Солнечные панели на крыше МКД с 1 сентября 2026 года: закон № 208-ФЗ

Короткий ответ: с 1 сентября 2026 года российское законодательство допускает создание объектов микрогенерации в составе общего имущества многоквартирного дома. Это открывает возможность устанавливать общедомовые солнечные панели, использовать выработку для собственных нужд МКД и при выполнении установленных условий передавать излишки в электрическую сеть. Но закон не разрешает отдельному собственнику самостоятельно занять часть крыши, закрепить панели и подключить сетевой инвертор к общедомовому щиту. Потребуются решение общего собрания, техническое обследование, расчёт нагрузок, согласованная схема электроснабжения, коммерческий учёт и соблюдение правил, которые должно установить Правительство России.

Главное о новом законе изменения для микрогенерации МКД начинают действовать с 1 сентября 2026 года;

прежний прямой запрет на использование общедомового электрооборудования исключается;

фиксированный предел выдачи 15 кВт заменяется значениями, устанавливаемыми Правительством РФ;

сам закон не содержит готовой пошаговой процедуры монтажа на крыше;

крыша, ВРУ и общедомовые кабельные линии остаются общим имуществом;

до появления подзаконных правил нельзя обещать автоматическое подключение любой мощности.

Что изменил Федеральный закон № 208-ФЗ До 1 сентября 2026 года определение объекта микрогенерации ограничивает использование электрического оборудования, предназначенного для обслуживания более одного помещения, включая оборудование из состава общего имущества многоквартирного дома. Федеральный закон от 26 июня 2026 года № 208-ФЗ исключает это ограничение. Одновременно Правительство России получает полномочия определять: предельный объём выдачи электрической энергии в сеть;

случаи размещения микрогенерации в составе общего имущества МКД;

порядок размещения оборудования;

особенности его функционирования;

порядок расчётов за поставленную электрическую энергию;

особенности расчётов за коммунальную услугу электроснабжения. Изменения создают правовую основу для общедомовых солнечных электростанций. До этого параллельная работа через ВРУ и внутридомовые сети не укладывалась в действующее определение микрогенерации. Закон не ограничивает микрогенерацию только солнечными панелями. Источник может быть другим, например небольшая ветровая установка. Для большинства городских МКД солнечные модули остаются более реалистичным вариантом из-за шума, вибрации и сложностей размещения ветрогенератора.

Почему новый закон не означает «теперь можно ставить панели без согласования» Закон изменяет федеральные ограничения, но не отменяет режим общего имущества, требования к безопасности здания и правила технологического присоединения. До монтажа всё равно потребуется определить: кто будет собственником солнечной электростанции;

где именно размещаются панели и инверторы;

какая организация отвечает за обслуживание;

на какие нагрузки направляется выработка;

как распределяются расходы и доходы;

допускает ли кровля дополнительную нагрузку;

не нарушается ли гидроизоляция;

как система подключается к ВРУ;

как обеспечивается противоостровная защита;

каким прибором учитываются потребление и выдача;

как выполняется безопасное отключение системы. На момент подготовки материала готовая универсальная процедура для любого МКД ещё не сформирована. Правительство должно установить порядок размещения, функционирования и расчётов. Перед началом реального проекта необходимо проверить документы, действующие на дату обращения.

Кому принадлежит крыша многоквартирного дома Крыша, несущие конструкции, технические помещения, ВРУ и внутридомовые сети, обслуживающие более одного помещения, относятся к общему имуществу собственников. Владелец квартиры не получает в индивидуальное пользование часть кровли, расположенную над его помещением. Аналогично собственник квартиры на последнем этаже не может единолично: занять участок крыши солнечными панелями;

просверлить кровельное покрытие;

установить раму или балластную конструкцию;

проложить кабель через технический этаж;

разместить инвертор в общедомовом помещении;

подключиться к ВРУ или щиту общих нагрузок. Все эти действия затрагивают имущество остальных собственников и требуют коллективного решения.

Какое решение должно принять общее собрание собственников Конкретная формулировка вопросов зависит от выбранной модели, но одного общего пункта «разрешить солнечные панели» недостаточно. В повестку ОСС обычно потребуется включить Принятие решения о создании объекта микрогенерации. Определение места размещения оборудования. Утверждение целей использования выработанной энергии. Определение источника финансирования. Выбор лица, действующего от имени собственников. Предоставление полномочий на получение технических условий. Определение порядка заключения договоров. Утверждение порядка обслуживания и ремонта. Определение собственника оборудования после монтажа. Установление порядка распределения расходов и возможных доходов. Разрешение на использование крыши, технических помещений и электрических сетей. Утверждение порядка допуска подрядчиков и обслуживающего персонала. Количество голосов зависит от юридической квалификации каждого решения. Использование общего имущества и передача его в пользование относятся к специальной компетенции ОСС. Если работы уменьшают размер общего имущества, требования могут быть значительно строже. Не стоит заранее указывать универсальный процент голосов для любой системы. Формулировки повестки, вид работ, статус оборудования и наличие реконструкции должен проверить специалист по жилищному праву. Для решений об использовании общего имущества обычно требуется квалифицированное большинство, а уменьшение его размера может потребовать согласия всех собственников.

