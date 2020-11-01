Как выбрать канал Wi-Fi: 20, 40, 80, 160 и 320 МГц, DFS и диапазоны

Как выбрать канал Wi-Fi и ширину 20/40/80/160/320 МГц: практическая настройка для квартиры и дома
Максимальная ширина канала не означает максимальную скорость в реальной квартире. Чем шире Wi-Fi-канал, тем больше спектра занимает одна сеть и тем сложнее избежать соседних точек доступа, помех и DFS-событий. Для стабильной сети нужно совместно выбирать диапазон, канал, ширину и мощность, а не просто включать 160 или 320 МГц.
Что такое канал Wi-Fi
Диапазоны 2,4, 5 и 6 ГГц разделены на радиочастотные каналы. Точка доступа выбирает участок спектра и передаёт в нём данные клиентам.
Соседние сети могут использовать тот же канал или частично пересекаться с вашей сетью. Поэтому два одинаковых роутера в разных квартирах способны показывать совершенно разную скорость.
Wi-Fi работает в общем эфире. Если несколько точек доступа используют одну частоту, они должны делить доступное эфирное время. Если сети частично перекрываются по спектру, взаимные помехи могут быть ещё сильнее.
Что означает ширина канала 20, 40, 80, 160 и 320 МГц
Базовый Wi-Fi-канал имеет ширину 20 МГц. Более широкие режимы объединяют несколько соседних 20-МГц участков.
При прочих равных увеличение ширины позволяет передать больше данных за единицу времени. Но свободного спектра становится меньше, а вероятность встретить другую сеть или помеху внутри занятого диапазона возрастает.
|Ширина
|Пиковая скорость
|Устойчивость в плотном эфире
|Когда использовать
|20 МГц
|Ниже
|Высокая
|2,4 ГГц, IoT, плотная сеть, много AP
|40 МГц
|Выше
|Хорошая
|5 ГГц при нескольких точках или соседских сетях
|80 МГц
|Высокая
|Средняя
|Обычная квартира, 1-2 AP, быстрые клиенты
|160 МГц
|Очень высокая
|Ниже
|Чистый эфир, быстрый NAS, подходящие клиенты
|320 МГц
|Максимальная для Wi-Fi 7
|Требует очень много спектра
|6 ГГц, Wi-Fi 7, короткая дистанция, многогигабитная локальная сеть
Главное правило: максимальная ширина не всегда даёт лучшую сеть
На коробке роутера 160 или 320 МГц выглядит привлекательнее. Но беспроводная сеть должна обслуживать не один speedtest рядом с точкой доступа, а все устройства в реальной радиосреде.
выше потенциальная PHY-скорость
меньше независимых каналов и выше вероятность пересечения с другими сетями
В многоквартирном доме 40 МГц иногда показывает более стабильную реальную скорость, чем 80 или 160 МГц. Причина не в том, что узкий канал быстрее, а в том, что он может находиться в более чистом участке спектра и меньше конфликтовать с соседями.
В частном доме с одной или двумя точками доступа ситуация обратная: 80 МГц может быть оптимальным балансом, а при наличии чистого спектра и современных клиентов можно использовать 160 МГц.
Как настроить канал Wi-Fi 2,4 ГГц
Диапазон 2,4 ГГц имеет небольшой доступный спектр и используется огромным количеством устройств: соседскими роутерами, IoT, Bluetooth, некоторыми беспроводными периферийными устройствами и бытовой электроникой.
Ширина: 20 МГц
Для обычной квартиры и дома практически всегда разумно начинать с 20 МГц. Режим 40 МГц занимает примерно вдвое больше спектра, а в 2,4 ГГц свободного места и без того мало.
Какие каналы выбирать
Для 20-МГц сети широко используется план каналов 1, 6 и 11, позволяющий хорошо разнести соседние сети по спектру. В российском диапазоне 2,4 ГГц доступность каналов определяется российским regulatory domain конкретного оборудования.
Не нужно механически ставить канал 1 только потому, что его советует инструкция. Если вокруг десять сильных сетей на канале 1 и одна слабая на 11, второй вариант может оказаться лучше.
Что оставить на 2,4 ГГц
- старые устройства;
- часть IoT и бытовой техники;
- датчики и контроллеры, которым не нужна высокая скорость;
- клиенты в дальней зоне, если 5 ГГц там уже слабый.
Телефоны, ноутбуки, телевизоры и приставки при хорошем покрытии лучше переводить в 5 или 6 ГГц, разгружая 2,4 ГГц.
