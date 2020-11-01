Запись видеодомофона на NVR, Synology NAS и сервер

Видеодомофон · NVR · Synology NAS · локальный сервер · ONVIF · RTSP Как записывать видеодомофон на NVR, Synology NAS или локальный сервер IP-панель можно использовать не только для разговора с посетителем. Совместимое устройство добавляют в видеорегистратор, NAS или VMS-сервер и получают локальный архив у двери. Но видеопоток, нажатие кнопки, двусторонний разговор и открытие замка являются разными функциями. Поддержка одной из них не гарантирует остальные. Короткий ответ Для одной панели и нескольких камер чаще достаточно совместимого NVR. Synology NAS удобен, когда он уже работает в квартире или доме и на нём можно использовать Surveillance Station. Локальный сервер оправдан при большом числе устройств, сложных правах, аналитике и интеграции. До покупки проверяют точную модель панели, поток, кодек, звук, события, лицензии и допустимое количество подключений. Отправить модель в MAX Написать в Telegram Установка видеодомофона

Что именно можно сохранить с видеодомофона Фраза «домофон записывается на сервер» может означать разные результаты. Перед настройкой нужно определить, что требуется владельцу. 01 Видеопоток NVR или сервер сохраняет изображение с камеры панели как с обычной IP-камеры. 02 Звук Аудио попадёт в архив, только если панель передаёт его в потоке, а система записи поддерживает кодек. 03 Нажатие кнопки Событие вызова может оставаться только в фирменном приложении и не передаваться стороннему архиву. 04 Открытие двери Наличие видео на сервере не означает, что из него можно безопасно управлять реле замка. Пример: Synology может непрерывно записывать RTSP-поток панели, но не создать метку «нажата кнопка». Вызов, разговор и открытие двери при этом продолжат работать через Hik-Connect, внутреннюю станцию или другое фирменное приложение. Почему это важно Если сервер получает только видео, искать визит придётся по времени или движению. Если интеграция передаёт событие кнопки, система может создать отдельный фрагмент, закладку или уведомление. Поэтому нужно уточнять не только наличие RTSP или ONVIF, но и перечень событий, которые реально видит выбранный регистратор.

Куда можно записывать видеодомофон Способ Когда подходит Преимущества Ограничения Карта памяти Нужны снимки вызовов или небольшой архив. Просто, компактно, не нужен сервер. Небольшой объём и ограниченные функции. NVR Есть панель и несколько IP-камер. Специализированное устройство, HDD, расписание и удобное воспроизведение. Совместимость и события нужно проверять заранее. Synology NAS NAS уже используется дома или в офисе. Surveillance Station, пользователи, уведомления и единое хранилище. Нужна лицензия, а домофонные функции могут интегрироваться не полностью. VMS-сервер Много камер, сложные права, аналитика и автоматизация. Гибкость, масштабирование и сценарии. Требует обслуживания ОС, VMS, дисков и резервных копий. Облако Нужен внешний резерв событий. Запись не хранится только на объекте. Подписка, интернет и зависимость от сервиса. Что выбрать для квартиры Если уже есть NVR со свободным каналом, обычно разумно добавить панель в него. Если работает Synology и свободна лицензия Surveillance Station, можно использовать NAS. Поднимать отдельный сервер только ради одного канала чаще невыгодно.

Что проверить до подключения Точную модель и ревизию. Похожие панели могут иметь разные функции и прошивки. Способ получения потока. Фирменный протокол, ONVIF, RTSP или документированный URL. Кодек и параметры. NVR должен поддерживать выбранные H.264, H.265, разрешение и FPS. Передачу звука. Проверяется аудиоканал и совместимость его кодека. События. Движение, вмешательство и кнопка вызова могут передаваться по-разному. Число соединений. К панели могут одновременно обращаться монитор, приложение, NVR и сервер. Отдельного пользователя. Для архива создают учётную запись с минимальными правами. Восстановление. После перезагрузки соединение и запись должны возобновляться автоматически. ONVIF не означает полную взаимозаменяемость. Панель и клиент могут поддерживать видео, но по-разному работать со звуком, событиями, реле и двусторонней связью. Подробнее: ONVIF, RTSP и облако камеры.

