Пожарная СОУЭ и оповещение об угрозе теракта в 2026 году

Новости безопасности и слаботочных систем Можно ли использовать пожарную СОУЭ для оповещения об угрозе теракта в 2026 году После вступления в силу СП 3.13130.2026 изменился подход к совместному использованию систем оповещения. Технические средства пожарной СОУЭ теперь допускается применять для передачи сообщений об угрозе или совершении террористического акта, но только при соблюдении требований к оборудованию, приоритетам, питанию, контролю линий и документации. Обычные громкоговорители, офисная музыка или умные колонки такую систему не заменяют. Коротко: ГОСТ Р 71934-2025 действует с 1 марта 2025 года, а СП 3.13130.2026 — с 1 июня 2026 года. В июне 2026 года Минпросвещения отдельно разъяснило возможность использования технических средств СОУЭ для антитеррористического оповещения. Это не означает, что любая существующая пожарная система автоматически соответствует требованиям.

Инфоповод Что изменилось после 1 июня 2026 года ГОСТ Р 71934-2025 устанавливает общие технические требования и методы испытаний систем оповещения при угрозе совершения или совершении террористического акта. Он распространяется на вновь разрабатываемые и модернизируемые системы, предназначенные для информирования людей в помещениях, на открытых территориях и акваториях объектов. Новый СП 3.13130.2026 разрешил использовать технические средства пожарной СОУЭ для передачи сообщений об угрозе или совершении террористического акта. Минпросвещения России отдельно разъяснило это изменение для образовательных организаций в письме от 8 июня 2026 года. Также допускается совмещение экстренной связи с голосовыми системами, применяемыми для антитеррористических задач. Аварийный микрофон в соответствующих сценариях используется для оперативного оповещения и немедленного реагирования. Важно: разрешено совмещать технические средства и функции при правильно разработанном решении. Нельзя просто подключить микрофон к существующим пожарным динамикам и считать требования выполненными.

Назначение систем Пожарное и антитеррористическое оповещение решают разные задачи Пожарная СОУЭ Безопасная эвакуация при пожаре Передаёт пожарный сигнал, речевые инструкции, управляет зонами и очередностью эвакуации, взаимодействует с пожарной автоматикой. Система при УСТА Действия при террористической угрозе Информирует о характере угрозы и передаёт предусмотренные инструкции по защите людей и снижению возможного ущерба. При пожаре людям обычно требуется покинуть опасную зону по предусмотренному маршруту. При террористической угрозе правильное действие может быть другим и зависит от утверждённого сценария объекта. Поэтому тексты, зоны, приоритеты и действия персонала нельзя переносить из одного режима в другой автоматически. Критичная ошибка: использовать одну универсальную запись для любого происшествия. Сообщение должно соответствовать конкретному сценарию и не направлять людей в опасную зону.

Совмещение При каких условиях одну инфраструктуру можно использовать для двух задач Совмещение предусмотрено документацией. Использование общих технических средств должно быть отражено в согласованных решениях объекта.

Использование общих технических средств должно быть отражено в согласованных решениях объекта. Определены приоритеты сообщений. Система должна однозначно понимать, какой источник и сценарий имеет приоритет.

Система должна однозначно понимать, какой источник и сценарий имеет приоритет. Проверены зоны оповещения. Сообщение передаётся только в предусмотренные помещения и территории.

Сообщение передаётся только в предусмотренные помещения и территории. Сохраняется пожарная функция. Дополнительное применение не должно ухудшать готовность и работоспособность СОУЭ при пожаре.

Дополнительное применение не должно ухудшать готовность и работоспособность СОУЭ при пожаре. Контролируются линии связи. Обрыв, короткое замыкание или потеря радиосвязи должны обнаруживаться системой.

Обрыв, короткое замыкание или потеря радиосвязи должны обнаруживаться системой. Есть резервное питание. Оповещение должно сохранять предусмотренную работоспособность при отключении электросети.

Оповещение должно сохранять предусмотренную работоспособность при отключении электросети. Оборудование соответствует назначению. Приборы, усилители, оповещатели и интерфейсы выбираются по применимым стандартам и документации.

Приборы, усилители, оповещатели и интерфейсы выбираются по применимым стандартам и документации. Система регулярно проверяется. Испытания подтверждают не только наличие звука, но и готовность, слышимость, видимость и правильность сценария. Что не является полноценным совмещением Решение Почему его недостаточно Офисные потолочные динамики Может отсутствовать контроль линий, резервное питание и подтверждённая готовность оборудования. Музыкальная система магазина Обычный усилитель и компьютер не обязаны обеспечивать требуемый приоритет и работу при отказе сети. Умные колонки Зависят от интернета, облака и бытовой сети, не являются регламентированной системой оповещения. Групповой звонок на телефоны Не гарантирует получение сообщения всеми людьми и зависит от мобильной сети, звука и заряда устройств. Один ручной громкоговоритель Не обеспечивает автоматический контроль, расчёт покрытия и работу предусмотренных зон.

