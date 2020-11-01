Какой кабель заложить для видеодомофона до ремонта

Видеодомофон · кабель до ремонта · PoE · монитор · замок · камера Какой кабель заложить для видеодомофона в квартире до ремонта Одного универсального кабеля для всех видеодомофонов нет. IP-панель обычно подключается по Ethernet и PoE, аналоговая панель требует кабеля по схеме производителя, фирменная двухпроводная система работает по собственной шине, а подъездный домофон, замок и дополнительная камера подключаются отдельными линиями. Короткий ответ Для современной IP-системы стоит предусмотреть отдельную медную витую пару Cat 5e или Cat 6 от вызывной панели до слаботочного шкафа, вторую линию к дополнительной камере, сохранить существующую линию подъездного домофона и заложить отдельные кабели к электрозамку, кнопке выхода и датчику двери по документации оборудования. К месту внутреннего монитора проводят Ethernet и питание либо только Ethernet при поддержке PoE. Дополнительно полезна пустая труба от двери до шкафа. Отправить план в MAX Написать в Telegram Слаботочка до ремонта

Что нужно решить до выбора кабеля Кабель выбирают не по слову «видеодомофон», а по архитектуре системы. До начала работ достаточно определить сценарий, даже если конкретная модель будет куплена позже. 01 Где будет вызов Только на смартфоне, на настенном мониторе или одновременно на нескольких устройствах. 02 Что открываем Только подъездную дверь, отдельный замок квартиры, калитку или несколько исполнительных устройств. 03 Где хранится запись На карте памяти, видеорегистраторе, Synology NAS, сервере или только в приложении. 04 Какой тип системы IP, аналоговая четырёхпроводная, фирменная двухпроводная или существующий подъездный домофон. Оборудование можно купить позже. На черновом этапе важнее определить точки, маршруты, шкаф, питание и резерв.

Базовая карта кабелей для современной квартиры Слаботочный шкаф PoE-коммутатор, роутер, ИБП, NVR или NAS Линия 1 IP-панель у двери Ethernet, при необходимости PoE Линия 2 Дополнительная камера Отдельный Ethernet и PoE Линия 3 Внутренний монитор Ethernet, PoE или локальное питание Линия 4 Подъездный домофон Существующая абонентская линия отдельно Линия 5 Замок и датчики Отдельные жилы по схеме производителя Резерв Пустая труба От двери до доступного слаботочного узла Не объединяйте всё в один случайный кабель. Передача данных, питание панели, питание замка, сухие контакты и подъездная линия имеют разные требования.

Предпочтительный вариант для новой системы Кабель для IP-видеодомофона и PoE Для IP-панели прокладывают отдельную стационарную витую пару от двери до PoE-коммутатора или слаботочного шкафа. Кабель должен иметь медные однопроволочные жилы и соответствовать выбранной категории. Кабель CCA с омеднёнными алюминиевыми жилами для стационарной сети и PoE использовать не следует. Практичная подготовка отдельный кабель Cat 5e или Cat 6;

цельная линия без скрытых соединений;

медные жилы, не CCA;

запас кабеля у панели и в шкафу;

маркировка с двух сторон;

проверка всех пар до отделки;

место для PoE-коммутатора и ИБП. Достаточно для большинства панелей Cat 5e Подходит для стандартного Ethernet и PoE в пределах требований конкретного оборудования. Hikvision для ряда IP-домофонов указывает кабель категории 5 или Cat 5e. Дополнительный запас Cat 6 Оставляет запас под дальнейшее использование линии, если кабель, разъёмы и монтаж соответствуют категории. Что даёт PoE При стандартном PoE питание и данные передаются по одной витой паре. Это позволяет убрать отдельный блок питания около двери и резервировать панель централизованно через ИБП. Актуальные панели Hikvision DS-KV6133-ME1 и DS-KV6133-WME1 поддерживают 12 В DC и стандартный PoE IEEE 802.3af. Не путайте стандартный и пассивный PoE. Напряжение, распиновка и способ согласования должны соответствовать панели. Экранированный или неэкранированный кабель В обычной квартире качественный U/UTP при правильной трассировке чаще достаточен. Экранированный кабель требует корректного подключения экрана и всей совместимой компонентной базы.

