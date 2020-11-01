Энергомера CE102: как снять показания T1, T2 и TOTAL

Инструкция по электросчётчику
Энергомера CE102 и CE102M: как снять показания T1, T2 и TOTAL
Для передачи показаний найдите на дисплее накопленную энергию в кВт·ч. При двухтарифном учёте обычно передают отдельно T1 и T2. Надпись TOTAL показывает общий итог по задействованным тарифам, но не всегда заменяет два отдельных показания.
Материал проверен по документации производителя: июль 2026 года
Короткая инструкция
Как снять показания за одну минуту
- 1
Сверьте маркировку на корпусе: CE102, CE102 R5.1 или CE102M. Меню у модификаций отличается.
- 2
Дождитесь автоматической смены кадров либо коротко нажимайте кнопку «КАДР».
- 3
Найдите экран T1 с единицей kW·h и запишите значение.
- 4
Перейдите к экрану T2 и запишите второе значение.
- 5
Передайте T1 и T2 в одноимённые поля. TOTAL используйте только тогда, когда поставщик просит общий показатель.
Сначала проверьте корпус
Как определить точную модификацию Энергомера CE102
Название семейства указано на лицевой панели, а полное исполнение обычно напечатано рядом с заводским номером. Для снятия обычных показаний достаточно различить CE102 R5.1 и CE102M.
|Маркировка
|Исполнение
|Как листать
|Что важно
|CE102 R5.1
|Корпус для DIN-рейки
|Кнопка «КАДР», последовательный просмотр TOTAL, T1, T2 и других настроенных тарифов
|Краткая инструкция производителя отдельно показывает общий итог и тарифные накопления
|CE102 R5, S6, S7
|Другие и более ранние исполнения CE102
|Кнопка или автоматическая смена кадров
|Состав экранов зависит от конфигурации и года выпуска
|CE102M R5, S7
|Отдельная модификация с расширенным меню и архивами
|Короткое нажатие листает параметры внутри группы, длительное переключает группы
|Программная логика и расшифровка ошибок отличаются от CE102 без буквы M
Найдите название
Смотрите надпись CE102 или CE102M на лицевой панели.
Найдите корпус
R5, R5.1, S6 или S7 указывают вариант корпуса и исполнения.
Сделайте фото
Маркировка понадобится при обращении к поставщику или технической поддержке.
Главный практический вопрос
Какие показания CE102 передавать: T1, T2 или TOTAL
Набор показаний определяется тарифом вашего лицевого счёта. Ориентируйтесь на количество полей в квитанции или личном кабинете.
Первый тарифный накопитель
При распространённой двухзонной настройке используется для дневного потребления. Связь с дневной зоной задаётся тарифным расписанием.
Второй тарифный накопитель
При распространённой двухзонной настройке используется для ночного потребления.
Суммарная накопленная энергия
Общий итог по тарифам, задействованным в конфигурации прибора. При двухтарифном расчёте обычно нужны T1 и T2 отдельно.
Передавайте общий регистр, который указан в квитанции или личном кабинете.
Передавайте два отдельных значения. Не заменяйте их числом TOTAL.
Снимайте все используемые накопители T1-T3 или T1-T4.
Проверяйте дату обновления и совпадение данных с дисплеем.
CE102 R5.1
Как снять показания с Энергомера CE102 R5.1
В кратком руководстве производителя показана последовательность: суммарная энергия по всем тарифам → тариф 1 → тариф 2 → другие настроенные тарифы. Смена кадров выполняется кнопкой «КАДР».
Переключите экран
Коротко нажмите кнопку «КАДР» или дождитесь автоматической смены кадра.
Найдите TOTAL
Запишите общий итог для контроля, но не отправляйте его вместо T1 и T2, когда в форме два поля.
Перейдите к T1
На экране одновременно должны быть видны T1, числовое значение и единица kW·h.
Перейдите к T2
Ещё одно нажатие выводит накопление по тарифу 2. Сфотографируйте экран вместе с обозначением T2.
Передайте значения
Введите T1 в поле T1, T2 в поле T2 и сохраните подтверждение отправки.
TOTAL
Общий итог по задействованным тарифам.
T1
Накопление по первому тарифу.
T2
Накопление по второму тарифу.
CE102M R5 и S7
Как снять показания с Энергомера CE102M
В CE102M информация разделена на группы. Для передачи текущих показаний нужна группа «1 - накопления нарастающим итогом». Внутри неё короткие нажатия кнопки «КАДР» переключают TOTAL, T1, T2, T3 и T4, если соответствующие тарифы используются.
Меньше 1 секунды
Переключает параметры внутри текущей группы: TOTAL, T1, T2 и другие доступные тарифы.
Больше 1 секунды
Переводит в следующую группу: месячные архивы, суточные архивы, служебные данные или параметры сети.
Группа 1
Текущие накопления нарастающим итогом, которые сравнивают с предыдущими показаниями.
- 1
Длительными нажатиями перейдите в группу с признаком 1, если открыт другой раздел.
