После отключения света: как правильно восстановить роутер, NAS и умный дом

Дом после blackout · сеть · NAS · камеры · Home Assistant Электричество включили после долгого отключения: в каком порядке проверять роутер, NAS, камеры, Home Assistant и отопление После длительного отключения света техника редко возвращается в рабочее состояние одновременно. Роутер уже загрузился, а ONT ещё нет; NAS включился, но массив выполняет проверку; Home Assistant стартовал раньше MQTT или сетевого координатора; Zigbee-устройства ещё восстанавливают mesh. Если перезапускать всё подряд, временный процесс восстановления легко принять за неисправность. Сначала питание Перед запуском чувствительной техники убедитесь, что нет опасных признаков и питание стабильно Потом инфраструктура ONT/роутер → коммутаторы → серверы/NAS → Home Assistant → конечные устройства Не сбрасывайте настройки Factory reset редко нужен после обычного blackout и часто только усложняет восстановление

Электричество уже вернулось Первые минуты: не спешите включать всю технику одновременно Этот гайд начинается после того, как внешнее электроснабжение уже восстановлено. Если света всё ещё нет, автомат или УЗО повторно отключается, есть запах гари, треск, дым, оплавление или необычно яркий/тусклый свет, сначала нужна диагностика электропитания. Свет заметно ярче или тусклее обычного Не включайте чувствительную электронику до проверки напряжения. Реле напряжения не возвращает питание Не обходите защиту ради запуска оборудования. Щит пахнет, трещит или греется Не разбирайте его и не пытайтесь подтягивать соединения. Защита снова отключается Повторное включение без поиска причины может быть опасно. Работы внутри электрощита выполняет специалист. Владелец может визуально проверить индикаторы и показания доступных приборов, но не должен измерять 230/400 В на открытых токоведущих частях.

Рабочая последовательность В каком порядке восстанавливать технически насыщенный дом 01 Электропитание Нормальное напряжение, щит без опасных признаков, ИБП вернулись в online. 02 Базовая сеть ONT/ONU или модем, основной роутер, затем основные Ethernet-коммутаторы. 03 PoE и Wi‑Fi PoE-коммутатор, точки доступа, Mesh-узлы, сетевые координаторы. 04 NAS / NVR / серверы Проверить storage pool, диски и отсутствие последствий improper shutdown. 05 Home Assistant Дождаться нормального запуска, затем проверить MQTT, Zigbee и интеграции. 06 Конечные устройства Zigbee, камеры, домофон, умные розетки и другие клиенты. 07 Инженерия дома Отопление, насосы, септик, дренаж, ворота и критичные сценарии. Это порядок диагностики, а не обязательная ручная процедура включения. Большая часть оборудования включится автоматически. Смысл последовательности в том, чтобы сначала убедиться в работе нижнего слоя и только потом искать неисправность выше.

Шаг 1 после питания Восстановите интернет и локальную сеть Home Assistant, NAS, камеры и сетевые координаторы часто выглядят «сломавшимися», когда на самом деле не поднялась базовая IP-сеть. Если используется отдельный ONT/ONU Сначала дождитесь его нормальной индикации оптической линии и Ethernet. Затем проверяйте основной роутер. Конкретные индикаторы зависят от модели и оператора. На роутере проверьте получил ли WAN рабочее подключение;

раздаётся ли DHCP клиентам;

работает ли DNS;

поднялись ли VPN-подключения и политики маршрутизации;

вернулись ли Mesh-узлы и дополнительные точки доступа;

нет ли проблемы только у одного клиента. Не нажимайте Reset на роутере. После blackout чаще нужен обычный запуск или поиск проблемы WAN, а не сброс конфигурации. Factory reset удаляет пользовательские настройки и может превратить небольшой сбой в полную перенастройку сети. Если нужно контролируемо перезапустить сетевой тракт, делайте это один раз и дайте устройствам полностью загрузиться. Постоянное выключение и включение каждые 30 секунд мешает диагностике.