Как выбрать ширину и канал в 5 ГГц
5 ГГц значительно удобнее для быстрой домашней сети: доступно больше спектра, меньше старых клиентов и можно использовать широкие каналы.
40 МГц
Хороший вариант для многоквартирного дома, нескольких точек доступа или сети, где стабильность важнее максимальной скорости одного клиента.
80 МГц
Для большинства современных домашних сетей это разумная стартовая ширина. Телефон или ноутбук получает высокую скорость, но сеть ещё не занимает настолько большой участок спектра, как при 160 МГц.
160 МГц
Может быть полезен для передачи больших файлов на NAS, быстрого локального backup, рабочих станций и других задач, где и точка доступа, и клиент действительно поддерживают 160 МГц.
Но 160 МГц объединяет восемь 20-МГц каналов. Найти настолько чистый непрерывный участок спектра сложнее. Кроме того, доступные широкие блоки могут затрагивать DFS-каналы.
Что такое DFS и почему Wi-Fi иногда внезапно меняет канал
В части диапазона 5 ГГц Wi-Fi делит спектр с радиолокационными системами. Для совместного использования применяется DFS - Dynamic Frequency Selection.
Перед началом работы на некоторых DFS-частотах точка доступа должна выполнить проверку канала. Если во время работы обнаружен радиолокационный сигнал, AP обязана освободить частоту и перейти на другой разрешённый канал.
Что пользователь может заметить
- 5-ГГц сеть появилась не сразу после перезагрузки;
- точка доступа неожиданно сменила канал;
- часть клиентов переподключилась;
- на короткое время вырос ping или оборвался поток;
- роутер после перезагрузки выбрал другую частоту.
Это не обязательно неисправность. Такое поведение может быть штатной работой DFS.
6 ГГц, Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7: 80, 160 или 320 МГц
Главное преимущество 6 ГГц - более новый и менее занятый спектр. Там нет огромного наследия старых Wi-Fi-клиентов, поэтому широкие каналы использовать проще.
Wi-Fi 7 добавил каналы шириной до 320 МГц. Один такой канал объединяет шестнадцать базовых 20-МГц участков и способен дать очень высокую PHY-скорость совместимому клиенту.
|6 ГГц
|Для чего подходит
|80 МГц
|Несколько AP, стабильность, хорошие скорости без чрезмерного расхода спектра
|160 МГц
|Быстрые ноутбуки, NAS, рабочие станции, Wi-Fi 6E/7
|320 МГц
|Wi-Fi 7, многогигабитная локальная передача, низкая плотность AP, короткая дистанция
В России для беспроводных локальных сетей внутри закрытых помещений выделена полоса 5925-6425 МГц. Это 500 МГц спектра, поэтому один канал 320 МГц занимает большую часть доступной полосы.
Что такое puncturing
Wi-Fi 7 позволяет эффективнее использовать широкий канал при наличии помех в его части. При поддержке puncturing отдельные проблемные подканалы могут исключаться из передачи вместо отказа от всего широкого блока.
Но это не отменяет правильный radio planning. Если эфир постоянно занят соседними сетями, решение включить 320 и надеяться на puncturing не является хорошей настройкой.
Auto Channel или ручной выбор канала
Автоматический выбор канала может работать очень хорошо, особенно в системах с контроллером, где несколько точек доступа координируют частоты и мощность.
Но алгоритмы домашних роутеров различаются. Одни устройства анализируют эфир только при загрузке, другие периодически меняют канал, третьи учитывают не все виды загрузки.
Auto лучше, если
- роутер или контроллер нормально анализирует эфир;
- радиосреда часто меняется;
- есть несколько управляемых AP;
- вы не хотите постоянно обслуживать radio plan вручную.
Ручной канал полезен, если
- автоматика постоянно выбирает плохую частоту;
- есть стабильный radio plan из нескольких AP;
- нужно диагностировать конкретную проблему;
- после измерений найден явно лучший диапазон.
Как выбирать каналы, если в доме несколько точек доступа
При нескольких AP задача меняется. Нужно не найти один лучший канал, а распределить радиоресурс между точками.
Соседние точки по возможности разводят по разным каналам. Чем больше AP, тем сильнее аргумент в пользу более узких каналов.
Почему нельзя ставить 160 МГц на все точки
Широкий канал быстро расходует доступный спектр. В большом доме четыре AP на 160 МГц могут мешать друг другу сильнее, чем те же точки на 40 или 80 МГц.
Для многоэтажного дома часто разумнее получить хороший radio reuse и стабильный roaming, чем гнаться за максимальной PHY-скоростью каждой точки.
