СКУД не сохраняет события: контроллер Offline | Тула

СКУД · контроллер Offline · сервер · журнал проходов
СКУД не сохраняет события: контроллер Offline, сервер и журнал проходов
Дверь продолжает открываться по карте, но новые проходы не появляются в программе. Контроллер отмечен как Offline, отчёт пустой, события приходят с задержкой или после восстановления связи отображаются с неправильным временем. В такой ситуации замок и считыватель могут быть исправны, а неисправность находится в локальной сети, сервере, базе данных, часах контроллера или памяти событий.
01. Архитектура
Открывание двери и отображение события в программе являются разными процессами
Сетевая СКУД состоит не только из считывателя и замка. Событие должно пройти несколько уровней: контроллер фиксирует предъявление карты и состояние двери, модуль связи передаёт данные, сервер принимает событие, база данных сохраняет его, а клиентская программа показывает журнал или отчёт.
02. Симптомы
По поведению системы можно определить уровень неисправности
|Симптом
|Что проверять в первую очередь
|Дверь открывается, контроллер Offline
|Сеть между контроллером и сервером, IP, порт, конвертер и серверную службу
|В программе нет новых событий, старые отображаются
|Время последнего соединения, очередь выгрузки и доступность контроллера
|Все контроллеры стали Offline одновременно
|Сервер, коммутатор, маршрутизатор, питание общего узла и сетевые службы
|Offline только одна дверь
|Питание конкретного контроллера, кабель, IP-конфликт, порт коммутатора или RS-485
|События пришли после восстановления связи, но с неправильным временем
|Часы контроллера, часовой пояс, переход времени и синхронизацию
|Монитор событий работает, отчёт пустой
|Период, фильтры, выбранные двери, тип события, права оператора и запрос к базе
|Карта открывает дверь, в журнале «неизвестный идентификатор»
|Синхронизацию базы персонала и контроллера, дубли карт и серверный справочник
|После длительного Offline часть событий пропала
|Ёмкость и тип памяти контроллера, перезапись циклического буфера и питание
|После перезапуска сервера журнал не обновляется
|Службы обмена, базу данных, лицензии, сетевые порты и привязку оборудования
03. Автономная работа
Почему контроллер Offline, а карта всё равно открывает дверь
Многие сетевые контроллеры хранят локальную базу идентификаторов, расписаний и прав доступа. Контроллер самостоятельно решает, разрешать ли проход, поэтому временная потеря связи с сервером не обязательно блокирует дверь.
Права уже загружены
Карта продолжает действовать по последней успешно загруженной конфигурации.
Сервер не участвует в каждом проходе
Основное решение принимается локально, если система не использует отдельную серверную проверку.
События ждут передачи
Контроллер может накапливать журнал во внутренней энергонезависимой памяти.
04. Буфер событий
Контроллер не хранит бесконечный журнал
Ёмкость памяти зависит от модели. У одних контроллеров это несколько тысяч событий, у других десятки тысяч. Часто используется циклический буфер: после заполнения самые старые записи заменяются новыми.
Короткий Offline
Связь восстанавливается до заполнения памяти, события выгружаются на сервер.
Длительный Offline
Буфер постепенно заполняется, особенно на двери с большим числом проходов.
Переполнение
Старые события могут быть перезаписаны либо потеряны по логике конкретной модели.
Выгрузка после связи
Контроллер передаёт оставшиеся записи, но уже удалённые события восстановить не получится.
05. Канал связи
Контроллер может быть доступен физически, но не соединяться с программой
IP-контроллер
- питание и Link/Act на порту;
- IP-адрес, маска и шлюз;
- DHCP или фиксированный адрес;
- конфликт IP;
- VLAN и правила коммутатора;
- TCP-порт управляющей программы.
Контроллеры через конвертер
- питание конвертера;
- линии A и B;
- адреса устройств;
- обрыв или короткое замыкание;
- топология линии;
- настройки COM или сетевого преобразователя.
Контроллер через интернет
- подключение к точке доступа;
- доступ в интернет;
- шлюз и DNS;
- изменившийся пароль Wi-Fi;
- фильтрация исходящих соединений;
- статус облачного сервиса.
06. Серверная часть
Все контроллеры могут быть исправны, но события не сохраняются из-за сервера
Остановилась служба обмена
Сервер доступен по сети, но процесс, который опрашивает контроллеры, не запущен или завис.
Не работает база данных
События могут поступать в коммуникационную службу, но не сохраняться в SQL или другой базе.
Закончилась память диска
База, журналы, резервные копии или операционная система заполнили накопитель.
Изменились сетевые правила
Антивирус, firewall, обновление Windows, VPN или маршрутизатор блокируют нужный порт.
Сервер получил другой IP
Контроллеры в клиентском режиме продолжают пытаться подключиться к старому адресу.
