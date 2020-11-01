Энергомера CE102: как снять показания T1, T2 и TOTAL

Для передачи показаний найдите на дисплее накопленную энергию в кВт·ч . При двухтарифном учёте обычно передают отдельно T1 и T2 . Надпись TOTAL показывает общий итог по задействованным тарифам, но не всегда заменяет два отдельных показания.

Передайте T1 и T2 в одноимённые поля. TOTAL используйте только тогда, когда поставщик просит общий показатель.

Надпись T1 или T2 рядом с числом показывает, накопление какого регистра вы открыли. На CE102M действующий в эту минуту тариф может дополнительно отображаться мигающей пиктограммой. Это разные признаки.

Производитель указывает, что CE102M заметно отличается от CE102 по протоколу и внутренней логике. Поэтому одинаковый код ошибки или порядок длительных нажатий нельзя автоматически переносить с одной модели на другую.

Название семейства указано на лицевой панели, а полное исполнение обычно напечатано рядом с заводским номером. Для снятия обычных показаний достаточно различить CE102 R5.1 и CE102M.

Общий итог по тарифам, задействованным в конфигурации прибора. При двухтарифном расчёте обычно нужны T1 и T2 отдельно.

Запишите общий итог для контроля, но не отправляйте его вместо T1 и T2, когда в форме два поля.

В кратком руководстве производителя показана последовательность: суммарная энергия по всем тарифам → тариф 1 → тариф 2 → другие настроенные тарифы . Смена кадров выполняется кнопкой «КАДР».

Она предназначена для сервисного доступа и может быть опломбирована. Для обычного снятия показаний нужна только кнопка «КАДР». Не снимайте пломбы и не меняйте время или тарифное расписание самостоятельно.

Записывайте текущие нарастающие значения, а не архив за отдельный месяц или сутки.

Длительными нажатиями перейдите в группу с признаком 1 , если открыт другой раздел.

В CE102M информация разделена на группы. Для передачи текущих показаний нужна группа «1 - накопления нарастающим итогом» . Внутри неё короткие нажатия кнопки «КАДР» переключают TOTAL, T1, T2, T3 и T4, если соответствующие тарифы используются.

Расшифровка экрана

Что означают надписи и значки на дисплее CE102

Обозначение Что показывает Передавать? T1-T4 Накопление по отдельному тарифному регистру Да, если соответствующее поле используется в лицевом счёте TOTAL Суммарная накопленная энергия Только когда запрашивается общий показатель kW·h Киловатт-часы, накопленная энергия Да kW или P Текущая активная мощность Нет V или U Напряжение сети Нет A или I Ток нагрузки Нет Hz или F Частота сети Нет Значок батареи Состояние литиевого элемента Нет, при мигании нужна проверка

T1 всегда день, а T2 всегда ночь?

Не абсолютно. T1 и T2 являются номерами накопителей. В бытовой двухзонной схеме их обычно программируют как дневной и ночной регистры, но фактическое соответствие задаётся тарифным расписанием. Проверяйте подписи в квитанции и личном кабинете.

Как понять, какой тариф действует сейчас

На CE102M действующий тариф может показываться мигающей пиктограммой T1-T4 независимо от открытого накопителя. Например, на экране можно смотреть накопление T1, а новое потребление в этот момент уже записывается в T2.