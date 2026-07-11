Розетки в Марокко: типы C/E, 220 В и переходник

Электромир Короткий ответ: в Марокко используются розетки типов C и E с двумя круглыми рабочими контактами. Российская тонкая вилка C подключается без переходника. Для крупной заземлённой вилки нужно проверить её конструкцию. Сеть работает при 220 В и 50 Гц. Российская техника на 220-240 В совместима без преобразователя. Современная комбинированная вилка E/F CEE 7/7 имеет отверстие под выступающий контакт PE и подходит к розетке E. Старая чистая Schuko F CEE 7/4 без такого отверстия может не войти.

Основные типы C и E Напряжение 220 В Частота 50 Гц Тонкая вилка C Подходит Заземлённая вилка Проверить отверстие PE

Не срезайте и не отгибайте выступающий контакт заземления розетки E. Не вставляйте несовместимую вилку с усилием. Для заземлённой техники используйте CEE 7/7 либо исправный адаптер, который передаёт PE.

Какие розетки используются в Марокко

Основные бытовые форматы, C и E. Тип C применяется для маломощной двухконтактной техники без PE. Тип E имеет выступающий контакт защитного заземления внутри круглого углубления.

C Тип C, Europlug Два тонких круглых штыря без защитного контакта. подходит к розеткам C и E;

обычно используется на зарядках и маломощной технике;

номинал Europlug обычно до 2,5 А;

PE не предусмотрен;

вилка может быть повернута на 180 градусов. E Тип E, французская система Два круглых рабочих отверстия и выступающий штырь PE в розетке. современный заземлённый формат;

обычно рассчитан до 16 А;

принимает C и совместимую E/F;

фиксирует положение заземлённой вилки;

требует отверстия под контакт PE.

Какой тип чаще встречается в новом здании

В современном отеле, апартаментах или после полноценного ремонта чаще устанавливается E. В старом риаде, медине или небольшом гостевом доме могут сохраняться двухконтактные точки без PE.

Есть ли в Марокко Schuko F

В гостиничной универсальной панели или импортированном механизме может встретиться совместимость с F, но основным заземлённым национальным форматом считается E.

Нужен ли переходник в Марокко из России

Для тонкой российской вилки C переходник не нужен. Для крупной вилки результат зависит от её конструкции.

Российская вилка Розетка C Розетка E Практический вывод C, Europlug Подходит Подходит Переходник не нужен E/F, CEE 7/7 Не использовать как C Подходит Есть отверстие под PE Чистая F, CEE 7/4 Может не подойти Не входит из-за штыря PE Нужен адаптер F → E CEE 7/17 без PE Зависит от старой точки Обычно совместима Проверить корпус и фиксацию

Как проверить вилку перед поездкой

Посмотрите на рабочую сторону вилки. У современной E/F между круглыми штырями есть отверстие, куда входит выступающий контакт розетки E. У чистой старой F такого отверстия нет.

Нужно ли покупать универсальный адаптер

Для телефона с вилкой C, нет. Для чистой F, британской G, американской A/B, китайской I и других несовместимых вилок нужен подходящий адаптер на C/E.

Можно ли использовать переходник F → C

Он может обеспечить механическое подключение, но часто убирает PE. Для заземлённого ноутбука, монитора или другой техники класса I лучше адаптер, который передаёт PE на штырь розетки E.

Как устроена розетка и вилка типа C

Europlug имеет два штыря диаметром около 4 мм и предназначен для приборов класса II, которым не требуется отдельный защитный проводник.

Какая техника обычно имеет вилку C

зарядки телефонов;

зарядки часов;

небольшие блоки питания;

электробритвы;

часть телевизоров;

настольные лампы;

зарядки фотоаппаратов.

Подходит ли C к розетке E

Да. Тонкая двухконтактная вилка проходит рядом с выступающим штырём PE, но сама заземления не получает.

Можно ли подключить мощный фен через Europlug

Фен не должен подключаться через адаптер, ограниченный 2,5 А. Прибор мощностью 2000 Вт потребляет около 9,1 А при 220 В.

