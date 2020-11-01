E1000Pro: полная инструкция, маркировка кабелей и термоусадки

Обзор оборудования · Практическая инструкция · Маркировка электрики E1000Pro позволяет прямо на объекте печатать надписи для электрощита, гибкие кабельные флажки, наклейки для оборудования и обозначения на термоусадочных трубках. Разбираем устройство от выбора кассеты до сохранения шаблонов, пакетной печати и устранения неисправностей. Технология Термотрансферная Ширина ленты 3,5 / 6 / 9 / 12 мм Разрешение 180 dpi Питание USB-C или 6 × AAA

Что умеет E1000Pro и для чего он нужен электрику E1000Pro, встречающийся под марками AIMO, MarkDomain, MarkField, Labelife и другими, представляет собой автономный ручной маркиратор с дисплеем, клавиатурой и встроенным термотрансферным механизмом. Он переносит красящий слой с ленты на материал, поэтому для обычной работы не нужны жидкие чернила или отдельный картридж с тонером. Электрощит Надписи над автоматами, УЗО, реле, на крышках, корпусах и обозначения групп. Провода и кабели Самоклеящиеся флажки, круговая маркировка гибкой лентой и термоусадочные маркеры. Слаботочные сети Подписи Ethernet-линий, портов, патч-панелей, блоков питания, камер и коммутаторов. Сервис и учёт Инвентарные номера, буквенно-цифровые коды, отдельные линейные штрихкоды. Для монтажника главное преимущество не в количестве декоративных рамок, а в том, что можно быстро изготовить прочную читаемую маркировку непосредственно у шкафа, без принтера А4 и ручных надписей маркером. Важно о подключении: USB-C у изученной стандартной версии служит для питания. Надёжного подтверждения, что E1000Pro принимает задания с Windows, смартфона, Excel, CSV либо генератора маркировки по USB, нет. Не следует считать его компьютерным принтером только из-за наличия разъёма. Bluetooth и Wi-Fi в подтверждённой стандартной комплектации также не заявлены.

Технические характеристики: что подтверждено документацией Параметр Значение для распространённой версии E1000Pro Способ печати Термотрансферный, монохромный в пределах установленной кассеты. Разрешение 180 × 180 dpi по инструкции E1000 Pro и спецификации AIMO. Скорость До 20 мм/с по AIMO и базовой англоязычной инструкции; в отдельных ребрендированных руководствах встречается 10 мм/с. Номинальные ширины кассет 3,5 / 6 / 9 / 12 мм. Максимальная область печати на ленте 12 мм — около 9 мм. Строки 3,5 и 6 мм — до 1; 9 мм — до 3; 12 мм — до 4. Фактическая читаемость зависит от длины текста и размера шрифта. Шрифт Три ступени размера; обычный, полужирный, курсив; изменение ширины символов, вертикальный вывод, рамки и спецсимволы. Печать нескольких этикеток От 1 до 9 одинаковых копий; редактирование до 20 различающихся этикеток в серии. Сохранённые файлы До 9 пользовательских файлов, до 80 символов в одном обычном макете; автоматическая память предусмотрена, но она не заменяет постоянные файлы. Максимальная длина макета По базовой инструкции — до 800 мм для одной этикетки. Резка Ручной рычаг и сменный держатель ножа; автоматического электрического резака нет. Питание 6 батареек AAA или внешний источник питания через USB-C. Для ряда поставок указан адаптер USB 5 В, 2 А. Экран и масса Небольшой монохромный LCD; масса около 450 г, габариты около 212 × 116 × 58 мм по AIMO. Автовыключение Примерно через пять минут бездействия. Почему у разных продавцов характеристики не совпадают Обозначение E1000Pro используется в нескольких поставках и локализациях. Где-то в описании написано 203 dpi, указаны AA вместо AAA или обещаны десятки шрифтов. Поэтому при покупке важнее фотография шильдика, руководство именно из комплекта, раскладка клавиатуры и список поддерживаемых кассет. Приведённая таблица опирается на руководство E1000 Pro и данные AIMO, а не на максимальные цифры из карточек маркетплейсов. Кириллица и русский язык У E1000Pro существуют исполнения с русской клавиатурой и вводом кириллицы. У международной англоязычной версии такой ввод может отсутствовать даже при наличии многоязычного меню. Перед покупкой попросите продавца продемонстрировать печать слова «КУХНЯ» именно выбранной модификацией. Если аппарат уже куплен, проверьте символы на клавиатуре и переключение раскладки. Обновление языка меню само по себе кириллицу не добавляет.

