Розетки в Тунисе: типы C/E, 230 В и переходник

Электромир Короткий ответ: в Тунисе используются розетки типов C и E с двумя круглыми рабочими контактами. Российская тонкая вилка C подключается без переходника. Сеть работает при 230 В и 50 Гц. Российская техника на 220-240 В совместима без преобразователя. Для крупной заземлённой вилки нужно проверить конструкцию: современная комбинированная E/F CEE 7/7 подходит к Type E, а старая чистая Schuko F без отверстия под выступающий контакт PE может не войти.

Основные типы C и E Напряжение 230 В Частота 50 Гц Вилка C из России Подходит Schuko Проверить отверстие PE

Не удаляйте выступающий контакт PE из розетки Type E и не сверлите вилку. Для заземлённой техники используйте современную CEE 7/7 либо исправный адаптер, который передаёт защитный проводник.

Какие розетки используются в Тунисе

Основные бытовые форматы, C и E. Type C предназначен для маломощной двухконтактной техники без PE. Type E имеет выступающий заземляющий контакт внутри круглого углубления.

C Тип C, Europlug Два тонких круглых штыря без защитного контакта. подходит к розеткам C и E;

обычно используется на зарядках и маломощной технике;

номинал Europlug обычно до 2,5 А;

PE не предусмотрен;

вилка может быть повернута на 180 градусов. E Тип E, заземлённый формат Два круглых рабочих отверстия и выступающий металлический штырь PE. основной современный заземлённый формат;

обычно рассчитан до 16 А;

принимает C и совместимую E/F;

требует отверстия под контакт PE;

фиксирует положение заземлённой вилки.

Какой тип чаще встречается в отеле

В современном курортном комплексе или после реконструкции чаще установлена E. В старом здании или небольшом гостевом объекте могут сохраняться двухконтактные точки без PE.

Есть ли в Тунисе Schuko F

В универсальной гостиничной панели или импортированном механизме может встретиться совместимость с F, но основной заземлённый национальный формат, E.

Нужен ли переходник в Тунис из России

Для тонкой российской вилки C переходник не нужен. Для крупной вилки результат зависит от её конструкции.

Российская вилка Розетка C Розетка E Практический вывод C, Europlug Подходит Подходит Переходник не нужен E/F, CEE 7/7 Не использовать как старую C Подходит Есть отверстие под PE Чистая F, CEE 7/4 Может не подойти Не входит из-за штыря PE Нужен адаптер F → E CEE 7/17 без PE Зависит от старой точки Обычно совместима Проверить корпус и фиксацию

Как проверить вилку перед поездкой

Посмотрите на рабочую сторону вилки. У современной E/F между круглыми штырями есть отверстие, куда входит выступающий контакт розетки E. У старой чистой F такого отверстия нет.

Нужно ли покупать универсальный адаптер

Для телефона с вилкой C, нет. Для чистой F, британской G, американской A/B, китайской I и других несовместимых вилок нужен адаптер на C/E.

Можно ли использовать простой F → C

Он может дать питание, но часто убирает PE. Для ноутбука, монитора и другой техники класса I нужен адаптер, который соединяет Schuko с выступающим контактом E.

Как устроена вилка типа C

Europlug имеет два штыря диаметром около 4 мм и предназначен для приборов класса II, которым не требуется отдельный защитный проводник.

Какая техника обычно имеет вилку C

зарядки телефонов;

зарядки часов;

небольшие блоки питания;

электробритвы;

часть телевизоров;

настольные лампы;

зарядки фотоаппаратов.

Подходит ли C к розетке E

Да. Тонкая двухконтактная вилка проходит рядом с выступающим штырём PE, но сама защитного заземления не получает.

Можно ли включить мощный фен через адаптер Europlug

Нет, если адаптер рассчитан только на 2,5 А. Фен 2000 Вт потребляет около 8,7 А при 230 В.

Как устроена розетка типа E

Два круглых отверстия L и N Рабочие проводники сети. Выступающий круглый штырь PE Защитное заземление и ориентация вилки. Обычный номинал 16 А Фактический предел зависит от линии и механизма.

