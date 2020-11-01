Домашний AI-сервер для локальной LLM: какое железо выбрать в 2026

Локальный ИИ · домашний сервер · 24/7

Домашний AI-сервер для локальной LLM: железо, Ollama, Open WebUI и удалённый доступ

Отдельный AI-сервер удобен, когда локальная модель нужна не только на одном ПК: чат с телефона, работа с документами, coding-agent, Home Assistant, API для программ и несколько пользователей. Главный вопрос при сборке — не «какой процессор самый мощный», а сколько VRAM нужно модели и сколько тепла, шума и электричества вы готовы держать дома 24/7.

Актуально: сентябрь 2026 Linux · Windows · Docker Ollama · Open WebUI · llama.cpp
12–32 ГБ VRAM Ollama Open WebUI Docker Tailscale 24/7
Короткий вывод. Для домашнего AI-сервера первым параметром выбирайте VRAM. 12 ГБ — минимально интересный уровень, 16 ГБ заметно удобнее, 24 ГБ остаются очень сильным домашним sweet spot, а 32 ГБ дают новый запас под большие модели и контекст. CPU среднего класса обычно достаточен; гораздо важнее GPU, 32–64 ГБ RAM, быстрый NVMe, нормальный БП, airflow и безопасный сетевой доступ.

Зачем вообще отдельный AI-сервер

Если локальная модель нужна только иногда на одном игровом ПК, отдельная машина не обязательна. Но сервер начинает иметь смысл, когда LLM превращается в инфраструктуру.

Чат с нескольких устройств Ноутбук, телефон и планшет используют одну модель и одну историю.
RAG и документы Knowledge Base работает независимо от рабочего компьютера.
Coding-agent Модель может жить на мощном сервере, а Codex/OpenCode — на ноутбуке.
Home Assistant Умный дом обращается к отдельному inference-серверу по LAN.
Собственный API Локальные приложения получают единый endpoint.
24/7 сервис Не нужно держать основной рабочий ПК постоянно включённым.

Свежие обсуждения домашних AI-серверов в 2026 году часто сводятся к одной проблеме: пользователю нужен персональный ассистент для документов, календаря, писем и Home Assistant, но бюджет ограничен. Это хороший сценарий именно для отдельной машины — если правильно подобрать размер модели под VRAM.

Как выглядит нормальная домашняя архитектура

Клиенты Ноутбук · телефон · HA · IDE

Пользовательские устройства и приложения.

Интерфейс Open WebUI / API

Чат, пользователи, файлы и маршрутизация запросов.

Inference Ollama / llama.cpp

Загрузка модели и вычисления на GPU.

Если нужен RAG, к этой схеме добавляются embedding-модель и vector database. Если сервер используется для Home Assistant, сам Home Assistant лучше оставить независимым: выключение экспериментального AI-сервера не должно останавливать свет, отопление и базовые автоматизации.

Почему сборку AI-сервера нужно начинать с GPU

Для локальной LLM главное ограничение — память, где находятся веса и KV-cache. На GPU это VRAM.

Можно купить дорогой 16-ядерный процессор и 128 ГБ RAM, но если видеокарта имеет только 8 ГБ, быстрый GPU-inference всё равно ограничен примерно этим объёмом. Большая модель уйдёт в CPU-offload и потеряет скорость.

выбор сервера: задача → модель → VRAM → GPU → остальная платформа

Поэтому сначала определите, какой класс моделей вам нужен:

  • 7–8B — чат, простые tools, лёгкий coding;
  • 12–14B — заметно сильнее при умеренных требованиях;
  • 20–32B — серьёзный локальный assistant/coding/reasoning;
  • 70B+ — уже другой бюджет, multi-GPU или большой объём unified memory/RAM.

Детально по моделям: какие локальные LLM выбирать для 8, 12, 16 и 24 ГБ VRAM.

