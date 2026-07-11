Wi-Fi Sensing 802.11bf: присутствие без камеры

Домашние сети, умный дом и автоматизация Wi-Fi Sensing 802.11bf: как Wi-Fi определяет присутствие без камеры Wi-Fi можно использовать не только для передачи данных. Движущийся человек меняет распространение радиосигнала между роутером, точками доступа и другими устройствами. Анализируя эти изменения, совместимая система способна определить движение, присутствие, переход между зонами и некоторые типы активности без обычной камеры.

Главное Wi-Fi Sensing анализирует изменения характеристик радиоканала, возникающие из-за движения людей и предметов. Для этого могут использоваться данные о состоянии канала, измерения отражений и согласованные процедуры между совместимыми Wi-Fi-устройствами. Технология не превращает любой роутер в готовый датчик. Нужна поддержка на уровне оборудования, прошивки и программного обеспечения. Часть существующих решений работает по закрытым протоколам, а проекты на ESP32 и CSI остаются отдельной экспериментальной категорией. Wi-Fi Sensing может дополнять PIR и mmWave, но не должен без проверки заменять охранную сигнализацию, медицинский контроль, пожарные извещатели или критичные датчики безопасности.

Что такое Wi-Fi Sensing простыми словами Радиосигнал от точки доступа распространяется по помещению, отражается от стен, мебели и людей, частично поглощается и приходит к приёмнику несколькими путями. Когда человек входит в комнату, идёт, садится или меняет положение, структура этих отражений изменяется. Совместимая система анализирует изменения и формирует событие движения или присутствия. 01 Передача Wi-Fi-сигнала Роутер или точка доступа передаёт радиосигнал в обычном рабочем диапазоне. 02 Распространение по комнате Волны отражаются от стен, мебели, людей и других объектов. 03 Измерение канала Устройства получают данные о состоянии и изменениях радиоканала. 04 Обработка данных Алгоритм отделяет предполагаемое движение от шума и обычных изменений сети. 05 Событие Система сообщает о движении, присутствии или активности в зоне. Wi-Fi Sensing работает не как обычная видеокамера. Пользователь не получает привычное изображение комнаты, но система всё равно способна извлекать информацию о присутствии и поведении людей.

Что изменил стандарт IEEE 802.11bf До появления IEEE 802.11bf производители уже создавали собственные системы обнаружения движения по Wi-Fi. Однако способы измерения, передачи данных и взаимодействия устройств отличались. IEEE 802.11bf стандартизирует механизмы WLAN Sensing на уровне MAC и PHY. Это создаёт техническую основу для согласованной работы точек доступа и клиентских устройств. Согласованные измерения Устройства могут выполнять измерения по предусмотренной стандартом процедуре. Обмен ролями В процессе участвуют инициаторы, ответчики и устройства, выполняющие измерения. Диапазоны до 7,125 ГГц Используются распространённые Wi-Fi-диапазоны с относительно хорошим покрытием помещений. Диапазоны выше 45 ГГц Возможны более направленные и детальные измерения на небольшой дистанции. Совместная связь и sensing Радиосеть продолжает передавать данные и одновременно выполнять измерения. Основа для новых устройств Производители получают общую архитектуру для будущих совместимых решений. Наличие Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E или Wi-Fi 7 не означает поддержку IEEE 802.11bf. Проверять нужно конкретную модель, версию чипсета, прошивку и список доступных функций.

Что именно измеряет Wi-Fi Sensing В разных решениях могут использоваться разные радиопараметры. Один из распространённых источников данных называется CSI, Channel State Information. CSI описывает, как радиоканал влияет на отдельные составляющие Wi-Fi-сигнала. Движение человека изменяет амплитуду, фазу и другие измеряемые параметры. Амплитуда Меняется из-за ослабления, отражений и перекрытия путей сигнала. Фаза Может изменяться при смещении объектов и изменении длины путей распространения. Время прохождения Используется отдельными методами оценки расстояния и положения. Доплеровские изменения Помогают анализировать направление и скорость движения. Несколько антенн MIMO даёт несколько пространственных каналов для анализа. Несколько диапазонов Разные частоты могут дополнять друг друга по дальности и детализации. Пользователь обычно не работает с этими данными напрямую. Программная платформа преобразует измерения в понятное состояние: движение есть, помещение занято или зона свободна.

