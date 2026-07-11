Matter-камеры и видеодомофоны: PoE, архив и совместимость
Matter, видеонаблюдение и умный дом

Matter-камеры и видеодомофоны в 2026 году: PoE, архив и совместимость

Matter 1.5 добавил общий стандарт для камер и видеодомофонов: видеопоток, звук, двустороннюю связь, события, зоны и управление. Но Matter не заменяет объектив, ночную съёмку, кабель, PoE, локальный архив, видеорегистратор и безопасную сеть. Хорошая камера должна одновременно подходить по изображению, монтажу, хранению записей и поддерживаемым экосистемам.

Matter 1.5 и 1.5.1 Камеры и видеодомофоны PoE и Wi-Fi WebRTC ONVIF и RTSP Локальный архив

Материал проверен и обновлён: июль 2026 года

Главное

Matter помогает добавить совместимую камеру сразу в несколько экосистем без отдельной интеграции для каждого производителя. В поддерживаемом приложении могут быть доступны просмотр видео, двусторонний звук, события, зоны, PTZ и отдельные настройки.

При этом Matter не означает, что камера обязательно поддерживает ONVIF, RTSP, запись на любой NVR или NAS. Не гарантируется и одинаковый набор функций в Apple Home, Google Home, SmartThings, Home Assistant и фирменном приложении производителя.

Для стационарной камеры дома, офиса или участка практичной основой остаётся Ethernet и PoE: один кабель передаёт питание и данные, а коммутатор можно подключить к UPS. Wi-Fi подходит там, где кабель проложить невозможно, но требует отдельного стабильного питания и качественного покрытия.

Что такое Matter-камера

Matter-камера является IP-устройством, которое поддерживает сертифицированный набор команд, состояний и видеовозможностей стандарта Matter.

Экосистема получает унифицированный способ:

  • обнаружить камеру;
  • безопасно добавить её по QR-коду или другому поддерживаемому способу;
  • получить информацию о возможностях;
  • открыть видеопоток;
  • передавать звук в обе стороны;
  • получать события;
  • управлять поворотом, наклоном и приближением;
  • работать с зонами обнаружения;
  • управлять отдельными параметрами приватности;
  • добавить устройство в несколько совместимых экосистем.
Matter является уровнем совместимости. Физически камера всё равно подключается через Ethernet, Wi-Fi или другое предусмотренное производителем IP-соединение и получает питание от PoE, блока питания, аккумулятора либо низковольтной линии.

Что изменили Matter 1.5, 1.5.1 и 1.6

Matter 1.5

Камеры стали стандартным типом устройства

  • видеопоток через WebRTC;
  • передача звука;
  • двусторонняя связь;
  • локальный и удалённый доступ;
  • несколько потоков;
  • PTZ;
  • зоны обнаружения;
  • зоны приватности;
  • локальные и облачные варианты записи.
Matter 1.5.1

Улучшена работа видео и домофонов

  • более гибкие медиаконфигурации;
  • улучшенная работа нескольких потоков;
  • поддержка современных форматов;
  • доработки для дверных звонков;
  • улучшения загрузки записанного видео;
  • оптимизация сети и хранения.
Matter 1.6

Улучшена общая работа экосистем

  • новые способы первичной настройки;
  • более понятная передача возможностей устройства;
  • улучшенное взаимодействие нескольких экосистем;
  • больше информации о состоянии устройства;
  • без нового отдельного поколения камер.
Версия стандарта в спецификации, версия Matter-контроллера и фактические функции приложения могут различаться. Камера Matter 1.5 не обязательно покажет все функции в платформе, которая реализовала только часть нового типа устройства.

Что Matter реально даёт камерам и видеодомофонам

Единое добавление

Камера подключается к совместимой экосистеме через стандартную процедуру Matter.

Видеопоток

Приложение может получить живое видео без отдельного фирменного API.

Двусторонний звук

Пользователь слышит посетителя и может ответить через камеру или домофон.

События

Движение, звонок или другое поддерживаемое событие может участвовать в сценариях.

PTZ

Совместимая поворотная камера может принимать стандартные команды управления.

Несколько экосистем

Одно устройство можно предоставить нескольким Matter-контроллерам.

