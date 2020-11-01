Электрокотёл или конвекторы: что выгоднее для дома

Электрокотёл и конвекторы: краткое сравнение Критерий Электрокотёл Электрические конвекторы Принцип Нагревает теплоноситель для радиаторов или водяного пола Каждый прибор нагревает воздух непосредственно в помещении Начальные затраты Выше: котёл, трубы, радиаторы, насосы, арматура и монтаж Обычно ниже: приборы, линии питания, защита и управление Скорость запуска Нужно смонтировать, заполнить и настроить водяную систему После готовности электрики приборы быстро вводятся в работу Зонирование Требует термоголовок, клапанов, приводов или отдельных контуров Каждая комната регулируется независимо Инерция Зависит от радиаторов, труб, объёма воды и стяжки пола Небольшая: быстро нагреваются и остывают Риск замерзания Есть, если система заполнена водой и дом надолго обесточен В отопительных приборах нет теплоносителя Обслуживание Котёл, насос, давление, арматура, фильтры и теплоноситель Очистка приборов, проверка крепления, контактов и термостатов Будущая модернизация Можно подключить тепловой насос, газовый или другой водяной источник Система остаётся прямым электрическим отоплением Лучшее применение Постоянный дом, водяной пол, сложная система, планы на другой источник Дача, небольшой дом, отдельные комнаты, быстрое решение Главное различие не в КПД нагревателя, а в архитектуре. Электрокотёл создаёт центральную водяную систему. Конвекторы создают набор независимых локальных приборов.

Что потребляет меньше: электрокотёл или конвекторы При прямом электрическом нагреве почти вся потреблённая электроэнергия превращается в тепло. Если один и тот же дом поддерживается при одинаковой температуре, в одинаковую погоду и с одинаковым воздухообменом, потребление электрокотла и конвекторов будет близким. Энергия на отопление Потребление ≈ теплопотери × время Разница появляется не из-за «волшебного КПД», а из-за управления и распределения тепла: 1 Температура комнат Конвекторы позволяют быстро снизить температуру в неиспользуемой комнате. Водяная система тоже может это делать, но ей нужны термоголовки или зональная автоматика. 2 Тепло в трубах Трубы внутри отапливаемой части дома отдают тепло в здание. Настоящими потерями становится тепло, ушедшее в неотапливаемый подвал, грунт, холодный чердак или наружный участок. 3 Работа насоса Водяная система дополнительно расходует электроэнергию на циркуляционный насос и автоматику. Обычно это небольшая часть относительно отопления, но её нужно учитывать. 4 Инерция Радиаторы и особенно стяжка тёплого пола медленнее реагируют на расписание. Конвекторы быстрее уменьшают отдачу после отключения. 5 Перегрев Неточный термостат, высокая температура воды или неудачное размещение датчика могут поддерживать температуру выше требуемой. 6 Зональность Экономия появляется, когда часть помещений действительно поддерживается при более низкой температуре, а не только имеет отдельную кнопку. Некорректное сравнение: нельзя сравнивать дом с конвекторами при +19 °C и дом с водяным полом при +23 °C, а затем относить всю разницу к типу отопления.

Пример сравнения расхода Предположим, что средние теплопотери дома за расчётный месяц составляют 4 кВт. Для компенсации этих потерь отопление должно передать дому приблизительно одинаковое количество тепла независимо от типа прямого электрического нагрева. Средняя тепловая нагрузка 4 кВт Продолжительность месяца 720 часов Потребность дома 2880 кВт·ч Вариант Базовая потребность Что изменит результат Электрокотёл и радиаторы Около 2880 кВт·ч тепла для дома Насос, трубы в холодных зонах, температура подачи, термоголовки, балансировка Электрокотёл и водяной пол Около 2880 кВт·ч тепла для дома Инерция стяжки, смесительные узлы, расписание, температура поверхности Конвекторы Около 2880 кВт·ч тепла для дома Индивидуальные уставки комнат, точность термостатов, одновременное включение Если с конвекторами температура редко используемых комнат снижена и средние теплопотери дома уменьшились на 10%, расход также может уменьшиться примерно на 10%. Аналогичный результат можно получить от правильно зонированной водяной системы. Процент нельзя обещать заранее без режима помещений и измерений. Стоимость отопления: умножьте фактические кВт·ч на тариф своей категории и диапазона. При одинаковом учёте электроэнергии разница в рублях повторяет разницу в потреблении.

