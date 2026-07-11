Розетки в Доминикане: типы A/B, 120 В и переходник

Электромир Короткий ответ: в Доминиканской Республике используются розетки типов A и B с плоскими контактами. Для российской вилки C, F или E/F нужен переходник. Современный номинал сети составляет 120 В, частота 60 Гц. В туристических памятках часто пишут 110 В, но это привычное разговорное обозначение той же североамериканской системы. Телефоны и ноутбуки с Input 100-240 V работают без преобразователя. Российский фен, чайник и другая техника только на 220-240 В к обычной гостиничной розетке не рассчитаны.

Современный номинал 120 В Частота 60 Гц Основные форматы A и B Переходник из России Нужен Заземление Через тип B

Переходник не преобразует напряжение. Он только меняет круглую вилку на плоскую. Перед подключением фена, плойки, чайника, электробритвы и медицинской техники проверяйте диапазон Input.

Какие розетки используются в Доминикане

Основные форматы, североамериканские типы A и B. Они применяются в Пунта-Кане, Баваро, Санто-Доминго, Ла-Романе, Пуэрто-Плате, Самане и других регионах.

A Тип A Два плоских параллельных контакта без отдельного защитного заземления. часто встречается в старых и обычных помещениях;

принимает двухконтактную вилку A;

может быть поляризованным;

не передаёт PE. B Тип B Два плоских рабочих контакта и дополнительное круглое отверстие PE. принимает вилки A и B;

чаще встречается в новых и обновлённых отелях;

подходит для заземлённой техники;

обычно рассчитан на 15 или 20 А.

Встречается ли европейская розетка типа C

Некоторые справочники и гостиничные описания дополнительно упоминают C или универсальные панели. Это не основной национальный формат. Наличие круглых отверстий зависит от конкретного отеля и номера.

Почему отзывы туристов противоречат друг другу

В одном отеле установлена обычная B, в другом универсальная панель, а в третьем возле кровати есть только USB-A. Каждый отзыв может быть правдивым, но он описывает конкретный номер.

Можно ли вставить российскую вилку напрямую

В штатную A/B нельзя. Круглые контакты C/F не соответствуют плоским отверстиям. Не применяйте усилие и не используйте самодельные металлические вставки.

Нужен ли переходник в Доминикану из России

Да. Нужен адаптер с российской или европейской вилки на американский формат A/B.

Российская вилка Совместимость Что использовать C, Europlug Не входит в A/B Компактный адаптер C → A F, Schuko Не подходит Адаптер F → B с передачей PE E/F, CEE 7/7 Не подходит Заземлённый адаптер E/F → B Крупная CEE 7/17 Не подходит Адаптер подходящего тока

Тип A или B: какой переходник лучше

Для телефонной зарядки с вилкой C достаточно выхода A. Для ноутбука, сетевого фильтра или прибора с Schuko используйте B с круглым контактом PE.

Подойдёт ли переходник для США или Канады

Да. Механические форматы A/B одинаковы. Напряжение также относится к североамериканской системе, но конкретный прибор проверяют по Input.

Сколько адаптеров взять семье

Практичны два переходника и одна многопортовая зарядка. В некоторых номерах возле кровати есть только одна свободная сетевая точка и несколько USB-A.

В Доминикане 110, 120 или 127 В

Официальный туристический портал страны использует привычное обозначение 110 В. IEC указывает стандартный номинал 120 В. Действующий электрический код Доминиканской Республики приводит систему 120/240 В и частоту 60 Гц.

Практическая туристическая памятка 110 В Распространённое разговорное обозначение. Современный технический номинал 120 В Используется для оценки совместимости прибора.

Это разные электросети?

Обычно нет. Разница связана с историческим и разговорным обозначением. Туристу безопаснее проверять, принимает ли прибор диапазон 100-127 В или 100-240 В.

Подойдёт ли прибор только на 110 В

Только если производитель допускает работу при фактическом напряжении сети. Маркировка 100-127 В подходит надёжнее, чем строгое обозначение 110 В без диапазона.

Подойдёт ли российский прибор на 220 В

Электронный блок 100-240 В подходит. Прибор только на 220-240 В может не запуститься, работать слабо или неправильно.