Зоны

Платформа может работать с областями обнаружения и масками приватности.

Удалённый просмотр

Экосистема может организовать защищённый доступ через предусмотренную архитектуру.

Меньше фирменных интеграций

Производителю не требуется создавать отдельный API для каждой платформы.

Чего Matter не гарантирует

  • Хорошее изображение. Стандарт не исправит слабую матрицу, плохой объектив, пересвет, шум или неудачный ракурс.
  • ONVIF и RTSP. Matter-совместимость не означает автоматическую работу с любым видеорегистратором или NAS.
  • Бесплатное облако. Производитель может отдельно тарифицировать хранение, аналитику или длительную историю.
  • Одинаковые функции во всех приложениях. Экосистемы внедряют новые возможности с разной скоростью.
  • Локальную запись. Камера может поддерживать только облачный архив или ограниченную запись на карту памяти.
  • Работу без фирменного приложения. Обновление, первичная настройка аналитики и часть функций могут оставаться фирменными.
  • PoE. Камера Matter может питаться от аккумулятора или отдельного блока питания.
  • Обновление старой камеры. Производитель должен реализовать, протестировать и сертифицировать поддержку.
  • Профессиональную систему безопасности. Бытовая интеграция умного дома не заменяет требования к ответственному видеонаблюдению и охране.

Почему Matter-камера может работать по-разному в разных экосистемах

Камера и контроллер должны поддерживать один тип устройства, но пользовательский интерфейс, запись, аналитика и автоматизации принадлежат конкретной экосистеме.

Функция Что зависит от Matter Что зависит от экосистемы или производителя
Добавление камеры Стандартная процедура commissioning Интерфейс приложения и поддерживаемые контроллеры
Живое видео Стандартный механизм видеосеанса Интерфейс, задержка, разрешение и ограничения приложения
Архив Возможность описать варианты хранения Тариф, длительность, поиск и экспорт записей
Аналитика Передача поддерживаемых событий Распознавание лиц, машин, животных и посылок
Удалённый доступ Стандартные сетевые механизмы Облачная инфраструктура и учётная запись
Уведомления Событие устройства Фильтрация, расписание и формат сообщения
Интеграция с замком Стандартные состояния устройств Разрешённые сценарии и подтверждение пользователя

Перед покупкой проверяют два уровня

  1. Сертификацию камеры. На упаковке и в документации должна быть указана конкретная Matter-совместимость.
  2. Поддержку платформы. Нужно проверить, какие функции этой камеры доступны именно в используемой экосистеме.

Можно ли добавить Matter-камеру в несколько систем

Matter Multi-Admin позволяет предоставлять одно устройство нескольким совместимым экосистемам. Например, камера может участвовать в сценариях SmartThings и одновременно передавать события в локальную систему.

Что необходимо проверить

  • какая экосистема добавлена первой;
  • кто имеет права администратора;
  • какие пользователи могут смотреть видео;
  • доступна ли двусторонняя связь во всех системах;
  • где хранится архив;
  • кто получает уведомления;
  • как удалить доступ бывшего пользователя;
  • что произойдёт после сброса камеры;
  • не превышено ли количество одновременных потоков;
  • как нагрузка нескольких просмотров влияет на сеть.
Multi-Admin не означает общий архив. Одна экосистема может показывать только живое видео, другая хранить события в облаке, а фирменное приложение предоставлять полный набор аналитики.

Что лучше для Matter-камеры: PoE или Wi-Fi

Для ответственных зон

Ethernet и PoE

  • питание и данные по одному кабелю;
  • стабильный канал;
  • не зависит от качества Wi-Fi в точке монтажа;
  • централизованный UPS;
  • удобная диагностика порта;
  • возможность VLAN;
  • необходим кабель до камеры;
  • нужен подходящий PoE-коммутатор.
Для готового ремонта

Wi-Fi

  • не требуется Ethernet до камеры;
  • удобно для одной или двух точек;
  • можно установить после ремонта;
  • нужна отдельная розетка или низковольтное питание;
  • зависимость от радиопокрытия;
  • помехи и перегрузка эфира;
  • сложнее централизованно резервировать питание;
  • выше риск временной потери связи.
Простая установка

Аккумулятор

  • не нужен постоянный кабель питания;
  • можно быстро изменить место;
  • обычно работает по событиям;
  • не всегда ведёт непрерывную запись;
  • требует зарядки или замены аккумулятора;
  • возможна задержка пробуждения;
  • снижение функций ради экономии энергии;
  • зависимость от температуры на улице.
Для входной двери, калитки, ворот, парковки, периметра и коммерческого объекта лучше закладывать кабель. Matter можно добавить программно, а отсутствующую витую пару после отделки восстановить значительно сложнее.

