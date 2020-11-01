После отключения света: как правильно восстановить роутер, NAS и умный дом

Электричество включили после долгого отключения: в каком порядке проверять роутер, NAS, камеры, Home Assistant и отопление
После длительного отключения света техника редко возвращается в рабочее состояние одновременно. Роутер уже загрузился, а ONT ещё нет; NAS включился, но массив выполняет проверку; Home Assistant стартовал раньше MQTT или сетевого координатора; Zigbee-устройства ещё восстанавливают mesh. Если перезапускать всё подряд, временный процесс восстановления легко принять за неисправность.
Первые минуты: не спешите включать всю технику одновременно
Этот гайд начинается после того, как внешнее электроснабжение уже восстановлено. Если света всё ещё нет, автомат или УЗО повторно отключается, есть запах гари, треск, дым, оплавление или необычно яркий/тусклый свет, сначала нужна диагностика электропитания.
Владелец может визуально проверить индикаторы и показания доступных приборов, но не должен измерять 230/400 В на открытых токоведущих частях.
В каком порядке восстанавливать технически насыщенный дом
Нормальное напряжение, щит без опасных признаков, ИБП вернулись в online.
ONT/ONU или модем, основной роутер, затем основные Ethernet-коммутаторы.
PoE-коммутатор, точки доступа, Mesh-узлы, сетевые координаторы.
Проверить storage pool, диски и отсутствие последствий improper shutdown.
Дождаться нормального запуска, затем проверить MQTT, Zigbee и интеграции.
Zigbee, камеры, домофон, умные розетки и другие клиенты.
Отопление, насосы, септик, дренаж, ворота и критичные сценарии.
Большая часть оборудования включится автоматически. Смысл последовательности в том, чтобы сначала убедиться в работе нижнего слоя и только потом искать неисправность выше.
Восстановите интернет и локальную сеть
Home Assistant, NAS, камеры и сетевые координаторы часто выглядят «сломавшимися», когда на самом деле не поднялась базовая IP-сеть.
Если используется отдельный ONT/ONU
Сначала дождитесь его нормальной индикации оптической линии и Ethernet. Затем проверяйте основной роутер. Конкретные индикаторы зависят от модели и оператора.
На роутере проверьте
- получил ли WAN рабочее подключение;
- раздаётся ли DHCP клиентам;
- работает ли DNS;
- поднялись ли VPN-подключения и политики маршрутизации;
- вернулись ли Mesh-узлы и дополнительные точки доступа;
- нет ли проблемы только у одного клиента.
После blackout чаще нужен обычный запуск или поиск проблемы WAN, а не сброс конфигурации. Factory reset удаляет пользовательские настройки и может превратить небольшой сбой в полную перенастройку сети.
Если нужно контролируемо перезапустить сетевой тракт, делайте это один раз и дайте устройствам полностью загрузиться. Постоянное выключение и включение каждые 30 секунд мешает диагностике.
Почему Wi‑Fi, камеры или координатор могут вернуться позже роутера
В больших домашних сетях роутер — только первый слой. За ним могут находиться управляемый switch, PoE-коммутатор, точки доступа, видеокамеры и Ethernet-координатор Zigbee.
Если PoE-коммутатор ещё стартует или завис после восстановления питания, Home Assistant может показывать сразу десятки unavailable-устройств, хотя проблема находится в одном сетевом узле.
Проверьте
- линки uplink-портов;
- появились ли точки доступа в контроллере;
- получили ли PoE-устройства адреса;
- не отключился ли PoE-бюджет или отдельный порт;
- не изменился ли IP сетевого coordinator после DHCP.
После аварийного отключения сначала проверяют хранилище, а не приложения
Если NAS успел корректно завершить работу через ИБП, вероятность проблем значительно ниже. Если питание оборвалось внезапно, Synology предупреждает, что improper shutdown может привести к ошибкам файловой системы или проблемам работы системы.
Убедитесь, что NAS действительно загрузился и доступен по сети.
Проверьте состояние пула и тома в Storage Manager.
Не игнорируйте новый Critical/Warning после blackout.
Во время восстановления массива NAS может быть заметно медленнее.
