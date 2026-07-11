Розетки в Канаде: типы A/B, 120 В и переходник

Электромир Короткий ответ: в Канаде используются розетки типов A и B с плоскими параллельными контактами. Для российской вилки C, F или E/F нужен переходник на североамериканский формат. Обычная бытовая розетка выдаёт 120 В при частоте 60 Гц. Телефоны и ноутбуки с Input 100-240 V, 50/60 Hz работают без преобразователя. Для Schuko нужен адаптер на Type B с передачей PE. Российский фен или чайник только на 220-240 В от обычной канадской точки работать нормально не будет.

Типы розеток A и B Обычная розетка 120 В Частота 60 Гц Основной номинал 15 А Переходник из России Нужен

Переходник не преобразует 120 В в 220 В. Перед подключением проверьте строку Input. Устройство только на 220-240 В нельзя считать совместимым только потому, что вилка вошла в адаптер.

Какие розетки используются в Канаде

IEC указывает для Канады типы A и B, напряжение 120 В и частоту 60 Гц. Современная заземлённая точка обычно имеет конфигурацию CSA 5-15R, аналогичную NEMA 5-15.

A Тип A, два плоских контакта Вилка без защитного заземления. Может быть поляризованной, когда один плоский контакт шире другого. два параллельных плоских штыря;

PE отсутствует;

используется для техники класса II;

вилка A входит в современную розетку B;

старая розетка A не принимает контакт заземления. B Тип B, два плоских контакта и PE Основной современный заземлённый формат. К двум рабочим контактам добавлен круглый штырь ground. конфигурация 5-15;

обычный номинал 15 А, 125 В;

принимает вилки A и B;

круглый контакт передаёт PE;

вилка устанавливается только в одном положении.

Какой тип чаще встречается

В современных гостиницах, квартирах и общественных зданиях преобладает B. Двухконтактную A можно встретить на вилке маломощного прибора или в старом объекте.

Есть ли отдельный канадский формат

По геометрии бытовые A/B совпадают с системой США. Канадская продукция и монтаж должны соответствовать требованиям CSA и местным редакциям электрического кодекса.

Нужен ли переходник в Канаду из России

Да. Круглые российские вилки не подходят к плоским канадским контактам.

Российская вилка Канадская розетка Что использовать Заземление C, Europlug A или B Адаптер C → A/B Не требуется для класса II F, Schuko B Адаптер F → B Нужна передача PE E/F, CEE 7/7 B Заземлённый адаптер E/F → B Соединить PE Крупная CEE 7/17 A или B Адаптер подходящего тока Вилка PE не имеет

Подойдёт ли переходник для США

Да. Типы A/B и стандартные бытовые параметры совпадают.

Подойдёт ли переходник для Мексики

Механический формат A/B совпадает. В Мексике номинальное напряжение обычно указывается 127 В, в Канаде 120 В.

Сколько адаптеров взять семье

Практично иметь два адаптера и многопортовую зарядку 100-240 В. Для ноутбука с вилкой F один из адаптеров должен передавать PE.

Как устроена вилка типа A

Type A имеет два плоских параллельных штыря. Неполяризованная вилка имеет одинаковые по ширине контакты, поляризованная, один более широкий.

Почему один контакт шире

Широкий контакт предназначен для neutral, узкий для hot. Такая вилка входит только в одном положении.

Можно ли подпилить широкий контакт

Нет. Это нарушит поляризацию и заводскую конструкцию.

Есть ли заземление у типа A

Нет. Он предназначен для устройств, которым отдельный PE не требуется.

Как устроена розетка типа B

Узкая вертикальная щель Hot Фазный проводник. Широкая вертикальная щель Neutral Заземлённый рабочий проводник. Круглое отверстие Ground Защитное заземление.

Почему контакт ground длиннее

В корректной вилке он соединяется раньше рабочих контактов и отключается позже при извлечении.

Можно ли удалить круглый штырь вилки

Нет. Это убирает защитное заземление и меняет заводскую конструкцию прибора.

Можно ли использовать переходник с металлическим язычком под винт

Не рассчитывайте на такой способ как на гарантированное заземление. Используйте адаптер, штатно соединяющий PE с круглым контактом исправной B.

Что означает поляризованная розетка

В североамериканской системе hot, neutral и ground имеют отдельные положения. Качественный адаптер не должен менять их местами.