Аналоговая и AHD-домофония Кабель для четырёхпроводной вызывной панели У классической аналоговой системы между монитором и панелью передаются видео, звук, общий провод и питание. Однако одинаковое количество контактов не означает, что для любой панели подходит один и тот же кабель. Выбор зависит от формата видео, расстояния, потребления панели и требований производителя. Для AHD-панелей особенно важно не заменять рекомендованный видеокабель обычной витой парой без проверки. До покупки модели заложить доступную трубу от панели к монитору или шкафу;

не замуровывать случайный четырёхжильный провод;

предусмотреть доступную точку соединений;

уточнить формат CVBS, AHD, TVI или CVI;

проверить допустимую длину линии;

отдельно решить питание замка. Почему обычная UTP подходит не всегда Tantos для ряда AHD-панелей прямо указывает, что использование UTP или другого кабеля без коаксиального проводника для передачи видеосигнала не допускается. Поэтому совет «везде проложить витую пару» может привести к помехам или отсутствию изображения. Правильный подход: если аналоговая модель ещё не выбрана, оставьте сменяемую трубу. После выбора оборудования в неё прокладывается кабель из инструкции производителя.

Фирменная двухпроводная система: почему недостаточно любых двух жил Современная двухпроводная домофония может передавать питание, данные, звук и видео по фирменной шине через распределители. Она не равна старой двухпроводной аудиолинии подъездной трубки. Преимущество Иногда позволяет использовать существующую пару при реконструкции, если линия соответствует требованиям серии. Ограничение Топология, полярность, распределители, длина и сечение зависят от производителя и поколения. Главная ошибка Покупать двухпроводный комплект и рассчитывать на любую старую пару без обследования. Если серия ещё не выбрана, лучше проложить полноценную витую пару и отдельную пустую трубу. Две жилы из кабеля используют только тогда, когда это допускает документация конкретной системы.

Что делать с кабелем подъездного домофона Существующую абонентскую линию нельзя обрезать, укорачивать или замуровывать до определения типа системы. Она может понадобиться для блока сопряжения, адаптированного монитора или штатной внутренней станции. 01 Сохранить исходную линию Оставить запас и зафиксировать подключение до демонтажа трубки. 02 Вывести в доступную точку К месту монитора или в обслуживаемую коробку, без замурованных соединений. 03 Не объединять с Ethernet Подъездную линию нельзя без схемы соединять с портом RJ45. 04 Уточнить видеоканал Камера у подъезда не означает, что видео доведено до квартиры. Подробнее: подключение к подъездному домофону. Общий слаботочный шкаф самостоятельно не вскрывают. Подключение выполняют с участием обслуживающей организации или специалиста.

Кабель для электрозамка, кнопки выхода и датчика двери Управление замком нельзя считать частью сетевого кабеля панели. Ток замка, длина линии, падение напряжения, тип реле и логика безопасного выхода требуют отдельного расчёта. Устройство Для чего нужна линия Что проверяется Электрозамок Питание и управление исполнительным устройством. Напряжение, ток, длина, падение напряжения, режим при пропадании питания. Безопасный модуль реле Перенос реле открытия внутрь защищённой зоны. Совместимость, питание, интерфейс и место монтажа. Кнопка выхода Открытие изнутри. Тип контакта, напряжение входа и отдельная пара. Датчик двери Контроль положения полотна. Тип контакта, место установки и отдельная пара. Считыватель Карта, брелок или иной идентификатор. Интерфейс, питание, число жил и допустимая длина. В одном из руководств Hikvision приведены отдельные кабели RVV 2×1,0 для замка без магнитного датчика и RVV 4×1,0 при его наличии. Это пример конкретной серии, а не универсальная норма для всех устройств. Не питайте замок от выхода, который на это не рассчитан. Контакты панели могут быть сухим реле и не выдавать питание.

Что провести к внутреннему монитору IP-монитор с PoE Один Ethernet-кабель Данные и питание идут от совместимого PoE-коммутатора. IP-монитор без PoE Ethernet плюс питание Нужны сеть и предусмотренная производителем точка питания. Аналоговый монитор Линии панелей и питание Число проводов определяется схемой конкретной модели. Где устанавливать монитор Экран размещают с учётом роста жильцов, мебели, открывания двери, освещения и обслуживания. Универсальной высоты для всех квартир нет. Нужна ли монтажная коробка За монитором нельзя оставлять клубок кабелей, блок питания и незащищённые соединения. Нужна подходящая ниша или доступная коробка рядом.

