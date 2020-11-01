Инструкция по трёхфазному электросчётчику
Энергомера CE301: как снять показания T1, T2 и TOTAL
Кнопкой «КАДР» найдите активную потреблённую энергию в kW·h. Экран TOTAL показывает общее накопление, T1 и T2 относятся к отдельным тарифам. Если мигают сразу T1, T2, T3 и T4, открыт служебный тариф T5, который часто появляется после сбоя часов Err 21.
Ответ за одну минуту
Как снять текущие показания
- 1
Коротко нажимайте «КАДР». На версии с подсветкой первое нажатие может только включить экран.
- 2
Найдите обозначение TOTAL и единицу kW·h, если поставщик принимает одно общее значение.
- 3
Для тарифа 1 запишите крупное число на экране T1.
- 4
Следующим нажатием найдите и запишите T2.
- 5
Если форма принимает целые значения, вводите цифры до точки без округления вверх.
Семейство счётчиков
Какие модификации Энергомера CE301 встречаются
CE301 выпускался в нескольких корпусах и исполнениях. На лицевой панели после названия модели указываются корпус, класс точности, напряжение, ток, интерфейсы и дополнительные функции.
|Обозначение
|Назначение
|Практическое значение
|R33
|Монтаж на DIN-рейку или щиток
|Компактный корпус, обычно 5(60), 5(100) или 10(100) А
|S31
|Установка на щиток
|Крупный корпус, встречается прямое и трансформаторное включение
|145
|3×230/400 В, 5(60) А
|Распространённое прямое включение
|146
|3×230/400 В, 5(100) А
|Прямое включение с большей допустимой нагрузкой
|043 / 003
|5(10) А
|Может применяться с измерительными трансформаторами
|J / I
|Оптопорт или IrDA
|Служебный локальный обмен
|A / P / R / G
|RS-485, PLC, радио или GSM
|Возможность включения в систему дистанционного сбора
|Q / Q2
|Управление нагрузкой
|Реле или управление внешним коммутационным аппаратом
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Чем CE301 отличается от CE303
Активная энергия
Учитывает активную энергию, мощность, ток, напряжение, частоту и другие параметры сети.
Активная и реактивная энергия
Дополнительно показывает реактивную энергию и реактивную мощность.
Базовый порядок просмотра TOTAL, T1 и T2 у моделей близок, но у CE303 внутри PART 01 больше каналов. На CE301 ориентируйтесь на kW·h и прямое направление потребления.
Расшифровка ЖКИ
Как читать дисплей CE301
Все тарифы
Общее накопление активной энергии.
Тарифный регистр
Показывает, к какому тарифу относится крупное число.
Активная энергия
Расчётное накопление в киловатт-часах.
Активная мощность
Текущая нагрузка, а не показание для передачи.
Направление
Потребление или отпуск активной энергии.
Сбой
Зафиксирована ошибка часов, памяти, программы или электронной пломбы.
Маркер множителя также влияет на чтение числа. Постоянный указатель означает множитель 10³, мигающий 10⁶. Для обычных бытовых исполнений итог чаще отображается непосредственно в кВт·ч.
Если нужного экрана нет в цикле
Как открыть группу PART 01
- Нажмите и удерживайте кнопку «КАДР».
- Дождитесь надписи PART 01.
- Отпустите кнопку.
- Первым появится активная потреблённая энергия TOTAL.
- Короткими нажатиями «КАДР» последовательно найдите T1, T2, T3, T4 и другие накопители.
PART 01 содержит суммарные накопления нарастающим итогом. Для обычной передачи показаний это основная группа.
Основные расчётные экраны
Как найти TOTAL, T1 и T2
Что передавать
- Одно поле: активную потреблённую энергию TOTAL.
- Два поля: T1 и T2 раздельно.
- Три или четыре тарифа: каждый задействованный регистр отдельно.
- При Err 21: сначала проверить T5 и обратиться к поставщику по порядку расчёта.