Готовые стартовые настройки для типовых сценариев
Это не универсальные значения, а безопасные стартовые точки, после которых сеть нужно проверить в реальном эфире.
|Сценарий
|2,4 ГГц
|5 ГГц
|6 ГГц
|Многоэтажка, много соседей
|20 МГц
|40 МГц, при чистом эфире 80
|80/160 МГц
|Обычная квартира, 1 роутер
|20 МГц
|80 МГц
|160 МГц при совместимых клиентах
|Большой дом, 3-5 AP
|20 МГц
|40/80 МГц
|80/160 МГц
|Один Wi-Fi 7 AP + быстрый NAS
|20 МГц
|80/160 МГц
|160/320 МГц после проверки эфира
|IoT и датчики
|20 МГц
|Обычно не требуется
|Не требуется
Как проверить эфир перед выбором канала
Одного списка соседних SSID недостаточно. Полезно оценивать сразу несколько параметров.
Насколько сильны ваша и соседние сети.
Отношение полезного сигнала к шуму.
Сколько времени эфир реально занят.
Сколько кадров приходится передавать повторно.
На какой физической скорости согласовался клиент.
Реальная передача данных внутри локальной сети.
Почему speedtest недостаточно
Speedtest одновременно проверяет Wi-Fi, маршрутизатор, WAN и самого провайдера. Чтобы оценивать именно беспроводную сеть, лучше дополнительно измерять локальную передачу на проводной сервер или NAS.
Проверяем не возле роутера
Измерения делают в местах реального использования: рабочее место, диван, кухня, спальня, второй этаж, участок. Отличная скорость в одном метре от AP ничего не говорит о качестве сети во всём доме.
- скорость в нескольких помещениях;
- ping и jitter;
- потери пакетов;
- работу видеозвонка;
- стриминг с NAS или интернета;
- роуминг между AP;
- подключение старых IoT;
- поведение сети вечером, когда соседи активнее используют Wi-Fi.
Почему правильный канал всё равно не гарантирует гигабит по Wi-Fi
Реальная скорость определяется всей цепочкой.
Например, Wi-Fi 7 AP с каналом 320 МГц, подключённая к сети через гигабитный Ethernet, всё равно упрётся примерно в возможности проводного uplink при передаче на локальный сервер.
Аналогично телефон 1×1 или старый ноутбук не начнёт работать на возможностях современного роутера 4×4 только потому, что была увеличена ширина канала.
Какие настройки лучше для IoT и умного дома
Огромное количество недорогих IoT-устройств работает только в 2,4 ГГц. Им не нужны 80 или 160 МГц, зато важны совместимость и стабильный сигнал.
- 2,4 ГГц;
- 20 МГц;
- стабильный канал;
- достаточный уровень сигнала;
- совместимый режим безопасности;
- не максимальная мощность всех AP без измерений.
Если старое устройство не подключается к общей сети, проблема может быть не только в канале. Проверяют WPA2/WPA3, PMF, band steering, одинаковый SSID диапазонов и особенности самого клиента.
Для большого количества датчиков также стоит оценить Zigbee, Thread или проводные решения вместо десятков отдельных Wi-Fi-клиентов.
Что важно учитывать в России
Частоты, мощность и режим использования Wi-Fi зависят от действующих решений ГКРЧ и характеристик конкретного радиооборудования.
Для беспроводных локальных сетей внутри закрытых помещений в России используются, в частности, полосы 5150-5350 МГц, 5650-5850 МГц и 5925-6425 МГц при соблюдении установленных условий.
Диапазон 5925-6425 МГц относится к российскому применению Wi-Fi 6E/7 внутри закрытых помещений. Это важно для 320-МГц режима: зарубежные инструкции могут исходить из более широкой 6-ГГц полосы, которая доступна не во всех странах.
То же относится к уличным точкам доступа и Wi-Fi-мостам. Условия использования частот вне помещений отличаются от обычной домашней сети внутри здания.
Типичные ошибки при настройке каналов Wi-Fi
40 МГц в 2,4 ГГц
В плотной сети занимает слишком много и без того ограниченного спектра.
160 МГц потому что быстрее
Клиенты могут не поддерживать эту ширину, а широкий блок сильнее пересекается с соседями.
320 МГц на каждой Wi-Fi 7 AP
Очень быстро расходуется доступный спектр и ухудшается повторное использование каналов.
Один канал на соседних AP
Точки начинают делить airtime друг с другом.
Выключить DFS
Сеть теряет часть доступного спектра, а попытка обходить региональные правила недопустима.
Оценивать сеть только по RSSI
Сильный сигнал не означает свободный эфир и низкий retry rate.
