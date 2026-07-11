Розетки в Колумбии: типы A/B, 120 В и переходник

Электромир Короткий ответ: в Колумбии используются розетки типов A и B с плоскими параллельными контактами. Для российской вилки C, F или E/F нужен переходник на североамериканский формат. Официальный номинал обычной точки, 120 В при частоте 60 Гц. В туристических справочниках часто пишут 110 В, но современный RETIE указывает 120 В фаза–земля. Телефоны и ноутбуки с Input 100-240 V, 50/60 Hz работают без преобразователя. Для Schuko нужен адаптер на Type B с передачей PE.

Типы розеток A и B Обычная розетка 120 В Частота 60 Гц Основной номинал 15 А Переходник из России Нужен

Переходник не повышает 120 В до 220 В. Прибор только на 220-240 В нельзя считать совместимым только потому, что вилка вошла в адаптер. Для такой техники нужен повышающий преобразователь 120 → 220 В либо местный прибор.

Какие розетки используются в Колумбии

Основные форматы, A и B. Это североамериканская система с плоскими контактами. Тип A не имеет отдельного PE, тип B дополнен круглым заземляющим контактом.

A Тип A, два плоских контакта Вилка без защитного заземления. Может быть поляризованной, когда один контакт шире другого. два параллельных плоских штыря;

PE отсутствует;

применяется для техники класса II;

вилка A входит в современную B;

старая A не принимает круглый контакт ground. B Тип B, два плоских контакта и PE Основной современный заземлённый формат, аналогичный NEMA 5-15. два рабочих плоских штыря;

круглый контакт защитного заземления;

обычный номинал 15 А, 125 В;

принимает вилки A и B;

устанавливается только в одном положении.

Какой тип чаще встречается

В современном отеле, квартире и общественном здании чаще установлена B. Двухконтактная A сохраняется в старых объектах и на вилках маломощной техники.

Есть ли отдельный колумбийский формат

Нет. По форме бытовые A/B совпадают с системой США и Канады, но монтаж и продукция в Колумбии регулируются RETIE и применяемыми техническими нормами.

Нужен ли переходник в Колумбию из России

Да. Круглые российские вилки не входят в плоские колумбийские розетки.

Российская вилка Колумбийская розетка Что использовать Заземление C, Europlug A или B Адаптер C → A/B Не требуется для класса II F, Schuko B Адаптер F → B Нужна передача PE E/F, CEE 7/7 B Заземлённый адаптер E/F → B Соединить PE CEE 7/17 без PE A или B Адаптер подходящего тока Вилка PE не имеет

Подойдёт ли переходник для США

Да. Механический формат A/B совпадает.

Подойдёт ли адаптер для Канады

Да. Канада также использует A/B и 120 В, 60 Гц.

Подойдёт ли адаптер для Мексики

Да, механически. В Мексике номинал обычно указывается 127 В, а в Колумбии RETIE закрепляет 120 В.

Сколько адаптеров взять семье

Практично иметь два адаптера и многопортовую зарядку 100-240 В. Для ноутбука с Schuko один адаптер должен передавать PE.

Как устроена вилка типа A

Type A имеет два плоских параллельных контакта. У поляризованной вилки neutral шире hot, поэтому она входит только в одном положении.

Почему один контакт шире

Широкий штырь предназначен для neutral, узкий для hot. Это помогает сохранять заданную полярность прибора.

Можно ли подпилить широкий контакт

Нет. Это нарушит поляризацию и заводскую конструкцию.

Есть ли заземление у типа A

Нет. Он предназначен для техники, которой отдельный PE не требуется.

Как устроена розетка типа B

Узкая вертикальная щель Hot Фазный проводник. Широкая вертикальная щель Neutral Заземлённый рабочий проводник. Круглое отверстие Ground Защитное заземление.

Почему ground длиннее

В правильной вилке он соединяется раньше рабочих контактов и отключается позже при извлечении.

Можно ли удалить круглый штырь

Нет. Это убирает защитное заземление и меняет заводскую конструкцию.

Что означает поляризованная розетка

В A/B hot, neutral и ground имеют определённые позиции. Качественный адаптер должен сохранять их назначение.

