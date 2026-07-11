СП 6.13130.2025: новые требования к электропроводке и СПЗ

Новости норм и электромонтажа СП 6.13130.2025 вступил в силу: новые требования к электропроводке и питанию противопожарных систем С 29 июня 2026 года действует СП 6.13130.2025 по пожарной безопасности низковольтных электроустановок. Документ стал значительно шире прежней редакции: он регулирует не только питание пожарной автоматики, но и кабельные трассы, электрощиты, проходки, аварийное освещение и другие решения, влияющие на пожарную безопасность объекта. Коротко: новый свод правил применяется при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении и изменении назначения объекта. Он не требует автоматически переделывать всю проводку в квартире или действующем офисе, но его нужно учитывать при новых работах и изменении инженерных систем.

Инфоповод Что произошло 29 июня 2026 года Приказом МЧС России от 29 декабря 2025 года № 1263 утверждён СП 6.13130.2025 «Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности». Документ введён в действие 29 июня 2026 года. Предыдущая редакция СП 6.13130.2021 после этой даты прекратила применяться как действующий свод правил. До вступления документа в силу была официально опубликована поправка к пункту 6.4. Она уточнила требования к параллельной прокладке силовых линий рядом с линиями связи систем противопожарной защиты. Поэтому использовать нужно текст СП уже с учётом этой поправки. Важно: новый СП не является инструкцией для самостоятельного монтажа пожарной сигнализации. Обязательные системы противопожарной защиты проектируют, монтируют и обслуживают профильные организации в установленном порядке.

Область применения Кого касается СП 6.13130.2025 Свод правил устанавливает требования к питанию электроприёмников, электропроводкам, линиям связи и оборудованию систем противопожарной защиты. Дополнительно он охватывает пожарную безопасность низковольтных электроустановок зданий, сооружений и наружных установок. Офисы и магазины Кабельные трассы, электрощиты, аварийное освещение, пожарная автоматика и изменения планировки. Склады и мастерские Транзитные линии, категории помещений, противопожарные преграды и питание ответственного оборудования. Общественные здания Школы, медицинские организации, гостиницы, административные и другие объекты с повышенными требованиями. Многоквартирные дома Общедомовые щиты, системы дымоудаления, пожарные лифты, оповещение и другое оборудование общего имущества. Частные дома Документ учитывают в пределах области применения, особенно при сложных электроустановках и предусмотренных системах защиты. Реконструкция Новые перегородки, смена назначения помещения, перенос щитов и изменение кабельных маршрутов. Для обычной квартиры: выход нового СП сам по себе не означает обязанность менять исправную квартирную проводку. Но нельзя самовольно отключать, переносить или подключать к своим линиям общедомовые пожарные системы.

Главные изменения Чем новая редакция отличается от прежней Направление Что важно в СП 6.13130.2025 Область применения Документ охватывает не только электрооборудование СПЗ, но и пожарную безопасность низковольтных электроустановок объекта. Источники питания Подробно описаны схемы для объектов с разными категориями надёжности, АВР, автономными источниками и аккумуляторными батареями. Электрощиты СПЗ Закреплены требования к отдельным НКУ, панелям питания, маркировке и подключению ответственных электроприёмников. Кабельные линии Расширены требования к огнестойкости, трассам, совместной прокладке, проходкам и сохранению работоспособности. Обычная электропроводка Добавлен отдельный раздел по пожарной безопасности низковольтных электроустановок объекта. Аварийное освещение Уточнены групповые линии, нагрузка защитного аппарата и запрет управления светильниками на путях эвакуации датчиками движения. Проверка изоляции Проектом предусматривается возможность периодических измерений; справочное приложение даёт ориентиры по категориям риска. Новый документ значительно объёмнее прежнего. Его нельзя свести к одному правилу выбора кабеля или установке отдельного автомата. Требования работают как система: источник питания, щит, аппараты защиты, кабель, крепление, проходки и трасса должны соответствовать назначению оборудования.

