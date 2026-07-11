СП 3.13130.2026 по СОУЭ: что изменилось с 1 июня 2026 года

Коротко: с 1 июня 2026 года вместо СП 3.13130.2009 действует новый СП 3.13130.2026. Привычное деление систем оповещения и управления эвакуацией на пять типов исключено. Теперь требования формируются через способы оповещения, зоны, очередность запуска, слышимость, разборчивость речи, экстренную связь и управление эвакуацией. Новый документ не означает, что каждую действующую систему нужно немедленно демонтировать. Но его требования необходимо учитывать при новом проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении и изменении назначения здания или помещения.

Главные изменения отменено деление новых СОУЭ на пять типов;

выбор делается между звуковым и речевым способами оповещения;

подробно регламентированы контроль линий и влияние единичной неисправности;

установлены измеримые требования к слышимости и разборчивости речи;

добавлен отдельный раздел об экстренной связи;

расширены требования к оповещению людей с нарушением слуха;

подробно описаны зоны, очередность и синхронность оповещения;

уточнены требования к знакам пожарной безопасности;

добавлены рекомендации по электроакустическому расчёту и речевым сообщениям.

Когда применяется СП 3.13130.2026 Новый свод правил устанавливает требования к системам оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях, сооружениях и отдельных помещениях. Он применяется на следующих стадиях: проектирование нового объекта;

строительство;

капитальный ремонт;

реконструкция;

техническое перевооружение;

изменение функционального назначения здания;

изменение назначения отдельного помещения;

организация эксплуатируемой кровли или террасы. Например, требования нужно учитывать, если обычное помещение переводят в магазин, кафе, учебный центр, гостиницу, медицинский кабинет или помещение с массовым пребыванием людей. Замена арендатора сама по себе не всегда означает реконструкцию. Но если одновременно меняются назначение помещения, планировка, количество людей, эвакуационные пути или противопожарные системы, необходимо проверить применимость нового СП.

Нужно ли переделывать существующую СОУЭ после 1 июня 2026 года Само вступление нового СП в силу не означает автоматическую замену каждой исправной системы, установленной по ранее действовавшим требованиям. Проверка и возможная модернизация становятся особенно актуальными, когда: проводится капитальный ремонт;

изменяется планировка;

объединяются или разделяются помещения;

увеличивается количество посетителей;

меняется функциональное назначение;

заменяется центральное оборудование СОУЭ;

перестраиваются зоны оповещения;

изменяются пожарная сигнализация или пожарный пост;

добавляются новые этажи, помещения или эксплуатируемая кровля;

существующая система не обеспечивает слышимость или разборчивость речи. Приложение А нового СП позволяет сопоставить ранее применявшиеся типы СОУЭ с новыми способами оповещения. Система по старому СП Соответствие по новому СП СОУЭ 1-го типа Звуковой способ оповещения СОУЭ 2-го типа Звуковой способ оповещения СОУЭ 3-го типа Речевой способ оповещения СОУЭ 4-го типа Речевой способ оповещения СОУЭ 5-го типа Речевой способ оповещения Это соответствие не отменяет необходимость проверки зон, управления эвакуацией, оборудования и фактической работоспособности системы.

Почему отменили пять типов СОУЭ В СП 3.13130.2009 система выбиралась по номеру от первого до пятого типа. В новой редакции внимание перенесено с условного номера на функции, которые должна выполнять система. Теперь отдельно рассматриваются: звуковой способ оповещения;

речевой способ оповещения;

световой способ оповещения;

индивидуальные оповещатели;

зоны пожарного оповещения;

очередность запуска;

управление эвакуацией;

экстренная связь;

аварийный микрофон;

знаки пожарной безопасности. Такой подход позволяет описывать конкретную систему по её функциям, а не ограничиваться фразой «СОУЭ третьего типа». Нельзя просто заменить старый номер типа новой формулировкой. Для нового объекта проектировщик должен проверить полный набор требований: способ оповещения, зоны, слышимость, разборчивость речи, резервирование, линии, питание и взаимодействие с другими системами.

