика. Дождитесь стабильного значения. Сравните результат с паспортом терморегулятора. Нельзя считать универсальной цифру 10 кОм. Разные регуляторы используют датчики на 5, 6,8, 10, 12, 15, 33, 47 кОм и другие номиналы. Например, в ряде терморегуляторов Теплолюкс применяется датчик TST02 с номиналом 6,8 кОм. Для другого регулятора может потребоваться датчик с совершенно иной характеристикой. Проверка реакции на температуру Большинство датчиков пола относится к типу NTC. При осторожном нагреве чувствительного конца рукой сопротивление должно плавно уменьшаться. После охлаждения оно увеличивается. Эта проверка показывает только наличие реакции. Она не подтверждает точность датчика и его совместимость с конкретным терморегулятором. Показание Возможный вывод OL или бесконечность Обрыв датчика или его провода Около 0 Ом Короткое замыкание Показание скачет Плохой контакт, надлом провода или неисправность датчика Сопротивление меняется плавно Датчик реагирует на температуру, но требуется сверка с паспортом Значение стабильно, но сильно отличается от паспорта Неисправный или несовместимый датчик Проверка гофротрубки До укладки плитки датчик нужно полностью вынуть из трубки и снова установить. Если он застревает, трубку необходимо исправить сейчас. После завершения отделки заменить замурованный датчик без вскрытия пола будет сложно или невозможно.

Как проверять несколько кабелей или матов Каждая секция должна иметь собственную запись в протоколе. Даже если все нагреватели будут подключены к одному терморегулятору, до соединения измеряются: сопротивление первой секции;

сопротивление второй секции;

сопротивление каждой последующей секции;

изоляция каждой секции относительно её экрана;

сопротивление датчика температуры. Почему общего измерения недостаточно При параллельном соединении общее сопротивление всегда меньше сопротивления каждой отдельной ветви. Изменение одной секции может частично маскироваться другими кабелями. Кроме того, при обнаружении неисправности по общему результату невозможно понять, какой именно кабель повреждён. Подпишите холодные концы до укладки плитки: помещение, зона, модель, мощность и сопротивление. Одинаковые неподписанные провода после отделки легко перепутать.

Как контролировать кабель во время укладки плитки Большинство повреждений происходит не при раскладке, а во время дальнейших работ. Кабель можно порезать зубчатым шпателем, прижать плиткой, повредить инструментом или наступить на незакреплённую муфту. Сигнализатор повреждения Специальный автономный прибор подключается к рабочим жилам и экрану нагревателя. Он непрерывно контролирует цепь и подаёт звуковой сигнал при обрыве или появлении нежелательного соединения с экраном. Такой сигнализатор не измеряет точное сопротивление и не заменяет мегаомметр. Его задача - сразу остановить плиточные работы, пока место повреждения ещё доступно. Правильная последовательность 1 После распаковки Проверить кабель, изоляцию и датчик до начала монтажа. 2 После раскладки Повторить измерения после всех разворотов и крепления. 3 Перед плиткой Сделать итоговые фотографии и зафиксировать показания. 4 Во время укладки Использовать сигнализатор повреждения и контролировать работы. 5 После плитки Снова измерить нагреватель, изоляцию и датчик.

Можно ли проверить тёплый пол подручными средствами Звуковая прозвонка Подходит только для грубой проверки. У режима прозвонки есть порог срабатывания. Исправный кабель с сопротивлением 80, 140 или 500 Ом может не подавать звуковой сигнал. Батарейка и лампочка Такая схема может показать только наличие замкнутой цепи. Она не измеряет сопротивление, не выявляет отклонение мощности и не проверяет изоляцию. Индикаторная отвёртка Не подходит для проверки нагревательной секции, датчика и сопротивления изоляции. Подключение кабеля напрямую к розетке Не является правильной проверкой. Разложенный кабель может нагреваться неравномерно, а отдельные производители запрещают подавать питание до полного помещения нагревательной части в раствор. Нельзя подавать 230 В на кабель, находящийся в бухте. Не следует проверять нагреватель прикосновением рукой и оставлять его включённым без контроля. Тепловизор Тепловизор полезен после разрешённого первого запуска и высыхания строительных смесей. Он показывает распределение температуры, но не подтверждает исправность электрической изоляции.

