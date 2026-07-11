Розетки в Саудовской Аравии: тип G, 230 В и 60 Гц

Электромир Короткий ответ: в современных зданиях Саудовской Аравии используется розетка типа G с тремя прямоугольными контактами. Для российской вилки C, F или E/F нужен переходник на британский формат G. Современная система электроснабжения стандартизируется на 230/400 В при частоте 60 Гц. Телефоны и ноутбуки с Input 100-240 V, 50/60 Hz работают без преобразователя. В старом здании ещё могут встретиться розетки A/B, связанные с наследием сети 127 В, поэтому параметры конкретной точки нужно проверять.

Современная розетка Тип G Современный номинал 230 В Частота 60 Гц Номинал вилки G До 13 А Переходник из России Нужен

Главная особенность Саудовской Аравии, сочетание 230 В и 60 Гц. Российская техника только на 50 Гц требует отдельной проверки, даже если напряжение 220-240 В подходит.

Какие розетки используются в Саудовской Аравии

Современный основной формат, тип G. Он основан на британской системе BS 1363 и регулируется саудовским стандартом SASO 2203.

G Тип G, современный основной Три прямоугольных контакта, предохранитель в вилке, защитные шторки и часто отдельный выключатель. сеть 220-230 В;

номинал до 13 А;

обязательный контакт PE;

основной выбор для туриста. A/B Типы A и B, старое наследие Плоские американские форматы связаны с исторической сетью 127 В и могут сохраниться в старом здании. не основной современный формат;

чаще относятся к старой установке;

напряжение нужно проверять;

тип B имеет PE, тип A не имеет.

Встречаются ли круглые европейские розетки C/F

В отдельном отеле может стоять универсальная панель или нештатная розетка, принимающая круглую вилку. Это не основание рассчитывать на C/F по всей стране.

Почему старые справочники перечисляют A, B, C и G

Они объединяют современный стандарт, старые 127-вольтовые установки и гостиничные универсальные механизмы. Для поездки правильная базовая рекомендация, Type G, а старую точку A/B рассматривают как исключение, требующее проверки.

Нужен ли переходник в Саудовскую Аравию из России

Да. Для современной розетки нужен адаптер с российской вилки на Type G.

Российская вилка Совместимость с G Что использовать C, Europlug Не подходит напрямую Адаптер C → G F, Schuko Не подходит Адаптер F → G с передачей PE E/F, CEE 7/7 Не подходит Заземлённый адаптер E/F → G Крупная CEE 7/17 Не подходит Адаптер подходящего тока

Подойдёт ли переходник для Великобритании

Да. Механический формат G совпадает. Качественный адаптер должен иметь изолированные участки рабочих штырей, шторкооткрывающий контакт и подходящий предохранитель.

Подойдёт ли переходник для ОАЭ

Да. Современные розетки Саудовской Аравии и ОАЭ используют Type G. Отличается частота: в Саудовской Аравии 60 Гц, в ОАЭ 50 Гц.

Нужен ли универсальный адаптер для умры

Обычного качественного Type G обычно достаточно для современных гостиниц Мекки и Медины. Универсальная модель полезна при пересадках и проживании в старом здании, но она должна надёжно фиксироваться и передавать PE.

Как устроена розетка типа G

Верхний контакт PE Защитное заземление и открытие шторок. Два нижних контакта L и N Рабочие проводники сети. Максимальный номинал 13 А Реальный предел адаптера может быть ниже.

Почему нельзя открыть шторки ключом или ручкой

Это создаёт риск доступа к токоведущим частям. Используйте только штатную вилку G или сертифицированный адаптер с изолированным шторкооткрывающим штырём.

Можно ли вставить вилку C в нижние отверстия

Нет. Даже если кто-то открыл шторки посторонним предметом, круглые штыри не обеспечивают нормальный контакт и защиту. Такой способ опасен.

Почему вилка G такая массивная

В корпусе размещён предохранитель, а три прямоугольных штыря обеспечивают поляризацию и защитное заземление.

