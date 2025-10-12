Розетки в Катаре: тип G, 240 В и переходник

Электромир Короткий ответ: в Катаре используется розетка типа G с тремя прямоугольными контактами, как в Великобритании и ОАЭ. Для российской вилки C, F или E/F нужен переходник на Type G. Сеть работает при 240 В и 50 Гц. Российская техника на 220-240 В и современные зарядки 100-240 В подходят без преобразователя. Для Schuko нужен адаптер с передачей PE, а для мощного фена или чайника дополнительно проверяют допустимый ток переходника.

Основной формат Тип G Напряжение 240 В Частота 50 Гц Номинал розетки 13 А Переходник из России Нужен

Не открывайте защитные шторки ключом, ручкой или другим предметом. Российская круглая вилка не должна подключаться к Type G напрямую. Используйте только исправный переходник с изолированными штырями и предохранителем.

Какие розетки используются в Катаре

Официальный электрический код Kahramaa требует для обычных внутренних помещений розетки по BS 1363: три прямоугольных контакта, защитные шторки, выключатель, номинал 13 А и 250 В. Это и есть Type G.

G Тип G, основной современный формат Три прямоугольных контакта расположены треугольником. Верхний контакт используется для PE и открытия защитных шторок. официальный формат общего назначения;

номинал 13 А, 250 В;

вилка имеет предохранитель;

розетка обычно оснащена выключателем;

российские круглые вилки напрямую не подходят. D Тип D, возможное старое исключение Три круглых контакта треугольником. Некоторые туристические справочники перечисляют D вместе с G, но современный код Катара ориентирован на BS 1363. не основной выбор для современной гостиницы;

может относиться к старой или специальной установке;

не совместим с Type G;

нужен отдельный адаптер после подтверждения объекта.

Какой тип встретится в современной гостинице

Практический основной вариант, Type G. Он используется в новых отелях, апартаментах, офисах, торговых центрах и большинстве современных объектов Дохи и Лусаила.

Встречаются ли универсальные розетки

Да, в отдельных гостиницах устанавливают панели, принимающие несколько форматов, либо добавляют USB. Это оснащение конкретного номера, а не национальный стандарт.

Можно ли рассчитывать на круглые отверстия C/F

Нет. Даже если универсальная панель принимает тонкую C, она может не передавать PE для Schuko F. Основной переходник всё равно должен быть Type G.

Правда ли, что в Катаре есть розетки типа D

Некоторые международные таблицы указывают D и G. При этом официальный код Kahramaa и Qatar Construction Specifications требуют для обычных внутренних розеток BS 1363 с прямоугольными контактами.

Что брать туристу Type G. Он нужен в современной гостинице и соответствует официальному формату общего назначения. Когда нужен Type D Только если конкретный старый объект заранее подтвердил три круглых контакта D.

Подойдёт ли индийский адаптер D к розетке G

Нет. У D круглые контакты, у G прямоугольные. Не используйте усилие, промежуточные металлические элементы и каскад переходников.

Нужно ли брать два разных адаптера

Для обычной поездки в Доху, Лусаил или курортный отель достаточно качественного G. Второй адаптер полезен как запасной, но это также должен быть G.

Нужен ли переходник в Катар из России

Да. Круглые российские и европейские вилки C/F не входят в Type G.

Российская вилка Совместимость с G Правильное решение C, Europlug Не подходит напрямую Адаптер C → G F, Schuko Не подходит Адаптер F → G с передачей PE E/F, CEE 7/7 Не подходит Заземлённый адаптер E/F → G Крупная CEE 7/17 Не подходит Адаптер подходящего тока

Подойдёт ли британский переходник

Да. Type G Катара соответствует британскому механическому формату BS 1363.

Подойдёт ли адаптер из ОАЭ

Да. В ОАЭ также используется G, 230 В и 50 Гц. Для Катара тот же адаптер подходит.

Подойдёт ли адаптер из Саудовской Аравии

Современный саудовский Type G подходит механически. Электроника 100-240 В, 50/60 Гц работает в обеих странах.

Сколько адаптеров взять семье

Удобно иметь два G и многопортовую зарядку. Это лучше, чем один тяжёлый универсальный адаптер и несколько тройников.