Какие устройства нужны для Wi-Fi Sensing Система должна анализировать изменения сигнала между двумя или несколькими радиоустройствами. Конкретная архитектура зависит от производителя. Роутер или шлюз Может выполнять основные измерения и запускать алгоритм обнаружения. Mesh-узел Создаёт дополнительную радиолинию и улучшает покрытие sensing-зоны. Совместимая точка доступа Участвует в измерениях и передаёт результаты контроллеру. Розетка или IoT-устройство В некоторых проприетарных системах используется как дополнительный радиоприёмник. Смартфон или телевизор Может участвовать в отдельных сценариях, если поддерживает нужные механизмы. Локальный или облачный сервер Обрабатывает измерения и формирует события автоматизации. Можно ли включить функцию на старом роутере Иногда производитель способен добавить проприетарное sensing обновлением прошивки, если чипсет предоставляет необходимые данные. Но универсального способа превратить любой старый роутер в датчик присутствия нет. Перед покупкой нужно проверить: поддерживается ли Wi-Fi Sensing официально;

указан ли IEEE 802.11bf или собственная технология;

какие модели роутеров и узлов совместимы;

сколько устройств требуется для одной зоны;

где выполняется обработка;

нужна ли подписка;

работает ли система без интернета;

какие события доступны умному дому.

PIR, mmWave и Wi-Fi Sensing: что выбрать Параметр PIR mmWave Wi-Fi Sensing Принцип Изменение теплового изображения Собственный радарный сигнал Изменения существующего Wi-Fi-канала Отдельное устройство в комнате Да Да Не всегда, зависит от архитектуры Движущийся человек Определяется хорошо Определяется хорошо Обычно определяется Неподвижный человек Может потеряться Возможна высокая чувствительность Зависит от оборудования и алгоритма Граница комнаты Относительно понятная по углу обзора Настраивается дальностью и зонами Может проходить через стены и двери Питание от батарейки Распространено Реже Используется питание сетевых устройств Работа в темноте Да Да Да Влияние перестановки мебели Небольшое или среднее Возможно Может быть значительным Приватность Обычно высокая Нет обычного изображения Нет обычного изображения, но анализируется поведение Применение Коридоры и проходные зоны Точная занятость комнаты Общее покрытие и дополнительная аналитика Практичная система может использовать все три технологии. PIR быстро фиксирует вход, mmWave удерживает присутствие в конкретной комнате, а Wi-Fi Sensing дополняет общую картину дома. Подробное сравнение PIR и радара: mmWave-датчик присутствия для умного дома .

Что может определять Wi-Fi Sensing Движение Изменение радиоканала при перемещении человека. Занятость помещения Наличие активности в контролируемой области. Переход между зонами При подходящей топологии можно приблизительно локализовать движение. Тип активности Отдельные системы различают ходьбу, спокойное движение и другие шаблоны. Жесты Возможны при достаточной точности, подходящем диапазоне и алгоритме. Падение Заявляется некоторыми специализированными системами, но требует отдельной проверки точности. Сон и дыхание Возможны в исследовательских и специализированных решениях. Количество людей Приблизительная оценка доступна не во всех реализациях. Необычная активность Система может отмечать отклонение от привычного шаблона. Обнаружение падения, дыхания или состояния пожилого человека не следует считать медицинской функцией, если оборудование не имеет соответствующего назначения, испытаний и документов.

Чего Wi-Fi Sensing не гарантирует Точное определение комнаты. Радиосигнал может проходить через перегородки и охватывать соседние зоны.

Радиосигнал может проходить через перегородки и охватывать соседние зоны. Распознавание конкретного человека. Базовое обнаружение присутствия не подтверждает личность.

Базовое обнаружение присутствия не подтверждает личность. Отсутствие ложных тревог. Животные, вентиляторы, двери и помехи влияют на измерения.

Животные, вентиляторы, двери и помехи влияют на измерения. Совместимость любых устройств. Один логотип Wi-Fi не означает поддержку sensing.

