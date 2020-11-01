Домашний AI-сервер для локальной LLM: какое железо выбрать в 2026

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Домашний AI-сервер для локальной LLM: железо, Ollama, Open WebUI и удалённый доступ
Отдельный AI-сервер удобен, когда локальная модель нужна не только на одном ПК: чат с телефона, работа с документами, coding-agent, Home Assistant, API для программ и несколько пользователей. Главный вопрос при сборке — не «какой процессор самый мощный», а сколько VRAM нужно модели и сколько тепла, шума и электричества вы готовы держать дома 24/7.
Зачем вообще отдельный AI-сервер
Если локальная модель нужна только иногда на одном игровом ПК, отдельная машина не обязательна. Но сервер начинает иметь смысл, когда LLM превращается в инфраструктуру.
Свежие обсуждения домашних AI-серверов в 2026 году часто сводятся к одной проблеме: пользователю нужен персональный ассистент для документов, календаря, писем и Home Assistant, но бюджет ограничен. Это хороший сценарий именно для отдельной машины — если правильно подобрать размер модели под VRAM.
Как выглядит нормальная домашняя архитектура
Пользовательские устройства и приложения.
Чат, пользователи, файлы и маршрутизация запросов.
Загрузка модели и вычисления на GPU.
Если нужен RAG, к этой схеме добавляются embedding-модель и vector database. Если сервер используется для Home Assistant, сам Home Assistant лучше оставить независимым: выключение экспериментального AI-сервера не должно останавливать свет, отопление и базовые автоматизации.
Почему сборку AI-сервера нужно начинать с GPU
Для локальной LLM главное ограничение — память, где находятся веса и KV-cache. На GPU это VRAM.
Можно купить дорогой 16-ядерный процессор и 128 ГБ RAM, но если видеокарта имеет только 8 ГБ, быстрый GPU-inference всё равно ограничен примерно этим объёмом. Большая модель уйдёт в CPU-offload и потеряет скорость.
Поэтому сначала определите, какой класс моделей вам нужен:
- 7–8B — чат, простые tools, лёгкий coding;
- 12–14B — заметно сильнее при умеренных требованиях;
- 20–32B — серьёзный локальный assistant/coding/reasoning;
- 70B+ — уже другой бюджет, multi-GPU или большой объём unified memory/RAM.
Детально по моделям: какие локальные LLM выбирать для 8, 12, 16 и 24 ГБ VRAM.
Какой объём VRAM выбирать в 2026 году
|VRAM
|Примеры GPU-класса
|Практический сценарий
|12 ГБ
|RTX 3060 12GB, RTX 5070 12GB
|7–14B, небольшие multimodal и coding-модели.
|16 ГБ
|RTX 5060 Ti 16GB, RTX 5070 Ti 16GB
|14B с хорошим запасом, часть 20B, больший context.
|24 ГБ
|RTX 3090 / 3090 Ti
|Многие 20–32B Q4, RAG, coding-agent, серьёзный домашний backend.
|32 ГБ
|RTX 5090
|Больше 30B-класса, длиннее context, более тяжёлые multimodal/agentic задачи.
NVIDIA официально указывает 16 ГБ GDDR7 для RTX 5060 Ti и RTX 5070 Ti, 24 ГБ GDDR6X для RTX 3090 и 32 ГБ GDDR7 для RTX 5090. Для локальных LLM именно объём памяти часто важнее игровой позиции карты в линейке.
12 ГБ: минимальный разумный серверный старт
12 ГБ уже позволяют полностью держать на GPU многие 7–14B модели. Это заметно практичнее 8 ГБ, особенно если сервер должен обслуживать tools, RAG или несколько приложений.
16 ГБ: современный средний класс
Здесь появляется больше свободы для 14B и отдельных 20B-моделей. Например, gpt-oss-20b рассчитан примерно на 16 ГБ памяти, хотя большой контекст всё равно требует запаса.
