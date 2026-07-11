Розетки в Боснии и Герцеговине: переходник и 230 В

Краткий ответ В Боснии и Герцеговине используются розетки типов C и F. Номинальное напряжение бытовой сети составляет 230 В, частота переменного тока 50 Гц. Тонкая российская вилка C, обычная Schuko F и современная комбинированная вилка E/F обычно подключаются напрямую. Переходник для поездки из России чаще всего не нужен. Российская техника на 220-240 В совместима с местной сетью. Зарядным устройствам с маркировкой 100-240 V, 50/60 Hz преобразователь напряжения не требуется.

Напряжение 230 В Частота 50 Гц Основные типы C и F Переходник из России Обычно не нужен

Совместимая форма вилки не подтверждает исправность розетки. Не используйте механизм, если он шатается, нагревается, трещит или имеет следы воды, коррозии и оплавления.

Какие розетки используются в Боснии и Герцеговине

В стране применяется европейская система с двумя круглыми рабочими контактами. Основной современный заземлённый механизм, розетка типа F, также известная как Schuko.

У розетки F два круглых отверстия и металлические контакты защитного заземления по краям углублённого корпуса.

В туристических справочниках также указывается тип C. Для путешественника это прежде всего означает, что тонкая двухконтактная вилка Europlug совместима с местными розетками.

Вилка Как выглядит Подключение Заземление C, Europlug Два тонких круглых штыря Напрямую Не предусмотрено F, CEE 7/4 Два штыря и боковые контакты Напрямую Через контакты PE E/F, CEE 7/7 Контакты F и отверстие под тип E Напрямую Сохраняется CEE 7/17 Два толстых штыря без PE Обычно напрямую Не предусмотрено Британская G Три прямоугольных штыря Нужен адаптер Зависит от адаптера Американская A или B Плоские контакты Нужен адаптер Нужно проверить и напряжение

Термин «евровилка» неточный. Им могут называть тонкую вилку C, более крупную CEE 7/17 или заземлённую комбинированную вилку E/F.

Нужен ли переходник из России

Для большинства российских зарядных устройств, ноутбуков и бытовых приборов переходник в Боснии и Герцеговине не требуется.

Переходник не нужен Для вилок C, F, E/F и совместимой CEE 7/17. Нужно проверить Старую советскую вилку, повреждённые штыри, нестандартный корпус и состояние кабеля. Переходник нужен Для британских, американских, австралийских, швейцарских и других несовместимых вилок.

Нужен ли переходник для зарядки телефона

Зарядка с тонкой вилкой C подключается напрямую. Проверьте маркировку на корпусе:

Input: 100-240 V, 50/60 Hz

Такой блок питания совместим с местной сетью по напряжению и частоте.

Нужен ли переходник для ноутбука

Сетевой кабель с вилкой F или E/F подключается к Schuko напрямую.

Если штатная вилка имеет защитные контакты, не заменяйте её тонким двухконтактным переходником.

Стоит ли брать универсальный адаптер

Для совместимой российской вилки он не нужен. Дополнительное соединение может создавать люфт, хуже удерживать тяжёлый блок питания и увеличивать нагрев контактов.

Не подключайте фен, чайник, кофемашину или обогреватель через компактный адаптер с неизвестным допустимым током.

Какое напряжение и частота используются

Номинальное напряжение бытовой сети составляет 230 В, частота переменного тока 50 Гц.

Босния и Герцеговина 230 В, 50 Гц Россия 230 В, 50 Гц

Российская техника, рассчитанная на 220-240 В, обычно совместима с местной сетью без преобразователя напряжения.

Почему иногда пишут 220 В

Значение 220 В сохранилось в разговорной речи, старых инструкциях и описаниях приборов. Современный номинал сети составляет 230 В.

Нужен ли преобразователь напряжения

Input: 100-240 V, 50/60 Hz Прибор полностью совместим. Input: 220-240 V, 50 Hz Прибор подходит по напряжению и частоте. Input: 110-120 V, 60 Hz Напрямую подключать к сети 230 В нельзя. Input: 115/230 V Переключатель устанавливают на 230 В до включения прибора в розетку.