Где в Доминикане встречается 240 В

В системе 120/240 В отдельные мощные нагрузки могут подключаться между двумя фазами и получать около 240 В. Это касается кондиционеров, водонагревателей, насосов, электроплит и другого стационарного оборудования.

Специальная линия 240 В не является туристической розеткой. Нельзя подключаться к кондиционеру, снимать крышку механизма или переделывать вилку ради российского прибора.

Может ли в одном отеле быть 120 и 240 В

Да. Обычные точки номера работают при 120 В, а стационарное оборудование может использовать 240 В.

Можно ли попросить 220 В для фена

Спросить персонал можно, но обычно проще использовать гостиничный фен или дорожную модель 100-240 В. Специальная линия может иметь другую вилку, ток и способ защиты.

Что такое поляризованная вилка A

У поляризованной вилки один плоский контакт шире другого. Такая конструкция фиксирует положение фазного и нейтрального проводников.

Почему дешёвый адаптер может не войти

Он может иметь неправильные размеры или не учитывать широкий контакт. Не подпиливайте и не изгибайте штыри.

Нужна ли поляризация российской зарядке

Большинство зарядок с Europlug C неполяризованы. Но адаптер должен безопасно входить в розетку и не оставлять доступных токоведущих частей.

Есть ли заземление и защита GFCI

Тип B предусматривает отдельный круглый контакт PE. Национальный электрический код также использует защиту GFCI для зон повышенного риска, включая влажные места.

Тип A Два рабочих контакта без PE. Подходит для техники класса II. Тип B Третий круглый контакт передаёт PE при исправной линии. GFCI Отключает питание при опасной утечке тока. На корпусе могут быть TEST и RESET.

Как подключать Schuko F

Адаптер должен соединять боковые контакты PE вилки F с круглым контактом B. Двухконтактный переходник убирает предусмотренное заземление.

Новая розетка B гарантирует рабочий PE

Нет. Исправность защитного проводника подтверждается измерениями. По внешнему виду можно оценить только состояние корпуса и контактов.

Что делать, если GFCI отключился

Отключите прибор. Однократный RESET допустим только при сухой и исправной точке. При повторном отключении прекратите использование и сообщите персоналу.

Какие розетки в Пунта-Кане и Баваро

В Пунта-Кане, Баваро, Макао и Уверо-Альто применяются типы A/B, 120 В, 60 Гц. В крупных курортных отелях дополнительно встречаются универсальные панели и встроенные USB.

Что чаще всего спрашивают туристы

два или три контакта в номере;

нужен ли адаптер для российской зарядки;

есть ли USB-C возле кровати;

выдаёт ли отель переходник;

можно ли пользоваться собственным феном;

работают ли розетки при вынутой ключ-карте;

есть ли постоянное питание для медицинской техники.

Тип A или B в конкретном курорте

По отзывам гостей, в одном отеле могут стоять двухконтактные A, в другом трёхконтактные B, а в новом комплексе универсальные механизмы. Покупайте адаптер, который физически подходит к B: он также работает в обычной A, если используется без контакта PE для техники класса II.

Выдают ли адаптер на ресепшене

Некоторые крупные курорты держат несколько переходников, но официальный туристический портал советует привозить собственный, чтобы не зависеть от наличия.

Почему возле кровати только USB-A

Даже новые курорты могут устанавливать USB-A вместо USB-C. Путешественники отмечают ситуации, когда обычная розетка была одна, а остальные точки предназначались для кабеля USB-A.

Розетки в Ла-Романе и Байяибе

В Ла-Романе, Байяибе и Доминикусе используется та же система A/B, 120 В и 60 Гц.

Что важно в небольшом отеле или апартаментах

розетка может быть только типа A;

защитный контакт B может отсутствовать;

USB может не быть;

переходник лучше взять заранее;

старый удлинитель владельца нужно осмотреть;

питание может переключаться на генератор.

Можно ли заряжать дайверское оборудование

Да, если зарядные блоки имеют Input 100-240 В и не повреждены. Для нескольких аккумуляторов используйте многопортовую зарядку или исправный удлинитель, а не каскад тройников.