Как устроена катарская розетка Type G

Верхний контакт PE Защитное заземление и открытие шторок. Два нижних контакта L и N Рабочие проводники сети. Номинал 13 А, 250 В Конкретный туристический адаптер может иметь меньший предел.

Зачем нужны защитные шторки

Они закрывают рабочие отверстия до правильного подключения вилки. Верхний штатный контакт открывает механизм.

Почему нельзя открыть шторки ручкой

Посторонний предмет может открыть доступ к токоведущим частям, повредить механизм и создать опасный неплотный контакт.

Почему Type G такой крупный

В корпусе вилки размещается предохранитель, а три поляризованных контакта обеспечивают PE и безопасную последовательность соединения.

Какое напряжение и частота в Катаре

Однофазная сеть 240 В Номинальное напряжение обычной розетки. Трёхфазная сеть 415 В Межфазное напряжение инфраструктуры. Частота 50 Гц Совпадает с российской частотой.

Kahramaa указывает сеть 240/415 В с допустимым отклонением и номинальную частоту 50 Гц.

Подходит ли российская техника

Да, если рассчитана на 220-240 В, 50 Гц или имеет широкий диапазон 100-240 В, 50/60 Гц.

Input: 100-240 V~ 50/60 Hz Подходит без преобразователя. Input: 220-240 V~ 50 Hz Подходит к катарской сети. Input: 230 V~ 50 Hz Обычно подходит при допустимом диапазоне производителя. Input: 110-120 V~ 60 Hz Напрямую подключать нельзя.

240 В выше российских 230 В, это опасно?

Российская бытовая техника обычно маркируется 220-240 В или 230 В с допустимым диапазоном. Проверяйте паспорт конкретного устройства, особенно старого или специализированного.

Нужен ли преобразователь частоты

Нет. Частота 50 Гц совпадает с российской.

Зачем на розетке отдельный выключатель

Катарский код требует комбинированный выключатель для обычных внутренних розеток. Он позволяет отключить точку без извлечения вилки.

Почему зарядка не работает после подключения

выключатель находится в положении Off;

ключ-карта отключила линию номера;

адаптер вставлен неплотно;

предохранитель адаптера перегорел;

сработала защита;

розетка неисправна.

Нужно ли выключать розетку перед извлечением фена

Да, это разумная практика для мощной нагрузки. Затем извлекайте адаптер за корпус, а не за кабель.

Зачем предохранитель в вилке Type G

Предохранитель защищает гибкий шнур и подключённый прибор от опасного сверхтока. Максимальный номинал системы, 13 А, но для маломощной техники часто применяется меньший предохранитель.

Какой предохранитель нужен для зарядки телефона

Используйте заводской номинал адаптера. Не заменяйте его автоматически на 13 А.

Можно ли установить проволоку вместо предохранителя

Нет. Нельзя обходить защиту фольгой, проволокой или предохранителем большего номинала без требований производителя.

Почему адаптер перестал работать

Сначала проверьте выключатель розетки. Если предохранитель повторно перегорает, прекратите использование адаптера и подключённого прибора.

Как передаётся защитное заземление

Type G Верхний прямоугольный контакт передаёт PE. Schuko F Нужен адаптер, соединяющий боковые контакты F с PE типа G. Europlug C Заземления не имеет и предназначен для техники класса II.

Можно ли подключить Schuko через двухконтактный переходник

Он подаст питание, но уберёт предусмотренный PE. Для ноутбука, монитора и другой техники класса I используйте заземлённый адаптер.

Универсальная розетка гарантирует PE

Нет. Она может принимать рабочие штыри F, но не соединять боковые защитные контакты. Проверяйте конструкцию панели или используйте Type G с PE.

Новая розетка гарантирует исправное заземление

Нет. Состояние защитного проводника подтверждается измерениями. По внешнему виду можно оценить только корпус и фиксацию.

Какие розетки в Дохе

В Дохе основной формат, Type G, 240 В и 50 Гц. Это относится к современным гостиницам, апартаментам, офисам, торговым центрам и общественным зданиям.

Что проверить в гостинице

есть ли Type G возле кровати и рабочего стола;

работает ли выключатель точки;

предоставляет ли отель адаптер;

есть ли USB-C и какая указана мощность;

остаётся ли розетка включённой без ключ-карты;

есть ли PE для ноутбука;

не используется ли расшатанная универсальная панель.

