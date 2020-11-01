Камера видеонаблюдения запотевает: конденсат и вода

Уличная камера · конденсат · вода внутри · купол · уплотнение · RJ45 Почему камера видеонаблюдения запотевает: конденсат внутри корпуса и вода после дождя Мутная картинка после дождя или ночью не всегда означает неисправность матрицы. Влага может находиться снаружи защитного стекла, внутри купола, в объективном блоке, в монтажной коробке или в разъёме RJ45. Причины и способы устранения у этих ситуаций разные. Сначала нужно определить, где именно образуется конденсат и не потеряла ли камера герметичность. Короткий ответ Если налёт стирается снаружи микрофиброй и возвращается только при тумане или росе, проблема находится на внешней поверхности. Если капли и белёсая дымка видны за защитным стеклом, вероятны влажный воздух внутри корпуса, повреждённое уплотнение, неправильно закрытый купол, насыщенный влагой осушитель или дефект корпуса. Камеру на гарантии не вскрывают самостоятельно. Сначала отключают питание, фиксируют состояние, проверяют монтаж, кабельный ввод и обращаются к установщику или производителю. Отправить фото камеры в MAX Написать в Telegram Диагностика видеонаблюдения

Быстрая диагностика по виду изображения Симптом Вероятная причина Что проверить первым Равномерная дымка по всему кадру утром Роса или конденсат на внешнем стекле. Стирается ли налёт снаружи сухой микрофиброй. Капли видны за куполом Влага проникла внутрь или остался влажный воздух после вскрытия. Уплотнение, винты, кабельный ввод, гарантию и историю монтажа. Мутнеет только ночью при включении ИК Паутина, грязь, капли, отражение от купола или поролонового кольца. Внешнюю поверхность, положение объектива и разделение ИК от линзы. После дождя пропадает сеть и мутнеет изображение Вода в RJ45, монтажной коробке или корпусе. Разъёмы, гермоввод, капельную петлю и следы окисления. Половина изображения мутная Капля внутри, смещённый поролоновый уплотнитель, грязь или проблема фокуса. Визуально осмотреть защитное стекло и проверить фокус в дневном режиме. Белые круги и снежная пелена ночью ИК отражается от капель, пыли, паутины, стены или края козырька. Отключить ИК для теста и проверить внешнюю поверхность. Разводы остаются после высыхания Минеральный налёт, грязь, повреждение покрытия купола. Деликатную очистку средством, разрешённым производителем. Запотевание возвращается после каждого перепада температуры Внутри корпуса осталась влага или уплотнение больше не герметично. Осушитель, мембрану, прокладку и качество сборки. Простой тест: посветите сбоку фонарём на защитное стекло при выключенной ИК-подсветке. Внешние разводы и паутина обычно хорошо видны на поверхности. Капли за куполом остаются визуально отделёнными от наружной плоскости.

Что часто принимают за запотевание Паутина Ночью появляется белая пелена Нити рядом с объективом ярко отражают ИК-подсветку и полностью портят ночной кадр. Грязный купол Картинка постоянно мягкая Пыль, жир, следы пальцев и высохшие капли уменьшают контраст даже днём. Расфокусировка Объекты выглядят размытыми без капель Проблема может быть в моторизированном объективе, ручном фокусе или слишком близком объекте. ИК-отражение Днём всё чётко, ночью белый экран Камера смотрит на стену, козырёк, стекло или внутреннюю поверхность купола. Повреждённый пластик Мелкие царапины светятся ночью Абразивная чистка создаёт рассеивание ИК, которое невозможно убрать настройками. Сильное сжатие Детали «плывут» при движении Низкий битрейт и шумоподавление могут выглядеть как мутная оптика. Как отличить запотевание от фокуса Конденсат создаёт неоднородную дымку, капли или меняется вместе с температурой. Расфокусировка обычно стабильна, не зависит от дождя и сохраняет одинаковую мягкость по характерным зонам кадра. Как отличить конденсат от ИК-засвета Временно переключите камеру в дневной режим или отключите встроенную ИК-подсветку для теста. Если пелена исчезла, проверяйте купол, поролоновое кольцо, паутину, близкие поверхности и положение объектива.