Почему это отличается от Schuko

Schuko F можно повернуть на 180 градусов. Канадская B и поляризованная A входят только в одном положении.

Можно ли использовать неполяризованный дешёвый адаптер

Для двухконтактной техники класса II он может физически работать, но лучше выбирать адаптер с правильной геометрией и маркировкой.

Какое напряжение и частота в Канаде

Обычная бытовая точка 120 В Частота сети 60 Гц

Hydro-Québec указывает для 120-вольтовой системы нормальный рабочий диапазон 110-125 В. Блок питания должен быть рассчитан на местную сеть с учётом допустимых отклонений.

Input: 100-240 V~ 50/60 Hz Подходит без преобразователя. Input: 110-127 V~ 60 Hz Подходит к обычной канадской розетке. Input: 220-240 V~ 50/60 Hz К 120 В напрямую не рассчитано. Input: 220-240 V~ 50 Hz Не подходит по напряжению и требует проверки частоты.

Почему Канаду называют страной 110 В

110 В является устаревшим разговорным обозначением. Современный номинал обычной бытовой розетки, 120 В.

Подходит ли российская техника на 230 В

Только если на маркировке есть диапазон, включающий 120 В. Надпись 220-240 В без 100-240 В означает несовместимость с обычной точкой.

Почему в канадском доме есть 240 В

Типичное жилое питание выполняется как однофазная система 120/240 В. Обычные розетки получают 120 В, а мощные стационарные нагрузки могут подключаться к 240 В.

120 В Обычные розетки, освещение, телевизоры, зарядки и маломощная техника. 240 В Электроплиты, сушильные машины, часть отопления, зарядные станции и другое стационарное оборудование.

Можно ли подключить российский фен к розетке сушильной машины

Нет. Специальные 240-вольтовые разъёмы имеют другой формат, ток и назначение. Турист не должен собирать переходник к такой линии.

Есть ли 240 В в гостиничном номере

Обычная пользовательская точка выдаёт 120 В. Специальная линия может существовать для стационарного оборудования, но не предназначена для личной техники гостя.

Как сохранить защитное заземление

Российская C PE не имеет. Подходит для техники класса II. Schuko F Нужен адаптер, соединяющий боковые контакты F с круглым ground типа B. Старая A Защитного контакта нет. Для техники класса I ищите исправную B.

Три отверстия гарантируют рабочий ground

Нет. Внешний вид не подтверждает состояние скрытой проводки. Проверку выполняет квалифицированный специалист.

Можно ли подключить Schuko через двухконтактный адаптер

Питание может появиться, но предусмотренный PE будет потерян. Для ноутбука, монитора и другой заземлённой техники используйте Type B с ground.

Что такое GFCI, кнопки TEST и RESET

GFCI отключает питание при опасной утечке тока. Такие точки часто устанавливаются возле воды и снаружи здания. На лицевой панели могут быть кнопки TEST и RESET.

Почему розетка не работает

сработала защита GFCI;

выключен автомат;

отключена связанная upstream-точка GFCI;

ключ-карта обесточила линию номера;

адаптер установлен неплотно;

розетка неисправна.

Можно ли нажать RESET

Если точка сухая, прибор отключён и персонал не запрещает, можно выполнить одну штатную попытку. При повторном срабатывании не продолжайте включение и сообщите владельцу или сотруднику отеля.

Нужно ли нажимать TEST туристу

Без необходимости не следует. Кнопка TEST предназначена для проверки защиты по инструкции владельца и может обесточить несколько связанных розеток.

Почему GFCI отключил другую розетку

Один аппарат может защищать несколько точек, подключённых после него по цепи.

Почему вилка трудно входит в новую розетку

В современных объектах встречаются tamper-resistant receptacles, обозначаемые TR. Внутренние шторки открываются, когда оба рабочих штыря нажимают одновременно.

Как правильно вставить адаптер

совместить оба плоских штыря;

держать адаптер ровно;

нажимать равномерно;

не раскачивать из стороны в сторону;

не открывать шторки отвёрткой;

не применять чрезмерное усилие;

использовать другую точку при явном повреждении.

Почему дешёвый адаптер не открывает шторки

Штыри могут быть перекошены, иметь неправильную толщину или входить неодновременно. Такое изделие лучше заменить.

