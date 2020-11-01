Инструкция по трёхфазному электросчётчику Энергомера CE301: как снять показания T1, T2 и TOTAL Кнопкой «КАДР» найдите активную потреблённую энергию в kW·h. Экран TOTAL показывает общее накопление, T1 и T2 относятся к отдельным тарифам. Если мигают сразу T1, T2, T3 и T4, открыт служебный тариф T5, который часто появляется после сбоя часов Err 21. CE301 R33 CE301 S31 TOTAL T1 и T2 КАДР и ПРСМ Err 21 Err 37 ЭНЕРГОМЕРА CE301 P+ T1 001284.36 kW·h I0 P+ ERR 🔋 КАДР ПРСМ активная энергия 3×230/400 В

Ответ за одну минуту Как снять текущие показания 1 Коротко нажимайте «КАДР». На версии с подсветкой первое нажатие может только включить экран. 2 Найдите обозначение TOTAL и единицу kW·h, если поставщик принимает одно общее значение. 3 Для тарифа 1 запишите крупное число на экране T1. 4 Следующим нажатием найдите и запишите T2. 5 Если форма принимает целые значения, вводите цифры до точки без округления вверх.

TOTAL не всегда равен только T1 + T2. Счётчик поддерживает T1-T4 и служебный T5. Если после сбоя часов часть энергии записалась в T5, общий регистр будет включать и это накопление.

Семейство счётчиков Какие модификации Энергомера CE301 встречаются CE301 выпускался в нескольких корпусах и исполнениях. На лицевой панели после названия модели указываются корпус, класс точности, напряжение, ток, интерфейсы и дополнительные функции. Обозначение Назначение Практическое значение R33 Монтаж на DIN-рейку или щиток Компактный корпус, обычно 5(60), 5(100) или 10(100) А S31 Установка на щиток Крупный корпус, встречается прямое и трансформаторное включение 145 3×230/400 В, 5(60) А Распространённое прямое включение 146 3×230/400 В, 5(100) А Прямое включение с большей допустимой нагрузкой 043 / 003 5(10) А Может применяться с измерительными трансформаторами J / I Оптопорт или IrDA Служебный локальный обмен A / P / R / G RS-485, PLC, радио или GSM Возможность включения в систему дистанционного сбора Q / Q2 Управление нагрузкой Реле или управление внешним коммутационным аппаратом Полная маркировка важнее внешнего вида Положение десятичной точки, максимальный ток, наличие обратного учёта и интерфейсов зависят от конкретного исполнения.

Похожие модели Чем CE301 отличается от CE303 CE301 Активная энергия Учитывает активную энергию, мощность, ток, напряжение, частоту и другие параметры сети. CE303 Активная и реактивная энергия Дополнительно показывает реактивную энергию и реактивную мощность. Базовый порядок просмотра TOTAL, T1 и T2 у моделей близок, но у CE303 внутри PART 01 больше каналов. На CE301 ориентируйтесь на kW·h и прямое направление потребления.

Расшифровка ЖКИ Как читать дисплей CE301 TOTAL Все тарифы Общее накопление активной энергии. T1-T4 Тарифный регистр Показывает, к какому тарифу относится крупное число. kW·h Активная энергия Расчётное накопление в киловатт-часах. kW Активная мощность Текущая нагрузка, а не показание для передачи. P+ / P- Направление Потребление или отпуск активной энергии. Err Сбой Зафиксирована ошибка часов, памяти, программы или электронной пломбы. Маркер множителя также влияет на чтение числа. Постоянный указатель означает множитель 10³, мигающий 10⁶. Для обычных бытовых исполнений итог чаще отображается непосредственно в кВт·ч.

Управление просмотром Что делают кнопки «КАДР» и «ПРСМ» КАДР · КОРОТКО Следующий параметр Последовательно листает TOTAL, T1, T2 и другие кадры текущей группы. КАДР · УДЕРЖИВАТЬ Выбор группы PART Позволяет перейти к группе накопленной энергии PART 01 и другим разделам. ПРСМ · УДЕРЖИВАТЬ Следующий канал Меняет вид измерительной информации, например прямую или обратную энергию. ПЕРВОЕ НАЖАТИЕ Подсветка На исполнении с подсветкой первое короткое нажатие может не перелистнуть кадр. Кнопка «ДСТП» не предназначена для бытового просмотра Она относится к разрешению программирования и защищается пломбой. Пользователю достаточно кнопок «КАДР» и «ПРСМ».