Как выбирать качество изображения

Matter отвечает за совместимость, но полезность камеры определяется тем, можно ли увидеть нужную деталь в конкретных условиях.

Разрешение

Больше пикселей полезно только при хорошем объективе, освещении и достаточном битрейте.

Объектив

Широкий угол показывает больше пространства, но уменьшает детализацию объектов вдали.

WDR

Помогает одновременно видеть человека и яркий фон за входной дверью.

Ночная съёмка

Проверяют дальность подсветки, отражения и качество движущегося объекта.

Частота кадров

Влияет на плавность движения и требования к сети и архиву.

Битрейт

Слишком сильное сжатие ухудшает лица, номера и движение в сложной сцене.

Сначала определить задачу

  • общий обзор помещения;
  • лицо посетителя у двери;
  • номер автомобиля;
  • контроль калитки;
  • касса или рабочее место;
  • ребёнок или домашнее животное;
  • ворота и парковка;
  • двор и периметр.

Зачем камере несколько видеопотоков

Одна камера может формировать несколько потоков с разным разрешением, частотой кадров и битрейтом.

Поток 1

Основная запись

Высокое разрешение и качество для локального архива.

Поток 2

Просмотр с телефона

Меньший битрейт для мобильного соединения.

Поток 3

Аналитика

Оптимизированное изображение для локального AI или сервера.

Снимок

Превью события

Отдельный кадр для уведомления или журнала.

Почему это важно

  • телефон не загружает полный поток 4K;
  • NVR получает максимальное качество;
  • аналитика не перегружает сервер;
  • несколько пользователей могут смотреть разные потоки;
  • снижается нагрузка на удалённый канал;
  • архив сохраняет нужную детализацию.

Где хранить записи Matter-камеры

Вариант Преимущества Ограничения
Карта памяти Минимум оборудования, запись непосредственно в камере Архив может пропасть вместе с камерой, ограниченный ресурс карты
NVR Централизованный локальный архив, поиск и несколько камер Нужны совместимость, диск, сеть и отдельное место
NAS или сервер Гибкая запись, интеграции и большой объём Сложнее настройка, обслуживание и защита данных
Облако Архив сохраняется вне объекта, простой удалённый доступ Подписка, интернет, политика сервиса и приватность
Гибридная схема Локальная запись и удалённая копия важных событий Выше стоимость и сложность настройки

Практичная схема для дома

  • основная запись на NVR или NAS;
  • события доступны в Matter-экосистеме;
  • важные фрагменты можно сохранить отдельно;
  • регистратор и сеть подключены к UPS;
  • время синхронизируется через NTP;
  • архив продолжает записываться без внешнего интернета;
  • пользователь умеет найти и экспортировать запись.
Показ живого видео в приложении ещё не доказывает, что камера записывает архив. После настройки нужно создать тестовое событие, отключить интернет и проверить воспроизведение записи.

Чем Matter отличается от ONVIF и RTSP

Matter

Умный дом и экосистемы

  • безопасное добавление;
  • состояния и команды;
  • видеопоток и звук;
  • события и зоны;
  • Multi-Admin;
  • автоматизации умного дома.
ONVIF

Совместимость видеонаблюдения

  • обнаружение IP-камер;
  • профили видеопотоков;
  • события;
  • PTZ;
  • подключение к NVR;
  • совместимость разных брендов.
RTSP

Получение медиапотока

  • передача видео и звука;
  • подключение к серверу;
  • просмотр сторонним ПО;
  • запись на NAS;
  • не описывает всю камеру;
  • не заменяет управление и безопасность.

Для гибкой системы полезно, когда камера одновременно поддерживает Matter и стандартный локальный видеопоток.

Подробнее: ONVIF, RTSP и облако камеры .

