Умные жалюзи против жары: затенение до кондиционера

Новости умного дома и климата Умные жалюзи против жары: почему затенение должно включаться раньше кондиционера 19 июня 2026 года KNX опубликовала технический материал о летнем перегреве зданий. Главная мысль проста: эффективнее не удалять уже накопившееся тепло, а заранее уменьшать поступление солнечной энергии через окна. Разбираем, как автоматизировать жалюзи, роллеты и маркизы без тёмных комнат, перегретых приводов и конфликтов с кондиционером. Статус события: это не новый обязательный стандарт и не требование установить KNX. Это свежая отраслeвая рекомендация по управлению климатом. Физический принцип применим к KNX, Home Assistant, Wiren Board, TouchOn, Zigbee и другим локальным системам автоматизации.

Инфоповод Что произошло 19 июня 2026 года KNX обратила внимание на проблему летнего перегрева современных зданий. Хорошее утепление, герметичные окна и большие площади остекления уменьшают потери тепла зимой, но летом могут удерживать поступившее солнечное тепло внутри помещения. В техническом материале предложен последовательный подход: сначала ограничить солнечные теплопоступления, затем использовать ночное проветривание и только после этого подключать активное охлаждение там, где оно действительно требуется. Не путать с нормативом: публикация KNX не вводит новых обязательных правил в России. При выборе и монтаже солнцезащиты применяются действующие российские своды правил, требования к фасаду, электромонтажу и документация производителя оборудования.

Физика процесса Почему затенение должно сработать до перегрева комнаты Солнечное излучение проходит через остекление, нагревает пол, мебель, стены и другие поверхности. После этого тепло передаётся воздуху и сохраняется в конструкциях помещения. Кондиционеру приходится удалять уже накопленную энергию. Если прямой солнечный поток остановлен до попадания на стекло или ограничен в нужный момент, в помещение поступает меньше тепла. Поэтому наружные жалюзи, ставни, маркизы и экраны обычно эффективнее внутренних штор именно как средство защиты от перегрева. Реактивный сценарий Сначала стало жарко Температура в комнате уже выросла, стены и мебель нагрелись, после чего включается кондиционер. Предупреждающий сценарий Солнце блокируется заранее Автоматика учитывает фасад, положение солнца, температуру и опускает затенение до перегрева. Практический вывод: запускать жалюзи только по высокой температуре в комнате поздно. Температура является одним из условий, но сценарий должен учитывать солнечное воздействие до того, как помещение накопит тепло.

Варианты решения Наружные жалюзи, маркизы или обычные шторы Решение Защита от перегрева Что учитывать Наружные жалюзи Солнечный поток ограничивается до прохождения через стекло Ветер, обледенение, фасад, доступ для обслуживания, положение ламелей Наружная маркиза Хорошо затеняет окно, балкон или террасу Обязательна защита от сильного ветра и осадков по требованиям модели Рольставни Могут существенно ограничивать солнце и дополнительно закрывать проём Нельзя перекрывать пути эвакуации, нужен ручной или аварийный режим Внутренние жалюзи Уменьшают яркость и часть теплопоступлений Стекло и пространство у окна уже успевают нагреться Плотные шторы Полезны для затемнения и комфорта Не являются полноценной заменой наружной солнцезащите Солнцезащитная плёнка Снижает часть поступающей солнечной энергии Совместимость со стеклопакетом, внешний вид, светопропускание и гарантия окна Выбор зависит от ориентации окон, типа остекления, ветровой нагрузки, назначения помещения и возможности менять фасад. Для квартиры часто приходится сочетать внутренние приводы штор с плёнкой или штатной солнцезащитой застройщика. В частном доме наружные решения проще предусмотреть ещё до отделки фасада.

Сценарий Как должна работать автоматика затенения Определить активный фасад. Восточные окна сильнее нагреваются утром, западные во второй половине дня. Южный фасад требует отдельной сезонной логики. Проверить положение солнца. Система учитывает дату, время, азимут и высоту солнца, а не закрывает все окна одновременно. Оценить солнечную интенсивность. При облачности жалюзи не должны без необходимости лишать помещение естественного света. Учитывать температуру. Используются наружная и внутренняя температура, а при сложной логике ещё и прогнозируемая тепловая инерция помещения. Сохранить полезный дневной свет. Ламели можно поворачивать так, чтобы закрыть прямые лучи, но не превращать комнату в тёмное помещение. Проверить ветер и погоду. Наружные маркизы и некоторые жалюзи должны автоматически уходить в безопасное положение при сильном ветре. Согласовать с охлаждением. Кондиционер включается только после того, как пассивные меры не обеспечили установленный комфорт. Оставить ручную отмену. Пользователь должен иметь возможность временно изменить положение шторы обычной кнопкой без смартфона. Пример понятной логики Условия: солнце попадает на западный фасад, освещённость выше заданного значения, в комнате теплее 24 °C, окно закрыто, ветровая тревога отсутствует. Действие: жалюзи опускаются, ламели поворачиваются для отсечения прямых лучей, но сохраняют дневной свет. Отмена: пользователь нажал кнопку, начался сильный ветер, открылась балконная дверь или помещение перешло в другой режим. Безопасность: автоматика не должна опускать полотно там, где оно может заблокировать выход на балкон, террасу или путь эвакуации. Для ворот, рольставен и тяжёлых конструкций нужны штатные концевики, защита от препятствия и предусмотренный изготовителем аварийный режим.