Какое напряжение и частота в Саудовской Аравии

Современная система 230/400 В 230 В между фазой и нейтралью, 400 В в трёхфазной системе. Частота сети 60 Гц Не совпадает с российскими 50 Гц.

Правительственное решение предусматривает постепенный переход от старой системы 127/220 В к унифицированной 230/400 В.

Почему в Саудовской Аравии 60 Гц при 230 В

Частота и напряжение являются независимыми параметрами. Исторически энергосистема страны работает при 60 Гц, а напряжение постепенно унифицируется до 230/400 В.

Подходит ли российская техника 220-240 В

По напряжению, да. По частоте проверяйте маркировку. Надпись 50/60 Hz означает совместимость.

Input: 100-240 V~ 50/60 Hz Подходит для современной сети без преобразователя. Input: 220-240 V~ 50/60 Hz Подходит к 230 В и 60 Гц. Input: 220-240 V~ 50 Hz Напряжение подходит, частоту нужно проверить по инструкции. Input: 110-127 V~ 60 Hz К современной розетке G 230 В подключать нельзя.

Остались ли розетки 127 В и типы A/B

Официальные материалы SASO и Saudi Electricity Company описывают постепенный переход и сохраняющееся использование старой системы в части существующего фонда.

Практически: современный отель чаще имеет G и 230 В. В старом доме, небольшом отеле или помещении после частичного ремонта может встретиться A/B, 127 В либо смешанная панель.

Можно ли считать плоскую A/B розетку 127-вольтовой

Она должна относиться к старой 127-вольтовой системе, поскольку саудовские требования предусматривают разную геометрию для исключения путаницы. Но в нештатной или переделанной установке нельзя полагаться только на форму.

Можно ли подключить российский фен 220 В к 127 В

Он будет работать слабо или неправильно. Переходник A/B не повышает напряжение. Практичнее использовать местный фен либо подтверждённую точку 230 В.

Почему старое напряжение ещё встречается

Переоборудование районов, трансформаторов, внутренней проводки и бытовой техники выполняется поэтапно. Полная замена требует времени и координации с электросетевой компанией.

Как определить напряжение конкретной розетки

посмотреть маркировку 127 V, 220 V или 230 V;

уточнить у персонала или владельца;

проверить тип вилки и назначение точки;

посмотреть Input прибора;

не использовать неподписанную старую розетку для мощной техники;

не измерять напряжение самодельными щупами;

не открывать розетку или электрощит.

Можно ли определить напряжение по выключателю

Нет. Выключатель показывает только возможность отключения точки. Он не подтверждает 127 или 230 В.

Можно ли определить напряжение по цвету розетки

Нет. Цвет панели не является надёжным кодом для туриста.

Зачем на саудовской розетке выключатель

Type G часто устанавливается с отдельным клавишным выключателем. Он отключает питание точки без извлечения вилки.

Почему зарядка не работает

выключатель находится в положении Off;

ключ-карта отключила линию номера;

сработала защита;

адаптер вставлен неплотно;

предохранитель адаптера перегорел;

точка неисправна.

Нужно ли выключать розетку перед извлечением вилки

Это разумная практика, особенно для мощного прибора. После отключения извлекайте адаптер за корпус, а не за кабель.

Зачем в вилке G предохранитель

Саудовский стандарт предусматривает предохранитель до 13 А в вилке 220/230 В. Он защищает гибкий шнур и соединение от сверхтока.

Какой предохранитель должен быть в адаптере

Номинал зависит от конструкции и нагрузки. Для зарядки телефона не нужен предохранитель 13 А только потому, что это максимум системы. Используйте заводской номинал, указанный производителем.

Можно ли поставить вместо предохранителя проволоку

Нет. Нельзя обходить защиту, вставлять фольгу или предохранитель большего номинала без требований производителя.

Почему новый адаптер не работает

Проверьте выключатель розетки, плотность установки и исправность предохранителя. Не разбирайте адаптер под напряжением.