Туристический переходник изменяет форму вилки, но не преобразует напряжение 230 В в 110 или 120 В.

Какие российские вилки подходят

Вилка Типичная техника Совместимость Основной нюанс C Телефоны, часы, небольшие зарядки Подходит PE отсутствует F Компьютеры, фильтры, бытовая техника Подходит PE через боковые контакты E/F Современная европейская техника Подходит Совместима также с типом E CEE 7/17 Фены, пылесосы, приборы класса II Обычно подходит PE отсутствует Старая советская Старые бытовые приборы Нужна проверка Возможны износ и плохая фиксация

Как устроена розетка Schuko

Розетка типа F имеет два круглых рабочих отверстия. Защитный контакт передаётся через металлические пластины по краям углублённого корпуса.

PE Защитный контакт L/N Рабочий контакт N/L Рабочий контакт PE Защитный контакт

Почему вилку можно повернуть

Вилку Schuko можно развернуть на 180 градусов. Рабочие контакты поменяются местами, но соединение с PE сохранится.

Поэтому система не закрепляет фазу за постоянной правой или левой стороной со стороны подключённого прибора.

Заземление и защитный проводник

Для оборудования класса I важно не только наличие боковых пластин на розетке, но и исправность всей скрытой цепи защитного проводника.

Когда PE сохраняется

используется вилка F или E/F;

розетка имеет исправные защитные контакты;

вилка вставлена полностью;

скрытый проводник PE подключён;

не используется двухконтактный адаптер.

Когда защитный контакт отсутствует

используется тонкая вилка C;

прибор относится к классу II;

установлен адаптер без PE;

используется старая двухпроводная линия;

контактные пластины повреждены;

PE не подключён внутри механизма или щита.

Нельзя соединять защитный контакт с рабочей нейтралью, радиатором, водопроводом, газовой трубой или другими металлическими конструкциями.

Какую мощность выдерживает розетка

Современный механизм Schuko обычно рассчитан на ток до 16 А. Фактическая допустимая нагрузка зависит от состояния розетки, проводки, соединений и защитного аппарата.

6 А при 230 В 1380 Вт 10 А при 230 В 2300 Вт 16 А при 230 В 3680 Вт

Эти значения показывают результат расчёта, а не гарантированную длительную мощность любой установленной розетки.

Фен мощностью 2000 Вт

2000 Вт ÷ 230 В ≈ 8,7 А

Розетка, вилка, кабель и возможный адаптер должны выдерживать такой ток без нагрева.

Фен и чайник в одном тройнике

2000 Вт + 2200 Вт = 4200 Вт

Не подключайте несколько мощных нагревательных приборов к одному тройнику или удлинителю.

Розетки в гостиницах и апартаментах

В гостиницах Сараево, Мостара, Баня-Луки, Тузлы и других городов обычно используются стандартные розетки типа F.

Российские вилки C, F и E/F чаще всего подключаются напрямую.

В номере дополнительно могут находиться:

USB-A или USB-C возле кровати;

розетки в светильниках;

точки, управляемые карточкой номера;

постоянно включённая розетка мини-бара;

универсальный гостиничный механизм;

специализированная точка для электробритвы.

Почему розетка не работает

не установлена карточка номера;

точка связана с выключателем;

вилка вставлена не полностью;

сработал защитный аппарат;

механизм неисправен;

питание отключается после ухода гостя.

Извлеките карточку номера и проверьте, продолжает ли телефон показывать зарядку. Не все гостиничные розетки работают постоянно.

Розетки в старых домах Сараево и Мостара

В исторических районах встречаются здания, которые ремонтировались в разное время и с разным объёмом электромонтажных работ.

Возраст фасада не показывает состояние установки. В старом доме может быть новая проводка, а современную розетку иногда устанавливают на ранее проложенную линию.

Что может встречаться в старой установке

двухпроводные розеточные линии;

отсутствие отдельного PE;

частично заменённая проводка;

старые соединения;

небольшое количество групп;

ослабленные контакты;

следы сырости в стене;

устаревшие защитные аппараты.