Повреждена конфигурация
После переустановки ПО контроллеры добавлены повторно, привязаны к другому серверу или имеют неверные параметры.
Лицензия не покрывает оборудование
После расширения системы или замены сервера часть устройств может не обслуживаться программой.
Клиент подключён не к той базе
Оператор открывает тестовую, старую или локальную базу, поэтому актуальные события не видны.
07. Время
Неверные часы делают журнал формально полным, но практически бесполезным
Событие часто получает дату и время от встроенных часов контроллера. Если часы ушли вперёд, сбросились после отключения или имеют неправильный часовой пояс, событие окажется в другом периоде отчёта.
Время сервера
Проверяются дата, часовой пояс и синхронизация операционной системы.
Время контроллера
Сверяется с сервером после длительного Offline, сброса и замены питания.
NTP и часовой пояс
Неверный сервер времени или двойная коррекция часового пояса сдвигают журнал.
Переход даты
Ошибки особенно заметны после Нового года, смены месяца и длительного отключения.
Несколько площадок
Для распределённой системы проверяют локальное время каждого объекта.
Отчёт по периоду
Событие может существовать, но находиться за пределами выбранного интервала.
08. Отчёты
Пустой отчёт не всегда означает отсутствие событий в базе
- Выбран правильный сервер и объект.
- Период отчёта охватывает фактическое время события.
- Не включён фильтр только по разрешённым или только по запрещённым проходам.
- Отмечены нужные двери и направления входа либо выхода.
- Пользователь программы имеет право видеть события объекта.
- Выбран правильный идентификатор или сотрудник.
- Событие не скрыто фильтром по подразделению.
- Монитор событий и отчёт используют одну и ту же базу.
- После восстановления связи завершилась выгрузка накопленного буфера.
- Нет ошибки запроса, индекса или повреждения базы данных.
09. Причины
Почему СКУД перестала сохранять события
Нет питания контроллера или конвертера
Дверь может открываться механически или от отдельной части схемы, но сетевой модуль не работает.
Повреждён сетевой кабель или порт
Нет Link, порт заблокирован, повреждён патч-корд или линия до шкафа.
Изменился IP-адрес
DHCP выдал новый адрес либо после сброса контроллер вернулся к заводской сети.
Конфликт IP
Два устройства используют один адрес, связь появляется и пропадает непредсказуемо.
Ошибка RS-485
Перепутаны A и B, оборвана линия, повторяется адрес или неисправен преобразователь.
Заблокирован TCP-порт
Firewall, VPN, новый маршрутизатор или антивирус мешают соединению с управляющей программой.
Остановилась серверная служба
Компьютер включён, но компонент обмена с контроллерами не работает.
Не работает база данных
Служба SQL остановлена, накопитель заполнен либо база повреждена.
Переполнена память событий
Длительный Offline привёл к перезаписи старых записей в циклическом буфере.
Сбилось время
События сохраняются, но попадают в другой день, месяц или часовой пояс.
Изменения не синхронизировались
Новая карта есть в программе, но не загружена в автономную память контроллера.
Проблемная прошивка или несовместимая версия
После обновления нарушился обмен, формат событий или инициализация памяти.
Неправильная лицензия или конфигурация
Контроллер добавлен, но не обслуживается активной лицензией либо отключён в настройках.
Оператор смотрит не ту базу
После переноса сервера остался старый ярлык или тестовая конфигурация.
10. Диагностика
Порядок проверки от двери к отчёту
Зафиксировать симптом
Какие двери Offline, с какого времени и продолжают ли работать карты.
Создать тестовое событие
Предъявить карту и записать точное время, дверь и результат прохода.
Проверить контроллер
Питание, индикацию, датчик двери, локальную память и состояние модуля связи.
Проверить физическую сеть
Кабель, порт, Link, коммутатор, конвертер и питание промежуточных устройств.
Проверить адресацию
IP, маску, шлюз, конфликт адресов, VLAN или адрес RS-485.
Проверить соединение с сервером
Время последнего обмена, TCP-сессию, порт и серверную службу.
Проверить базу и диск
Работу СУБД, свободное место, ошибки и доступ клиента к актуальной базе.
Сверить время
Дата, часы, часовой пояс и NTP на сервере и контроллере.
Дождаться выгрузки
После восстановления связи проверить, передался ли накопленный буфер.
Построить чистый отчёт
Без лишних фильтров, по одной двери и короткому тестовому периоду.
11. Безопасная проверка
Что администратор объекта может проверить без вмешательства в проводку
- Отображается ли точное время последнего соединения.
- Offline одна дверь или все контроллеры.
- Работают ли другие сетевые устройства в том же шкафу.
- Горит ли Link на порту коммутатора.