Почему это отличается от Schuko

Schuko F можно повернуть на 180 градусов. Поляризованная A и заземлённая B входят только в одном положении.

Можно ли использовать дешёвый неполяризованный адаптер

Для двухконтактной техники класса II он может физически работать, но предпочтительна модель с правильной геометрией и маркировкой.

В Колумбии 110 или 120 вольт

Официальный номинал 120 В Частота 60 Гц

В разговорной речи и туристических таблицах часто используется «110 В». Действующая редакция RETIE указывает для низковольтных сетей общего назначения 120 В фаза–земля.

Input: 100-240 V~ 50/60 Hz Подходит без преобразователя. Input: 110-127 V~ 60 Hz Подходит к обычной колумбийской точке. Input: 220-240 V~ 50/60 Hz Не рассчитано на обычные 120 В. Input: 220-240 V~ 50 Hz Не подходит по напряжению и требует проверки частоты.

Почему туристические сайты пишут 110 В

Это привычное округлённое обозначение североамериканской системы. Для технического текста корректнее использовать официальный номинал 120 В и отдельно учитывать фактические отклонения сети.

Подходит ли российская техника на 230 В

Только если в диапазоне Input присутствует 120 В. Надпись 220-240 В без 100-240 В означает несовместимость с обычной точкой.

Почему в здании могут быть 208 или 240 В

RETIE предусматривает несколько низковольтных систем: 120/208 В для трёхфазной сети и 120/240 В для однофазной трёхпроводной системы.

120 В Обычные розетки, освещение, зарядки и небольшая бытовая техника. 208 или 240 В Специальные линии для кондиционеров, нагревателей, оборудования и других стационарных нагрузок.

Можно ли подключить российский фен к специальной линии

Нет. Специальный разъём имеет другой формат, ток и назначение. Самодельный переходник использовать нельзя.

Есть ли 220 В в гостиничном номере

Обычная пользовательская точка, 120 В. Специальная линия может существовать для стационарного оборудования, но не предназначена для личной техники гостя.

Как сохранить защитное заземление

Российская C PE не имеет. Подходит для техники класса II. Schuko F Нужен адаптер, соединяющий боковые контакты F с круглым ground типа B. Старая A Защитного контакта нет. Для техники класса I ищите исправную B.

Три отверстия гарантируют рабочий ground

Нет. Внешний вид не подтверждает состояние скрытой проводки. Проверку выполняет технически компетентный специалист.

Можно ли подключить Schuko через двухконтактный адаптер

Питание может появиться, но PE будет потерян. Для ноутбука, монитора и другой техники класса I используйте Type B с ground.

Что такое GFCI в Колумбии

RETIE требует защиту людей от замыканий на землю в местах, перечисленных NTC 2050, включая влажные зоны. Это может быть розетка GFCI с кнопками TEST и RESET либо дифференциальное устройство в щите.

Почему розетка не работает

сработала GFCI-защита;

отключено связанное устройство в другой точке;

выключен автомат;

ключ-карта обесточила линию номера;

адаптер установлен неплотно;

розетка неисправна.

Можно ли нажать RESET

Если точка сухая, прибор отключён и персонал не запрещает, допустима одна штатная попытка. При повторном срабатывании не продолжайте включение и сообщите владельцу или сотруднику отеля.

Почему одна GFCI отключила несколько розеток

Один аппарат может защищать последующие точки, подключённые каскадом.

Какие розетки в Боготе

В Боготе используются A/B, 120 В и 60 Гц. В новых гостиницах, офисах и апартаментах чаще установлена заземлённая B.

Что проверить в гостинице

есть ли B возле кровати и рабочего стола;

передаёт ли адаптер PE;

есть ли USB-C и какая указана мощность;

остаётся ли точка включённой без ключ-карты;

не управляется ли розетка настенным выключателем;

не сработала ли GFCI;

не занята ли точка мини-баром.

Нужно ли учитывать высоту Боготы

Для обычных зарядок нет. Но после холодной или влажной улицы не подключайте устройство с конденсатом на корпусе и разъёмах.

Где купить переходник

В аэропорту, магазине электроники, крупном супермаркете, торговом центре или туристическом магазине. Заземлённую модель для Schuko лучше купить заранее.

