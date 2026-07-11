СКС, проводной умный дом и автоматизация зданий Single Pair Ethernet: 10BASE-T1L и 100BASE-T1L для автоматики зданий Single Pair Ethernet передаёт обычные Ethernet-пакеты по одной сбалансированной паре проводников. Технология рассчитана не на замену домашнего гигабитного Ethernet, а на подключение датчиков, приводов, контроллеров и инженерного оборудования на больших расстояниях.

Короткий ответ Single Pair Ethernet, или SPE, является семейством Ethernet-технологий, работающих по одной витой паре вместо четырёх пар обычного кабеля Cat 5e, Cat 6 или Cat 6A. 10BASE-T1L передаёт данные со скоростью 10 Мбит/с на расстояние до 1000 метров. Новый 100BASE-T1L повышает скорость до 100 Мбит/с и рассчитан на линии длиной не менее 500 метров при соблюдении характеристик кабельного канала. По той же паре можно передавать питание совместимым устройствам, но SPoE не является обычным PoE. Требуются специальные порты, кабель, соединители и согласованные источник и потребитель питания. Обычный ноутбук, роутер или PoE-камера нельзя подключить к SPE-линии напрямую. Нужен нативный SPE-порт, медиаконвертер, шлюз или коммутатор соответствующего типа.

Что такое Single Pair Ethernet Single Pair Ethernet является физическим уровнем Ethernet. Он меняет способ передачи сигнала по кабелю, но сохраняет привычную сетевую архитектуру: Ethernet-кадры, IP-адреса, TCP, UDP, защищённые соединения и стандартные сетевые сервисы. 01 Контроллер или коммутатор Формирует обычный Ethernet-трафик и передаёт его в SPE-порт. 02 SPE PHY Преобразует данные для передачи по одной паре. 03 Одно-парный кабель Передаёт данные, а при совместимости и питание. 04 Датчик или исполнитель Получает собственное IP-соединение или подключается через локальный модуль. В обычной Ethernet-сети датчик часто подключают к шлюзу RS-485, KNX или другой шины. SPE позволяет приблизить Ethernet непосредственно к полевому устройству. SPE не является новым прикладным протоколом умного дома. Поверх него могут работать IP, BACnet/IP, Modbus TCP, MQTT, OPC UA и другие совместимые сетевые технологии.

Зачем передавать Ethernet по одной паре Для компьютера, точки доступа или видеокамеры обычный четырёхпарный Ethernet остаётся практичным. Но небольшому датчику температуры не требуется гигабитная скорость и крупный разъём RJ45. Меньше кабеля Одна пара занимает меньше места в трассе и корпусе оборудования. Большая дальность 10BASE-T1L рассчитан на значительно более длинные линии. Питание по линии Совместимый датчик может получать данные и питание по одной паре. Сквозной IP Меньше шлюзов между полевым устройством и верхним уровнем сети. Компактные разъёмы Интерфейс можно установить в небольшом датчике или приводе. Удалённая диагностика Устройство может передавать состояние, ошибки и служебные данные. Какие задачи решает SPE длинные линии к датчикам;

распределённые системы автоматики;

много небольших конечных устройств;

ограниченное место в кабельных трассах;

переход от закрытых шин к IP;

централизованное питание устройств;

мониторинг состояния каждого узла;

единая система управления сетью.

10BASE-T1L, 100BASE-T1L и 10BASE-T1S: в чём разница Технология Скорость Расчётная дальность Топология Типичное применение 10BASE-T1L 10 Мбит/с До 1000 м Точка-точка Датчики, приводы, промышленная и строительная автоматика 100BASE-T1L 100 Мбит/с Не менее 500 м по требованиям канала Точка-точка Более производительные полевые устройства, контроллеры и расширенная диагностика 10BASE-T1S 10 Мбит/с Короткие линии, обычно до десятков метров Точка-точка или multidrop Автомобильные и компактные локальные сети, устройства внутри оборудования 100BASE-T1 100 Мбит/с Короткие линии Точка-точка Автомобильные и встроенные системы 1000BASE-T1 1 Гбит/с Короткие линии Точка-точка Высокоскоростные автомобильные и встраиваемые соединения Буква L означает long reach, длинную линию. Нельзя выбирать любой стандарт с обозначением T1 и ожидать дальность 500 или 1000 метров.