Заземление и защитные шторки

Type G Верхний прямоугольный контакт передаёт PE и открывает шторки рабочих отверстий. Schuko F Нужен адаптер, соединяющий боковые контакты F с PE типа G. Europlug C Не имеет PE и предназначен для техники класса II.

Можно ли использовать двухконтактный адаптер для ноутбука

Если заводской кабель ноутбука имеет Schuko или трёхконтактный вход, двухконтактный переходник убирает предусмотренное заземление.

Новая розетка гарантирует рабочий PE

Нет. По внешнему виду нельзя подтвердить состояние защитного проводника. Проверку выполняет специалист измерительными приборами.

Какие розетки в Эр-Рияде

В современных гостиницах, апартаментах, офисах и торговых центрах Эр-Рияда основной формат, Type G, 230 В и 60 Гц.

Что проверить в гостинице

есть ли Type G возле кровати и рабочего стола;

поддерживает ли USB-C нужную мощность;

остаётся ли розетка включённой без ключ-карты;

есть ли PE для ноутбука;

предоставляет ли отель адаптер;

нет ли старой точки A/B;

какое напряжение указано возле универсальной панели.

Что может встретиться в старой квартире

В здании после частичного ремонта могут соседствовать новые G, старые A/B и универсальные удлинители. Не переносите параметры одной точки на соседнюю.

Можно ли организовать рабочее место

Ноутбук, монитор и док-станция с Input 100-240 В, 50/60 Гц подходят. Для Schuko используйте адаптер G с PE и проверяйте суммарный ток удлинителя.

Розетки в Джидде

В Джидде основной современный формат также G. Прибрежная влажность и высокая температура повышают требования к состоянию контактов и зарядных устройств.

На что обратить внимание

нет ли коррозии на контактах;

не нагревается ли адаптер;

не двигается ли розетка в стене;

нет ли конденсата возле кондиционера;

не лежит ли зарядка под прямым солнцем;

исправен ли выключатель точки.

Подойдёт ли адаптер из ОАЭ

Да, если это качественный Type G. Но прибор должен поддерживать саудовскую частоту 60 Гц.

Розетки в Мекке: что взять для умры и хаджа

В современных гостиницах Мекки основной практический формат, Type G. Вопрос о переходнике регулярно возникает у паломников, поскольку часть путешественников приезжает из стран с европейскими, индийскими или американскими вилками.

Минимальный набор паломника

компактный Type G;

многопортовая зарядка 100-240 В;

два исправных кабеля;

пауэрбанк допустимой для перевозки ёмкости;

короткий кабель, который не мешает проходу;

подписанная зарядка для членов семьи;

запасной адаптер при размещении большой группы.

Достаточно ли одного Type G для Мекки и Медины

Для современных гостиниц обычно да. Запасной универсальный адаптер полезен при пересадке или проживании в старом объекте, но основным остаётся G.

Можно ли рассчитывать на розетки в общественных зонах

Не следует. Доступность точки зависит от конкретного здания, правил безопасности, загрузки и технического состояния. Телефон лучше держать заряженным заранее и иметь пауэрбанк.

Можно ли оставлять зарядку в проходе номера

Нет. Кабель не должен создавать риск падения, особенно при размещении нескольких человек. Используйте точку возле стола или кровати без натяжения кабеля.

Что делать при большом количестве телефонов

Используйте одну качественную многопортовую зарядку и адаптер подходящего тока. Не собирайте цепочку из нескольких тройников.

Розетки в Медине

В новых гостиницах Медины преобладает Type G. В старом или бюджетном объекте могут встретиться смешанные панели и ограниченное число точек.

Почему лучше иметь свой адаптер

Отзывы путешественников показывают, что адаптер отеля доступен не всегда. Иногда гостю приходится покупать переходник для холодильника, зарядки или другого устройства.

Что уточнить у отеля

тип розеток в конкретном номере;

есть ли адаптеры на стойке;

сколько точек находится возле кроватей;

есть ли USB-A или USB-C;

работает ли питание без ключ-карты;

можно ли подключить медицинскую технику;

есть ли постоянно включённая линия.