24 ГБ: домашний sweet spot
Именно поэтому б/у RTX 3090 остаётся популярной в local AI: 24 ГБ VRAM дают доступ к классу моделей, который 12–16 ГБ уже ограничивают.
32 ГБ: одна GPU без multi-GPU сложности
RTX 5090 с 32 ГБ GDDR7 даёт ещё 8 ГБ сверх привычного 24-ГБ уровня. Для local AI это означает не только более крупную модель, но и больше места под KV-cache, vision и параллельные запросы.
Какой процессор нужен AI-серверу
Если основная модель полностью находится на GPU, CPU уже не должен быть флагманским.
CPU занимается:
- запуском контейнеров;
- токенизацией и частью runtime;
- RAG ingestion;
- embeddings, если они не на GPU;
- Open WebUI;
- Docker и системными сервисами;
- CPU-offload, если VRAM не хватает.
Более сильный CPU нужен, если планируется большой CPU-offload, несколько embedding/rerank задач, heavy document processing или сервер выполняет ещё и другие функции.
Сколько системной RAM ставить
|RAM
|Для чего достаточно
|32 ГБ
|Минимально нормальная система с одной GPU и моделями, полностью помещающимися в VRAM.
|64 ГБ
|Оптимальный запас для RAG, Docker, больших GGUF и частичного offload.
|128 ГБ
|Крупные модели с CPU-offload, несколько сервисов, большие базы документов.
Для 24-ГБ GPU я бы рассматривал 64 ГБ RAM как практичный домашний уровень. Это не обязательная математическая пара, а удобный запас для реальной системы.
Сколько SSD нужно под локальные модели
Модели быстро съедают диск. Даже если одновременно запускается одна, пользователь обычно хранит несколько вариантов и quantizations.
Сама генерация не требует постоянного чтения модели с SSD после загрузки в RAM/VRAM, поэтому экстремальная скорость Gen5 NVMe редко важнее ёмкости и надёжности.
Для моделей используйте SSD, а не HDD. HDD можно оставить для архивов и резервных копий.
Блок питания: где нельзя экономить
AI-нагрузка может держать GPU под высокой нагрузкой гораздо дольше, чем обычная игра. Поэтому блок питания должен иметь нормальный запас и подходящие кабели.
При выборе смотрите:
- рекомендации производителя конкретной GPU;
- потребление CPU;
- пиковые нагрузки;
- качество кабелей и разъёмов;
- режим 24/7;
- температуру внутри корпуса.
Корпус и охлаждение важнее красивой сборки
Сервер может генерировать ответы часами, индексировать документы и обслуживать несколько пользователей. Это длительная нагрузка.
Для домашнего AI-сервера важны:
- прямой приток воздуха к GPU;
- 2–3 нормальных intake fan;
- эффективный exhaust;
- свободное пространство вокруг видеокарты;
- неперегретый NVMe;
- пылевые фильтры;
- возможность чистить сервер без полной разборки.
Undervolt для 24/7
На некоторых GPU разумный undervolt или power limit способен заметно уменьшить шум и энергопотребление при умеренной потере throughput. Но конкретные значения зависят от карты, поэтому готовый профиль из чужого форума копировать нельзя.
Linux или Windows для AI-сервера
Для отдельного сервера, который будет стоять без монитора и работать 24/7, обычный Ubuntu/Debian-подобный Linux чаще проще в эксплуатации. Для первого теста на уже имеющемся ПК Windows тоже полностью пригодна.
Если нужен именно многосервисный гипервизор, на сайте уже есть отдельный материал: Proxmox VE для домашнего сервера.
Ollama как backend домашнего сервера
Ollama удобна тем, что управляет моделями и предоставляет API. По умолчанию локальный API работает на порту
11434.
Для сервера в домашней сети Ollama должна слушать LAN-интерфейс, а firewall — разрешать доступ только из доверенной сети.