Один логотип Wi-Fi не означает поддержку sensing. Работу после смены роутера. Алгоритм может быть привязан к определённой платформе.

Алгоритм может быть привязан к определённой платформе. Локальную работу. Часть решений обрабатывает события в облаке.

Часть решений обрабатывает события в облаке. Охранный класс. Бытовая функция роутера не заменяет сертифицированную сигнализацию.

Бытовая функция роутера не заменяет сертифицированную сигнализацию. Стабильность без калибровки. После перестановки мебели может потребоваться повторная настройка.

Может ли Wi-Fi определять человека через стену Радиосигнал Wi-Fi способен проходить через многие строительные материалы. Именно поэтому роутер работает не только в одной комнате. Однако стены одновременно ослабляют и изменяют сигнал. Гипсокартон Обычно сравнительно хорошо пропускает сигнал, поэтому соседняя комната может попадать в sensing-зону. Деревянная дверь Не всегда является надёжной радиограницей. Движение за дверью может определяться. Кирпич Ослабляет сигнал, но результат зависит от толщины и конструкции стены. Железобетон Создаёт значительное затухание и сложные многолучевые отражения. Стекло Обычное и металлизированное стекло влияют на радиосигнал по-разному. Металл Сильно экранирует и отражает сигнал, формируя мёртвые и нестабильные зоны. Влияние диапазона 2,4 ГГц: обычно лучше проходит через стены, но сильнее охватывает соседние помещения.

обычно лучше проходит через стены, но сильнее охватывает соседние помещения. 5 ГГц: имеет меньшую проникающую способность и может дать более локальную зону.

имеет меньшую проникающую способность и может дать более локальную зону. 6 ГГц: дополнительно ограничивается конструкциями и поддерживается не всеми устройствами.

дополнительно ограничивается конструкциями и поддерживается не всеми устройствами. Диапазоны выше 45 ГГц: позволяют получать более детальные данные, но имеют небольшую дальность и слабое прохождение через стены.

Как расположение роутера влияет на sensing Для обычного Wi-Fi точку размещают так, чтобы обеспечить связь с пользовательскими устройствами. Для sensing дополнительно важна геометрия радиолиний. Роутер и узел в одной точке Между устройствами нет полезной пространственной линии через комнату. Устройства по разным сторонам зоны Движение сильнее влияет на проходящий через комнату сигнал. Оборудование в металлическом шкафу Сигнал экранируется, а sensing-зона становится нестабильной. Точка за мебелью Крупные предметы меняют отражения и ослабляют отдельные направления. Узел в проходной зоне Система может хорошо обнаруживать вход, но хуже различать конкретные комнаты. Несколько этажей Перекрытия и лестничный проём требуют отдельной калибровки. Перед постоянным монтажом составить план помещений; отметить существующие точки доступа; определить предполагаемые sensing-зоны; проверить сигнал в нужных комнатах; временно установить дополнительные узлы; выполнить калибровку пустого помещения; проверить движение в соседних комнатах; проверить животных и бытовое оборудование; только после теста закрепить точки окончательно.

Нужна ли Mesh-система для Wi-Fi Sensing Несколько точек доступа или Mesh-узлов создают больше радиолиний и потенциально позволяют лучше покрыть дом. Но увеличение числа узлов не гарантирует точную локализацию. Преимущества нескольких узлов больше контролируемых участков;

лучшее покрытие больших домов;

несколько направлений измерения;

возможность приблизительно разделять комнаты;

резервирование отдельных радиолиний;

совмещение связи и sensing. Возможные проблемы узлы установлены слишком близко;

беспроводной backhaul меняет радиокартину;

автоматический выбор канала нарушает калибровку;

часть точек не поддерживает sensing;

система объединяет несколько комнат в одну зону;

перестройка Mesh меняет измеряемые пути;

обновление прошивки изменяет алгоритм. Для обычной передачи данных проводной backhaul остаётся предпочтительным. Он уменьшает нагрузку на радиоэфир и делает работу точек доступа более предсказуемой. Подготовка проводной основы: как подготовить квартиру и дом под Wi-Fi 7 .