Что дешевле установить Конвекторы обычно выигрывают по начальным затратам, особенно если дом небольшой, отделка ещё не выполнена и для каждого прибора заранее подготовлена правильная линия. Электрокотёл Что входит в систему котёл;

силовая линия и защита;

трубы и теплоизоляция;

радиаторы или контуры тёплого пола;

насосы и арматура;

расширительный бак;

группа безопасности;

коллекторы и смесительные узлы;

монтаж, заполнение и пусконаладка. Конвекторы Что входит в систему приборы для помещений;

настенные крепления;

отдельные или рассчитанные групповые линии;

автоматы и дифференциальная защита;

термостаты или единое управление;

контакторы и управление нагрузкой при необходимости. Когда разница становится меньше в доме уже есть исправные трубы и радиаторы;

водяной тёплый пол всё равно входит в проект;

нужно отапливать много помещений и покупать большое количество качественных конвекторов;

для конвекторов приходится полностью переделывать электропроводку;

планируется тепловой насос или другой водяной источник. Сравнивать только цену котла и одного конвектора неправильно. Нужна стоимость полностью готовой системы с электрикой, автоматикой и управлением.

Нагрузка на электросеть дома Обе системы могут потребовать одинаковую суммарную мощность для покрытия теплопотерь. Различается способ подключения и управление пиками. Электрокотёл Имеет одну сосредоточенную мощную нагрузку. Модели большой мощности обычно подключают к трёхфазной сети по схеме производителя. Общая мощность ограничена ступенями котла. Конвекторы Нагрузка распределена по помещениям и линиям. При холодном запуске несколько приборов могут одновременно включиться на полную мощность. Почему сумма мощностей конвекторов может оказаться завышенной Мощность приборов выбирают из стандартного ряда. Если комнате требуется 700 Вт, нередко устанавливают конвектор 1 кВт. Для десяти помещений суммарная установленная мощность может заметно превысить расчётные теплопотери дома. Расчётные теплопотери 7 кВт 10 комнат по 0,7 кВт Выбранные приборы 10 × 1 кВт Установленная мощность 10 кВт Среднее потребление будет определяться теплопотерями и работой термостатов, но одновременный холодный запуск может создать пик 10 кВт. Что нужно предусмотреть расчёт общей и одновременной мощности;

распределение однофазных конвекторов по фазам;

отдельные линии или обоснованное объединение приборов;

сечение кабеля и аппараты защиты по расчётному току и способу прокладки;

ограничение мощности и реле приоритета;

запрет использования удлинителей и перегруженных розеток;

проверку мощности вместе с кухней, бойлером и тёплыми полами. Нельзя просто расставить конвекторы по существующим розеткам. Старая сеть могла быть рассчитана на кратковременные бытовые нагрузки, а отопление работает часами. Состояние линий, соединений, розеток и щита нужно проверить до эксплуатации.

Где комфортнее: с котлом или конвекторами Электрокотёл сам по себе не определяет комфорт. Тепло в комнаты передают радиаторы, водяной пол или другие приборы. Поэтому сравнивать нужно конкретную водяную систему с конкретными электрическими конвекторами. Параметр Радиаторы от котла Водяной тёплый пол Электроконвекторы Скорость реакции Средняя Низкая из-за стяжки Высокая Температура пола Не меняется напрямую Комфортная при правильном расчёте Не меняется напрямую Распределение по высоте Зависит от температуры и места радиаторов Обычно равномернее в жилой зоне Возможна более выраженная конвекция Локальное управление Требует клапанов или термоголовок Требует коллекторов, приводов и термостатов Обычно встроено в каждый прибор Занятое место Радиаторы и трубы Оборудование скрыто в полу Приборы занимают участки стен Сушат ли конвекторы воздух Электрический конвектор не удаляет влагу из помещения и не «сжигает кислород». При нагреве воздуха его относительная влажность снижается, поэтому воздух ощущается более сухим. То же происходит при любом отоплении, если холодный наружный воздух нагревается без дополнительного увлажнения. Поднимают ли конвекторы пыль Любой нагретый прибор создаёт движение воздуха, включая водяной радиатор. У конвектора поток может быть выражен сильнее. Количество пыли зависит от уборки, температуры нагревательного элемента, конструкции прибора и скорости потока.