Какие розетки в Торонто и Оттаве

В Торонто и Оттаве используются A/B, 120 В и 60 Гц. В новых гостиницах, офисах и апартаментах основной формат, заземлённая B.

Что проверить в гостинице

есть ли B возле кровати и рабочего стола;

передаёт ли адаптер PE;

есть ли USB-C и какая указана мощность;

остаётся ли точка включённой без ключ-карты;

не управляется ли она настенным выключателем;

не сработал ли GFCI;

не занята ли единственная точка мини-баром.

Нужен ли отдельный адаптер для столицы

Нет. Для Оттавы используется тот же Type A/B, что и по всей стране.

Можно ли купить переходник на месте

Да. Адаптеры продаются в аэропортах, магазинах электроники, аптеках, супермаркетах и туристических магазинах. Заземлённую модель для Schuko лучше купить заранее.

Розетки в Монреале и Квебеке

В провинции Квебек применяются те же A/B, 120 В и 60 Гц. Французский язык не означает использование французской розетки E.

Полезные французские надписи

Prise Розетка Mise à la terre Заземление Disjoncteur Автоматический выключатель Réinitialiser Сброс, RESET

Подойдёт ли французский адаптер E

Нет. Электрическая система Квебека североамериканская. Нужен A/B.

Что может встретиться в старой квартире Монреаля

Двухконтактная A без ground, старая проводка или ограниченное число точек. Для техники класса I ищите исправную B.

Розетки в Ванкувере и Виктории

На западном побережье используются A/B, 120 В и 60 Гц. Во влажном климате особенно важно состояние наружных и балконных точек.

На что обратить внимание

нет ли следов влаги;

не повреждена ли крышка наружной точки;

есть ли GFCI;

не корродированы ли контакты;

не лежит ли комнатный удлинитель на балконе;

не нагревается ли адаптер;

не повторяется ли отключение RESET.

Подойдёт ли тот же адаптер для поездки в Сиэтл

Да. США используют тот же механический формат A/B и бытовую сеть 120 В, 60 Гц.

Розетки в Калгари, Банфе и Джаспере

В Альберте используются A/B, 120 В и 60 Гц. В горных маршрутах к обычным вопросам добавляются мороз, ограниченное число точек и зарядка фотооборудования.

Что взять с собой

два адаптера A/B;

многопортовую зарядку;

пауэрбанк;

автомобильную зарядку;

запасные аккумуляторы;

исправные кабели;

сумку для постепенного прогрева техники.

Можно ли заряжать камеру сразу после мороза

Не следует. Дайте устройству постепенно нагреться и убедитесь, что на корпусе и контактах нет конденсата.

Есть ли розетки в туристическом домике

Это зависит от конкретного объекта. В удалённом размещении питание может быть ограничено по времени или мощности.

Розетки в районе Ниагары

Используются A/B, 120 В, 60 Гц. В крупных гостиницах часто есть USB и несколько точек, но их количество и мощность зависят от номера.

Можно ли использовать европейский фен

Модель только на 220-240 В от 120 В будет работать существенно слабее или неправильно. Практичнее использовать фен отеля.

Выдают ли адаптер на стойке

Некоторые отели выдают, но наличие не гарантируется. Собственный адаптер надёжнее.

Розетки в Атлантической Канаде

В Галифаксе, Сент-Джонсе, Шарлоттауне и других городах используются A/B, 120 В и 60 Гц.

Что учитывать возле океана

влажность и солевой налёт;

состояние наружных крышек;

работу GFCI;

отсутствие трещин;

плотную фиксацию адаптера;

защиту техники от дождя;

резервный пауэрбанк.

Розетки в аэропортах и при транзите

В аэропортах Торонто, Ванкувера, Монреаля и других городов применяется A/B. Наличие свободной и исправной точки в конкретной зоне не гарантируется.

Что держать в ручной клади

компактный адаптер A/B;

зарядку 100-240 В;

короткий кабель;

пауэрбанк по правилам перевозчика;

адаптер для конечной страны;

запасной кабель USB-A или USB-C.

Можно ли оставить телефон заряжаться без присмотра

Нет. Держите устройство рядом и не прокладывайте кабель через проход.

Розетки в гостиницах и апартаментах

В номере могут быть B, старая A, GFCI, USB-A, USB-C и розетки, управляемые настенным выключателем или системой номера.