CE301 может показывать TOTAL по всем тарифам и отдельный суммарный кадр только по тарифам, задействованным в расписании. Во втором случае одновременно светятся обозначения активных тарифов.
Скрытый служебный тариф
Что означает одновременное мигание T1, T2, T3 и T4
Это тариф T5
Одновременное мигание всех четырёх обозначений используется для пятого тарифного накопителя.
T5 применяется, когда тариф не определён, например при некорректной работе встроенных часов.
Целая и дробная часть
Какие цифры передавать
001284 - 1284 целых кВт·ч.
36 - 0,36 кВт·ч.
Для целочисленного поля вводится 1284.
- Не вводите 128436 вместо 1284,36.
- Не округляйте значение вверх без требования.
- Начальные нули обычно не нужны.
- Проверьте единицу kW·h.
- Сфотографируйте код тарифа и число одним кадром.
Прямое и обратное направления
Что означают P+, P- и стрелка обратного учёта
Потребление из сети
Основное направление для обычного бытового расчёта.
Отпуск в сеть
Обратное направление активной энергии.
Разные направления по фазам
Одновременная индикация означает, что по разным фазам фиксируются разные направления.
Для обычной передачи проверяйте прямую потреблённую энергию. Обратное направление не заменяет TOTAL и T1/T2 потребления.
Дополнительные измерения
Напряжение, ток, мощность и частота
Напряжение
Среднеквадратическое значение по каждой фазе.
Ток
Текущая нагрузка фазных каналов.
Активная мощность
Мощность сейчас, а не накопленные кВт·ч.
Коэффициент мощности
Параметр характера нагрузки.
Частота
Частота электрической сети.
Фазовые углы
Диагностические параметры трёхфазной системы.
Эти данные полезны для диагностики, но в личный кабинет вместо электроэнергии не передаются.
Контроль начисления
Как посчитать расход за месяц
Расход по первому тарифу
Расход по второму тарифу
Общий расход без T3-T5
Вычитайте только одинаковые регистры за разные даты. Если на счётчике имеется накопление T5, его расход нужно учитывать отдельно.
Распространённое расхождение
Почему TOTAL не совпадает с T1 + T2
Работает T3 или T4
Общий регистр включает все накопители.
Есть энергия в T5
После сбоя времени новая энергия могла уйти в служебный тариф.
Сняты значения в разное время
При работающей нагрузке регистры меняются между кадрами.
Открыто обратное направление
Проверьте P+ и маркер обратной энергии.
Разные множители
Проверьте пиктограмму 10³ или 10⁶.
Ошибка памяти
При Err 37 накопления могут быть недостоверными.
Небольшое расхождение младших разрядов возможно из-за неодновременного просмотра. Существенная разница требует проверки всех тарифов и ошибок.
RS-485, радио, PLC и GSM
Передаёт ли CE301 показания автоматически
Некоторые исполнения имеют оптопорт, IrDA, RS-485, PLC, радиоканал или GSM/GPRS. Это техническая возможность, а не подтверждение действующего автоматического опроса.
Передача работает
В кабинете указаны свежая дата, правильный номер и актуальные TOTAL, T1 и T2.
Связь потеряна
Возможны неверный адрес, параметры порта, пароль, неисправность модема или УСПД.
Счётчик считает автономно
При отсутствии опроса накопление продолжается в энергонезависимой памяти.
- Сверьте заводской номер прибора.
- Проверьте дату последнего успешного опроса.
- Сравните TOTAL, T1 и T2 с дисплеем.
- Убедитесь, что ошибка часов не перевела учёт в T5.
- Не меняйте адрес, пароль и настройки прибора поставщика самостоятельно.
Сбой часов реального времени
Что означает ошибка Err 21
Err 21 означает неполадки в работе встроенных часов. Частая причина - разряженный литиевый элемент. При некорректном времени счётчик не может правильно определить тарифную зону.
Сбились часы
Дата или время перестали соответствовать фактическим.
Тариф не определён
Обычное расписание T1-T4 не применяется корректно.