Почему в одном номере Type G, а в другом универсальная панель

Корпуса и категории номеров могут ремонтироваться в разные годы. Оснащение конкретного отеля не меняет национальный стандарт.

Можно ли купить переходник в центре Дохи

Да. Type G продаётся в магазинах электроники, супермаркетах, торговых центрах и хозяйственных отделах. Модель с PE и подходящим током лучше купить заранее.

Розетки в Вест-Бэй и деловых отелях

В новых деловых отелях Вест-Бэй обычно установлены G, USB-A и USB-C. Для рабочего места важно не только наличие отверстий, но и передача PE.

Как подключить ноутбук, монитор и док-станцию

проверить Input 100-240 В;

использовать адаптер G с PE для вилки F;

не превышать ток удлинителя;

не подвешивать тяжёлый адаптер на кабеле;

не закрывать блок питания документами и одеждой;

уточнить постоянно включённую точку.

Подойдёт ли простой C → G для ноутбука

Если заводской блок имеет двухконтактную вилку C и относится к классу II, да. Если предусмотрена Schuko F или трёхконтактный вход, нужен PE.

Розетки в Лусаиле

В новых объектах Лусаила используется современный Type G, 240 В и 50 Гц. Вероятность встретить старую D ниже, но универсальные панели зависят от застройщика и гостиницы.

Что проверить в арендованной квартире

выключатель не искрит;

адаптер входит без усилия;

розетка не двигается в стене;

PE доступен для техники класса I;

удлинитель имеет предохранитель и целый кабель;

USB-модуль не перегревается;

нет нескольких переходников подряд.

Почему Type G может блокировать соседнюю точку

Некоторые универсальные адаптеры имеют крупный корпус. Для семьи удобнее компактные отдельные G и многопортовая зарядка с коротким сетевым кабелем.

Розетки на The Pearl и в апартаментах

На The Pearl в современных апартаментах ожидается Type G. В арендованном жилье владелец может дополнительно оставить универсальный удлинитель или адаптер.

Можно ли доверять адаптеру владельца

Осмотрите корпус, маркировку, предохранитель и фиксацию. Не используйте изделие с трещинами, потемнением, люфтом или неизолированными рабочими штырями.

Что делать, если розеток мало

Используйте исправную многопортовую зарядку или короткий сетевой фильтр подходящего тока. Не отключайте холодильник и оборудование квартиры без согласования.

Розетки в аэропорту Хамад и при транзите

Для Катара действует Type G, но наличие свободной точки в конкретной зоне аэропорта нельзя гарантировать. При пересадке надёжнее иметь собственный адаптер и заряженный пауэрбанк.

Что взять в ручную кладь

компактный Type G;

зарядку 100-240 В;

кабель нужного типа;

пауэрбанк в пределах правил перевозчика;

короткий запасной кабель;

необходимые переходники для страны назначения.

Можно ли оставлять телефон без присмотра

Нет. Заряжайте устройство рядом с собой и не блокируйте проход кабелем.

Подойдёт ли катарский адаптер в стране назначения

Только если там также используется Type G. Для пересадки через Доху и дальнейшего рейса в страну с другим стандартом нужны оба решения.

Розетки в пустынных лагерях и удалённых курортах

В современном пустынном отеле чаще используется G. Питание может поступать от сети, генератора, солнечной системы или гибридной установки.

Что уточнить до бронирования

есть ли розетка в номере или палатке;

работает ли питание круглосуточно;

какие точки подключены к резерву;

можно ли заряжать ноутбук и камеры;

есть ли ограничения по мощности;

разрешён ли фен;

поддерживается ли медицинская техника ночью.

Можно ли включать фен от инвертора

Только с разрешения объекта. Нагреватель мощностью 1500-2200 Вт может перегрузить инвертор или быстро разрядить батарею.

Что взять фотографу

Два Type G, многопортовую зарядку, пауэрбанк, автомобильный блок, запасные аккумуляторы и защиту техники от песка и жары.

Розетки в гостиницах и ключ-карты

В номере могут быть G с выключателями, USB, универсальные панели и линии, отключаемые ключ-картой.

Что может встретиться

одинарная или двойная G;

G с отдельным выключателем;

USB-A;

USB-C;

универсальная розетка;

адаптер отеля;

постоянно включённая точка;

розетка, отключаемая ключ-картой;

Shavers Only в ванной.