Как многоквартирный дом может использовать солнечную энергию Общедомовые нужды Выработка направляется на освещение подъездов, домофоны, видеонаблюдение, насосы, автоматику и другие нагрузки общего имущества. Система с аккумулятором Часть энергии накапливается для питания выбранных нагрузок вечером или при отключении внешней сети. Продажа излишков Неиспользованная энергия выдаётся во внешнюю сеть после технологического присоединения и оформления коммерческого учёта. Ограничение экспорта Система уменьшает потребление здания, но технически ограничивает или исключает выдачу за границу объекта. Какие нагрузки подходят лучше Солнечная генерация максимальна днём. Поэтому наиболее выгодны нагрузки, которые работают одновременно с выработкой: насосное оборудование;

вентиляция;

ИТП и автоматика;

лифты при достаточной мощности системы;

освещение помещений без естественного света;

серверы видеонаблюдения и СКУД;

оборудование управляющей организации;

зарядная инфраструктура при наличии управления мощностью. Наружное освещение включается преимущественно вечером, когда солнечная выработка уже мала. Для него потребуется аккумулятор либо взаимная работа с внешней сетью.

Как солнечная электростанция подключается к электроснабжению МКД Типовая общедомовая солнечная система может включать: солнечные модули;

крепёжную систему;

DC-кабели и соединители;

сетевой или гибридный инвертор;

DC-коммутацию и защиту;

AC-щит солнечной установки;

автоматические выключатели;

УЗИП постоянного и переменного тока;

устройства отключения;

коммерческий и технический учёт;

ограничитель выдачи мощности;

систему мониторинга;

при необходимости аккумулятор и отдельные резервируемые нагрузки. Солнечные панели DC-защита Инвертор AC-щит ВРУ МКД Нагрузки и сеть Почему нельзя просто подключить инвертор к свободному автомату После появления генерации ток может проходить по участкам сети в направлении, которое не учитывалось в исходной схеме дома. Необходимо проверить: номиналы шин ВРУ;

пропускную способность кабелей;

токи короткого замыкания;

селективность защит;

режим нейтрали;

систему уравнивания потенциалов;

влияние на коммерческий учёт;

режим работы при отключении внешней сети;

координацию УЗИП;

пожарное отключение оборудования. Сетевой инвертор не должен поддерживать напряжение в отключённой внешней сети. Противоостровная защита необходима для безопасности работников сетевой организации, обслуживающего персонала дома и самого оборудования.

Что нужно проверить на крыше до выбора панелей Параметр Почему он важен Несущая способность Крыша должна выдерживать панели, крепления, балласт, снеговые и ветровые нагрузки Состояние кровли Устанавливать систему на кровлю, которую скоро потребуется ремонтировать, экономически неразумно Ориентация и уклон Определяют годовую выработку и схему размещения модулей Затенение Шахты, надстройки, соседние здания и деревья могут заметно уменьшить выработку Ветровая нагрузка Особенно важна на высотных зданиях и открытых участках Снеговые мешки Панели и рамы не должны создавать опасные зоны скопления снега Водоотведение Конструкции не должны перекрывать воронки, желоба и пути отвода воды Обслуживание Нужны проходы к кровле, антеннам, вентиляции и инженерному оборудованию Молниезащита Металлические конструкции и кабели влияют на существующую систему защиты здания Пожарный доступ Размещение не должно препятствовать безопасной работе пожарных подразделений Нельзя выбирать количество панелей только по свободной площади на спутниковом снимке. Реально доступная зона уменьшается из-за проходов, отступов, теней, оборудования, ветровых зон и требований обслуживания.

Как определить разумную мощность солнечной системы Главная ошибка заключается в расчёте по принципу «заполним панелями всю крышу». Мощность нужно выбирать по сочетанию нескольких параметров. Для расчёта потребуются почасовой или помесячный профиль общедомового потребления;

максимальная присоединённая мощность МКД;

мощность общедомовых нагрузок;

доступная площадь кровли;

солнечный ресурс и затенение;

допустимая мощность выдачи в сеть;

возможности ВРУ и кабельных линий;

стоимость оборудования и обслуживания;

планируемый срок эксплуатации;

необходимость аккумулятора. Почему собственное потребление обычно важнее продажи Энергия, использованная внутри дома, уменьшает покупку по действующему тарифу. Излишки продаются по отдельным правилам и не обязательно по той же цене, по которой дом покупает электричество. Поэтому систему часто выгоднее подбирать так, чтобы значительная часть дневной выработки сразу использовалась общедомовыми нагрузками.

