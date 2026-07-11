Розетки в ЮАР: типы M и N, переходник и 230 В

Электромир Короткий ответ: в ЮАР используются крупные трёхконтактные розетки типа M и новые компактные розетки типа N. Для российской вилки лучше взять переходник на тип M. Он остаётся самым надёжным вариантом для старых отелей, апартаментов и сафари-лоджей. Напряжение сети составляет 230 В, частота 50 Гц. Российская техника на 220-240 В подходит по электрическим параметрам. Тонкая вилка C может подключаться напрямую к новой розетке N или отдельной совместимой точке, но в крупный тип M без адаптера не входит.

Напряжение 230 В Частота 50 Гц Самый распространённый старый формат Тип M Новый предпочтительный формат Тип N Переходник из России M рекомендуется

Не путайте тип M с индийским типом D и британским типом G. У них разная геометрия. Универсальный адаптер с надписями EU, UK, US и AU часто вообще не поддерживает крупную южноафриканскую розетку M.

Какие розетки используются в ЮАР

Южноафриканская система регулируется серией SANS 164. Для туриста важны четыре обозначения:

M Тип M, SANS 164-1 Крупная трёхконтактная розетка с круглыми отверстиями. До сих пор широко используется в существующих зданиях. N Тип N, SANS 164-2 Компактная утопленная розетка с тремя круглыми контактами. Выбрана как современный предпочтительный формат. D Тип D, SANS 164-3 Меньшая старая трёхконтактная система на 6 А. Может сохраниться в старой установке, но для обычного туриста редка. C Europlug, SANS 164-5 Тонкая двухконтактная вилка маломощной техники. Подходит к типу N и некоторым отдельным совместимым розеткам.

Какой формат встретится чаще всего

В старом отеле, квартире, офисе или лодже наиболее вероятен тип M. В новом или реконструированном объекте всё чаще встречаются комбинированные панели с M и N либо несколько розеток N.

Почему справочники перечисляют разные типы

ЮАР находится в переходном периоде. Старый M не исчез, новый N постепенно добавляется, а небольшая техника часто поставляется с Europlug C. Поэтому ответы «M», «M и N» и «C, M, N» описывают разные части одной системы.

Какой переходник нужен в ЮАР из России

Для надёжной совместимости берите адаптер с российской или европейской вилки на тип M. Он понадобится там, где установлена только крупная южноафриканская розетка.

Российская вилка Тип M Тип N Что взять C, Europlug Не подходит Подходит Адаптер C → M как основной F, Schuko Не подходит Рабочие штыри могут быть похожи, PE несовместим Адаптер F → M или F → N с PE E/F, CEE 7/7 Не подходит Не считать прямой заземлённой совместимостью Трёхконтактный адаптер с PE Крупная CEE 7/17 Не подходит Зависит от механизма Адаптер нужного тока

Почему обычный универсальный адаптер может оказаться бесполезным

Крупный тип M занимает много места, поэтому некоторые компактные модели поддерживают только США A/B, Европу C/F, Великобританию G и Австралию I. На упаковке должна быть отдельная отметка South Africa, Type M или треугольник из трёх крупных круглых штырей.

Подойдёт ли переходник для Индии

Не каждый. Индийский тип D меньше южноафриканского M. Адаптер D физически не входит в M. Нужна явная поддержка South Africa Type M.

Подойдёт ли британский переходник

Нет. Тип G имеет три прямоугольных штыря, а M, три крупных круглых. Историческое британское происхождение системы не означает современную совместимость с UK plug.

Как устроена розетка типа M

SANS 164-1 описывает систему на 16 А и 250 В, совместимую по геометрии с историческим BS 546 на 15 А. У неё три крупных круглых контакта, расположенных треугольником.

Верхний крупный контакт PE Защитное заземление. Два нижних контакта L и N Рабочие проводники сети. Номинал системы 16 А, 250 В Конкретный адаптер может иметь меньший допустимый ток.

Почему тип M такой крупный

Он основан на старой британской системе BS 546 для повышенного тока. Крупные штыри и большое расстояние между ними делают вилку заметно массивнее европейской.

Можно ли вставить тонкую вилку C в нижние отверстия

Нет. Геометрия и расстояние не совпадают. Не используйте проволоку, отвёртку, спички и другие предметы для фиксации или обхода контактов.

Почему вилка M иногда извлекается с усилием

Крупные контакты удерживаются плотно. Извлекайте вилку только за корпус, не тяните за кабель и не раскачивайте розетку в стене.

