Сколько потребляет электрокотёл: расход за час, сутки и месяц

КВт и кВт·ч: почему их нельзя путать Киловатт, кВт показывает мощность оборудования в конкретный момент. Киловатт-час, кВт·ч показывает количество потреблённой электроэнергии. 9 кВт Мощность котла Такую нагрузку котёл создаёт, когда все его нагревательные ступени работают одновременно. 9 кВт·ч Расход за час Столько энергии котёл мощностью 9 кВт израсходует за один час непрерывной работы на полной мощности. Правильная формулировка: котёл мощностью 9 кВт потребляет до 9 кВт·ч электроэнергии за час работы на полной мощности. Выражение «9 кВт в час» в бытовой речи встречается часто, но технически оно неточное.

Максимальный расход электрокотла Сначала полезно посчитать теоретический максимум. Он показывает верхнюю границу, если котёл работает круглосуточно без отключений. В нормально подобранной и настроенной системе такой режим обычно возникает только при сильном морозе, недостаточной мощности котла, больших теплопотерях или ошибках в отоплении. Мощность котла За 1 час За 24 часа За 30 суток 3 кВт 3 кВт·ч 72 кВт·ч 2160 кВт·ч 6 кВт 6 кВт·ч 144 кВт·ч 4320 кВт·ч 9 кВт 9 кВт·ч 216 кВт·ч 6480 кВт·ч 12 кВт 12 кВт·ч 288 кВт·ч 8640 кВт·ч 15 кВт 15 кВт·ч 360 кВт·ч 10800 кВт·ч Эта таблица не является прогнозом платежа. Она показывает только предельный расход при непрерывной полной мощности. Реальный котёл отключает ТЭНы, переключает ступени или снижает мощность после достижения заданной температуры.

Как рассчитать реальный расход электрокотла Расход за период E = P × t × K E - расход электроэнергии, кВт·ч;

- расход электроэнергии, кВт·ч; P - мощность котла или включённой ступени, кВт;

- мощность котла или включённой ступени, кВт; t - продолжительность расчётного периода, часов;

- продолжительность расчётного периода, часов; K - средний коэффициент загрузки от 0 до 1. Коэффициент загрузки показывает, какую долю расчётного времени котёл фактически работает на полной мощности. Например, значение 0,5 означает, что средняя нагрузка за период соответствует половине номинальной мощности. Важно: нельзя заранее назначить всем домам коэффициент 0,5 или считать, что котёл всегда работает ровно 12 часов в сутки. В тёплую погоду загрузка может быть ниже, а в морозы приблизиться к единице. Для точного прогноза нужны расчёт теплопотерь и местные климатические данные.

Сколько потребляет электрокотёл 9 кВт Котлы на 9 кВт часто рассматривают для небольших и средних домов, поэтому именно по ним возникает больше всего вопросов. Ниже показано, как меняется расход при разной средней загрузке. Средняя загрузка Средняя мощность За сутки За 30 суток 25% 2,25 кВт 54 кВт·ч 1620 кВт·ч 50% 4,5 кВт 108 кВт·ч 3240 кВт·ч 75% 6,75 кВт 162 кВт·ч 4860 кВт·ч 100% 9 кВт 216 кВт·ч 6480 кВт·ч Если котёл 9 кВт в среднем загружен на 50%, за месяц получится около 3240 кВт·ч. Но это не означает, что любой дом с таким котлом будет иметь именно такой расход. Котёл может быть установлен с запасом, работать ступенями или, наоборот, не справляться с теплопотерями и почти не отключаться.

