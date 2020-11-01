Видеоглазок, видеозвонок или видеодомофон: что выбрать

Что выбрать для квартиры: видеоглазок, видеозвонок, камеру или видеодомофон
Эти устройства внешне похожи, но решают разные задачи. Видеоглазок заменяет обычный глазок, умный видеозвонок передаёт вызов на телефон, камера лучше подходит для постоянного архива, а видеодомофон объединяет вызов, разговор и управление дверью. Иногда лучший результат даёт не одно устройство, а видеодомофон с отдельной камерой.
Нужно только посмотреть, кто стоит у двери, без сложного монтажа: видеоглазок. Нужен звонок на смартфон после нажатия кнопки: видеозвонок. Нужна непрерывная запись подхода к квартире: отдельная IP-камера. Нужны разговор, монитор или приложение, электрозамок и подключение к подъездной системе: видеодомофон. Для полного контроля входа чаще всего лучше связка видеодомофона и отдельной камеры.
Главное отличие: что произойдёт, когда человек подошёл к двери
Видеоглазок
Показывает пространство перед дверью на внутреннем экране или в приложении. Кнопка вызова, разговор и архив зависят от модели.
Видеозвонок
После нажатия кнопки отправляет вызов или уведомление на смартфон и позволяет поговорить с посетителем.
Камера
Наблюдает и записывает выбранную зону. Обычно не создаёт полноценный домофонный звонок и не управляет дверью.
Видеодомофон
Принимает вызов, передаёт видео и звук, может управлять замком, работать с монитором, приложением и дополнительными камерами.
Сравнение устройств для входной двери
|Возможность
|Видеоглазок
|Видеозвонок
|IP-камера
|Видеодомофон
|Посмотреть посетителя
|Да
|Да
|Да
|Да
|Кнопка вызова
|Не у всех
|Основная функция
|Обычно нет
|Основная функция
|Двусторонний разговор
|Зависит от модели
|Обычно есть
|Возможен, но не всегда удобен
|Есть
|Внутренний экран
|Часто есть
|Обычно не нужен
|Не нужен
|По выбору
|Вызов на смартфон
|У сетевых моделей
|Обычно есть
|Чаще уведомление
|У совместимых IP-моделей
|Открытие замка
|Редко
|Зависит от модели
|Не основная функция
|Штатная функция
|Подъездный домофон
|Обычно нет
|Обычно нет
|Нет
|Возможно после проверки
|Непрерывная запись
|Редко
|Не у всех
|Основной сценарий
|При совместимом NVR или сервере
|NVR или NAS
|Редко
|Только у совместимых
|Обычно возможно
|Зависит от панели
|Работа без интернета
|Локальный экран может работать
|Удалённый вызов обычно нет
|Локальный архив может работать
|Монитор и архив могут работать
Когда подходит видеоглазок
Видеоглазок устанавливают вместо обычного глазка. Камера находится снаружи, а экран, аккумулятор и управление обычно располагаются на внутренней стороне дверного полотна.
Подходит, если
- ремонт уже завершён;
- нужен экран внутри;
- не требуется подъездная линия;
- владелец готов заряжать аккумулятор;
- не нужен длительный архив;
- достаточно зоны перед дверью.
Плюсы
Простой монтаж
Часто используется существующее отверстие глазка.
Локальный экран
Посетителя видно без смартфона, что удобно детям и пожилым.
Компактность
Не требуется отдельная панель на общей стене.
Ограничения
- аккумулятор требует зарядки;
- широкий угол может искажать лицо;
- подсветка иногда отражается от двери или стены;
- кабельная модель на полотне требует гибкого перехода;
- RTSP и ONVIF есть не у всех;
- управление замком обычно не предусмотрено.
Когда подходит умный видеозвонок
Посетитель нажимает кнопку, после чего владельцу приходит звонок или push-уведомление. Можно увидеть человека и поговорить с ним, находясь дома или вне квартиры.
Подходит, если
- жильцы используют смартфоны;
- главная задача: получить вызов;
- не нужна старая подъездная линия;
- допустима зависимость от приложения;
- есть стабильная сеть;
- устраивает событийный или облачный архив.
Аккумуляторный
- не нужен кабель питания;
- подходит после ремонта;
- требует зарядки;
- часто пишет только события;
- может пропустить начало события.
Проводной
- не требует зарядки;
- лучше при частых вызовах;
- может дольше показывать видео;
- нужны питание и трасса;
- локальный архив зависит от модели.
Подробнее: видеодомофон без внутреннего экрана.
Когда нужна отдельная IP-камера
Камеру выбирают, когда важнее постоянный контроль входной зоны: кто подошёл, откуда пришёл, сколько находился у двери и куда ушёл.
Подходит, если
- нужен непрерывный архив;
- важен подход от лифта;
- уже есть NVR или NAS;
- нужна аналитика человека;
- можно провести Ethernet и PoE;
- звонок решается отдельно.
У отдельной камеры больше выбор объективов, матриц, подсветки и мест установки. Панель домофона хорошо показывает лицо около кнопки, но не всегда видит длинный коридор или подход.
Подробнее: камера у двери квартиры.
Когда нужен видеодомофон
Видеодомофон выбирают, когда посетитель должен нажать кнопку, связаться с владельцем и при необходимости получить доступ. Система может включать панель, монитор, приложение, замок, камеры и архив.
Подходит, если
- нужно открывать дверь или калитку;
- нужен монитор;
- вызов должен идти на смартфон;
- нужны дополнительные камеры;
- планируется NVR;
- нужно сохранить подъездный вызов.
Аналоговый
Панель подключается к монитору отдельным кабелем. Работает без интернета, но удалённый доступ и сервер зависят от монитора.
