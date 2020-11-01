Матрица CIU8: как подключить и снять показания T1/T2

Установите две щелочные батарейки AAA и коротко нажмите единственную кнопку. Дисплей показывает время и дату последнего обмена, общую активную энергию, T1, T2 и номер привязанного счётчика. Для актуальных данных дождитесь заполнения шкалы сигнала и состояния связи 6 .

Инструкция для счётчика Матрица на опоре

Проверьте номер счётчика, дату и время последнего успешного обмена.

Запишите общую активную энергию, затем T1 и T2.

Перед передачей проверьте дату и время последнего обмена. Заполненная шкала и состояние связи 6 означают, что новые данные получены от счётчика.

Назначение устройства

Что такое удалённый дисплей Матрица CIU8

CIU8.B-2-1 является пользовательским дисплеем для счётчика, установленного в труднодоступном месте, например на опоре линии электропередачи. Он получает данные непосредственно от информационно привязанного прибора по беспроводному радиоканалу Wireless M-Bus.

Не измеряет электроэнергию Расчёт выполняет основной счётчик. CIU8 только отображает полученные данные. Работает без УСПД Для прямой связи дисплея со счётчиком не требуется центральный сервер АСКУЭ. Можно использовать автономно Счётчик и дисплей способны работать напрямую даже без удалённого опроса поставщиком.

По каталогу CIU8 имеет питание 3 В, радиоканал 868,95 МГц, ЖКИ с подсветкой, степень защиты IP40 и интервал обновления данных от 10 секунд после успешного обмена.