Как выбрать канал Wi-Fi: 20, 40, 80, 160 и 320 МГц, DFS и диапазоны

Wi-Fi · каналы · 2,4 / 5 / 6 ГГц · DFS Как выбрать канал Wi-Fi и ширину 20/40/80/160/320 МГц: практическая настройка для квартиры и дома Максимальная ширина канала не означает максимальную скорость в реальной квартире. Чем шире Wi-Fi-канал, тем больше спектра занимает одна сеть и тем сложнее избежать соседних точек доступа, помех и DFS-событий. Для стабильной сети нужно совместно выбирать диапазон, канал, ширину и мощность, а не просто включать 160 или 320 МГц. 2,4 ГГц 5 ГГц 6 ГГц 20 / 40 / 80 160 / 320 МГц DFS Короткая рекомендация: для 2,4 ГГц почти всегда начинайте с 20 МГц. Для 5 ГГц в обычной квартире чаще разумны 40 или 80 МГц. 160 МГц имеет смысл только при чистом эфире и совместимых клиентах. 320 МГц относится к Wi-Fi 7 и нужен прежде всего для очень высокой локальной скорости в 6 ГГц, а не для увеличения дальности.

Что такое канал Wi-Fi Диапазоны 2,4, 5 и 6 ГГц разделены на радиочастотные каналы. Точка доступа выбирает участок спектра и передаёт в нём данные клиентам. Диапазон 2,4 / 5 / 6 ГГц → Канал положение в спектре → Ширина сколько спектра занято Соседние сети могут использовать тот же канал или частично пересекаться с вашей сетью. Поэтому два одинаковых роутера в разных квартирах способны показывать совершенно разную скорость. Wi-Fi работает в общем эфире. Если несколько точек доступа используют одну частоту, они должны делить доступное эфирное время. Если сети частично перекрываются по спектру, взаимные помехи могут быть ещё сильнее. Номер канала не определяет дальность сам по себе. На покрытие сильнее влияют диапазон, стены, мощность, антенны, чувствительность клиента, помехи и расположение точки доступа.

Что означает ширина канала 20, 40, 80, 160 и 320 МГц Базовый Wi-Fi-канал имеет ширину 20 МГц. Более широкие режимы объединяют несколько соседних 20-МГц участков. 20 МГц 1 × 20 максимум совместимости и частотного повторного использования 40 МГц 2 × 20 выше пиковая скорость, меньше свободных каналов 80 МГц 4 × 20 типичный быстрый режим 5 ГГц 160 МГц 8 × 20 высокая скорость, нужен чистый широкий участок спектра 320 МГц 16 × 20 Wi-Fi 7, прежде всего диапазон 6 ГГц При прочих равных увеличение ширины позволяет передать больше данных за единицу времени. Но свободного спектра становится меньше, а вероятность встретить другую сеть или помеху внутри занятого диапазона возрастает. Ширина Пиковая скорость Устойчивость в плотном эфире Когда использовать 20 МГц Ниже Высокая 2,4 ГГц, IoT, плотная сеть, много AP 40 МГц Выше Хорошая 5 ГГц при нескольких точках или соседских сетях 80 МГц Высокая Средняя Обычная квартира, 1-2 AP, быстрые клиенты 160 МГц Очень высокая Ниже Чистый эфир, быстрый NAS, подходящие клиенты 320 МГц Максимальная для Wi-Fi 7 Требует очень много спектра 6 ГГц, Wi-Fi 7, короткая дистанция, многогигабитная локальная сеть

Главное правило: максимальная ширина не всегда даёт лучшую сеть На коробке роутера 160 или 320 МГц выглядит привлекательнее. Но беспроводная сеть должна обслуживать не один speedtest рядом с точкой доступа, а все устройства в реальной радиосреде. Шире канал + выше потенциальная PHY-скорость но Шире канал - меньше независимых каналов и выше вероятность пересечения с другими сетями В многоквартирном доме 40 МГц иногда показывает более стабильную реальную скорость, чем 80 или 160 МГц. Причина не в том, что узкий канал быстрее, а в том, что он может находиться в более чистом участке спектра и меньше конфликтовать с соседями. В частном доме с одной или двумя точками доступа ситуация обратная: 80 МГц может быть оптимальным балансом, а при наличии чистого спектра и современных клиентов можно использовать 160 МГц. Оптимизация Wi-Fi - это оптимизация общей пропускной способности и стабильности, а не только максимальной цифры одного клиента возле роутера.