Почему PE находится в розетке

Так устроена система CEE 7/5 и 7/6. Совместимая вилка имеет отверстие, принимающее выступающий контакт.

Зачем круглое углубление

Оно частично закрывает рабочие штыри во время подключения и помогает удерживать корпус вилки.

Есть ли защитные шторки

Они могут быть предусмотрены в современной модели. Наличие зависит от конкретного механизма.

Подходит ли российская Schuko F

Нужно различать две внешне похожие вилки.

Современная CEE 7/7 Имеет боковые контакты F и отверстие под штырь E. Подходит к обоим форматам с передачей PE. Старая CEE 7/4 Имеет только боковые контакты Schuko. Выступающий штырь E мешает подключению.

Можно ли просверлить отверстие в вилке

Нет. Это повреждает заводскую конструкцию, может задеть внутренние элементы и не превращает вилку в сертифицированную CEE 7/7.

Можно ли удалить контакт PE из розетки

Нет. Это вмешательство в защитную систему стационарной электроустановки.

Какой адаптер нужен для чистой F

Адаптер должен принимать боковые контакты Schuko, входить в E и передавать PE на выступающий штырь розетки.

Какое напряжение и частота в Тунисе

Однофазное напряжение 230 В Трёхфазное напряжение 400 В Частота 50 Гц

Официальные материалы STEG указывают национальную низковольтную сеть 230/400 В при частоте 50 Гц.

Input: 100-240 V~ 50/60 Hz Подходит без преобразователя. Input: 220-240 V~ 50 Hz Подходит к сети Туниса. Input: 230 V~ 50 Hz Подходит по номинальным параметрам. Input: 110-120 V~ 60 Hz Напрямую подключать нельзя.

Подходит ли российская техника

Да, если рассчитана на 220-240 В, 50 Гц или имеет широкий диапазон 100-240 В, 50/60 Гц.

Нужен ли преобразователь частоты

Для российской техники нет, поскольку частота совпадает и составляет 50 Гц.

Как работает защитное заземление

Тип C Два рабочих контакта. PE отсутствует. Тип E Выступающий штырь передаёт PE совместимой вилке. CEE 7/7 Отверстие принимает штырь E, боковые пластины работают с F.

Наличие штыря гарантирует исправный PE

Нет. Внешний контакт может быть установлен, но состояние скрытого защитного проводника подтверждается только измерениями специалиста.

Можно ли подключить заземлённую технику через C

Питание может появиться, но предусмотренный PE будет потерян. Для техники класса I используйте исправную E и совместимую вилку или адаптер.

Фиксируется ли полярность в Type E

Заземлённая вилка CEE 7/7 входит в розетку E только в одном положении из-за выступающего штыря PE. Это делает пару механически поляризованной.

Можно ли утверждать, что фаза всегда справа

Нет. Конкретное расположение зависит от схемы и монтажа. Турист не должен проверять его разборкой розетки.

А вилка C сохраняет полярность

Нет. Europlug можно повернуть на 180 градусов, поэтому рабочие контакты меняются местами.

Какие розетки в городе Тунисе и пригородах

В столице, Карфагене, Сиди-Бу-Саиде и Ла-Марсе используются C/E, 230 В и 50 Гц. В новом отеле или офисе чаще установлена полноценная E, иногда дополненная USB-A или USB-C.

Что проверить в гостинице

есть ли E возле кровати и рабочего стола;

имеет ли ваша крупная вилка отверстие под штырь PE;

держится ли вилка без люфта;

какая мощность указана на USB-C;

остаётся ли розетка включённой без ключ-карты;

нет ли старой C без заземления;

не занята ли единственная точка мини-баром.

Нужен ли адаптер в современный отель

Для тонкой C и современной CEE 7/7 обычно нет. Для чистой F без отверстия под PE нужен адаптер.

Розетки в Хаммамете и Ясмин-Хаммамете

На курортах используются C/E, 230 В и 50 Гц. В крупных гостиницах часто есть E, USB и универсальные панели, но рассчитывать на конкретную комплектацию без подтверждения не стоит.