Surveillance Station, Hyper Backup, Synology Photos и другие службы могут стартовать позже DSM.
Проверьте расписание, destination и ошибки последней задачи.
Если Storage Manager выполняет восстановление или другую тяжёлую операцию, дайте системе закончить её либо сначала разберитесь с состоянием накопителей.
В DSM можно заранее включить автоматический запуск после восстановления электропитания. При использовании ИБП Synology также рекомендует заранее проверить сценарий power outage simulation и корректное завершение работы.
Home Assistant загрузился — это ещё не значит, что весь умный дом готов
После включения питания Home Assistant может стартовать раньше MQTT broker, Zigbee2MQTT, NAS, сетевого coordinator или облачных сервисов. Современные интеграции могут повторять попытки подключения после недоступности устройства, поэтому не каждое unavailable требует перезапуска всего HA.
Проверяйте по слоям
- Открывается ли сам интерфейс Home Assistant.
- Нет ли красного уведомления Recovery Mode.
- Settings → System → Logs: есть ли ошибки, появившиеся именно после blackout.
- Запущены ли MQTT, Zigbee2MQTT, ESPHome и другие необходимые сервисы.
- Доступны ли сетевые интеграции после восстановления LAN.
- Только затем проверяйте отдельные устройства и automations.
Home Assistant запускает минимальный набор системных интеграций, если нормальному старту мешает проблема конфигурации или повреждение storage. Пользовательские integrations, devices, automations и scripts в Recovery Mode не активны.
Внезапная потеря питания прямо во время записи является одной из возможных причин повреждения configuration storage. Если HA перешёл в Recovery Mode, сначала читайте логи и рассматривайте восстановление backup, а не сбрасывайте систему.
Не удаляйте unavailable-устройства сразу после запуска
Zigbee mesh восстанавливается не мгновенно. Сначала появляется coordinator, затем постоянно питаемые routers, после чего конечные устройства восстанавливают маршруты и выходят на связь.
Для Zigbee2MQTT есть ещё один нюанс: если availability включён, активные устройства по умолчанию имеют timeout 10 минут. Если Zigbee2MQTT был выключен дольше, после старта они могут сначала отображаться offline, пока снова не отметятся в сети. Для пассивных батарейных устройств стандартный timeout намного длиннее — 25 часов.
После крупных изменений Zigbee-сеть умеет самовосстанавливаться, но маршрутизация может стабилизироваться от нескольких минут до более длительного времени. Не запускайте массовый re-pair сразу.
Что делать
- убедиться, что coordinator доступен;
- проверить постоянно питаемые розетки/реле/лампы-routers;
- дать mesh время;
- разбудить отдельные батарейные датчики штатным способом;
- только после этого переходить к reconfigure/rejoin.
Проверяйте не картинку в приложении, а всю цепочку записи
Камера может открываться в приложении, но не писать архив. Или наоборот: NVR пишет локально, а удалённого доступа пока нет.
Сначала камера
Получила ли питание, появился ли линк, IP-адрес и локальный stream.
Потом NVR/NAS
Видит ли камеру, идёт ли запись, доступен ли диск/том архива.
Потом удалённый доступ
VPN, облако, DDNS и мобильное приложение проверяются уже после локальной записи.
Потом события
Детекция, push и интеграция Home Assistant идут последним уровнем.
Для охранной ценности важнее сначала убедиться, что архив снова пишется, а не что открылась красивая карточка камеры в Home Assistant.
После сети и серверов обязательно проверьте физические системы дома
В частном доме нормальный интернет ещё не означает, что котёл, насосы или септик восстановились правильно.
Если оборудование выдаёт повторную электрическую ошибку, нужно разбираться с причиной и его документацией.
Проверьте не только оборудование, но и сам резерв питания
После долгого отключения UPS мог глубоко разрядиться. Даже если сеть уже вернулась, его аккумулятору нужно время на восстановление заряда.
Проверьте статус
Online, Battery, Replace Battery, Overload и другие события.
Не тестируйте его сразу глубоким разрядом
Сначала дайте батарее нормально зарядиться по инструкции производителя.