Конденсат на внешней поверхности камеры Наружная поверхность может остыть ниже точки росы. Влажный воздух соприкасается с холодным куполом или стеклом, и на нём образуются микрокапли. Такое бывает на рассвете, во время тумана, после дождя и при резком охлаждении. 01 Роса на куполе Возникает даже у исправной герметичной камеры, если поверхность холоднее окружающего влажного воздуха. 02 Капли дождя Не являются внутренней протечкой, но рассеивают свет и ИК-подсветку. 03 Минеральный налёт После высыхания воды остаются белёсые пятна, особенно при жёсткой воде и брызгах. 04 Снег и ледяная плёнка Картинка мутнеет, а механическая очистка может поцарапать защитное покрытие. Что можно сделать без вскрытия отключить питание камеры;

удалить рыхлую пыль мягкой кистью или безопасной продувкой;

протереть защитную поверхность чистой микрофиброй;

использовать только средство, разрешённое производителем для материала купола;

проверить козырёк и направление дождевых потоков;

изменить угол, если вода постоянно задерживается на стекле;

проверить, не попадает ли на камеру вода с крыши, водостока или системы полива. Не используйте бумажные полотенца, абразивные губки, растворитель и автомобильную химию без разрешения производителя. Они могут поцарапать купол или повредить оптическое покрытие.

Капли за стеклом · дымка внутри · вода в корпусе Конденсат внутри камеры Внутреннее запотевание означает, что внутри корпуса присутствует влага. Она могла попасть при монтаже, проникнуть через нарушенное уплотнение или образоваться из влажного воздуха, который заперли внутри при сборке. Признаки внутренней влаги капли не стираются снаружи;

дымка находится за куполом;

после прогрева камеры след перемещается;

запотевание усиливается при перепаде температуры;

внутри видны потёки или следы коррозии;

камера начала перезагружаться после дождя;

разъём или винты имеют окисление. Почему влага опасна, даже если картинка потом прояснилась Испарившаяся вода остаётся внутри корпуса в виде влажного воздуха и снова конденсируется при охлаждении. Одновременно начинается коррозия контактов, разъёмов, платы, мотора объектива и элементов ИК-подсветки. Временное улучшение изображения не означает, что проблема исчезла. Почему нельзя просто протереть внутреннюю сторону купола Если не найти путь проникновения воды, запотевание вернётся. Кроме того, вскрытие нарушает заводскую сборку, может повредить прокладку, внести новую влагу и лишить гарантийной поддержки. Камеру на гарантии не вскрывайте самостоятельно. Сделайте фото капель, серийного номера, места монтажа и кабельного ввода. Обратитесь к установщику или производителю.

Основные причины разгерметизации 01 Прокладка установлена с перекосом После настройки объектива купол закрыли неравномерно, уплотнение завернулось или попало на край. 02 Винты затянуты неравномерно Одна сторона крышки прижата сильнее, а на другой остаётся микрозазор. 03 Повреждён O-ring или плоская прокладка Резина пересохла, порвалась, растянулась или потеряла форму после многократного вскрытия. 04 Грязь на уплотняемой поверхности Песок, волос, кусок кабеля или остаток упаковки мешают плотному прилеганию. 05 Кабельный ввод собран неправильно Не установлена втулка, гайка не затянута, диаметр кабеля не соответствует гермовводу. 06 Корпус треснул Причиной бывают удар, перетянутые винты, мороз, ультрафиолет или деформация основания. 07 Осушитель насыщен влагой Пакет с влагопоглотителем перестал удерживать влагу после длительной эксплуатации или вскрытия. 08 Повреждена вентиляционная мембрана Служебное отверстие заклеили, прокололи или залили неподходящим герметиком. 09 Камеру закрыли во влажном помещении Внутри остался влажный воздух, который конденсируется при охлаждении корпуса. 10 Заводской дефект Новая камера запотевает при правильном монтаже и неповреждённом корпусе. Почему герметик не всегда решает проблему Случайный слой силикона может перекрыть дренаж, вентиляционную мембрану или сделать последующее обслуживание невозможным. Он также не исправит повреждённую прокладку, трещину корпуса и влагу, уже запертую внутри. Герметизацию выполняют по монтажной схеме конкретной модели. В техническом бюллетене Hikvision среди причин проникновения воды отдельно указаны вскрытие купола при монтаже, неправильное положение уплотнения и ошибки герметизации.