Оценивать только по Speedtest
Результат зависит ещё и от провайдера, WAN и сервера тестирования.
Мощность всех AP на максимум
Зоны слишком сильно перекрываются, клиенты дольше держатся за дальние точки.
Чужой regulatory domain
Открывает настройки, которые могут не соответствовать условиям использования радиочастот в России.
Менять всё одновременно
После одновременной смены канала, ширины, мощности и SSID невозможно понять причину улучшения или ухудшения.
Алгоритм настройки Wi-Fi без гадания
- 1
Проверьте место точки доступа
Сначала исправляют очевидно плохое расположение, затем занимаются каналами.
- 2
Разделите задачи по диапазонам
2,4 ГГц для совместимости и IoT, 5 ГГц для большинства быстрых клиентов, 6 ГГц для современных устройств рядом с AP.
- 3
Поставьте умеренную ширину
2,4 ГГц - 20 МГц; 5 ГГц - начните с 40/80 МГц; 6 ГГц - 80/160 МГц.
- 4
Измерьте эфир
Смотрите соседние сети, utilization, RSSI и работу клиентов в реальных комнатах.
- 5
Проверьте Auto Channel
Если автоматика выбирает хорошие частоты, ручное управление может быть не нужно.
- 6
Тестируйте 160/320 только при необходимости
Сравнивайте не только максимальную скорость, но и ping, jitter, retries и стабильность.
- 7
Повторите измерения вечером
Соседский эфир может радикально отличаться днём и в часы максимальной нагрузки.
Частые вопросы
Какой канал Wi-Fi лучше выбрать для 2,4 ГГц?
Универсального номера нет. Для 20-МГц сети обычно начинают с хорошо разнесённых каналов 1, 6 и 11 и выбирают наименее загруженный после измерения реального эфира.
Что лучше для 5 ГГц: 40 или 80 МГц?
Для обычной квартиры часто подходит 80 МГц. В плотной многоэтажке или сети с несколькими AP 40 МГц может дать более стабильную работу за счёт лучшего повторного использования спектра.
Нужно ли включать 160 МГц?
Только если точка доступа и клиент поддерживают 160 МГц, есть реальная потребность в высокой скорости и эфир достаточно чистый. Для обычного доступа в интернет 160 МГц часто не требуется.
Нужно ли включать 320 МГц на Wi-Fi 7?
Не обязательно. 320 МГц нужен для максимальной локальной скорости совместимых Wi-Fi 7 устройств в 6 ГГц. Для стабильной домашней сети 80 или 160 МГц могут оказаться лучше.
Почему после включения DFS сеть 5 ГГц иногда пропадает?
На DFS-каналах точка доступа должна соблюдать правила совместного использования частот с радиолокационными системами. Она может выполнять проверку канала или покинуть его при обнаружении соответствующего сигнала.
Auto Channel лучше ручного?
Зависит от реализации роутера или контроллера. Хорошая автоматическая система способна учитывать изменения эфира и управлять несколькими AP лучше статичного ручного плана. На простом роутере неудачный Auto Channel иногда приходится корректировать вручную.
Почему 20 МГц иногда быстрее 80 МГц?
Пиковая PHY-скорость у 20 МГц ниже. Но если широкий канал сильно занят соседними сетями, реальный throughput, задержка и стабильность на более узком чистом канале могут быть лучше.
Какая ширина нужна для устройств умного дома?
Для большинства Wi-Fi IoT достаточно 2,4 ГГц и 20 МГц. Датчикам, реле и бытовой технике обычно не нужна высокая пропускная способность.
Можно ли использовать 6 ГГц на улице в России?
Не следует переносить настройки домашней 6-ГГц сети внутри помещения на наружные точки доступа. Условия применения радиооборудования вне помещений отличаются, поэтому нужно проверять действующие требования и документацию конкретного оборудования.
Вывод
Правильный Wi-Fi-канал нельзя выбрать по одной универсальной таблице. Радиосреда зависит от соседей, планировки, числа точек доступа и клиентских устройств.
Для 2,4 ГГц разумная база - 20 МГц. В 5 ГГц большинство домашних сетей стоит начинать с 40 или 80 МГц. 160 МГц используют, когда действительно нужна высокая локальная скорость и эфир это позволяет. 320 МГц относится к Wi-Fi 7 и является специализированным режимом для очень широкой полосы 6 ГГц, а не обязательной настройкой нового роутера.
Стабильный Wi-Fi строится не только каналами. Правильное место AP, кабельный uplink, разумная мощность, radio planning, roaming и измерения в реальных помещениях важнее максимальной цифры на странице настроек.