Почему Wi-Fi Sensing показывает движение в пустом доме Домашнее животное Кошка или собака изменяет распространение сигнала. Робот-пылесос Перемещающийся корпус формирует устойчивое движение. Вентилятор Лопасти, вибрация и воздушный поток могут влиять на измерения. Шторы Движение ткани у окна создаёт повторяющийся сигнал. Открывающаяся дверь Большая поверхность значительно меняет радиокартину. Человек у соседей В многоквартирном доме sensing-зона может выходить за границу квартиры. Помехи Загруженный эфир и соседние сети влияют на стабильность измерений. Смена канала Автоматическая перестройка точки меняет параметры радиолинии. Перестановка мебели Новые отражения отличаются от сохранённой калибровки. Открытое окно Движение рам, штор и внешних объектов может менять сигнал. Перезагрузка узла Система временно получает неполные или новые измерения. Высокая чувствительность Алгоритм считает значимыми обычные изменения радиосреды. Порядок диагностики проверить журнал времени срабатываний; убрать людей и животных из всех соседних помещений; остановить вентиляторы и робот-пылесос; закрыть двери и окна; проверить каналы и уровень помех; уменьшить чувствительность; отключить одну sensing-линию; повторить калибровку; проверить результат несколько дней; не менять одновременно все параметры.

Может ли система точно определить комнату Одного центрального роутера часто недостаточно, чтобы надёжно разделить несколько комнат. Он может определить движение в общей области, но не понять, с какой стороны стены находится человек. Точность повышают несколько правильно расположенных узлов;

разные направления радиолиний;

план помещения;

обучение или калибровка на объекте;

разные диапазоны;

объединение с PIR или mmWave;

контактные датчики дверей;

данные о подключённых устройствах жильцов. Пример гибридной логики Wi-Fi Sensing сообщает, что в квартире появилась активность. Контакт входной двери подтверждает вход. PIR в коридоре определяет направление движения, а mmWave в кабинете удерживает состояние занятости рабочего места.

Как использовать Wi-Fi Sensing в умном доме Освещение Не включать весь дом, а подтверждать общую занятость помещения. Отопление Переводить дом в экономичный режим после длительного подтверждённого отсутствия. Кондиционирование Не охлаждать пустую зону, сохраняя безопасные ограничения оборудования. Вентиляция Учитывать занятость вместе с CO₂, влажностью и температурой. Режим «Ушёл» Проверять отсутствие движения перед отключением выбранных линий. Ночной режим Включать мягкую подсветку при движении между спальней и санузлом. Уход за пожилым человеком Отмечать длительное отсутствие привычной активности без установки камеры. Пустующий дом Сообщать о движении, когда объект переведён в режим охраны. Статистика занятости Анализировать использование кабинета, переговорной или общего помещения. Свет, отопление и безопасность не должны зависеть только от одной экспериментальной sensing-функции. Необходимо сохранять ручное управление и безопасный режим при недоступности сети.

Можно ли заменить охранные датчики Wi-Fi Sensing Для бытового уведомления о движении технология полезна. Но профессиональная охранная система имеет другие требования: контроль вскрытия, резервное питание, проверку линии, сертифицированные извещатели и регламентированную реакцию на отказ. Wi-Fi Sensing подходит для дополнительного уведомления;

подтверждения движения в пустом доме;

сценариев освещения;

контроля общей активности;

дополнения камер и датчиков открытия. Не следует использовать как единственное средство охрану объекта с материальными ценностями;

пожарную сигнализацию;

медицинский контроль;

контроль опасного оборудования;

автоматическое открытие замков;

аварийное отключение инженерных систем. Для защиты дома правильнее объединять Wi-Fi Sensing с датчиками открытия, камерами, сиреной, локальным контроллером и резервным питанием.