Почему запотевает новая камера после установки Открывали купол Внутрь попал влажный воздух Настройку выполняли на улице, во время тумана, дождя или при высокой влажности. Не удалили защитную плёнку Картинка выглядит мутной На прозрачном куполе могла остаться транспортировочная плёнка или её фрагмент. Смещено поролоновое кольцо ИК отражается внутри купола Ночью появляется белая пелена, хотя настоящих капель внутри нет. Дефект уплотнения Влага появляется после первого дождя Камеру лучше не разбирать повторно, а оформить гарантийную диагностику. Может ли лёгкая дымка исчезнуть сама Небольшое временное запотевание после переноса оборудования из холода в тепло иногда исчезает после выравнивания температуры. Но у установленной уличной камеры повторяющаяся внутренняя дымка, капли и потёки не должны считаться нормой. Что зафиксировать для гарантии фото внутреннего конденсата крупным планом;

общий вид места установки;

кабельный ввод и монтажную коробку;

серийный номер и модель;

дату монтажа;

погоду и время появления проблемы;

не вскрывался ли корпус после установки;

видеофрагмент с ухудшением изображения.

Камера мутнеет или отключается после дождя Связь между дождём и неисправностью помогает локализовать путь воды. Она может попасть не только через купол, но и через разъём, коробку, гофру, незаглушённое отверстие или кабель, по которому вода стекает к камере. Крыша или фасад → Кабель без капельной петли → Коробка или ввод → RJ45 → Камера Нет капельной петли Вода идёт по оболочке кабеля Кабель входит в коробку сверху и направляет поток прямо к уплотнению. Коробка без дренажа Вода скапливается внутри Разъёмы находятся в нижней точке лужи и постепенно окисляются. Гофра работает как труба Влага приходит из другой точки Негерметичная трасса собирает воду и переносит её к камере или шкафу. Повреждён RJ45 PoE и сеть становятся нестабильными Сначала появляются перезагрузки и ошибки линка, затем коррозия разрушает контакты. Признаки воды в соединении камера пропадает именно после дождя;

PoE-порт периодически перезапускается;

на контактах есть зелёный или белый налёт;

штекер RJ45 потемнел;

в коробке видны капли;

камера работает на коротком тестовом кабеле;

после высыхания связь временно восстанавливается. Не включайте мокрый разъём повторно для проверки. Отключите PoE или питание линии, высушите и замените повреждённые компоненты. Окисленный разъём нельзя считать надёжным после простой протирки. Подробнее: кабель, PoE и защита соединений уличных камер.

Почему камера запотевает ночью или ранним утром Ночью корпус и купол охлаждаются. Если температура поверхности становится ниже точки росы, влага из воздуха превращается в капли. На рассвете влажность часто максимальна, поэтому внешний конденсат наиболее заметен именно утром. 01 Внешняя роса Появляется на исправной камере и исчезает после прогрева воздуха или очистки поверхности. 02 Внутренний влажный воздух Капли появляются за стеклом при каждом охлаждении, даже без прямого дождя. 03 ИК усиливает видимость капель Мелкие капли и грязь рассеивают инфракрасный свет и создают яркую белую дымку. 04 Разница температуры корпуса Электроника прогревает внутренний воздух, а холодный купол остаётся зоной конденсации. Почему днём камера снова показывает нормально После прогрева капли испаряются, но вода не обязательно покидает корпус. При следующем охлаждении она снова оседает. Повторяемость цикла является важным признаком внутренней влаги. Нужен ли обогрев В профессиональных корпусах может быть штатный нагреватель или обдув, рассчитанный производителем. Самодельный нагреватель внутри обычной камеры опасен для электроники, герметичности и пожарной безопасности. Он не должен использоваться как замена исправному уплотнению.

