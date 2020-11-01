Роутер режет скорость интернета: причины и проверка

Домашняя сеть и Wi-Fi Почему роутер режет скорость интернета и как найти ограничение Если напрямую от провайдера интернет работает быстрее, чем через роутер, покупать новое устройство сразу не нужно. Сначала проверьте скорость Ethernet-портов, кабель, тип подключения, нагрузку процессора, QoS, родительский контроль, VPN и аппаратное ускорение. Ограничение часто находится не там, где его ищут.

Короткий ответ Роутер действительно может ограничивать скорость, но сначала нужно доказать, что проблема возникает именно при прохождении трафика через него. Контрольный тест выполняют на одном компьютере по Ethernet, без VPN и фоновых загрузок. Затем сравнивают три результата: прямое подключение к линии провайдера или ONT, подключение через роутер по кабелю и подключение через Wi-Fi рядом с роутером. Около 90–95 Мбит/с Чаще всего один из портов или кабель работают только на 100 Мбит/с. По кабелю быстро, по Wi-Fi медленно Причину нужно искать в радиоканале, размещении роутера или клиентском устройстве. После включения QoS скорость упала Функция могла ограничить полосу или отключить аппаратное ускорение трафика. Медленно только через VPN Ограничением может быть шифрование, процессор роутера или удалённый VPN-сервер.

Как правильно проверить, действительно ли роутер режет скорость Замер на телефоне в дальней комнате не показывает производительность маршрутизатора. На результат одновременно влияют провайдер, WAN-подключение, роутер, Wi-Fi, расстояние, стены и возможности самого телефона. Для диагностики нужно по очереди исключить каждый участок. Подготовьте одинаковые условия Используйте один компьютер. Желательно с гигабитным или более быстрым сетевым адаптером. Не сравнивайте результат старого ноутбука по Wi-Fi с результатом нового компьютера по кабелю. Подключитесь исправным Ethernet-кабелем. Для первого теста лучше взять короткий заводской патч-корд Cat 5e или Cat 6. Отключите Wi-Fi на тестовом компьютере. Иначе часть трафика может продолжать идти через беспроводной интерфейс. Остановите фоновые загрузки. Приостановите торренты, облачную синхронизацию, обновления, резервное копирование, загрузки игр и передачу файлов на NAS. Отключите VPN и прокси. Они меняют маршрут и добавляют нагрузку на шифрование. На время проверки остановите остальные устройства. Камеры, телевизоры, приставки и телефоны могут занять часть входящего или исходящего канала. Сравните три измерения 1 Без пользовательского роутера Компьютер подключён к линии провайдера или к ONT, если схема и настройки оператора позволяют это сделать. 2 Через роутер по Ethernet Тот же компьютер и тот же тест, но трафик проходит через WAN и LAN роутера. 3 Через Wi-Fi рядом с роутером Тест показывает дополнительное влияние беспроводного канала и возможностей клиента. Не сбрасывайте ONT или роутер провайдера перед тестом. Подключение может использовать PPPoE, VLAN, привязку по MAC-адресу, IPTV и телефонию. Сначала сохраните конфигурацию и уточните у поддержки, допускается ли прямое подключение компьютера. Если без роутера и через роутер по кабелю результат практически одинаковый, маршрутизатор не является главным ограничением. Если скорость заметно падает только после включения роутера в цепочку, переходите к проверке портов, кабеля и настроек.