Как теперь выбирают звуковое или речевое оповещение Перечень объектов, которым требуется звуковой или речевой способ оповещения, приведён в приложении Б СП 3.13130.2026. При выборе учитываются: класс функциональной пожарной опасности;

высота здания;

этажность;

вместимость;

число посетителей;

наличие спальных помещений;

способность людей самостоятельно эвакуироваться;

сложность планировки;

необходимость последовательной эвакуации;

наличие зон безопасности. Звуковой способ Передаётся специальный звуковой сигнал. Он должен быть слышен во всех требуемых помещениях и отличаться от обычных сигналов объекта. Речевой способ Передаётся записанное или произносимое сообщение с понятными действиями для людей. Перед записанным сообщением обычно воспроизводится звуковой сигнал. Речевое оповещение необходимо не просто включить. Люди должны разбирать содержание сообщения в реальных условиях шума и акустики помещения.

Новые требования к контролю линий связи СП требует автоматического контроля исправности линий связи между техническими средствами СОУЭ. Контроль должен выполняться: на всей протяжённости линии;

на всех её участках;

в ответвлениях;

при дежурной работе системы;

во время фонового озвучивания;

во время музыкальной трансляции;

при передаче сообщений, не связанных с пожаром. Отключение даже одного оповещателя от линии должно приводить к формированию сигнала неисправности на приборе управления. Информация о неисправности должна появиться: не позднее 100 секунд для проводных средств;

не позднее 300 секунд для радиоканальных средств. Обычная линия громкоговорителей без контроля не становится СОУЭ. Даже если по ней можно воспроизводить сирену или сообщение, она должна соответствовать требованиям к пожарным техническим средствам, контролю линий и управлению.

Что означает ограничение влияния единичной неисправности Обрыв кабеля, короткое замыкание или отказ одного элемента не должны выводить из строя всю систему без ограничения. В проекте необходимо определить: какая часть системы может отказать при одном повреждении;

сохраняется ли оповещение в других зонах;

сохраняется ли управление с пожарного поста;

не блокирует ли одна неисправность запуск СОУЭ;

как разделены линии и усилители;

как контролируются ответвления;

как система реагирует на отказ основного питания;

какой объём функций сохраняется от резервного источника. Это особенно важно для крупных объектов, гостиниц, школ, торговых центров, складов и зданий с несколькими пожарными отсеками.

Какая слышимость должна быть обеспечена Сирена или речевое сообщение должны быть слышны во всех помещениях и зонах, где требуется пожарное оповещение. По СП 3.13130.2026 уровень сигнала при закрытых дверях должен превышать постоянный фоновый шум: не менее чем на 10 дБ в квартирах и апартаментах;

не менее чем на 15 дБ в остальных помещениях. Измерение выполняется на высоте 1,5 метра от пола в любой проверяемой точке помещения. Почему количества оповещателей недостаточно Нельзя определить работоспособность системы только по числу сирен или паспортной мощности громкоговорителя. Результат зависит от: фонового шума;

закрытых дверей;

перегородок;

расстояния до оповещателя;

направленности;

высоты установки;

поглощения и отражения звука;

мебели и технологического оборудования. В шумном цехе, торговом зале с музыкой, ресторане или складе может потребоваться больше оповещателей, чем в тихом кабинете той же площади.

Требования к разборчивости речевого сообщения Для речевого оповещения недостаточно слышать голос. Человек должен понимать передаваемое сообщение. Разборчивость необходимо обеспечить не менее чем на 90% площади помещения или требуемой зоны на высоте 1,5 метра от пола. При использовании упрощённых критериев одновременно проверяют: постоянный шум не превышает 65 дБА;

речевое сообщение превышает фоновый шум не менее чем на 10 дБ;

расстояние между однонаправленными оповещателями не превышает 6 метров;

расстояние между двунаправленными оповещателями не превышает 12 метров. Если эти условия неприменимы, используют электроакустический расчёт, данные производителя и методы оценки разборчивости речи. Громче не всегда означает понятнее. Слишком громкий сигнал, отражения от твёрдых поверхностей, несинхронная работа громкоговорителей и неправильное направление могут ухудшить разборчивость. Одновременная сирена и речь В пределах одной области пожарного оповещения не допускается одновременное использование звукового и речевого способов, если сирена мешает восприятию текста. Речевые сообщения в одной области должны передаваться синхронно.