Что такое новый южноафриканский тип N

SANS 164-2 основан на IEC 60906-1. Это компактная утопленная система с защитными шторками и изолированными участками штырей.

Преимущество для туриста Тонкая вилка C входит в розетку N напрямую, если прибору не требуется PE. Ограничение Schuko F не передаёт заземление в тип N без правильного адаптера.

С какого времени тип N обязателен в новых точках

SABS указывает, что с 2018 года код электромонтажа SANS 10142-1 требует предусматривать SANS 164-2 в каждой новой точке розеток. При этом разрешается дополнительно устанавливать M и другие допустимые механизмы.

Заменил ли тип N все старые розетки

Нет. Переход идёт постепенно, поэтому в существующем фонде тип M остаётся распространённым. Туристу нельзя брать только адаптер N и рассчитывать на него во всех местах.

Одинаковы ли тип N в ЮАР и Бразилии

Они основаны на близкой системе IEC 60906-1, но национальные исполнения, токовые варианты и требования могут различаться. Для поездки выбирайте адаптер, на котором прямо указана совместимость с конкретной страной.

Встречается ли в ЮАР тип D

SANS 164-3 описывает меньшую систему на 6 А, связанную со старым BS 546 на 5 А. Она может сохраниться в старых зданиях и специальных цепях, но тип M намного важнее для современного путешественника.

Нужно ли брать отдельный адаптер D

Обычно нет. Покупать его стоит только после подтверждения от конкретного жилья или лоджа. Универсальный совет «в ЮАР нужен D» часто приводит к покупке слишком маленького переходника.

Подходит ли российская тонкая вилка C

Она подходит к типу N и к отдельным розеткам, рассчитанным на Europlug. В тип M напрямую не входит.

Почему в отеле зарядка работала без переходника

была установлена розетка N;

была отдельная двухконтактная Europlug-точка;

стояла универсальная гостиничная панель;

USB-порт позволил обойти сетевую вилку;

переходник уже находился в номере.

Это не гарантирует такой же комплект в следующем отеле или сафари-лодже.

Какое напряжение и частота в Южной Африке

Бытовое напряжение 230 В Частота 50 Гц

Параметры близки к российской бытовой сети. Техника на 220-240 В, 50 Гц обычно совместима без преобразователя.

Input: 100-240 V~ 50/60 Hz Подходит без преобразователя. Input: 220-240 V~ 50 Hz Подходит для сети ЮАР. Input: 230 V~ 50 Hz Подходит при исправном подключении. Input: 110-120 V~ 60 Hz Напрямую подключать нельзя.

Нужен ли преобразователь напряжения

Для российской техники обычно нет. Он требуется для прибора, рассчитанного только на 100-127 В. Переходник M или N напряжение не меняет.

Какие розетки в Кейптауне

В Кейптауне используются M и всё чаще N. Современные гостиницы могут дополнительно иметь Europlug, USB-A, USB-C и универсальные панели.

Что спросить у отеля

есть ли Type M adapter на стойке;

установлена ли розетка N возле кровати;

есть ли USB-C нужной мощности;

остаётся ли точка включённой без ключ-карты;

работает ли резервное питание;

подключены ли розетки номера к инвертору;

есть ли PE для ноутбука.

Нужен ли адаптер на Дороге садов после Кейптауна

Да. В небольшом гостевом доме или фермерском размещении может быть только тип M, даже если в городском отеле использовался N или USB.

Розетки в Йоханнесбурге и Претории

Основной практический формат, тип M. В новых бизнес-отелях, офисах и апартаментах всё чаще присутствует N.

Что важно для рабочего места

для вилки F использовать адаптер с PE;

не нагружать неизвестный универсальный механизм;

уточнить, какие точки подключены к резервному питанию;

не оставлять тяжёлый адаптер висеть на кабеле;

использовать зарядку 100-240 В.

Розетки в Дурбане и на побережье Квазулу-Натал

Стандарт тот же: M и N, 230 В, 50 Гц. Во влажном прибрежном климате особенно важно не использовать точку со следами коррозии, влаги или перегрева.

Опасные признаки

зелёный или белый налёт на контактах;

влажность внутри механизма;

ржавчина на винтах и рамке;

треск при включении;

нагрев адаптера;

повторное отключение защиты.

Розетки на Дороге садов

В маршруте между Кейптауном и Восточной Капской провинцией встречаются отели, гостевые дома, фермы и природные лоджи. Комплект розеток зависит от конкретного объекта.