Почему скорость интернета упирается в 90–95 Мбит/с Устойчивый результат около 90–95 Мбит/с при тарифе 200, 500 или 1000 Мбит/с почти всегда указывает на соединение Fast Ethernet со скоростью 100 Мбит/с. Полезная TCP-скорость ниже номинала из-за служебных заголовков и особенностей передачи данных. 100BASE-TX 100 Мбит/с использует две пары кабеля;

практический интернет-тест часто показывает около 90–95 Мбит/с;

встречается в старых роутерах, телевизорах, коммутаторах и адаптерах. 1000BASE-T 1 Гбит/с использует все четыре пары витой пары;

при исправной цепочке тест часто показывает около 900–950 Мбит/с;

требует гигабитных портов на обоих концах и исправного кабеля. Где может появиться ограничение 100 Мбит/с WAN-порт роутера поддерживает только 100 Мбит/с;

LAN-порт роутера или коммутатора поддерживает только 100 Мбит/с;

сетевой адаптер компьютера работает на 100 Мбит/с;

кабель повреждён, и гигабитное соединение не поднимается;

розетка RJ-45 или патч-панель обжаты не на все пары;

между роутером и компьютером установлен старый коммутатор;

USB-Ethernet-адаптер рассчитан только на Fast Ethernet;

скорость или дуплекс вручную зафиксированы в свойствах адаптера. Практический признак: если результат стабильно держится около 94 Мбит/с и почти не меняется в разное время суток, сначала ищите порт или участок кабеля на 100 Мбит/с. Перегрузка сети провайдера обычно даёт более плавающую картину.

Как проверить скорость WAN и LAN-портов В цепочке должны быть достаточно быстрыми оба направления: входной WAN-порт роутера и LAN-порт, к которому подключён компьютер или коммутатор. Наличие гигабитного Wi-Fi не означает автоматически, что проводные порты тоже гигабитные. Проверка Ethernet в Windows Откройте PowerShell и выполните: Get-NetAdapter | Select-Object Name, Status, LinkSpeed Для гигабитного соединения в столбце LinkSpeed должно отображаться 1 Gbps . Для многогигабитной сети это может быть 2.5 Gbps , 5 Gbps или 10 Gbps . Дополнительную статистику ошибок и отброшенных пакетов можно посмотреть командой: Get-NetAdapterStatistics Единичные счётчики не всегда означают неисправность. Важен их рост во время теста. Если ошибки или отброшенные пакеты быстро увеличиваются, проверьте кабель, разъёмы, порт и драйвер сетевого адаптера. Что проверить в интерфейсе роутера скорость согласования WAN-порта;

скорость конкретного LAN-порта;

количество ошибок на порту, если прошивка их показывает;

режим WAN: 100 Мбит/с, 1 Гбит/с или 2,5 Гбит/с;

не включено ли принудительное ограничение порта;

нет ли энергосберегающего режима, вызвавшего нестабильное согласование;

не подключён ли интернет через промежуточный адаптер или коммутатор. Скорость линии определяется самым медленным участком. Роутер с WAN 2,5 Гбит/с не даст одному компьютеру больше примерно гигабитного предела, если этот компьютер подключён к LAN-порту 1 Гбит/с.

Как повреждённый кабель или интернет-розетка режут скорость Гигабитный Ethernet использует все четыре пары витой пары. Если одна пара повреждена, плохо заделана или не подключена, оборудование может перейти на 100 Мбит/с либо соединение станет нестабильным. При этом интернет формально продолжает работать, поэтому кабель часто не считают причиной. Последовательность проверки Переподключите коннекторы с обеих сторон. Подключите компьютер коротким исправным патч-кордом прямо к роутеру. Попробуйте другой LAN-порт. Проверьте, поднялось ли соединение на 1 Гбит/с. Если короткий кабель работает нормально, проверяйте стационарную линию, розетку и патч-панель. При повторяющихся проблемах выполните тестирование кабельной линии подходящим прибором. Что обычно повреждает витую пару сильный перегиб или пережатие кабеля;

скрутка вместо нормальной заделки в модуль или коннектор;

расплетение пар на большой длине возле разъёма;

неподходящий коннектор для типа жилы;

дешёвый кабель с омеднёнными алюминиевыми жилами;

повреждение при ремонте или креплении;

плохой контакт в интернет-розетке;

неисправный патч-корд между розеткой и устройством. Перед переделкой линии отключите оборудование с PoE. На кабеле может присутствовать дистанционное питание точки доступа, камеры, телефона или другого устройства.