Электроснабжение СПЗ Что изменилось в питании противопожарных систем Электроприёмники СПЗ относятся к ответственным нагрузкам Для систем противопожарной защиты предусматривается питание по I категории надёжности. Для отдельных медицинских объектов и центров обработки данных установлены требования особой группы I категории. Резерв зависит от категории объекта Новый СП подробно описывает питание СПЗ на объектах, основные потребители которых относятся к I, II или III категории. В зависимости от условий применяются два независимых ввода, АВР, аккумуляторные батареи, источники бесперебойного питания или генераторные установки. Аккумулятор нельзя выбирать «на глаз» Обязательное приложение содержит порядок расчёта ёмкости аккумуляторной батареи для работы СПЗ после прекращения основного электроснабжения. Нужно учитывать мощность, требуемое время, режим оборудования и пусковые токи. Посторонние нагрузки подключать нельзя К панели питания СПЗ или самостоятельному щиту нельзя подключать обычные розетки, офисное оборудование, освещение арендатора и другие нагрузки, не относящиеся к системе защиты, кроме прямо предусмотренных связанных с безопасностью систем. Щит должен быть однозначно обозначен Фасад панели или самостоятельного НКУ должен иметь красную отличительную окраску и предупреждающую маркировку о запрете отключения питания систем противопожарной защиты. Критичное требование: в цепях питания электроприёмников СПЗ не допускается установка устройств защиты, управляемых дифференциальным током, и устройств защиты от дугового пробоя. Это не общий запрет УЗО и УЗДП в здании, а специальное правило для цепей питания СПЗ.

Кабели и трассы Почему маркировки FRLS недостаточно без проверки всей линии Электропроводки и линии связи СПЗ выполняются кабельными изделиями с медными жилами, соответствующими требованиям пожарной безопасности и области применения. Требуемое время работоспособности определяют по назначению системы и подтверждают по правилам испытания кабельных линий. Кабель Только один компонент Марка кабеля показывает его исполнение, но не подтверждает работоспособность случайной трассы при пожаре. Огнестойкая линия Испытанная система Кабель, крепления, лотки, коробки, соединения, проходки и способ монтажа должны работать совместно. Совместная прокладка получила подробные ограничения Пункт 6.4 с опубликованной поправкой регулирует расстояние между силовыми электропроводками и линиями связи СПЗ. Без защиты от электромагнитных помех параллельную прокладку на расстоянии менее 300 мм ограничивают, кроме коротких участков и пересечений. Допускаемые решения связаны со сплошными металлическими коробами, трубами, металлорукавами, крышками, разделительными перегородками, экранированными линиями и правильным заземлением. Это не разрешение укладывать пожарную сигнализацию рядом с силовым кабелем в обычном пластиковом коробе. Нельзя прокладывать линии СПЗ и электропроводки другого назначения вместе в одном жгуте.

Нельзя смешивать их в одной трубе или неметаллическом кабельном коробе.

Обычный общий лоток без требуемого разделения и крепления не подходит.

Транзитная прокладка посторонних линий через помещение электрощитовой запрещена.

Проход через противопожарную преграду требует нормированной кабельной проходки.

Монтажная пена общего назначения не является универсальной противопожарной заделкой. Прокладка по горючему основанию СП допускает отдельные решения с медными кабелями ограниченного сечения и погонажными электромонтажными изделиями, соответствующими специальному стандарту. Это не означает, что любая пластиковая гофра автоматически делает скрытую проводку пожаробезопасной. Дополнительно: как выбрать кабель для электропроводки и требования к электропроводке в офисе.

