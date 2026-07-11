Парковка электромобилей с 1 июня 2026: СП 551, запреты и зарядки

Короткий ответ: с 1 июня 2026 года в России не введён общий запрет на парковку электромобилей и подзаряжаемых гибридов в подземных паркингах. Новый СП 551.1311500.2026 устанавливает противопожарные требования к проектированию и переустройству автомобильных стоянок, но сам по себе не вводит штраф для водителя за въезд электромобиля на действующую парковку. При этом установка зарядной станции остаётся отдельной технической задачей. Разрешение просто поставить автомобиль не означает, что на любом машино-месте можно самостоятельно закрепить Wallbox, протянуть кабель от квартиры или подключиться к общей розетке.

Миф Электромобили запретили во всех подземных паркингах Нет. Общего федерального запрета для действующих стоянок не введено. Миф За парковку электромобиля теперь штрафуют Сам СП не устанавливает отдельный штраф для водителя электромобиля. Факт Для новых и реконструируемых паркингов появились специальные решения Требования относятся к группировке машино-мест, пожарным секциям, пожаротушению и отключению зарядок. Факт Парковка автомобиля и установка зарядки являются разными вопросами Для зарядной станции нужно отдельно проверять мощность, электроснабжение, трассу, учёт и правовой статус места установки.

Что изменилось с 1 июня 2026 года С 1 июня 2026 года действует СП 551.1311500.2026 «Системы противопожарной защиты. Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности». Документ распространяется на стоянки: легковых автомобилей;

микроавтобусов;

электромобилей;

подзаряжаемых гибридов;

мототранспортных средств;

средств индивидуальной мобильности. В своде правил систематизированы требования к: противопожарным расстояниям;

пожарным отсекам и секциям;

подземным и наземным стоянкам;

эвакуационным выходам;

дымоудалению;

пожарной сигнализации;

автоматическому пожаротушению;

размещению электромобилей и зарядного оборудования;

автоматическому отключению зарядок при пожаре. СП не является инструкцией для водителя. Это нормативный документ для проектирования и подтверждения пожарной безопасности стоянки. Большая часть его требований относится к планировке, противопожарным преградам и инженерным системам объекта.

Касается ли новый СП уже действующих паркингов СП предназначен для применения при: проектировании;

строительстве;

капитальном ремонте;

реконструкции;

техническом перевооружении;

изменении функционального назначения объекта. МЧС отдельно разъяснило, что введение нового документа не требует автоматически закрывать или срочно перестраивать все ранее введённые в эксплуатацию стоянки. Если паркинг уже эксплуатировался до 1 июня 2026 года и на нём просто паркуется электромобиль, сам факт появления нового СП не создаёт обязанности немедленно строить вокруг этого места противопожарные перегородки. Когда требования могут стать актуальны для существующего объекта проводится реконструкция паркинга;

выполняется капитальный ремонт;

меняются противопожарные системы;

создаётся новая группа зарядных мест;

модернизируется электроснабжение;

изменяется функциональное назначение помещений;

корректируются проектные решения, влияющие на пожарную безопасность. Установка зарядных станций может оказаться техническим перевооружением или изменением инженерных систем. Поэтому нельзя использовать разъяснение о действующих паркингах как разрешение на самостоятельную прокладку кабеля и установку Wallbox без проверки проектных решений объекта.

Запрещено ли парковать электромобиль в подземном паркинге Нет, общего запрета нет. СП прямо допускает предусматривать стоянку электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей совместно с машинами, оборудованными двигателями внутреннего сгорания. Документ не требует создавать полностью отдельное здание только для электромобилей. Вместо запрета он устанавливает способы ограничения распространения пожара внутри закрытых стоянок. Что может ограничивать въезд на конкретный объект На определённом паркинге могут действовать индивидуальные ограничения, связанные с: проектной документацией здания;

фактическим состоянием противопожарных систем;

результатами обследования объекта;

особенностями эксплуатации стоянки;

официальным предписанием надзорного органа;

проведением ремонта или реконструкции;

размещением зарядной станции, а не самого автомобиля. Такие ограничения нельзя автоматически распространять на все паркинги России.