Почему купольные камеры особенно чувствительны к загрязнению и ИК-засвету Прозрачный купол одновременно защищает объектив и находится перед ИК-светодиодами. Любая капля, царапина, пыль или зазор между объективом и поролоновым кольцом отражает подсветку обратно в линзу. Кольцо вокруг объектива Не прижато к куполу ИК-свет проникает во внутреннее пространство и засвечивает изображение. Царапины Днём почти незаметны Ночью каждая царапина рассеивает ИК и снижает контраст. Капли Работают как микролинзы Светодиоды создают яркие пятна, круги и общую белую пелену. Неправильный поворот Объектив смотрит через край купола Изображение искажается, а отражения становятся сильнее. Почему турельная камера иногда практичнее У турельной камеры обычно нет большого общего прозрачного купола перед объективом и ИК-подсветкой. Это уменьшает риск внутренних отражений, но не отменяет необходимость герметичного корпуса, чистой линзы и защищённого разъёма. Если ночью появляется белая пелена, а днём изображение идеальное, сначала проверяйте не фокус, а купол, ИК-разделение, капли, паутину и близкие поверхности.

Вода в RJ45, монтажной коробке и кабельном вводе Камера может оставаться герметичной, а система всё равно будет работать нестабильно из-за влажного соединения. Вода между контактами ухудшает Ethernet и PoE, вызывает коррозию и может повредить порт регистратора или коммутатора. 01 Разъём оставлен открытым Штатный влагозащитный кожух не установлен либо собран без уплотнительной втулки. 02 Соединение лежит на дне коробки При попадании воды RJ45 оказывается в самой влажной точке. 03 Кабель входит сверху Вода стекает по оболочке внутрь коробки и к разъёму. 04 Неподходящий диаметр кабеля Гермоввод не обжимает оболочку и оставляет путь для влаги. 05 Повреждён внешний кабель Трещины оболочки и вода в гофре переносят влагу к соединению. 06 Разъём уже окислился После высыхания контакты остаются повреждёнными и продолжают создавать плавающие отказы. Почему камера может то появляться, то исчезать Влажность и температура меняют сопротивление загрязнённого соединения. Поэтому камера работает в сухую погоду, пропадает после дождя и временно восстанавливается после просушки. Что обычно приходится менять Окислившийся штекер, ответную часть разъёма, повреждённый участок кабеля, гермоввод или монтажную коробку. Простая очистка не всегда восстанавливает надёжный контакт, особенно при повреждении покрытия контактов. Перед работой с RJ45 отключите PoE-порт или источник питания. Не разбирайте мокрое соединение под напряжением и не замыкайте контакты инструментом.

Что на практике означает IP66 или IP67 Степень защиты относится к правильно собранному изделию с установленными прокладками, заглушками и штатными вводами. Она не означает, что камера останется герметичной после неправильного вскрытия, повреждения корпуса или монтажа без предусмотренных уплотнений. IP66 Защита от пыли и сильных водяных струй Это не разрешение направлять мойку высокого давления в стыки корпуса с близкого расстояния. IP67 Дополнительная защита при временном погружении Режим испытания не превращает обычную камеру в оборудование для постоянной работы под водой. После вскрытия Герметичность зависит от повторной сборки Прокладка должна быть чистой, целой и установлена по инструкции. Кабельный хвост Сам корпус защищён, разъём нет RJ45 и питание требуют штатного кожуха или отдельной защищённой коробки. Почему камера под козырьком всё равно намокает Ветер заносит дождь сбоку, вода стекает по кабелю, влажный воздух попадает через повреждённую прокладку, а конденсат возникает даже без прямого дождя. Козырёк уменьшает нагрузку, но не заменяет правильную герметизацию. Можно ли мыть камеру струёй воды Для обслуживания безопаснее отключить питание и использовать мягкую ручную очистку. Направленная струя, мойка высокого давления и химия могут повредить уплотнение, микрофон, мембрану и покрытие купола.