Какие ленты и термоусадки подходят к E1000Pro Не нужно путать ширину ленты, наружный диаметр кабеля и диаметр термоусадки до усадки. Это три разных параметра. Форм-фактор расходников соответствует кассетам, совместимым с рядом Brother P-touch TZe и HSe, но фактическую совместимость конкретного неоригинального картриджа необходимо проверять. Расходник Что получается Где использовать Что проверить TZe-231 и совместимые Ламинированная самоклеящаяся лента, обычно 12 мм, чёрный текст по белому. Лицевая панель щита, аппараты, корпуса, розетки, шкафы. Ширину, адгезию к поверхности, условия температуры и влажности. TZe-211 / 221 и совместимые Ламинированная самоклеящаяся лента 6 или 9 мм. Узкие зоны, элементы небольших корпусов. Читаемость и достаточную высоту символов. TZe-FX231 и совместимые Flexible ID Более гибкая ламинированная лента для обёртывания кабелей. Круговая маркировка и флажки. Нужна именно гибкая кабельная лента: обычная может отклеиваться на малом радиусе. HSe-211 / 221 / 231 и совместимые Печать непосредственно на термоусадочной трубке в кассете; семейство размеров порядка 5,8 / 8,8 / 11,7 мм до усадки. Маркировка проводников, жил и кабелей до оконцевания. Диапазон наружных диаметров кабеля, коэффициент усадки, температурный режим, ширину кассеты и модель аппарата. Ленты повышенной адгезии, защитные, тканевые Специальная наклеиваемая маркировка. По назначению расходника: шероховатые поверхности, учёт имущества и прочее. Не все специальные кассеты корректно подаются и печатают на любой версии E1000Pro. С термоусадкой есть нюанс: наименование HSe-231 обозначает тип картриджа, а не гарантию пригодности под любую жилу. Например, производитель Brother для своей HSe-231 указывает ширину 11,7 мм и рекомендуемый диапазон наружных диаметров кабеля 3,6–7,0 мм. Для тонких жил потребуется другой размер маркера; проверять нужно паспорт конкретной трубки. Что выбрать для электромонтажа Автоматы и крышка электрощита: ламинированная лента 9 или 12 мм, чаще чёрным по белому.

ламинированная лента 9 или 12 мм, чаще чёрным по белому. Кабель с уже установленным разъёмом: гибкий флажок или обёртка. Термоусадочная трубка может просто не пройти через коннектор.

гибкий флажок или обёртка. Термоусадочная трубка может просто не пройти через коннектор. Отдельные жилы до подключения: подходящая печатная термоусадка при условии совместимости диаметра и материала.

подходящая печатная термоусадка при условии совместимости диаметра и материала. Патч-панель, коммутатор, блок питания: лента 6–12 мм с коротким кодом, совпадающим со схемой и перечнем портов. Нельзя заменять цветовую идентификацию защитного и рабочего нулевого проводника одной декоративной наклейкой. Маркировка должна дополнять правильное применение проводников и совпадать с фактической схемой.

Первый запуск: полная подготовка к печати Осмотрите принтер. Проверьте экран, клавиши, рычаг резака, заднюю крышку, разъём питания и отсутствие остатков упаковки в тракте. Подайте питание. Вставьте шесть AAA с соблюдением полярности либо подключите совместимый источник питания USB-C по требованиям руководства вашей версии. Не рассчитывайте, что кабель заряжает обычные батарейки. Подготовьте кассету. Уберите транспортировочный фиксатор, если он установлен. Конец ленты должен проходить под двумя направляющими и выступать примерно на 3 см согласно рисунку инструкции. Уберите слабину. Осторожно поверните зубчатое колесо кассеты по стрелке. Не вытягивайте силой красящую ленту и не прокручивайте механизм против указанного направления. Установите кассету. Совместите выход ленты с каналом принтера, вставьте картридж ровно и закройте крышку без чрезмерного усилия. Включите устройство. Нажмите клавишу питания. При необходимости откройте Menu, найдите Language и выберите доступный язык интерфейса. Выберите фактическую ширину. На первом запуске принтер может запросить 3,5 / 6 / 9 / 12 мм. После замены кассеты повторно установите ширину в Menu → Label Width, иначе форматирование может быть неверным. Настройте поля. Для коротких надписей обычно удобнее Menu → Margin → Narrow. Первый тест сделайте на доступном участке кассеты. Напечатайте пробную этикетку. Введите короткий текст, нажмите Print, дождитесь остановки подачи и только после приглашения аппарата используйте рычаг резака. Надписи пунктов меню могут отличаться по языку и прошивке. Рекомендуем сперва выполнить один тест на обычной самоклеящейся ленте, а уже потом расходовать более дорогую термоусадку.