Практичный набор для автопутешествия

два адаптера M;

многопортовая зарядка;

пауэрбанк;

автомобильная зарядка;

запасной кабель;

фонарь;

фотография маркировки Input техники.

Розетки в Крюгере и сафари-лоджах

В национальных парках и частных резерватах чаще всего нужен тип M. В части лоджей есть универсальные панели и USB, но рассчитывать на них нельзя.

Как может быть организовано питание

постоянная сеть;

солнечная система с аккумуляторами;

генератор по расписанию;

электричество только в центральной зоне;

зарядная станция на ресепшене;

ограничение мощности в палатке или домике.

Что уточнить до бронирования

есть ли розетки в номере или палатке;

какой используется тип;

в какие часы доступно питание;

можно ли заряжать аккумуляторы камеры;

можно ли подключать ноутбук;

есть ли ограничения для дрона;

поддерживается ли медицинское оборудование ночью.

Почему нужен запасной адаптер

В удалённом лодже быстро купить замену невозможно. Для фототехники полезны два адаптера M, многопортовая зарядка и запасные аккумуляторы.

Розетки в гостиницах и апартаментах ЮАР

Туристическая система классификации размещения предусматривает наличие адаптера по запросу, а в объектах более высокого уровня, универсальной точки в номере. Но это критерий конкретной категории, а не гарантия для любого жилья.

Что может быть в номере

одна или несколько M;

комбинация M + N;

отдельная Europlug C;

универсальная панель;

USB-A или USB-C;

адаптер отеля;

точка, подключённая к резервному инвертору;

розетка, отключаемая ключ-картой.

Почему одного адаптера может не хватить

Свободная M может находиться только у стола, а возле кровати быть USB или N. Для семьи и фототехники удобнее иметь два адаптера и одну многопортовую зарядку.

Что сейчас с load shedding

На момент обновления статьи в июле 2026 года национальный load shedding не применяется. Eskom сообщил о полном годе без таких отключений к маю 2026 года и прогнозировал стабильную работу в зимний период.

Почему старые статьи всё ещё предупреждают об отключениях

В предыдущие годы load shedding существенно влиял на поездки и работу гостиниц. Старые инструкции, форумы и описания объектов продолжают отражать тот период.

Может ли электричество всё равно пропасть

Да. Возможны локальная авария, муниципальная неисправность, повреждение сети, плановое обслуживание, load reduction на отдельных перегруженных фидерах или ограниченный график генератора в лодже.

Load shedding и load reduction, это одно и то же?

Нет. Load shedding связан с балансом национальной энергосистемы. Load reduction применяется локально для защиты перегруженной или повреждаемой сети в отдельных районах.

Как проверить актуальный статус

Перед поездкой и во время проживания проверяйте официальный сервис Eskom и сообщения конкретного муниципалитета или отеля. Не полагайтесь на старый скриншот расписания.

Как работает резервное питание

Отель или лодж может использовать генератор, солнечные панели, аккумуляторы и инвертор. Резерв не всегда питает все розетки и мощные приборы.

Система Что обычно питает Возможное ограничение Инвертор и аккумулятор Свет, Wi-Fi, часть розеток Не подключать фен и обогреватель Солнечная система Освещение и электронику Запас зависит от погоды и батареи Генератор Большую часть объекта Может работать по расписанию Зарядная станция Телефоны, камеры, пауэрбанки Устройства заряжаются в общей зоне

Можно ли включать фен при работе от инвертора

Только если объект прямо разрешает это. Мощный нагреватель быстро разряжает аккумулятор и может перегрузить систему.

Как передаётся защитное заземление

Тип M Верхний крупный штырь передаёт PE. Тип N Смещённый третий контакт используется для PE. Вилка C Заземления не имеет и предназначена для класса II.

Какой адаптер нужен для Schuko

Он должен соединять боковые защитные контакты вилки F с PE типа M или N. Двухконтактный переходник передаёт только питание.

Новая розетка гарантирует рабочий PE?

Нет. Исправность защитного проводника подтверждается измерениями. По внешнему виду можно оценить только состояние корпуса и контактов.