Эвакуация Новые практические требования к аварийному освещению Не более 20 светильников Одна защищённая групповая цепь аварийного или эвакуационного освещения должна содержать не более 20 светильников. Не более 60% нагрузки автомата Суммарная нагрузка линии ограничена 60% номинальной нагрузки защитного устройства. Без датчиков движения На путях эвакуации запрещены аварийные светильники, управляемые датчиками движения или устройствами контроля включения. Отдельная логика питания Эвакуационное освещение нельзя подключать как обычную декоративную или уборочную группу. Для владельца помещения: если после ремонта эвакуационный свет включается только по движению, отключается общим выключателем или питается от случайной розеточной группы, решение необходимо проверять по документации объекта.

Действующий объект Нужно ли переделывать существующую электрику Само вступление нового СП в силу не означает автоматическую обязанность вскрывать отделку и заменять все кабели на ранее введённом объекте. Вопрос возникает, когда выполняется реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, меняется назначение помещения или затрагиваются системы противопожарной защиты. Проверка особенно нужна, если: офис, магазин или склад перепланируют под другое назначение;

переносят перегородки, двери, пожарные извещатели или светильники;

заменяют вводной или распределительный электрощит;

прокладывают новые силовые линии рядом с пожарной сигнализацией;

монтируют подвесной потолок и меняют кабельные трассы;

добавляют ИБП, генератор, солнечный инвертор или другое резервное питание;

нет схем, маркировки и понятной границы между обычной электрикой и СПЗ;

в электрощитовой проходят посторонние транзитные кабели. Собрать документацию. Нужны схемы электроснабжения, решения по СПЗ, акты и сведения о назначении помещений. Определить границы работ. Обычная электрика арендатора не должна нарушать общую пожарную автоматику здания. Проверить трассы. Силовые кабели, СКС, камеры, СКУД и линии СПЗ должны быть разделены по назначению. Проверить щиты. Нельзя отключать или использовать панель СПЗ для посторонних потребителей. Проверить проходки. Отверстия в противопожарных преградах должны быть восстановлены подходящей системой заделки. Привлечь профильную организацию. Изменения обязательной пожарной автоматики выполняются с нужными допусками и документами.

Измерения Что изменилось в контроле сопротивления изоляции В разделе 7 указано, что при проектировании объекта должны предусматриваться мероприятия для периодического измерения сопротивления изоляции электропроводки. Справочное приложение Е приводит интервалы 12, 18 и 24 месяца в зависимости от категории риска объекта. При этом приложение имеет справочный статус и исключено из перечня применения свода правил в целом. Поэтому конкретную периодичность определяют по обязательным требованиям, категории объекта, эксплуатационной документации и решениям ответственного специалиста. Не переносите сроки механически на квартиру: категории риска относятся к государственному пожарному надзору объектов защиты, а не к бытовой оценке состояния отдельной розетки.

Нормативная база Какие документы применяются вместе с СП 6.13130.2025 Федеральный закон № 123-ФЗ Общие требования технического регламента о пожарной безопасности. ГОСТ 31565-2012 Классификация кабельных изделий по показателям пожарной опасности. ГОСТ Р 53316-2021 Методы испытания кабельных линий на сохранение работоспособности при пожаре. ГОСТ Р 53310-2009 Кабельные проходки и герметичные вводы через противопожарные преграды. СП 484.1311500.2020 Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. СП 3.13130.2026 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Конкретный комплект документов зависит от назначения объекта, состава систем, класса функциональной пожарной опасности и выполняемых работ. Нельзя выбирать кабель или схему питания только по одному пункту одного СП.

Вывод Что важно владельцу офиса, магазина или склада Главный смысл нового СП не в том, чтобы заменить все кабели на «красные огнестойкие». Пожарная безопасность определяется всей системой: источниками питания, щитами, автоматами, кабельными трассами, креплениями, проходками, резервом и документацией. Перед перепланировкой или электромонтажом нужно отделить обычную электрику помещения от обязательных систем здания. Пожарную автоматику нельзя переносить или отключать как обычный датчик, а силовые линии нельзя прокладывать рядом с ней без проверки требований к трассе.

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