Что может встретиться

двойная B 5-15R;

двухконтактная A;

GFCI с TEST и RESET;

tamper-resistant TR;

USB-A;

USB-C;

точка на настенном выключателе;

розетка за мебелью.

Почему работает только половина двойной розетки

Одна половина может управляться настенным выключателем. Проверьте выключатели номера или спросите персонал.

Можно ли отключить холодильник ради зарядки

Без разрешения не следует. Попросите показать свободную пользовательскую точку.

Старые двухконтактные розетки и старая проводка

В старом доме может сохраниться розетка A без ground. Наличие переходника, физически принимающего Schuko, не создаёт защитное заземление.

Чего нельзя делать

обрезать круглый контакт B;

использовать самодельную перемычку;

считать винт крышки гарантированным ground;

подкладывать металл для плотности;

подключать мощный прибор к нагревающейся точке;

самостоятельно вскрывать механизм;

заменять розетку в арендованном жилье.

Можно ли использовать surge protector без ground

Часть функций защиты может зависеть от исправного защитного проводника. Не считайте двухконтактную A полноценной заменой B.

Можно ли пользоваться USB-A и USB-C в номере

Можно, если порт исправен. Встроенная зарядка может иметь небольшую мощность и не поддерживать USB Power Delivery.

Когда лучше собственный блок

заряжается ноутбук;

нужна быстрая зарядка;

порт имеет люфт;

не указана мощность;

телефон сообщает о медленной зарядке;

одновременно заряжается несколько устройств.

Нужен ли переходник для USB

Нет, если используется встроенный порт. Для собственного сетевого блока нужен адаптер A/B.

Телефон, ноутбук, фен и другая техника

Устройство Переходник Преобразователь Что проверить Телефон C → A/B Обычно не нужен Input 100-240 В Ноутбук с C C → A/B Обычно не нужен 100-240 В, 50/60 Гц Ноутбук с F F → B с PE Обычно не нужен Передачу ground Российский фен 220 В На A/B Нужен для штатной мощности Практичнее фен отеля Дорожная плойка По вилке Не нужен при 100-240 В Маркировку Dual Voltage Медицинская техника По вилке По паспорту Напряжение, частоту, PE и резерв

Подойдёт ли зарядка Samsung, Apple или ноутбука

Большинство современных оригинальных блоков имеет диапазон 100-240 В, 50/60 Гц. Нужен только переходник.

Что будет с российским феном 220 В

Простой нагревательный прибор от 120 В будет греть заметно слабее. Модель с электроникой может работать нестабильно. Не используйте прибор только потому, что мотор вращается.

Подойдёт ли электробритва

Модель 100-240 В подходит. Бритва только на 220 В может работать неправильно или не заряжаться.

Переходник или преобразователь напряжения

Переходник Меняет круглую вилку на плоскую A/B. На выходе остаётся 120 В, 60 Гц. Повышающий преобразователь Поднимает 120 В до 220-230 В для совместимого прибора.

Нужен ли преобразователь для телефона

Нет, если на зарядке указано 100-240 В.

Стоит ли брать преобразователь для фена

Обычно нет. Для фена 1800-2200 Вт нужен тяжёлый преобразователь с большим запасом мощности. Проще использовать местный прибор.

Меняет ли преобразователь частоту

Обычный дорожный трансформатор меняет напряжение, но не обязательно преобразует 60 Гц в 50 Гц.

Какая техника чувствительна к частоте 60 Гц

Большинство импульсных блоков питания поддерживает 50/60 Гц. Отдельные электромеханические устройства зависят от частоты сильнее.

синхронные часы;

старые проигрыватели;

насосы;

компрессоры;

вентиляторы;

старые трансформаторы;

медицинское оборудование;

приборы с маркировкой только 50 Hz.

Нужен ли преобразователь частоты

Для телефона и ноутбука нет. Для специализированного прибора только на 50 Гц решение принимают по документации производителя.

Какую мощность должен выдерживать адаптер

3 А при 120 В Около 360 Вт 10 А при 120 В Около 1200 Вт 15 А при 120 В Около 1800 Вт

Розетка 5-15R рассчитана на 15 А, но туристический переходник может иметь меньший номинал.

Подойдёт ли адаптер 3 А для телефона и ноутбука

Обычно да, если суммарная мощность ниже 360 Вт. Для нагревателей и мощных приборов такой адаптер не подходит.