OLLAMA_HOST=0.0.0.0:11434
Open WebUI: нормальный интерфейс для домашнего сервера
Open WebUI даёт web-чат, пользователей, файлы, Knowledge Base и подключения к нескольким inference backend.
Официальный Quick Start поддерживает как отдельный Open WebUI, так и образ, где Ollama находится в том же контейнерном стеке.
docker run -d \
-p 3000:8080 \
--gpus=all \
-v ollama:/root/.ollama \
-v open-webui:/app/backend/data \
-e WEBUI_SECRET_KEY=YOUR_LONG_SECRET \
--name open-webui \
--restart always \
ghcr.io/open-webui/open-webui:ollama
Для более прозрачной архитектуры я предпочитаю разделять Ollama и Open WebUI: inference можно обновлять, перезапускать или переносить независимо от интерфейса.
Когда вместо Ollama нужен llama.cpp server
llama.cpp полезен, когда нужен максимальный контроль над GGUF, context, GPU layers, KV-cache, batching и server parameters.
Актуальный
llama-server поддерживает OpenAI-compatible chat/responses/embeddings, Anthropic-compatible Messages, parallel decoding, continuous batching, multimodal и tool use.
llama-server -m model.gguf -c 32768 --port 8080
Если нужно обслуживать несколько запросов одновременно:
llama-server -m model.gguf -c 32768 -np 4
Какая сеть нужна AI-серверу
Сама генерация LLM не требует гигабитов сети: ответы идут текстом. Но большие файлы, модели и RAG ingestion уже чувствительны к LAN.
|Сеть
|Практика
|1 GbE
|Достаточно для чата, API, Home Assistant и большинства домашних задач.
|2.5 GbE
|Полезно при работе с NAS, большими документами и частых копированиях моделей.
|10 GbE
|Нужно скорее для тяжёлого storage/data workflow, чем ради самого inference.
Сервер лучше подключать кабелем. Wi‑Fi оставьте клиентам.
Как безопасно пользоваться AI-сервером вне дома
Самый простой принцип: не публиковать inference и admin-порты напрямую.
Для личного доступа подойдёт VPN. Например, Tailscale создаёт зашифрованное peer-to-peer соединение между вашими устройствами и позволяет обращаться к домашним сервисам без обычного port forwarding.
Клиент VPN.
Защищённый туннель.
Не открыт всему интернету.
Если у вас уже есть собственный WireGuard на роутере, отдельный Tailscale не обязателен. Главное — private network access, а не публичный порт.
Что меняется, если пользователей несколько
Для одного человека главная характеристика — latency. Для семьи или небольшой команды важен throughput.
Несколько одновременных запросов увеличивают:
- KV-cache;
- RAM/VRAM;
- очередь запросов;
- нагрузку на Open WebUI и vector DB;
- среднюю задержку ответа.
Если реальная задача — много пользователей и высокий throughput, домашний Ollama/llama.cpp может перестать быть оптимальным. Тогда стоит смотреть на vLLM или SGLang.
Сколько электричества съедает сервер 24/7
Нельзя считать годовое потребление по максимальному TDP GPU: сервер большую часть времени может простаивать. Но и нельзя ориентироваться только на idle, если LLM активно используется.
Правильный способ:
- измерить idle из розетки;
- измерить среднюю мощность при типовом inference;
- оценить часов активной нагрузки в сутки;
- умножить на свой тариф.
Power limit и автоматическая выгрузка моделей из памяти могут заметно улучшить домашний профиль потребления.
Три разумных уровня домашнего AI-сервера
- GPU: 12 ГБ VRAM;
- RAM: 32 ГБ;
- SSD: 1–2 ТБ NVMe;
- CPU: нормальный 6-ядерный;
- LAN: 1 GbE.
7–14B, простой RAG, Home Assistant, личный чат.
- GPU: 24 ГБ VRAM;
- RAM: 64 ГБ;
- SSD: 2 ТБ NVMe;
- CPU: 6–8 современных ядер;
- LAN: 1/2.5 GbE.