ГОСТ Р 71934-2025 Какие технические требования предъявляются к системе Готовность не более 30 секунд Стандарт ограничивает время технической готовности системы к выполнению своей функции. Контроль линий Проводные и радиоканальные соединения проверяются, а нарушение связи формирует сигнал неготовности. Громкость в помещениях Уровень речевого сообщения должен быть не менее 75 дБА в доступных людям местах. Открытая территория На открытом участке стандарт устанавливает уровень не менее 60 дБА в доступных людям местах. Шумные помещения При фоновом шуме выше 85 дБА предусмотрен уровень сообщения не менее 95 дБА. Световой сигнал При использовании световых средств сигнал должен быть виден из любого доступного людям места. Резерв не менее 10 минут При отключении электросети система должна сохранять возможность трансляции речевых сообщений. Исполнение по среде Минимальная степень защиты указана как IP30 для оборудования внутри зданий и IP53 для открытого воздуха. Стандарт также устанавливает требования к частотному диапазону звукового тракта, электромагнитной совместимости, электрической безопасности, конструкции, маркировке клемм и показателям надёжности. Практический вывод: проверка не сводится к фразе «динамик громкий». Нужно подтвердить готовность, покрытие, контроль линий, питание, видимость световых сигналов и соответствие документации.

Ручное управление Зачем нужен аварийный микрофон Записанные сообщения подходят для заранее определённых сценариев. Но обстановка может потребовать немедленной команды персонала или диспетчера. Для этого в составе системы применяется аварийный микрофон. Правильная система должна обеспечивать ограниченный доступ уполномоченных сотрудников;

понятный выбор зоны или предусмотренного режима;

приоритет аварийного сообщения над музыкой и обычными объявлениями;

сохранение работы от резервного питания;

контроль соединений и готовности оборудования;

обучение персонала и утверждённый порядок применения;

невозможность случайного запуска посторонним человеком. Микрофон не заменяет сценарий: сотрудник должен знать, кто имеет право передавать сообщение, какие формулировки использовать и как действовать при противоречивой информации.

Объекты Кому особенно важно проверить систему в 2026 году Объект Что проверить Школа и детский сад Сценарии для детей и персонала, аварийный микрофон, зоны, слышимость и совместимость с мерами антитеррористической защиты. Колледж и вуз Большие корпуса, учебные зоны, общежития, открытые территории и разные режимы пребывания людей. Торговый центр Приоритет над музыкой и рекламой, арендаторы, большие залы, парковки и поэтапное оповещение. Гостиница Спальные помещения, иностранные гости, закрытые двери, ночной режим и действия персонала. Спортивный объект Высокий шум, трибуны, открытые зоны, массовые мероприятия и управление потоками людей. Медицинская организация Маломобильные люди, пациенты, зоны ожидания помощи и координация сотрудников. Офис или бизнес-центр Зоны арендаторов, посетители, фоновая трансляция, доступ к микрофону и взаимодействие с управляющей организацией. Необходимость оснащения конкретного объекта определяется не одной статьёй или названием стандарта. Она зависит от категории объекта, действующих требований антитеррористической защищённости, пожарных норм, назначения здания и утверждённой документации.

Проверка объекта Что должен запросить собственник или руководитель Основание для оснащения. Какие нормативные требования и категория объекта применены. Проектную и рабочую документацию. Состав системы, зоны, кабели, оборудование и алгоритмы. Матрицу сценариев. Как система действует при пожаре и при других предусмотренных угрозах. Приоритеты источников. Что произойдёт при одновременном поступлении разных сигналов. Тексты сообщений. Они должны соответствовать утверждённым действиям персонала и посетителей. Результаты измерений. Громкость, видимость световых сигналов и другие предусмотренные испытания. Проверку линий и резерва. Нужно подтвердить обнаружение неисправности и работу при отключении электросети. Регламент доступа. Кто может пользоваться аварийным микрофоном и запускать сценарии. Документы на оборудование. Назначение, характеристики, условия эксплуатации и соответствие. Регламент обслуживания. Кто и с какой периодичностью проверяет систему и устраняет неисправности. Полезно изучить: изменения СП 3.13130.2026 по СОУЭ, электромонтаж в школах и детских садах, монтаж СКС и обычных слаботочных систем. Граница работ: обязательные системы пожарной и антитеррористической безопасности проектируют, монтируют и обслуживают профильные организации с необходимыми полномочиями. Обычный электрик или интегратор умного дома не должен самовольно менять их схемы.

Нормативная основа Какие документы связаны с этой темой СП 3.13130.2026 Требования к пожарной СОУЭ, способам оповещения, зонам, связи и управлению эвакуацией. ГОСТ Р 71934-2025 Технические требования и методы испытаний систем оповещения при террористической угрозе. Федеральный закон № 123-ФЗ Общие требования технического регламента о пожарной безопасности. Федеральный закон № 35-ФЗ Общие правовые основы противодействия терроризму. СП 484.1311500.2020 Пожарная сигнализация и формирование управляющих сигналов для систем противопожарной защиты. Документы по категории объекта Конкретные требования антитеррористической защищённости зависят от назначения и категории объекта.

Вывод Главный результат изменений 2026 года Использовать технические средства пожарной СОУЭ для антитеррористического оповещения теперь допускается. Это позволяет не создавать две полностью независимые громкоговорящие инфраструктуры там, где обосновано корректное совмещение. Но общая аппаратура должна выполнять требования обоих режимов. Нужны правильные зоны, приоритеты, резервное питание, контроль линий, подходящие оповещатели, аварийный микрофон и документированные сценарии. Обычная аудиосистема, смартфоны сотрудников или умные колонки могут быть дополнительными каналами информирования, но не заменяют регламентированную систему там, где она обязательна.

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