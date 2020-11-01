DSPy · prompt optimization · GEPA · MIPROv2 · Ollama DSPy: как автоматически оптимизировать промпты и LLM-программы вместо ручного prompt engineering Большинство LLM-проектов долго живёт в режиме «поменяем ещё пару строк в system prompt и посмотрим». DSPy предлагает другой подход: описать задачу как программу, задать примеры и функцию качества, а instructions и few-shot demonstrations подбирать алгоритмически. Это особенно интересно там, где prompt уже стал частью production-логики и его нужно улучшать воспроизводимо, а не «на глаз». 3.3.1 stable актуальная стабильная версия от 21 августа 2026 года Python 3.10–3.14 текущий пакет требует Python ≥3.10 и <3.15 MIT основной framework лицензируется по MIT DSPy на GitHub Быстрый пример Оптимизаторы Что делает DSPy описывает LM-задачу через signatures;

собирает pipeline из modules;

использует собственную metric;

автоматически подбирает demonstrations;

оптимизирует instructions;

поддерживает ReAct и tools;

работает с Ollama и OpenAI-compatible API;

сохраняет скомпилированную программу.

Programming, not prompting DSPy отделяет «что должна сделать модель» от конкретного текста prompt В обычном prompt engineering developer вручную редактирует instructions, добавляет examples, меняет порядок полей и снова тестирует. В DSPy задача сначала выражается через Signature и Module, а prompt становится параметром программы, который можно оптимизировать по данным. Signature что входит и что должно выйти → Module Predict · ChainOfThought · ReAct → Optimizer metric + examples → Compiled Program оптимизированные instructions/demos 01 Декларативная задача Вы описываете входы и выходы, а не пишете длинную окончательную формулировку prompt вручную. 02 Метрика становится частью разработки Optimizer пытается улучшить именно измеряемое качество, а не «сделать prompt красивее». 03 Prompt можно компилировать Инструкции и few-shot demonstrations подбираются из training/evaluation loop. 04 Модель можно заменить DSPy работает поверх разных providers и локальных OpenAI-compatible backends.

Не путать три разных подхода DSPy не заменяет ни fine-tuning, ни agent framework ПодходЧто меняетсяКогда полезен Ручной prompt engineering Текст instructionsМало кейсов, быстрое прототипирование DSPy Instructions, demonstrations, структура LM-programЕсть metric и набор реальных примеров Fine-tuning Weights моделиНужно устойчиво изменить поведение самой модели Pydantic AI Runtime/agent architectureTools, typed outputs, MCP, durable execution Unsloth Когда уже нужно менять weights через LoRA/QLoRA → Pydantic AI Когда нужен production agent framework, а не optimizer →

Stable 3.3.1 Установка python -m venv .venv # Windows PowerShell .\.venv\Scripts\Activate.ps1 pip install dspy==3.3.1 Пакет dspy-ai сейчас оставлен как compatibility alias. Для нового проекта официально устанавливается именно dspy . Stable 3.3.1 Основная версия для статьи и production-экспериментов. Pre-release 3.4.0b1 Опубликована 11 сентября 2026 года, но PyPI прямо помечает её как pre-release. Не ставьте beta только ради «самой новой цифры». В 3.4 уже меняется LM-интерфейс и добавляются новые ReActV2/MCP возможности. Для обычного проекта разумнее сначала использовать stable 3.3.1.

Минимальный DSPy program Вместо длинного prompt — короткая signature import dspy lm = dspy.LM("openai/gpt-4o-mini") dspy.configure(lm=lm) qa = dspy.ChainOfThought( "question -> answer" ) result = qa( question="Почему автомат может отключаться при коротком замыкании?" ) print(result.answer) Здесь "question -> answer" — compact signature. DSPy сам формирует interaction с LM через adapter. Но пока это ещё не «самообучение»: мы просто описали программу. Настоящая сила DSPy появляется после добавления metric и examples. Без evaluation optimizer не знает, что именно означает «лучше».

Signatures Сложную задачу лучше описывать typed-классом, а не строкой import dspy class ClassifyTicket(dspy.Signature): """Classify a support request.""" message: str = dspy.InputField() category: str = dspy.OutputField( desc="One of: network, power, camera, other" ) urgency: int = dspy.OutputField( desc="Integer from 1 to 5" ) classifier = dspy.Predict(ClassifyTicket) Signature задаёт контракт между Python program и LM: какие поля входят, какие должны выйти и что они означают. Конкретная prompt-formulation остаётся внутренней частью adapter/optimizer. InputField Контекст задачи Текст, история, image и другие supported field types. OutputField Ожидаемый результат Можно задавать descriptions и typed structured values. Docstring Семантика задачи Короткое описание вместо огромной system-инструкции.