Сколько электричества нужно для дома 50, 100 или 150 м² Площадь сама по себе не определяет расход. Два дома по 100 м² могут отличаться по потреблению в несколько раз из-за утепления, окон, вентиляции, высоты потолков, количества наружных стен и температуры на улице. Правило «1 кВт на 10 м²» допустимо только как очень грубая предварительная оценка мощности. Для выбора котла и прогноза расходов нужен расчёт теплопотерь здания. Ориентировочный диапазон теплопотерь Состояние здания Условный ориентир Что влияет Энергоэффективный дом Около 40-60 Вт/м² Хорошее утепление, герметичные окна, контролируемая вентиляция, мало мостиков холода Обычный утеплённый дом Около 70-100 Вт/м² Стандартное современное утепление без грубых дефектов Дом с большими потерями 120 Вт/м² и выше Слабое утепление, продувание, холодные перекрытия, старые окна, высокая вентиляционная нагрузка Значения приведены только для предварительного сравнения. Расчётные теплопотери определяют для конкретной наружной температуры, конструкции дома и требуемой температуры помещений. Что получится для дома 100 м² Вместо одной цифры правильнее рассмотреть несколько вариантов средней тепловой нагрузки за месяц. Средняя потребная мощность За сутки За 30 суток Как трактовать 2,5 кВт 60 кВт·ч 1800 кВт·ч Мягкая погода или хорошо утеплённый дом 4 кВт 96 кВт·ч 2880 кВт·ч Умеренная средняя нагрузка 6 кВт 144 кВт·ч 4320 кВт·ч Холодный месяц или заметные теплопотери 8 кВт 192 кВт·ч 5760 кВт·ч Высокая длительная нагрузка Для домов 50 и 150 м² принцип тот же. Сначала определяют теплопотери, затем считают энергию. Умножать площадь на фиксированный коэффициент и обещать точную сумму в рублях нельзя.

От чего зависит фактическое потребление Теплопотери Через стены, кровлю, пол, окна, двери, мостики холода и неплотности. Температура на улице Чем больше разница между улицей и помещением, тем больше требуется тепла. Температура в доме Поддержание +24 °C обычно требует больше энергии, чем +20 или +21 °C. Вентиляция Холодный приточный воздух необходимо нагреть. Неконтролируемое проветривание увеличивает потери. Автоматика Комнатный термостат и погодное управление помогают не перегревать помещения. Система отопления Радиаторы, водяной тёплый пол, объём теплоносителя и балансировка влияют на управление и комфорт. Горячая вода Если котёл также нагревает бойлер косвенного нагрева, этот расход нужно учитывать отдельно. Режим проживания Постоянное проживание и поддержание минимальной температуры на даче дают разные результаты. Выделенная мощность Ограничение ввода может не позволить котлу и остальным приборам работать одновременно.

Как посчитать стоимость отопления по тарифу Стоимость без учёта диапазонов Сумма = E × T E - потребление за расчётный период, кВт·ч;

- потребление за расчётный период, кВт·ч; T - цена 1 кВт·ч для вашей категории и диапазона. При дифференцированных тарифах общий объём сначала распределяют по диапазонам, а стоимость каждой части считают по соответствующей цене. Нельзя умножать весь расход на случайно найденный в интернете тариф. Тульская область: что важно учитывать Для городских и сельских домов, официально оборудованных электроотопительными установками, предусмотрены отдельные категории. По одноставочному тарифу для таких категорий действуют следующие значения: Период 2026 года I диапазон II диапазон III диапазон С 1 января по 30 сентября 4,79 ₽/кВт·ч 6,76 ₽/кВт·ч 9,55 ₽/кВт·ч С 1 октября по 31 декабря 5,32 ₽/кВт·ч 7,53 ₽/кВт·ч 11,02 ₽/кВт·ч В отопительный период с октября по апрель для подтверждённых электроотопительных установок I диапазон увеличен до 3900 кВт·ч включительно, II диапазон действует для объёма свыше 3900 до 6000 кВт·ч включительно, III диапазон начинается свыше 6000 кВт·ч. С мая по сентябрь граница I диапазона составляет 1200 кВт·ч. Проверьте свою категорию: льготная категория и увеличенные диапазоны не применяются автоматически только потому, что в доме фактически стоит электрокотёл. В расчётах должны быть учтены назначение помещения, отсутствие или наличие газификации, стационарное электроотопительное оборудование и подтверждающие документы. Пример начисления для октября-декабря Ниже показан условный расчёт только по одноставочному тарифу для подтверждённого электроотопления. В сумму входит весь объём по счётчику, а не только электрокотёл. Общий расход за месяц Распределение Примерная сумма 3240 кВт·ч Весь объём в I диапазоне 17 236,80 ₽ 4860 кВт·ч 3900 кВт·ч по I диапазону, 960 кВт·ч по II 27 976,80 ₽ 6480 кВт·ч 3900 кВт·ч по I, 2100 кВт·ч по II, 480 кВт·ч по III 41 850,60 ₽ Тарифы и правила могут изменяться. Перед расчётом проверяйте действующую таблицу гарантирующего поставщика и сведения в своей квитанции.