Что безопасно сделать до приезда специалиста Сохраните важный архив. Если камера ещё работает, выгрузите нужные записи до полного отказа. Сделайте фото проблемы. Зафиксируйте капли, место установки, кабельный ввод, коробку и модель камеры. Определите, где находится влага. Снаружи защитного стекла, за куполом, в разъёме или в монтажной коробке. Отключите питание линии. Для IP-камеры выключите соответствующий PoE-порт, для 12 В отключите источник. Очистите только наружную поверхность. Используйте мягкую микрофибру и разрешённое средство. Не вскрывайте гарантийную камеру. Передайте фото продавцу, установщику или производителю. Не включайте мокрый RJ45. Соединение нужно осмотреть, просушить и при повреждении заменить. Проверьте другие камеры. Если проблема появилась сразу в нескольких точках, ищите общую ошибку монтажа или погодный фактор. Внутри видна вода Камеру отключают. Продолжение работы ускоряет коррозию и повышает риск короткого замыкания. Камера перезагружается после дождя Проверяются корпус, RJ45, PoE и монтажная коробка до повторного включения. Камера установлена высоко Не работайте с лестницы в дождь, снег, ветер и при мокром фасаде. Есть цепь 230 В Блок питания и соединения сетевого напряжения должен проверять специалист.

Как специалист устраняет внутренний конденсат Порядок зависит от модели, гарантии и степени повреждения. Простая просушка без восстановления герметичности считается временной мерой. 01 Отключает камеру и снимает её в сухих условиях Корпус не вскрывают на фасаде под дождём или при высокой влажности. 02 Проверяет внешние пути воды Осматриваются кабель, коробка, гермоввод, винты, трещины и следы потёков. 03 Оценивает гарантию и целесообразность вскрытия Новую камеру с заводским дефектом рациональнее заменить по гарантии. 04 Разбирает корпус по сервисной инструкции Фиксируется положение прокладки, поролонового кольца и служебных мембран. 05 Удаляет влагу и проверяет коррозию Осматриваются плата, разъёмы, объектив, ИК-модуль и контакты питания. 06 Восстанавливает уплотнение Повреждённая прокладка заменяется, поверхности очищаются, осушитель меняется на подходящий. 07 Собирает корпус равномерно Винты затягиваются в предусмотренной последовательности без перекоса и перетяжки. 08 Проверяет изображение и герметичность Тестируются день, ночь, ИК, фокус, PoE, сеть, архив и повторный температурный цикл. Осушитель и силикагель Внутри некоторых камер установлен штатный влагопоглотитель. Его замена может помочь только после устранения пути воды. Случайный пакет неподходящего размера способен мешать механизму, закрыть вентиляцию или попасть в поле объектива. Можно ли сушить феном Горячий поток может деформировать пластик, повредить прокладку, объектив и покрытие купола. Для сервисной сушки используют контролируемую невысокую температуру и сухую среду. Бытовой фен, духовка, батарея и прямое солнце не подходят. Рис и бытовые поглотители не заменяют ремонт. Они не восстанавливают уплотнение и могут оставить пыль внутри оптики.