Энергия идёт в T5
На дисплее одновременно мигают T1, T2, T3 и T4.
TOTAL продолжает расти
Общее потребление включает старые тарифы и новый T5.
Что делать
- Сфотографируйте Err 21, дату, время, TOTAL, T1, T2 и T5.
- Не передавайте только T1 и T2 без пояснения, если появилась заметная разница с TOTAL.
- Обратитесь в энергоснабжающую или сетевую организацию.
- Попросите определить дату сбоя по журналам и порядок расчёта T5.
- При символе батареи требуется ремонт или замена прибора уполномоченной организацией.
Ошибка накопленных параметров
Что означает ошибка Err 37
Err 37 означает ошибку контрольной суммы накапливаемых параметров. В отличие от Err 21, она может указывать на недостоверность информации об учёте энергии.
Зафиксируйте показания
Снимите TOTAL, тарифы, дату, время и символ батареи.
Не исправляйте самостоятельно
Перепрограммирование параметров относится к сервисным операциям.
Подайте заявление
Производитель рекомендует ремонт или замену, если данные вызывают сомнение.
Ошибка старых версий ПО
Что означает ошибка Err 30
Err 30 означает сбой записи данных в энергонезависимую память. Счётчик использует резервную копию. Производитель указывает, что эта индикация встречается в версиях прошивки до V11 и сама по себе не должна менять отображаемую энергию.
- Запишите версию программного обеспечения.
- Сравните текущие и архивные накопления.
- Проверьте, нет ли дополнительных ошибок.
- При сомнительных значениях обратитесь в сервис.
- Не пытайтесь сбросить состояние через служебный доступ самостоятельно.
Встроенный элемент питания
Что означает символ разряженной батареи
Постоянное свечение символа батареи означает снижение напряжения литиевого элемента ниже 2,2 В. Он поддерживает часы и календарь при отсутствии сетевого напряжения.
Риск сбоя времени
Неверные часы могут нарушить распределение потребления по тарифам.
Переход в T5
При неопределённом тарифе новая энергия записывается в пятый регистр.
Замена не пользователем
После замены требуется настройка времени и электронной пломбы.
Прямое и трансформаторное включение
Нужно ли умножать показания на коэффициент
5(60), 5(100), 10(100) А
Для прямого включения дополнительное умножение обычно не требуется.
5(10) А через трансформаторы
Порядок зависит от записанных коэффициентов и расчётной схемы.
Коэффициент применяет система
Нельзя повторно умножать значение, если оно уже приведено к первичной стороне.
Форумы и официальная поддержка
Частые проблемы пользователей CE301
TOTAL больше T1 + T2
Проверьте T3, T4 и мигающий служебный T5.
Не реагирует кнопка «КАДР»
Первое нажатие могло включить подсветку. При полном отсутствии реакции возможна неисправность.
T1 и T2 меняются слишком быстро
Используйте PART 01 и ручную прокрутку.
Все тарифы мигают
Открыт T5, часто из-за неопределённого тарифа или сбоя часов.
Err 21 и неверное время
Новые накопления могут перестать распределяться по T1/T2.
Err 37
Данные могут быть недостоверными, требуется обращение о ремонте или замене.
Err 30
Используется резервная копия данных, проверьте дополнительные ошибки.
Горит батарейка
Встроенный элемент разряжен, самостоятельная замена опасна.
Нет ответа по RS-485
Проверяются адрес, параметры порта, линия, пароль и совместимость протокола.
Автоматическая передача остановилась
Сравните дату опроса с дисплеем и передайте показания вручную.
Показания выросли в десятки раз
Проверьте множитель, точку и коэффициент трансформации.
Экран погас
При отказе ЖКИ данные сохраняются и могут считываться через интерфейс.
Что приложить к обращению
- фотографию полной маркировки;
- заводской номер;
- экраны TOTAL, T1, T2 и T5;
- дату и время счётчика;
- все коды Err;
- символ батареи;
- дату последнего опроса в личном кабинете;
- акт установки и коэффициенты трансформации.