Что важно в курортном номере

не отключается ли точка ключ-картой;

не управляется ли она настенным выключателем;

не перегревается ли адаптер;

не имеет ли розетка следов соли или влаги;

есть ли отдельная точка для ноутбука;

не подключены ли фен и чайник к одному слабому тройнику.

Выдают ли переходник на стойке

Некоторые отели выдают, но наличие не гарантируется. Владельцу чистой F лучше взять собственный F → E.

Розетки в Сусе, Монастире и Порт-эль-Кантауи

В этих курортных районах используется та же система C/E. В новом объекте вероятнее E, а в старом отеле могут сохраняться двухконтактные точки и ограниченное число розеток.

Что взять семье

многопортовую зарядку;

два исправных кабеля;

короткий удлинитель;

пауэрбанк;

адаптер F → E при чистой Schuko;

зарядку 100-240 В;

отдельную мощную точку для фена.

Розетки на Джербе и в Зарзисе

На Джербе и в Зарзисе используются C/E, 230 В и 50 Гц. Прибрежный климат повышает значение состояния контактов и защиты наружных точек.

Опасные признаки

солевой налёт;

коррозия металлических частей;

влага внутри углубления;

потрескавшийся корпус;

неплотная фиксация;

нагрев вилки;

повторное отключение защиты.

Можно ли заряжать технику на террасе

Только через штатную точку, предназначенную для наружной установки. Комнатный удлинитель нельзя оставлять под дождём, у бассейна или на мокром полу.

Розетки в Махдии

Стандарт не меняется: C/E, 230 В, 50 Гц. В небольшом гостевом доме количество точек и состояние монтажа могут отличаться от крупного курортного комплекса.

Что проверить перед подключением

вилка входит без усилия;

корпус не шатается;

нет треска и запаха;

PE доступен для техники класса I;

удлинитель не имеет повреждений;

зарядка не лежит на мягкой кровати.

Розетки в Тозере, Дузе и пустынных лагерях

В стационарном отеле используется C/E. В пустынном лагере питание может поступать от сети, генератора, солнечной системы или аккумуляторного инвертора.

Что уточнить до бронирования

есть ли розетка в номере или палатке;

работает ли питание ночью;

можно ли заряжать ноутбук и фотоаккумуляторы;

есть ли ограничения по мощности;

подключены ли точки к резервной системе;

разрешён ли фен;

можно ли использовать медицинское оборудование.

Можно ли включать фен от инвертора

Только с разрешения объекта. Нагреватель 1500-2200 Вт может перегрузить инвертор или быстро разрядить аккумуляторы.

Розетки в Табарке и Айн-Драхаме

В северо-западных районах используется та же система C/E. Влажность, дождь и более прохладный климат повышают требования к состоянию наружных точек.

Что проверить в загородном объекте

крышки наружных розеток;

отсутствие конденсата;

плотность контакта;

наличие PE;

состояние удлинителя;

работу резервного питания;

отсутствие следов перегрева.

Розетки в аэропортах и при трансфере

В аэропортах Туниса используется C/E. Наличие свободной и исправной точки в конкретной зоне нельзя считать гарантированным.

Что держать в ручной клади

зарядку с вилкой C;

адаптер F → E при необходимости;

короткий кабель;

пауэрбанк по правилам перевозчика;

адаптер для конечной страны;

запасной USB-кабель.

Можно ли оставлять телефон без присмотра

Нет. Держите устройство рядом и не прокладывайте кабель через проход.

Розетки в гостиницах и апартаментах

В номере могут быть E, старая C, универсальная панель, USB-A, USB-C и точки, управляемые ключ-картой.

Что может встретиться

двойная E;

старая двухконтактная C;

универсальная панель;

USB-A возле кровати;

USB-C в новом номере;

постоянно включённая точка;

розетка, отключаемая ключ-картой;

адаптер отеля.

Почему зарядка выключилась после выхода

Ключ-карта могла обесточить часть номера. Уточните, есть ли постоянно включённая точка для телефона, холодильника или медицинского оборудования.