Почему AX3000, AC1200 и другие цифры на коробке не равны скорости интернета Маркировка класса Wi-Fi обычно складывает теоретические канальные скорости разных диапазонов. Например, число в названии не означает, что один телефон получит такую скорость и не показывает производительность маршрутизации между WAN и LAN. Класс Wi-Fi Описывает радиочасть и суммарные теоретические скорости диапазонов, а не гарантированный интернет-тест одного устройства. Скорость порта Показывает физический предел конкретного WAN или LAN-интерфейса: 100 Мбит/с, 1 Гбит/с, 2,5 Гбит/с и выше. WAN-LAN throughput Характеризует, какой поток устройство способно маршрутизировать с NAT, firewall и используемым типом подключения. VPN throughput Отдельная величина, зависящая от протокола, шифрования, процессора и настроек. Что проверить перед покупкой роутера скорость WAN-порта;

скорость всех нужных LAN-портов;

есть ли хотя бы один многогигабитный LAN для тарифа выше 1 Гбит/с;

поддерживает ли модель тип подключения вашего провайдера;

есть ли независимые тесты маршрутизации с NAT и PPPoE;

какова скорость VPN для нужного протокола;

сохраняется ли аппаратное ускорение при включении нужных функций;

какие возможности имеет конкретное клиентское устройство по Wi-Fi.

Как процессор роутера, NAT и тип подключения влияют на скорость Роутер не просто передаёт байты между двумя разъёмами. Он обрабатывает NAT, firewall, таблицы соединений, VLAN, приоритизацию, статистику, фильтрацию и иногда шифрование. Чем больше функций проходит через процессор, тем выше вероятность, что именно производительность устройства станет пределом. IPoE, PPPoE, L2TP и PPTP Разные способы подключения требуют разной обработки. Нельзя утверждать, что PPPoE всегда медленный: современные роутеры способны работать с ним на высокой скорости. Однако старая или слабая модель может показывать почти гигабит на простом IPoE и заметно меньше при PPPoE, L2TP или PPTP. Что такое аппаратное ускорение NAT Аппаратное или программное ускорение потока позволяет обрабатывать часть трафика быстрее, не проводя каждый пакет через полный набор обычных программных процедур. В интерфейсе разных роутеров функция может называться NAT Acceleration, Hardware NAT, Flow Offloading, CTF, Fast Path или иначе. Если ускорение отключено, весь поток может обрабатываться процессором общего назначения. На слабой модели это приводит к снижению скорости и высокой загрузке CPU. Однако включать неизвестные параметры без понимания не следует: некоторые функции безопасности, учёта и управления трафиком специально требуют полного прохождения пакетов через программную обработку. Как проверить процессорное ограничение Запустите проводной тест скорости через роутер. Одновременно откройте монитор ресурсов роутера, если он доступен. Посмотрите загрузку CPU во время download и upload. Повторите тест после временного отключения тяжёлых функций. Меняйте только один параметр за один цикл проверки. Если во время теста одно или несколько ядер постоянно загружены почти полностью, а после отключения дополнительной обработки скорость заметно растёт, роутер действительно может быть процессорным узким местом.