Будут ли штрафовать за электромобиль в подземном паркинге СП 551.1311500.2026 сам по себе не устанавливает новый состав правонарушения и не содержит отдельного штрафа для владельца электромобиля. МЧС прямо сообщило, что положения документа: не запрещают парковку электромобилей;

не увеличивают административную ответственность;

не затрагивают обычную эксплуатацию ранее введённых стоянок;

не являются самостоятельным основанием для штрафа только за наличие электромобиля. Ответственность может возникнуть по другим основаниям, например при: самовольной переделке общих электрических сетей;

нарушении установленных требований пожарной безопасности;

перекрытии эвакуационного пути;

повреждении противопожарной системы;

подключении оборудования с нарушением правил эксплуатации объекта;

неисполнении законного предписания надзорного органа. Фраза «штраф за электромобиль» вводит в заблуждение. Для ответственности необходимо конкретное нарушение, а не просто электрический тип силовой установки автомобиля.

Какие требования установлены для новых и реконструируемых стоянок Условие Что предусматривает СП Практический смысл Совместное размещение Электромобили и подзаряжаемые гибриды допускается размещать вместе с обычными автомобилями Полностью отдельный паркинг не является обязательным Открытая стоянка Допускается размещение зарядных машино-мест Учитываются трассы, наезд автомобиля, климат и электробезопасность Закрытая стоянка Разрешена для объектов классов конструктивной пожарной опасности С0 и С1 Решение должно соответствовать проекту стоянки Механизированная стоянка Зарядные машино-места не входят в общее разрешение пункта 7.3 Требуется отдельная оценка проектного решения Подземный уровень ниже первого Для оборудованных зарядкой мест допускается зарядка номинальным током до 32 А Ограничение относится к зарядке, а не к простой парковке автомобиля Группа машино-мест В закрытой стоянке формируются группы суммарно не более 10 мест Группа отделяется от других частей стоянки предусмотренными противопожарными решениями Более 10 мест Требуются отдельные пожарные секции площадью не более 1600 м² Это не запрет на большее количество электромобилей во всём паркинге Пожарная сигнализация Зарядное оборудование должно автоматически обесточиваться Отключение предусматривается проектом автоматики Пожаротушение Для зарядных машино-мест применяется автоматическое пожаротушение по установленной группе помещений Нельзя рассматривать Wallbox отдельно от систем здания

Что означает требование «не более 10 машино-мест» В публикациях это требование иногда ошибочно трактуют как запрет иметь на паркинге больше десяти электромобилей. В действительности пункт 7.5 регулирует формирование отдельных групп машино-мест внутри закрытой стоянки. Принцип группировки Группа до 10 мест Противопожарное разделение Следующая группа до 10 мест Группа может отделяться от других частей стоянки одним решением или их сочетанием: противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 45;

дренчерными водяными завесами;

автоматическими противопожарными шторами или воротами;

спринклерными оросителями, размещёнными по периметру группы. Если в пожарном отсеке предусматривается более десяти мест для электромобилей и подзаряжаемых гибридов, соответствующую часть помещения дополнительно выделяют в пожарные секции площадью не более 1600 м². Главный вывод Десять мест являются размером проектной группы, а не максимальным количеством электромобилей для всего здания.

Можно ли заряжать электромобиль на минус втором этаже СП не запрещает размещать электромобиль ниже первого подземного этажа. Ограничение пункта 7.4 относится к машино-местам, оборудованным зарядкой. Ниже первого подземного или подвального этажа допускается зарядка с номинальным током до 32 А. Что означает ток 32 А при однофазном подключении 230 В это примерно до 7,4 кВт;

при трёхфазном подключении 400 В это примерно до 22 кВт;

реальная мощность зависит от схемы подключения, станции и возможностей автомобиля;

ограничение в СП указано по току, а не по универсальной мощности в киловаттах. Нельзя автоматически считать любую станцию мощностью 22 кВт разрешённой. Нужно учитывать проект паркинга, фазность, доступную мощность, пожарную секцию, автоматику отключения и характеристики оборудования. Ограничение 32 А не означает разрешение подключаться к любой имеющейся линии. Даже зарядка током 10 или 16 А является длительной нагрузкой и требует исправной выделенной цепи, защиты, учёта и согласованной точки подключения.

Пожаротушение и автоматическое отключение зарядных станций СП связывает зарядную инфраструктуру с общими противопожарными системами паркинга. Автоматическое пожаротушение Для машино-мест электромобилей и подзаряжаемых гибридов, включая места с зарядным оборудованием, автоматическое пожаротушение предусматривают по группе помещений 3 в соответствии с СП 485.1311500. Отключение зарядных устройств Зарядные устройства должны обесточиваться при срабатывании: автоматической пожарной сигнализации;

автоматической установки пожаротушения. Для этого в проекте предусматривают соответствующую автоматику, коммутационный аппарат, цепь управления и понятную логику отключения. Простого подключения Wallbox к ближайшему автомату недостаточно, если объект должен выполнять централизованное пожарное отключение зарядок. Что должно отключаться Конкретное решение определяет проект. Это может быть: отдельная зарядная станция;

группа зарядных станций;

выделенный распределительный щит;

силовая линия зарядной инфраструктуры;

управляемый контактор или коммутационный аппарат. При этом отключение зарядок не должно нарушать работу систем противопожарной защиты, аварийного освещения и другого оборудования, которое обязано оставаться включённым при пожаре.