Как устроена розетка типа E

Два круглых отверстия L и N Рабочие проводники сети. Выступающий круглый штырь PE Защитное заземление и ориентация вилки. Обычный номинал 16 А Фактический предел зависит от линии и механизма.

Почему PE находится в розетке, а не на вилке

Так устроена французская система CEE 7/5 и 7/6. Совместимая вилка имеет отверстие, принимающее выступающий контакт.

Зачем круглое углубление

Оно частично закрывает рабочие штыри во время подключения и помогает удерживать корпус вилки.

Есть ли защитные шторки

Они могут быть предусмотрены в современной модели. Наличие зависит от конкретного механизма.

Подходит ли российская Schuko F к типу E

Нужно различать две внешне похожие вилки.

Современная CEE 7/7 Имеет боковые контакты F и отверстие под штырь E. Подходит к обоим форматам с передачей PE. Старая CEE 7/4 Имеет только боковые контакты Schuko. Выступающий штырь розетки E мешает подключению.

Можно ли просверлить отверстие в вилке

Нет. Это повреждает заводскую конструкцию, может задеть внутренние детали и не превращает вилку в сертифицированную CEE 7/7.

Можно ли удалить контакт PE из розетки

Нет. Это вмешательство в защитную систему и стационарную электроустановку.

Какой адаптер нужен

Адаптер должен принимать чистую F, входить в E и соединять боковые контакты Schuko с выступающим PE розетки.

Какое напряжение и частота в Марокко

Номинальное напряжение 220 В Частота 50 Гц

Параметры совместимы с российской бытовой техникой на 220-240 В и 50 Гц.

Input: 100-240 V~ 50/60 Hz Подходит без преобразователя. Input: 220-240 V~ 50 Hz Подходит к сети Марокко. Input: 230 V~ 50 Hz Обычно подходит при допустимом диапазоне производителя. Input: 110-120 V~ 60 Hz Напрямую подключать нельзя.

Почему некоторые источники пишут 230 В

В международных описаниях встречаются значения 220 и 230 В. Для путешественника важнее диапазон Input. Исправная российская техника с маркировкой 220-240 В рассчитана на такую систему.

Нужен ли преобразователь частоты

Для российской техники нет, поскольку частота составляет 50 Гц.

Как работает защитное заземление

Тип C Два рабочих контакта. PE отсутствует. Тип E Выступающий штырь передаёт PE совместимой вилке. CEE 7/7 Отверстие принимает штырь E, боковые пластины работают с F.

Наличие штыря гарантирует исправный PE

Нет. Внешний контакт может быть установлен, но состояние скрытого проводника подтверждается только измерениями специалиста.

Можно ли подключить заземлённую технику через C

Питание может появиться, но предусмотренный PE будет потерян. Для техники класса I используйте исправную E и совместимую вилку или адаптер.

Фиксируется ли положение фазы в типе E

Заземлённая вилка CEE 7/7 входит в розетку E только в одном положении из-за выступающего штыря PE. Это делает пару механически поляризованной.

Можно ли утверждать, что фаза всегда справа

Нет. Конкретное расположение зависит от применённой схемы и монтажа. Турист не должен проверять его разборкой розетки.

А вилка C сохраняет полярность

Нет. Europlug можно перевернуть на 180 градусов, поэтому рабочие контакты меняются местами.

Какие розетки в Касабланке и Рабате

В Касабланке и Рабате используются C/E, 220 В и 50 Гц. В новых гостиницах, офисах и апартаментах чаще установлены заземлённые розетки E, иногда дополненные USB-A или USB-C.

Что проверить в гостинице

есть ли розетка E возле кровати и рабочего стола;

имеет ли ваша вилка отверстие под штырь PE;

держится ли вилка без люфта;

какая мощность указана на USB-C;

остаётся ли точка включённой без ключ-карты;

нет ли старой C без заземления;

не занята ли единственная розетка мини-баром.

Нужен ли переходник в современный отель

Для тонкой C и современной E/F CEE 7/7 обычно нет. Для чистой F без отверстия под PE нужен адаптер.

Розетки в Марракеше и старых риадах

В Марракеше основной стандарт тот же, C/E. В современном отеле чаще доступна E, а в старом риаде внутри медины могут сохраняться двухконтактные точки, ограниченное число розеток и удлинители владельца.