Розетки в Медельине

В Медельине применяется та же система A/B, 120 В и 60 Гц. В современном отеле чаще доступна B, в старой квартире может сохраняться A без ground.

Что проверить в арендованной квартире

розетка не двигается в стене;

нет потемнений и запаха;

адаптер держится без люфта;

ground доступен для техники класса I;

удлинитель имеет целый кабель;

мощные приборы не собраны на одном тройнике;

GFCI не отключается повторно.

Подойдёт ли компьютерный блок питания

Современный блок с диапазоном 100-240 В, 50/60 Гц подходит. Старый блок с ручным переключателем 115/230 В должен быть установлен в правильное положение до подключения.

Розетки в Картахене и влажный климат

В Картахене используются A/B, 120 В и 60 Гц. Жара, высокая влажность и солевой воздух увеличивают значение состояния контактов и охлаждения блоков питания.

На что обратить внимание

нет ли коррозии на контактах;

не попадает ли конденсат от кондиционера;

не лежит ли зарядка на влажной поверхности;

не используется ли комнатный удлинитель на балконе;

не нагревается ли адаптер;

не повторяется ли срабатывание GFCI;

не закрыт ли блок одеждой.

Можно ли использовать российский фен

Модель только на 220-240 В от 120 В будет работать существенно слабее или неправильно. Практичнее использовать фен отеля либо дорожную модель 100-240 В.

Розетки в Кали

В Кали применяются A/B, 120 В и 60 Гц. Для российской вилки нужен тот же переходник, что для Боготы, Медельина и Картахены.

Что важно в жарком помещении

не накрывать зарядку;

не оставлять пауэрбанк на солнце;

не использовать адаптер с потемнением;

не перегружать универсальный разветвитель;

обеспечить свободный отвод тепла;

прекратить зарядку при обжигающем нагреве.

Розетки в кофейном регионе

В Перейре, Манисалесе, Армении и финках кофейного региона используется система A/B. В загородном объекте число точек и режим резервного питания могут отличаться.

Что уточнить до заселения

есть ли розетка B в комнате;

работает ли питание круглосуточно;

можно ли заряжать ноутбук и камеры;

есть ли ограничения по мощности;

подключены ли точки к генератору;

можно ли использовать медицинское оборудование;

есть ли автомобильная зарядка USB.

Что взять фотографу

Два адаптера A/B, многопортовую зарядку, пауэрбанк, запасные аккумуляторы, автомобильный блок и защиту разъёмов от влаги.

Розетки в Санта-Марте и возле Тайроны

Используются A/B, 120 В и 60 Гц. В удалённом эко-отеле питание может обеспечиваться сетью, генератором, солнечной системой или гибридной установкой.

Можно ли включать мощный фен от инвертора

Только с разрешения объекта. Нагреватель может перегрузить инвертор или быстро разрядить аккумуляторную систему.

Что взять в удалённое размещение

Многопортовую зарядку, пауэрбанк, запасной кабель, фонарь и адаптер A/B. Не рассчитывайте на несколько свободных розеток.

Розетки на Сан-Андресе

На острове используется колумбийская система A/B, 120 В и 60 Гц. Прибрежная влажность повышает требования к состоянию контактов и наружных точек.

Опасные признаки

солевой налёт;

следы влаги;

коррозия;

потрескавшийся корпус;

неплотная фиксация;

нагрев и запах;

повторное отключение защиты.

Розетки в аэропортах и при транзите

В аэропортах Колумбии применяется A/B. Свободную и исправную точку в конкретной зоне нельзя считать гарантированной.

Что держать в ручной клади

компактный адаптер A/B;

зарядку 100-240 В;

короткий кабель;

пауэрбанк по правилам перевозчика;

адаптер для конечной страны;

запасной USB-кабель.

Можно ли оставлять телефон без присмотра

Нет. Держите устройство рядом и не прокладывайте кабель через проход.

Розетки в гостиницах и апартаментах

В номере могут быть B, старая A, GFCI, USB-A, USB-C и точки, управляемые выключателем или системой номера.