Modules Signature отвечает «что», Module — «как выполнять LM-step» dspy.Predict Прямое предсказание Самый простой module вокруг signature. dspy.ChainOfThought Добавляет reasoning field Подходит для задач, где модели полезен промежуточный reasoning step. dspy.ReAct Reason + Act + tools Agent loop для задач с функциями/инструментами. dspy.RLM Новый code/reasoning-oriented path В 3.3.1 разработчики рекомендуют его вместо deprecated CodeAct/ProgramOfThought для нового кода. CodeAct и ProgramOfThought уже deprecated в 3.3.1. Release notes указывают их планируемое удаление в DSPy 3.5. Новую архитектуру лучше на них не строить.

Самый важный компонент optimization Metric определяет, чему DSPy на самом деле будет учиться def metric(example, prediction, trace=None): expected = example.category.strip().lower() actual = prediction.category.strip().lower() return 1.0 if expected == actual else 0.0 Если metric считает только exact match, optimizer будет искать prompts, которые повышают exact match. Если нужен более сложный критерий — например, правильность ответа плюс обязательная ссылка на источник — metric должна проверять именно это. Simple Exact match Подходит для категорий, enum и коротких structured outputs. Composite Несколько правил Правильность + формат + наличие обязательных полей. Model-based LLM judge Гибче, но дороже и сам может ошибаться. GEPA feedback Score + текстовая обратная связь GEPA использует feedback, чтобы понимать причину провала кандидата. Плохая metric = оптимизированная ошибка. DSPy очень хорошо может улучшить именно тот показатель, который вы задали, даже если он плохо отражает реальную полезность продукта.

Optimizers Какой optimizer выбрать для первого эксперимента Мало примеров BootstrapFewShot Автоматически собирает demonstrations, которые проходят metric. Больше данных BootstrapFewShotWithRandomSearch Ищет более удачные combinations few-shot examples. Instructions + demos MIPROv2 Предлагает instructions и few-shot examples, затем ищет комбинацию через Bayesian Optimization. Reflection GEPA Использует execution feedback и reflection LM для эволюции instructions. Текущая официальная документация предлагает начинать примерно так: при очень малом наборе примеров — BootstrapFewShot ; при большем наборе — random-search вариант; для более дорогой instruction optimization — MIPROv2 или GEPA . Optimization — это дополнительные LM calls. Чем больше candidates, trials и evaluation examples, тем выше стоимость облачного provider или время локального inference.

MIPROv2 DSPy может одновременно искать инструкцию и few-shot demonstrations import dspy optimizer = dspy.MIPROv2( metric=metric, auto="light", ) optimized = optimizer.compile( classifier, trainset=trainset, ) optimized.save( "classifier_optimized.json" ) MIPROv2 сначала генерирует candidate demonstrations и instructions, затем использует Bayesian Optimization для поиска удачной комбинации. Для быстрого старта есть presets light , medium и heavy . 0-shot Можно оптимизировать только instructions Few-shot demos можно отключить, если prompt должен оставаться zero-shot. Few-shot Можно оптимизировать demonstrations вместе с instructions Это один из основных сценариев MIPROv2. MIPROv2 не гарантирует улучшение на новых данных. Trainset и dev/test set нужно разделять, иначе optimizer легко переобучить на примеры, по которым вы его оцениваете.

GEPA Reflection optimizer использует не только score, но и объяснение ошибки GEPA поддерживает population of candidate programs, оценивает их на validation set и просит reflection LM предложить изменения на основе execution traces и текстового feedback от metric. def feedback_metric(example, prediction, trace=None): score = 1.0 if prediction.category == example.category else 0.0 if score: feedback = "Classification is correct." else: feedback = ( f"Expected {example.category}, " f"but received {prediction.category}." ) return dspy.Prediction( score=score, feedback=feedback, ) optimizer = dspy.GEPA( metric=feedback_metric, auto="light", ) optimized = optimizer.compile( classifier, trainset=trainset, ) В документации DSPy подчёркивается: GEPA умеет работать и с обычным числовым score, но конкретный natural-language feedback даёт reflection-модели больше информации о причинах ошибки. GEPA — не «модель сама себя магически улучшает». Вы по-прежнему задаёте dataset, metric, evaluation budget и LM. Автоматизирована именно часть поиска более удачных instructions/program variants.

Локальная LLM DSPy официально показывает Ollama как local laptop backend import dspy lm = dspy.LM( "ollama_chat/qwen3", api_base="http://localhost:11434", api_key="", ) dspy.configure(lm=lm) predict = dspy.ChainOfThought( "question -> answer" ) result = predict( question="Что такое автоматическая оптимизация промптов?" ) print(result.answer) Для другого OpenAI-compatible local server можно использовать openai/... model prefix и свой api_base . В официальных docs пример с SGLang указывает endpoint вида http://localhost:7501/v1 . LM Studio vs Ollama Как выбрать локальный runtime → LiteLLM Как поставить единый gateway перед разными моделями → Слабая локальная модель может плохо оптимизировать prompts для самой себя. Optimizers, особенно reflection/instruction generation, могут требовать более сильной proposer/teacher model, чем конечная дешёвая модель в production.