Управление температурой по комнатам Зональное управление является главным эксплуатационным преимуществом конвекторов. Каждый прибор имеет собственный термостат, поэтому спальня, кабинет и пустая комната могут работать в разных режимах. Конвекторы индивидуальная уставка каждой комнаты;

быстрое снижение температуры;

недельное расписание у электронных моделей;

объединение в Wi-Fi или локальную систему;

возможность отключить отдельное помещение. Электрокотёл один комнатный термостат управляет общей потребностью;

термоголовки ограничивают отдельные радиаторы;

сервоприводы и зональные клапаны управляют комнатами;

водяной пол регулируется по коллекторным контурам;

автоматика должна сохранять минимальный расход через котёл. При одинаковом качестве зонирования обе системы могут снижать температуру ненужных помещений. У конвекторов это достигается проще, а у водяной системы требует дополнительной автоматики.

Надёжность, обслуживание и последствия неисправности Ситуация Электрокотёл Конвекторы Отказ нагревателя Часть котлов работает на оставшихся ступенях, но возможна остановка всей системы Одна комната теряет прибор, остальные продолжают греть Отказ насоса Отопление может остановиться или котёл уйдёт в перегрев Насоса нет Протечка Возможна в котле, трубах, радиаторах и соединениях В отопительном приборе воды нет Неисправность термостата Может затронуть весь дом или одну зону Обычно затрагивает один прибор Ремонт Требуются диагностика котла и гидравлики Прибор часто можно заменить целиком Профилактика Давление, насос, фильтр, арматура, соединения и автоматика Очистка, проверка кабеля, вилки или клемм, крепления и термостата Распределённая система конвекторов менее зависима от одного центрального устройства. Водяная система сложнее, но может работать с несколькими источниками тепла и использовать единую инфраструктуру.

Что произойдёт при отключении электричества Обе системы перестанут нагревать дом. Разница состоит в наличии водяного контура. Электрокотёл Есть риск замерзания При длительном охлаждении вода в трубах, котле, радиаторах и тёплом полу может замёрзнуть и повредить систему. Особенно опасны наружные стены, подполье, чердак и неотапливаемые зоны. Конвекторы Отопительный контур не замёрзнет В приборах нет воды. Однако водопровод, бойлер, фильтры, насосная станция и канализация дома всё равно могут пострадать от холода. Как защищают водяную систему поддерживают минимальную температуру локальной автоматикой;

контролируют пропадание питания и падение температуры;

утепляют трубы в холодных зонах;

применяют разрешённый производителями незамерзающий теплоноситель;

организуют резервный источник тепла или слив. Антифриз не является универсальным решением. Нужно проверить допустимость для котла, насоса, уплотнений, пола и расширительного бака. У составов отличаются теплоёмкость, вязкость и срок службы.

Что выгоднее при ночном тарифе Обычные конвекторы нагревают помещение тогда, когда включены, и почти не накапливают тепло. Электрокотёл можно объединить с водяным теплоаккумулятором или массивной стяжкой тёплого пола и перенести часть нагрева на ночную тарифную зону. Конвекторы Перенос возможен только за счёт предварительного перегрева помещений и конструкций, что ограничено комфортом и теплопотерями. Водяной тёплый пол Стяжка может накапливать тепло, но режим рассчитывают, чтобы днём не было перегрева, а к вечеру дом не остыл. Теплоаккумулятор Запасает тепло в воде, но требует места, высокой ночной мощности, теплоизоляции и расчёта объёма. Ночной тариф не делает электрокотёл автоматически экономичнее. Нужно сравнить разницу тарифов, потери накопителя, дополнительное оборудование и долю энергии, которую реально удаётся перенести.

Какой вариант лучше для будущей модернизации Водяная система является инфраструктурой, к которой можно подключать разные источники тепла. Это одно из главных преимуществ электрокотла. Сейчас Электрокотёл → Позже Тепловой насос + Резерв Электрокотёл Будущим источником может стать тепловой насос, газовый, твердотопливный или пеллетный котёл, если это технически и юридически возможно. Радиаторы и водяной пол при грамотном расчёте сохраняются. Конвекторы привязаны к прямому электрическому отоплению. Их можно оставить как резерв после строительства водяной системы, но они не становятся частью теплового насоса воздух-вода. Планируете тепловой насос: водяной тёплый пол и увеличенные низкотемпературные радиаторы обычно перспективнее высокотемпературной системы.

Что выбрать для дома постоянного проживания Чаще выбирают электрокотёл Когда важна полноценная система нужен водяной тёплый пол;

дом большой и имеет несколько этажей;

планируется тепловой насос или другой источник;

нужен бойлер косвенного нагрева;

требуется единая котельная;

водяная система уже существует. Чаще выбирают конвекторы Когда важны простота и независимость дом небольшой и хорошо утеплён;

водяной тёплый пол не нужен;

комнаты используются в разное время;

важен быстрый ввод отопления;

нет планов менять источник тепла;

нужна минимальная сложность обслуживания. Что делать при ограничении 15 кВт Ни котёл, ни конвекторы не создают дополнительную мощность. Нужно рассчитать теплопотери и остальные нагрузки дома. При большом потреблении рассматривают утепление, управление нагрузками, увеличение мощности, тепловой насос или комбинированное отопление.