Чем SPE отличается от обычного Ethernet по витой паре Параметр Обычный BASE-T Single Pair Ethernet Количество пар Обычно четыре Одна Типичный разъём 8P8C, часто называемый RJ45 Соединитель семейства SPE Стандартная дальность СКС Обычно канал до 100 м Зависит от PHY, до 500 или 1000 м Типичная скорость 1, 2,5, 5 или 10 Гбит/с 10 или 100 Мбит/с для длинных линий Питание PoE по нескольким проводникам SPoE по одной паре Основная область Компьютеры, камеры, точки доступа, серверы Датчики, приводы, контроллеры, автоматика Совместимость портов Массовое оборудование Нужен нативный SPE-порт или преобразователь Обе технологии передают Ethernet, но их физические интерфейсы несовместимы. Пассивный переходник с RJ45 на два контакта не превращает стандартный порт в 10BASE-T1L.

Почему датчику достаточно 10 или 100 Мбит/с Большинство устройств автоматики передаёт небольшие объёмы данных: температуру, влажность, положение клапана, состояние входа, команду включения или диагностическое сообщение. Датчик температуры Передаёт несколько значений через заданный интервал. Клапан отопления Получает уставку и сообщает фактическое положение. Контроллер помещения Обменивается параметрами климата, освещения и занятости. Счётчик энергии Передаёт измерения, журнал и аварийные события. Привод заслонки Получает команду и передаёт состояние механизма. Панель управления Может потребовать большей скорости, особенно при графике и обновлениях. Для камеры высокого разрешения, NAS или точки Wi-Fi 10 Мбит/с недостаточно. Такое оборудование подключают обычным Ethernet, оптикой или другим подходящим интерфейсом.

Как строится сеть 10BASE-T1L и 100BASE-T1L Длинные варианты T1L используют соединение точка-точка. Каждый конечный прибор подключается к отдельному SPE-порту коммутатора или полевого модуля. Обычная Ethernet-сеть Маршрутизатор, сервер или BMS → SPE-коммутатор RJ45/SFP uplink и порты T1L → Одна пара Данные и, по задаче, питание → Полевое устройство Датчик, привод или контроллер Это не обычная шина RS-485 Несколько устройств нельзя просто параллельно подключить к одной длинной линии 10BASE-T1L. Для каждого point-to-point соединения нужен отдельный порт. Где возможна многоточечная линия 10BASE-T1S предусматривает multidrop-режим для коротких локальных сегментов. Он относится к другой физической среде и не является способом подключить десятки устройств на километровой линии.

Как передаётся питание по одной паре Для SPE применяется Single-Pair Power over Ethernet. Источник питания и конечное устройство согласовывают допустимый режим до подачи рабочей мощности. 1 PSE Источник проверяет линию и определяет совместимость потребителя. 2 Кабельный канал Одна пара одновременно передаёт питание и дифференциальный сигнал. 3 PD Конечное устройство принимает питание в предусмотренном диапазоне. 4 Контроль Система ограничивает ток и отслеживает состояние соединения. Доступная мощность зависит от класса источника и потребителя;

выходного напряжения;

сопротивления проводников;

длины линии;

сечения жил;

количества соединений;

температуры кабеля;

условий прокладки;

требований конкретного оборудования. Нельзя подавать произвольное постоянное напряжение в SPE-порт или подключать устройство только по совпадению двух контактов.

Чем SPoE отличается от обычного PoE Параметр PoE SPoE Кабель Двух- или четырёхпарный Ethernet-канал Одна сбалансированная пара Типичные устройства Камеры, точки Wi-Fi, телефоны Датчики, исполнительные устройства, автоматика Порт Обычный PoE-коммутатор Специальный SPE/SPoE-порт Дальность Обычно в пределах канала СКС Может достигать сотен метров или километра Совместимость IEEE 802.3af, at, bt по модели Соответствующие классы Single-Pair Power PoE-инжектор нельзя подключать к SPE-устройству через пассивный переходник. Нужны совместимые PSE, PD и физический интерфейс.

Какой кабель нужен для Single Pair Ethernet SPE требует сбалансированную витую пару с определёнными характеристиками затухания, обратных потерь, сопротивления и помехоустойчивости. При выборе учитывают тип физического уровня;

расчётную длину;

скорость 10 или 100 Мбит/с;

передачу питания;

необходимое сечение;

экранированное или неэкранированное исполнение;

электромагнитную обстановку;

температуру;

влажность;

подвижную или стационарную прокладку;

пожарное исполнение оболочки;

совместимые соединители. Почему обычная Cat 6 не всегда нужна Четырёхпарный кабель может содержать подходящие пары, но SPE-канал оценивается по своим требованиям. Использование одной пары из существующей СКС возможно только в предусмотренной архитектуре с правильным оконцеванием и проверкой канала. Для новой линии лучше применять кабель, который производитель прямо указывает для требуемого типа SPE и режима питания.