Как настроить канал Wi-Fi 2,4 ГГц Диапазон 2,4 ГГц имеет небольшой доступный спектр и используется огромным количеством устройств: соседскими роутерами, IoT, Bluetooth, некоторыми беспроводными периферийными устройствами и бытовой электроникой. Ширина: 20 МГц Для обычной квартиры и дома практически всегда разумно начинать с 20 МГц. Режим 40 МГц занимает примерно вдвое больше спектра, а в 2,4 ГГц свободного места и без того мало. Какие каналы выбирать Для 20-МГц сети широко используется план каналов 1, 6 и 11, позволяющий хорошо разнести соседние сети по спектру. В российском диапазоне 2,4 ГГц доступность каналов определяется российским regulatory domain конкретного оборудования. 1 20 МГц 6 20 МГц 11 20 МГц Не нужно механически ставить канал 1 только потому, что его советует инструкция. Если вокруг десять сильных сетей на канале 1 и одна слабая на 11, второй вариант может оказаться лучше. Каналы 12 и 13 могут быть доступны в российском regulatory domain, но некоторые импортированные или неправильно регионализированные клиентские устройства могут работать с ними хуже. Если IoT не видит сеть, этот момент тоже стоит проверить. Что оставить на 2,4 ГГц старые устройства;

часть IoT и бытовой техники;

датчики и контроллеры, которым не нужна высокая скорость;

клиенты в дальней зоне, если 5 ГГц там уже слабый. Телефоны, ноутбуки, телевизоры и приставки при хорошем покрытии лучше переводить в 5 или 6 ГГц, разгружая 2,4 ГГц.

Как выбрать ширину и канал в 5 ГГц 5 ГГц значительно удобнее для быстрой домашней сети: доступно больше спектра, меньше старых клиентов и можно использовать широкие каналы. 40 МГц Хороший вариант для многоквартирного дома, нескольких точек доступа или сети, где стабильность важнее максимальной скорости одного клиента. 80 МГц Для большинства современных домашних сетей это разумная стартовая ширина. Телефон или ноутбук получает высокую скорость, но сеть ещё не занимает настолько большой участок спектра, как при 160 МГц. 160 МГц Может быть полезен для передачи больших файлов на NAS, быстрого локального backup, рабочих станций и других задач, где и точка доступа, и клиент действительно поддерживают 160 МГц. Но 160 МГц объединяет восемь 20-МГц каналов. Найти настолько чистый непрерывный участок спектра сложнее. Кроме того, доступные широкие блоки могут затрагивать DFS-каналы. Плотная многоэтажка 40 МГц начальная точка Обычная квартира 80 МГц часто лучший баланс Частный дом 80 МГц далее проверяем 160 NAS / Wi-Fi 6 160 МГц только после измерения эфира 160 МГц не увеличивает радиус покрытия. Если проблема в двух железобетонных стенах, нужна другая точка доступа или кабель, а не более широкий канал.

Что такое DFS и почему Wi-Fi иногда внезапно меняет канал В части диапазона 5 ГГц Wi-Fi делит спектр с радиолокационными системами. Для совместного использования применяется DFS - Dynamic Frequency Selection. AP работает на DFS-канале → Обнаружен сигнал похожий на радар → Точка покидает канал по правилам regulatory domain Перед началом работы на некоторых DFS-частотах точка доступа должна выполнить проверку канала. Если во время работы обнаружен радиолокационный сигнал, AP обязана освободить частоту и перейти на другой разрешённый канал. Что пользователь может заметить 5-ГГц сеть появилась не сразу после перезагрузки;

точка доступа неожиданно сменила канал;

часть клиентов переподключилась;

на короткое время вырос ping или оборвался поток;

роутер после перезагрузки выбрал другую частоту. Это не обязательно неисправность. Такое поведение может быть штатной работой DFS. Не отключайте региональные ограничения и не выбирайте чужую страну ради лучших каналов. DFS, допустимая мощность и перечень частот зависят от regulatory domain.