Доказывает ли новая Schuko наличие заземления

Нет. Новый механизм могли установить без полной замены скрытой линии. Исправность защитного проводника подтверждается измерениями.

В арендованной квартире нельзя снимать рамку, подтягивать механизм или самостоятельно вмешиваться в электрощит.

Розетки на Яхорине, Белашнице и Влашиче

На горных курортах используется тот же стандарт: розетки C/F и сеть 230 В, 50 Гц.

Основной практический риск связан с одновременной работой большого количества приборов для нагрева и сушки.

На одной линии могут оказаться:

электрический обогреватель;

бойлер;

чайник;

фен;

электрическая плита;

сушилка для обуви;

тепловентилятор;

кондиционер в режиме обогрева.

Что делать при отключении автомата

Отключить мощные приборы. Не включать фен, чайник и обогреватель одновременно. Сообщить владельцу или персоналу. Не включать автомат многократно. Не вскрывать электрощит.

Если защита повторно отключается после уменьшения нагрузки, пользоваться проблемной цепью до проверки нельзя.

Розетки в Неуме и возле моря

В Неуме используется тот же национальный стандарт: розетки C/F, напряжение 230 В и частота 50 Гц.

Дополнительное внимание требуется из-за влажности, морского воздуха, открытых балконов и террас.

Не используйте розетку, если обнаружены

вода или конденсат внутри корпуса;

белые или зеленоватые следы коррозии;

повреждённая крышка;

трещины и сколы;

потемнение пластика;

нагрев вилки;

постоянный треск.

Можно ли заряжать телефон на балконе

Только в полностью сухом месте, защищённом от дождя, конденсата и прямого солнечного нагрева.

Пакет, ткань или полотенце не создают безопасную влагозащиту и могут удерживать конденсат.

Розетки в сельских гостевых домах

В загородных домах и небольших семейных пансионах состояние электроустановки зависит от возраста здания и объёма выполненной реконструкции.

Без разборки можно проверить:

вилка удерживается плотно;

механизм не двигается в стене;

нет трещин и оплавления;

нет запаха перегрева;

вилка не нагревается;

рядом нет следов сырости;

защита не отключается повторно.

Не ремонтируйте розетку или проводку арендованного дома самостоятельно.

Розетки в ванной комнате

Размещение электрических точек зависит от зон возле ванны и душа, степени защиты корпуса и предусмотренных защитных мер.

В гостиничной ванной могут находиться:

розетка Schuko в допустимом месте;

стационарный гостиничный фен;

розетка возле зеркала;

влагозащищённая точка с крышкой;

специализированный блок Shavers Only;

специализированный блок Shavers Only;

линия под дополнительной дифференциальной защитой.

Что нельзя делать

подключать прибор мокрыми руками;

оставлять зарядку на мокрой поверхности;

протягивать удлинитель к душу;

использовать точку со следами воды;

подключать мощный фен к Shavers Only;

разбирать гостиничное оборудование.

Дифференциальная защита снижает риск, но не делает безопасным использование сетевого прибора рядом с водой.

Электричество в кемпингах и автодомах

Точка подключения в кемпинге может отличаться от обычной бытовой Schuko. Для автодома используется штатный ввод и подходящий наружный кабель.

Можно ли использовать комнатный удлинитель

Нет. Кабель и соединители должны быть рассчитаны на влагу, наружную температуру и механические воздействия.

Что проверить перед подключением

кабель предназначен для улицы;

изоляция не повреждена;

соединение не находится в воде;

кабель не проходит под колёсами;

используется штатный ввод автодома;

не превышен ток точки кемпинга;

нет цепочки из нескольких переходников.

Не размещайте бытовые тройники и зарядки непосредственно на земле, траве или мокром настиле.

Можно ли заряжать электромобиль от Schuko

Возможность вставить вилку не означает, что любая бытовая розетка подходит для регулярной многочасовой зарядки.

Ослабленная контактная группа может нагреваться, даже если автоматический выключатель не отключает линию.

Что подходит для регулярной зарядки

Отдельная зарядная точка с выделенной линией, подходящими защитными аппаратами и контролем доступной мощности.