Что учитывать при выборе Matter-видеодомофона

Видеодомофон объединяет камеру, кнопку вызова, микрофон, динамик и иногда функции хаба или управления замком.

Проверяют

  • проводное или аккумуляторное питание;
  • допустимое напряжение и род тока;
  • совместимость с существующим звонком;
  • наличие внутреннего блока или гонга;
  • работу без облака;
  • локальную запись;
  • двусторонний звук;
  • время открытия видеопотока;
  • зону обзора возле двери;
  • качество лица при контровом свете;
  • ночную съёмку;
  • температуру эксплуатации;
  • защиту уличных соединений;
  • возможность отдельного управления замком.

Что происходит при нажатии кнопки

  1. видеодомофон фиксирует вызов;
  2. совместимый контроллер получает событие;
  3. в приложении или внутреннем блоке появляется уведомление;
  4. пользователь открывает видеопоток;
  5. при необходимости включается двусторонняя связь;
  6. замок открывается отдельной подтверждённой командой.

Почему камеру, видеодомофон и электрозамок нужно разделять

Камера отвечает за видео и события, а электрозамок является исполнительным устройством доступа. Эти функции не следует объединять одной случайной цепью питания.

Камера или домофон

Видео, звук, кнопка вызова, события и связь с приложением.

Контроллер доступа

Проверка команды, логика открытия и журнал.

Блок питания замка

Обеспечивает ток электрозащёлки или электромагнита.

Кнопка выхода

Локальное штатное управление без обязательного приложения.

Нельзя подключать замок к произвольному выходу видеодомофона, если паспорт не подтверждает допустимый ток и схему. Для калитки и ворот дополнительно учитываются длина линии, падение напряжения, мороз и резервное открытие.

Подробнее: домофон и электрозамок на калитку .

Как организовать сеть для Matter-камер

Камеры передают постоянный или событийный видеотрафик, поэтому их лучше выделять из основной пользовательской сети.

Сеть камер

IP-камеры, видеодомофон, NVR и локальный видеосервер.

Сеть умного дома

Matter-контроллер, Home Assistant и доверенные хабы.

Основная сеть

Компьютеры, телефоны, рабочие устройства и NAS.

Гостевая сеть

Только интернет без доступа к камерам и автоматике.

Правила доступа

  • камеры передают видео на NVR;
  • Matter-контроллер получает необходимые события;
  • пользователь открывает NVR или экосистему;
  • гостевая сеть не видит камеры;
  • камеры не получают свободный доступ к компьютерам;
  • управление выполняется только с доверенных устройств;
  • NTP, DNS и обновления разрешаются по заданным правилам;
  • административные интерфейсы не публикуются напрямую в интернет.

Подробнее: VLAN для камер, IoT и домашней сети .

Как работает удалённый просмотр

Matter-камера может использовать WebRTC и стандартные механизмы STUN и TURN для организации видеосеанса через интернет.

Локальный просмотр

Телефон и камера находятся в одной домашней сети.

Прямое соединение

Устройства пытаются установить защищённый сеанс напрямую.

Ретрансляция

При сложной сетевой схеме поток может проходить через TURN-сервер.

Облачный архив

Отдельная функция производителя или выбранной экосистемы.

Что влияет на удалённый просмотр

  • исходящая скорость интернета на объекте;
  • битрейт камеры;
  • задержка мобильной сети;
  • работа STUN и TURN;
  • доступность облачного сервиса;
  • состояние Matter-контроллера;
  • маршрутизация и firewall;
  • наличие CGNAT;
  • число одновременных пользователей.
Matter не требует открывать административный интерфейс камеры или пробрасывать обычный веб-порт наружу. Камеры, NVR и NAS не следует публиковать напрямую в интернет.

Чем зона обнаружения отличается от зоны приватности

Detection zone

Зона обнаружения

Определяет, в какой части изображения система анализирует движение или объекты.

  • дорожка к двери;
  • калитка;
  • парковочное место;
  • часть комнаты;
  • исключение дерева или дороги.
Privacy zone

Зона приватности

Маскирует выбранный участок, чтобы он не отображался или не записывался.