Почему универсальная панель держит вилку плохо

Сложный механизм быстрее изнашивается. При люфте используйте отдельную штатную E и подходящую вилку.

Старые здания и двухконтактные розетки

Старая точка может не иметь PE, плохо удерживать вилку и быть рассчитана на меньшую фактическую нагрузку.

Чего нельзя делать

вставлять толстую вилку с усилием;

срезать выступающий PE-штырь;

сверлить вилку;

расширять отверстия отвёрткой;

подкладывать фольгу для плотного контакта;

подключать фен к нагревающейся точке;

самостоятельно вскрывать механизм.

Можно ли использовать старый тройник

Только если он исправен, имеет понятный номинал и не перегревается. Изделие с трещинами и слабым контактом использовать нельзя.

Можно ли пользоваться USB-A и USB-C

Можно, если порт исправен. Встроенная зарядка может иметь небольшую мощность и не поддерживать USB Power Delivery.

Когда лучше собственный блок

заряжается ноутбук;

нужна быстрая зарядка;

порт имеет люфт;

не указана мощность;

телефон сообщает о медленной зарядке;

одновременно заряжается несколько устройств.

Телефон, ноутбук, фен и другая техника

Устройство Вилка или адаптер Преобразователь Что проверить Телефон с C Подключается напрямую Не нужен Input 100-240 В Ноутбук с C Подключается напрямую Не нужен Класс II и 100-240 В Ноутбук с CEE 7/7 Подходит к E Не нужен Отверстие и PE Ноутбук с чистой F Адаптер F → E Не нужен Передачу PE Российский фен По конструкции вилки Не нужен при 220-240 В Мощность и ток Американский прибор Адаптер на C/E Нужен при 110-120 В Не включать напрямую

Подойдёт ли российская зарядка телефона

Да. Тонкая C входит в C и E, а напряжение подходит большинству блоков 100-240 В.

Можно ли использовать российский фен

Да, если он рассчитан на 220-240 В, а вилка совместима с конкретной точкой. Для фена 2000 Вт нужен контакт и адаптер, рассчитанные примерно на 8,7 А.

Подойдёт ли техника из США

Только при маркировке 100-240 В. Прибор только на 110-120 В требует понижающего преобразователя.

Нужен ли преобразователь напряжения

Российская техника 220-240 В Преобразователь не нужен. Прибор только на 110-120 В Нужен понижающий преобразователь 230 → 110 В.

Меняет ли переходник напряжение

Нет. Он меняет только форму и, при правильной конструкции, передаёт PE.

Нужен ли преобразователь частоты

Для российской техники нет, поскольку частота совпадает и составляет 50 Гц.

Какую мощность выдерживают вилки и розетки

Europlug 2,5 А при 230 В Около 575 Вт 10 А при 230 В Около 2300 Вт 16 А при 230 В Около 3680 Вт

Расчётное значение не означает, что любую старую розетку можно постоянно нагружать на максимум.

Можно ли включить фен через адаптер 2,5 А

Нет. Фен 2000 Вт потребляет около 8,7 А.

Почему розетка нагревается при небольшой нагрузке

Причиной может быть ослабленный, окисленный или изношенный контакт. Использование нужно прекратить.

Можно ли взять российский удлинитель

Да, если его вилка совместима с конкретной точкой. Удлинитель с CEE 7/7 подходит к E, а чистая F без отверстия под PE может потребовать адаптер.

Безопасный набор для семьи

Многопортовая зарядка, короткий исправный удлинитель и отдельный адаптер F → E при необходимости.

Чего избегать

адаптер в адаптер;

тройник в тройник;

фен и чайник на слабом разветвителе;

кабель под ковром;

смотанный удлинитель под высокой нагрузкой;

тяжёлый блок на расшатанной точке;

самодельные соединения.

Где купить адаптер в Тунисе

Адаптеры продаются в аэропортах, магазинах электроники, супермаркетах, торговых центрах и хозяйственных магазинах.