PoE и точки доступа Почему Wi‑Fi, камеры или координатор могут вернуться позже роутера В больших домашних сетях роутер — только первый слой. За ним могут находиться управляемый switch, PoE-коммутатор, точки доступа, видеокамеры и Ethernet-координатор Zigbee. Роутер → Core switch → PoE switch → AP / камеры / coordinator Если PoE-коммутатор ещё стартует или завис после восстановления питания, Home Assistant может показывать сразу десятки unavailable-устройств, хотя проблема находится в одном сетевом узле. Проверьте линки uplink-портов;

появились ли точки доступа в контроллере;

получили ли PoE-устройства адреса;

не отключился ли PoE-бюджет или отдельный порт;

не изменился ли IP сетевого coordinator после DHCP.

NAS и NVR После аварийного отключения сначала проверяют хранилище, а не приложения Если NAS успел корректно завершить работу через ИБП, вероятность проблем значительно ниже. Если питание оборвалось внезапно, Synology предупреждает, что improper shutdown может привести к ошибкам файловой системы или проблемам работы системы. 1 DSM доступен? Убедитесь, что NAS действительно загрузился и доступен по сети. 2 Storage Pool Healthy? Проверьте состояние пула и тома в Storage Manager. 3 Диски без новых предупреждений? Не игнорируйте новый Critical/Warning после blackout. 4 Нет RAID rebuild? Во время восстановления массива NAS может быть заметно медленнее. 5 Пакеты запустились? Surveillance Station, Hyper Backup, Synology Photos и другие службы могут стартовать позже DSM. 6 Backup снова выполняется? Проверьте расписание, destination и ошибки последней задачи. Не перезагружайте NAS несколько раз подряд во время проверки массива. Если Storage Manager выполняет восстановление или другую тяжёлую операцию, дайте системе закончить её либо сначала разберитесь с состоянием накопителей. В DSM можно заранее включить автоматический запуск после восстановления электропитания. При использовании ИБП Synology также рекомендует заранее проверить сценарий power outage simulation и корректное завершение работы.

Home Assistant Home Assistant загрузился — это ещё не значит, что весь умный дом готов После включения питания Home Assistant может стартовать раньше MQTT broker, Zigbee2MQTT, NAS, сетевого coordinator или облачных сервисов. Современные интеграции могут повторять попытки подключения после недоступности устройства, поэтому не каждое unavailable требует перезапуска всего HA. Проверяйте по слоям Открывается ли сам интерфейс Home Assistant. Нет ли красного уведомления Recovery Mode. Settings → System → Logs: есть ли ошибки, появившиеся именно после blackout. Запущены ли MQTT, Zigbee2MQTT, ESPHome и другие необходимые сервисы. Доступны ли сетевые интеграции после восстановления LAN. Только затем проверяйте отдельные устройства и automations. Recovery Mode — это не обычный рабочий режим. Home Assistant запускает минимальный набор системных интеграций, если нормальному старту мешает проблема конфигурации или повреждение storage. Пользовательские integrations, devices, automations и scripts в Recovery Mode не активны. Внезапная потеря питания прямо во время записи является одной из возможных причин повреждения configuration storage. Если HA перешёл в Recovery Mode, сначала читайте логи и рассматривайте восстановление backup, а не сбрасывайте систему.

Zigbee Не удаляйте unavailable-устройства сразу после запуска Zigbee mesh восстанавливается не мгновенно. Сначала появляется coordinator, затем постоянно питаемые routers, после чего конечные устройства восстанавливают маршруты и выходят на связь. Coordinator → mains-powered routers → mesh routes → battery devices Для Zigbee2MQTT есть ещё один нюанс: если availability включён, активные устройства по умолчанию имеют timeout 10 минут. Если Zigbee2MQTT был выключен дольше, после старта они могут сначала отображаться offline, пока снова не отметятся в сети. Для пассивных батарейных устройств стандартный timeout намного длиннее — 25 часов. После крупных изменений Zigbee-сеть умеет самовосстанавливаться, но маршрутизация может стабилизироваться от нескольких минут до более длительного времени. Не запускайте массовый re-pair сразу. Что делать убедиться, что coordinator доступен;

проверить постоянно питаемые розетки/реле/лампы-routers;

дать mesh время;

разбудить отдельные батарейные датчики штатным способом;

только после этого переходить к reconfigure/rejoin.