Как предотвратить повторное запотевание 01 Выбирать уличную модель Рабочая температура, влажность и степень защиты должны соответствовать месту установки. 02 Монтировать в сухую погоду Не оставлять открытый корпус под дождём, снегом, туманом и строительной пылью. 03 Не вскрывать без необходимости Моторизированную камеру часто можно настроить программно без открытия купола. 04 Сохранять чистоту прокладки Уплотнение и посадочная поверхность не должны иметь песка, волос и повреждений. 05 Делать капельную петлю Кабель перед вводом опускается ниже точки входа, чтобы вода не шла внутрь. 06 Защищать RJ45 Использовать штатный кожух, гермоввод и коробку с правильной ориентацией. 07 Не направлять водосток на камеру Даже уличный корпус не должен постоянно принимать поток воды с крыши. 08 Проверять после первого дождя Осмотреть изображение, коробку, разъёмы и архив до развития коррозии. 09 Чистить купол правильно Использовать мягкие материалы и не касаться поверхности грязной тканью. 10 Проверять ночной режим Капли, царапины и паутина становятся заметнее после включения ИК. Когда нужен козырёк Козырёк полезен против прямого дождя, снега и воды с фасада, если не попадает в поле зрения и не отражает ИК-подсветку. Слишком близкий козырёк сам создаёт ночную засветку. Как часто осматривать уличные камеры После сильного дождя, мокрого снега, мороза, строительных работ и мойки фасада. Плановый осмотр включает чистоту оптики, состояние коробки, кабеля, крепления, гермоввода, RJ45 и качество ночной записи.

Диагностика по моменту появления проблемы Когда появляется мутная картинка Что проверять в первую очередь Только на рассвете Внешнюю росу, место установки, обдув, близость водостока и температуру поверхности. Только после дождя Кабельный ввод, коробку, RJ45, капельную петлю, прокладку и трещины корпуса. Сразу после установки Защитную плёнку, влажную сборку, перекос уплотнения, поролоновое кольцо и гарантию. Только ночью с ИК Паутины, капли, грязь, царапины, стену, козырёк и разделение объектива с ИК. После нескольких лет работы Старение прокладки, корпуса, мембраны, осушителя и внешних соединений. При резком потеплении Влажный воздух внутри корпуса и конденсацию на холодном защитном стекле. Одновременно с перезагрузками Воду внутри корпуса, PoE, окисление RJ45 и короткое замыкание. После мойки фасада Струю воды, повреждение уплотнения, попадание химии и воду в монтажную коробку. После самостоятельного вскрытия Прокладку, равномерность затяжки, чистоту стыка, осушитель и служебную мембрану. Постоянно, без видимых капель Грязь, повреждение купола, фокус, кодек, битрейт и аппаратную неисправность объектива.

Чек-лист осмотра камеры Определено, снаружи или внутри находится влага. Сохранён важный архив. Сделаны фото проблемы и места установки. Записаны модель и серийный номер. Проверено, действует ли гарантия. Камера отключена перед осмотром разъёмов. Проверена внешняя поверхность купола. Удалены паутина и загрязнения. Проверен ночной режим без ИК. Проверена защитная плёнка новой камеры. Осмотрен кабельный ввод. Есть капельная петля перед вводом. RJ45 находится в защищённой коробке. На контактах нет окисления. Коробка не заполнена водой. Гофра не направляет воду к камере. На корпусе нет трещин. Винты и крышка не перекошены. Камера не принимает воду с водостока. Козырёк не отражает ИК в объектив. После ремонта проверены день и ночь. Проверена фактическая запись в архив. Проверена стабильность PoE и сети. Выполнен повторный осмотр после дождя.

Ошибки, которые усугубляют проблему 01 Продолжать питать мокрую камеру Коррозия и короткое замыкание повреждают плату, PoE-порт и соединения. 02 Вскрывать корпус под дождём Внутрь попадает ещё больше влажного воздуха и воды. 03 Заливать все стыки силиконом Можно перекрыть мембрану, дренаж и скрыть реальную трещину. 04 Сушить горячим феном Высокая температура деформирует пластик, прокладку и оптические элементы. 05 Тереть купол бумажной салфеткой Мелкие царапины становятся заметными при ИК-подсветке. 06 Использовать автомобильный антифог Состав может повредить покрытие и пластик конкретного купола. 07 Повторно обжимать окислившийся хвост Если коррозия ушла внутрь разъёма камеры, замены одного штекера недостаточно. 08 Считать высыхание ремонтом Без восстановления герметичности конденсат вернётся при следующем перепаде. 09 Перетягивать винты купола Корпус и прокладка деформируются, а пластик может треснуть. 10 Не проверять архив после ремонта Картинка восстановилась, но камера могла остаться нестабильной по PoE или сети.