Если нужного экрана нет в цикле Как открыть группу PART 01 Нажмите и удерживайте кнопку «КАДР». Дождитесь надписи PART 01. Отпустите кнопку. Первым появится активная потреблённая энергия TOTAL. Короткими нажатиями «КАДР» последовательно найдите T1, T2, T3, T4 и другие накопители. PART 01 содержит суммарные накопления нарастающим итогом. Для обычной передачи показаний это основная группа.

Основные расчётные экраны Как найти TOTAL, T1 и T2 TOTAL · P+ 001985.42 kW·h → T1 · P+ 001284.36 kW·h → T2 · P+ 000701.06 kW·h Что передавать Одно поле: активную потреблённую энергию TOTAL.

активную потреблённую энергию TOTAL. Два поля: T1 и T2 раздельно.

T1 и T2 раздельно. Три или четыре тарифа: каждый задействованный регистр отдельно.

каждый задействованный регистр отдельно. При Err 21: сначала проверить T5 и обратиться к поставщику по порядку расчёта. CE301 может показывать TOTAL по всем тарифам и отдельный суммарный кадр только по тарифам, задействованным в расписании. Во втором случае одновременно светятся обозначения активных тарифов.

Скрытый служебный тариф Что означает одновременное мигание T1, T2, T3 и T4 T1 T2 T3 T4 000037.80 kW·h Это тариф T5 Одновременное мигание всех четырёх обозначений используется для пятого тарифного накопителя. T5 применяется, когда тариф не определён, например при некорректной работе встроенных часов. T5 нельзя вручную разделить на день и ночь Энергия, уже записанная в T5, не распределяется обратно между T1 и T2 кнопками счётчика. Момент сбоя определяют по журналам и архивам.

Целая и дробная часть Какие цифры передавать T1 · P+ · kW·h 001284.36 001284 - 1284 целых кВт·ч. 36 - 0,36 кВт·ч. Для целочисленного поля вводится 1284. Не вводите 128436 вместо 1284,36.

Не округляйте значение вверх без требования.

Начальные нули обычно не нужны.

Проверьте единицу kW·h.

Сфотографируйте код тарифа и число одним кадром.

Прямое и обратное направления Что означают P+, P- и стрелка обратного учёта P+ Потребление из сети Основное направление для обычного бытового расчёта. P- Отпуск в сеть Обратное направление активной энергии. P+ и P- Разные направления по фазам Одновременная индикация означает, что по разным фазам фиксируются разные направления. Для обычной передачи проверяйте прямую потреблённую энергию. Обратное направление не заменяет TOTAL и T1/T2 потребления.

Дополнительные измерения Напряжение, ток, мощность и частота U1-U3 Напряжение Среднеквадратическое значение по каждой фазе. I1-I3 Ток Текущая нагрузка фазных каналов. P Активная мощность Мощность сейчас, а не накопленные кВт·ч. cos φ Коэффициент мощности Параметр характера нагрузки. Hz Частота Частота электрической сети. углы Фазовые углы Диагностические параметры трёхфазной системы. Эти данные полезны для диагностики, но в личный кабинет вместо электроэнергии не передаются.

Контроль начисления Как посчитать расход за месяц T1 1380 - 1245 = 135 кВт·ч Расход по первому тарифу T2 742 - 677 = 65 кВт·ч Расход по второму тарифу ИТОГО 135 + 65 = 200 кВт·ч Общий расход без T3-T5 Вычитайте только одинаковые регистры за разные даты. Если на счётчике имеется накопление T5, его расход нужно учитывать отдельно.

Распространённое расхождение Почему TOTAL не совпадает с T1 + T2 Работает T3 или T4 Общий регистр включает все накопители. Есть энергия в T5 После сбоя времени новая энергия могла уйти в служебный тариф. Сняты значения в разное время При работающей нагрузке регистры меняются между кадрами. Открыто обратное направление Проверьте P+ и маркер обратной энергии. Разные множители Проверьте пиктограмму 10³ или 10⁶. Ошибка памяти При Err 37 накопления могут быть недостоверными. Небольшое расхождение младших разрядов возможно из-за неодновременного просмотра. Существенная разница требует проверки всех тарифов и ошибок.

RS-485, радио, PLC и GSM Передаёт ли CE301 показания автоматически Некоторые исполнения имеют оптопорт, IrDA, RS-485, PLC, радиоканал или GSM/GPRS. Это техническая возможность, а не подтверждение действующего автоматического опроса. Передача работает В кабинете указаны свежая дата, правильный номер и актуальные TOTAL, T1 и T2. Связь потеряна Возможны неверный адрес, параметры порта, пароль, неисправность модема или УСПД. Счётчик считает автономно При отсутствии опроса накопление продолжается в энергонезависимой памяти. Сверьте заводской номер прибора.