Клавиатура и основные настройки E1000Pro Клавиша / раздел Назначение Power Включение и выключение. Menu, стрелки, OK Выбор ширины, стиля, рамки, полей, файлов, штрихкода и других параметров. Print Печать введённого или выбранного шаблона. Font Size / AAA Крупный, средний или мелкий размер символов. Shift, Caps Дополнительные символы и верхний/нижний регистр. Enter Переход на новую строку в допустимом числе строк. Clear, Backspace Очистка текста/формата или удаление символа. Mirror Зеркальная печать; используется только для расходников и схем нанесения, где это требуется. Cable Wrap Круговая кабельная маркировка с вводом диаметра. Cable Flag Двусторонний флажок на кабель с вводом диаметра. Faceplate Обозначения для панелей и нескольких элементов. Multiple Labels Editing Последовательное создание разных надписей перед пакетной печатью. Symbols / Font Orientation Специальные знаки и вертикальный текст. Размер, начертание, ширина символов Для изменения размера используйте Font Size и выберите Large, Medium или Small. Через Menu → Style выбираются обычное, полужирное и курсивное начертания. Menu → Width меняет пропорции символов: Normal, ×2 либо ×1/2. Для компактных технических кодов чаще полезнее Normal, чем искусственное сжатие до неразборчивого текста. Строки, вертикальный текст и рамки Enter добавляет строку, пока не достигнут предел, зависящий от ширины. На ленте 12 мм можно разместить четыре строки, но мелкая многострочная надпись на автомате часто хуже одной короткой строки. Кнопка ориентации позволяет печатать вертикально; рамки и подчёркивание выбираются через Menu. Прежде чем печатать серию, оцените читаемость из обычного положения перед щитом. Как очистить макет Backspace стирает символ перед курсором. Clear позволяет удалить только текст либо одновременно текст и формат. Для нового набора щита второй вариант удобнее: сохраняется меньше риска случайно перенести неподходящий формат из предыдущей этикетки. Зеркальная печать По базовому руководству для обычных ламинированных кассет Mirror следует выключать, а для некоторых тканевых и неламинированных материалов включать. Однако это не универсальная команда для любой термоусадки. Используйте указание производителя конкретного расходника и пробный отпечаток; обычный читаемый спереди термомаркер не должен случайно получиться зеркальным.