Как QoS, родительский контроль и фильтрация могут снизить скорость QoS нужен не для увеличения максимальной скорости, а для управления очередями и приоритетами. Он может улучшить видеосвязь или игры при загруженном канале, но неправильно заданная полоса или слабый процессор способны уменьшить результат обычного теста скорости. Функции, которые нужно проверить QoS и SQM;

ограничение скорости отдельных устройств;

гостевая сеть с лимитом полосы;

родительский контроль;

антивирус или сетевой экран с глубокой проверкой;

анализатор приложений и история посещений;

учёт трафика;

фильтрация рекламы и DNS-фильтры;

защита от атак и дополнительные инспекторы пакетов. На некоторых моделях включение QoS или контроля полосы отключает NAT Acceleration. Это не ошибка: роутеру нужно увидеть и классифицировать каждый поток, чтобы применить правила. Итоговая скорость зависит от модели, прошивки и сложности конфигурации. Как проверять безопасно Сделайте резервную копию конфигурации. Запишите исходные значения QoS и ограничений. Временно отключите одну функцию. Перезагрузите роутер только если этого требует прошивка. Повторите тот же проводной тест. Верните настройку, если она не влияет на результат. Хорошо настроенный SQM может специально удерживать скорость немного ниже физического максимума канала, чтобы уменьшить задержку под нагрузкой. Оценивать такую настройку только по максимальному числу в Speedtest неправильно.

Почему через VPN скорость ниже, чем без него VPN добавляет шифрование, служебные заголовки и дополнительный маршрут через удалённый сервер. Ограничение может находиться в роутере, клиентском устройстве, интернет-канале до сервера или на самом VPN-сервере. Что влияет на VPN throughput мощность процессора роутера;

наличие аппаратного ускорения криптографии;

используемый протокол и алгоритм шифрования;

расстояние и маршрут до VPN-сервера;

нагрузка и лимиты сервера;

MTU и фрагментация;

двойной NAT и особенности провайдера;

одновременная работа фильтрации, QoS и журналирования. Для проверки выполните два одинаковых проводных теста: сначала без VPN, затем с VPN. Если без туннеля роутер выдаёт скорость тарифа, а с туннелем упирается в постоянное значение, сравните VPN на компьютере и на самом роутере. Это поможет понять, какое устройство не справляется с шифрованием.

Что делать, если роутер режет скорость только по Wi-Fi Если по Ethernet скорость нормальная, маршрутизация и WAN-порт справляются с тарифом. Дальше нужно проверять беспроводной участок. Скорость соединения, которую показывает телефон или Windows, является канальной скоростью, а не гарантированной полезной передачей данных. Основные причины низкой скорости Wi-Fi устройство подключилось к диапазону 2,4 ГГц вместо 5 или 6 ГГц;

слабый сигнал из-за стен, расстояния или установки роутера в щите;

перегруженный канал соседними сетями;

неудачная ширина канала;

старый клиент с одной пространственной передачей MIMO 1x1;

ограничения Wi-Fi-адаптера телефона или ноутбука;

репитер принимает слабый сигнал и повторяет его дальше;

Mesh-узел подключён по воздуху через несколько стен;

старый драйвер беспроводного адаптера;

режим совместимости со старыми стандартами;

помехи от соседних устройств и неправильное размещение точки доступа. Сначала выполните тест в двух или трёх метрах от роутера без стен. Если рядом скорость нормальная, а в комнате падает, проблема связана не с пропускной способностью WAN, а с покрытием и построением Wi-Fi-сети. Для больших квартир и частных домов устойчивый результат обычно дают проводные точки доступа или Mesh с Ethernet-backhaul. Репитер, установленный уже в зоне слабого сигнала, часто только расширяет проблемное соединение.

Как роутер провайдера и двойной NAT влияют на скорость В оптической сети провайдер часто устанавливает ONT со встроенным маршрутизатором. Если за ним подключить второй роутер в обычном режиме, получится две последовательные маршрутизации и двойной NAT. Сам по себе двойной NAT не обязан сильно снижать скорость, но он усложняет схему, удалённый доступ, игры, VPN и диагностику. Варианты построения сети ONT в Bridge Основной пользовательский роутер получает подключение провайдера и выполняет маршрутизацию. Требуется поддержка оператора и правильные VLAN, PPPoE или IPoE-настройки. Второй роутер в режиме точки доступа Маршрутизацию оставляют устройству провайдера, а пользовательское оборудование работает как Wi-Fi-точка и коммутатор. Два роутера подряд Работает, но добавляет второй NAT, отдельную адресацию и дополнительные места для ошибок. Использовать такую схему нужно осознанно. Если устройство провайдера имеет гигабитные порты, но его маршрутизация или Wi-Fi не справляются с тарифом, можно обсудить режим Bridge либо заменить схему на согласованный вариант. Самостоятельно переводить ONT в другой режим без данных оператора не следует.