Что может встретиться

двойная B;

двухконтактная A;

GFCI с TEST и RESET;

USB-A;

USB-C;

розетка на настенном выключателе;

универсальная панель;

точка за мебелью.

Почему работает только одна половина двойной розетки

Одна часть может управляться настенным выключателем. Проверьте выключатели номера или уточните у персонала.

Выдают ли переходник на стойке

Некоторые гостиницы выдают, но наличие не гарантируется. Собственный адаптер надёжнее.

Старые двухконтактные розетки

В старом доме может сохраниться A без ground. Переходник, физически принимающий Schuko, не создаёт защитное заземление.

Чего нельзя делать

обрезать круглый контакт B;

использовать самодельную перемычку;

подкладывать металл для плотности;

фиксировать адаптер предметами;

подключать мощный прибор к нагревающейся точке;

самостоятельно вскрывать механизм;

заменять розетку в арендованном жилье.

Можно ли использовать сетевой фильтр без ground

Часть функций защиты может зависеть от PE. Не считайте двухконтактную A полноценной заменой B.

Можно ли пользоваться USB-A и USB-C в номере

Можно, если порт исправен. Встроенная зарядка может иметь небольшую мощность и не поддерживать USB Power Delivery.

Когда лучше собственный блок

заряжается ноутбук;

нужна быстрая зарядка;

порт имеет люфт;

не указана мощность;

телефон сообщает о медленной зарядке;

одновременно заряжается несколько устройств.

Нужен ли переходник для встроенного USB

Нет. Для собственного сетевого блока нужен A/B.

Телефон, ноутбук, фен и другая техника

Устройство Переходник Преобразователь Что проверить Телефон C → A/B Обычно не нужен Input 100-240 В Ноутбук с C C → A/B Обычно не нужен 100-240 В, 50/60 Гц Ноутбук с F F → B с PE Обычно не нужен Передачу ground Российский фен 220 В На A/B Нужен для штатной мощности Практичнее местный фен Дорожная плойка По вилке Не нужен при 100-240 В Dual Voltage Медицинская техника По вилке По паспорту Напряжение, частоту, PE и резерв

Подойдёт ли зарядка Samsung, Apple или ноутбука

Большинство современных оригинальных блоков имеет 100-240 В, 50/60 Гц. Нужен только переходник.

Что будет с российским феном 220 В

Простой нагревательный прибор от 120 В будет греть заметно слабее. Модель с электроникой может работать нестабильно. Не используйте прибор только потому, что двигатель запускается.

Подойдёт ли электробритва

Модель 100-240 В подходит. Бритва только на 220 В может работать неправильно или не заряжаться.

Переходник или преобразователь напряжения

Переходник Меняет круглую вилку на плоскую A/B. На выходе остаётся 120 В, 60 Гц. Повышающий преобразователь Поднимает 120 В до 220-230 В для совместимого прибора.

Нужен ли преобразователь для телефона

Нет, если на зарядке указано 100-240 В.

Стоит ли брать преобразователь для фена

Обычно нет. Для фена 1800-2200 Вт нужен тяжёлый преобразователь с большим запасом мощности. Проще использовать местный прибор.

Меняет ли преобразователь частоту

Обычный трансформатор меняет напряжение, но не обязательно преобразует 60 Гц в 50 Гц.

Какая техника чувствительна к частоте 60 Гц

Большинство импульсных блоков питания поддерживает 50/60 Гц. Отдельные электромеханические устройства зависят от частоты сильнее.

синхронные часы;

старые проигрыватели;

насосы;

компрессоры;

вентиляторы;

старые трансформаторы;

медицинское оборудование;

приборы с маркировкой только 50 Hz.

Нужен ли преобразователь частоты

Для телефона и ноутбука нет. Для специализированного прибора только на 50 Гц решение принимают по документации производителя.

Какую мощность должен выдерживать адаптер

3 А при 120 В Около 360 Вт 10 А при 120 В Около 1200 Вт 15 А при 120 В Около 1800 Вт

Розетка B обычно рассчитана на 15 А, но туристический переходник может иметь меньший номинал.

Подойдёт ли адаптер 3 А для телефона и ноутбука

Обычно да, если суммарная мощность ниже 360 Вт. Для нагревателей и мощных приборов такой адаптер не подходит.