Что уточнить до заселения

сколько розеток находится в комнате;

есть ли E с PE;

принимает ли точка CEE 7/7;

есть ли адаптер для чистой F;

работает ли питание ночью;

отключаются ли розетки ключом или карточкой;

можно ли подключить медицинское оборудование.

Почему в риаде может быть только одна свободная точка

Историческое здание могло модернизироваться частями. Часть розеток занята светильниками, кондиционером или оборудованием объекта.

Можно ли использовать удлинитель владельца

Только если корпус цел, кабель не повреждён, вилка держится плотно и номинал соответствует нагрузке.

Розетки в Агадире и курортных отелях

В Агадире используются C/E, 220 В и 50 Гц. В крупных курортных комплексах чаще встречаются E, USB и универсальные панели.

Что важно возле океана

нет ли коррозии на контактах;

не попадает ли конденсат от кондиционера;

не лежит ли зарядка на влажной поверхности;

не используется ли комнатный удлинитель на балконе;

не нагревается ли адаптер;

нет ли треска при подключении.

Подойдёт ли российский фен

Да, если он рассчитан на 220-240 В. Для вилки CEE 7/17 или CEE 7/7 обычно переходник не требуется, а чистая F требует проверки совместимости с E.

Розетки в Фесе и старой медине

В Фесе применяется та же система C/E. В историческом доме состояние внутренней проводки и количество розеток могут отличаться от нового отеля.

Опасные признаки старой точки

розетка двигается в стене;

видны трещины или потемнения;

вилка выпадает;

контакт пропадает при движении;

слышен треск;

корпус нагревается;

нет доступной E для заземлённой техники.

Можно ли подтянуть розетку самостоятельно

Нет. Сообщите владельцу. Работы со стационарной установкой выполняет специалист после безопасного отключения линии.

Розетки в Танжере и Шефшауэне

В Танжере и Шефшауэне используются C/E, 220 В и 50 Гц. В новом объекте вероятнее E, в небольшом гостевом доме возможна старая C.

Нужен ли адаптер после поездки через Испанию

Тонкая C и современная комбинированная E/F обычно подходят в обеих странах. Чистая Schuko F без отверстия под PE может потребовать адаптер именно в Марокко.

Что взять для маршрута по северу страны

Многопортовую зарядку, пауэрбанк, короткий исправный удлинитель и адаптер F → E только при наличии чистой F.

Розетки в Эс-Сувейре и влажный климат

Стандарт не меняется: C/E, 220 В и 50 Гц. Океанский воздух повышает значение состояния контактов и наружных розеток.

На что обратить внимание

следы соли и коррозии;

влага внутри углубления;

потрескавшийся корпус;

неплотная фиксация;

нагрев вилки;

повторное отключение защиты;

отсутствие крышки на наружной точке.

Розетки в Мерзуге и пустынных лагерях

В стационарном отеле используется C/E. В пустынном лагере питание может идти от сети, генератора, солнечной системы или аккумуляторного инвертора.

Что уточнить до бронирования

есть ли розетка в палатке;

какой используется тип;

работает ли питание ночью;

можно ли заряжать ноутбук и фотоаккумуляторы;

есть ли ограничения по мощности;

подключены ли точки к резервной системе;

можно ли использовать медицинское оборудование.

Можно ли включать фен от инвертора

Только с разрешения объекта. Мощный нагреватель может перегрузить инвертор и быстро разрядить аккумуляторы.

Что взять фотографу

Многопортовую зарядку, два исправных кабеля, пауэрбанк, автомобильный блок, запасные аккумуляторы и защиту разъёмов от песка.

Розетки в гостиницах и апартаментах

В одном номере могут быть E, старая C, универсальная панель, USB-A, USB-C и точки, управляемые ключ-картой.

Что может встретиться

двойная E;

старая двухконтактная C;

универсальная панель;

USB-A возле кровати;

USB-C в новом номере;

постоянно включённая точка;

розетка, отключаемая ключ-картой;

адаптер отеля.

Почему зарядка выключилась после выхода

Ключ-карта могла обесточить часть номера. Уточните, есть ли постоянно включённая розетка для телефона, холодильника или медицинского оборудования.