Какие разъёмы используются в SPE У Single Pair Ethernet нет одного универсального разъёма, полностью аналогичного RJ45. Семейство IEC 63171 включает несколько механических интерфейсов для разных областей применения. Разъёмы для СКС Компактные соединители для розеток, панелей и оборудования зданий. Промышленные интерфейсы Защёлкивающиеся и резьбовые решения для шкафов, оборудования и тяжёлых условий. Платы и модули Внутренние соединители для компактных датчиков и контроллеров. Клеммные подключения Могут использоваться отдельным оборудованием, если это предусмотрено изготовителем. Перед покупкой проверить конкретную часть IEC 63171;

механическую совместимость;

электрические характеристики;

допустимый ток;

экранирование;

степень защиты корпуса;

количество допустимых соединений;

наличие инструмента для монтажа;

доступность розеток, патч-панелей и шнуров. Два соединителя с двумя контактами могут быть механически и электрически несовместимы. Количество контактов не определяет стандарт.

Можно ли запустить SPE по старой телефонной паре или RS-485 Иногда модернизация существующего кабеля возможна, но решение принимают только после проверки линии. Телефонная пара Может не соответствовать требованиям по симметрии и затуханию. Кабель RS-485 Может иметь подходящую конструкцию, но это нужно подтвердить измерениями и документацией. Одна пара Cat 5e или Cat 6 Может использоваться в предусмотренной системе, но требует правильного оконцевания. Сигнальный кабель неизвестного типа Нельзя считать пригодным только потому, что в нём две жилы. Что проверяют на существующей линии марку кабеля;

длину;

сечение жил;

равномерность скрутки;

целостность;

сопротивление постоянному току;

разницу сопротивления проводников;

затухание;

обратные потери;

помехи;

количество соединений;

изоляцию относительно других цепей. Возможность установить линк на коротком тесте не подтверждает стабильную работу, питание устройства и соответствие кабельного канала.

Что выбрать: SPE или RS-485 с Modbus RTU Параметр SPE RS-485 и Modbus RTU Сетевой уровень Ethernet и IP Последовательная шина Топология Чаще отдельный порт на устройство Несколько устройств на общей шине Скорость 10 или 100 Мбит/с Обычно значительно ниже Адресация MAC и IP Адрес устройства внутри протокола Диагностика Стандартные сетевые инструменты и управление Зависит от шлюза и прикладного протокола Стоимость портов Пока выше и меньше выбор Большой выбор доступного оборудования Зрелость в бытовой автоматике Экосистема развивается Широко используется Кибербезопасность Нужна полноценная защита IP-сети Шина изолирована проще, но шлюз остаётся точкой риска Когда разумнее оставить RS-485 оборудование уже установлено и стабильно работает;

не требуется большой объём данных;

в одной линии много простых устройств;

есть качественная существующая шина;

нужное оборудование не поддерживает SPE;

стоимость SPE не оправдана задачей. Когда SPE может быть лучше нужен сквозной IP до конечного устройства;

требуется расширенная диагностика;

нужно передавать больше данных;

линия имеет большую длину;

планируется централизованное питание;

система строится с расчётом на дальнейшее развитие;

оборудование разных уровней должно работать в общей Ethernet-среде.

Заменит ли SPE протоколы KNX и DALI SPE является средой Ethernet, а KNX и DALI включают прикладные модели, команды, адресацию и правила совместимости оборудования. Физический уровень SPE Передача Ethernet по одной паре проводников. Сетевой уровень Ethernet и IP Адресация, маршрутизация и сетевой обмен. Прикладной уровень BACnet, Modbus TCP, MQTT Обмен параметрами, командами и событиями. Специализированная система KNX или DALI Собственные модели устройств, конфигурация и сертификация. В одном здании могут одновременно использоваться SPE, обычный Ethernet, KNX, DALI и RS-485. Выбор зависит от оборудования и уровня системы.

Где Single Pair Ethernet применяют в умном здании Климатические датчики Температура, влажность, CO₂, давление и качество воздуха. VAV и заслонки Управление расходом воздуха и состояние привода. Клапаны отопления Уставка, положение, диагностика и питание. Комнатные контроллеры Освещение, климат, занятость и пользовательские настройки. Счётчики ресурсов Электроэнергия, вода, тепло и технологические параметры. Состояние оборудования Вибрация, температура, наработка и предупреждение отказа. Доступ и безопасность Контроллеры дверей и датчики при поддержке соответствующей архитектуры. Освещение IP-контроллеры и датчики, но не прямое питание мощных светильников. Распределённые объекты Склады, паркинги, инженерные корпуса и длинные коридоры. SPE особенно полезен там, где обычный Ethernet ограничен 100-метровым каналом, а скорости 10 или 100 Мбит/с достаточно.

