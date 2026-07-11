Умные жалюзи против жары: затенение до кондиционера

Умные жалюзи против жары: почему затенение должно включаться раньше кондиционера
19 июня 2026 года KNX опубликовала технический материал о летнем перегреве зданий. Главная мысль проста: эффективнее не удалять уже накопившееся тепло, а заранее уменьшать поступление солнечной энергии через окна. Разбираем, как автоматизировать жалюзи, роллеты и маркизы без тёмных комнат, перегретых приводов и конфликтов с кондиционером.
Что произошло 19 июня 2026 года
KNX обратила внимание на проблему летнего перегрева современных зданий. Хорошее утепление, герметичные окна и большие площади остекления уменьшают потери тепла зимой, но летом могут удерживать поступившее солнечное тепло внутри помещения.
В техническом материале предложен последовательный подход: сначала ограничить солнечные теплопоступления, затем использовать ночное проветривание и только после этого подключать активное охлаждение там, где оно действительно требуется.
Почему затенение должно сработать до перегрева комнаты
Солнечное излучение проходит через остекление, нагревает пол, мебель, стены и другие поверхности. После этого тепло передаётся воздуху и сохраняется в конструкциях помещения. Кондиционеру приходится удалять уже накопленную энергию.
Если прямой солнечный поток остановлен до попадания на стекло или ограничен в нужный момент, в помещение поступает меньше тепла. Поэтому наружные жалюзи, ставни, маркизы и экраны обычно эффективнее внутренних штор именно как средство защиты от перегрева.
Сначала стало жарко
Температура в комнате уже выросла, стены и мебель нагрелись, после чего включается кондиционер.
Солнце блокируется заранее
Автоматика учитывает фасад, положение солнца, температуру и опускает затенение до перегрева.
Наружные жалюзи, маркизы или обычные шторы
|Решение
|Защита от перегрева
|Что учитывать
|Наружные жалюзи
|Солнечный поток ограничивается до прохождения через стекло
|Ветер, обледенение, фасад, доступ для обслуживания, положение ламелей
|Наружная маркиза
|Хорошо затеняет окно, балкон или террасу
|Обязательна защита от сильного ветра и осадков по требованиям модели
|Рольставни
|Могут существенно ограничивать солнце и дополнительно закрывать проём
|Нельзя перекрывать пути эвакуации, нужен ручной или аварийный режим
|Внутренние жалюзи
|Уменьшают яркость и часть теплопоступлений
|Стекло и пространство у окна уже успевают нагреться
|Плотные шторы
|Полезны для затемнения и комфорта
|Не являются полноценной заменой наружной солнцезащите
|Солнцезащитная плёнка
|Снижает часть поступающей солнечной энергии
|Совместимость со стеклопакетом, внешний вид, светопропускание и гарантия окна
Выбор зависит от ориентации окон, типа остекления, ветровой нагрузки, назначения помещения и возможности менять фасад. Для квартиры часто приходится сочетать внутренние приводы штор с плёнкой или штатной солнцезащитой застройщика. В частном доме наружные решения проще предусмотреть ещё до отделки фасада.
Как должна работать автоматика затенения
- Определить активный фасад. Восточные окна сильнее нагреваются утром, западные во второй половине дня. Южный фасад требует отдельной сезонной логики.
- Проверить положение солнца. Система учитывает дату, время, азимут и высоту солнца, а не закрывает все окна одновременно.
- Оценить солнечную интенсивность. При облачности жалюзи не должны без необходимости лишать помещение естественного света.
- Учитывать температуру. Используются наружная и внутренняя температура, а при сложной логике ещё и прогнозируемая тепловая инерция помещения.
- Сохранить полезный дневной свет. Ламели можно поворачивать так, чтобы закрыть прямые лучи, но не превращать комнату в тёмное помещение.
- Проверить ветер и погоду. Наружные маркизы и некоторые жалюзи должны автоматически уходить в безопасное положение при сильном ветре.
- Согласовать с охлаждением. Кондиционер включается только после того, как пассивные меры не обеспечили установленный комфорт.
- Оставить ручную отмену. Пользователь должен иметь возможность временно изменить положение шторы обычной кнопкой без смартфона.
Пример понятной логики
Условия: солнце попадает на западный фасад, освещённость выше заданного значения, в комнате теплее 24 °C, окно закрыто, ветровая тревога отсутствует.
Действие: жалюзи опускаются, ламели поворачиваются для отсечения прямых лучей, но сохраняют дневной свет.
Отмена: пользователь нажал кнопку, начался сильный ветер, открылась балконная дверь или помещение перешло в другой режим.
Что нужно системе кроме датчика температуры
Освещённость или солнечная радиация
Показывает, есть ли реальное солнечное воздействие, а не только подходящее время по расписанию.