Почему адаптер нагревается

Причиной может быть слабый контакт, перегрузка, повреждение или некачественная конструкция. Обжигающий нагрев недопустим.

Можно ли взять российский удлинитель

Да, если он исправен и подключён через качественный адаптер. Каждый прибор всё равно должен поддерживать 120 В.

Как сохранить PE

Вилка удлинителя F должна подключаться через адаптер F → B с передачей ground. Двухконтактный адаптер убирает защиту всех заземлённых розеток удлинителя.

Чего избегать

адаптер в адаптер;

тройник в тройник;

фен и чайник на слабом разветвителе;

кабель под ковром;

смотанный удлинитель под высокой нагрузкой;

тяжёлый блок без опоры;

удлинитель как постоянную замену проводке.

Где купить переходник в Колумбии

Адаптеры продаются в аэропортах, магазинах электроники, супермаркетах, торговых центрах и туристических отделах.

Что искать на упаковке

Colombia, USA или Type A/B;

вход для C, F или E/F;

допустимый ток;

передачу PE для Schuko;

правильную поляризацию;

целый изолированный корпус;

маркировку производителя;

отсутствие люфта и следов перегрева.

Подойдёт ли самый дешёвый двухконтактный адаптер

Для маломощной техники класса II он может работать. Для Schuko и мощных приборов выбирайте Type B с PE и достаточным током.

Жара, влажность и аккумуляторы

Высокая температура ускоряет старение аккумуляторов, а влажность увеличивает риск проблем с контактами и разъёмами.

Что нельзя делать

оставлять телефон на солнце во время зарядки;

заряжать пауэрбанк в закрытом автомобиле;

накрывать блок одеждой;

класть зарядку на влажную поверхность;

подключать кабель с влагой в разъёме;

использовать вздутый аккумулятор;

продолжать зарядку при сильном перегреве.

Как действовать после дождя

Перед подключением убедитесь, что корпус, адаптер и разъёмы полностью сухие. Не сушите технику феном.

Розетки в ванной и наружные точки

Во влажных зонах RETIE предусматривает защиту от замыканий на землю через GFCI либо дифференциальное устройство в щите.

Что нельзя делать

подключать фен мокрыми руками;

класть телефон на край раковины;

переносить комнатный удлинитель к бассейну;

использовать наружную точку без защиты от воды;

оставлять адаптер под дождём;

самостоятельно подтягивать механизм;

повторно включать защиту без выяснения причины.

Опасные признаки розетки и переходника

Прекратите использование адаптер обжигает руку;

появился запах пластика;

видны потемнения;

слышен треск;

контакт пропадает;

вилка выпадает;

розетка двигается в стене;

GFCI повторно отключается. Правильные действия Отключить прибор. Извлечь адаптер за корпус. Не использовать точку повторно. Сообщить персоналу или владельцу. Использовать другую исправную B. Заменить повреждённый переходник.

Не разбирайте розетку, адаптер, вилку и электрощит. Работы выполняет технически и юридически компетентный специалист.

Что взять с собой в Колумбию

переходник C/F → A/B;

адаптер B с PE для ноутбука;

зарядки 100-240 В, 50/60 Гц;

многопортовый USB-C блок;

исправные кабели;

пауэрбанк;

второй адаптер для семьи;

короткий исправный удлинитель;

защиту разъёмов от влаги;

инструкцию медицинского оборудования.

Минимальный набор для города

Один адаптер A/B, зарядка 100-240 В и пауэрбанк.

Набор для семьи и ноутбука

Два адаптера, один из них B с PE, многопортовая зарядка и короткий исправный удлинитель.

Набор для Картахены и островов

Два адаптера, пауэрбанк, запасной кабель, герметичный чехол и защита от влаги и перегрева.

Сравнение Колумбии, США, Канады и Мексики

Страна Основные типы Обычное напряжение Частота Переходник из России Колумбия A/B 120 В 60 Гц Нужен США A/B 120 В 60 Гц Нужен Канада A/B 120 В 60 Гц Нужен Мексика A/B 127 В 60 Гц Нужен

Один адаптер подойдёт для Колумбии, США и Канады

Да. Механический формат совпадает.