Какой объём VRAM выбирать в 2026 году

VRAM Примеры GPU-класса Практический сценарий
12 ГБ RTX 3060 12GB, RTX 5070 12GB 7–14B, небольшие multimodal и coding-модели.
16 ГБ RTX 5060 Ti 16GB, RTX 5070 Ti 16GB 14B с хорошим запасом, часть 20B, больший context.
24 ГБ RTX 3090 / 3090 Ti Многие 20–32B Q4, RAG, coding-agent, серьёзный домашний backend.
32 ГБ RTX 5090 Больше 30B-класса, длиннее context, более тяжёлые multimodal/agentic задачи.

NVIDIA официально указывает 16 ГБ GDDR7 для RTX 5060 Ti и RTX 5070 Ti, 24 ГБ GDDR6X для RTX 3090 и 32 ГБ GDDR7 для RTX 5090. Для локальных LLM именно объём памяти часто важнее игровой позиции карты в линейке.

12 ГБ: минимальный разумный серверный старт

12 ГБ уже позволяют полностью держать на GPU многие 7–14B модели. Это заметно практичнее 8 ГБ, особенно если сервер должен обслуживать tools, RAG или несколько приложений.

16 ГБ: современный средний класс

Здесь появляется больше свободы для 14B и отдельных 20B-моделей. Например, gpt-oss-20b рассчитан примерно на 16 ГБ памяти, хотя большой контекст всё равно требует запаса.

24 ГБ: домашний sweet spot

Именно поэтому б/у RTX 3090 остаётся популярной в local AI: 24 ГБ VRAM дают доступ к классу моделей, который 12–16 ГБ уже ограничивают.

Покупка б/у RTX 3090 требует проверки охлаждения и состояния памяти. Карта мощная и горячая; для сервера 24/7 важны исправные вентиляторы, нормальные температуры GDDR6X и качественный блок питания.

32 ГБ: одна GPU без multi-GPU сложности

RTX 5090 с 32 ГБ GDDR7 даёт ещё 8 ГБ сверх привычного 24-ГБ уровня. Для local AI это означает не только более крупную модель, но и больше места под KV-cache, vision и параллельные запросы.

Какой процессор нужен AI-серверу

Если основная модель полностью находится на GPU, CPU уже не должен быть флагманским.

CPU занимается:

  • запуском контейнеров;
  • токенизацией и частью runtime;
  • RAG ingestion;
  • embeddings, если они не на GPU;
  • Open WebUI;
  • Docker и системными сервисами;
  • CPU-offload, если VRAM не хватает.
Для одной GPU обычно выгоднее вложить дополнительные деньги в VRAM, чем переходить с нормального 6–8-ядерного CPU на дорогой 16-ядерный.

Более сильный CPU нужен, если планируется большой CPU-offload, несколько embedding/rerank задач, heavy document processing или сервер выполняет ещё и другие функции.

Сколько системной RAM ставить

RAM Для чего достаточно
32 ГБ Минимально нормальная система с одной GPU и моделями, полностью помещающимися в VRAM.
64 ГБ Оптимальный запас для RAG, Docker, больших GGUF и частичного offload.
128 ГБ Крупные модели с CPU-offload, несколько сервисов, большие базы документов.

Для 24-ГБ GPU я бы рассматривал 64 ГБ RAM как практичный домашний уровень. Это не обязательная математическая пара, а удобный запас для реальной системы.

Сколько SSD нужно под локальные модели

Модели быстро съедают диск. Даже если одновременно запускается одна, пользователь обычно хранит несколько вариантов и quantizations.

1 ТБ NVMe Минимальный старт, если хранится несколько небольших моделей.
2 ТБ NVMe Практичный выбор для активных экспериментов, coding и RAG.
4 ТБ+ Большая библиотека GGUF, multimodal, embedding и datasets.

Сама генерация не требует постоянного чтения модели с SSD после загрузки в RAM/VRAM, поэтому экстремальная скорость Gen5 NVMe редко важнее ёмкости и надёжности.