Что искать на упаковке

Tunisia, France или Type E;

вход для вашей вилки;

контакт или отверстие для PE;

допустимый ток;

напряжение не ниже 250 В;

целый корпус;

данные производителя;

отсутствие люфта и следов перегрева.

Стоит ли покупать адаптер на рынке

Для ноутбука, фена и другой дорогой техники лучше использовать заранее проверенное изделие с понятным номиналом и передачей PE.

Жара, песок и аккумуляторы

Высокая температура ускоряет старение аккумуляторов и увеличивает нагрев блока питания. Песок и пыль ухудшают контакт в разъёмах.

Что нельзя делать

оставлять телефон на солнце во время зарядки;

заряжать пауэрбанк в закрытом автомобиле;

накрывать блок одеждой;

класть зарядку на мягкую кровать;

подключать кабель с песком в разъёме;

использовать вздутый аккумулятор;

продолжать зарядку при сильном перегреве.

Как очистить разъём

Отключите устройство и аккуратно удалите свободную пыль без металлических предметов и жидкости. При плотном загрязнении обратитесь в сервис.

Что делать при перебоях и скачках напряжения

Локальная авария возможна в любой сети. Для телефона не нужен сложный дорожный стабилизатор, но важно реагировать на явные признаки неисправности.

Практические меры

использовать оригинальный блок 100-240 В;

не заряжать через искрящую точку;

иметь пауэрбанк;

отключить дорогую технику при повторных провалах света;

не использовать повреждённый удлинитель;

сообщить персоналу о проблеме;

не открывать электрощит.

Защитит ли обычный переходник от скачка

Нет. Механический адаптер не является стабилизатором или устройством защиты от импульсов.

Розетки в ванной, на террасе и возле бассейна

Размещение электрооборудования во влажных местах зависит от защитных зон, расстояния до воды и предусмотренной дифференциальной защиты.

Что нельзя делать

подключать фен мокрыми руками;

класть телефон на край раковины;

переносить комнатный удлинитель к бассейну;

использовать наружную точку без защиты от воды;

оставлять адаптер под дождём;

самостоятельно подтягивать механизм;

повторно включать защиту без выяснения причины.

Что означает Shavers Only

Это маломощная специализированная точка для электробритвы. Она не предназначена для фена, чайника, утюга или обогревателя.

Опасные признаки розетки и вилки

Прекратите использование вилка выпадает;

корпус обжигает руку;

появился запах пластика;

видны потемнения;

слышен треск;

контакт пропадает;

розетка двигается в стене;

защита повторно отключается. Правильные действия Отключить прибор. Извлечь вилку за корпус. Не использовать точку повторно. Сообщить персоналу или владельцу. Перейти на другую исправную E. Заменить повреждённый адаптер.

Не разбирайте розетку, вилку, адаптер и электрощит под напряжением. Стационарные работы выполняет специалист.

Что взять с собой в Тунис

зарядки с тонкой вилкой C;

проверенную CEE 7/7 или адаптер F → E;

многопортовый блок 100-240 В;

исправные кабели;

пауэрбанк;

короткий исправный удлинитель;

защиту техники от песка и жары;

инструкцию медицинского оборудования.

Минимальный набор для курортного отеля

Зарядка с C и пауэрбанк. Для чистой F добавьте адаптер F → E.

Набор для поездки по стране и Сахаре

Многопортовая зарядка, два кабеля, пауэрбанк, короткий удлинитель, автомобильный блок и защита от песка.

Сравнение Туниса, Египта, Турции и Марокко

Страна Основные типы Напряжение Частота Ключевой нюанс Тунис C/E 230 В 50 Гц У E выступающий контакт PE Египет C/F 220-230 В 50 Гц Schuko с боковыми PE Турция C/F 230 В 50 Гц Основной заземлённый формат F Марокко C/E 220-230 В 50 Гц Система E аналогична по геометрии

Один комплект подойдёт для Туниса и Марокко

Да. Тонкая C и современная CEE 7/7 совместимы с розетками E обеих стран.

Почему Schuko подходит в Турции, но может не подойти в Тунисе

Турция использует F с боковыми контактами, а Тунис, E с выступающим штырём PE. Чистая F без отверстия блокируется этим штырём.

