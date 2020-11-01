Видеоглазок, видеозвонок или видеодомофон: что выбрать

Нужно только посмотреть, кто стоит у двери, без сложного монтажа: видеоглазок. Нужен звонок на смартфон после нажатия кнопки: видеозвонок. Нужна непрерывная запись подхода к квартире: отдельная IP-камера. Нужны разговор, монитор или приложение, электрозамок и подключение к подъездной системе: видеодомофон. Для полного контроля входа чаще всего лучше связка видеодомофона и отдельной камеры.

Эти устройства внешне похожи, но решают разные задачи. Видеоглазок заменяет обычный глазок, умный видеозвонок передаёт вызов на телефон, камера лучше подходит для постоянного архива, а видеодомофон объединяет вызов, разговор и управление дверью. Иногда лучший результат даёт не одно устройство, а видеодомофон с отдельной камерой.

Выбирайте по функциям, а не по названию. Один производитель называет прибор видеоглазком, хотя у него есть кнопка и приложение. Другой использует слово «домофон» для звонка без реле замка. Нужно проверять интерфейсы и реальную схему работы.

Принимает вызов, передаёт видео и звук, может управлять замком, работать с монитором, приложением и дополнительными камерами.

Наблюдает и записывает выбранную зону. Обычно не создаёт полноценный домофонный звонок и не управляет дверью.

После нажатия кнопки отправляет вызов или уведомление на смартфон и позволяет поговорить с посетителем.

Показывает пространство перед дверью на внутреннем экране или в приложении. Кнопка вызова, разговор и архив зависят от модели.

Посетителя видно без смартфона, что удобно детям и пожилым.

Видеоглазок устанавливают вместо обычного глазка. Камера находится снаружи, а экран, аккумулятор и управление обычно располагаются на внутренней стороне дверного полотна.

Провод питания не гарантирует запись 24 часа. Некоторые аккумуляторные модели даже при проводном питании сохраняют только события. У части современных проводных звонков непрерывная облачная запись доступна только по подписке.

Посетитель нажимает кнопку, после чего владельцу приходит звонок или push-уведомление. Можно увидеть человека и поговорить с ним, находясь дома или вне квартиры.

Лучше для архива Когда нужна отдельная IP-камера Камеру выбирают, когда важнее постоянный контроль входной зоны: кто подошёл, откуда пришёл, сколько находился у двери и куда ушёл. Подходит, если нужен непрерывный архив;

важен подход от лифта;

уже есть NVR или NAS;

нужна аналитика человека;

можно провести Ethernet и PoE;

звонок решается отдельно.

У отдельной камеры больше выбор объективов, матриц, подсветки и мест установки. Панель домофона хорошо показывает лицо около кнопки, но не всегда видит длинный коридор или подход.

Камера не заменяет домофон автоматически. Push по движению не равен входящему звонку, а управление замком может отсутствовать.

Подробнее: камера у двери квартиры.