Может ли скорость падать из-за прошивки, перегрева или блока питания Да. Такие неисправности встречаются реже, чем порт на 100 Мбит/с или слабый Wi-Fi, но их нужно учитывать, если скорость ухудшается после нескольких часов работы, роутер самопроизвольно перезагружается или проблема появилась после обновления. Прошивка проверьте наличие стабильной официальной версии;

прочитайте список исправлений перед обновлением;

сделайте резервную копию конфигурации;

не отключайте питание во время обновления;

после обновления повторите тест в тех же условиях;

не устанавливайте прошивку от другой аппаратной ревизии. Перегрев Не ставьте роутер на отопительный прибор, внутри закрытого металлического шкафа или вплотную к другим горячим устройствам. Вентиляционные отверстия должны оставаться открытыми. Перегрев может вызывать снижение производительности, обрывы и перезапуски. Блок питания Нестабильный или деградировавший адаптер питания способен вызывать странные сетевые неисправности. Для замены требуется правильное напряжение, полярность штекера и ток не ниже требуемого производителем. Использовать блок с другим напряжением нельзя.

Диагностика по симптомам Симптом Вероятная причина Что проверить первым Скорость около 90–95 Мбит/с Порт или кабель согласовались на 100 Мбит/с LinkSpeed в Windows, WAN/LAN в интерфейсе роутера, другой кабель Напрямую 900 Мбит/с, через роутер 300–500 Мбит/с Процессор, тип подключения, отключённое ускорение или тяжёлые функции CPU, NAT Acceleration, QoS, фильтрация, PPPoE По кабелю быстро, по Wi-Fi медленно Радиоканал, сигнал, клиент или Mesh Тест рядом с роутером, диапазон, канал, скорость соединения клиента Медленно только на одном устройстве Сетевой адаптер, драйвер, VPN или настройки клиента Другой компьютер, драйвер, LinkSpeed, фоновые программы Скорость упала после включения QoS Неправильная полоса или отключение аппаратного ускорения Значения download/upload, режим QoS, загрузка CPU Без VPN быстро, с VPN медленно Шифрование, сервер, маршрут или MTU VPN на компьютере и на роутере, другой сервер, CPU Скорость падает через несколько часов Перегрев, утечка ресурсов, блок питания или прошивка Температура, системный журнал, перезагрузки, обновление Тариф выше 1 Гбит/с, один ПК получает около 940 Мбит/с В цепочке есть порт 1 Гбит/с WAN, LAN, коммутатор и сетевой адаптер на 2,5 Гбит/с Только гостевая сеть работает медленно Для сегмента задан лимит скорости Настройки гостевой сети и ограничения полосы Download нормальный, upload заметно ниже Особенность тарифа, загрузка исходящего канала, QoS или проблема линии Условия тарифа, фоновые отправки, камеры, тест напрямую