20–32B Q4, coding-agent, документы, несколько клиентов.
- GPU: 32 ГБ VRAM;
- RAM: 64–128 ГБ;
- SSD: 2–4 ТБ;
- CPU: 8+ ядер;
- серьёзный PSU и airflow.
Крупнее модели, длинный context, vision, больше parallel workload.
Главные ошибки при сборке AI-сервера
1. Покупать мощный CPU и слабую GPU
Для GPU-inference это почти всегда неправильное распределение бюджета.
2. Выбирать видеокарту по gaming benchmark
RTX с большей VRAM может быть полезнее для LLM, даже если игровая карта другого класса быстрее в FPS.
3. Ставить ровно столько RAM, сколько весит модель
ОС, Docker, RAG и offload тоже требуют память.
4. Ставить одну огромную модель на 99% VRAM
Не останется места под context и parallel requests.
5. Пробрасывать Open WebUI/Ollama в интернет
Для личной системы проще и безопаснее VPN.
6. Делать AI-сервер критичным для умного дома
Локальная LLM может зависнуть, обновиться или съесть всю память. Базовые автоматизации должны жить отдельно.
7. Пытаться объединить NAS, HA, gaming и AI без плана
Одна коробка возможна, но GPU passthrough, storage, backup и перезагрузки быстро усложняют эксплуатацию.
Частые вопросы
Хватит ли RTX 3060 12 ГБ для домашнего AI-сервера?
Да, для 7–14B и многих небольших local assistant задач. Это хороший бюджетный уровень, если скорость и качество модели устраивают.
Почему RTX 3090 до сих пор популярна для LLM?
Из-за 24 ГБ VRAM. Для local AI объём памяти даёт доступ к 20–32B-классу, а на вторичном рынке 3090 часто рассматривают как недорогой путь к 24 ГБ.
Лучше RTX 5060 Ti 16 ГБ или старая 3090 24 ГБ?
Если ключевой критерий — максимальный размер модели, 24 ГБ дают другой класс вместимости. Если модель помещается в 16 ГБ, новая архитектура может быть удобнее по другим параметрам. Выбирать нужно под конкретную модель и нагрузку.
Нужен ли Xeon/Epyc?
Для одной GPU обычно нет. Серверный CPU становится интереснее при большом CPU-offload, множестве PCIe-устройств, нескольких GPU или смешанной серверной нагрузке.
Можно ли поставить две RTX 3090?
Да, многие runtimes умеют распределять модель между несколькими GPU. Но потребуются подходящие PCIe-слоты, корпус, питание и охлаждение; это уже заметно сложнее single-GPU системы.
Нужен ли Proxmox?
Нет. Для выделенного AI-сервера обычный Linux проще. Proxmox полезен, если машина сознательно будет гипервизором для нескольких независимых систем.
Можно ли пользоваться сервером с телефона вне дома?
Да. Open WebUI работает через браузер. Для удалённого доступа используйте WireGuard/Tailscale или другую защищённую VPN-схему вместо прямого port forwarding.
Нужен ли 10-гигабитный Ethernet?
Для самого LLM-чата нет. 1 GbE хватает. 2.5/10 GbE полезны при больших файлах, NAS и постоянной передаче datasets/models.
Свежий спрос
Почему домашний AI-сервер — отдельный growing intent
В свежей ветке LocalLLM от 17 сентября 2026 пользователь как раз ищет бюджетный персональный сервер для писем, календаря, Home Assistant и личных данных без внешних API. Похожие вопросы регулярно появляются вокруг Mac mini, б/у RTX 3090, RTX 3060 12GB и компактных домашних машин.
Общая тенденция понятна: пользователю уже мало «запустить модель на ПК». Он хочет постоянный локальный сервис, доступный всем своим устройствам.
Первичные источники
Документация
Подбор домашнего AI-сервера