Что действительно помогает снизить расход электрокотла Сначала уменьшить теплопотери Утепление перекрытий, устранение продувания, настройка окон и дверей обычно важнее замены одного ТЭНового котла на другой такой же мощности. Установить комнатный термостат Управление только по температуре теплоносителя может приводить к перегреву помещений. Комнатный датчик ориентируется на фактическую температуру воздуха. Настроить температуру теплоносителя Слишком высокая температура воды не создаёт бесплатного тепла. Она может ухудшить комфорт, увеличить цикличность и перегрев отдельных помещений. Сбалансировать систему Если часть радиаторов перегрета, а дальние помещения холодные, повышение мощности котла маскирует проблему, но не устраняет её. Разделить помещения на зоны Нет смысла одинаково отапливать спальни, технические помещения, гараж и редко используемые комнаты. Контролировать фактический расход Отдельный счётчик, модуль измерения или статистика умного дома показывают, помогла ли настройка на практике. Проверить двухтарифный учёт Ночной тариф выгоден только при реальном переносе заметной части потребления на ночь. Обычный котёл без теплового накопления не может полностью перенести отопление на ночные часы. Управлять общей мощностью дома Реле приоритета или система управления нагрузкой помогают не отключать ввод при одновременной работе котла, бойлера, кухни и тёплых полов. Такие устройства не уменьшают теплопотери и не создают дополнительную мощность. Главный принцип: почти вся электроэнергия ТЭНового, электродного или индукционного котла превращается в тепло внутри системы. Основной резерв экономии находится не в «секретном нагревателе», а в снижении теплопотерь, точном регулировании и устранении перегрева.

Популярные заблуждения об электрокотлах Если включить только один ТЭН, расход станет в три раза меньше? Мгновенная мощность станет ниже, но нагрев займёт больше времени. Для компенсации одинаковых теплопотерь дому требуется примерно одинаковое количество тепла. Ступени полезны для управления нагрузкой и ограничения мощности, но сами по себе не уменьшают теплопотери. Трёхфазный котёл 380 В экономичнее однофазного 220 В? Трёхфазное подключение позволяет равномернее распределить мощную нагрузку и уменьшить ток в каждом фазном проводнике. При одинаковом количестве произведённого тепла переход с 220 на 380 В не создаёт отдельной экономии электроэнергии. Электродный или индукционный котёл потребляет в два раза меньше ТЭНового? Заявления о кратной экономии без изменения теплопотерь и температуры помещений физически сомнительны. Сравнивать нужно не рекламу, а фактические кВт·ч при одинаковых условиях, температуре внутри и погоде. Котёл 12 кВт всегда потребляет 12 кВт? Только во время работы всех ступеней на полной мощности. После достижения заданной температуры нагреватели отключаются или мощность снижается. За месяц важна средняя нагрузка. Большой водяной теплоаккумулятор всегда снижает расход? Накопитель не уменьшает количество тепла, которое теряет дом, и сам имеет потери. Он может переносить часть потребления на дешёвую тарифную зону, уменьшать частоту включений и помогать управлять нагрузкой, если система рассчитана правильно. Чем горячее теплоноситель, тем экономичнее? Нет. Высокая температура может быстрее прогреть радиаторы, но не отменяет теплопотери здания. Экономия появляется, когда автоматика поддерживает нужную температуру воздуха без перегрева.