6 ГГц, Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7: 80, 160 или 320 МГц Главное преимущество 6 ГГц - более новый и менее занятый спектр. Там нет огромного наследия старых Wi-Fi-клиентов, поэтому широкие каналы использовать проще. Wi-Fi 7 добавил каналы шириной до 320 МГц. Один такой канал объединяет шестнадцать базовых 20-МГц участков и способен дать очень высокую PHY-скорость совместимому клиенту. 6 ГГц Для чего подходит 80 МГц Несколько AP, стабильность, хорошие скорости без чрезмерного расхода спектра 160 МГц Быстрые ноутбуки, NAS, рабочие станции, Wi-Fi 6E/7 320 МГц Wi-Fi 7, многогигабитная локальная передача, низкая плотность AP, короткая дистанция В России для беспроводных локальных сетей внутри закрытых помещений выделена полоса 5925-6425 МГц. Это 500 МГц спектра, поэтому один канал 320 МГц занимает большую часть доступной полосы. Для Wi-Fi 7 не обязательно ставить 320 МГц. Wi-Fi 7 даёт преимущества также за счёт Multi-Link Operation, новых механизмов работы со спектром и более эффективной передачи. В реальном доме 160 или даже 80 МГц могут быть лучше. Что такое puncturing Wi-Fi 7 позволяет эффективнее использовать широкий канал при наличии помех в его части. При поддержке puncturing отдельные проблемные подканалы могут исключаться из передачи вместо отказа от всего широкого блока. Но это не отменяет правильный radio planning. Если эфир постоянно занят соседними сетями, решение включить 320 и надеяться на puncturing не является хорошей настройкой.

Auto Channel или ручной выбор канала Автоматический выбор канала может работать очень хорошо, особенно в системах с контроллером, где несколько точек доступа координируют частоты и мощность. Но алгоритмы домашних роутеров различаются. Одни устройства анализируют эфир только при загрузке, другие периодически меняют канал, третьи учитывают не все виды загрузки. Auto лучше, если роутер или контроллер нормально анализирует эфир;

радиосреда часто меняется;

есть несколько управляемых AP;

вы не хотите постоянно обслуживать radio plan вручную. Ручной канал полезен, если автоматика постоянно выбирает плохую частоту;

есть стабильный radio plan из нескольких AP;

нужно диагностировать конкретную проблему;

после измерений найден явно лучший диапазон. Не оценивайте Auto Channel по одному скриншоту Wi-Fi Analyzer. Контроллер может учитывать airtime utilization, шум, соседние BSSID, retry rate и другие показатели, которые не видны на простой диаграмме SSID.

Как выбирать каналы, если в доме несколько точек доступа При нескольких AP задача меняется. Нужно не найти один лучший канал, а распределить радиоресурс между точками. AP 1 2,4 ГГц: канал A 5 ГГц: канал X AP 2 2,4 ГГц: канал B 5 ГГц: канал Y AP 3 2,4 ГГц: канал C 5 ГГц: канал Z Соседние точки по возможности разводят по разным каналам. Чем больше AP, тем сильнее аргумент в пользу более узких каналов. Почему нельзя ставить 160 МГц на все точки Широкий канал быстро расходует доступный спектр. В большом доме четыре AP на 160 МГц могут мешать друг другу сильнее, чем те же точки на 40 или 80 МГц. Для многоэтажного дома часто разумнее получить хороший radio reuse и стабильный roaming, чем гнаться за максимальной PHY-скоростью каждой точки. Связанная тема: Wi-Fi роуминг 802.11k/v/r и почему клиент держится за дальнюю точку.

Готовые стартовые настройки для типовых сценариев Это не универсальные значения, а безопасные стартовые точки, после которых сеть нужно проверить в реальном эфире. Сценарий 2,4 ГГц 5 ГГц 6 ГГц Многоэтажка, много соседей 20 МГц 40 МГц, при чистом эфире 80 80/160 МГц Обычная квартира, 1 роутер 20 МГц 80 МГц 160 МГц при совместимых клиентах Большой дом, 3-5 AP 20 МГц 40/80 МГц 80/160 МГц Один Wi-Fi 7 AP + быстрый NAS 20 МГц 80/160 МГц 160/320 МГц после проверки эфира IoT и датчики 20 МГц Обычно не требуется Не требуется Если после уменьшения ширины с 80 до 40 МГц максимальный speedtest стал немного ниже, но исчезли лаги, потери и скачки задержки, сеть стала лучше, а не хуже.