Камеры и видеонаблюдение Проверяйте не картинку в приложении, а всю цепочку записи Камера может открываться в приложении, но не писать архив. Или наоборот: NVR пишет локально, а удалённого доступа пока нет. Сначала камера Получила ли питание, появился ли линк, IP-адрес и локальный stream. Потом NVR/NAS Видит ли камеру, идёт ли запись, доступен ли диск/том архива. Потом удалённый доступ VPN, облако, DDNS и мобильное приложение проверяются уже после локальной записи. Потом события Детекция, push и интеграция Home Assistant идут последним уровнем. Для охранной ценности важнее сначала убедиться, что архив снова пишется, а не что открылась красивая карточка камеры в Home Assistant.

Отопление и инженерия После сети и серверов обязательно проверьте физические системы дома В частном доме нормальный интернет ещё не означает, что котёл, насосы или септик восстановились правильно. Котёл Есть ли ошибка, штатная температура и запрос на отопление. Циркуляционные насосы Вернулась ли работа, нет ли аварийной индикации. Скважина / насосная станция Есть ли давление и нормальная автоматика. Септик Компрессор, насосы и сигнализация по инструкции системы. Дренаж Особенно важен после осадков и длительного отсутствия питания. Ворота и калитка Проверить штатный привод и локальное управление. Не пытайтесь «оживить» котёл или насос увеличением автомата, обходом защиты или прямым подключением. Если оборудование выдаёт повторную электрическую ошибку, нужно разбираться с причиной и его документацией.

ИБП после blackout Проверьте не только оборудование, но и сам резерв питания После долгого отключения UPS мог глубоко разрядиться. Даже если сеть уже вернулась, его аккумулятору нужно время на восстановление заряда. Проверьте статус Online, Battery, Replace Battery, Overload и другие события. Не тестируйте его сразу глубоким разрядом Сначала дайте батарее нормально зарядиться по инструкции производителя. Если ИБП раньше держал систему значительно дольше, а после аварии автономность резко сократилась, это уже отдельная диагностика: аккумулятор, нагрузка, температура или зарядная часть.

Типичные ошибки Чего не стоит делать после восстановления питания Factory reset роутера Сначала проверяют WAN, DHCP, DNS и физические соединения. Удаление Zigbee-устройств Mesh может ещё восстанавливаться после возврата питания. Многократный reboot NAS Особенно если массив выполняет восстановление или проверку. Restart всего Home Assistant из-за одной integration Некоторые интеграции можно перезагрузить отдельно после восстановления их устройства. Обход реле напряжения Если защита не возвращает питание, сначала выясняют причину. Обновление всего сразу Blackout — плохой момент одновременно обновлять DSM, HA, Zigbee2MQTT и firmware устройств.

Короткий чек-лист Дом после длительного отключения: что должно быть проверено ✓ Питание стабильно, опасных признаков нет. ✓ ONT/ONU и основной роутер работают. ✓ Коммутаторы, PoE и Wi‑Fi-узлы поднялись. ✓ NAS/NVR: storage pool и диски без новых ошибок. ✓ Камеры снова пишут архив. ✓ Home Assistant не находится в Recovery Mode. ✓ MQTT/Zigbee2MQTT и coordinator доступны. ✓ Zigbee routers вернулись, battery devices постепенно обновляются. ✓ Котёл, насосы, септик и дренаж в штатном состоянии. ✓ Ворота, домофон и локальный доступ работают. ✓ ИБП снова заряжается и не сообщает об ошибках. ✓ Последние backup-задачи NAS/HA снова выполняются.

Как подготовиться к следующему отключению Сделайте карту зависимостей дома После первого серьёзного blackout обычно становится видно, какие системы зависят друг от друга. Полезно один раз записать реальную цепочку. Электричество Ввод · щит · UPS → Сеть ONT · router · switches · Wi‑Fi → Сервисы NAS · NVR · HA · MQTT · Zigbee2MQTT → Дом Камеры · свет · климат · доступ · автоматика Такая схема помогает понять, что действительно нужно резервировать. Например, бесполезно питать Home Assistant от UPS, если Ethernet coordinator Zigbee получает PoE от незарезервированного коммутатора.

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Диагностика сложной домашней инфраструктуры После отключения света часть систем так и не восстановилась? Пришлите простую схему: какой роутер и ONT, есть ли PoE-коммутатор, NAS/NVR, Home Assistant, Zigbee coordinator и ИБП. Напишите, что уже работает, а что осталось offline. Не присылайте пароли, токены и ключи. Для проблем электропитания в Туле минимальный выезд и диагностика — от 5000 ₽. Описать проблему в MAXTelegramДистанционный разбор