Розетки в Пуэрто-Плате, Сосуа и Кабарете

На северном побережье действуют A/B, 120 В, 60 Гц. Во влажном морском климате особенно важно состояние контактов.

На что обратить внимание

нет ли коррозии;

не двигается ли механизм в стене;

держится ли адаптер без люфта;

нет ли следов влаги;

не нагревается ли корпус;

не используется ли повреждённый удлинитель.

Подойдёт ли техника для кайтсерфинга и экшн-камер

Большинство зарядок камер и аккумуляторов принимает 100-240 В. Проверьте маркировку и не заряжайте оборудование рядом с мокрой экипировкой.

Розетки в Санто-Доминго

В столице используются A/B, 120 В, 60 Гц. В новом бизнес-отеле вероятнее B, USB и резервное питание, в старом жилом фонде возможны A и расшатанные механизмы.

Что проверить в арендованной квартире

розетка не выпадает из стены;

нет потемнений и запаха;

адаптер не искрит при движении;

доступен тип B для ноутбука;

удлинитель имеет целый кабель;

генератор или инвертор не перегружен;

конкретная точка не предназначена для 240 В.

Можно ли подключить рабочее место

Ноутбук, монитор и док-станция с Input 100-240 В подходят. Для заземлённых устройств используйте адаптер B с PE и не превышайте ток удлинителя.

Розетки в Самане и Лас-Терренас

В Самане, Лас-Терренас и Лас-Галерасе применяется национальная система A/B. В небольшом гостевом доме резервное питание и количество точек зависят от объекта.

Что уточнить до бронирования

есть ли генератор или инвертор;

какие розетки подключены к резерву;

работает ли питание ночью;

можно ли заряжать ноутбук;

есть ли ограничения по мощности;

доступна ли розетка B с PE;

можно ли подключить медицинское оборудование.

Розетки в гостиницах all inclusive

В номере могут одновременно находиться обычные A/B, универсальная панель, USB-A, USB-C и точки, управляемые ключ-картой.

Что может встретиться

двойная A без PE;

заземлённая B;

универсальная розетка;

USB-A возле кровати;

USB-C в новых номерах;

переходник отеля;

постоянно включённая точка;

розетка, отключаемая ключ-картой.

Почему нельзя ориентироваться по названию сети отелей

Даже номера одного бренда могут быть отремонтированы в разные годы. Конфигурация меняется по корпусам и категориям.

Что делать, если свободной розетки нет

Не отключайте мини-бар, телевизор и оборудование отеля без разрешения. Используйте собственную многопортовую зарядку или попросите безопасный удлинитель.

Генераторы, инверторы и перебои электроснабжения

Официальный туристический портал отмечает, что крупные курорты используют генераторы при перебоях внешней сети. За пределами курортных зон возможны нестабильность и переключения питания.

Источник Что обычно питает Ограничение Сеть Все обычные нагрузки Возможны локальные перебои Генератор Большую часть курорта Есть короткая пауза при запуске Инвертор с батареями Свет, Wi-Fi, часть розеток Мощные нагреватели могут быть запрещены Солнечная система Выбранные линии Запас зависит от аккумуляторов

Почему свет погас на несколько секунд

Объект мог переключаться между внешней сетью и генератором. Для чувствительной техники полезен исправный блок питания с широким диапазоном и собственный пауэрбанк.

Работают ли все розетки от резервной системы

Не обязательно. Инвертор может питать только освещение, Wi-Fi и отдельные точки. Уточните у персонала, куда подключать медицинское устройство.

Можно ли использовать фен при работе от инвертора

Только если отель или владелец разрешает. Фен создаёт большую нагрузку и быстро разряжает батареи.

Как защитить технику от скачков напряжения

Туристический портал страны предупреждает о возможных перебоях и скачках напряжения за пределами крупных курортов. Для пользователя важны исправная зарядка, качественный адаптер и отказ от повреждённой точки.