Что выбрать для дачи и дома выходного дня Для периодического проживания конвекторы часто оказываются практичнее. Они быстро прогревают отдельные помещения, не имеют водяного контура и позволяют не отапливать весь дом одинаково. Преимущества конвекторов для дачи нет риска разморозить отопительные трубы;

можно поддерживать минимум только в необходимых комнатах;

неисправность одного прибора не останавливает остальные;

легко заменить отдельный конвектор;

быстрое повышение температуры перед приездом;

возможность удалённого контроля при правильной автоматике. Когда на даче всё же лучше котёл уже выполнен водяной тёплый пол;

дом используется зимой постоянно или подолгу;

есть другой водяной источник тепла;

нужен высокий комфорт во всём здании;

предусмотрен надёжный контроль питания и температуры. Удалённое включение не заменяет контроль. Нужно видеть фактическую температуру, состояние питания и потерю связи. Обычная дешёвая умная розетка не должна коммутировать конвектор на предельном токе или питание электрокотла.

Можно ли использовать электрокотёл и конвекторы вместе Да. Комбинированная система часто практичнее попытки выбрать только один вариант. Котёл как основа Радиаторы или водяной пол обеспечивают постоянное отопление, а конвектор быстро догревает редко используемую комнату. Конвекторы как резерв При неисправности котла отдельные приборы поддерживают температуру в критичных помещениях. Разные части дома Жилой дом отапливается котлом, а мастерская, гараж или гостевой блок получают отдельные конвекторы. При комбинировании нужно считать суммарную электрическую мощность. Резервные конвекторы, котёл, бойлер и кухня могут включиться одновременно, если автоматика не ограничивает нагрузку.

Популярные заблуждения Электрокотёл всегда расходует меньше конвекторов Нет. При одинаковой температуре и теплопотерях потребность дома в тепле остаётся близкой. Разница зависит от зонирования, перегрева, насоса и тепла, потерянного вне отапливаемого контура. Конвекторы имеют КПД намного выше электрокотла Оба варианта относятся к прямому электрическому нагреву и почти всю энергию превращают в тепло. У котельной системы есть насос и дополнительные компоненты, но это не создаёт кратной разницы. Конвектор сжигает кислород Исправный электрический конвектор не использует кислород для горения. Ощущение духоты связано с температурой, вентиляцией, относительной влажностью и загрязнением прибора пылью. Масляный радиатор экономичнее конвектора При одинаковой отдаче тепла и комнатной температуре расход близок. Масло изменяет инерцию прибора, но не создаёт дополнительную энергию. Электрокотёл выгоден из-за трёхфазного питания Трёхфазное подключение распределяет мощность по фазам, но само по себе не уменьшает количество кВт·ч, необходимое дому. Конвекторы можно включить в любые розетки Нет. Отопление является длительной нагрузкой. Нужно проверить кабели, соединения, розетки, автоматы, дифзащиту и суммарную мощность линии. Водяной тёплый пол всегда дешевле конвекторов Он может повысить комфорт и позволить снизить температуру воздуха, но итоговый расход зависит от теплопотерь, уставок и управления. Стяжка не создаёт бесплатное тепло. Антифриз полностью решает проблему отключения света Он защищает только совместимый водяной контур от замерзания. Дом всё равно остывает, водопровод может замёрзнуть, а свойства теплоносителя требуют пересчёта системы.

Чек-лист перед выбором системы Рассчитаны теплопотери дома Известна выделенная мощность Учтены кухня, бойлер и другие нагрузки Понятен режим проживания Решено, нужен ли водяной тёплый пол Учтены редко используемые помещения Проверена существующая проводка Определены отдельные линии отопления Продумано распределение по фазам Проверен риск отключения света Продумана защита от промерзания Решено, нужен ли ночной накопительный режим Учтена будущая установка теплового насоса Сравнена стоимость готовых систем Проверена доступность ремонта Продумано локальное управление без интернета

Нормативная и техническая основа Конкретные требования определяются типом оборудования, мощностью, помещением, системой заземления и способом монтажа. СП 60.13330.2020 в актуальной редакции применяется к системам отопления, вентиляции и кондиционирования.

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