- 2
Короткими нажатиями найдите TOTAL, затем T1 и T2.
- 3
Проверяйте единицу kW·h. Экраны kW, V, A и Hz не являются расчётными показаниями.
- 4
Записывайте текущие нарастающие значения, а не архив за отдельный месяц или сутки.
Расшифровка экрана
Что означают надписи и значки на дисплее CE102
|Обозначение
|Что показывает
|Передавать?
|T1-T4
|Накопление по отдельному тарифному регистру
|Да, если соответствующее поле используется в лицевом счёте
|TOTAL
|Суммарная накопленная энергия
|Только когда запрашивается общий показатель
|kW·h
|Киловатт-часы, накопленная энергия
|Да
|kW или P
|Текущая активная мощность
|Нет
|V или U
|Напряжение сети
|Нет
|A или I
|Ток нагрузки
|Нет
|Hz или F
|Частота сети
|Нет
|Значок батареи
|Состояние литиевого элемента
|Нет, при мигании нужна проверка
T1 всегда день, а T2 всегда ночь?
Не абсолютно. T1 и T2 являются номерами накопителей. В бытовой двухзонной схеме их обычно программируют как дневной и ночной регистры, но фактическое соответствие задаётся тарифным расписанием. Проверяйте подписи в квитанции и личном кабинете.
Как понять, какой тариф действует сейчас
На CE102M действующий тариф может показываться мигающей пиктограммой T1-T4 независимо от открытого накопителя. Например, на экране можно смотреть накопление T1, а новое потребление в этот момент уже записывается в T2.
Целая и дробная часть
Какие цифры записывать до и после точки
В руководстве CE102M предусмотрены форматы энергии 5+2 или 6+1: пять или шесть знаков до точки и один или два знака после неё. Положение точки важно, но формат передачи определяет поставщик.
Экран
001245 - целые киловатт-часы.
67 - сотые доли киловатт-часа.
Если форма принимает только целое число, обычно вводят 1245. При поддержке дробной части следуют формату поставщика.
- Не переносите точку в другое место.
- Не складывайте цифры до и после точки.
- Не округляйте вверх без требования поставщика.
- Не вводите обозначение тарифа вместе с числом.
- Сохраняйте фотографию показаний.
Контроль начисления
Как посчитать расход электроэнергии за месяц по T1 и T2
Счётчик показывает накопление нарастающим итогом. Для месячного расхода из текущего значения вычитают предыдущее по тому же тарифному регистру.
Расход по первому тарифу
Расход по второму тарифу
Общий расход за месяц
Типичные ошибки
Какие значения CE102 не нужно передавать вместо показаний
Напряжение
Состояние сети в данный момент, а не объём потреблённой энергии.
Мощность
Текущая нагрузка включённых приборов.
Ток
Текущее значение тока в цепи.
Частота
Параметр сети, а не показание для квитанции.
Время
Используется для переключения тарифных зон.
Заводской номер
Идентифицирует прибор, но не показывает расход.
Диагностика без вскрытия
Почему T2 не увеличивается, TOTAL не сходится и дисплей ведёт себя необычно
T2 не увеличивается ночью
Возможны неверно понятое обозначение текущего тарифа, другое расписание, неправильные дата и время, сбой часов или неисправность. Снимите на видео дисплей и обратитесь к организации, отвечающей за прибор.
TOTAL не равен T1 + T2
Проверьте наличие T3, T4, архивные экраны и положение точки. Общий регистр может учитывать больше тарифов, чем вы передаёте.
Дисплей погас
Причиной может быть отсутствие напряжения, неисправность ЖКИ или электроники. Некоторые CE102M позволяют читать данные без сети, но функция зависит от исполнения и состояния батареи.
Кнопка не реагирует
Попробуйте короткое нажатие без чрезмерного усилия. Если информация не меняется, не вскрывайте прибор и сообщите о неисправности.
Мигает красный светодиод
Обычно это импульсный индикатор учёта. Чем выше нагрузка, тем чаще импульсы. Само мигание не является ошибкой.
Кабинет показывает другое число
Сверьте заводской номер, дату последнего обмена, T1/T2 и положение точки. Приложите фотографии к обращению.
Что зафиксировать для обращения
- полное название и исполнение счётчика;
- заводской номер;
- экраны TOTAL, T1 и T2;
- дату и время на дисплее;
- код ошибки целиком;
- квитанцию или экран личного кабинета с расхождением.
Коды неисправностей
Что означают ошибки Err на Энергомера CE102
Расшифровка зависит от точной модификации. Особенно важно не смешивать CE102 R5.1 и CE102M: одинаковый номер сообщения может относиться к разным функциям.