Почему зарядка перестала работать после выхода

Ключ-карта могла обесточить часть линий. Спросите про постоянно включённую розетку для телефона, холодильника или медицинского устройства.

Выдают ли переходник на стойке

Некоторые гостиницы выдают, но количество ограничено. Собственный адаптер надёжнее.

Можно ли вставить другую карту в держатель

Не следует обходить систему управления номером. Уточните у персонала, какая точка остаётся включённой.

Можно ли пользоваться USB-A и USB-C в номере

Да, если порт исправен. Встроенная зарядка может иметь небольшую мощность и не поддерживать USB Power Delivery.

Когда лучше собственный блок

заряжается ноутбук;

нужна быстрая зарядка;

порт имеет люфт;

не указана мощность;

телефон сообщает о медленной зарядке;

одновременно заряжается несколько устройств;

важна предсказуемая работа блока питания.

Что взять пользователю USB-C

Собственный сетевой блок, кабель USB-C → USB-C и резервный USB-A → USB-C. В некоторых отелях установлены только старые USB-A.

Телефон, ноутбук, фен и другая техника

Устройство Переходник Преобразователь Что проверить Телефон C → G Не нужен Input 100-240 В Ноутбук с C C → G Не нужен 100-240 В, 50/60 Гц Ноутбук с F F → G с PE Не нужен Передачу заземления Российский фен На G нужного тока Не нужен при 220-240 В Мощность и состояние адаптера Американский прибор По форме Нужен при 110-120 В Не подключать к 240 В напрямую Медицинская техника По вилке По паспорту Напряжение, частоту, PE и постоянное питание

Подойдёт ли зарядка Samsung, Apple или ноутбука

Большинство современных оригинальных блоков имеет Input 100-240 В, 50/60 Гц. Нужен только переходник G.

Можно ли использовать российский фен

Да, если он рассчитан на 220-240 В, 50 Гц. Переходник должен выдерживать ток фена, а розетка должна быть исправна.

Подойдёт ли плойка или утюжок

Модель 220-240 В подходит. Проверьте, что адаптер рассчитан на мощность прибора.

Что будет с прибором 120 В

При прямом подключении к 240 В он может быстро перегреться и выйти из строя. Нужен понижающий преобразователь или местный аналог.

Переходник или преобразователь напряжения

Переходник Type G Меняет форму вилки. На выходе остаётся 240 В и 50 Гц. Преобразователь Меняет напряжение для прибора, рассчитанного только на 100-120 В.

Нужен ли преобразователь для российской техники

Обычно нет. Параметры Катара близки к российским.

Нужен ли стабилизатор для ноутбука

Современный блок 100-240 В обычно не требует дорожного стабилизатора. Важнее исправная розетка и качественный адаптер.

Можно ли использовать преобразователь для фена 120 В

Технически возможно, но понадобится тяжёлое устройство большой мощности. Практичнее использовать фен гостиницы.

Какую мощность должен выдерживать переходник

3 А при 240 В Около 720 Вт 5 А при 240 В Около 1200 Вт 13 А при 240 В Около 3120 Вт

Розетка G рассчитана на 13 А, но туристический переходник может иметь предел 3, 5, 6 или 10 А.

Подойдёт ли адаптер 3 А для телефона и ноутбука

Обычно да, если суммарная мощность ниже 720 Вт. Для фена и чайника такой адаптер не подходит.

Как рассчитать ток фена 2000 Вт

При 240 В ток составляет около 8,3 А. Нужен качественный адаптер с подходящим номиналом.

Можно ли поставить предохранитель 13 А в адаптер на 5 А

Нет. Предохранитель не увеличивает допустимый ток корпуса, контактов и проводников адаптера.

Как подключить несколько устройств

Удобный вариант, один или два адаптера G и многопортовая зарядка 100-240 В.

Можно ли взять российский удлинитель

Да, если он исправен, рассчитан на 250 В и подключён через адаптер подходящего тока. Для заземлённых розеток удлинителя нужен PE.

Чего избегать

адаптер в адаптер;

тройник в тройник;

открытие шторок посторонним предметом;

тяжёлый блок без опоры;

кабель в проходе;

смотанный удлинитель под высокой нагрузкой;

обход предохранителя;

фен и чайник одновременно на слабом разветвителе.