Главный вывод В Тунисе используются C/E, 230 В и 50 Гц. Тонкой российской вилке C переходник не нужен. Современная комбинированная E/F CEE 7/7 подходит к розетке E и передаёт PE. Старая чистая Schuko F без отверстия требует адаптера. В старых отелях, гостевых домах и пустынных лагерях дополнительно проверяйте число розеток, состояние контактов и режим электроснабжения.

Нормативная и техническая основа

STEG , национальная низковольтная сеть 230/400 В, 50 Гц;

, национальная низковольтная сеть 230/400 В, 50 Гц; официальный каталог tunisian standards INNORPI для вилок, розеток, удлинителей и соединителей;

для вилок, розеток, удлинителей и соединителей; IEC 60884-1 , общие требования к бытовым вилкам и розеткам;

, общие требования к бытовым вилкам и розеткам; IEC/TR 60083 , национальные системы бытовых вилок и розеток;

, национальные системы бытовых вилок и розеток; CEE 7/5 , заземлённая розетка типа E;

, заземлённая розетка типа E; CEE 7/7 , комбинированная вилка E/F;

, комбинированная вилка E/F; CEE 7/16 , Europlug типа C;

, Europlug типа C; дифференциальная защита и PE в применимых бытовых установках.

Нормативные документы приведены как техническая основа. Турист не должен срезать контакт PE, сверлить вилку, расширять отверстия розетки или вмешиваться в стационарную проводку.

Частые вопросы

Нужен ли переходник в Тунис из России? Для тонкой вилки C нет. Для чистой Schuko F без отверстия под PE нужен адаптер. Какие розетки используются в Тунисе? Типы C и E. Какое напряжение в Тунисе? Номинальное однофазное напряжение 230 В, частота 50 Гц. Подойдёт ли российская зарядка телефона? Да. Тонкая C входит в C и E. Подойдёт ли Schuko F? Современная CEE 7/7 подходит. Чистая CEE 7/4 без отверстия может не войти. Как узнать, что вилка CEE 7/7? Между круглыми штырями есть отверстие под выступающий PE розетки E. Можно ли удалить штырь из розетки E? Нет. Это защитный контакт и часть стационарной установки. Нужен ли преобразователь напряжения? Для российской техники 220-240 В нет. Какие розетки в Хаммамете? C/E, 230 В и 50 Гц. Какие розетки в Сусе? C/E. В старом отеле возможны двухконтактные точки без PE. Какие розетки на Джербе? C/E. Во влажном климате особенно важно состояние контактов. Какие розетки в Монастире? Та же система C/E, 230 В и 50 Гц. Какие розетки в пустынном лагере? Обычно C/E, но режим питания и допустимую мощность нужно уточнить. Есть ли заземление? Тип E предусматривает PE через выступающий штырь. Тип C заземления не имеет. Штырь PE гарантирует рабочее заземление? Нет. Скрытый проводник проверяется измерениями. Можно ли использовать российский фен? Да, если он рассчитан на 220-240 В и подключён через совместимую вилку или адаптер нужного тока. Можно ли использовать российский удлинитель? Да, если его вилка CEE 7/7 или C совместима с точкой. Чистая F может потребовать адаптер. Выдают ли переходник в гостинице? Некоторые выдают, но наличие не гарантируется. Можно ли пользоваться гостиничным USB? Да, если порт исправен. Для быстрой зарядки лучше собственный блок. Где купить адаптер? В аэропорту, магазине электроники, супермаркете или торговом центре. Подойдёт ли техника из США? Только при Input 100-240 В. Прибор только на 120 В требует преобразователя. Нормально ли, что розетка нагревается? Нет. Заметный нагрев, запах и треск требуют прекращения использования. Один комплект подойдёт для Туниса и Марокко? Да, если используется C или современная CEE 7/7. Один комплект подойдёт для Туниса и Турции? Тонкая C и CEE 7/7 подходят. Чистая F может потребовать адаптер именно в Тунисе.