Розетки в Даммаме, Эль-Хубаре и на востоке страны

В современных зданиях восточного региона используется Type G, 230 В и 60 Гц. В старом жилом фонде вероятность встретить наследие 127 В выше, чем в новом отеле.

Что важно для длительного проживания

проверить все точки квартиры;

не считать универсальный удлинитель заземлённым;

уточнить напряжение старых A/B;

заменять неисправную розетку только через владельца и специалиста;

не подключать мощный прибор через маломощный адаптер;

не использовать несколько переходников подряд.

Розетки в Аль-Уле и пустынных отелях

В современных курортных объектах Аль-Улы обычно устанавливается Type G. В пустынном лагере питание может обеспечиваться сетью, генератором, солнечной системой или гибридной установкой.

Что уточнить до бронирования

есть ли розетка в номере или палатке;

какой используется тип;

работает ли питание круглосуточно;

можно ли заряжать ноутбук и камеры;

есть ли ограничения по мощности;

подключены ли точки к резервной системе;

можно ли использовать медицинское оборудование ночью.

Можно ли включать фен от инвертора

Только с разрешения объекта. Мощный нагреватель может перегрузить инвертор или быстро разрядить аккумуляторы.

Что взять фотографу

Два адаптера G, многопортовую зарядку, пауэрбанк, запасные аккумуляторы, автомобильную зарядку и защитный чехол от песка.

Розетки в гостиницах и апартаментах

В современном номере чаще всего установлены G с выключателями. Дополнительно могут быть USB, универсальные панели и точки, управляемые ключ-картой.

Что может встретиться

одинарная или двойная G;

G с отдельным выключателем;

USB-A;

USB-C;

универсальная розетка;

старая A/B;

переходник отеля;

постоянно включённая точка;

розетка, отключаемая ключ-картой.

Почему универсальная розетка не всегда безопаснее

Она принимает несколько форматов, но может не передавать PE для Schuko и быстрее изнашиваться. Если вилка держится плохо, используйте собственный адаптер G.

Почему зарядка выключилась после ухода

Ключ-карта может обесточивать часть номера. Спросите про Always On outlet или постоянно включённую точку.

Можно ли отключить мини-бар ради зарядки

Без разрешения не следует. Попросите персонал показать свободную безопасную точку.

Можно ли пользоваться USB-A и USB-C в номере

Можно, если порт исправен. Но встроенная зарядка может иметь небольшую мощность и не поддерживать нужный протокол.

Когда лучше собственный блок

заряжается ноутбук;

нужен USB Power Delivery;

порт имеет люфт;

не указана мощность;

телефон показывает медленную зарядку;

важна предсказуемая работа зарядки;

одновременно заряжается несколько устройств.

USB меняет напряжение сети

Встроенный модуль преобразует сетевое напряжение в низкое постоянное напряжение USB. Пользователь всё равно должен оценить состояние порта и кабеля.

Телефон, ноутбук, фен и другая техника

Устройство Переходник Преобразователь Что проверить Телефон C → G Не нужен Input 100-240 В, 50/60 Гц Ноутбук с C C → G Не нужен 100-240 В, 50/60 Гц Ноутбук с F F → G с PE Не нужен Передачу защитного контакта Российский фен На G нужного тока Не нужен при 220-240 В Поддержку 60 Гц и мощность Американский прибор По форме Нужен при 110-127 В Не подключать к G 230 В напрямую Медицинская техника По вилке По паспорту Напряжение, частоту, PE и постоянное питание

Подойдёт ли зарядка телефона

Большинство современных блоков 100-240 В, 50/60 Гц подходит. Нужен только адаптер G.

Можно ли использовать российский фен

Если указано 220-240 В, 50/60 Гц, да. Для маркировки только 50 Гц проверьте инструкцию производителя. Адаптер должен выдерживать ток фена.

Подойдёт ли чайник 220 В

По напряжению подходит, но практической необходимости обычно нет. Не используйте мощный чайник через компактный адаптер с малым номиналом.