Где купить переходник в Катаре

Type G продаётся в аэропорту, магазинах электроники, супермаркетах, торговых центрах и хозяйственных магазинах.

Что искать на упаковке

Qatar или UK Type G;

вход для C, F или E/F;

допустимый ток;

предохранитель;

передачу PE для Schuko;

изолированные участки рабочих штырей;

целый корпус;

данные производителя;

отсутствие люфта.

Подойдёт ли дешёвый адаптер без предохранителя

Для системы G выбирайте конструкцию с предусмотренной защитой. Слабые контакты, неизолированные штыри и отсутствие маркировки являются поводом отказаться от покупки.

Стоит ли покупать универсальный адаптер

Он удобен для нескольких стран, но крупнее и может хуже держаться. Для одной поездки в Катар отдельный G обычно надёжнее.

Как жара влияет на зарядки и пауэрбанки

Высокая температура ускоряет износ аккумуляторов и увеличивает нагрев блока питания.

Что нельзя делать

оставлять телефон на солнце во время зарядки;

заряжать пауэрбанк в закрытом автомобиле;

накрывать блок одеждой;

класть зарядку на мягкую кровать;

использовать вздутый аккумулятор;

продолжать зарядку при сильном перегреве;

оставлять технику возле горячего окна.

Как безопасно охладить устройство

Отключите зарядку, перенесите телефон в тень и дайте ему остыть естественно. Не охлаждайте водой и не помещайте в холодильник.

Розетки в ванной и Shavers Only

В ванной может быть отдельная изолированная маломощная розетка с надписью Shavers Only. Она не заменяет обычную точку G.

Что можно подключить

Электробритву или другую маломощную технику только в пределах маркировки самой розетки.

Что нельзя подключать

фен;

чайник;

утюг;

обогреватель;

пылесос;

мощный ноутбук без разрешения производителя точки.

Можно ли переносить удлинитель в ванную

Нет. Пользуйтесь штатной точкой, сухими руками и вдали от воды.

Опасные признаки розетки и переходника

Прекратите использование адаптер обжигает руку;

появился запах пластика;

видны потемнения;

слышен треск или шипение;

контакт пропадает;

вилка выпадает;

розетка двигается в стене;

предохранитель повторно перегорает;

выключатель искрит. Правильные действия Выключить розетку. Отключить прибор. Извлечь переходник за корпус. Не использовать точку повторно. Сообщить персоналу или владельцу. Использовать другую исправную розетку. Заменить повреждённый адаптер.

Нормально ли небольшое искрение при подключении зарядки

Одиночный короткий импульс иногда связан с зарядкой входных конденсаторов. Повторное искрение, треск, запах и потемнение недопустимы.

Что делать, если выбивает защиту

Отключите приборы и сообщите персоналу. Не включайте автомат многократно и не открывайте гостиничный щит.

Не разбирайте розетку, переходник, вилку и электрощит. Работы выполняет специалист.

Что взять с собой в Катар

качественный переходник C/F → G;

адаптер с PE для ноутбука;

зарядки 100-240 В, 50/60 Гц;

многопортовый USB-C блок;

кабель USB-A → USB-C как резервный;

исправные кабели;

пауэрбанк;

второй Type G для семьи;

фотографию маркировки Input;

инструкцию медицинского оборудования.

Минимальный набор для Дохи

Один Type G, зарядка 100-240 В и пауэрбанк. Для ноутбука с Schuko нужен PE.

Набор для семьи

Два Type G, многопортовый блок, несколько кабелей и короткий исправный удлинитель.

Набор для транзита

Компактный G в ручной клади, пауэрбанк и отдельный адаптер для конечной страны.

Сравнение Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии и России

Страна Основной современный тип Напряжение Частота Переходник из России Катар G 240 В 50 Гц G ОАЭ G 230 В 50 Гц G Саудовская Аравия G, местами старые A/B 230 В, наследие 127 В 60 Гц G Великобритания G 230 В 50 Гц G Россия C/F 230 В 50 Гц Не применяется

Один адаптер подойдёт для Катара, ОАЭ и Великобритании

Да. Во всех трёх направлениях используется Type G.