Датчики и данные Что нужно системе кроме датчика температуры Освещённость или солнечная радиация Показывает, есть ли реальное солнечное воздействие, а не только подходящее время по расписанию. Положение солнца Рассчитывается по координатам, дате и времени и позволяет управлять фасадами отдельно. Температура внутри и снаружи Помогает отличить полезный зимний нагрев от нежелательного летнего перегрева. Датчик ветра Критичен для наружных маркиз, экранов и жалюзи с ограниченной ветровой устойчивостью. Контакты окон и дверей Не позволяют закрыть конструкцию в опасной ситуации и помогают согласовать климат. Режим присутствия Позволяет разделить защиту от перегрева, приватность и пользовательские предпочтения. Для небольшой квартиры необязательно устанавливать сложную метеостанцию. Сценарий можно начать с расписания, положения солнца, комнатной температуры и датчиков открытия. Для наружных конструкций ветровая защита выбирается по документации конкретного изделия.

Многоквартирный дом Можно ли установить наружные жалюзи на фасаде квартиры Фасад и ограждающие конструкции многоквартирного дома относятся к общему имуществу собственников. Установка личного оборудования на фасаде без соблюдения порядка пользования общим имуществом может быть оспорена. До покупки наружных жалюзи, маркизы или рольставен необходимо проверить: требуется ли решение общего собрания собственников;

есть ли утверждённая концепция фасада и ограничения застройщика;

что указано в правилах благоустройства муниципалитета;

не затрагиваются ли гарантийные конструкции фасада и утеплителя;

можно ли безопасно закрепить оборудование и обслуживать его;

не мешает ли конструкция соседям, эвакуации и работе пожарных подразделений. Практический совет: в квартире сначала согласуйте возможность наружного монтажа, а уже затем заказывайте оборудование по размерам. Для частного дома вопрос общего имущества отсутствует, но остаются требования к ветровой устойчивости, креплению, электрике и фасадным конструкциям.

До ремонта Что предусмотреть для приводов штор и жалюзи Точную модель двигателя. Напряжение, мощность, интерфейс и схема управления проверяются до прокладки кабеля.

Напряжение, мощность, интерфейс и схема управления проверяются до прокладки кабеля. Сторону подключения. Вывод питания должен совпадать с расположением двигателя и требованиями установщика конструкции.

Вывод питания должен совпадать с расположением двигателя и требованиями установщика конструкции. Раздельные команды направления. Для части приводов используются отдельные входы открытия и закрытия с электрической блокировкой.

Для части приводов используются отдельные входы открытия и закрытия с электрической блокировкой. Доступ к соединениям. Блоки питания, разъёмы и модули не следует навсегда закрывать недоступной отделкой.

Блоки питания, разъёмы и модули не следует навсегда закрывать недоступной отделкой. Настенную кнопку. Шторой или жалюзи должно быть удобно управлять без приложения и облака.

Шторой или жалюзи должно быть удобно управлять без приложения и облака. Место в щите. Релейные или шинные модули устанавливаются с учётом защиты, нагрева, клемм и обслуживания.

Релейные или шинные модули устанавливаются с учётом защиты, нагрева, клемм и обслуживания. Датчики погоды. Кабель и место установки предусматриваются заранее, если нужна ветровая и солнечная автоматика.

Кабель и место установки предусматриваются заранее, если нужна ветровая и солнечная автоматика. Поведение при отказе. Нужно определить, что произойдёт при сбое контроллера, пропадании связи или отключении электричества. Электробезопасность: подключение приводов, релейных модулей и автоматики к сети 230 В выполняется специалистом при снятом напряжении. Нельзя одновременно подавать команды противоположных направлений, если двигатель и схема не предусматривают такую возможность. Полезно изучить: сценарии штор и умного дома, проводной умный дом и подключение приводов, подготовку электрики под умный дом.

Нормативная основа На какие документы можно опираться в России СП 370.1325800.2017 Устройства солнцезащитные зданий. Правила проектирования, с действующими изменениями. СП 50.13330.2024 Тепловая защита зданий и оценка теплотехнических характеристик ограждающих конструкций. СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Выбор и монтаж электропроводок низковольтных электроустановок. Статья 36 ЖК РФ Ограждающие конструкции и фасад многоквартирного дома относятся к общему имуществу. Документация производителя Определяет допустимый ветер, схему питания, крепление, концевики и аварийное управление. Применимость конкретных требований зависит от типа здания, конструкции солнцезащиты, способа монтажа и состава автоматизации. Перед работами нужно проверять актуальные редакции документов.

Вывод Нужно ли автоматизировать затенение Да, если окна получают много прямого солнца и помещение регулярно перегревается. Наибольший эффект даёт не простое закрытие штор по времени, а сценарий с учётом фасада, положения солнца, температуры и погоды. Автоматизация не отменяет кондиционер, но может уменьшить время его работы и сделать климат стабильнее. При этом наружное оборудование должно быть согласовано, защищено от ветра и правильно подключено.

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