Пошаговые инструкции: что и как печатать 1. Обычная наклейка для автомата или оборудования Вставьте подходящую ламинированную кассету и задайте её ширину. Введите короткую подпись, например QF3 РОЗЕТКИ , либо используйте подтверждённую кириллицу. Выберите размер шрифта, оставьте одну или две строки, при необходимости включите рамку. Для серии коротких бирок установите узкие поля и проверьте предполагаемую длину. Нажмите Print, после завершения печати аккуратно отделите этикетку и приклейте на очищенное и сухое основание. Не перекрывайте надписью штатную маркировку аппарата, указания производителя, органы управления, вентиляционные отверстия и места обслуживания. 2. Круговая маркировка кабеля (Cable Wrap) Поставьте кассету с гибкой лентой Flexible ID, предназначенной для кабеля. Введите код кабеля, например LAN-07 . Нажмите специальную кнопку Cable Wrap. Укажите измеренный наружный диаметр кабеля в миллиметрах и подтвердите OK. Напечатайте и оберните этикетку вокруг кабеля по предусмотренному шаблону, без складок и сильного натяжения. В этом режиме аппарат разворачивает текст относительно длинной стороны и рассчитывает длину обёртки по диаметру. Для жёсткой обычной ламинированной ленты такой формат менее надёжен, чем для Flexible ID. 3. Кабельный флажок (Cable Flag) Установите гибкую маркировочную ленту и введите обозначение линии. Нажмите Cable Flag, задайте наружный диаметр кабеля и нажмите OK. Проверьте на образце, что текст повторяется на двух половинах. Обхватите кабель центральной частью, совместите две клеевые половины без перекоса. Оставьте флажок доступным для чтения, но не размещайте его вплотную к защёлкам, разъёмам и движущимся деталям. Флажок удобен на готовом Ethernet-патчкорде, когда нельзя надеть термоусадку через разъём. В тесном шкафу большое количество флажков может мешать обслуживанию, поэтому используйте их только там, где они действительно удобны. 4. Печать прямо на термоусадочной трубке Измерьте наружный диаметр того участка, на который должна сесть трубка. Учтите наконечники и разъёмы, через которые её потребуется провести. Подберите термоусадочный картридж HSe-совместимого типа по таблице производителя: трубка должна надеться до нагрева и удержаться после усадки без повреждения кабеля. Установите кассету и задайте требуемую ширину маркировочного материала согласно руководству выбранного картриджа. Введите короткий код, например X1-07 , L1 или PE там, где такие обозначения действительно соответствуют схеме. Напечатайте и отрежьте маркер, затем наденьте его на обесточенный, ещё не оконцованный проводник. Выполните равномерную усадку подходящим термофеном, соблюдая температурные ограничения трубки и изоляции провода. После охлаждения проверьте читаемость, отсутствие свободного вращения и целостность основной изоляции. Безопасность: не нагревайте проводку под напряжением, не усаживайте материал открытым пламенем рядом с щитом и горючими материалами, не перегревайте изоляцию. Термомаркер не заменяет штатную изоляцию провода и не считается электрическим соединением. Монтаж и подключение электрощитов должен выполнять квалифицированный специалист. 5. Подписи панелей и групп (Faceplate) Введите название или технический код и нажмите Faceplate. Выберите параметры, доступные в версии устройства, затем распечатайте пробную полосу. Режим полезен для нескольких элементов панели, но сам по себе не знает фактическую ширину модулей вашего щита. Для ряда аппаратов разной ширины, нестандартных промежутков и декоративных рамок требуется предварительный замер и проверка совпадения подписей. 6. Штрихкоды Menu → Barcode Set открывает доступные символогии. В базовой инструкции перечислены CODABAR, CODE39, ITF25, CODE128, EAN-13, EAN-8, UPC-A и UPC-E. Можно выбирать малую или большую ширину штрихкода и вывод текста под ним; для отдельных символогий доступен контрольный символ. После выбора параметров введите данные и отправьте этикетку на печать. Проверьте считывание реальным сканером. Узкая лента и мелкий штрихкод не гарантируют корректное чтение всех форматов. Поддержку двумерных QR-кодов в базовом руководстве E1000Pro подтвердить не удалось: путать их с обычными одномерными штрихкодами нельзя.