Подойдёт ли тот же адаптер для Мексики

Да. Совместимость прибора по напряжению проверяется отдельно.

Главный вывод В Колумбии используются A/B, официальный номинал обычной точки 120 В, частота 60 Гц. Российским круглым вилкам нужен переходник. Телефон и ноутбук 100-240 В работают без преобразователя. Для Schuko используйте адаптер B с передачей PE. Российский фен или другой прибор только на 220-240 В не рассчитан на обычную колумбийскую розетку. Специальные линии 208/240 В нельзя использовать через самодельные переходники.

Нормативная и техническая основа

RETIE , Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas;

, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas; Resolución 40117 de 2024 с изменениями, внесёнными Resolución 40284 de 23 de junio de 2026;

с изменениями, внесёнными Resolución 40284 de 23 de junio de 2026; нормализованные системы низкого напряжения: 120/208 В и 120/240 В;

стандартная частота энергосистемы Колумбии, 60 Гц;

NTC 2050, segunda actualización , включая требования GFCI для предусмотренных зон;

, включая требования GFCI для предусмотренных зон; UL 498 или признанные эквиваленты для вилок и розеток в применимых случаях RETIE;

или признанные эквиваленты для вилок и розеток в применимых случаях RETIE; требования RETIE к продукции, крышкам, нагреву, контактам и оценке соответствия;

Type A и B как применяемые туристические конфигурации.

RETIE требует, чтобы проектирование, монтаж, изменение, проверка и обслуживание электрических установок выполняли технически и юридически компетентные лица. Турист не должен переделывать вилки, удалять ground, подключаться к специальной линии 208/240 В или вмешиваться в электрощит.

Частые вопросы

Нужен ли переходник в Колумбию из России? Да. Российская круглая вилка не подходит к плоским A/B. Какие розетки используются в Колумбии? Типы A и B. В Колумбии 110 или 120 В? В быту часто говорят 110 В, но действующий RETIE указывает номинал 120 В фаза–земля. Какая частота сети? 60 Гц. Подойдёт ли российская зарядка телефона? Да, если указано 100-240 В, 50/60 Гц. Нужен только переходник. Подойдёт ли ноутбук? Большинство блоков подходит. Для Schuko нужен адаптер B с PE. Можно ли использовать российский фен? Модель только на 220 В будет работать неправильно или очень слабо. Практичнее местный фен. Нужен ли преобразователь напряжения? Не нужен для техники 100-240 В. Для устройства только на 220-240 В нужен повышающий преобразователь. Есть ли в Колумбии 220 или 240 В? В зданиях могут быть специальные 208/240-вольтовые линии, но обычная пользовательская розетка выдаёт 120 В. Какие розетки в Боготе? A/B, 120 В и 60 Гц. Какие розетки в Медельине? A/B. В старом жилье возможна двухконтактная A без ground. Какие розетки в Картахене? A/B. Во влажном климате особенно важно состояние контактов. Какие розетки на Сан-Андресе? Та же система A/B, 120 В и 60 Гц. Что такое GFCI? Защита, отключающая питание при опасном токе утечки на землю. Можно ли нажать RESET? Однократно при сухой точке и отключённом приборе. При повторном срабатывании сообщите персоналу. Есть ли заземление у типа A? Нет. Заземление предусмотрено у типа B. Можно ли удалить круглый штырь вилки B? Нет. Это защитный контакт ground. Можно ли использовать российский удлинитель? Да, через адаптер подходящего тока. Для заземлённых розеток нужен PE. Где купить переходник? В аэропорту, магазине электроники, супермаркете или торговом центре. Один адаптер подойдёт для Колумбии и США? Да. Форматы A/B совпадают. Подойдёт ли адаптер для Канады? Да. Канада также использует A/B и 120 В. Подойдёт ли адаптер для Мексики? Механически да. Совместимость по напряжению проверяется отдельно. Можно ли пользоваться гостиничным USB? Да, если порт исправен. Для быстрой зарядки лучше собственный блок. Нормально ли, что адаптер нагревается? Слабый нагрев возможен. Обжигающий корпус, запах и треск недопустимы.