Для моделей используйте SSD, а не HDD. HDD можно оставить для архивов и резервных копий.

Блок питания: где нельзя экономить

AI-нагрузка может держать GPU под высокой нагрузкой гораздо дольше, чем обычная игра. Поэтому блок питания должен иметь нормальный запас и подходящие кабели.

При выборе смотрите:

  • рекомендации производителя конкретной GPU;
  • потребление CPU;
  • пиковые нагрузки;
  • качество кабелей и разъёмов;
  • режим 24/7;
  • температуру внутри корпуса.
Не выбирайте БП только по сумме «GPU watts + CPU watts». Нужны запас, нормальная элементная база и корректное питание конкретной видеокарты.

Корпус и охлаждение важнее красивой сборки

Сервер может генерировать ответы часами, индексировать документы и обслуживать несколько пользователей. Это длительная нагрузка.

Для домашнего AI-сервера важны:

  • прямой приток воздуха к GPU;
  • 2–3 нормальных intake fan;
  • эффективный exhaust;
  • свободное пространство вокруг видеокарты;
  • неперегретый NVMe;
  • пылевые фильтры;
  • возможность чистить сервер без полной разборки.

Undervolt для 24/7

На некоторых GPU разумный undervolt или power limit способен заметно уменьшить шум и энергопотребление при умеренной потере throughput. Но конкретные значения зависят от карты, поэтому готовый профиль из чужого форума копировать нельзя.

Linux или Windows для AI-сервера

Linux Лучше подходит для headless 24/7, Docker, SSH, systemd и серверных workflows.
Windows Проще пользователю, который уже знает Windows и хочет быстро поставить Ollama/LM Studio.
Proxmox Полезен, если машина одновременно является гипервизором, но GPU passthrough добавляет сложность.

Для отдельного сервера, который будет стоять без монитора и работать 24/7, обычный Ubuntu/Debian-подобный Linux чаще проще в эксплуатации. Для первого теста на уже имеющемся ПК Windows тоже полностью пригодна.

Если нужен именно многосервисный гипервизор, на сайте уже есть отдельный материал: Proxmox VE для домашнего сервера.

Ollama как backend домашнего сервера

Ollama удобна тем, что управляет моделями и предоставляет API. По умолчанию локальный API работает на порту 11434.

Для сервера в домашней сети Ollama должна слушать LAN-интерфейс, а firewall — разрешать доступ только из доверенной сети.

Пример настройки listen address
OLLAMA_HOST=0.0.0.0:11434
Не пробрасывайте 11434 напрямую через роутер в интернет. Локальный Ollama API не следует воспринимать как публичный сервис с полноценной perimeter-authentication.

Open WebUI: нормальный интерфейс для домашнего сервера

Open WebUI даёт web-чат, пользователей, файлы, Knowledge Base и подключения к нескольким inference backend.

Официальный Quick Start поддерживает как отдельный Open WebUI, так и образ, где Ollama находится в том же контейнерном стеке.

Open WebUI + Ollama в одном контейнерном образе
docker run -d \
  -p 3000:8080 \
  --gpus=all \
  -v ollama:/root/.ollama \
  -v open-webui:/app/backend/data \
  -e WEBUI_SECRET_KEY=YOUR_LONG_SECRET \
  --name open-webui \
  --restart always \
  ghcr.io/open-webui/open-webui:ollama

Для более прозрачной архитектуры я предпочитаю разделять Ollama и Open WebUI: inference можно обновлять, перезапускать или переносить независимо от интерфейса.

Когда вместо Ollama нужен llama.cpp server

llama.cpp полезен, когда нужен максимальный контроль над GGUF, context, GPU layers, KV-cache, batching и server parameters.

Актуальный llama-server поддерживает OpenAI-compatible chat/responses/embeddings, Anthropic-compatible Messages, parallel decoding, continuous batching, multimodal и tool use.