Выдают ли адаптер для Schuko

Некоторые гостиницы выдают, но наличие не гарантируется. Владельцу чистой F лучше взять собственный F → E.

Почему универсальная панель держит вилку плохо

Сложный механизм быстрее изнашивается. При люфте используйте отдельную штатную E и подходящую вилку.

Что важно в старом риаде или доме

Старая двухконтактная точка может не иметь PE, плохо удерживать вилку и быть рассчитана на меньшую фактическую нагрузку.

Чего нельзя делать

вставлять толстую вилку с усилием;

срезать выступающий PE-штырь;

сверлить вилку;

расширять отверстия отвёрткой;

подкладывать фольгу для плотного контакта;

подключать фен к нагревающейся точке;

самостоятельно вскрывать механизм.

Можно ли использовать старый тройник

Только если он исправен, имеет понятный номинал и не перегревается. Изделие с трещинами и слабым контактом использовать нельзя.

Можно ли пользоваться USB-A и USB-C в номере

Можно, если порт исправен. Встроенная зарядка может иметь небольшую мощность и не поддерживать USB Power Delivery.

Когда лучше собственный блок питания

заряжается ноутбук;

нужна быстрая зарядка;

порт имеет люфт;

не указана мощность;

телефон показывает медленную зарядку;

заряжается дорогая фото- или видеотехника.

Что взять владельцу современного телефона

Собственный блок 100-240 В, кабель USB-C → USB-C и резервный USB-A → USB-C.

Телефон, ноутбук, фен и другая техника

Устройство Вилка или адаптер Преобразователь Что проверить Телефон с C Подключается напрямую Не нужен Input 100-240 В Ноутбук с C Подключается напрямую Не нужен Класс II и 100-240 В Ноутбук с CEE 7/7 Подходит к E Не нужен Отверстие и PE Ноутбук с чистой F Адаптер F → E Не нужен Передачу PE Российский фен По конструкции вилки Не нужен при 220-240 В Мощность и ток Американский прибор Адаптер на C/E Нужен при 110-120 В Не включать напрямую

Подойдёт ли российская зарядка телефона

Да. Тонкая C входит в C и E, а напряжение подходит большинству блоков 100-240 В.

Можно ли использовать российский фен

Да, если он рассчитан на 220-240 В, а вилка совместима с конкретной розеткой. Для фена 2000 Вт нужен контакт и адаптер, рассчитанные примерно на 9,1 А.

Подойдёт ли техника из США

Только при маркировке 100-240 В. Прибор только на 110-120 В требует понижающего преобразователя.

Нужен ли преобразователь напряжения

Российская техника 220-240 В Преобразователь не нужен. Прибор только на 110-120 В Нужен понижающий преобразователь 220 → 110 В.

Меняет ли переходник напряжение

Нет. Он меняет только форму и, при правильной конструкции, передаёт PE.

Нужен ли преобразователь частоты

Для российской техники нет, поскольку частота совпадает и составляет 50 Гц.

Какую мощность выдерживают вилки и розетки

Europlug 2,5 А при 220 В Около 550 Вт 10 А при 220 В Около 2200 Вт 16 А при 220 В Около 3520 Вт

Расчётное значение не означает, что любую старую розетку можно постоянно нагружать на максимум.

Можно ли включить фен через адаптер 2,5 А

Нет. Фен мощностью 2000 Вт потребляет около 9,1 А.

Почему розетка нагревается при небольшой нагрузке

Причиной может быть ослабленный, окисленный или изношенный контакт. Использование нужно прекратить.

Можно ли взять российский удлинитель

Да, если его вилка совместима с конкретной точкой. Удлинитель с CEE 7/7 подходит к E, а чистая F без отверстия под PE может потребовать адаптер.

Безопасный набор для семьи

Многопортовая зарядка, короткий исправный удлинитель и отдельный адаптер F → E при необходимости.

Чего избегать

адаптер в адаптер;

тройник в тройник;

фен и чайник на слабом разветвителе;

кабель под ковром;

смотанный удлинитель под высокой нагрузкой;

тяжёлый блок на расшатанной точке;

самодельные соединения.