Простой локальный архив Запись видеодомофона на NVR Совместимую IP-панель добавляют в регистратор как сетевой канал. После этого настраивают поток, расписание, звук, глубину архива и удалённый просмотр. Hikvision публикует отдельную инструкцию по добавлению дверной станции в NVR для просмотра и воспроизведения. Это подтверждает возможность для совместимых устройств, но не для любой комбинации панели и регистратора. IP-панель → PoE-коммутатор → NVR и HDD → Монитор или приложение 01 Сеть Назначают постоянный адрес или резервирование DHCP. 02 Канал Используют фирменный протокол, ONVIF или ручной поток. 03 Поток Выбирают разрешение, FPS, битрейт, кодек и аудио. 04 Расписание Назначают непрерывную, событийную или смешанную запись. 05 Диск Инициализируют накопитель и циклическую перезапись. 06 Проверка Тестируют вызов, архив, звук, время и экспорт. Подключать ли панель к PoE-портам самого NVR Не обязательно. Отдельный PoE-коммутатор часто удобнее, когда панель одновременно работает с внутренней станцией, приложением, NAS и умным домом. При включении во внутреннюю изолированную сеть регистратора нужно убедиться, что остальные устройства сохранят доступ к панели.

Запись на Synology NAS Surveillance Station позволяет добавлять поддерживаемые модели, ONVIF-устройства и пользовательские сетевые потоки. Для неподдерживаемой панели изображение может работать, но функции ограничатся обычным видеостримом. Лучший вариант Модель в списке совместимости Используется профиль устройства. Проверяется актуальная версия Device Pack. Универсальный вариант ONVIF NAS загружает доступные потоки и функции в пределах поддержки обеих сторон. Минимальный вариант RTSP Подходит для видео. События, реле и двусторонняя связь обычно недоступны. Лицензия Surveillance Station Подключённая панель обычно занимает лицензию устройства. Synology NAS поставляется с двумя или более встроенными лицензиями, но точное число зависит от модели. Дополнительные лицензии приобретаются отдельно. Проверка Почему важна Список совместимости Показывает готовый профиль и интегрированные функции. DSM, Surveillance Station, Device Pack Старый пакет может не видеть новую модель. Свободная лицензия Без неё панель нельзя оставить активным устройством. Производительность NAS Учитываются каналы, битрейт и нагрузка других сервисов. Состояние дисков Постоянная запись требует исправного массива и уведомлений. Права пользователей Не всем нужен доступ к микрофону и выгрузке архива. Событие нажатия кнопки Оно появится только при поддерживаемой интеграции. Панель, добавленная как RTSP-источник, передаст картинку, но NAS не узнает, что посетитель нажал кнопку. NAS нельзя ставить в закрытый невентилируемый щит. Для постоянной записи нужны охлаждение, доступ для обслуживания, исправное питание и ИБП.

Когда нужен локальный VMS-сервер Много устройств Несколько панелей, камер, входов и объектов. Сложные права Разные пользователи видят разные каналы и функции. Интеграция Событие запускает запись, снимок, свет или сценарий. Аналитика Нужен поиск людей, зоны и длительное присутствие. Резервирование Архив дублируется на второй диск или сервер. Обслуживание Нужно следить за ОС, VMS, базой, дисками и обновлениями. Для локальной записи внешний интернет не нужен. Панель и сервер должны видеть друг друга в сети, иметь питание и правильное время. Удалённый доступ безопаснее делать через VPN или защищённый сервис, а не открывать веб-интерфейс и RTSP напрямую. Сервер не заменяет фирменную домофонию. Он может записывать видео, но вызов, разговор и безопасное управление замком часто остаются во внутренней станции или приложении производителя.