- Есть ли свободное место на серверном диске.
- Запущено ли штатное серверное приложение СКУД.
- Совпадают ли время и часовой пояс сервера.
- Не изменились ли роутер, коммутатор, Wi-Fi или антивирус.
- Появляется ли тестовое событие после восстановления связи.
- Сделана ли резервная копия перед изменением конфигурации.
12. Профилактика
Как не потерять журнал и настройки
Резерв питания
ИБП для сервера, коммутатора, конвертера и контроллеров уменьшает число разрывов и повреждений данных.
Резервная копия
Сохраняются база данных, конфигурация, лицензия и порядок восстановления.
Контроль Offline
Ответственное лицо должно видеть потерю связи до переполнения памяти.
Фиксированные адреса
IP-план и резервирование DHCP предотвращают случайную смену адресов.
Синхронизация времени
Сервер и контроллеры регулярно сверяются с надёжным источником времени.
Документация
Подписываются двери, контроллеры, порты, IP, адреса и место серверной конфигурации.
13. Услуга
Диагностика сетевой СКУД в Туле
Проверим контроллеры, питание, Ethernet или RS-485, коммутатор, конвертер, IP-адреса, время, серверные службы, базу данных и фактическую выгрузку событий. Найдём уровень неисправности без необоснованной замены замка, считывателя и всей системы.
Что можно выполнить
- восстановить связь контроллера с сервером;
- проверить Ethernet, Wi-Fi или RS-485;
- исправить IP-адресацию и конфликт устройств;
- проверить конвертер и коммутатор;
- запустить штатные службы СКУД;
- проверить свободное место и доступность базы;
- синхронизировать время по документации системы;
- проверить загрузку карт и прав;
- восстановить выгрузку накопленных событий;
- настроить резервное питание и понятную маркировку.
Гарантия: 5 лет при использовании рекомендованных материалов, 1 год при материалах заказчика.
География: Тула и Тульская область, по предварительной записи.
Формат: практическая диагностика и настройка без сертификационных испытаний и официальных протоколов.
Доступ: работы с базой, паролями и журналом выполняются только при подтверждённых полномочиях владельца системы.
14. Техническая основа
На что опираться при обслуживании
ГОСТ Р 51241-2008
Устанавливает классификацию и общие технические требования к средствам и системам контроля и управления доступом.
СП 134.13330.2022
Применяется к системам электросвязи зданий и включает положения, связанные с СКУД, локальными сетями и размещением оборудования.
Руководство контроллера
Определяет объём памяти, режим Offline, IP-параметры, индикацию, интерфейс и порядок обновления.
Документация ПО
Определяет серверные службы, СУБД, лицензии, резервное копирование, журналы и синхронизацию.
Схема объекта
Нужны адреса контроллеров, двери, порты, конвертеры, коммутаторы и место сервера.
Регламент доступа
Определяет полномочия операторов, хранение журналов, блокировку пропусков и порядок действий при отказе.
15. Связанные страницы
Внутренние ссылки
16. FAQ
Частые вопросы
Почему СКУД открывает дверь, но не показывает проходы?
Контроллер принимает решение локально, а связь с сервером или запись в базу не работают. Проверяют Offline, время последнего обмена, службы и отчёт.
Сохраняются ли события, когда контроллер Offline?
У многих сетевых контроллеров да, во внутренней памяти. Ёмкость, энергонезависимость и поведение при переполнении зависят от модели.
Почему после восстановления связи появились не все события?
При длительном Offline память могла переполниться, старые записи могли быть перезаписаны либо контроллер потерял питание до выгрузки.
Почему все контроллеры одновременно стали Offline?
Вероятнее общая причина: серверная служба, коммутатор, маршрутизатор, питание шкафа, база данных или сетевые правила.
Почему Offline только одна дверь?
Проверяют питание и связь конкретного контроллера, порт, кабель, IP-конфликт, адрес RS-485 и модуль связи.
Почему события отображаются с неправильным временем?
Сбились часы контроллера, часовой пояс, NTP или серверное время. Событие может попасть в другой период отчёта.
Почему монитор событий работает, а отчёт пустой?
Проверяют период, двери, направления, типы событий, подразделение, права оператора и подключение клиента к правильной базе.
Можно ли просто перезагрузить контроллер?
Только после понимания модели, состояния памяти и схемы питания. Перезапуск может временно помочь, но не исправит сеть, сервер или базу.
Нужно ли обновлять прошивку при пропавших событиях?
Не в первую очередь. Сначала проверяют связь, службы, время и память. Прошивку меняют только по рекомендации производителя для точной модели.
Что прислать для предварительной оценки?
Модель контроллера, название ПО, скрин Offline, время последнего соединения, схему сети, фото шкафа и описание, какие двери продолжают работать.