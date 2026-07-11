Новости Home Assistant Home Assistant 2026.8 разделит устройства разных интеграций: почему могут появиться отдельные карточки В Home Assistant Core 2026.8 меняется устройство реестра. Один физический прибор больше не будет автоматически объединяться в общую карточку, если его одновременно обнаруживают несколько интеграций. У каждой интеграции появится собственное представление устройства. Разбираем, что увидит пользователь, сохранятся ли сущности и почему нельзя сразу удалять кажущиеся дубли. Коротко: изменение объявлено 21 июля 2026 года и должно войти в Home Assistant Core 2026.8. Стабильный выпуск ожидается 5 августа 2026 года. Большинство обычных интеграций не требует изменений, но после обновления стоит проверить карточки устройств, автоматизации по устройствам и компоненты HACS.

Инфоповод Что изменится в Home Assistant Core 2026.8 Home Assistant хранит сведения об оборудовании в реестре устройств. Устройство объединяет связанные сущности: температуру, заряд батареи, состояние реле, мощность, кнопку обновления и другие доступные функции. До версии 2026.8 один физический прибор мог принадлежать сразу нескольким записям конфигурации. Если разные интеграции сообщали одинаковый MAC-адрес, серийный номер или другой уникальный идентификатор, Home Assistant мог объединить их данные в одну карточку. Начиная с Core 2026.8 каждое устройство будет принадлежать только одной записи конфигурации и не более чем одной её подзаписи. Если физический прибор доступен через несколько интеграций, Home Assistant покажет отдельное устройство для каждой из них. Это изменение внутренней архитектуры: оно не переводит устройство на другой протокол, не создаёт второе физическое подключение и само по себе не удваивает радиотрафик Zigbee, Thread, Bluetooth или Wi-Fi.

До и после Как один прибор отображался раньше и как будет отображаться теперь До Core 2026.8 Одна общая карточка Сущности от нескольких интеграций могли собираться на странице одного устройства. интеграции совместно владели карточкой;

данные производителя могли конфликтовать;

на одной странице смешивались разные источники;

изменение идентификаторов создавало сложные ошибки реестра. Начиная с Core 2026.8 Карточка для каждой интеграции Каждая запись конфигурации будет владеть собственным представлением устройства. понятно, какая интеграция создала карточку;

характеристики источников не смешиваются;

сущности привязываются к соответствующему владельцу;

архитектура становится предсказуемее для разработчиков. Пример с сетевым устройством Роутер может обнаружить прибор по MAC-адресу и создать сущность присутствия. Одновременно фирменная интеграция может предоставить управление, обновление и диагностические датчики. Раньше всё могло оказаться в одной карточке. После разделения появятся две карточки: одна относится к обнаружению через роутер, другая к фирменной интеграции. Пример с умным домом Один прибор может быть доступен через Matter и одновременно через локальную интеграцию производителя. После обновления Home Assistant вправе показывать отдельное представление для каждого способа подключения, даже если физически это одна розетка, лампа или термостат.

Главное различие Отдельные карточки не всегда являются ошибочными дублями Что видно Что это может означать Как действовать Две карточки с похожим названием Один прибор представлен двумя интеграциями Открыть карточки и проверить источник каждой интеграции Разные сущности в карточках Каждая интеграция предоставляет собственный набор функций Сравнить локальность, стабильность и полноту данных Одинаковая функция дважды Обе интеграции дают управление одной возможностью Выбрать основной источник, вторую сущность при необходимости отключить Устройство недоступно в одной карточке Одна интеграция зависит от облака, моста или отдельного соединения Проверить журнал и доступность именно этой интеграции После удаления карточки пропали сущности Удалена не копия, а запись конкретного способа подключения Восстановить интеграцию из резервной копии или добавить заново Не удаляйте карточку только из-за похожего названия. Сначала проверьте строку интеграции, список сущностей, используемые автоматизации и способ подключения. Удаление записи конфигурации может отключить реальные функции устройства.