Тула и Тульская область Камера запотевает, мутнеет или пропадает после дождя Проверим, где находится влага, осмотрим корпус, купол, прокладки, кабельный ввод, монтажную коробку, RJ45, PoE и архив. Определим, можно ли восстановить камеру или рациональнее заменить её по гарантии. Выезд и диагностика по Туле: от 5000 ₽. При выполнении работ сумма засчитывается в стоимость. Гарантия: 5 лет при использовании рекомендованных материалов, 1 год при материалах заказчика. Отправить фото в MAX Написать в Telegram Позвонить

Частые вопросы Почему уличная камера запотевает? Причиной бывает внешняя роса, влажный воздух внутри корпуса, повреждённое уплотнение, неправильная сборка, вода в коробке или дефект камеры. Как понять, конденсат внутри или снаружи? Наружный налёт стирается микрофиброй. Внутренние капли остаются за защитным стеклом и не меняются после наружной очистки. Нормально ли, что новая камера немного запотела? Краткая дымка после переноса из холода в тепло может исчезнуть. Повторяющиеся внутренние капли у установленной камеры нормой не являются. Почему камера мутнеет только ночью? Проверьте ИК-отражение от капель, грязи, паутины, купола, стены или козырька. Почему камера запотевает утром? На рассвете поверхность может охладиться ниже точки росы, и на внешнем стекле образуются микрокапли. Почему после дождя камера пропадает из сети? Вода могла попасть в RJ45, монтажную коробку, кабельный ввод или корпус и нарушить PoE и Ethernet. Можно ли продолжать использовать камеру с водой внутри? Нет. Камеру лучше отключить, чтобы не ускорять коррозию и не повредить питание или PoE-порт. Можно ли вскрыть купол и протереть его? Гарантийную камеру вскрывать не следует. В негарантийном оборудовании это выполняют в сухих условиях с последующим восстановлением уплотнения. Поможет ли пакет силикагеля? Только после устранения пути воды и при допустимости для конкретной модели. Он не заменяет исправную прокладку. Можно ли сушить камеру феном? Горячий бытовой фен может повредить пластик, прокладку и объектив. Нужна контролируемая сушка при невысокой температуре. Можно ли замазать корпус силиконом? Не универсально. Силикон может перекрыть мембрану или дренаж. Герметизацию выполняют по схеме производителя. Что означает IP66? Это защита правильно собранного корпуса от пыли и сильных водяных струй в условиях испытания. Рейтинг не компенсирует повреждённую прокладку и неправильный ввод. Что означает IP67? Кроме защиты от пыли предусмотрена защита при временном погружении в заданных условиях. Это не постоянная работа под водой. Почему купольная камера ночью показывает белую пелену? ИК отражается от капель, царапин, грязи или неправильно установленного кольца вокруг объектива. Чем чистить купол камеры? Мягкой чистой микрофиброй и только средством, совместимым с материалом и покрытием по инструкции производителя. Нужно ли менять окислившийся RJ45? Да, повреждённые контакты и участок соединения обычно заменяют. Простая протирка не возвращает надёжность. Поможет ли козырёк от конденсата? Он уменьшает прямое попадание дождя, но не устраняет внутреннюю влагу и может создать ИК-засвет, если расположен слишком близко. Когда камеру лучше заменить? При заводском дефекте, трещине корпуса, выраженной коррозии, повреждении платы или повторном проникновении воды после правильного ремонта.