Почему адаптер нагревается

Причиной может быть слабый контакт, перегрузка, повреждение или некачественная конструкция. Обжигающий нагрев недопустим.

Можно ли взять российский удлинитель

Да, если он исправен, рассчитан на напряжение не ниже 250 В и подключён через качественный адаптер. Но каждый подключённый прибор всё равно должен поддерживать 120 В.

Как сохранить PE

Вилка удлинителя F должна подключаться через адаптер F → B с передачей ground. Двухконтактный адаптер убирает защиту всех заземлённых розеток удлинителя.

Чего избегать

адаптер в адаптер;

тройник в тройник;

фен и чайник на одном слабом разветвителе;

кабель под ковром;

смотанный удлинитель под высокой нагрузкой;

тяжёлый блок без опоры;

удлинитель как постоянную замену стационарной проводки.

Где купить переходник в Канаде

Адаптеры продаются в аэропортах, магазинах электроники, супермаркетах, аптеках, хозяйственных магазинах и туристических отделах.

Что искать на упаковке

Canada/USA Type A/B;

вход для C, F или E/F;

допустимый ток;

передачу PE для Schuko;

правильную поляризацию;

изолированный и целый корпус;

сертификационную маркировку для канадского рынка;

отсутствие люфта и следов перегрева.

Подойдёт ли самый дешёвый двухконтактный адаптер

Для маломощной техники класса II он может работать. Для Schuko и мощных приборов выбирайте Type B с PE и достаточным током.

Как мороз влияет на телефон и пауэрбанк

На холоде доступная ёмкость аккумулятора временно снижается. После входа в тёплое помещение на устройстве может образоваться конденсат.

Как правильно начать зарядку после улицы

Не подключайте сильно охлаждённое устройство сразу. Оставьте его в закрытой сумке для постепенного прогрева. Убедитесь, что корпус и разъём сухие. Дождитесь нормальной температуры. Только после этого подключайте зарядку.

Можно ли греть телефон феном

Нет. Резкий локальный нагрев может повредить аккумулятор, дисплей и герметизацию.

Можно ли оставлять пауэрбанк в автомобиле зимой

Не следует. Сильный холод снижает характеристики аккумулятора, а последующий резкий прогрев повышает риск конденсата.

Розетки в ванной и Shavers Only

В ванной может быть GFCI или специализированная маломощная точка Shavers Only. Она не предназначена для любой бытовой нагрузки.

Что нельзя подключать к Shavers Only

фен;

чайник;

утюг;

обогреватель;

пылесос;

мощный ноутбук без разрешения производителя точки.

Что делать, если GFCI отключился в ванной

Отключите прибор, убедитесь в отсутствии воды и сообщите персоналу. При повторном срабатывании не продолжайте попытки.

Опасные признаки розетки и переходника

Прекратите использование адаптер обжигает руку;

появился запах пластика;

видны потемнения;

слышен треск;

контакт пропадает;

вилка выпадает;

розетка двигается в стене;

GFCI повторно отключается. Правильные действия Отключить прибор. Извлечь адаптер за корпус. Не использовать точку повторно. Сообщить персоналу или владельцу. Использовать другую исправную B. Заменить повреждённый переходник.

Не разбирайте розетку, адаптер, вилку и электрощит. Стационарные работы выполняет лицензированный специалист.

Что взять с собой в Канаду

переходник C/F → A/B;

адаптер B с PE для ноутбука;

зарядки 100-240 В, 50/60 Гц;

многопортовый USB-C блок;

исправные кабели;

пауэрбанк;

второй адаптер для семьи;

короткий исправный удлинитель;

защиту техники от мороза и конденсата;

инструкцию медицинского оборудования.

Минимальный набор для города

Один адаптер A/B, зарядка 100-240 В и пауэрбанк.

Набор для семьи и ноутбука

Два адаптера, один из них B с PE, многопортовая зарядка и короткий исправный удлинитель.

Набор для горного маршрута

Два адаптера, пауэрбанк, автомобильная зарядка, запасные аккумуляторы и сумка для постепенного прогрева техники.

Сравнение Канады, США, Мексики и России

Страна Основные типы Обычное напряжение Частота Переходник из России Канада A/B 120 В 60 Гц Нужен США A/B 120 В 60 Гц Нужен Мексика A/B 127 В 60 Гц Нужен Россия C/F 230 В 50 Гц Не применяется

Один адаптер подойдёт для Канады и США

Да. Форматы и параметры обычной розетки совпадают.