Что будет с прибором 127 В в розетке G 230 В

Он может быстро перегреться и выйти из строя. Простого механического адаптера недостаточно.

Какая техника чувствительна к 60 Гц

Большинство импульсных блоков питания поддерживает 50/60 Гц. Отдельные электромеханические устройства зависят от частоты сильнее.

синхронные часы;

проигрыватели с сетевым двигателем;

насосы;

компрессоры;

вентиляторы;

старые трансформаторы;

медицинское оборудование;

приборы с маркировкой только 50 Hz.

Нужен ли преобразователь частоты

Для телефона и ноутбука нет. Для специализированного двигателя или прибора только на 50 Гц решение принимают по документации производителя. Обычный туристический преобразователь напряжения частоту не меняет.

Переходник или преобразователь напряжения

Переходник Type G Меняет форму вилки. На выходе остаётся фактическое напряжение и 60 Гц. Преобразователь Меняет напряжение для старого прибора 110-127 В или другой несовместимой нагрузки.

Нужен ли преобразователь для российской техники

Для устройств 220-240 В, 50/60 Гц не нужен. Для прибора только на 50 Гц проверяется частота, а не только напряжение.

Нужен ли преобразователь в старой комнате с 127 В

Для устройства только на 220-240 В может потребоваться повышающий трансформатор. Проще попросить у отеля подтверждённую розетку G 230 В.

Какую мощность должен выдерживать переходник

3 А при 230 В Около 690 Вт 5 А при 230 В Около 1150 Вт 13 А при 230 В Около 2990 Вт

Type G рассчитан максимум на 13 А, но туристический адаптер может иметь предел 3, 5, 6 или 10 А.

Подойдёт ли адаптер 3 А для телефона и ноутбука

Обычно да, если суммарная мощность ниже 690 Вт. Для фена, чайника и утюга такой адаптер не подходит.

Как рассчитать ток фена 2000 Вт

При 230 В ток составляет около 8,7 А. Нужен качественный адаптер с подходящим номиналом и исправная розетка.

Можно ли поставить предохранитель 13 А в адаптер на 5 А

Нет. Предохранитель не повышает допустимый ток контактов и корпуса. Ориентируйтесь на маркировку всего изделия.

Как подключить несколько устройств

Практичный вариант, один адаптер G и многопортовая зарядка 100-240 В. Для семьи полезен второй адаптер.

Можно ли взять российский удлинитель

Да, если он исправен, рассчитан на 250 В и подключён через адаптер соответствующего тока. Для заземлённых розеток удлинителя нужен PE.

Чего избегать

адаптер в адаптер;

тройник в тройник;

открытие шторок ключом;

тяжёлый блок без опоры;

кабель в проходе;

смотанный удлинитель под высокой нагрузкой;

обход предохранителя;

мощный прибор на старой A/B без проверки.

Где купить переходник в Саудовской Аравии

Адаптеры продаются в аэропортах, магазинах электроники, супермаркетах, торговых центрах, хозяйственных магазинах и гостиничных магазинах.

Что искать на упаковке

Saudi Arabia или UK Type G;

вход для C, F или E/F;

допустимый ток;

предохранитель;

передачу PE для Schuko;

изолированные участки рабочих штырей;

целый корпус;

данные производителя;

маркировку соответствия требованиям рынка.

Можно ли купить адаптер в Мекке или Медине

Да, но в период высокой загрузки удобнее иметь свой переходник заранее. Качественную модель с PE и нужным током найти сложнее простого адаптера для телефона.

Подойдёт ли дешёвый переходник без предохранителя

Для системы G выбирайте конструкцию, соответствующую её требованиям. Отсутствие предусмотренной защиты, слабые контакты и неизолированные штыри являются поводом отказаться от покупки.

Как жара влияет на зарядки и пауэрбанки

Высокая температура ускоряет старение аккумуляторов и повышает нагрев блока питания.