Как формируются зоны и очередность оповещения Система может оповещать весь объект одновременно либо запускать сообщения по зонам в установленной последовательности. Зонирование используют, когда: здание имеет несколько пожарных отсеков;

проводится поэтапная эвакуация;

части здания имеют разное назначение;

на объекте есть спальные помещения;

часть людей сначала переводят в безопасную зону;

персонал должен получить отдельную команду;

эвакуационные пути могут меняться в зависимости от очага пожара. Что должно быть указано в документации границы каждой зоны;

способ оповещения;

сценарий запуска;

очередность;

тексты сообщений;

задержки между этапами;

действия персонала;

ручное управление;

взаимодействие с лифтами, дверями и противодымной защитой. Сценарий СОУЭ должен соответствовать общей логике противопожарной автоматики объекта.

Как оповещают людей с нарушением слуха В доступных для слабослышащих людей частях здания звуковое или речевое оповещение дополняют световым и при необходимости тактильным способом. К таким зонам могут относиться: учебные места;

рабочие места;

спальные помещения;

общедоступные помещения;

коридоры и холлы;

вестибюли;

помещения, где человек может оказаться один. Могут использоваться: световые оповещатели;

индивидуальные носимые устройства;

тактильные оповещатели;

стационарные устройства на спальном месте. Конкретные зоны и способы должны быть указаны в задании на проектирование и проектной документации.

Что такое экстренная связь в новом СП В СП 3.13130.2026 появился отдельный раздел об экстренной связи. Она предназначена для передачи информации между людьми в определённых частях здания и персоналом или диспетчером, управляющим эвакуацией. Экстренная связь может потребоваться: в пожаробезопасных зонах;

в местах ожидания помощи;

для связи людей с ограниченной мобильностью;

на объектах со сложной последовательностью эвакуации;

в зданиях, где персонал координирует вывод людей. Система должна обеспечивать понятный вызов, приём сообщения, идентификацию места вызова и устойчивость к единичной неисправности. Обычный домофон или телефон не всегда заменяет экстренную связь. Нужно проверить назначение оборудования, контроль линий, питание, приоритет связи и соответствие техническим требованиям.

Что изменилось в требованиях к знакам пожарной безопасности Новый СП отдельно рассматривает назначение, применение, размещение, освещённость и нормативное время работы знаков пожарной безопасности. Знаки могут быть: с внутренней подсветкой;

освещёнными световыми оповещателями;

фотолюминесцентными;

с постоянным смысловым значением;

с изменяемым смысловым значением, если это предусмотрено проектом. Фотолюминесцентные знаки допускаются при освещённости в месте установки не менее 50 лк при включённом рабочем освещении. Частая ошибка Наклеенная на стену стрелка не заменяет автоматически световой пожарный оповещатель или знак, который должен сохранять работоспособность в требуемом режиме.

Можно ли использовать СОУЭ для музыки и объявлений Речевую систему допускается совмещать с фоновым озвучиванием, музыкальными программами и информационными объявлениями, если такое решение соответствует нормативным требованиям и документации на оборудование. При пожаре система должна: прервать обычную трансляцию;

перейти в приоритетный пожарный режим;

запустить нужные зоны;

передать предусмотренное сообщение;

сохранить контроль линий;

не зависеть от обычного аудиопроцессора или компьютера. Фоновая музыка не должна маскировать сигналы неисправности и не должна мешать контролю линий.