IP-видеодомофон
Устройства работают по Ethernet, PoE или фирменной шине. Проще объединить монитор, приложение, камеры и архив.
Подключение к подъездной линии возможно только после определения типа системы. Подробнее: подключение к подъездному домофону.
Почему видеодомофон и камера часто лучше одного устройства
Панель устанавливают там, где удобно нажать кнопку и говорить. Камеру ставят там, откуда лучше виден подход. Эти точки не всегда совпадают.
- кнопка вызова;
- лицо у двери;
- разговор;
- управление замком;
- вызов на экран или телефон.
- подход от лифта;
- общий контекст;
- постоянная запись;
- аналитика;
- архив на NVR или NAS.
- есть звонок и разговор;
- видно подход;
- событие сохраняется до кнопки;
- разные режимы записи;
- меньше зависимость от одного устройства.
Что выбрать в разных ситуациях
Без прокладки кабеля
Подойдёт: аккумуляторный видеоглазок или видеозвонок.
Проверьте: Wi-Fi, зарядку, облако и архив без подписки.
Система на годы
Подойдёт: IP-домофон по PoE и отдельная линия для камеры.
Проверьте: шкаф, ИБП, NVR и резервную трубу.
Нужен понятный экран
Подойдёт: видеоглазок с экраном или видеодомофон с монитором.
Проверьте: громкость, кнопки и работу без интернета.
Ответ вне дома
Подойдёт: проводной видеозвонок или IP-панель со смартфоном.
Проверьте: push, микрофон и пользователей.
Нужно видеть всё событие
Подойдёт: PoE-камера на NVR или NAS вместе с домофоном.
Проверьте: битрейт, диск, NTP и ИБП.
Замена трубки
Подойдёт: совместимый видеодомофон с адаптером.
Проверьте: тип системы, видео и открытие двери.
Какое устройство лучше для записи
Карта памяти
Снимки вызовов и короткие ролики.
Облако видеозвонка
Удобно, но возможны подписка и зависимость от интернета.
NVR или NAS
Непрерывная запись и единый архив камер.
VMS-сервер
Аналитика, права, резервирование и автоматизация.
Для непрерывного архива обычно удобнее отдельная проводная IP-камера или совместимая IP-панель с NVR. Аккумуляторные устройства чаще оптимизированы под события.
Подробнее: запись на NVR, Synology NAS или сервер.
Коротко о законности
Тип устройства не отменяет права соседей. Оцениваются точка крепления, ракурс, запись звука, использование общего имущества и распространение архива.
Риск ниже
Устройство находится в собственной двери и видит пространство перед входом.
Нужно проверить
Крепление выполняется на общей стене, потолке или откосе.
Высокий риск
Камера направлена на соседнюю дверь, видит квартиру или постоянно пишет разговоры.
Лестничные площадки и коридоры относятся к общему имуществу по статье 36 ЖК РФ и Правилам № 491. Публикацию изображений и сведений о частной жизни оценивают с учётом статей 152.1 и 152.2 ГК РФ.
Подробнее: видеодомофон, закон и согласие соседей.
Типичные ошибки
Видеозвонок берут для архива 24 часа
Модель пишет только события или требует облачной подписки.
От камеры ждут входящий звонок
Уведомление по движению не равно вызову по кнопке.
От видеоглазка ждут управление замком
У большинства нет безопасного реле доступа.
Выбирают максимальный угол
Сверхширокий объектив сильнее искажает лицо.
Wi-Fi проверяют только телефоном
У панели другая антенна, а дверь ослабляет сигнал.
Покупают до проверки подъездной системы
Новый прибор невозможно подключить вместо трубки.
Не знаете, какое решение подойдёт квартире
Пришлите фотографию двери, коридора, существующей трубки и места слаботочного шкафа. Подберём видеоглазок, панель со смартфоном, видеодомофон с монитором, отдельную камеру или комбинированную систему с локальным архивом.
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Частые вопросы
Что лучше: видеоглазок или видеодомофон?
Видеоглазок проще установить. Видеодомофон рассчитан на вызов, разговор, монитор или приложение, замок и расширение системы.
Чем видеозвонок отличается от видеодомофона?
Видеозвонок обычно ориентирован на приложение. Видеодомофон чаще является частью системы доступа с внутренней станцией и реле.
Может ли камера заменить видеодомофон?
Для наблюдения может, но для удобного звонка и открытия двери обычно нет.
Что выбрать после ремонта?
Проще видеоглазок или аккумуляторный видеозвонок, если устраивают зарядка, Wi-Fi и облачная зависимость.
Что заложить до ремонта?
Витую пару к панели и камере, связь со шкафом, PoE, NVR, ИБП и резервную трубу.
Можно ли обойтись без экрана?
Да, если устройство звонит напрямую на смартфон. Нужно учитывать интернет и пользователей без приложения.
Что лучше пишет круглосуточно?
Отдельная проводная IP-камера на NVR или NAS.
Можно ли подключить видеоглазок к подъездному домофону?
Обычно нет. Для замены трубки нужен совместимый видеодомофон или адаптер.
Можно ли открыть замок с видеозвонка?
Только если модель и схема предусматривают безопасное реле или контроллер.
Работает ли видеозвонок без интернета?
Локальные функции зависят от модели, но вызов на удалённый смартфон обычно требует интернета.
Нужен ли NVR?
Для небольшого журнала нет. Для длительного локального архива и объединения камер нужен.
Почему отдельная камера лучше панели?
Её можно поставить в точке с лучшим обзором подхода и выбрать объектив под коридор.
Нужно ли согласие соседей?
Зависит от места крепления, общего имущества и реального ракурса.
Что выбрать пожилому человеку?
Устройство с локальным экраном, громким вызовом и понятными кнопками.