Эксплуатационные сроки
Межповерочный интервал и срок службы
Корпус R33
Межповерочный интервал для исполнения R33.
Корпуса S31 и S34
Межповерочный интервал для щитовых исполнений.
Средний срок службы
Заявленный изготовителем срок для серии CE301/CE303.
Хранение при отказе ЖКИ
Информация сохраняется и может быть считана через интерфейс.
Точную дату следующей поверки проверяют по заводскому номеру в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений и в документах на конкретный прибор.
Безопасность и коммерческий учёт
Что можно делать пользователю
Можно
- читать открытый дисплей;
- нажимать «КАДР» и «ПРСМ»;
- фотографировать показания;
- сверять время, тарифы и номер;
- проверять данные личного кабинета;
- направлять обращение при ошибках.
Нельзя
- снимать пломбы;
- открывать клеммную крышку;
- использовать кнопку «ДСТП»;
- самостоятельно менять батарею;
- перепрограммировать тарифы и коэффициенты;
- работать с вводными цепями под напряжением.
Техническая и нормативная основа
- ИНЕС.411152.081 РЭ - руководство по эксплуатации CE301 и CE303.
- ГОСТ 31818.11-2012 - общие требования к аппаратуре учёта.
- ГОСТ 31819.21-2012 и ГОСТ 31819.22-2012 - статические счётчики активной энергии.
- Постановления Правительства РФ № 354, № 442 и № 890 - расчёты и коммерческий учёт электроэнергии.
FAQ
Частые вопросы об Энергомера CE301
Как посмотреть TOTAL?
Коротко нажимайте «КАДР» либо удерживайте её до PART 01. Первый кадр группы показывает TOTAL активной потреблённой энергии.
Как посмотреть T1?
После TOTAL коротко нажмите «КАДР» до появления T1 и kW·h.
Как посмотреть T2?
Продолжайте коротко нажимать «КАДР» до обозначения T2.
Что означает TOTAL?
Общее накопление энергии по всем тарифным регистрам.
Почему TOTAL больше T1 + T2?
Возможны накопления T3, T4 или T5, разные моменты снятия либо ошибка памяти.
Что означает мигание T1, T2, T3 и T4?
Так отображается пятый тариф T5.
Какие цифры вводить при 001284.36?
Для целочисленного поля вводите 1284.
Что делает кнопка «ПРСМ»?
Длительное нажатие переводит к следующему измерительному каналу.
Что означает PART 01?
Это группа суммарных накоплений энергии нарастающим итогом.
Что означает Err 21?
Сбой часов реального времени. Новая энергия может записываться в T5.
Можно ли после Err 21 разделить T5 на день и ночь?
По дисплею нельзя. Нужны журналы, архивы и решение поставщика по расчёту.
Что означает Err 37?
Ошибка контрольной суммы накопленных параметров. Показания могут быть недостоверными.
Что означает Err 30?
Сбой записи в энергонезависимую память с использованием резервной копии.
Что означает символ батареи?
Напряжение встроенного литиевого элемента ниже 2,2 В.
Можно ли заменить батарею самостоятельно?
Нет. На контактах может присутствовать фазное напряжение, а после замены нужна сервисная настройка.
Передаёт ли CE301 показания автоматически?
Только при рабочем интерфейсе, системе сбора и корректной привязке к лицевому счёту.
Нужно ли умножать показания?
Для прямого включения обычно нет. При трансформаторах проверьте акт допуска и множитель.
Какой межповерочный интервал?
10 лет для R33 и 16 лет для S31/S34, если документы конкретного прибора не указывают иное.
Диагностика трёхфазной сети в Туле
Показания выросли или одна фаза работает нестабильно?
Можно проверить электрощит, распределение нагрузки и внутреннюю проводку без вмешательства в опломбированную часть счётчика.
- измерение токов и напряжений по фазам;
- проверка перекоса нагрузки;
- поиск повышенного потребления;
- диагностика щита после прибора учёта.
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