Что проверить в проектной документации СОУЭ Указан способ оповещения Определены зоны оповещения Указана очередность запуска Приведены тексты сообщений Выполнен акустический расчёт Учтён фоновый шум Проверена разборчивость речи Определены световые оповещатели Учтены слабослышащие посетители Определена экстренная связь Линии имеют автоматический контроль Учтено влияние единичной неисправности Определено резервное питание Указано взаимодействие с СПС Указано управление дверями и лифтами Предусмотрен пожарный пост Указаны марки и исполнения кабелей Предусмотрены испытания после монтажа

Что проверить после монтажа Приёмка не должна ограничиваться кнопкой «Пуск» и проверкой, что громкоговорители издают звук. Минимальный практический контроль Проверить запуск от пожарной сигнализации. Проверить ручное управление. Проверить каждую зону отдельно. Проверить очередность и задержки. Проверить тексты речевых сообщений. Измерить уровень сигнала в контрольных точках. Проверить разборчивость речи. Закрыть двери и повторить измерения. Отключить один оповещатель и проверить сигнал неисправности. Имитировать обрыв и короткое замыкание линии. Проверить работу от резервного питания. Проверить световые оповещатели и знаки. Проверить экстренную связь. Проверить приоритет пожарного сообщения над музыкой. Проверить журнал событий. Результаты испытаний должны быть оформлены, а фактическая схема должна соответствовать рабочей документации.

Что учитывать на разных объектах Объект На что обратить внимание Небольшой офис Назначение помещений, количество людей, слышимость за закрытыми дверями, взаимодействие с пожарной сигнализацией Магазин Фоновая музыка, шум покупателей, складские помещения, разборчивость сообщений и приоритет пожарного режима Кафе или ресторан Музыка, кухня, шум оборудования, разделение залов и служебных помещений Гостиница Спальные помещения, закрытые двери, ночной режим, оповещение слабослышащих гостей Школа или детский сад Возраст детей, сценарии действий персонала, учебные и спальные помещения, доступность Склад Высокий шум, большие расстояния, стеллажи, локальные зоны и слышимость на рабочих местах Медицинский объект Люди с ограниченной мобильностью, безопасные зоны, экстренная связь и поэтапная эвакуация Многоквартирный дом Слышимость в квартирах, закрытые двери, общие зоны, пожаробезопасные зоны и связь

Типичные ошибки при устройстве СОУЭ Выбор по старому номеру типа Для нового объекта требуется определить конкретные способы и функции системы. Расстановка динамиков по площади Без учёта шума, закрытых дверей и акустики нельзя гарантировать слышимость. Речь слышна, но непонятна Фактическая разборчивость не проверена, громкоговорители работают несинхронно. Нет контроля ответвлений Повреждение части линии остаётся незамеченным до реального пожара. Общий усилитель на весь объект Один отказ может оставить без оповещения слишком большую часть здания. Музыка не отключается Обычная трансляция мешает пожарному сообщению или продолжает работать параллельно. Не учтены слабослышащие люди Есть только звуковые сирены без светового или индивидуального оповещения. Табло установлено без проверки света Фотолюминесцентный знак не получает необходимой освещённости. Оборудование без доступа Приборы и блоки установлены так, что их невозможно нормально обслуживать. Нет исполнительной документации Фактические линии, зоны и адреса оборудования не совпадают с проектом.

Нормативная основа Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

«Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»;

«Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»; СП 6.13130.2025 «Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Электроустановки низковольтные»;

«Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Электроустановки низковольтные»; ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту»;

«Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту»; ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту»;

«Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту»; ГОСТ Р 53325 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики»;

«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики»; ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

«Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; ГОСТ 12.4.026 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»;

«Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»; ГОСТ 34428 по фотолюминесцентным эвакуационным системам. Конкретный состав требований зависит от назначения, площади, высоты, вместимости и планировки объекта. Проектирование, монтаж и обслуживание обязательных систем противопожарной защиты выполняются организациями и специалистами, имеющими необходимые полномочия и компетенцию.

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