Как узнать реальный расход своего электрокотла Способ 1. Отдельный счётчик или измерительный модуль Самый понятный вариант для стационарного котла. Прибор показывает расход именно линии отопления, а не всего дома. Для трёхфазного котла оборудование должно соответствовать схеме и току нагрузки. Способ 2. Сравнение показаний общего счётчика Запишите показания в одно и то же время несколько дней подряд. Отдельно фиксируйте температуру на улице, заданную температуру дома и работу других мощных приборов. Метод менее точный, потому что в общий расход входят бойлер, кухня, насосы, тёплые полы и бытовая техника. Способ 3. Счётчик времени работы Если известна включённая ступень котла и можно достоверно измерить длительность её работы, расход оценивают по формуле мощности и времени. Для котлов с несколькими ступенями нужен раздельный учёт режимов. Способ 4. Данные автоматики или умного дома Контроллер может собирать графики мощности, температуры помещений, температуры теплоносителя и наружного воздуха. Это помогает увидеть перегрев, неудачное расписание, частые включения и совпадение пиковых нагрузок. Что записывать для полезного анализа суточный расход в кВт·ч;

среднюю и минимальную температуру на улице;

температуру в основных помещениях;

температуру подачи и обратки;

включённые ступени котла;

работу бойлера и тёплых полов;

изменения настроек и результат после них.

Расход нужно рассматривать вместе с электрикой дома Электрокотёл является мощной длительной нагрузкой. Даже правильно рассчитанный по теплопотерям котёл нельзя подключать без проверки выделенной мощности, вводного автомата, кабельной линии, электрощита, распределения фаз, защитного проводника и требований производителя. Котёл 9 кВт и ввод 15 кВт На остальные нагрузки остаётся ограниченный запас. Варочная панель, бойлер, духовка и тёплые полы могут вызвать отключение ввода. Слабый контакт Длительная нагрузка выявляет плохо затянутые клеммы и повреждённые соединения. Нагрев щита нельзя считать нормой. По теме подключения полезны отдельные материалы: Безопасность: подключение электрокотла, работа с трёхфазным вводом, электрощитом, автоматами, УЗО, PE и силовой линией должны выполняться специалистом. Нельзя увеличивать номинал автомата только потому, что он отключается, подключать мощный котёл через случайную розетку или выполнять работы под напряжением.

Нормативная и техническая основа Для расчёта и безопасной реализации электрического отопления применяют не одну универсальную таблицу, а совокупность требований: СП 60.13330.2020 - отопление, вентиляция и кондиционирование, расчётные параметры и требования к системам;

- отопление, вентиляция и кондиционирование, расчётные параметры и требования к системам; СП 50.13330.2012 - тепловая защита зданий и оценка теплотехнических характеристик ограждающих конструкций;

- тепловая защита зданий и оценка теплотехнических характеристик ограждающих конструкций; СП 256.1325800.2016 - электроустановки жилых и общественных зданий;

- электроустановки жилых и общественных зданий; ГОСТ Р 72023-2025 - монтаж, пусконаладка и контроль стационарных систем электрического отопления в жилых зданиях;

- монтаж, пусконаладка и контроль стационарных систем электрического отопления в жилых зданиях; ПУЭ - выбор проводников, аппаратов защиты, заземление, разделение N и PE и требования к электроустановкам;

- выбор проводников, аппаратов защиты, заземление, разделение N и PE и требования к электроустановкам; паспорт электрокотла - мощность, напряжение, схема подключения, требования к защите и внешнему управлению. Точный подбор мощности котла выполняют по теплопотерям, а линию и защиту - по паспорту оборудования, расчётному току, длине и способу прокладки кабеля, системе заземления и структуре электрощита.

Тула и Тульская область Нужно проверить, хватит ли мощности для электрокотла? Можно подготовить фото электрощита, вводного автомата, шильдика котла и список мощных нагрузок дома. Поможем разобраться с линией, защитой, распределением фаз, управлением нагрузкой и подключением по согласованной схеме. Выезд и диагностика - от 5000 ₽. При выполнении работ сумма засчитывается в стоимость. Гарантия 5 лет при использовании рекомендованных материалов, 1 год при материалах заказчика. Написать в MAX Написать в Telegram