Что нельзя делать

оставлять телефон на солнце во время зарядки;

заряжать пауэрбанк в закрытом автомобиле;

накрывать блок одеждой;

класть зарядку на мягкую кровать;

использовать вздутый аккумулятор;

продолжать зарядку при сильном перегреве;

оставлять технику рядом с горячим окном.

Можно ли охлаждать горячий телефон водой

Нет. Отключите зарядку, перенесите устройство в тень и дайте ему остыть естественно.

Розетки в ванной и Shavers Only

В отеле может быть отдельная маломощная розетка с надписью Shavers Only. Она предназначена для электробритвы и разрешённой маломощной техники.

Что нельзя подключать к Shavers Only

фен;

чайник;

утюг;

обогреватель;

пылесос;

ноутбук без прямого разрешения производителя точки.

Можно ли пользоваться феном возле раковины

Только штатным образом, сухими руками и вдали от воды. Не переносите удлинитель в ванную.

Опасные признаки розетки и переходника

Прекратите использование адаптер обжигает руку;

появился запах пластика;

видны потемнения;

слышен треск или шипение;

контакт пропадает;

вилка выпадает;

розетка двигается в стене;

предохранитель повторно перегорает;

выключатель искрит. Правильные действия Выключить розетку. Отключить прибор. Извлечь адаптер за корпус. Не использовать точку повторно. Сообщить персоналу или владельцу. Использовать другую исправную розетку. Заменить повреждённый переходник.

Нормально ли краткое искрение при подключении зарядки

Одиночный небольшой импульс иногда связан с зарядкой входных конденсаторов. Повторное искрение, треск, запах и потемнение недопустимы.

Что делать, если выбивает защиту

Отключите приборы и сообщите персоналу. Не включайте автомат многократно и не открывайте гостиничный щит.

Не разбирайте розетку, адаптер, вилку и электрощит. Работы выполняет специалист.

Что взять с собой в Саудовскую Аравию

качественный переходник C/F → G;

адаптер с PE для ноутбука;

зарядки 100-240 В, 50/60 Гц;

многопортовый USB-C блок;

исправные кабели;

пауэрбанк;

второй адаптер для семьи или группы;

короткий удлинитель без повреждений;

фотографию маркировки Input;

инструкцию медицинского оборудования.

Минимальный набор для Эр-Рияда и Джидды

Один Type G, зарядка 100-240 В и пауэрбанк. Для ноутбука с F нужен адаптер с PE.

Набор для Мекки и Медины

Два компактных G, многопортовая зарядка, несколько подписанных кабелей и пауэрбанк. Кабели не должны лежать в проходе.

Набор для Аль-Улы и пустынного маршрута

Два G, автомобильная зарядка, пауэрбанк, запасные аккумуляторы, фонарь и защита техники от песка и жары.

Сравнение Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и России

Страна Основной современный тип Напряжение Частота Переходник из России Саудовская Аравия G, местами старые A/B 230 В, наследие 127 В 60 Гц G ОАЭ G 230 В 50 Гц G Катар G Около 240 В 50 Гц G Россия C/F 230 В 50 Гц Не применяется

Один адаптер подойдёт для Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара

Для современных розеток, да, Type G. Но частота в Саудовской Аравии составляет 60 Гц, а в ОАЭ и Катаре 50 Гц.

Один адаптер подойдёт для старой A/B

Нет. Если объект подтвердил наличие старой плоской розетки, нужен соответствующий модуль A/B и обязательная проверка напряжения.

Главный вывод Современный основной формат Саудовской Аравии, Type G, 230 В и 60 Гц. Российским вилкам нужен переходник. Телефон и ноутбук 100-240 В, 50/60 Гц работают без преобразователя. Для Schuko используйте адаптер с PE и штатным предохранителем. В старом фонде могут сохраняться A/B и 127 В. Проверяйте маркировку конкретной точки и не подключайте прибор только по форме отверстий.