Какой режим записи выбрать Максимальная полнота Непрерывная Сохраняется весь поток. Не зависит от детекции, но требует больше диска. Экономия места По движению Запуск при активности. Возможны срабатывания на свет, тени и соседние двери. Домофонный сценарий По кнопке Требует передачи события вызова. Обычный RTSP этого не гарантирует. Практичный вариант Комбинированная Постоянный поток сниженного качества и основной поток при событии. Предзапись и послезапись При событийном режиме сохраняют несколько секунд до события и достаточный интервал после него. Иначе архив начнётся уже после подхода человека и закончится до завершения разговора.

Расчёт архива Сколько места занимает видеодомофон Главный параметр непрерывного архива не разрешение само по себе, а фактический битрейт. Объём за сутки, ГБ ≈ битрейт, Мбит/с × 10,8 Это теоретический расчёт в десятичных гигабайтах. На практике нужен запас под звук, переменный битрейт, файловую систему и свободное место. Пример для 4 Мбит/с 43,2 ГБ в сутки;

302,4 ГБ за 7 суток;

604,8 ГБ за 14 суток;

1,30 ТБ за 30 суток. С запасом 20%: примерно 1,56 ТБ. Битрейт Сутки 7 суток 14 суток 30 суток 1 Мбит/с 10,8 ГБ 75,6 ГБ 151,2 ГБ 324 ГБ 2 Мбит/с 21,6 ГБ 151,2 ГБ 302,4 ГБ 648 ГБ 4 Мбит/с 43,2 ГБ 302,4 ГБ 604,8 ГБ 1,30 ТБ 6 Мбит/с 64,8 ГБ 453,6 ГБ 907,2 ГБ 1,94 ТБ 8 Мбит/с 86,4 ГБ 604,8 ГБ 1,21 ТБ 2,59 ТБ Для событийной записи непрерывный объём умножают на долю времени, когда реально идёт запись. Но активность и ложные срабатывания меняются, поэтому надёжнее измерить расход за несколько дней. Не заполняйте диск полностью. Оставьте резерв для стабильной работы и экспорта важных фрагментов.

Записывать ли звук Аудио можно хранить вместе с видео, если его передаёт панель. Но постоянная запись разговоров в общем коридоре создаёт больше правовых рисков, чем запись зоны непосредственно перед своей дверью. Разговор по вызову Связан с конкретным посетителем и функцией домофона. Звук по событию Микрофон может записать беседы людей, не обращающихся к владельцу. Постоянный микрофон Для обычной защиты квартиры чаще избыточен. Правовые ограничения: видеодомофон, закон и согласие соседей.

Сеть и безопасность IP-панель → PoE-коммутатор → VLAN камер → NVR, NAS или VMS → VPN или приложение 01 Отдельный пользователь Архив подключается не под главным администратором панели. 02 Сегментация Камеры не размещают в одном открытом сегменте с гостевым Wi-Fi. 03 Без проброса портов RTSP и веб-интерфейсы не открывают напрямую в интернет. 04 Официальные обновления Прошивку выбирают для точной аппаратной ревизии. 05 Уведомления Включают сообщения об отключении, ошибке записи и диска. 06 Ограниченные права Не всем нужен доступ к микрофону, архиву и реле. Время и NTP Панель, NVR, NAS и телефон должны использовать один часовой пояс и корректный NTP. Иначе вызов произойдёт в одно время, а запись будет подписана другим. Подробнее: почему сбивается время на камерах, NVR и NAS.

Что подключить к ИБП Панель 12 В или PoE + PoE-коммутатор питание и данные + Роутер локальная сеть + NVR, NAS или сервер архив + Терминал провайдера удалённый вызов Если локальная сеть и архив получают питание, запись может продолжаться без внешнего интернета. Вызов в облачное приложение зависит ещё и от провайдера. Учитывайте тип замка. Электромагнитный и электромеханический замки по-разному ведут себя при пропадании питания. Резервирование доступа рассчитывают отдельно.