  • окно соседей;
  • часть общего коридора;
  • рабочее место с документами;
  • экран компьютера;
  • частная зона участка.
Отключение уведомлений в зоне не означает, что изображение этой области перестало записываться. Для реального скрытия используется именно маска приватности, если камера и архив применяют её до сохранения видео.

Как защитить Matter-камеру и видеодомофон

  • проверить сертификацию конкретной модели;
  • использовать уникальную учётную запись;
  • включить многофакторную аутентификацию;
  • удалить заводские пароли;
  • регулярно устанавливать официальные обновления;
  • отключить ненужный удалённый доступ;
  • не включать UPnP без необходимости;
  • не пробрасывать веб-интерфейс камеры напрямую;
  • разделить камеры и основные компьютеры;
  • ограничить права обычных пользователей;
  • периодически проверять Multi-Admin;
  • удалять доступ бывших жильцов и сотрудников;
  • сохранять журнал важных действий;
  • иметь резервную копию конфигурации NVR.

Что проверить при продаже или передаче объекта

  • удалить камеру из старых экосистем;
  • отозвать гостевые доступы;
  • сменить пароли;
  • очистить карту памяти;
  • проверить облачную подписку;
  • передать новый QR-код или выполнить сброс;
  • удалить устройство из Matter Fabric прежнего владельца.

Что резервировать при отключении электричества

Резервное питание одной камеры не поможет, если выключились коммутатор, роутер, видеорегистратор или Matter-контроллер.

1 Камеры

Получают питание от PoE или адаптера.

2 PoE-коммутатор

Передаёт питание и данные.

3 NVR или NAS

Продолжает запись архива.

4 Роутер и ONT

Сохраняют локальную сеть и удалённый доступ.

5 Matter-контроллер

Получает события и выполняет сценарии.

После отключения сети проверяют

  • камера продолжает передавать видео;
  • NVR продолжает запись;
  • время архива остаётся правильным;
  • внутренний просмотр работает;
  • события доходят до контроллера;
  • удалённый доступ работает, если провайдерская сеть доступна;
  • UPS не перегружен ночной подсветкой и PoE;
  • после восстановления питания все устройства запускаются штатно.

Что предусмотреть под Matter-камеры до ремонта

  • места камер по реальным задачам;
  • витую пару к каждой стационарной камере;
  • отдельную линию к видеодомофону;
  • запас кабеля в монтажной коробке;
  • герметичную коробку для уличных соединений;
  • место для NVR или NAS;
  • PoE-коммутатор с запасом мощности;
  • UPS для слаботочного узла;
  • вентиляцию шкафа;
  • отдельное питание электрозамка;
  • кабель кнопки выхода;
  • линию связи с воротами и калиткой;
  • резервные Ethernet-линии;
  • маркировку и фотографии скрытых трасс.

Для квартиры

  • камера или видеодомофон у входной двери;
  • кабель до слаботочного шкафа;
  • согласование работ в общем коридоре;
  • локальный архив внутри квартиры;
  • маска приватности по необходимости;
  • стабильный Wi-Fi, если кабель невозможен.

Для частного дома

  • калитка и ворота;
  • крыльцо;
  • парковка;
  • фасады;
  • входы в гараж и технические помещения;
  • защита наружного кабеля;
  • защита линий и оборудования от импульсных перенапряжений;
  • резервное питание сетевого узла.

Общий выбор камер: полный гид по видеонаблюдению .

Что проверить после монтажа Matter-камеры

  1. Добавление. Камера корректно добавляется в основную экосистему.
  2. Multi-Admin. При необходимости устройство передаётся во вторую систему.
  3. Живое видео. Поток открывается локально и через мобильный интернет.
  4. Звук. Проверяются микрофон, динамик и отсутствие сильного эха.
  5. Задержка. Фиксируется время от звонка или события до открытия видео.
  6. Архив. Запись находится, воспроизводится и экспортируется.
  7. Ночь. Проверяются лицо, движение, засветка и отражение подсветки.
  8. Зоны. Дорога, деревья и соседние области не создают лишние события.
  9. Приватность. Маски применяются и к живому видео, и к архиву.
  10. Отключение интернета. Локальный архив продолжает работать.
  11. Отключение питания. UPS поддерживает всю необходимую цепочку.
  12. Восстановление. После запуска камера возвращается в экосистемы и продолжает запись.