Что реально помогает

оригинальный блок 100-240 В;

адаптер без люфта;

сетевой фильтр с понятным номиналом;

пауэрбанк для телефона;

отключение техники во время явной аварии;

постоянная точка от резервной системы;

соблюдение рекомендаций производителя.

Защитит ли дешёвый универсальный адаптер

Нет. Обычно он не содержит полноценной защиты от импульсов и не стабилизирует напряжение.

Нужен ли стабилизатор для телефона

Современный блок 100-240 В обычно не требует отдельного стабилизатора. При частых проблемах лучше заряжать от качественного пауэрбанка и сообщить персоналу.

Можно ли пользоваться USB-A и USB-C в номере

Можно, если порт исправен. Но встроенный USB не всегда поддерживает быструю зарядку и может иметь небольшую мощность.

Когда использовать собственный блок

нужен USB Power Delivery;

заряжается ноутбук;

порт имеет люфт;

не указана мощность;

телефон сообщает о медленной зарядке;

в номере есть только USB-A, а кабель USB-C → USB-C.

Что взять владельцу современного телефона

Собственный сетевой блок 100-240 В, переходник A/B и хотя бы один кабель USB-A → USB-C как резервный вариант.

Телефон, ноутбук, фен и другая техника

Устройство Переходник Преобразователь Что проверить Телефон C → A/B Обычно не нужен Input 100-240 В Ноутбук Лучше B с PE Обычно не нужен 100-240 В, 50/60 Гц Фотоаппарат На A/B Обычно не нужен Маркировку зарядки Российский фен 220 В На A/B Нужен для полной мощности Практичнее фен отеля Плойка или утюжок На A/B Зависит от Input Искать 100-240 В Медицинская техника По вилке По паспорту Напряжение, частоту, PE и резерв

Как читать маркировку Input

Input: 100-240 V~ 50/60 Hz Подходит без преобразователя. Input: 110-127 V~ 60 Hz Подходит к обычной сети Доминиканы. Input: 220-240 V~ 50/60 Hz Не рассчитано на обычную точку 120 В. Input: 220-240 V~ 50 Hz Не подходит по напряжению и требует проверки частоты.

Что будет с феном 220 В при 120 В

Простой нагревательный фен будет греть и дуть заметно слабее. Модель с электроникой может работать нестабильно. Не используйте прибор только потому, что он «немного работает».

Подойдёт ли электробритва

Современная модель 100-240 В подходит. Бритва только на 220 В может работать медленно или не заряжаться.

Переходник или преобразователь напряжения

Переходник Меняет форму вилки C/F на A/B. На выходе остаётся 120 В. Повышающий преобразователь Поднимает 120 В до 220-230 В. Подбирается по мощности и типу нагрузки.

Нужен ли преобразователь для телефона

Нет, если зарядка имеет диапазон 100-240 В. Нужен только переходник.

Стоит ли брать преобразователь для фена

Обычно нет. Для фена 1800-2200 Вт потребуется тяжёлый преобразователь с большим запасом мощности. Проще использовать гостиничный фен.

Можно ли подключить несколько приборов к одному преобразователю

Только если это допускает производитель и суммарная мощность ниже номинала с запасом. В отпуске такая схема редко оправдана.

Почему важна частота 60 Гц

В России используется 50 Гц. Большинство современной электроники поддерживает 50/60 Гц, но отдельные двигатели и трансформаторы требуют проверки.

синхронные часы могут идти иначе;

двигатели могут менять режим;

трансформаторы могут нагреваться;

насосы и компрессоры проверяют по паспорту;

старую медицинскую технику оценивают особенно внимательно.

Какую мощность должен выдерживать адаптер

6 А при 120 В Около 720 Вт 10 А при 120 В Около 1200 Вт 15 А при 120 В Около 1800 Вт

Розетка B может быть рассчитана на 15 А, но туристический переходник нередко имеет меньший номинал.

Подойдёт ли адаптер 6 А для телефона и ноутбука

Обычно да, если суммарная мощность ниже 720 Вт. Для нагревателей и мощных приборов номинал оценивают отдельно.

Почему адаптер нагревается

Причиной может быть слабый контакт, перегрузка, повреждение или некачественная конструкция. Обжигающий нагрев недопустим.