Сообщения CE102M по руководству производителя
|Код
|Значение
|Что делать
|Err 01
|Напряжение на входе ниже рабочего уровня
|Проверить наличие электроснабжения, не вскрывать ввод и клеммную крышку
|Err 02
|Обнаружено неверное подключение или неисправность в цепи нагрузки
|Зафиксировать сообщение и обратиться к специалисту или владельцу прибора учёта
|Err 37
|Возможна ошибка накопленных энергетических данных
|Не выполнять обнуление самостоятельно, требуется проверка
|Err 40
|Событие, связанное с контролем крышки зажимов
|Не трогать пломбы и крышку, сообщить ответственному лицу
|Err 41
|Нет данных для просмотра при отсутствии питания
|Проверить питание, при сохранении проблемы обратиться в обслуживающую организацию
Err 048 на CE102 R5.1
Для отдельных исполнений производитель связывает составное сообщение со сбоем часов и состоянием литиевого элемента. Точную расшифровку проверяют по руководству конкретного прибора.
Err 07 на CE102
В официальном ответе производителя код описан как ошибка измерительного узла. Прибор требует проверки и ремонта.
Передача данных
Нужно ли передавать показания CE102 вручную
Наличие RS-485, оптического порта или другого интерфейса ещё не означает, что данные автоматически поступают поставщику. Нужны действующая система учёта, настроенный канал связи и привязка прибора к лицевому счёту.
Данные обновляются
В кабинете регулярно появляются свежие T1 и T2, совпадающие с дисплеем.
Обмен не подтверждён
Показания отсутствуют или давно не обновлялись. Передавайте вручную по правилам поставщика.
Прибор установлен недавно
Проверьте акт установки, начальные показания и заводской номер в лицевом счёте.
Техническая и правовая основа
Что можно делать самостоятельно, а что должен выполнять специалист
Пользователь может
- читать открытый дисплей;
- нажимать штатную кнопку «КАДР»;
- фотографировать показания и маркировку;
- сравнивать T1, T2 и TOTAL с личным кабинетом;
- передавать данные установленным способом;
- сообщать о неисправности.
Нельзя самостоятельно
- снимать пломбы;
- открывать клеммную крышку;
- подтягивать зажимы под напряжением;
- менять схему подключения;
- корректировать время и тарифное расписание;
- обнулять накопления;
- демонтировать прибор.
Документы, на которые опирается материал
- САНТ.411152.165 РЭ - руководство CE102 R5.1 и порядок снятия показаний.
- САНТ.411152.035.01 РЭ и САНТ.411152.035 РЭ - руководства CE102M R5 и S7.
- ГОСТ 31818.11-2012 - общие требования к аппаратуре измерения электроэнергии.
- ГОСТ 31819.21-2012 - требования к статическим счётчикам активной энергии классов точности 1 и 2.
- Постановление Правительства РФ № 354 - правила коммунального электроснабжения жилых помещений.
- Постановление Правительства РФ № 442 - правила коммерческого учёта на розничных рынках электроэнергии.
При споре по начислениям, пломбам, замене или ответственности проверяют редакции документов, действовавшие на дату события, акт допуска прибора и данные конкретного лицевого счёта.
FAQ
Частые вопросы об Энергомера CE102
Как снять показания Энергомера CE102 день и ночь?
Кнопкой «КАДР» найдите T1 в kW·h, затем T2 в kW·h. Передайте их в отдельные поля. В типовой двухзонной настройке T1 соответствует дню, T2 - ночи, но это нужно сверить с квитанцией.
Что передавать: T1, T2 или TOTAL?
При двух полях передают отдельно T1 и T2. TOTAL используют, когда поставщик просит одно суммарное показание.
Какие цифры вводить, если на экране 001245.67?
Целая часть равна 1245 кВт·ч, дробная - 0,67 кВт·ч. Если форма принимает только целые значения, вводят 1245. При поддержке дробной части следуют формату поставщика.
Почему CE102 показывает много разных чисел?
Прибор отображает энергию по тарифам, общий итог, дату, время, напряжение, ток, мощность, частоту, архивы и служебные данные. Для передачи нужны накопления в kW·h.
Как вернуться к показаниям на CE102M?
Длительными нажатиями кнопки «КАДР» перейдите в группу 1, затем короткими нажатиями выберите TOTAL, T1 или T2.
Почему ночью увеличивается T1, а не T2?
Сначала убедитесь, что наблюдаете действующий тариф, а не открытый накопитель. Затем проверьте дату, время и тарифное расписание через ответственную организацию.
Красная лампочка мигает - счётчик неисправен?
Обычно это импульсный индикатор. Чем выше нагрузка, тем чаще импульсы. Поводом для обращения являются код Err, погасший дисплей, запах, нагрев, треск или подтверждённая ошибка учёта.
Можно ли самостоятельно исправить время на CE102?
Не следует. Время влияет на переключение тарифных зон, а изменение настройки может фиксироваться в журнале событий.
Можно ли снять пломбу, чтобы нажать сервисную кнопку?
Нет. Для обычного просмотра сервисная кнопка не требуется. Снятие пломбы выполняется только в установленном порядке.
Нужно ли передавать показания, если CE102 подключён по RS-485?
Сам интерфейс не гарантирует автоматическую передачу поставщику. Проверяйте дату обновления в личном кабинете.
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