Проверьте дату последнего успешного опроса.

Сравните TOTAL, T1 и T2 с дисплеем.

Убедитесь, что ошибка часов не перевела учёт в T5.

Не меняйте адрес, пароль и настройки прибора поставщика самостоятельно.

Сбой часов реального времени Что означает ошибка Err 21 Err 21 означает неполадки в работе встроенных часов. Частая причина - разряженный литиевый элемент. При некорректном времени счётчик не может правильно определить тарифную зону. 1 Сбились часы Дата или время перестали соответствовать фактическим. → 2 Тариф не определён Обычное расписание T1-T4 не применяется корректно. → 3 Энергия идёт в T5 На дисплее одновременно мигают T1, T2, T3 и T4. → 4 TOTAL продолжает расти Общее потребление включает старые тарифы и новый T5. После Err 21 обычное T1 + T2 может быть меньше TOTAL Производитель указывает формулу TOTAL = T1 + T2 + T5 для типового двухтарифного случая после сбоя. Разделить уже накопленный T5 между днём и ночью по дисплею нельзя. Что делать Сфотографируйте Err 21, дату, время, TOTAL, T1, T2 и T5. Не передавайте только T1 и T2 без пояснения, если появилась заметная разница с TOTAL. Обратитесь в энергоснабжающую или сетевую организацию. Попросите определить дату сбоя по журналам и порядок расчёта T5. При символе батареи требуется ремонт или замена прибора уполномоченной организацией.

Ошибка накопленных параметров Что означает ошибка Err 37 Err 37 означает ошибку контрольной суммы накапливаемых параметров. В отличие от Err 21, она может указывать на недостоверность информации об учёте энергии. Зафиксируйте показания Снимите TOTAL, тарифы, дату, время и символ батареи. Не исправляйте самостоятельно Перепрограммирование параметров относится к сервисным операциям. Подайте заявление Производитель рекомендует ремонт или замену, если данные вызывают сомнение. При Err 37 нельзя считать показания заведомо достоверными Для проверки нужны месячные и суточные накопления, профиль нагрузки и данные дистанционного опроса.

Ошибка старых версий ПО Что означает ошибка Err 30 Err 30 означает сбой записи данных в энергонезависимую память. Счётчик использует резервную копию. Производитель указывает, что эта индикация встречается в версиях прошивки до V11 и сама по себе не должна менять отображаемую энергию. Запишите версию программного обеспечения.

Сравните текущие и архивные накопления.

Проверьте, нет ли дополнительных ошибок.

При сомнительных значениях обратитесь в сервис.

Не пытайтесь сбросить состояние через служебный доступ самостоятельно.

Встроенный элемент питания Что означает символ разряженной батареи Постоянное свечение символа батареи означает снижение напряжения литиевого элемента ниже 2,2 В. Он поддерживает часы и календарь при отсутствии сетевого напряжения. 🔋 Риск сбоя времени Неверные часы могут нарушить распределение потребления по тарифам. Err 21 Переход в T5 При неопределённом тарифе новая энергия записывается в пятый регистр. СЕРВИС Замена не пользователем После замены требуется настройка времени и электронной пломбы. Не меняйте батарею внутри установленного счётчика Производитель предупреждает, что при включённом приборе на контактах батареи может присутствовать фазное напряжение. Работу выполняет сервисная или энергоснабжающая организация.

Прямое и трансформаторное включение Нужно ли умножать показания на коэффициент 5(60), 5(100), 10(100) А Для прямого включения дополнительное умножение обычно не требуется. 5(10) А через трансформаторы Порядок зависит от записанных коэффициентов и расчётной схемы. Коэффициент применяет система Нельзя повторно умножать значение, если оно уже приведено к первичной стороне. Проверьте акт допуска и множитель на крышке На счётчике предусмотрено место для указания коэффициентов трансформаторов и общего множителя. Не определяйте его по внешнему виду.