Можно ли взять российский удлинитель

Да, через подходящий адаптер, если удлинитель исправен и рассчитан на напряжение не ниже 250 В. Для заземлённых розеток удлинителя нужен PE.

Безопасный набор для семьи

Два адаптера, многопортовая зарядка и один короткий исправный удлинитель. Это лучше, чем несколько тройников подряд.

Чего избегать

переходник в переходник;

тройник в тройник;

фен и чайник на одной слабой точке;

кабель под ковром;

смотанный удлинитель под нагрузкой;

неизвестный разветвитель отеля;

самодельные вилки.

Где купить переходник в Доминикане

Адаптеры продаются в аэропортах, супермаркетах, магазинах электроники, торговых центрах и туристических магазинах при курортах.

Что искать на упаковке

USA/Canada Type A или B;

вход для C, F или E/F;

допустимый ток;

передачу PE для Schuko;

правильную поляризацию;

целый корпус;

данные производителя;

отсутствие люфта.

Можно ли купить адаптер в магазине отеля

Часто можно, но выбор ограничен, а цена выше. Модель с PE может отсутствовать.

Розетки в ванной, возле бассейна и во влажном климате

Низкое напряжение 120 В не делает электричество безопасным. Во влажной среде риск поражения током повышается.

Что нельзя делать

подключать фен мокрыми руками;

заряжать телефон на краю раковины;

переносить комнатный удлинитель к бассейну;

использовать розетку со следами воды;

многократно нажимать RESET при повторном отключении GFCI;

оставлять адаптер под дождём;

открывать гостиничный электрощит.

Что такое Shavers Only

В отдельных гостиницах может быть изолированная маломощная точка для электробритвы. Она не предназначена для фена, чайника, утюга и ноутбука.

Опасные признаки розетки и переходника

Прекратите использование адаптер обжигает руку;

появился запах пластика;

видны потемнения;

слышен треск;

контакт пропадает;

вилка выпадает;

розетка двигается в стене;

GFCI повторно отключается. Правильные действия Отключить прибор. Извлечь переходник за корпус. Не использовать точку повторно. Сообщить персоналу или владельцу. Использовать другую исправную розетку. Заменить повреждённый адаптер.

Нормально ли краткое искрение при подключении зарядки

Одиночный небольшой импульс иногда связан с зарядкой входных конденсаторов. Повторное искрение, треск, запах и потемнение недопустимы.

Что делать при частом отключении автомата

Отключите приборы и сообщите персоналу. Не включайте защиту многократно и не открывайте щит.

Не разбирайте розетку, адаптер, генераторную панель и электрощит. Работы выполняет специалист.

Что взять с собой в Доминикану

переходник C/F → A/B;

адаптер B с PE для ноутбука;

зарядки 100-240 В, 50/60 Гц;

многопортовый USB-C блок;

кабель USB-A → USB-C как резервный;

исправные кабели;

пауэрбанк;

второй адаптер для семьи;

дорожный фен 100-240 В при необходимости;

инструкцию медицинского оборудования.

Минимальный набор для телефона

Зарядка 100-240 В, компактный адаптер A и пауэрбанк.

Набор для семьи и ноутбука

Два адаптера, один из них B с PE, многопортовая зарядка и короткий исправный удлинитель.

Сравнение Доминиканы с США, Мексикой, Кубой и Россией

Страна Основные розетки Напряжение Частота Переходник из России Доминикана A/B 120 В, часто называют 110 В 60 Гц Нужен США A/B 120 В 60 Гц Нужен Мексика A/B 127 В 60 Гц Нужен Куба A/B/C/L в зависимости от объекта 110/220 В 60 Гц Зависит от точки Россия C/F 230 В 50 Гц Не применяется

Один адаптер подойдёт для Доминиканы, США и Мексики

Да, механический формат A/B совпадает. Совместимость прибора по напряжению проверяется отдельно.

Один ли адаптер нужен для Доминиканы и Кубы

Не всегда. На Кубе встречается больше вариантов розеток и напряжений. Для комбинированной поездки нужен универсальный набор и отдельная проверка каждой точки.