Пример сервера
llama-server -m model.gguf -c 32768 --port 8080

Если нужно обслуживать несколько запросов одновременно:

4 parallel slots
llama-server -m model.gguf -c 32768 -np 4
Параллельность расходует память. Один сервер, который отлично работает для одного пользователя, может уйти в дефицит KV-cache при четырёх одновременных сессиях.

Какая сеть нужна AI-серверу

Сама генерация LLM не требует гигабитов сети: ответы идут текстом. Но большие файлы, модели и RAG ingestion уже чувствительны к LAN.

Сеть Практика
1 GbE Достаточно для чата, API, Home Assistant и большинства домашних задач.
2.5 GbE Полезно при работе с NAS, большими документами и частых копированиях моделей.
10 GbE Нужно скорее для тяжёлого storage/data workflow, чем ради самого inference.

Сервер лучше подключать кабелем. Wi‑Fi оставьте клиентам.

Как безопасно пользоваться AI-сервером вне дома

Самый простой принцип: не публиковать inference и admin-порты напрямую.

Для личного доступа подойдёт VPN. Например, Tailscale создаёт зашифрованное peer-to-peer соединение между вашими устройствами и позволяет обращаться к домашним сервисам без обычного port forwarding.

Вне дома Ноутбук / телефон

Клиент VPN.

VPN Tailscale / WireGuard

Защищённый туннель.

Дом Open WebUI

Не открыт всему интернету.

Если у вас уже есть собственный WireGuard на роутере, отдельный Tailscale не обязателен. Главное — private network access, а не публичный порт.

Что меняется, если пользователей несколько

Для одного человека главная характеристика — latency. Для семьи или небольшой команды важен throughput.

Несколько одновременных запросов увеличивают:

  • KV-cache;
  • RAM/VRAM;
  • очередь запросов;
  • нагрузку на Open WebUI и vector DB;
  • среднюю задержку ответа.

Если реальная задача — много пользователей и высокий throughput, домашний Ollama/llama.cpp может перестать быть оптимальным. Тогда стоит смотреть на vLLM или SGLang.

Сколько электричества съедает сервер 24/7

Нельзя считать годовое потребление по максимальному TDP GPU: сервер большую часть времени может простаивать. Но и нельзя ориентироваться только на idle, если LLM активно используется.

Правильный способ:

  1. измерить idle из розетки;
  2. измерить среднюю мощность при типовом inference;
  3. оценить часов активной нагрузки в сутки;
  4. умножить на свой тариф.
кВт·ч/мес ≈ (idle W × idle h + load W × load h) × 30 / 1000

Power limit и автоматическая выгрузка моделей из памяти могут заметно улучшить домашний профиль потребления.

Три разумных уровня домашнего AI-сервера

Уровень 1 Бюджетный локальный AI
  • GPU: 12 ГБ VRAM;
  • RAM: 32 ГБ;
  • SSD: 1–2 ТБ NVMe;
  • CPU: нормальный 6-ядерный;
  • LAN: 1 GbE.

7–14B, простой RAG, Home Assistant, личный чат.

Уровень 2 Домашний sweet spot
  • GPU: 24 ГБ VRAM;
  • RAM: 64 ГБ;
  • SSD: 2 ТБ NVMe;
  • CPU: 6–8 современных ядер;
  • LAN: 1/2.5 GbE.

20–32B Q4, coding-agent, документы, несколько клиентов.

Уровень 3 Мощная single-GPU станция
  • GPU: 32 ГБ VRAM;
  • RAM: 64–128 ГБ;
  • SSD: 2–4 ТБ;
  • CPU: 8+ ядер;
  • серьёзный PSU и airflow.

Крупнее модели, длинный context, vision, больше parallel workload.

Я сознательно не привязываю эти конфигурации к фиксированной цене. Рынок новых и б/у GPU меняется быстрее, чем архитектура сервера. Сначала определите VRAM-класс, затем сравнивайте конкретные предложения.

Главные ошибки при сборке AI-сервера

1. Покупать мощный CPU и слабую GPU

Для GPU-inference это почти всегда неправильное распределение бюджета.