Нужен ли Single Pair Ethernet в частном доме Для обычной квартиры или небольшого дома SPE в 2026 году редко является первым выбором. Ethernet, RS-485, KNX, DALI, Zigbee и Thread имеют более широкую доступность бытового оборудования. SPE может быть оправдан, если большой дом или территория;

удалённые инженерные корпуса;

длинные линии к насосным и климатическим узлам;

строится профессиональная BMS;

выбрано оборудование с нативными SPE-портами;

нужен IP непосредственно в полевом устройстве;

важно централизованное питание;

архитектура рассчитана на длительную эксплуатацию. Когда проще обычный Ethernet линия короче 100 метров;

подключается камера;

нужна точка Wi-Fi;

требуется гигабитная скорость;

используется массовое сетевое оборудование;

кабельная трасса уже подготовлена под Cat 6;

важна простая замена устройства. Когда лучше оптика соединение между отдельными зданиями;

высокая скорость;

большая грозовая и электрическая опасность;

нужно исключить гальваническую связь;

есть значительная разность потенциалов;

линия проходит рядом с сильными помехами.

Можно ли модернизировать существующую автоматику через SPE Возможны три основных варианта модернизации. Вариант 1 Оставить полевую шину RS-485 или другой интерфейс сохраняется, а на верхнем уровне устанавливается IP-шлюз. Вариант 2 Заменить конечные устройства Существующие датчики и контроллеры меняются на модели с SPE. Вариант 3 Гибридная сеть Новые участки строятся на SPE, а старые подключаются через шлюзы. Перед модернизацией определить состояние существующего кабеля;

поддержку SPE оборудованием;

нужную скорость;

топологию;

питание конечных устройств;

протокол верхнего уровня;

сохранение старых шлюзов;

порядок перехода без остановки объекта;

резервные части;

кибербезопасность новой IP-сети. Нельзя заменить RS-485 на SPE только перестановкой двух проводов. Требуется замена физических интерфейсов на обоих концах линии.

Какое оборудование размещается в шкафу SPE-коммутатор Создаёт отдельные линии T1L к полевым устройствам. Медиаконвертер Преобразует обычный Ethernet в конкретный вариант SPE. SPoE PSE Подаёт согласованное питание на одно-парные линии. Контроллер Выполняет логику автоматики и обмен с инженерным оборудованием. Маршрутизатор или firewall Разделяет технологическую и пользовательскую сети. UPS Поддерживает связь, контроллер и важные датчики. В шкафу необходимо предусмотреть место для оборудования и клемм;

вентиляцию;

раздельную прокладку цепей;

маркировку каждого порта;

резервные порты;

защищённое питание;

UPS по задаче;

заземление экранированных компонентов по системе;

доступ для измерений;

схему адресов и линий. Общие принципы размещения оборудования: структурированная кабельная система в доме и офисе .

Почему SPE требует защиты как обычная IP-сеть Переход от изолированной полевой шины к Ethernet упрощает интеграцию, но делает конечные устройства частью общей сетевой инфраструктуры. Основные меры отдельный VLAN для автоматики;

ограничение связи между сегментами;

уникальные учётные данные;

запрет прямого доступа из интернета;

защищённые протоколы;

учёт всех подключённых устройств;

официальные обновления прошивки;

резервная копия конфигурации;

журналирование событий;

контроль неиспользуемых портов;

локальная работа при недоступности облака;

разделение инженерной и офисной сети. Пользовательская сеть Компьютеры, телефоны, рабочие станции и интернет. Сеть автоматики SPE-устройства, контроллеры и инженерные шлюзы. Серверный сегмент BMS, Home Assistant, архив и системы мониторинга. Удалённый сервис Только через защищённый и управляемый доступ. Подробнее: VLAN для дома, офиса, камер и IoT .