Форумы и официальная поддержка Частые проблемы пользователей CE301 TOTAL больше T1 + T2 Проверьте T3, T4 и мигающий служебный T5. Не реагирует кнопка «КАДР» Первое нажатие могло включить подсветку. При полном отсутствии реакции возможна неисправность. T1 и T2 меняются слишком быстро Используйте PART 01 и ручную прокрутку. Все тарифы мигают Открыт T5, часто из-за неопределённого тарифа или сбоя часов. Err 21 и неверное время Новые накопления могут перестать распределяться по T1/T2. Err 37 Данные могут быть недостоверными, требуется обращение о ремонте или замене. Err 30 Используется резервная копия данных, проверьте дополнительные ошибки. Горит батарейка Встроенный элемент разряжен, самостоятельная замена опасна. Нет ответа по RS-485 Проверяются адрес, параметры порта, линия, пароль и совместимость протокола. Автоматическая передача остановилась Сравните дату опроса с дисплеем и передайте показания вручную. Показания выросли в десятки раз Проверьте множитель, точку и коэффициент трансформации. Экран погас При отказе ЖКИ данные сохраняются и могут считываться через интерфейс. Что приложить к обращению фотографию полной маркировки;

заводской номер;

экраны TOTAL, T1, T2 и T5;

дату и время счётчика;

все коды Err;

символ батареи;

дату последнего опроса в личном кабинете;

акт установки и коэффициенты трансформации.

Эксплуатационные сроки Межповерочный интервал и срок службы 10 лет Корпус R33 Межповерочный интервал для исполнения R33. 16 лет Корпуса S31 и S34 Межповерочный интервал для щитовых исполнений. 30 лет Средний срок службы Заявленный изготовителем срок для серии CE301/CE303. 10 лет Хранение при отказе ЖКИ Информация сохраняется и может быть считана через интерфейс. Точную дату следующей поверки проверяют по заводскому номеру в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений и в документах на конкретный прибор.

Безопасность и коммерческий учёт Что можно делать пользователю Можно читать открытый дисплей;

нажимать «КАДР» и «ПРСМ»;

фотографировать показания;

сверять время, тарифы и номер;

проверять данные личного кабинета;

направлять обращение при ошибках. Нельзя снимать пломбы;

открывать клеммную крышку;

использовать кнопку «ДСТП»;

самостоятельно менять батарею;

перепрограммировать тарифы и коэффициенты;

работать с вводными цепями под напряжением. Техническая и нормативная основа ИНЕС.411152.081 РЭ - руководство по эксплуатации CE301 и CE303.

- руководство по эксплуатации CE301 и CE303. ГОСТ 31818.11-2012 - общие требования к аппаратуре учёта.

- общие требования к аппаратуре учёта. ГОСТ 31819.21-2012 и ГОСТ 31819.22-2012 - статические счётчики активной энергии.

и - статические счётчики активной энергии. Постановления Правительства РФ № 354, № 442 и № 890 - расчёты и коммерческий учёт электроэнергии.

FAQ Частые вопросы об Энергомера CE301 Как посмотреть TOTAL? Коротко нажимайте «КАДР» либо удерживайте её до PART 01. Первый кадр группы показывает TOTAL активной потреблённой энергии. Как посмотреть T1? После TOTAL коротко нажмите «КАДР» до появления T1 и kW·h. Как посмотреть T2? Продолжайте коротко нажимать «КАДР» до обозначения T2. Что означает TOTAL? Общее накопление энергии по всем тарифным регистрам. Почему TOTAL больше T1 + T2? Возможны накопления T3, T4 или T5, разные моменты снятия либо ошибка памяти. Что означает мигание T1, T2, T3 и T4? Так отображается пятый тариф T5. Какие цифры вводить при 001284.36? Для целочисленного поля вводите 1284. Что делает кнопка «ПРСМ»? Длительное нажатие переводит к следующему измерительному каналу. Что означает PART 01? Это группа суммарных накоплений энергии нарастающим итогом. Что означает Err 21? Сбой часов реального времени. Новая энергия может записываться в T5. Можно ли после Err 21 разделить T5 на день и ночь? По дисплею нельзя. Нужны журналы, архивы и решение поставщика по расчёту. Что означает Err 37? Ошибка контрольной суммы накопленных параметров. Показания могут быть недостоверными. Что означает Err 30? Сбой записи в энергонезависимую память с использованием резервной копии. Что означает символ батареи? Напряжение встроенного литиевого элемента ниже 2,2 В. Можно ли заменить батарею самостоятельно? Нет. На контактах может присутствовать фазное напряжение, а после замены нужна сервисная настройка. Передаёт ли CE301 показания автоматически? Только при рабочем интерфейсе, системе сбора и корректной привязке к лицевому счёту. Нужно ли умножать показания? Для прямого включения обычно нет. При трансформаторах проверьте акт допуска и множитель. Какой межповерочный интервал? 10 лет для R33 и 16 лет для S31/S34, если документы конкретного прибора не указывают иное.