Подойдёт ли тот же адаптер для Мексики

Да, механически. Устройство должно поддерживать местное напряжение.

Главный вывод В Канаде используются A/B, 120 В и 60 Гц. Российским круглым вилкам нужен переходник. Телефон и ноутбук 100-240 В работают без преобразователя. Для Schuko используйте адаптер B с передачей PE. Российский фен или другой прибор только на 220-240 В не рассчитан на обычную канадскую розетку. Специальные линии 240 В нельзя использовать через самодельные переходники.

Нормативная и техническая основа

Canadian Electrical Code, Part I, CSA C22.1 , требования к электрическим установкам;

, требования к электрическим установкам; CSA C22.2 No. 42 , розетки общего назначения, вилки и аналогичные электроустановочные изделия;

, розетки общего назначения, вилки и аналогичные электроустановочные изделия; конфигурации CSA 5-15R и 5-20R для обычных бытовых точек;

для обычных бытовых точек; CAN3-C235 , рекомендуемые напряжения низковольтных систем;

, рекомендуемые напряжения низковольтных систем; IEC World Plugs , типы A/B, 120 В и 60 Гц;

, типы A/B, 120 В и 60 Гц; требования GFCI для точек возле воды и наружных розеток в применимых редакциях провинциальных кодексов;

требования к tamper-resistant receptacles;

система однофазного бытового электроснабжения 120/240 В.

Электрические кодексы принимаются и уточняются провинциями и территориями. Турист не должен переделывать вилки, удалять ground, собирать переходник к специальной линии 240 В или вмешиваться в электрощит.

Частые вопросы

Нужен ли переходник в Канаду из России? Да. Российская круглая вилка не подходит к плоским A/B. Какие розетки используются в Канаде? Типы A и B. Какое напряжение в Канаде? Обычная бытовая розетка выдаёт 120 В при 60 Гц. Почему говорят 110 В? Это старое разговорное обозначение. Современный номинал, 120 В. Есть ли в канадском доме 240 В? Да, для мощных стационарных нагрузок, но не в обычной розетке гостиничного номера. Подойдёт ли российская зарядка телефона? Да, если указано 100-240 В, 50/60 Гц. Нужен только переходник. Подойдёт ли ноутбук? Большинство блоков подходит. Для Schuko нужен адаптер B с PE. Можно ли использовать российский фен? Модель только на 220 В будет работать неправильно или очень слабо. Практичнее фен отеля. Нужен ли преобразователь напряжения? Не нужен для техники 100-240 В. Для устройства только на 220-240 В может потребоваться повышающий преобразователь. Какие розетки в Торонто? A/B, 120 В и 60 Гц. Какие розетки в Монреале? Та же североамериканская система A/B. Французская E не используется как бытовой стандарт. Какие розетки в Ванкувере? A/B. Для наружных и влажных точек важна GFCI-защита. Какой адаптер нужен для Банфа? Обычный Type A/B. Для Schuko нужен B с ground. Что такое GFCI? Защита, отключающая питание при опасной утечке тока. Можно ли нажать RESET? Однократно при сухой точке и отключённом приборе. При повторном срабатывании сообщите персоналу. Почему адаптер трудно вставить? Возможно, это tamper-resistant розетка. Оба плоских штыря нужно вводить ровно и одновременно. Есть ли заземление у типа A? Нет. Заземление предусмотрено у типа B. Можно ли удалить круглый штырь вилки B? Нет. Это защитный контакт ground. Можно ли использовать российский удлинитель? Да, через адаптер подходящего тока. Для заземлённых розеток нужен PE. Где купить переходник? В аэропорту, магазине электроники, супермаркете, аптеке или туристическом магазине. Один адаптер подойдёт для Канады и США? Да. Форматы A/B и бытовые параметры совпадают. Подойдёт ли адаптер для Мексики? Механически да. Совместимость прибора по напряжению проверяется отдельно. Как заряжать телефон после мороза? Дать устройству постепенно нагреться и убедиться, что разъём сухой. Нормально ли, что адаптер нагревается? Слабый нагрев возможен. Обжигающий корпус, запах и треск недопустимы.