Нормативная и техническая основа

SASO 2203 , вилки и розетки бытового назначения для системы 220/230 В, основанные на BS 1363;

, вилки и розетки бытового назначения для системы 220/230 В, основанные на BS 1363; SASO 2204 , вилки и розетки для наследуемой системы 127 В, основанные на ANSI/UL 498;

, вилки и розетки для наследуемой системы 127 В, основанные на ANSI/UL 498; SASO 443 / GSO 1841 , методы испытаний бытовых вилок и розеток;

, методы испытаний бытовых вилок и розеток; BS 1363-1 и BS 1363-2 , требования к вилкам, розеткам, адаптерам и соединительным устройствам на 13 А;

, требования к вилкам, розеткам, адаптерам и соединительным устройствам на 13 А; BS 1362 , предохранители бытовых вилок;

, предохранители бытовых вилок; IEC 60083 , национальные системы бытовых вилок и розеток;

, национальные системы бытовых вилок и розеток; Решение Совета министров Саудовской Аравии № 425 о переходе с 127/220 В на 230/400 В;

официальные материалы Saudi Electricity Company о постепенном изменении напряжения;

Saudi Arabian Grid Code, номинальная частота энергосистемы 60 Гц.

Нормативные документы приведены как техническая основа. Турист не должен самостоятельно переделывать вилки, открывать защитные шторки посторонними предметами, подключаться к старой точке без проверки или вмешиваться в электрощит.

Частые вопросы

Нужен ли переходник в Саудовскую Аравию из России? Да. Для современной розетки нужен адаптер на Type G. Какие розетки используются в Саудовской Аравии? Современный основной тип G. В старом фонде могут сохраняться A/B, связанные с сетью 127 В. Какое напряжение в Саудовской Аравии? Современная система стандартизируется на 230/400 В. В старой установке может сохраняться 127/220 В. Какая частота сети? 60 Гц. Подойдёт ли переходник для Великобритании? Да, Type G совпадает механически. Подойдёт ли переходник из ОАЭ? Да. В обеих странах современный основной тип G. Подойдёт ли российская зарядка телефона? Да, если Input 100-240 В, 50/60 Гц. Нужен только адаптер G. Подойдёт ли ноутбук? Большинство блоков подходит. Для Schuko нужен адаптер G с PE. Можно ли использовать российский фен? Да, если он рассчитан на 220-240 В и 60 Гц либо 50/60 Гц. Проверьте ток адаптера. Нужен ли преобразователь напряжения? Не нужен для техники 220-240 В, 50/60 Гц. Для прибора только на 110-127 В нужен понижающий преобразователь. Какие розетки в Эр-Рияде? В современных зданиях, Type G, 230 В, 60 Гц. Какие розетки в Джидде? Основной современный формат, Type G. Какой переходник нужен для умры в Мекке? Type G. Для семьи полезны второй адаптер и многопортовая зарядка. Какой переходник нужен в Медине? Type G. Собственный адаптер надёжнее расчёта на стойку отеля. Достаточно ли Type G для Мекки и Медины? Для современных гостиниц обычно да. В старом объекте возможны смешанные панели. Есть ли в стране старые розетки 127 В? Официальные материалы учитывают их постепенное сохранение в части существующего фонда. Как отличить 127 В от 230 В? По маркировке и информации владельца. Только по цвету или выключателю определить нельзя. Зачем на розетке выключатель? Он позволяет отключить питание точки без извлечения вилки. Зачем в вилке G предохранитель? Он защищает гибкий шнур и соединение от сверхтока. Можно ли открыть шторки ключом? Нет. Это опасно. Используйте штатную вилку или качественный адаптер. Выдают ли переходники в гостиницах? Некоторые выдают, но наличие не гарантируется. Где купить переходник? В аэропорту, магазине электроники, супермаркете, торговом центре или гостиничном магазине. Можно ли использовать российский удлинитель? Да, через адаптер подходящего тока и с передачей PE при необходимости. Один адаптер подойдёт для Саудовской Аравии и Катара? Для современных розеток да, Type G. Частота и напряжение приборов проверяются отдельно.