Почему видеодомофон не записывается Панель найдена нет изображения Не совпадает кодек, профиль, разрешение или протокол. Видео есть нет звука Аудио выключено или используется неподдерживаемый кодек. Просмотр работает архив пустой Нет расписания, диск не инициализирован или запись остановлена. Движение есть запись не запускается Событие не передаётся или не включено в расписании. После NVR пропал вызов Исчерпаны соединения или изменены сетевые параметры. Архив есть время неправильное Разные часовые пояса или источники NTP. NAS видит поток нет событий Панель добавлена как обычный RTSP-источник. Диск заполнился архив слишком короткий Фактический битрейт выше или не учтены другие каналы. Правильная приёмка Проверяют живое видео, звук, непрерывную и событийную запись, воспроизведение, экспорт, время, восстановление после перезагрузки и уведомления об отключении. Одного изображения в окне NVR недостаточно.

Чек-лист перед настройкой Известна точная модель панели. Проверены потоки и протоколы. Проверена совместимость NVR или Synology. Выбран видеокодек. Проверена передача звука. Проверено событие кнопки. Учтено число соединений. Создан отдельный пользователь. Рассчитан диск с запасом. Настроена перезапись. Синхронизировано время. Включены уведомления. Оборудование защищено ИБП. Нет прямого доступа из интернета. Проверены ракурс и звук. Выполнен тест перезагрузки.

Тула и Тульская область Нужно настроить локальную запись видеодомофона Проверим панель, сеть и существующее оборудование. Настроим запись на совместимый NVR, Synology NAS или локальный сервер, рассчитаем диск, синхронизируем время, настроим пользователей, уведомления и безопасный удалённый доступ. Выезд и диагностика по Туле: от 5000 ₽. При выполнении работ сумма засчитывается в стоимость. Гарантия: 5 лет при рекомендованных материалах, 1 год при материалах заказчика. Отправить модель в MAX Написать в Telegram Позвонить

Частые вопросы Можно ли добавить видеодомофон в обычный NVR? Можно, если панель отдаёт совместимый поток и поддерживается по фирменному протоколу, ONVIF или RTSP. Будет ли NVR записывать нажатие кнопки? Не обязательно. Для метки вызова нужна поддерживаемая интеграция или отдельное событие. Можно ли записывать звук? Да, если панель передаёт аудио, а архив поддерживает кодек. Постоянный микрофон на площадке лучше не использовать без необходимости. Можно ли записывать Hikvision на Hikvision NVR? Для отдельных дверных станций производитель предусматривает добавление в совместимый NVR. Проверяются модели и прошивки. Можно ли записывать на Synology NAS? Да, через готовый профиль, ONVIF или совместимый RTSP-поток. Полные домофонные функции не гарантируются. Нужна ли лицензия Synology? Обычно панель занимает одну лицензию устройства. Число встроенных лицензий зависит от модели NAS. Что лучше для одной панели: NVR или NAS? Используйте уже имеющееся совместимое устройство. Покупать мощный NAS только ради одного канала обычно невыгодно. Нужен ли отдельный сервер? Обычно нет. Он оправдан при множестве камер, аналитике и сложной интеграции. Будет ли запись работать без интернета? Да, если локальная сеть и оборудование продолжают получать питание. Сколько места нужно на 30 дней? При 4 Мбит/с около 1,30 ТБ теоретически, а с запасом 20% примерно 1,56 ТБ. Можно ли писать только по кнопке? Только если архив получает событие вызова. RTSP сам по себе его не передаёт. Почему после подключения к NVR пропал вызов? Возможны превышение числа соединений, конфликт сети или неподходящий профиль. Можно ли открыть дверь из Synology или VMS? Только при официально поддерживаемой безопасной интеграции. Наличие видео не даёт доступа к реле. Как сохранить важный фрагмент? Его блокируют от перезаписи или экспортируют в отдельное защищённое хранилище.