Сценарии и панели Что будет с автоматизациями, сущностями и дашбордами Сущности должны перейти к правильным устройствам При загрузке реестра Home Assistant разделит старую составную карточку и обновит реестр сущностей так, чтобы каждая сущность указывала на соответствующее устройство своей интеграции. Автоматизации по entity_id обычно менее уязвимы Если сценарий обращается к конкретной сущности, например switch.rele_kotel или sensor.temperatura_gostinaya , изменение карточки устройства не должно само по себе менять идентификатор сущности. Автоматизации по device_id требуют проверки Старый идентификатор объединённого устройства после миграции больше не существует как обычная карточка. Home Assistant добавляет механизм обратной совместимости и пытается направлять старые обращения к разделённым устройствам. Но это сделано по принципу наилучшего усилия и не покрывает все нестандартные случаи. Карточки дашборда чаще работают через сущности Обычные панели, построенные на entity_id, вероятнее всего продолжат работать. Проверка нужна для карточек и пользовательских компонентов, которые обращаются непосредственно к реестру устройств или хранят старый device_id. проверьте автоматизации, созданные через триггеры и действия устройства;

проверьте скрипты, где целью выбрано всё устройство;

проверьте сцены и пользовательские карточки HACS;

проверьте распределение новых карточек по комнатам;

проверьте отключённые сущности и пользовательские названия;

проверьте уведомления об ошибках в разделе «Ремонты».

HACS и нестандартные компоненты Какие пользовательские интеграции могут потребовать обновления Большинство интеграций создаёт сущности через стандартный API и не работает с реестром устройств напрямую. Для них изменение должно пройти без заметных последствий. Риск выше у компонентов, которые самостоятельно: добавляют свою запись конфигурации в устройство другой интеграции;

изменяют набор MAC-адресов или уникальных идентификаторов;

сохраняют device_id вне стандартного реестра сущностей;

создают вспомогательные устройства нестандартным способом;

слушают события реестра и ожидают старую структуру данных;

давно не обновлялись и уже показывают предупреждения об устаревшем API. Home Assistant сохраняет часть совместимости до Core 2027.8, но это не гарантирует работу каждого пользовательского компонента. Наиболее разумная мера перед обновлением — установить свежие версии HACS-интеграций и изучить их журнал изменений. Официальная оценка: анализ 462 пользовательских интеграций, которые напрямую взаимодействуют с реестром устройств, показал, что не менее 90% предположительно не затронуты. Это также означает, что для части компонентов обновление разработчика всё же потребуется.

До обновления Как подготовиться к Home Assistant 2026.8 Не устанавливайте первую версию на критичный сервер без необходимости. Для рабочего дома разумно изучить релиз и первые исправительные выпуски. Создайте полную резервную копию. Скопируйте её на NAS, компьютер или другой носитель вне сервера Home Assistant. Обновите HACS и компоненты. Особое внимание интеграциям, которые давно не обслуживаются или уже показывают предупреждения. Сохраните список устройств. Сделайте снимки экрана важных карточек, комнат и связанных сущностей. Найдите критичные автоматизации. Протечки, отопление, ворота, замки, насосы, вентиляция и отключение питания проверяются в первую очередь. Отметьте устройства с несколькими интеграциями. Например, фирменная интеграция плюс Matter, HomeKit, роутер или трекер присутствия. Проверьте свободное место и журнал. Старые ошибки лучше устранить до крупной миграции реестра. Подготовьте ручное управление. Базовые функции дома не должны зависеть только от успешного обновления сервера.

После обновления Что проверить после первого запуска Core 2026.8 Дождитесь полной загрузки. Разделение составных устройств выполняется при чтении реестра во время запуска. Откройте список устройств. Найдите новые карточки с похожими названиями и посмотрите, каким интеграциям они принадлежат. Проверьте сущности. Убедитесь, что температура, реле, заряд, мощность и другие данные находятся в правильных карточках. Проверьте комнаты. Разделённые представления одного прибора должны оставаться логично распределены по зонам. Запустите важные автоматизации. Проверяйте безопасным способом, не создавая аварийную ситуацию. Изучите журнал и «Ремонты». Ищите ошибки device registry, custom integration, deprecated и failed setup. Не скрывайте проблему удалением наугад. Сначала определите, какая интеграция и функция перестали работать. Восстановите копию при серьёзном сбое. Если критичные сценарии не работают, откат безопаснее хаотичных исправлений. Полезно изучить: Home Assistant в частном доме, как работает Matter Bridge, подключение Aqara к разным экосистемам.

Практический вывод Это ухудшение или полезное изменение В первые дни новая структура может показаться менее аккуратной, потому что вместо одной карточки пользователь увидит несколько похожих. Но разделение убирает неоднозначность: каждая интеграция отвечает за собственные данные, название, модель и сущности. Для стабильной системы важнее не минимальное количество карточек, а понятное происхождение каждой функции. Фирменная локальная интеграция, Matter и облачный сервис могут предоставлять разные возможности и иметь разное поведение при отключении интернета. По состоянию на 27 июля 2026 года изменение ещё не вошло в стабильную ветку. Поэтому статью следует воспринимать как подготовку к обновлению, а окончательные пользовательские детали проверить после публикации Home Assistant 2026.8.

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