Как проверить эфир перед выбором канала Одного списка соседних SSID недостаточно. Полезно оценивать сразу несколько параметров. RSSI Насколько сильны ваша и соседние сети. SNR Отношение полезного сигнала к шуму. Channel utilization Сколько времени эфир реально занят. Retries Сколько кадров приходится передавать повторно. PHY rate На какой физической скорости согласовался клиент. Throughput Реальная передача данных внутри локальной сети. Почему speedtest недостаточно Speedtest одновременно проверяет Wi-Fi, маршрутизатор, WAN и самого провайдера. Чтобы оценивать именно беспроводную сеть, лучше дополнительно измерять локальную передачу на проводной сервер или NAS. Проверяем не возле роутера Измерения делают в местах реального использования: рабочее место, диван, кухня, спальня, второй этаж, участок. Отличная скорость в одном метре от AP ничего не говорит о качестве сети во всём доме. После изменения канала проверьте: скорость в нескольких помещениях;

ping и jitter;

потери пакетов;

работу видеозвонка;

стриминг с NAS или интернета;

роуминг между AP;

подключение старых IoT;

поведение сети вечером, когда соседи активнее используют Wi-Fi.

Почему правильный канал всё равно не гарантирует гигабит по Wi-Fi Реальная скорость определяется всей цепочкой. Клиент Wi-Fi стандарт, 1×1 / 2×2, ширина → Радиосреда RSSI, шум, airtime → Точка доступа радиочасть и CPU → Ethernet 1G / 2.5G / 10G → Интернет / NAS конечный источник данных Например, Wi-Fi 7 AP с каналом 320 МГц, подключённая к сети через гигабитный Ethernet, всё равно упрётся примерно в возможности проводного uplink при передаче на локальный сервер. Аналогично телефон 1×1 или старый ноутбук не начнёт работать на возможностях современного роутера 4×4 только потому, что была увеличена ширина канала. Подробнее: Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7: что выбрать для квартиры и дома.

Какие настройки лучше для IoT и умного дома Огромное количество недорогих IoT-устройств работает только в 2,4 ГГц. Им не нужны 80 или 160 МГц, зато важны совместимость и стабильный сигнал. Практичная база для IoT: 2,4 ГГц;

20 МГц;

стабильный канал;

достаточный уровень сигнала;

совместимый режим безопасности;

не максимальная мощность всех AP без измерений. Если старое устройство не подключается к общей сети, проблема может быть не только в канале. Проверяют WPA2/WPA3, PMF, band steering, одинаковый SSID диапазонов и особенности самого клиента. Для большого количества датчиков также стоит оценить Zigbee, Thread или проводные решения вместо десятков отдельных Wi-Fi-клиентов.

Что важно учитывать в России Частоты, мощность и режим использования Wi-Fi зависят от действующих решений ГКРЧ и характеристик конкретного радиооборудования. Для беспроводных локальных сетей внутри закрытых помещений в России используются, в частности, полосы 5150-5350 МГц, 5650-5850 МГц и 5925-6425 МГц при соблюдении установленных условий. Диапазон 5925-6425 МГц относится к российскому применению Wi-Fi 6E/7 внутри закрытых помещений. Это важно для 320-МГц режима: зарубежные инструкции могут исходить из более широкой 6-ГГц полосы, которая доступна не во всех странах. Не меняйте страну в прошивке на США, Китай или другую юрисдикцию ради дополнительных каналов или мощности. Используйте российский regulatory domain и оборудование, рассчитанное на законную работу в России. То же относится к уличным точкам доступа и Wi-Fi-мостам. Условия использования частот вне помещений отличаются от обычной домашней сети внутри здания. Для связи между строениями: Wi-Fi-мост между домом, гаражом, баней или складом.