Что нельзя делать

заряжать автомобиль от шатающейся розетки;

использовать бытовой удлинитель;

подключать зарядку через тройник;

оставлять тяжёлый блок висеть на вилке;

подключаться без разрешения владельца;

обходить защитные аппараты.

Зарядную станцию и питающую линию должен устанавливать квалифицированный специалист.

Отличаются ли розетки в разных городах

Тип розетки, напряжение и частота одинаковы на территории страны.

Город или регион Основной тип Напряжение Частота Российская C/F Сараево F, Schuko 230 В 50 Гц Обычно подходит Мостар F, Schuko 230 В 50 Гц Обычно подходит Баня-Лука F, Schuko 230 В 50 Гц Обычно подходит Тузла F, Schuko 230 В 50 Гц Обычно подходит Неум F, Schuko 230 В 50 Гц Обычно подходит Яхорина и Белашница F, Schuko 230 В 50 Гц Обычно подходит

Практические различия связаны с возрастом здания, состоянием проводки, влажностью и доступной мощностью, а не с отдельным городским стандартом.

Совместимость с соседними странами

Страна Основные типы Вилка C Вилка E/F Вилка F Босния и Герцеговина C и F Подходит Подходит Подходит Хорватия C и F Подходит Подходит Подходит Сербия C и F Подходит Подходит Подходит Черногория C и F Подходит Подходит Подходит Словения C и F Подходит Подходит Подходит

Для автомобильного маршрута через Хорватию, Боснию и Герцеговину, Черногорию и Сербию российская вилка C, F или E/F обычно подходит без переходника.

Что делать, если розетка нагревается или трещит

Опасные признаки вилка выпадает;

контакт пропадает при движении;

корпус становится горячим;

слышен постоянный треск;

появляется запах перегрева;

пластик потемнел или оплавился;

защита отключается повторно;

видны следы воды или коррозии. Правильные действия Выключить прибор. Извлечь вилку за корпус. Не использовать точку повторно. Не удерживать вилку рукой. Не фиксировать её бумагой или другими предметами. Сообщить владельцу или персоналу.

Подробнее: почему нагреваются и плавятся розетки и вилки .

Не разбирайте розетку, счётчик или электрощит. Стационарную установку должен проверять специалист.

Что взять с собой

зарядки с вилками C, F или E/F;

блок питания 100-240 В, 50/60 Гц;

исправные USB-кабели;

компактный многопортовый блок питания;

пауэрбанк без повреждений;

фотографию маркировки важной техники;

инструкцию медицинского оборудования;

адаптер только для несовместимой вилки.

Что обычно не понадобится

переходник для вилки C;

переходник для Schuko F;

переходник для комбинированной E/F;

преобразователь для техники на 220-240 В;

стабилизатор для обычной туристической поездки;

цепочка из нескольких адаптеров.

Главный вывод

В Боснии и Герцеговине используются розетки типов C и F, напряжение 230 В и частота 50 Гц.

Российские вилки C, F и E/F обычно подключаются без переходника. Техника на 220-240 В не требует преобразователя напряжения.

Дополнительная осторожность нужна в старых зданиях, горных домах, сельских объектах, кемпингах, возле воды и при зарядке электромобиля.

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Нормативная и техническая основа

BAS HD 60364-1:2009, основные положения низковольтных электроустановок.

BAS HD 60364-5-54:2017 с действующими дополнениями, заземление и защитные проводники.

BAS HD 60364-6:2017 с действующими дополнениями, проверка электроустановок.

BAS HD 60364-7-701 с действующими дополнениями, помещения с ванной или душем.

BAS HD 60364-7-708:2018, кемпинги, караван-парки и аналогичные территории.

BAS HD 60364-7-722:2020, питание электрических транспортных средств.

Номинальные параметры бытовой сети, 230 В и 50 Гц.

Точную действующую редакцию стандарта и требования к конкретному объекту проверяют на дату выполнения работ. Розетки, скрытую проводку, PE и электрощит должен проверять специалист.

Частые вопросы