Где купить адаптер в Марокко

Адаптеры продаются в аэропортах, магазинах электроники, супермаркетах, торговых центрах и хозяйственных магазинах.

Что искать на упаковке

EU или France Type E;

вход для вашей вилки;

отверстие или контакт для PE;

допустимый ток;

напряжение не ниже 250 В;

целый корпус;

данные производителя;

отсутствие люфта и следов перегрева.

Стоит ли покупать адаптер на рынке

Качество неизвестного изделия оценить сложно. Для ноутбука, фена и другой дорогой техники лучше использовать заранее проверенный адаптер с понятным номиналом и передачей PE.

Жара, песок и аккумуляторы

Высокая температура ускоряет старение аккумуляторов и увеличивает нагрев блока питания. Песок и пыль ухудшают контакт в разъёмах.

Что нельзя делать

оставлять телефон на солнце во время зарядки;

заряжать пауэрбанк в закрытом автомобиле;

накрывать блок одеждой;

класть зарядку на мягкую кровать;

подключать кабель с песком в разъёме;

использовать вздутый аккумулятор;

продолжать зарядку при сильном перегреве.

Как очистить разъём

Отключите устройство и аккуратно удалите свободную пыль без металлических предметов и жидкости. При плотном загрязнении обратитесь в сервис.

Что делать при перебоях и скачках напряжения

Локальная авария возможна в любой сети. Для обычного телефона не нужен сложный дорожный стабилизатор, но важно правильно реагировать на явные признаки неисправности.

Практические меры

использовать оригинальный блок 100-240 В;

не заряжать через искрящую точку;

иметь пауэрбанк;

отключить дорогую технику при повторных провалах света;

не использовать повреждённый удлинитель;

сообщить персоналу о проблеме;

не открывать электрощит.

Защитит ли обычный переходник от скачка

Нет. Механический адаптер не является стабилизатором или устройством защиты от импульсов.

Розетки в ванной, на террасе и возле бассейна

Размещение электрооборудования во влажных местах зависит от защитных зон, расстояния до воды и предусмотренной дифференциальной защиты.

Что нельзя делать

подключать фен мокрыми руками;

класть телефон на край раковины;

переносить комнатный удлинитель к бассейну;

использовать наружную точку без защиты от воды;

оставлять адаптер под дождём;

самостоятельно подтягивать механизм;

повторно включать защиту без выяснения причины.

Что означает Shavers Only

Это маломощная специализированная розетка для электробритвы. Она не предназначена для фена, чайника, утюга или обогревателя.

Опасные признаки розетки и вилки

Прекратите использование вилка выпадает;

корпус обжигает руку;

появился запах пластика;

видны потемнения;

слышен треск;

контакт пропадает;

розетка двигается в стене;

защита повторно отключается. Правильные действия Отключить прибор. Извлечь вилку за корпус. Не использовать точку повторно. Сообщить персоналу или владельцу. Перейти на другую исправную E. Заменить повреждённый адаптер.

Не разбирайте розетку, вилку, адаптер и электрощит под напряжением. Стационарные работы выполняет специалист.

Что взять с собой в Марокко

зарядки с тонкой вилкой C;

проверенную CEE 7/7 или адаптер F → E;

многопортовый блок 100-240 В;

исправные кабели;

пауэрбанк;

короткий исправный удлинитель;

защиту техники от песка и жары;

инструкцию медицинского оборудования.

Минимальный набор для Касабланки или Марракеша

Зарядка с C и пауэрбанк. Для чистой F добавьте адаптер F → E.

Набор для поездки по риадам и пустыне

Многопортовая зарядка, два кабеля, пауэрбанк, короткий удлинитель, автомобильный блок и защита от песка.

Сравнение Марокко, России, Франции и Португалии

Страна Основные типы Напряжение Частота Ключевой нюанс Марокко C/E 220 В 50 Гц У E выступающий штырь PE Россия C/F 230 В 50 Гц Schuko с боковыми PE Франция C/E 230 В 50 Гц Та же система E Португалия C/F 230 В 50 Гц Основной заземлённый формат F

Один комплект подойдёт для Марокко и Франции

Да. Тонкая C и современная CEE 7/7 совместимы с обеими системами E.