Типичные ошибки при настройке каналов Wi-Fi 40 МГц в 2,4 ГГц В плотной сети занимает слишком много и без того ограниченного спектра. 160 МГц потому что быстрее Клиенты могут не поддерживать эту ширину, а широкий блок сильнее пересекается с соседями. 320 МГц на каждой Wi-Fi 7 AP Очень быстро расходуется доступный спектр и ухудшается повторное использование каналов. Один канал на соседних AP Точки начинают делить airtime друг с другом. Выключить DFS Сеть теряет часть доступного спектра, а попытка обходить региональные правила недопустима. Оценивать сеть только по RSSI Сильный сигнал не означает свободный эфир и низкий retry rate. Оценивать только по Speedtest Результат зависит ещё и от провайдера, WAN и сервера тестирования. Мощность всех AP на максимум Зоны слишком сильно перекрываются, клиенты дольше держатся за дальние точки. Чужой regulatory domain Открывает настройки, которые могут не соответствовать условиям использования радиочастот в России. Менять всё одновременно После одновременной смены канала, ширины, мощности и SSID невозможно понять причину улучшения или ухудшения.

Алгоритм настройки Wi-Fi без гадания 1 Проверьте место точки доступа Сначала исправляют очевидно плохое расположение, затем занимаются каналами. 2 Разделите задачи по диапазонам 2,4 ГГц для совместимости и IoT, 5 ГГц для большинства быстрых клиентов, 6 ГГц для современных устройств рядом с AP. 3 Поставьте умеренную ширину 2,4 ГГц - 20 МГц; 5 ГГц - начните с 40/80 МГц; 6 ГГц - 80/160 МГц. 4 Измерьте эфир Смотрите соседние сети, utilization, RSSI и работу клиентов в реальных комнатах. 5 Проверьте Auto Channel Если автоматика выбирает хорошие частоты, ручное управление может быть не нужно. 6 Тестируйте 160/320 только при необходимости Сравнивайте не только максимальную скорость, но и ping, jitter, retries и стабильность. 7 Повторите измерения вечером Соседский эфир может радикально отличаться днём и в часы максимальной нагрузки.

Частые вопросы Какой канал Wi-Fi лучше выбрать для 2,4 ГГц? Универсального номера нет. Для 20-МГц сети обычно начинают с хорошо разнесённых каналов 1, 6 и 11 и выбирают наименее загруженный после измерения реального эфира. Что лучше для 5 ГГц: 40 или 80 МГц? Для обычной квартиры часто подходит 80 МГц. В плотной многоэтажке или сети с несколькими AP 40 МГц может дать более стабильную работу за счёт лучшего повторного использования спектра. Нужно ли включать 160 МГц? Только если точка доступа и клиент поддерживают 160 МГц, есть реальная потребность в высокой скорости и эфир достаточно чистый. Для обычного доступа в интернет 160 МГц часто не требуется. Нужно ли включать 320 МГц на Wi-Fi 7? Не обязательно. 320 МГц нужен для максимальной локальной скорости совместимых Wi-Fi 7 устройств в 6 ГГц. Для стабильной домашней сети 80 или 160 МГц могут оказаться лучше. Почему после включения DFS сеть 5 ГГц иногда пропадает? На DFS-каналах точка доступа должна соблюдать правила совместного использования частот с радиолокационными системами. Она может выполнять проверку канала или покинуть его при обнаружении соответствующего сигнала. Auto Channel лучше ручного? Зависит от реализации роутера или контроллера. Хорошая автоматическая система способна учитывать изменения эфира и управлять несколькими AP лучше статичного ручного плана. На простом роутере неудачный Auto Channel иногда приходится корректировать вручную. Почему 20 МГц иногда быстрее 80 МГц? Пиковая PHY-скорость у 20 МГц ниже. Но если широкий канал сильно занят соседними сетями, реальный throughput, задержка и стабильность на более узком чистом канале могут быть лучше. Какая ширина нужна для устройств умного дома? Для большинства Wi-Fi IoT достаточно 2,4 ГГц и 20 МГц. Датчикам, реле и бытовой технике обычно не нужна высокая пропускная способность. Можно ли использовать 6 ГГц на улице в России? Не следует переносить настройки домашней 6-ГГц сети внутри помещения на наружные точки доступа. Условия применения радиооборудования вне помещений отличаются, поэтому нужно проверять действующие требования и документацию конкретного оборудования.