Как организовать учёт солнечной электроэнергии Для работы общедомовой микрогенерации нужно разделять несколько показателей: сколько энергии произвела солнечная система;

сколько энергии использовал дом напрямую;

сколько энергии принято из внешней сети;

сколько энергии передано во внешнюю сеть;

сколько энергии прошло через аккумулятор;

каковы потери инвертора и накопителя. Обычный однонаправленный счётчик для оформления продажи излишков не подходит. Требуется прибор и система учёта, которые отдельно фиксируют приём и отдачу электроэнергии. Технический и коммерческий учёт не одно и то же Инвертор может показывать красивый график выработки, но эти данные сами по себе не заменяют коммерческий прибор учёта, используемый для расчётов с гарантирующим поставщиком. Для внутреннего контроля полезно отдельно учитывать: выработку каждого инвертора;

потребление общедомовых нагрузок;

поток через точку присоединения;

заряд и разряд аккумулятора;

ограничение мощности и аварийные события.

Можно ли продавать излишки энергии в сеть Да, микрогенерация предусматривает возможность передачи неиспользованной энергии во внешнюю сеть и её продажи гарантирующему поставщику. Для этого недостаточно решения ОСС и установленного инвертора. Потребуется: Определить заявителя и владельца объекта. Подать заявку в сетевую организацию. Получить технические условия. Выполнить мероприятия со стороны МКД. Обеспечить согласованный коммерческий учёт. Подтвердить выполнение технических условий. Оформить технологическое присоединение. Заключить договор с гарантирующим поставщиком. С 1 сентября 2026 года предельные значения выдачи будет определять Правительство РФ. Это не означает автоматического увеличения мощности до 150 кВт или другого значения для каждого дома. Мощность панелей и мощность выдачи могут отличаться. На крыше можно установить массив большей паспортной мощности, если инвертор, система ограничения экспорта и технические условия обеспечивают допустимую выдачу. Конкретная схема требует расчёта.

Может ли одна квартира поставить панели на общей крыше Новый закон регулирует возможность размещения микрогенерации в составе общего имущества. Он не выделяет отдельному собственнику персональный участок крыши. Индивидуальный вариант создаёт несколько сложных вопросов: почему крышей пользуется только одна квартира;

кто отвечает за повреждение кровли;

кто обслуживает панели;

как проходит кабель через общее имущество;

куда подключается инвертор;

как отделяется энергия одной квартиры;

как учитываются потери в общедомовой сети;

что происходит при продаже квартиры;

кто демонтирует оборудование при ремонте крыши. Технически более понятна общедомовая система, принадлежащая собственникам и работающая на нагрузки общего имущества. Индивидуальные модели возможны только после появления подробных правил и подготовки юридически корректной схемы. Нельзя подключать сетевой микроинвертор к обычной квартирной розетке. Такое подключение не обеспечивает согласованный коммерческий учёт, селективность защиты, безопасное отключение и контроль выдачи во внутридомовую или внешнюю сеть.

Нужен ли многоквартирному дому аккумулятор Аккумулятор не является обязательной частью солнечной системы. Его необходимость зависит от цели. Цель Нужен ли аккумулятор Снижение дневного потребления из сети Обычно не обязателен Продажа дневных излишков Не обязателен Питание освещения вечером Может быть полезен Резерв домофона, связи и автоматики Нужна отдельная резервная архитектура Резерв лифтов Требует специализированного решения и значительной мощности Полная автономия МКД Для обычного городского дома практически крайне сложна и дорога Сетевой солнечный инвертор обычно отключается при исчезновении внешнего напряжения. Наличие панелей само по себе не означает, что во время аварии в доме сохранится электричество. Для резервного питания выделяют конкретные нагрузки и создают отдельную систему с накопителем, коммутацией, защитой и безопасным отделением от внешней сети.