Типовые ошибки

Покупка только по логотипу Matter

Не проверены функции в нужной экосистеме.

Matter считают заменой ONVIF

Камера не подключается к выбранному NVR.

Камера показывает видео, но не пишет

Архив не был настроен и проверен тестовым событием.

Wi-Fi-камера установлена в мёртвой зоне

Видео зависает, а события приходят с задержкой.

PoE-бюджет выбран без запаса

Ночью включается подсветка, и камера перезагружается.

Облако является единственным архивом

При сбое сервиса запись становится недоступной.

Камера и замок питаются от одного слабого адаптера

При открытии замка видеодомофон перезагружается.

Нет отдельной сети камер

IoT-устройства получают лишний доступ к компьютерам и NAS.

Все пользователи являются администраторами

Гость может изменить настройки или удалить устройство.

Зона обнаружения принята за маску приватности

Ненужная область продолжает попадать в архив.

UPS питает только камеру

NVR и коммутатор выключаются, поэтому запись прекращается.

Старую камеру ожидают обновить автоматически

Производитель не выпустил сертифицированную прошивку Matter.

Техническая и нормативная основа

  • Matter 1.5. Добавляет стандартную поддержку камер, видеодомофонов, видеопотоков, звука, PTZ, зон и вариантов хранения.
  • Matter 1.5.1. Уточняет и расширяет работу медиапотоков, записанного видео и функций видеодомофонов.
  • Matter 1.6. Улучшает настройку, передачу возможностей и взаимодействие устройств между экосистемами.
  • IEEE 802.3. Семейство стандартов Ethernet, включая применяемые технологии PoE.
  • ГОСТ Р 59318-2021. Общие требования к кабельным системам на основе витой пары и оптического волокна.
  • ГОСТ Р 58748-2019. Требования к монтажу структурированных кабельных систем.
  • ГОСТ Р 50571.4.41-2022. Защита от поражения электрическим током.
  • ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Выбор и монтаж электропроводок.

При установке камеры необходимо использовать документацию конкретного производителя, учитывать условия окружающей среды, способ питания, требования к кабелю, заземлению, защите соединений и допустимому месту монтажа.

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Частые вопросы

Что такое Matter-камера?

Это IP-камера, которая поддерживает сертифицированный тип устройства Matter. Совместимая экосистема может получить видеопоток, звук, события и доступные настройки без отдельной фирменной интеграции.

Поддерживает ли любая камера Matter?

Нет. Нужна реализация стандарта на уровне оборудования и прошивки, а конкретная модель должна пройти соответствующую сертификацию.

Можно ли обновить старую камеру до Matter?

Только если производитель выпустит совместимую прошивку и подтвердит поддержку. Одной технической возможности передавать видео недостаточно.

Заменяет ли Matter протокол ONVIF?

Нет. Matter ориентирован на умный дом, экосистемы и унифицированное управление. ONVIF используется для совместимости IP-камер и профессиональных систем видеонаблюдения.

Будет ли Matter-камера работать с любым NVR?

Не обязательно. Для NVR отдельно проверяют ONVIF, RTSP, фирменный протокол, кодек, разрешение и совместимость событий.

Что лучше для камеры: PoE или Wi-Fi?

Для стационарных камер и ответственных зон обычно лучше Ethernet и PoE. Wi-Fi удобен после ремонта, но зависит от радиопокрытия и требует отдельного питания.

Нужен ли локальный архив, если камера поддерживает Matter?

Для важных зон локальный архив рекомендуется. Matter может передавать видео и события, но не гарантирует бесплатную или непрерывную запись в выбранной экосистеме.

Можно ли добавить камеру сразу в несколько экосистем?

Matter Multi-Admin позволяет передать устройство нескольким совместимым контроллерам. Набор видеовозможностей и архив при этом может отличаться.

Работает ли Matter-камера без интернета?

Локальный просмотр, события и запись могут работать без интернета, если камера, контроллер и архив находятся в локальной сети. Облачные функции и удалённый доступ будут ограничены.

Нужен ли UPS для камер и видеодомофона?

Для продолжения записи необходимо резервировать не только камеры, но и PoE-коммутатор, NVR или NAS, роутер, ONT и используемый Matter-контроллер.

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