Что учитывать при прокладке одно-парных линий назначение каждой линии;

тип 10BASE-T1L или 100BASE-T1L;

допустимую длину;

количество промежуточных соединений;

сечение и конструкцию кабеля;

передачу питания;

падение напряжения;

электромагнитную обстановку;

защиту от механического повреждения;

наружное или внутреннее исполнение;

пожарные требования;

совместимые соединители;

доступность соединений;

маркировку на обоих концах. Силовые и слаботочные цепи SPE-линии прокладывают с учётом назначения, изоляции, электромагнитной совместимости и требований к взаимному расположению с силовой проводкой. Передача безопасного низкого напряжения по линии не означает, что кабель можно без проверки укладывать вместе с любыми цепями 230 или 400 В. Силовое питание шкафов, блоки питания, аппараты защиты и стационарные цепи 230 В должен монтировать специалист при снятом напряжении.

Что проверить после монтажа SPE-сети Маркировку. Каждый порт и кабель соответствует схеме. Целостность пары. Нет обрыва, переполюсовки и повреждения изоляции. Параметры кабеля. Канал соответствует требованиям выбранного PHY. Количество соединений. Муфты и разъёмы учтены в длине и характеристиках. Установление линка. Порт работает в требуемом режиме без постоянных повторных запусков. Ошибки передачи. Проверяются счётчики ошибок и потерь. Питание. Напряжение и доступная мощность соответствуют нагрузке. Нагрузка. Устройство проверяется в максимальном рабочем режиме. Перезапуск. После отключения питание и связь восстанавливаются штатно. Сегментация. Устройство видит только разрешённые сетевые ресурсы. Отказ uplink. Локальная безопасная логика сохраняется по задаче. Документация. Сохраняются схема, адреса, порты, кабели и конфигурация.

Типовые ошибки при внедрении Single Pair Ethernet Любые две жилы считают SPE-кабелем Не проверены параметры сбалансированного канала. Используют пассивный переходник RJ45 Обычный Ethernet-порт не поддерживает физический уровень T1L. SPoE путают с PoE Несовместимые источник и потребитель могут быть повреждены. 10BASE-T1S выбирают для километровой линии Короткий вариант SPE не заменяет 10BASE-T1L. Несколько T1L-устройств соединяют параллельно Point-to-point порты превращают в неправильную шину. Не проверяют конкретный соединитель Разные интерфейсы IEC 63171 оказываются несовместимыми. Игнорируют падение напряжения На длинной линии датчик нестабильно запускается под нагрузкой. Используют SPE для видеокамер Скорости недостаточно для выбранного видеопотока. Заменяют рабочий RS-485 без причины Стоимость растёт, а полезного результата нет. Все датчики выводят в офисную сеть Нет VLAN, фильтрации и контроля доступа. Не оставляют запас портов Новое устройство требует дополнительного коммутатора. Не сохраняют документацию Непонятно, какой кабель, PHY и класс питания используются.

Стандарты и нормативная основа IEEE 802.3cg-2019. Определяет 10BASE-T1L и 10BASE-T1S, передачу 10 Мбит/с по одной сбалансированной паре.

Определяет 10BASE-T1L и 10BASE-T1S, передачу 10 Мбит/с по одной сбалансированной паре. IEEE 802.3dg-2026. Определяет 100BASE-T1L для длинных полнодуплексных одно-парных линий.

Определяет 100BASE-T1L для длинных полнодуплексных одно-парных линий. IEEE 802.3bu и IEEE 802.3dd. Требования семейства технологий питания по одно-парным Ethernet-линиям.

Требования семейства технологий питания по одно-парным Ethernet-линиям. IEC 63171:2025. Общие требования и испытания одно-парных соединителей для передачи данных и тока.

Общие требования и испытания одно-парных соединителей для передачи данных и тока. ISO/IEC 11801-1:2017/Amd 1:2025. Одно-парные сбалансированные кабельные каналы для Single Pair Ethernet.

Одно-парные сбалансированные кабельные каналы для Single Pair Ethernet. ГОСТ Р 59318-2021. Общие требования к кабельным системам на основе симметричных кабелей и оптики.

Общие требования к кабельным системам на основе симметричных кабелей и оптики. ГОСТ Р 58748-2019. Требования к монтажу структурированных кабельных систем.

Требования к монтажу структурированных кабельных систем. ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Требования к выбору и монтажу электропроводок.

Требования к выбору и монтажу электропроводок. ТР ТС 020/2011. Требования электромагнитной совместимости технических средств. Конкретный кабельный канал проверяют по требованиям выбранного физического уровня, документации коммутатора, источника питания, конечного устройства и соединителей. SPE пока не является массовым бытовым интерфейсом. До закупки оборудования необходимо проверить доступность совместимых портов, кабелей, соединителей, шлюзов и запасных частей.

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