Пошаговый порядок действий для многоквартирного дома 01 Собрать данные Квитанции, общедомовое потребление, схема ВРУ, мощность дома, документы на кровлю и технические помещения. 02 Проверить подзаконные правила Убедиться, что утверждён порядок размещения, расчётов и предельной выдачи для МКД. 03 Оценить кровлю Состояние, несущая способность, тени, отступы, снег, ветер, водоотведение и срок следующего ремонта. 04 Оценить электроснабжение ВРУ, свободное место, кабельные трассы, защита, учёт и возможность подключения генерации. 05 Выбрать модель Собственное потребление, продажа излишков, аккумулятор или ограничение экспорта. 06 Подготовить расчёт Мощность панелей, ожидаемая выработка, стоимость, обслуживание и реалистичная экономия. 07 Провести ОСС Утвердить размещение, финансирование, эксплуатацию, полномочия и распределение результатов. 08 Получить технические условия Обратиться в сетевую организацию от имени уполномоченного лица. 09 Подготовить документацию Разработать необходимые конструктивные, электрические и противопожарные решения. 10 Выполнить монтаж и испытания Проверить крепления, кабели, защиту, инверторы, автоматику, заземление и учёт. 11 Оформить присоединение Подтвердить выполнение технических условий и допуск коммерческого учёта. 12 Организовать эксплуатацию Назначить ответственное лицо, установить график осмотров, очистки, ремонта и контроля выработки.

Основные ошибки при подготовке солнечной системы МКД Покупка оборудования до ОСС Собственники могут не поддержать проект или выбрать другую архитектуру. Расчёт только по площади крыши Не учитываются тени, нагрузки, проходы и состояние кровельного покрытия. Обещание отменить плату за ОДН Выработка меняется по сезонам, а часть общедомовых нагрузок работает ночью. Ссылка на лимит 150 кВт Обсуждаемая величина не становится автоматически доступной каждому дому. Подключение без сетевой организации Параллельная работа и выдача энергии требуют технологического оформления. Игнорирование ремонта крыши Перед ремонтом кровли всю систему придётся демонтировать и устанавливать повторно. Нет противоостровной защиты Инвертор может создать опасное напряжение на отключённой линии. Нет ответственного за обслуживание Панели, крепления, кабели и инверторы требуют регулярного контроля. Один общий пароль Доступ к инвертору и мониторингу должен быть передаваемым и документированным. Не определена собственность После монтажа возникают споры о том, кому принадлежит оборудование и кто оплачивает ремонт.

Нормативная основа Федеральный закон от 26.06.2026 № 208-ФЗ — изменения регулирования микрогенерации и объектов в составе общего имущества МКД;

— изменения регулирования микрогенерации и объектов в составе общего имущества МКД; Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» — понятие микрогенерации и полномочия участников электроэнергетики;

— понятие микрогенерации и полномочия участников электроэнергетики; Жилищный кодекс РФ, статьи 36, 44 и 46 — общее имущество и решения общего собрания;

— общее имущество и решения общего собрания; Постановление Правительства РФ № 861 — технологическое присоединение к электрическим сетям;

— технологическое присоединение к электрическим сетям; Постановление Правительства РФ № 442 — розничный рынок, учёт и расчёты;

— розничный рынок, учёт и расчёты; Постановление Правительства РФ № 491 — состав и содержание общего имущества МКД;

— состав и содержание общего имущества МКД; ГОСТ Р 50571.7.712-2013 — требования к фотоэлектрическим системам питания;

— требования к фотоэлектрическим системам питания; ГОСТ IEC 62109-1 и ГОСТ IEC 62109-2 — безопасность преобразователей для фотоэлектрических систем;

— безопасность преобразователей для фотоэлектрических систем; ГОСТ 31565-2012 — требования пожарной безопасности к кабельным изделиям;

— требования пожарной безопасности к кабельным изделиям; СП 256.1325800.2016 — электроустановки жилых и общественных зданий;

— электроустановки жилых и общественных зданий; СП 20.13330 — нагрузки и воздействия, включая снеговые и ветровые нагрузки;

— нагрузки и воздействия, включая снеговые и ветровые нагрузки; СП 17.13330 — кровли;

— кровли; СО 153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87 — вопросы молниезащиты зданий и оборудования. Точный состав требований зависит от конструкции дома, вида кровли, мощности установки, точки подключения, наличия аккумуляторов и режима выдачи энергии.

Нужно предварительно оценить возможность солнечной системы для МКД? Поможем собрать технические исходные данные: оценить существующее ВРУ, общедомовые нагрузки, предполагаемые кабельные трассы, место для щитов и инверторов, структуру учёта и возможные резервируемые линии. Для многоквартирного дома официальные конструктивные и электрические проектные решения должны готовить профильные организации. Монтаж выполняется только по согласованной документации и после необходимых решений собственников. Работаем в Туле, посёлке Петровский и Тульской области. Минимальный выезд и техническая диагностика: от 5000 ₽. Написать в MAX Написать в Telegram