Насколько Wi-Fi Sensing безопасен для приватности Отсутствие объектива не означает отсутствие персональных данных. Система может знать, когда жильцы находятся дома, как перемещаются, во сколько ложатся спать и насколько регулярно используют отдельные помещения. Какие данные могут быть чувствительными наличие людей дома;

периоды сна и активности;

движение по комнатам;

отсутствие жильцов;

привычное расписание;

нетипичное поведение;

предполагаемое количество людей;

характер отдельных движений. Что проверить у системы где обрабатываются радиоданные;

передаются ли сырые измерения в облако;

как долго хранится история;

кто имеет к ней доступ;

можно ли отключить sensing;

есть ли локальная обработка;

можно ли удалить данные;

защищена ли учётная запись;

обновляется ли оборудование;

уведомляются ли жильцы и сотрудники о наблюдении. Практичный принцип Для автоматического света достаточно состояния «помещение занято». Нет необходимости хранить подробную историю движения каждого человека или передавать сырые радиоданные внешнему сервису.

Влияет ли sensing на скорость домашнего Wi-Fi Радиоканал используется и для передачи данных, и для измерений. Грамотно настроенный бытовой сценарий не должен заметно ухудшать обычную работу сети, но влияние зависит от частоты измерений, числа устройств, загруженности эфира и реализации производителя. Проблемы вероятнее, если: диапазон 2,4 ГГц сильно перегружен;

используется много беспроводных Mesh-переходов;

система передаёт большой объём сырых данных;

выполняются слишком частые измерения;

точки имеют слабый процессор;

одновременно работает много IoT-устройств;

автоматический выбор каналов выполняется слишком часто;

обработка постоянно идёт через интернет. Как снизить влияние использовать проводной backhaul;

разнести клиентские и технические устройства;

правильно выбрать каналы;

не завышать частоту измерений;

обрабатывать события локально;

обновлять оборудование комплектно;

контролировать загрузку точек доступа;

проверить сеть до и после включения функции.

Wi-Fi Sensing и Home Assistant Возможность интеграции зависит от производителя. Одни системы передают обычный бинарный датчик движения, другие доступны только в фирменном приложении. Полезные сущности для Home Assistant движение в доме;

занятость зоны;

уровень активности;

последнее обнаружение;

состояние sensing-узлов;

качество радиолинии;

режим охраны;

чувствительность;

ошибка калибровки;

доступность облачного сервиса. DIY-проекты на ESP32 Некоторые проекты получают CSI от совместимых ESP32 и передают событие движения в Home Assistant. Такие решения полезны для экспериментов, но их нельзя автоматически считать реализацией IEEE 802.11bf. Преимущества низкая стоимость эксперимента;

локальная обработка;

интеграция с ESPHome;

доступ к параметрам фильтрации;

возможность изучить технологию. Ограничения ложные срабатывания;

зависимость от модели ESP32;

нестабильность после обновления;

необходимость ручной калибровки;

отсутствие сертифицированной охранной функции. Архитектура локального контроллера: Home Assistant в частном доме .

Нужно ли отделять sensing-устройства от основной сети Если система включает фирменные IoT-устройства, облачный шлюз или неизвестное приложение, их желательно размещать в отдельной технической сети. Практичная структура Основная сеть Компьютеры, телефоны, рабочие устройства и NAS. IoT-сеть Sensing-узлы, розетки, бытовая техника и хабы. Сеть автоматизации Home Assistant, контроллеры и доверенные шлюзы. Гостевая сеть Интернет без доступа к локальному оборудованию. Между сегментами разрешают только необходимые соединения. Например, Home Assistant получает состояние sensing-узла, но сам узел не получает свободный доступ к NAS и рабочим компьютерам. Подробнее: VLAN для дома и малого офиса .

Что предусмотреть под Wi-Fi Sensing до ремонта Даже если sensing пока не планируется, правильная проводная сеть позволит добавить его позже без удлинителей и случайного размещения Mesh-узлов. слаботочный шкаф подходящего размера;

витую пару к каждой точке доступа;

потолочные или настенные места установки;

PoE с подходящей мощностью;

розетки для Mesh-узлов;

резервные кабельные линии;

проводной backhaul;

UPS для роутера и основных точек;

отдельную IoT-сеть;

локальный контроллер умного дома;

доступ к оборудованию для обслуживания;

фотографии скрытых трасс. Не стоит устанавливать точку доступа внутри металлического щита, если от неё ожидаются хорошее покрытие и анализ радиосреды. В шкафу размещают коммутатор и контроллер, а радиоточки выносят в открытые зоны. Полная подготовка сети: Wi-Fi в частном доме и на участке .

