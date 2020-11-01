Матрица CIU8: как подключить и снять показания T1/T2

Инструкция для счётчика Матрица на опоре
Дисплей Матрица CIU8: как подключить и снять показания T1 и T2
Установите две щелочные батарейки AAA и коротко нажмите единственную кнопку. Дисплей показывает время и дату последнего обмена, общую активную энергию, T1, T2 и номер привязанного счётчика. Для актуальных данных дождитесь заполнения шкалы сигнала и состояния связи 6.
Проверено по инструкции CIU8 и актуальному каталогу оборудования Матрица: июль 2026 года
Короткий ответ
Как снять показания CIU8
- 1
Установите две щелочные батарейки AAA, соблюдая полярность.
- 2
Коротко нажмите центральную кнопку и дождитесь запуска.
- 3
Листайте кадры короткими нажатиями либо дождитесь автоматической смены.
- 4
Запишите общую активную энергию, затем T1 и T2.
- 5
Проверьте номер счётчика, дату и время последнего успешного обмена.
Назначение устройства
Что такое удалённый дисплей Матрица CIU8
CIU8.B-2-1 является пользовательским дисплеем для счётчика, установленного в труднодоступном месте, например на опоре линии электропередачи. Он получает данные непосредственно от информационно привязанного прибора по беспроводному радиоканалу Wireless M-Bus.
Не измеряет электроэнергию
Расчёт выполняет основной счётчик. CIU8 только отображает полученные данные.
Работает без УСПД
Для прямой связи дисплея со счётчиком не требуется центральный сервер АСКУЭ.
Можно использовать автономно
Счётчик и дисплей способны работать напрямую даже без удалённого опроса поставщиком.
По каталогу CIU8 имеет питание 3 В, радиоканал 868,95 МГц, ЖКИ с подсветкой, степень защиты IP40 и интервал обновления данных от 10 секунд после успешного обмена.
Не смешивайте инструкции
Чем CIU8 отличается от CIU7
|Характеристика
|CIU8.B-2-1
|CIU7
|Канал связи
|Wireless M-Bus
|PLC по электрической сети
|Управление
|Одна центральная кнопка
|Другая конструкция и логика настройки
|Питание
|Две AAA, 3 В
|Зависит от исполнения CIU7
|Ручной поиск
|Удержанием кнопки на экране 3
|Инструкция CIU8 не применяется
Питание дисплея
Какие батарейки нужны
Типоразмер
Используются два элемента по 1,5 В.
Щелочные элементы
Инструкция рекомендует alkaline-батарейки, а не дешёвые солевые.
Правильная установка
Ориентируйтесь по обозначениям внутри батарейного отсека.
- Меняйте обе батарейки одновременно.
- Не смешивайте новые и использованные элементы.
- Не оставляйте протёкшие батарейки внутри корпуса.
- Если дисплей запускается и сразу гаснет, сначала замените питание.
Запуск устройства
Как включить CIU8
Нажмите центральную кнопку
Достаточно одного короткого нажатия.
Дождитесь проверки сегментов
Дисплей кратко показывает служебный тест.
Проверьте версию прошивки
Следующий кадр содержит версию программного обеспечения.
Дождитесь зелёной подсветки
После запуска начинается основной цикл.
Кадры стандартной конфигурации автоматически меняются примерно каждые 6 секунд.
Стандартная конфигурация
Какие шесть кадров показывает CIU8
Время обмена
Время последней успешной передачи.
Дата обмена
Дата последней успешной передачи.
Общая энергия
Суммарная активная энергия импорта.
Тариф 1
Активная энергия A+ по T1.
Тариф 2
Активная энергия A+ по T2.
Номер счётчика
Номер привязанного прибора и состояние связи.
Расчётные данные
Как найти общую энергию, T1 и T2
Что передавать
- Одно поле: общую активную энергию A+.
- Два поля: T1 и T2 раздельно.
- Несколько тарифов: каждый регистр, который запросил поставщик.
- Обязательно: предварительно проверить дату обновления и номер счётчика.
A+ означает энергию, потреблённую абонентом из сети.
Целая и дробная часть
Какие цифры вводить
001284 - 1284 целых кВт·ч.
3 - 0,3 кВт·ч.
Для целочисленного поля передаётся 1284.
- Не вводите 12843 вместо 1284,3.
- Не округляйте вверх без требования формы.
- Начальные нули обычно не нужны.
- Не передавайте номер счётчика вместо энергии.
- Не считывайте старое значение без проверки времени обмена.
Связь со счётчиком
Что означают шкала сигнала и цифры 3-6
Нет подтверждённой связи
Дисплей не получает ответ более двух минут.
Счётчик обнаружен
Заполнение индикатора показывает наличие радиосигнала.
Идёт обмен
Состояние меняется по мере получения данных.
Данные переданы
Через 10-20 секунд должны появиться обновлённые значения.
Первое получение актуальных данных может занимать 2-5 минут.
Защита от старых показаний
Как проверить актуальность данных
- Посмотрите время последней успешной передачи.
- Посмотрите дату последней успешной передачи.
- Проверьте заполнение шкалы сигнала.
- Дождитесь состояния связи 6.
- Через 10-20 секунд повторно откройте сумму, T1 и T2.
- Сравните номер прибора с лицевым счётом или актом установки.
Если автоматического подключения нет
Как вручную сопрячь CIU8 со счётчиком
- Включите CIU8 и короткими нажатиями перейдите к экрану 3.
- Удерживайте кнопку, пока не начнётся поиск.
- Дождитесь появления номера счётчика.
- Сверьте номер с документами.
- Коротко нажмите кнопку для подтверждения.