Как напечатать много этикеток и сократить расход ленты Одинаковые этикетки: 1–9 копий Если нужны одинаковые обозначения, создайте один макет и используйте сочетание Shift + Print либо соответствующий пункт тиража для выбора от одной до девяти копий. Не перепечатывайте одну надпись многократно вручную без необходимости. До 20 разных надписей за один проход Режим Multiple Labels Editing предназначен для подготовки последовательности из разных текстов. Создайте первый, перейдите клавишей многокопийного редактирования ко второму, затем к третьему и так далее. В базовой инструкции заявлено редактирование до 20 различных этикеток, после чего запускается печать набора. Это особенно удобно для шкафа с группами QF1 , QF2 , QF3 и так далее. При этом режим пакетного ввода не равнозначен импорту готового CSV и не гарантирует автоматическое создание произвольной числовой последовательности. Для функций автонумерации проверяйте меню конкретной версии. Режим резки и поля: где скрывается перерасход Параметр Margin Поле с каждой стороны Условная длина этикетки при тексте длиной 20 мм Full 25 мм Около 70 мм Half 12 мм Около 44 мм Narrow 4 мм Около 28 мм Это геометрический пример по значениям полей из руководства, а не обещание точного расхода кассеты: реальная подача зависит от механизма, резки и режима печати. Но даже он показывает причину жалоб на короткую надпись с огромным пустым участком: Menu → Margin → Narrow может заметно сократить отходы. Параметр Cutting влияет на остановки для ручной резки между этикетками. Для серии при узких полях сначала проверьте режим с отключёнными промежуточными остановками и разрежьте полосу после печати, если это допускает ваш расходник. Не нажимайте рычаг до запроса принтера: возможна ошибка Cutter Error и замятие. Как сохранить шаблон и потом открыть его Подготовьте надпись и её формат. Откройте Menu → File → Save. Выберите свободную ячейку и нажмите OK. Для повтора откройте Menu → File → Open, выберите ячейку, внесите изменения при необходимости и распечатайте. Если устройство спрашивает Cover?/Overwrite?, убедитесь, что хотите заменить существующий файл. По подробной инструкции доступны девять сохраняемых файлов. Автоматическое запоминание недавнего ввода может дополнительно помогать после выключения, но для постоянных обозначений лучше использовать явное сохранение. Практическая система обозначений для щита Удобно заранее подготовить таблицу «код — назначение — место» и придерживаться одинаковых имён на двух концах кабеля, внутри щита и в перечне линий. Например: Код Назначение Что печатаем QF01 Группа розеток кухни QF01 КУХНЯ QF02 Освещение коридора QF02 СВЕТ W07 Кабель к розетке сети W07 на обоих концах LAN-04 Четвёртая линия патч-панели LAN-04 на кабеле и порте Это примеры системы обозначений, а не готовая схема электроснабжения. Фактический код и назначение необходимо сверять с конкретным объектом. Для пользовательской панели иногда понятнее «СВЕТ КУХНИ», чем одно только «QF02».

Проблемы, сообщения об ошибках и их решение Симптом Что проверить Low Battery, выключается при печати Свежие батарейки AAA, полярность, надёжность разъёма, подходящий источник питания. Печать потребляет больше энергии, чем работа экрана. No Cassette при установленной кассете Выключить аппарат, вынуть и поставить кассету ровно, закрыть крышку, проверить совместимость и отсутствие обломков. При повторении с заведомо рабочим картриджем возможна аппаратная неисправность. Line Limit / Text Limit / Text Full Сократить строки или текст; правильно выбрать ширину ленты; проверить текущий формат и допустимую длину. Invalid Проверить допустимое значение диаметра кабеля, длины макета или параметра панели. Cutter Error Не трогать рычаг во время подачи. Проверить свободный ход и положение ножа после выключения. Большие пустые отступы Menu → Margin → Narrow; проверить режим Cutting и возможность печати несколькими элементами подряд. Надпись бледная, полосит или пропущена часть букв Качество кассеты, натяжение красящей ленты, загрязнение печатающей головки, состояние батареек. Лента заминается или не выходит Выключить, извлечь картридж, проверить направляющие и слабину. Не тянуть ленту силой за выходной участок. Не печатает кириллицу Проверить модификацию и фактическую русскую раскладку. Одной смены языка меню может быть недостаточно. Устройство зависает на длинной серии Перезапустить, временно отключить запросы резки между этикетками, уменьшить набор и протестировать на короткой серии. В пользовательских обсуждениях встречаются сообщения об ошибках прошивки, но универсально подтверждённого исправления нет. Кабельная наклейка отклеивается Использовать Flexible ID, очистить поверхность, проверить диаметр, правильность обёртки и условия применения клея. Термоусадка сидит свободно Проверить наружный диаметр кабеля и диапазон усадки конкретной трубки. Возможно, выбран слишком крупный размер. Как безопасно очистить печатающую головку Выключите принтер, отключите USB-питание и извлеките кассету. Аккуратно обработайте доступную рабочую поверхность головки безворсовой палочкой с небольшим количеством изопропилового спирта, если такая чистка разрешена руководством вашей версии. Не царапайте головку металлическими предметами, дождитесь полного испарения спирта и только затем включайте устройство. Если плохо режет Проверьте, не мешают ли обрезки материала. В ряде поставок предусмотрен сменный держатель лезвия: при износе его можно заменить по схеме изготовителя. Не пытайтесь разбирать режущий узел при подключённом питании. Сброс к заводским настройкам В отдельном руководстве ребрендированной версии описан сервисный сброс специальной комбинацией клавиш. Поскольку сочетания и последствия могут отличаться по прошивке, универсальную комбинацию для всех E1000Pro приводить небезопасно. Перед сбросом сохраните важные тексты отдельно: процедура может удалить настройки и файлы.