Почему Schuko подходит в Португалии, но может не подойти в Марокко

Португалия использует F с боковыми контактами, а Марокко, E с выступающим штырём PE. Чистая F без отверстия блокируется этим штырём.

Главный вывод В Марокко используются C/E, 220 В и 50 Гц. Тонкой российской вилке C переходник не нужен. Современная комбинированная E/F CEE 7/7 подходит к розетке E и передаёт PE. Старая чистая Schuko F без отверстия требует адаптера. В риадах, мединах и пустынных лагерях дополнительно проверяйте число розеток, состояние контактов и режим работы электроснабжения.

Нормативная и техническая основа

NM 06.6.090 , марокканский стандарт на бытовые розетки и вилки;

, марокканский стандарт на бытовые розетки и вилки; официальные правила сертификации IMANOR для электрической аппаратуры и марки NM;

IEC 60884-1 , общие требования к бытовым вилкам и розеткам;

, общие требования к бытовым вилкам и розеткам; IEC 60083 , национальные системы бытовых вилок и розеток;

, национальные системы бытовых вилок и розеток; CEE 7/5 , заземлённая розетка типа E;

, заземлённая розетка типа E; CEE 7/6 , вилка типа E;

, вилка типа E; CEE 7/7 , комбинированная вилка E/F;

, комбинированная вилка E/F; CEE 7/16 , Europlug типа C;

, Europlug типа C; номинальные параметры сети 220 В и 50 Гц.

Нормативные документы приведены как техническая основа. Турист не должен срезать контакт PE, сверлить вилку, расширять отверстия розетки или вмешиваться в стационарную проводку.

Частые вопросы

Нужен ли переходник в Марокко из России? Для тонкой вилки C нет. Для чистой Schuko F без отверстия под PE нужен адаптер. Какие розетки используются в Марокко? Типы C и E. Какое напряжение в Марокко? Обычно указывается 220 В при частоте 50 Гц. Подойдёт ли российская зарядка телефона? Да. Тонкая C входит в C и E. Подойдёт ли Schuko F? Современная CEE 7/7 подходит. Чистая CEE 7/4 без отверстия может не войти. Как узнать, что вилка CEE 7/7? Между круглыми штырями есть отверстие под выступающий PE розетки E. Можно ли удалить штырь из розетки E? Нет. Это защитный контакт и часть стационарной установки. Нужен ли преобразователь напряжения? Для российской техники 220-240 В нет. Какие розетки в Касабланке? C/E, 220 В и 50 Гц. Какие розетки в Марракеше? C/E. В старом риаде могут быть двухконтактные точки без PE. Какие розетки в Агадире? C/E. В крупных отелях возможны USB и универсальные панели. Какие розетки в Фесе? C/E. В старой медине особенно важно состояние контактов. Какие розетки в пустынном лагере? Обычно C/E, но режим питания и мощность нужно уточнить у объекта. Есть ли заземление? Тип E предусматривает PE через выступающий штырь. Тип C заземления не имеет. Штырь PE гарантирует рабочее заземление? Нет. Скрытый проводник проверяется измерениями. Можно ли использовать российский фен? Да, если он рассчитан на 220-240 В и подключён через совместимую вилку или адаптер нужного тока. Можно ли использовать российский удлинитель? Да, если его вилка CEE 7/7 или C совместима с точкой. Чистая F может потребовать адаптер. Выдают ли переходник в гостинице? Некоторые выдают, но наличие не гарантируется. Можно ли пользоваться гостиничным USB? Да, если порт исправен. Для быстрой зарядки лучше собственный блок. Где купить адаптер? В аэропорту, магазине электроники, супермаркете или торговом центре. Подойдёт ли техника из США? Только при Input 100-240 В. Прибор только на 120 В требует преобразователя. Нормально ли, что розетка нагревается? Нет. Заметный нагрев, запах и треск требуют прекращения использования. Один комплект подойдёт для Марокко и Франции? Да, если используется C или современная CEE 7/7. Один комплект подойдёт для Марокко и Португалии? Тонкая C и CEE 7/7 подходят. Чистая F может потребовать адаптер в Марокко.