Пошаговый алгоритм: что делать, если роутер ограничивает скорость Запишите исходный результат. Выполните три проводных измерения в одинаковых условиях и сохраните download, upload, ping, дату и время. Проверьте тариф и оборудование провайдера. Уточните заявленную скорость, тип подключения и возможности ONT. Проверьте LinkSpeed компьютера. Если отображается 100 Mbps, сначала меняйте кабель и порт, а не настройки Wi-Fi. Проверьте WAN и LAN роутера. Оба участка должны согласоваться на нужной скорости. Исключите стационарную линию. Подключите компьютер коротким патч-кордом прямо к роутеру. Сравните прямое подключение и подключение через роутер. Делайте это только в схеме, разрешённой провайдером. Проверьте загрузку CPU. Смотрите её именно во время теста download и upload. Временно отключайте дополнительные функции по одной. Начните с QoS, лимитов, родительского контроля, анализа трафика и фильтрации. Отдельно проверьте VPN. Не смешивайте обычный интернет-тест и тест через туннель. Обновите официальную прошивку. Только после резервного копирования и проверки аппаратной ревизии. Сброс используйте последним. Перед сбросом должны быть сохранены PPPoE, VLAN, IPTV, резервирование и другие параметры. Только после диагностики решайте вопрос о замене. Новый роутер не исправит повреждённую витую пару или старый 100-мегабитный коммутатор.

Когда роутер действительно пора менять Замена оправдана, когда ограничение подтверждено измерениями и не устраняется настройками, кабелем или изменением схемы. Признаки объективного ограничения модели WAN или LAN-порты поддерживают только 100 Мбит/с;

роутер не справляется с вашим типом подключения на скорости тарифа;

процессор постоянно загружен во время обычной маршрутизации;

нужные функции отключают ускорение, а CPU уже недостаточно;

VPN throughput значительно ниже требуемого;

нет портов 2,5 Гбит/с для тарифа выше 1 Гбит/с;

производитель прекратил выпуск обновлений безопасности;

роутер нестабилен, перегревается или самопроизвольно перезагружается;

одного устройства недостаточно для покрытия дома, а Mesh или точки доступа не поддерживаются. Что выбрать вместо старого роутера Для тарифа до 500 Мбит/с обычно достаточно современной модели с гигабитными WAN и LAN, подходящей производительностью и Wi-Fi 6. Для гигабитного тарифа важна реальная маршрутизация около скорости линии, а не только надпись AX на коробке. Для тарифа выше 1 Гбит/с потребуется многогигабитная цепочка от ONT до сетевого адаптера компьютера. В большом доме производительный роутер не заменяет правильное покрытие. Часто лучше установить основной шлюз и несколько проводных точек доступа, чем покупать один максимально дорогой роутер и ставить его у входной двери.

Стандарты и техническая основа Работа проводной сети основывается на семействе стандартов IEEE 802.3. В нём определены технологии Ethernet, включая 100BASE-TX, 1000BASE-T, многогигабитные варианты и механизм Auto-Negotiation. Практически это означает, что скорость соединения определяется возможностями обоих портов и качеством физической линии. Беспроводная часть относится к семейству IEEE 802.11. Указываемая клиентом скорость Wi-Fi является физической скоростью радиосоединения. Полезная пропускная способность ниже и зависит от служебного обмена, помех, сигнала, ширины канала, числа пространственных потоков и занятости эфира. Для структурированных кабельных систем в России применяются, в частности, ГОСТ Р 53246-2025 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Общие технические требования» и ГОСТ Р 53245-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания». Их требования особенно важны при устройстве стационарных линий, розеток, патч-панелей и испытании кабельной системы. Домашний тест скорости не заменяет сертификационное испытание кабельной линии. Простой тестер может показать целостность жил, но не подтверждает соответствие линии категории по всем электрическим параметрам.

Тула и Тульская область Диагностика роутера, Wi-Fi и домашней сети Проверяю скорость WAN и LAN, состояние витой пары и интернет-розеток, настройки роутера, Mesh, точки доступа, коммутаторы, NAS, камеры и клиентские устройства. Помогаю определить, где находится ограничение: у провайдера, в роутере, кабеле или Wi-Fi. Работа выполняется по записи. Минимальная стоимость выезда и диагностики составляет от 5000 ₽. При выполнении согласованных работ стоимость может быть учтена в общей сумме. Написать в MAX Написать в Telegram Настройка роутера и Wi-Fi