Положение солнца
Рассчитывается по координатам, дате и времени и позволяет управлять фасадами отдельно.
Температура внутри и снаружи
Помогает отличить полезный зимний нагрев от нежелательного летнего перегрева.
Датчик ветра
Критичен для наружных маркиз, экранов и жалюзи с ограниченной ветровой устойчивостью.
Контакты окон и дверей
Не позволяют закрыть конструкцию в опасной ситуации и помогают согласовать климат.
Режим присутствия
Позволяет разделить защиту от перегрева, приватность и пользовательские предпочтения.
Для небольшой квартиры необязательно устанавливать сложную метеостанцию. Сценарий можно начать с расписания, положения солнца, комнатной температуры и датчиков открытия. Для наружных конструкций ветровая защита выбирается по документации конкретного изделия.
Можно ли установить наружные жалюзи на фасаде квартиры
Фасад и ограждающие конструкции многоквартирного дома относятся к общему имуществу собственников. Установка личного оборудования на фасаде без соблюдения порядка пользования общим имуществом может быть оспорена.
До покупки наружных жалюзи, маркизы или рольставен необходимо проверить:
- требуется ли решение общего собрания собственников;
- есть ли утверждённая концепция фасада и ограничения застройщика;
- что указано в правилах благоустройства муниципалитета;
- не затрагиваются ли гарантийные конструкции фасада и утеплителя;
- можно ли безопасно закрепить оборудование и обслуживать его;
- не мешает ли конструкция соседям, эвакуации и работе пожарных подразделений.
Что предусмотреть для приводов штор и жалюзи
- Точную модель двигателя. Напряжение, мощность, интерфейс и схема управления проверяются до прокладки кабеля.
- Сторону подключения. Вывод питания должен совпадать с расположением двигателя и требованиями установщика конструкции.
- Раздельные команды направления. Для части приводов используются отдельные входы открытия и закрытия с электрической блокировкой.
- Доступ к соединениям. Блоки питания, разъёмы и модули не следует навсегда закрывать недоступной отделкой.
- Настенную кнопку. Шторой или жалюзи должно быть удобно управлять без приложения и облака.
- Место в щите. Релейные или шинные модули устанавливаются с учётом защиты, нагрева, клемм и обслуживания.
- Датчики погоды. Кабель и место установки предусматриваются заранее, если нужна ветровая и солнечная автоматика.
- Поведение при отказе. Нужно определить, что произойдёт при сбое контроллера, пропадании связи или отключении электричества.
На какие документы можно опираться в России
Применимость конкретных требований зависит от типа здания, конструкции солнцезащиты, способа монтажа и состава автоматизации. Перед работами нужно проверять актуальные редакции документов.
Нужно ли автоматизировать затенение
Да, если окна получают много прямого солнца и помещение регулярно перегревается. Наибольший эффект даёт не простое закрытие штор по времени, а сценарий с учётом фасада, положения солнца, температуры и погоды.
Автоматизация не отменяет кондиционер, но может уменьшить время его работы и сделать климат стабильнее. При этом наружное оборудование должно быть согласовано, защищено от ветра и правильно подключено.
Нужно подготовить электрику под приводы штор?
Поможем продумать логику затенения, подобрать способ управления, подготовить питание, кнопки, датчики и место для автоматики. Монтаж выполняется по согласованной схеме и документации выбранного оборудования.
Выезд и диагностика по Туле от 5000 ₽. Гарантия: 5 лет при использовании рекомендованных материалов, 1 год при материалах заказчика.
Частые вопросы об автоматическом затенении
Почему нельзя включать жалюзи только по высокой температуре?
Когда температура уже выросла, помещение успело накопить тепло. Лучше учитывать прямое солнце и закрывать затенение заранее.
Наружные жалюзи эффективнее внутренних?
Обычно да, потому что они ограничивают солнечный поток до его прохождения через стекло. Но выбор зависит от фасада, ветра, конструкции окна и возможности монтажа.
Нужна ли KNX для такого сценария?
Нет. Логика может работать в KNX, Home Assistant, Wiren Board, TouchOn и других локальных системах при наличии совместимых приводов и датчиков.
Можно ли установить наружную маркизу на фасаде квартиры?
До установки нужно проверить порядок использования общего имущества, решение собственников, правила фасада и местные требования. Самовольный монтаж может быть оспорен.
Что происходит при сильном ветре?
Наружная конструкция должна перейти в безопасное положение по сигналу датчика ветра, если это предусмотрено изготовителем и системой управления.
Должна ли штора работать без интернета?
Да, для базового управления предпочтительны локальная логика и обычная настенная кнопка. Облако может использоваться как дополнительный интерфейс.
Можно ли подключить привод обычным умным реле?
Только если характеристики реле, схема блокировки направлений, мощность двигателя и требования производителя полностью совпадают. Подключение 230 В выполняет специалист.