Как выбрать Wi-Fi Sensing-систему 01 Определить задачу Свет, климат, бытовое уведомление или профессиональная охрана. 02 Проверить совместимость Роутеры, точки, чипсеты, прошивки и приложение. 03 Уточнить технологию IEEE 802.11bf, собственный CSI или закрытый сервис. 04 Проверить локальную работу Что останется доступно при отключении интернета. 05 Изучить приватность Какие данные собираются, обрабатываются и хранятся. 06 Проверить зоны Можно ли разделять комнаты и исключать соседние области. 07 Проверить интеграцию Home Assistant, Matter, API или только фирменное приложение. 08 Провести тест Люди, животные, пустой дом, двери и бытовое оборудование. Вопросы продавцу или интегратору какие устройства выполняют sensing;

сколько помещений поддерживается;

можно ли точно разделить комнаты;

поддерживается ли локальная обработка;

нужен ли постоянный интернет;

есть ли абонентская плата;

что происходит после смены роутера;

поддерживаются ли животные;

как удалить историю;

как система передаёт событие в умный дом;

можно ли отключить sensing аппаратной или программной кнопкой;

какой срок поддержки прошивки.

Как проверить систему после установки Проверить пустое помещение. Система не должна постоянно показывать движение без причины. Пройти по каждой комнате. Зафиксировать, какие зоны реагируют на движение. Проверить соседние помещения. Особенно через лёгкие стены и двери. Проверить неподвижного человека. Сидение за столом, на диване и кровати. Проверить животных. Отдельно днём и ночью. Запустить робот-пылесос. Оценить ложные события. Включить вентиляторы. Проверить вытяжку, кондиционер и очиститель воздуха. Открыть двери и окна. Проверить движение полотен и штор. Отключить интернет. Убедиться, какие функции сохраняются. Перезагрузить сеть. Проверить автоматическое восстановление sensing. Проверить автоматизацию. Свет и климат не должны выполнять опасные действия. Зафиксировать настройки. Сохранить схему узлов, зоны и параметры чувствительности.

Типовые ошибки Любой роутер считают совместимым Wi-Fi 7 или MIMO не подтверждают поддержку sensing. Один роутер должен различать все комнаты Радиосигнал проходит через стены, поэтому границы получаются нечёткими. Точки спрятаны в шкафу Металл экранирует сигнал и нарушает геометрию измерений. Нет повторной калибровки После перестановки мебели система продолжает использовать старую модель. Функцию используют вместо сигнализации Нет контроля вскрытия, линии и резервного канала. Игнорируют животных Кошка или собака вызывает постоянные тревоги. Слишком высокая чувствительность Движение определяется за дверями и стенами. Все данные уходят в облако Пользователь не проверил, где хранится история активности. Нет ручного управления светом Ошибка sensing делает обычное освещение неудобным. Система зависит от одного Mesh-узла После перезагрузки или отказа пропадает целая зона. DIY-проект считают стандартом 802.11bf Работа с CSI на ESP32 не доказывает стандартную совместимость. Не проверяют влияние на сеть После включения sensing растёт нагрузка и нестабильность Wi-Fi.

Стандарты и техническая основа IEEE 802.11bf-2025. Поправка к IEEE 802.11, определяющая усовершенствования для Wireless LAN Sensing в диапазонах от 1 до 7,125 ГГц и выше 45 ГГц.

Поправка к IEEE 802.11, определяющая усовершенствования для Wireless LAN Sensing в диапазонах от 1 до 7,125 ГГц и выше 45 ГГц. IEEE 802.11-2024. Базовый стандарт беспроводных локальных сетей, к которому относится поправка 802.11bf.

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Выбор и монтаж электропроводок. ТР ТС 020/2011. Требования электромагнитной совместимости технических средств. Рекомендации Wireless Broadband Alliance по размещению точек, топологии, чувствительности и влиянию материалов помогают при практическом развёртывании, но не заменяют документацию производителя конкретной системы. Стационарные розетки, PoE, кабельные линии, питание слаботочного шкафа, UPS и работы в электрощите должен выполнять специалист.

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