- Надпись «OK» означает успешное сопряжение.
- Дождитесь шкалы сигнала и синхронизации даты и времени.
- Проверьте общую энергию, T1 и T2.
Защита от чужих показаний
Что делать, если найден другой счётчик
Не подтверждайте номер
Продолжите поиск или прекратите процедуру.
Не передавайте показания
Сумма и тарифы могут относиться к соседнему объекту.
Обратитесь в сетевую организацию
Если дисплей уже привязан не к тому прибору, требуется исправление.
Устранение неполадок
Почему CIU8 не ловит сигнал
Большое расстояние
Подойдите ближе к опоре, оставаясь в безопасной зоне.
Стены и металл
Попробуйте опрос у окна или снаружи дома.
Разряжены батарейки
Установите две новые щелочные AAA.
Дисплей не привязан
Через 10 минут запустите ручное сопряжение.
Выбран чужой номер
Проверьте шестой кадр и документы.
Счётчик обесточен
При отсутствии питания радиоканал может быть недоступен.
Радиопомехи
Попробуйте другое место и повторный запуск.
Несовместимый счётчик
Нужен подходящий беспроводной интерфейс.
Неисправен радиомодуль
Если связи нет даже рядом с опорой, обратитесь к владельцу прибора.
Совместимые приборы
С какими счётчиками используется CIU8
CIU8 применяется со счётчиками Матрица, имеющими совместимый беспроводной канал и предусмотренную информационную связь. В актуальном каталоге прямо указаны однофазный AD11S и трёхфазный AD13S SPLIT.
Однофазный SPLIT
Наружный измерительный блок с выводом данных на CIU8.
Трёхфазный SPLIT
Энергия трёхфазного прибора и связанные параметры.
Только после проверки
Совместимость зависит от интерфейса и программирования.
CIU8 не является универсальным пультом для любого NP73E или NP71E. У части счётчиков применяются CIU7 и RUD 512.
Реальные вопросы пользователей
Частые проблемы CIU8
Нет связи даже у столба
Проверьте номер, батарейки и совместимость.
Ручной поиск не помогает
Не подтверждайте случайный номер, обратитесь в сетевую организацию.
Показывает старые цифры
Сверьте дату и время последнего обмена.
Пустая шкала
Нет подтверждённого сигнала более двух минут.
Состояние остаётся 3
Передача полного набора данных ещё не завершена.
Не появляется T2
Кадр исключён из конфигурации или счётчик однотарифный.
Экран гаснет
Через 40 секунд гаснет подсветка, через 3 минуты дисплей выключается.
Путают сумму и T1
У суммарного кадра нет обозначения T1 или T2.
Ждут сумму в рублях
CIU8 показывает кВт·ч, а стоимость рассчитывает поставщик.
Что приложить к обращению
- фото модели CIU8.B-2-1;
- номер счётчика на шестом кадре;
- дату и время последнего обмена;
- фото шкалы и состояния связи;
- видео ручного поиска;
- номер лицевого счёта и акт установки.
Безопасное использование
Что можно делать пользователю
Можно
- менять батарейки;
- включать и листать дисплей;
- проверять номер счётчика;
- сопрягать со своим прибором;
- фотографировать показания;
- обращаться по поводу отсутствия связи.
Нельзя
- подниматься к счётчику на опоре;
- вскрывать измерительный блок;
- снимать пломбы;
- подтверждать чужой номер;
- обходить встроенное реле;
- вмешиваться в линию электропередачи.
Техническая основа
- Инструкция для пользователя CIU8 - включение, кадры, связь и сопряжение.
- Каталог CIU8.B-2-1 - Wireless M-Bus, 868,95 МГц, питание 3 В и IP40.
- Руководства AD11S и AD13S - применение CIU8 со SPLIT-счётчиками.
- ГОСТ Р 58940-2020 - интеллектуальные системы учёта.
- Постановления Правительства РФ № 354, № 442 и № 890.
FAQ
Частые вопросы о Матрица CIU8
Как включить CIU8?
Коротко нажмите центральную кнопку.
Какие батарейки нужны?
Две щелочные AAA по 1,5 В.
Как листать экраны?
Коротко нажимайте единственную кнопку.
Как найти T1?
Листайте до кадра T1, A+ и значения в кВт·ч.
Как найти T2?
Следующий тарифный кадр имеет обозначение T2.
Что означает A+?
Активная энергия, потреблённая из сети.
Что означает пустая шкала?
Нет подтверждённой связи более двух минут.
Что означает цифра 6?
Данные переданы на дисплей.
Сколько ждать обновления?
Первичный обмен может занимать 2-5 минут.
Как запустить ручной поиск?
Перейдите к экрану 3 и удерживайте кнопку.
Что означает OK?
Дисплей успешно сопряжён с выбранным счётчиком.
Как проверить правильный счётчик?
Сверьте номер на шестом кадре с документами.
Почему дисплей выключается?
Это штатное энергосбережение.
Подходит ли инструкция CIU7?
Нет, CIU7 использует другую связь.
Можно ли связать CIU8 с любым счётчиком Матрица?
Нет, нужен совместимый интерфейс и конфигурация.
Диагностика электрики в Туле
CIU8 показывает высокий расход?
Можно проверить внутреннюю проводку, электрощит и реальные нагрузки без вмешательства в счётчик на опоре.
- измерение нагрузки;
- проверка трёхфазного ввода;
- поиск скрытого потребления;
- сопоставление измерений с данными счётчика.
Выезд и диагностика по Туле - от 5000 ₽. При заказе работ стоимость диагностики засчитывается.Написать в MAXНаписать в Telegram