Если ИБП раньше держал систему значительно дольше, а после аварии автономность резко сократилась, это уже отдельная диагностика: аккумулятор, нагрузка, температура или зарядная часть.
Чего не стоит делать после восстановления питания
Factory reset роутера
Сначала проверяют WAN, DHCP, DNS и физические соединения.
Удаление Zigbee-устройств
Mesh может ещё восстанавливаться после возврата питания.
Многократный reboot NAS
Особенно если массив выполняет восстановление или проверку.
Restart всего Home Assistant из-за одной integration
Некоторые интеграции можно перезагрузить отдельно после восстановления их устройства.
Обход реле напряжения
Если защита не возвращает питание, сначала выясняют причину.
Обновление всего сразу
Blackout — плохой момент одновременно обновлять DSM, HA, Zigbee2MQTT и firmware устройств.
Дом после длительного отключения: что должно быть проверено
Питание стабильно, опасных признаков нет.
ONT/ONU и основной роутер работают.
Коммутаторы, PoE и Wi‑Fi-узлы поднялись.
NAS/NVR: storage pool и диски без новых ошибок.
Камеры снова пишут архив.
Home Assistant не находится в Recovery Mode.
MQTT/Zigbee2MQTT и coordinator доступны.
Zigbee routers вернулись, battery devices постепенно обновляются.
Котёл, насосы, септик и дренаж в штатном состоянии.
Ворота, домофон и локальный доступ работают.
ИБП снова заряжается и не сообщает об ошибках.
Последние backup-задачи NAS/HA снова выполняются.
Сделайте карту зависимостей дома
После первого серьёзного blackout обычно становится видно, какие системы зависят друг от друга. Полезно один раз записать реальную цепочку.
Такая схема помогает понять, что действительно нужно резервировать. Например, бесполезно питать Home Assistant от UPS, если Ethernet coordinator Zigbee получает PoE от незарезервированного коммутатора.
Что читать по конкретной проблеме
После отключения света часть систем так и не восстановилась?
Пришлите простую схему: какой роутер и ONT, есть ли PoE-коммутатор, NAS/NVR, Home Assistant, Zigbee coordinator и ИБП. Напишите, что уже работает, а что осталось offline. Не присылайте пароли, токены и ключи. Для проблем электропитания в Туле минимальный выезд и диагностика — от 5000 ₽.
Частые вопросы после длительного отключения света
В каком порядке включать роутер и NAS после blackout?
Сначала убедитесь в нормальном электропитании, затем восстановите базовую сеть — ONT/роутер/коммутаторы — и только после неё диагностируйте NAS, NVR и серверы. Большинство устройств можно оставить включаться автоматически.
Почему интернет не появился сразу после включения света?
ONT, оборудование провайдера и роутер загружаются независимо. Сначала проверьте индикацию линии и WAN, затем DHCP и DNS. Factory reset обычно не нужен.
Почему Synology пишет Improper shutdown?
NAS потерял питание без штатного завершения работы. После такого события проверьте Storage Manager, storage pool, volume и диски. UPS снижает риск таких отключений.
Почему Home Assistant открылся в Recovery Mode?
Нормальному запуску помешала проблема конфигурации или storage. В этом режиме пользовательские integrations и automations не работают. Сначала смотрят System Logs и при необходимости восстанавливают backup.
Нужно ли заново pair Zigbee после отключения света?
Обычно нет. Сначала должны вернуться coordinator и питаемые Zigbee routers, затем сеть восстанавливает маршруты, а battery devices постепенно выходят на связь.
Почему камеры появились, но архив не пишется?
Проверьте NVR/NAS, диск или том записи и состояние сервиса видеонаблюдения. Доступный live view ещё не подтверждает работу архива.
Почему ИБП после blackout показывает мало автономности?
Аккумулятор может быть ещё не полностью заряжен. Если после нормального заряда runtime остаётся сильно ниже прежнего, проверяют состояние батареи, нагрузку и сам UPS.
Когда уже нужен специалист?
При запахе, нагреве или треске щита, повторном срабатывании защиты, ненормальном напряжении, ошибках котла/насосов или если критичная инфраструктура не восстанавливается после проверки нижних слоёв.