Главный вывод В Доминиканской Республике используются типы A/B, современный номинал 120 В и частота 60 Гц. Российским вилкам нужен переходник. Телефон и ноутбук 100-240 В работают без преобразователя. Техника только на 220-240 В к обычной розетке не подходит. В крупных all inclusive обычно есть генераторы, но USB, универсальные розетки и адаптеры зависят от конкретного номера. Собственный переходник и пауэрбанк остаются надёжнее.

Нормативная и техническая основа

Código Eléctrico Nacional de la República Dominicana , редакция 2025 года, утверждённая Resolución SIE-097-2025-REG;

, редакция 2025 года, утверждённая Resolución SIE-097-2025-REG; структура национального кода основана на требованиях NEC/NFPA 70 для низковольтных установок;

система номинальных напряжений 120/240 В и частота 60 Гц;

требования к GFCI во влажных и других зонах повышенного риска;

требования к защитному заземлению оборудования и розеток;

IEC World Plugs , типы A/B, 120 В и 60 Гц;

, типы A/B, 120 В и 60 Гц; официальные рекомендации Министерства туризма Доминиканской Республики о 110 В, адаптерах, генераторах и возможных перебоях;

национальные стандарты NORDOM и процедуры INDOCAL для технического регулирования и оценки соответствия.

Нормативные документы приведены как техническая основа. Турист не должен самостоятельно переделывать вилки, вскрывать розетки, подключаться к линии 240 В или вмешиваться в электрощит.

Частые вопросы

Нужен ли переходник в Доминикану из России? Да. Российские круглые вилки не подходят к плоским A/B. Какие розетки в Доминикане? Основные типы A и B, как в США и Канаде. Какое напряжение в Доминикане? Современный номинал 120 В, хотя в туристических памятках часто пишут 110 В. Почему пишут 110 и 120 В? 110 В является привычным разговорным обозначением. Технический номинал системы, 120 В. Есть ли в Доминикане 240 В? Да, отдельные линии 240 В применяются для мощного стационарного оборудования. Подойдёт ли российская зарядка телефона? Да, если указано 100-240 В, 50/60 Гц. Нужен только переходник. Подойдёт ли ноутбук? Большинство блоков подходит. Для вилки F используйте адаптер B с PE. Можно ли использовать российский фен? Модель только на 220 В от 120 В работает слабо или неправильно. Практичнее фен отеля. Нужен ли преобразователь напряжения? Не нужен для устройств 100-240 В. Для техники только на 220-240 В может потребоваться повышающий преобразователь. Какие розетки в Пунта-Кане? A/B, 120 В и 60 Гц. В курортах могут быть USB и универсальные панели. Какие розетки в Баваро? Та же система A/B. Конкретный тип и USB зависят от отеля и корпуса. Какие розетки в Ла-Романе и Байяибе? A/B, 120 В и 60 Гц. Какие розетки в Пуэрто-Плате и Кабарете? A/B. Во влажном климате особенно важно состояние контактов. Какие розетки в Санто-Доминго? A/B. В старом фонде чаще встречаются двухконтактные A. Выдают ли переходник в гостинице? Некоторые отели выдают, но официальный туристический портал рекомендует брать собственный. Есть ли генераторы в all inclusive? Крупные курорты обычно используют генераторы при перебоях внешней сети. Работают ли все розетки от генератора? Не обязательно. Часть линий может не входить в резервную систему. Можно ли пользоваться USB в гостинице? Можно, если порт исправен. Для быстрой зарядки лучше собственный блок. Почему возле кровати только USB-A? Некоторые отели не устанавливают USB-C. Возьмите резервный кабель USB-A → USB-C. Что такое GFCI? Защита, отключающая питание при опасной утечке тока. Можно ли взять российский удлинитель? Да, через подходящий адаптер и с PE при необходимости. Где купить переходник? В аэропорту, супермаркете, магазине электроники, торговом центре или магазине курорта. Один адаптер подойдёт для Доминиканы и США? Да, форматы A/B одинаковы. Нормально ли, что адаптер нагревается? Слабый нагрев возможен. Обжигающий корпус, запах и треск недопустимы.