Парковка электромобиля и установка зарядки: почему это разные вопросы Просто парковка автомобиль занимает обычное машино-место;

тяговая батарея не подключена к сети здания;

новая кабельная линия не прокладывается;

общедомовая мощность не увеличивается;

инженерные системы не изменяются. Установка зарядки появляется новая длительная электрическая нагрузка;

прокладывается силовой кабель;

затрагиваются стены, лотки или другие конструкции;

нужны учёт, защита и отключение;

может использоваться общее имущество;

проверяется доступная мощность объекта. Поэтому разрешение парковать электромобиль не является автоматическим разрешением на монтаж зарядной станции. Аналогично отказ в установке конкретной зарядки не означает, что сам автомобиль запрещено хранить на этом машино-месте.

Нужно ли демонтировать зарядку, установленную до 1 июня 2026 года Новый СП не устанавливает автоматическое требование демонтировать все ранее установленные зарядные станции. Но существующую установку стоит проверить, если: нет исполнительной схемы;

неизвестен источник питания;

кабель проложен самовольно;

используется общая розетка паркинга;

отсутствует индивидуальный учёт;

непонятно, кто обслуживает линию;

нет защиты от дифференциального тока;

не предусмотрено пожарное отключение;

оборудование мешает проезду или эвакуации;

станция не защищена от наезда;

корпус или кабель имеют повреждения;

нагрузка не учитывалась при расчёте электроснабжения. Решение о сохранении, модернизации или демонтаже принимают не только по дате установки. Важны проектные решения, законность подключения и фактическая безопасность.

Что делать, если УК запрещает въезд электромобилей Если управляющая компания или собственник паркинга сообщает о запрете, запросите письменное обоснование. Что уточнить какой конкретный нормативный пункт используется;

относится ли запрет к парковке или только к зарядке;

распространяется ли он на весь объект или отдельную зону;

есть ли предписание государственного пожарного надзора;

проводилось ли обследование паркинга;

предусмотрено ли ограничение проектной документацией;

какой орган или лицо приняло решение;

на какой срок установлено ограничение. Ссылка только на название СП 551 без указания конкретного пункта не доказывает наличие общего федерального запрета. Разделяйте три ситуации: запрет парковки электромобиля;

запрет зарядки от существующей розетки;

отказ согласовать новую зарядную инфраструктуру. У каждой ситуации разные технические и правовые основания.

Что проверить перед установкой зарядной станции в паркинге 01 Статус машино-места Собственность, аренда, общее помещение или неразграниченная парковочная зона. 02 Источник питания Общедомовой щит, отдельное присоединение, щит паркинга или общая система зарядок. 03 Доступная мощность Номинал ввода не равен свободной мощности, которую можно передать новой нагрузке. 04 Кабельная трасса Длина, проходы через стены, лотки, пожарные отсеки и защита от повреждения. 05 Пожарная автоматика Возможность обесточить станцию при пожаре и сохранить работу обязательных систем. 06 Электрическая защита Автомат, дифференциальная защита, контроль постоянной составляющей и требования производителя EVSE. 07 Учёт электроэнергии Индивидуальный счётчик, биллинг, общий оператор или другой согласованный способ. 08 Управление мощностью Ограничение тока и динамическое распределение нагрузки между несколькими автомобилями. 09 Защита оборудования Стойка, отбойник или расположение вне траектории автомобиля. 10 Эксплуатация Ответственный за осмотр, отключение, ремонт, обновление и аварийный доступ.