Плюсы, минусы и кому E1000Pro действительно подойдёт Преимущества Автономная печать на объекте без компьютера и Wi-Fi.

Ленты для наклеек, гибкой кабельной маркировки и термоусадки.

Специализированные кнопки Cable Wrap, Cable Flag и Faceplate.

Пакетное редактирование нескольких надписей.

Настройка полей, экономящая расходники.

Питание от батареек или USB-C и сменный резак. Ограничения Не подтверждены USB-печать с ПК, CSV/Excel и телефонное приложение.

Ручная резка замедляет большие тиражи.

Для кириллицы нужна соответствующая аппаратная версия.

Максимальная ширина ленты 12 мм ограничивает размер надписей.

Небольшой экран без удобного предварительного просмотра длинной серии.

Качество подачи зависит от кассет, возможны значительные отходы при неправильных полях. Итог: для подписывания нескольких десятков групп электрощита, ремонта сетевого шкафа, маркировки проводов и оборудования E1000Pro функционален. Если регулярно нужно печатать сотни маркеров по таблице, загружать проекты из Excel, получать строго выверенные полосы на большие щиты или автоматически делать QR-коды, лучше сразу выбирать модель с документированной поддержкой ПК/приложения, пакетных шаблонов и подходящих расходников.

Частые вопросы об E1000Pro Можно ли печатать русские буквы? Да, на локализованных версиях с кириллицей. Наличие пункта «Русский» в языках интерфейса само по себе не гарантирует русские символы в тексте. Печатает ли E1000Pro сразу на термоусадке? Да, при использовании подходящей термоусадочной кассеты HSe-совместимого формата. Это не печать на обычной трубке, вручную заправленной вместо кассеты. Можно ли вставить обычную термоусадку из бухты? Такой способ не подтверждён конструкцией стандартного аппарата. Используйте штатные совместимые кассеты, где предусмотрены подача, термотрансферная лента и нужная геометрия. Можно ли подключить к ПК и печатать из Excel? У стандартной E1000Pro документирована автономная работа. Подключение USB-C не доказывает наличие драйвера печати и импорта данных. Перед покупкой требуйте официальное подтверждение конкретной модификации. Есть ли Bluetooth, Wi-Fi или приложение? Для рассмотренной базовой версии эти возможности не подтверждены. Их нельзя приписывать ей по аналогии с другими принтерами AIMO или Labelife. Можно ли печатать QR-коды? В руководстве перечислены одномерные штрихкоды, включая CODE39 и CODE128. Поддержку QR-кодов у базовой E1000Pro подтвердить не удалось. Почему большие пустые поля вокруг надписи? Стандартные поля Full составляют около 25 мм с каждой стороны. Выберите Half (12 мм) или Narrow (4 мм), а для серийной печати изучите режим Cutting. Сколько разных этикеток можно напечатать за раз? По базовому руководству предусмотрено редактирование до 20 различных надписей в одном наборе. Для одной надписи можно задать от одной до девяти одинаковых копий. Сколько макетов сохраняется? В базовой инструкции описаны девять пользовательских файлов. Их не следует путать с автоматическим запоминанием недавних текстов. Что лучше для витой пары: флажок или термоусадка? На готовом патчкорде с установленными разъёмами чаще удобнее гибкий флажок. Термоусадка предпочтительна при подготовке новой линии до оконцевания, если она правильно подобрана по наружному диаметру и допустимому нагреву. Можно ли распечатать маркировку на весь щит одной полосой? Возможности Faceplate и пакетной печати есть, но аппарат не обеспечивает автоматическое совпадение текста с шириной конкретных модульных устройств. Требуется замер, пробный отпечаток и контроль на реальной панели.