СКУД не сохраняет события: контроллер Offline | Тула

СКУД · контроллер Offline · сервер · журнал проходов

СКУД не сохраняет события: контроллер Offline, сервер и журнал проходов

Дверь продолжает открываться по карте, но новые проходы не появляются в программе. Контроллер отмечен как Offline, отчёт пустой, события приходят с задержкой или после восстановления связи отображаются с неправильным временем. В такой ситуации замок и считыватель могут быть исправны, а неисправность находится в локальной сети, сервере, базе данных, часах контроллера или памяти событий.

Короткий ответ: сетевой контроллер обычно принимает решение о доступе локально и может продолжать открывать дверь без сервера. События временно накапливаются во внутренней памяти и передаются после восстановления связи, если это предусмотрено конкретной системой. При длительном Offline буфер может переполниться, старые события могут быть перезаписаны, а отчёты на сервере останутся неполными.