Подойдёт ли тот же адаптер для Саудовской Аравии

Для современных G, да. В старом саудовском объекте могут встретиться A/B, а частота там составляет 60 Гц.

Подойдёт ли российская техника во всех этих странах

Устройства 220-240 В, 50/60 Гц подходят. Для Саудовской Аравии отдельно проверяйте частоту 60 Гц.

Главный вывод В Катаре официальный основной формат, Type G, сеть 240 В и 50 Гц. Для российской вилки нужен переходник. Телефон и ноутбук 100-240 В работают без преобразователя. Для Schuko используйте адаптер с PE и предохранителем. Type D иногда упоминается в туристических таблицах, но официальный код для обычных внутренних точек требует BS 1363. Для современной поездки основным и достаточным решением остаётся Type G.

Нормативная и техническая основа

Kahramaa Low Voltage Electricity Wiring Code , требования к низковольтным установкам;

, требования к низковольтным установкам; Qatar Construction Specifications, Section 21 , розетки общего назначения по BS 1363;

, розетки общего назначения по BS 1363; номинальная сеть 240/415 В ±6% , трёхфазная четырёхпроводная система;

, трёхфазная четырёхпроводная система; номинальная частота 50 Гц ;

; розетки общего назначения 13 А, 250 В, 2P + E ;

; три прямоугольных контакта, защитные шторки и комбинированный выключатель;

вилка в комплекте с предохранителем;

BS 1363-1 и BS 1363-2 , требования к вилкам и розеткам Type G;

, требования к вилкам и розеткам Type G; BS 1362 , предохранители для бытовых вилок;

, предохранители для бытовых вилок; IEC 60083, национальные системы бытовых вилок и розеток.

Нормативные документы приведены как техническая основа. Турист не должен самостоятельно открывать шторки, менять предохранитель на завышенный, разбирать розетку или вмешиваться в электрощит.

Частые вопросы

Нужен ли переходник в Катар из России? Да. Для российской круглой вилки нужен адаптер на Type G. Какие розетки используются в Катаре? Основной официальный формат, Type G по BS 1363. Какое напряжение в Катаре? Номинальное напряжение обычной розетки, 240 В. Какая частота сети? 50 Гц, как в России. Встречается ли Type D? Некоторые туристические справочники его указывают, но современный официальный формат общего назначения, G. Нужно ли брать адаптер D? Только если конкретный старый объект заранее подтвердил Type D. Подойдёт ли переходник для Великобритании? Да. Type G совпадает механически. Подойдёт ли адаптер из ОАЭ? Да. ОАЭ и Катар используют Type G и 50 Гц. Подойдёт ли российская зарядка телефона? Да, если указано 100-240 В, 50/60 Гц. Нужен только переходник. Подойдёт ли ноутбук? Большинство блоков подходит. Для Schuko нужен адаптер G с PE. Можно ли использовать российский фен? Да, если он рассчитан на 220-240 В. Переходник должен выдерживать его ток. Нужен ли преобразователь напряжения? Не нужен для российской техники 220-240 В и зарядок 100-240 В. Какие розетки в Дохе? Type G, 240 В и 50 Гц. Какие розетки в Лусаиле? Современный основной формат, Type G. Какие розетки на The Pearl? В новых апартаментах обычно Type G, иногда дополненный USB или универсальной панелью. Какой адаптер нужен в аэропорту Хамад? Для катарской сети, Type G. Свободную точку лучше не считать гарантированной. Выдают ли переходники в гостинице? Некоторые выдают, но наличие не гарантируется. Почему розетка не работает? Проверьте выключатель, ключ-карту, плотность адаптера и предохранитель. Зачем предохранитель в вилке G? Он защищает гибкий шнур и подключённый прибор от сверхтока. Можно ли открыть шторки ключом? Нет. Это опасно и может повредить розетку. Можно ли использовать российский удлинитель? Да, через адаптер подходящего тока и с PE при необходимости. Где купить переходник? В аэропорту, магазине электроники, супермаркете или торговом центре. Один адаптер подойдёт для Катара и Саудовской Аравии? Для современных Type G, да. В Саудовской Аравии частота 60 Гц и возможны старые A/B. Нормально ли, что адаптер нагревается? Слабый нагрев возможен. Обжигающий корпус, запах и треск недопустимы.