Отдельный кабель для камеры у двери Камеру не подключают «остатком» пар от домофона. Для неё прокладывают отдельную витую пару до PoE-коммутатора или NVR. Это позволяет независимо выбирать ракурс и записывать непрерывный архив. Отдельный ракурс Панель показывает лицо у кнопки, камера контролирует подход. Независимый архив Камера пишет независимо от нажатия кнопки и приложения. Проще заменить Отдельная линия позволяет обновить камеру без переделки домофона. Подробнее: запись на NVR или NAS.

Как прокладывать слаботочные линии Домофон, камера и локальная сеть относятся к системам электросвязи. Трассы должны быть понятными, а точки соединения доступными для обслуживания. 7.3.2 Заполнение закладных СП 134.13330.2022 устанавливает коэффициент заполнения закладных устройств не более 0,6. 7.3.14 Доступ Должна сохраняться возможность осмотра, ремонта и замены оборудования и соединений. 7.3.15 Маркировка Линии маркируют так, чтобы однозначно определить их назначение. 7.4.7 Маршруты Кабельные трассы организуют параллельно архитектурным линиям помещения. 7.4.10 Коробки В местах ответвлений и соединений трубной проводки предусматривают протяжные коробки. 7.4.11 Отделение от 230 В В электротехническом плинтусе связь и 220 В разделяют перегородкой или отдельными полками. Нужно ли универсальное расстояние от силового кабеля Советы «всегда 10, 20 или 30 см» нельзя применять без учёта способа прокладки, длины параллельного участка и оборудования. Практично использовать отдельные трубы или секции, а пересечения выполнять по возможности под прямым углом. Пожарные характеристики ГОСТ 31565-2012 устанавливает классификацию кабельных изделий по пожарной безопасности и преимущественные области применения. Категория сетевого кабеля сама по себе не подтверждает пригодность оболочки для выбранной скрытой прокладки. Не делайте скрытых скруток и переходников. Ethernet прокладывают цельным участком, а соединения оставляют доступными.

Если устройство устанавливается на дверное полотно Обычный стационарный кабель нельзя просто перекинуть около петель. Он будет переламываться, пережиматься уплотнителем и повреждаться. Аккумуляторный глазок Без внешней трассы Нужно обеспечить доступ для зарядки и не повредить внутренний шлейф. Проводное устройство Гибкий дверной переход Используется предназначенный для многократных циклов переход между коробкой и полотном. Панель на стене Стационарный кабель Кабель не движется, но место крепления на общем имуществе нужно оценить отдельно.

Как проверить кабели до отделки Сверить точки. Проверить дверь, монитор, шкаф, камеру, замок и мебель. Проверить целостность. У сетевого кабеля тестируются все восемь жил и пары. Оставить запас. Кабель не должен натягиваться после оконцовки. Подписать оба конца. Например: Door-Panel, Door-Cam, Monitor, Lock. Сфотографировать трассы. С привязкой к углам, потолку и дверному проёму. Проверить трубы. Протяжка должна проходить без критических перегибов. Защитить концы. От раствора и механических повреждений. Повторить тест. После установки двери и завершения отделки. Что оставить владельцу Схему точек, фотографии трасс, маркировку, результаты проверки и список резервных линий.

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Частые вопросы Какой кабель нужен к IP-видеодомофону? Отдельная медная витая пара Cat 5e или Cat 6 до слаботочного шкафа. Можно ли использовать CCA? Для стационарной сети и PoE лучше медный кабель. CCA имеет большее сопротивление. Достаточно ли одной витой пары? Для одной IP-панели иногда да, но камера, замок, подъездная линия и резерв требуют отдельных трасс. Можно ли подключить AHD-панель по UTP? Только если это разрешает производитель конкретного оборудования. Нужно ли вести 230 В к панели? Обычно нет. Используется PoE или низкое напряжение по схеме модели. Что провести к монитору? Ethernet и при необходимости питание, либо линии аналоговых панелей по схеме производителя. Можно ли использовать старые два провода? Их сохраняют для подъездного вызова. Для IP-панели они обычно не заменяют Ethernet. Какой кабель нужен к замку? Его выбирают по напряжению, току, длине и падению напряжения. Нужна ли пустая труба? Да, она позволяет заменить систему без вскрытия отделки. Можно ли вести домофон вместе с электрикой? Лучше использовать отдельные трубы или секции. В общем плинтусе линии разделяют перегородкой. Нужно ли экранирование? В квартире чаще достаточно правильно проложенного U/UTP. Экран применяют как часть корректной экранированной системы. Как провести кабель на дверь? Через гибкий дверной переход, рассчитанный на многократные циклы. Когда тестировать кабели? До штукатурки и повторно после установки двери и отделки.