Как расшифровать показания мультиметра Результат Возможная причина Дальнейшее действие Сопротивление внутри паспортного диапазона Рабочая цепь, вероятно, цела Проверить изоляцию и датчик OL между рабочими жилами Обрыв, плохой контакт щупов или неверный диапазон Повторить измерение и остановить отделку Около 0 Ом между рабочими жилами Короткое замыкание или выбраны неправильные выводы Проверить маркировку и не подключать кабель Значительно ниже нормы Межжильное замыкание или измерение нескольких параллельных секций Разъединить кабели и проверить отдельно Значительно выше нормы Повреждение жилы, плохой контакт или другая модель Проверить маркировку, муфту и холодный конец Конечное сопротивление между жилой и экраном Возможное повреждение изоляции или влага Провести испытание мегаомметром Показание меняется при движении холодного конца Надлом провода или дефект соединительной муфты Не закрывать кабель плиткой После плитки сопротивление заметно изменилось Кабель мог быть повреждён инструментом Остановить работы и провести локализацию дефекта Небольшое изменение сопротивления возможно из-за температуры кабеля и погрешности прибора. Резкое изменение, выход за паспортный диапазон или нестабильное показание требуют диагностики.

Что записать перед укладкой плитки Этап Кабель R жил R изоляции Напряжение испытания R датчика После распаковки ________ _____ Ом _____ МОм _____ В _____ кОм После раскладки ________ _____ Ом _____ МОм _____ В _____ кОм Перед плиткой ________ _____ Ом _____ МОм _____ В _____ кОм После плитки ________ _____ Ом _____ МОм _____ В _____ кОм Какие фотографии сохранить общий вид всей раскладки;

каждый холодный конец с подписью;

соединительные и концевые муфты;

датчик и его гофротрубка;

расстояния от кабеля до стен;

участки возле дверей, сантехники и мебели;

показания мультиметра и мегаомметра;

коробки, бирки и паспортные таблицы. На фотографиях желательно разместить рулетку. Снимки без масштаба плохо помогают, когда через несколько лет потребуется просверлить пол или установить перегородку.

Нормативная основа ГОСТ Р 50571-7-753-2013 Стандарт распространяется на электроустановки с нагреваемыми полами и потолочными поверхностями. В техническом описании системы должны быть зафиксированы производитель, тип и количество нагревателей, мощность, напряжение, сопротивление в холодном состоянии, сопротивление изоляции, испытательное напряжение и расположение кабеля. Для системы обогрева предусматривается защита УДТ с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. Расположение нагревателей должно быть отражено на эскизе, рисунке или фотографии. ГОСТ Р 50571.16-2019 Документ устанавливает правила испытаний низковольтных электроустановок. Для цепей до 500 В применяется испытательное напряжение 500 В постоянного тока, а минимальное сопротивление изоляции составляет 1 МОм. Электронное оборудование, способное повлиять на результат или получить повреждение, перед испытанием отсоединяется. Паспорт изготовителя Паспорт конкретного нагревателя определяет допустимое сопротивление, способ укладки, испытательное напряжение, минимальное сопротивление изоляции, радиус изгиба, допустимый слой раствора и срок первого включения. Нормативное минимальное значение сопротивления изоляции не отменяет более строгих требований производителя. Для нового кабеля ориентируются сразу на оба критерия.

Проверка тёплого пола в Туле и Тульской области Перед укладкой плитки можно проверить нагревательные кабели и маты, датчик температуры, состояние изоляции, линию питания, защитный проводник и аппараты защиты. Каждый нагревательный контур измеряется отдельно. Результаты фиксируются до того, как кабель будет закрыт плиточным клеем или стяжкой. Минимальный выезд и диагностика по Туле - от 5000 ₽. При выполнении дальнейших согласованных работ сумма учитывается в их стоимости. Гарантия на выполненные монтажные работы составляет 5 лет при использовании рекомендованных материалов и 1 год при использовании материалов заказчика. Написать в MAX Написать в Telegram