Телефон, ноутбук, фен и другая техника

Устройство Переходник Преобразователь Что проверить Телефон C → M либо напрямую в N Не нужен Input 100-240 В Ноутбук с C На M или напрямую в N Не нужен 100-240 В, 50/60 Гц Ноутбук с F Адаптер с PE Не нужен Непрерывность заземления Российский фен На M нужного тока Не нужен при 220-240 В Разрешение лоджа и мощность Американский прибор По форме Нужен при 110-120 В Мощность преобразователя Медицинская техника По вилке По паспорту PE и ночное резервное питание

Можно ли использовать российский фен

Да, сеть подходит по напряжению и частоте. Адаптер должен выдерживать ток фена, а отель или лодж должен разрешать такую нагрузку.

Нужен ли стабилизатор для ноутбука

Современный блок 100-240 В обычно не требует отдельного стабилизатора. В удалённом объекте важнее исправная розетка, качественный адаптер и соблюдение графика зарядки.

Какую мощность должен выдерживать переходник

6 А при 230 В Около 1380 Вт 10 А при 230 В Около 2300 Вт 16 А при 230 В Около 3680 Вт

Номинал системы M или N не означает, что любой туристический переходник выдерживает 16 А. Проверяйте маркировку конкретного изделия.

Подойдёт ли адаптер 6 А для фена 2000 Вт

Нет. Фен потребляет около 8,7 А. Переходник на 6 А перегружается.

Почему адаптер может греться даже с ноутбуком

Возможны слабый контакт, износ розетки, повреждение корпуса или некачественная конструкция. Обжигающий нагрев недопустим.

Как подключить несколько устройств

Практичный вариант, один или два адаптера M и многопортовая зарядка 100-240 В. Для заземлённой техники используйте PE.

Можно ли взять российский удлинитель

Да, если он исправен, рассчитан на 250 В и подключён через адаптер нужного тока. Не используйте мощный фен и чайник одновременно.

Чего избегать

адаптер D в розетке M;

адаптер в адаптер;

тяжёлый универсальный блок без опоры;

удлинитель под ковром;

смотанный кабель под высокой нагрузкой;

самодельные соединения;

мощный прибор на резервном инверторе без разрешения.

Где купить переходник в ЮАР

Адаптеры M продаются в аэропортах, магазинах электроники, супермаркетах, хозяйственных магазинах и торговых центрах. В крупных городах купить их проще, чем в национальном парке.

Что искать на упаковке

South Africa;

Type M или SANS 164-1;

вход для C, F или E/F;

допустимый ток;

металлическое соединение PE;

изоляцию оснований штырей;

данные производителя;

отсутствие трещин и люфта.

Можно ли купить адаптер после прилёта

Да, но собственный переходник нужен уже в первом отеле и защищает от ситуации, когда на стойке закончились адаптеры.

Розетки в ванной и на улице

Во влажных местах важны исправная защита, удаление от воды и состояние оболочки.

Что нельзя делать

пользоваться феном мокрыми руками;

заряжать телефон на краю раковины;

переносить комнатный удлинитель к бассейну;

использовать точку со следами влаги;

оставлять адаптер под дождём;

открывать щит или генераторную панель.

Опасные признаки розетки и переходника

Прекратите использование адаптер обжигает руку;

появился запах пластика;

видны потемнения;

слышен треск;

контакт пропадает;

розетка двигается в стене;

защита повторно отключается;

корпус имеет трещины. Правильные действия Отключить прибор. Извлечь вилку за корпус. Не использовать точку повторно. Сообщить персоналу или владельцу. Использовать другую исправную розетку. Заменить повреждённый адаптер.

Не разбирайте розетку, переходник, инвертор или электрощит. Работы выполняет специалист.

Что взять с собой в ЮАР

не менее одного адаптера Type M;

второй M для семьи или фототехники;

адаптер с PE для вилки F;

многопортовую зарядку 100-240 В;

исправные USB-кабели;

пауэрбанк;

автомобильную зарядку для маршрута;

запасные аккумуляторы камеры;

фонарь;

инструкцию медицинского оборудования.

Минимальный набор для города

Один адаптер M и зарядка 100-240 В. Для ноутбука с F нужен PE.

Набор для сафари

Два адаптера M, многопортовый блок, пауэрбанк, автомобильная зарядка и запасные аккумуляторы.

Чем отличаются типы M, N, D и G

Тип Контакты Где важен Совместимость M Три крупных круглых Старый и существующий фонд ЮАР Нужен специальный адаптер N Три компактных круглых Новые точки ЮАР Принимает Europlug C D Три меньших круглых Старые редкие точки, Индия Не подходит к M G Три прямоугольных Великобритания, ОАЭ Не подходит к M и N

Один ли адаптер нужен для ЮАР и Бразилии

Тип N встречается в обеих странах, но в ЮАР широко распространён M. Адаптер только для бразильского N не закрывает всю поездку по Южной Африке.