Что важно в электрической части зарядной станции Зарядка электромобиля является длительной нагрузкой. Линию и защиту нельзя выбирать только по мощности, указанной на корпусе Wallbox. Нужно учитывать фактическую доступную мощность;

однофазное или трёхфазное подключение;

предельный AC-ток автомобиля;

длину и способ прокладки кабеля;

температуру и группировку линий;

селективность защитных аппаратов;

характеристики встроенной DC-защиты станции;

систему заземления объекта;

возможные потери нейтрали и PEN;

необходимость защиты от импульсных перенапряжений;

команду пожарного отключения;

учёт потреблённой электроэнергии. Почему нельзя всегда советовать одно УЗО Требования к дифференциальной защите зависят от конструкции зарядной станции. В одних моделях предусмотрен встроенный контроль постоянного дифференциального тока, для других требуется внешнее устройство соответствующего типа. Применять УЗО типа B для любой зарядки автоматически неправильно, как и устанавливать обычное УЗО типа AC без проверки документации EVSE. Работы в щите, подключение зарядной линии и изменение общих сетей должен выполнять специалист. Ошибки могут привести к перегреву соединений, поражению электрическим током, пожару и нарушению работы общедомового электроснабжения.

Что проверить при покупке машино-места под электромобиль Наличие свободной стены рядом с машино-местом ещё не означает возможность установить зарядку. Есть ли зарядная инфраструктура в проекте дома Предусмотрены ли кабельные трассы Есть ли свободная мощность Где расположен щит паркинга Какая система учёта применяется Поддерживается ли пожарное отключение зарядок На каком подземном уровне находится место Как организованы пожарные секции Кто обслуживает зарядное оборудование Можно ли установить индивидуальный Wallbox Есть ли общая система управления нагрузкой Какие документы выдаёт застройщик или УК Самый удобный вариант для большого ЖК представляет собой не набор независимых кабелей от квартир, а общая масштабируемая система с: выделенным распределительным щитом;

индивидуальным учётом;

управлением доступной мощностью;

пожарным отключением;

понятным техническим обслуживанием;

возможностью добавлять новые станции без полной переделки паркинга.

Кому особенно важно изучить новый СП Застройщикам Требования нужно учитывать при проектировании новых жилых комплексов и паркингов. Собственникам коммерческих объектов При реконструкции парковки и создании зарядных мест необходимо связать электрику с противопожарными системами. Управляющим организациям Важно не путать запрет самовольного подключения с запретом самого электромобиля. Владельцам электромобилей Перед покупкой Wallbox нужно проверить паркинг, мощность, трассу, учёт и порядок согласования. Электромонтажникам Нельзя рассматривать зарядную станцию как отдельный бытовой потребитель без связи с проектом стоянки. Председателям советов МКД Полезно заранее выбрать общую архитектуру, чтобы первые индивидуальные подключения не заняли всю доступную мощность дома.

Нормативная основа При размещении электромобилей и зарядной инфраструктуры учитывают не один документ, а совокупность требований. СП 551.1311500.2026 — требования пожарной безопасности к стоянкам автомобилей;

— требования пожарной безопасности к стоянкам автомобилей; Федеральный закон № 123-ФЗ — технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

— технический регламент о требованиях пожарной безопасности; СП 113.13330.2023 — стоянки транспортных средств;

— стоянки транспортных средств; СП 256.1325800.2016 с действующими изменениями — электроустановки жилых и общественных зданий;

— электроустановки жилых и общественных зданий; СП 485.1311500 — автоматические установки пожаротушения;

— автоматические установки пожаротушения; СП 484.1311500 — системы пожарной сигнализации и автоматизация противопожарной защиты;

— системы пожарной сигнализации и автоматизация противопожарной защиты; СП 6.13130 — электроустановки низковольтные и требования пожарной безопасности;

— электроустановки низковольтные и требования пожарной безопасности; ГОСТ IEC 61851-1 — проводная система зарядки электромобилей;

— проводная система зарядки электромобилей; ГОСТ IEC 60364-7-722 — электроустановки для питания электромобилей;

— электроустановки для питания электромобилей; ГОСТ 31565-2012 — пожарная безопасность кабельных изделий;

— пожарная безопасность кабельных изделий; Жилищный кодекс РФ — использование общего имущества многоквартирного дома. Применимость конкретных пунктов зависит от типа стоянки, даты ввода, стадии работ, уровня расположения, числа зарядных мест и проектных решений объекта.

Нужно оценить электрику под зарядную станцию? Можно проверить существующий щит, доступную мощность, предполагаемую трассу, тип зарядной станции, защиту, учёт и управление нагрузкой. Для частного дома, гаража или небольшого коммерческого объекта поможем подобрать безопасную структуру линии и электрощита. Зарядная инфраструктура подземного паркинга МКД, крупного объекта или публичной станции требует полноценной проектной проработки и согласований профильными организациями. Работаем в Туле, посёлке Петровский и Тульской области. Минимальный выезд и диагностика по Туле: от 5000 ₽. Написать в MAX Написать в Telegram