2. Выбирать видеокарту по gaming benchmark

RTX с большей VRAM может быть полезнее для LLM, даже если игровая карта другого класса быстрее в FPS.

3. Ставить ровно столько RAM, сколько весит модель

ОС, Docker, RAG и offload тоже требуют память.

4. Ставить одну огромную модель на 99% VRAM

Не останется места под context и parallel requests.

5. Пробрасывать Open WebUI/Ollama в интернет

Для личной системы проще и безопаснее VPN.

6. Делать AI-сервер критичным для умного дома

Локальная LLM может зависнуть, обновиться или съесть всю память. Базовые автоматизации должны жить отдельно.

7. Пытаться объединить NAS, HA, gaming и AI без плана

Одна коробка возможна, но GPU passthrough, storage, backup и перезагрузки быстро усложняют эксплуатацию.

Частые вопросы

Хватит ли RTX 3060 12 ГБ для домашнего AI-сервера?

Да, для 7–14B и многих небольших local assistant задач. Это хороший бюджетный уровень, если скорость и качество модели устраивают.

Почему RTX 3090 до сих пор популярна для LLM?

Из-за 24 ГБ VRAM. Для local AI объём памяти даёт доступ к 20–32B-классу, а на вторичном рынке 3090 часто рассматривают как недорогой путь к 24 ГБ.

Лучше RTX 5060 Ti 16 ГБ или старая 3090 24 ГБ?

Если ключевой критерий — максимальный размер модели, 24 ГБ дают другой класс вместимости. Если модель помещается в 16 ГБ, новая архитектура может быть удобнее по другим параметрам. Выбирать нужно под конкретную модель и нагрузку.

Нужен ли Xeon/Epyc?

Для одной GPU обычно нет. Серверный CPU становится интереснее при большом CPU-offload, множестве PCIe-устройств, нескольких GPU или смешанной серверной нагрузке.

Можно ли поставить две RTX 3090?

Да, многие runtimes умеют распределять модель между несколькими GPU. Но потребуются подходящие PCIe-слоты, корпус, питание и охлаждение; это уже заметно сложнее single-GPU системы.

Нужен ли Proxmox?

Нет. Для выделенного AI-сервера обычный Linux проще. Proxmox полезен, если машина сознательно будет гипервизором для нескольких независимых систем.

Можно ли пользоваться сервером с телефона вне дома?

Да. Open WebUI работает через браузер. Для удалённого доступа используйте WireGuard/Tailscale или другую защищённую VPN-схему вместо прямого port forwarding.

Нужен ли 10-гигабитный Ethernet?

Для самого LLM-чата нет. 1 GbE хватает. 2.5/10 GbE полезны при больших файлах, NAS и постоянной передаче datasets/models.

Свежий спрос

Почему домашний AI-сервер — отдельный growing intent

В свежей ветке LocalLLM от 17 сентября 2026 пользователь как раз ищет бюджетный персональный сервер для писем, календаря, Home Assistant и личных данных без внешних API. Похожие вопросы регулярно появляются вокруг Mac mini, б/у RTX 3090, RTX 3060 12GB и компактных домашних машин.

Общая тенденция понятна: пользователю уже мало «запустить модель на ПК». Он хочет постоянный локальный сервис, доступный всем своим устройствам.

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Что читать дальше

Модели по объёму VRAM Что реально запускать на 8, 12, 16 и 24 ГБ. Локальный RAG по PDF Open WebUI, embeddings, OCR и Knowledge Base. Ollama Модели, API, GPU, каталог хранения и сеть.

Первичные источники

Документация

Подбор домашнего AI-сервера

Нужно понять, какое железо брать именно под ваши модели?

Можно подобрать GPU по VRAM, RAM, SSD, блок питания и сетевую схему, а затем настроить Ollama/Open WebUI и безопасный удалённый доступ без публикации inference-портов в интернет.
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