Главный вывод В ЮАР используются старый крупный тип M и новый компактный тип N. Для российской вилки основной дорожный адаптер, Type M. Сеть работает при 230 В и 50 Гц, поэтому российская техника на 220-240 В подходит без преобразователя. Тонкая C может работать напрямую только в N или специальной совместимой точке. Для сафари заранее уточняйте тип розетки, часы питания и допустимую мощность. На июль 2026 национальный load shedding не действует, но локальные аварии и ограничения конкретного объекта всё ещё возможны.

Нормативная и техническая основа

SANS 164-0 , общие требования безопасности к вилкам и розеткам;

, общие требования безопасности к вилкам и розеткам; SANS 164-1 , крупная система типа M на 16 А и 250 В;

, крупная система типа M на 16 А и 250 В; SANS 164-2 , компактная система типа N на основе IEC 60906-1;

, компактная система типа N на основе IEC 60906-1; SANS 164-3 , старая меньшая система типа D на 6 А;

, старая меньшая система типа D на 6 А; SANS 164-5 , двухконтактная вилка Europlug для техники класса II;

, двухконтактная вилка Europlug для техники класса II; SANS 10142-1 , правила электромонтажа низковольтных установок;

, правила электромонтажа низковольтных установок; VC 8008 , обязательная спецификация для вилок, розеток и адаптеров;

, обязательная спецификация для вилок, розеток и адаптеров; VC 8029 , требования к шнурам и удлинителям;

, требования к шнурам и удлинителям; официальные разъяснения SABS о применении SANS 164-2 с 2018 года;

официальные сообщения Eskom о текущем состоянии энергосистемы.

Нормативные документы приведены как техническая основа. Турист не должен самостоятельно переделывать вилки, разбирать розетки или вмешиваться в систему резервного питания.

Частые вопросы

Нужен ли переходник в ЮАР из России? Да. Основной дорожный вариант, адаптер на крупный тип M. Какие розетки в Южной Африке? Широко используется M, а в новых точках устанавливается компактный N. Какое напряжение в ЮАР? 230 В при частоте 50 Гц. Подходит ли российская техника? Да, если рассчитана на 220-240 В и 50 Гц либо 100-240 В, 50/60 Гц. Подходит ли тонкая вилка C? К типу N подходит, к типу M нет. Подойдёт ли Schuko F? Нужен адаптер с передачей PE на M или N. Чем тип M отличается от D? У M намного крупнее штыри и другой номинал. Индийский адаптер D в M не входит. Подойдёт ли британский адаптер G? Нет. У G прямоугольные контакты, у M круглые. Что такое новый тип N? Компактная утопленная система SANS 164-2, принимающая Europlug C. Тип N уже заменил M? Нет. M остаётся широко распространённым в существующих зданиях. Какие розетки в Кейптауне? M и N. В современных отелях могут быть USB и универсальные точки. Какие розетки в Йоханнесбурге? Чаще M, в новых объектах также N. Какой переходник нужен в Крюгер? Type M. Дополнительно уточните питание конкретного лагеря или лоджа. Есть ли электричество в сафари-палатке? Зависит от объекта. Возможны розетка в палатке, зарядная станция или питание по расписанию. Нужен ли преобразователь напряжения? Не нужен для российской техники 220-240 В. Нужен для прибора только на 110-120 В. Можно ли использовать российский фен? Да, через адаптер нужного тока, если объект разрешает такую нагрузку. Действует ли сейчас load shedding? На момент обновления в июле 2026 года национальный load shedding не применяется. Актуальный статус нужно проверять у Eskom. Может ли электричество всё равно отключиться? Да. Возможны локальная авария, муниципальное отключение, load reduction или график генератора в лодже. Выдают ли переходник в гостинице? Некоторые отели выдают, но наличие не гарантируется. Где купить адаптер M? В аэропорту, магазине электроники, супермаркете или торговом центре. Подойдёт ли универсальный адаптер? Только если на нём явно указаны South Africa и Type M. Можно ли взять российский удлинитель? Да, через адаптер нужного тока и с передачей PE при необходимости. Нормально ли, что адаптер нагревается? Небольшой нагрев возможен. Обжигающий корпус, запах и треск недопустимы. Один адаптер подойдёт для ЮАР и Бразилии? Нет гарантии. Для ЮАР обязательно учитывайте широко распространённый тип M.