Agents and tools DSPy умеет строить ReAct-программы, а tool-use тоже можно оценивать и оптимизировать import dspy def get_voltage() -> float: """Return demo mains voltage.""" return 231.4 agent = dspy.ReAct( "question -> answer", tools=[get_voltage], ) result = agent( question="Какое сейчас демонстрационное напряжение?" ) print(result.answer) DSPy 3.3.x также улучшает MCP compatibility. В beta 3.4.0b1 новый ReActV2 получил расширенную async MCP integration, но это уже pre-release функция и для stable-инструкции её лучше не считать обязательной. Optimizer может улучшать не только один prompt. DSPy-program может состоять из нескольких LM steps, retrieval, tools и agent loop. Metric при этом оценивает результат всей программы.

После optimization Скомпилированную программу можно сохранить и использовать без повторной оптимизации optimized.save( "./dspy_program/program.json", save_program=False, ) JSON state — предпочтительный вариант для обычного сохранения оптимизированных instructions/demonstrations и state. DSPy также умеет сохранять whole program через cloudpickle . JSON Предпочтительно Безопаснее для переноса state между окружениями. Pickle / cloudpickle Только доверенные файлы Нужен для whole-program serialization, но способен выполнять код при загрузке.

Security DSPy оптимизирует LLM-программы, но вокруг него остаётся обычная Python attack surface 1 Не загружать чужой pickle Pickle/cloudpickle способны выполнить arbitrary Python code при deserialize. 2 JSON для переносимого state Если whole-program serialization не нужна, лучше сохранять обычное состояние. 3 Tools имеют реальные side effects ReAct tool должен сам проверять permissions и arguments. 4 PythonInterpreter — отдельная граница доверия Исполняемый model-generated code нельзя приравнивать к простому text generation. 5 Provider endpoint содержит данные Local DSPy не делает cloud LM локальной — prompts уходят туда, куда указывает backend. 6 Pin stable version 3.4.0b1 — beta. Для production не смешивайте stable и beta API без причины. В 3.2.1 усилили безопасность cache Release 3.2.1 отдельно отмечает изменение для dspy.Embedder , связанное с предотвращением arbitrary code execution через повреждённые или вредоносные cache files. Stable 3.3.1 уже включает более новую ветку. Whole Program Saving использует cloudpickle. Официальная документация прямо предупреждает: загружать такие программы можно только из доверенного источника. Для обычного оптимизированного state предпочитайте JSON.

Ограничения DSPy автоматизирует поиск prompt/program configuration, но не отменяет экспериментальную работу 01 Нужна хорошая metric Framework не знает бизнес-цель лучше вас. 02 Нужны реальные examples Пять искусственных примеров могут оптимизировать совсем не production behavior. 03 Optimization стоит денег/времени MIPROv2 и GEPA делают много дополнительных model evaluations. 04 Есть риск overfitting Train/dev/test нужно разделять так же, как в ML. 05 Provider behavior отличается Оптимизированная программа для одной модели не гарантированно лучшая для другой. 06 Framework быстро развивается 3.4 уже содержит переходные изменения, а 3.5 планирует удаление deprecated API. DSPy особенно полезен после появления повторяемой оценки. Если вы ещё не можете написать 20–50 реальных test cases и объяснить, что считается хорошим ответом, возможно, рано автоматизировать prompt optimization.

Практические сценарии Где DSPy может дать больше пользы, чем очередной ручной rewrite prompt 01 Классификация заявок Есть labelled cases и чёткая accuracy metric. 02 RAG question answering Можно оптимизировать query generation, reasoning и answer stage по одной общей metric. 03 Structured extraction Метрика проверяет полноту и правильность извлечённых полей. 04 Agent tool-use Можно оценивать конечный результат, а не вручную тюнинговать каждый agent prompt. 05 Маленькая production model Сильная teacher/proposer model помогает подобрать instructions для более дешёвой model. 06 Prompt regression testing Оптимизация идёт вместе с dataset/evaluation вместо случайных ручных экспериментов. Langfuse Как наблюдать traces, стоимость и качество LLM-приложения → Pydantic AI Как собрать typed production-agent на Python →

Вывод DSPy нужен тогда, когда prompt перестал быть текстом и стал оптимизируемой частью программы Для одного разового вопроса DSPy избыточен. Но если есть repeatable task, реальные examples и измеримая metric, framework позволяет заменить ручное «покрутим system prompt» на воспроизводимый optimization loop. Особенно интересна связка: локальная или облачная LLM как backend, DSPy — для signatures/modules и optimization, отдельный evaluation set — для контроля regression, а Langfuse или другой OTel-инструмент — для production observability. Открыть DSPy на GitHub Все материалы про ИИ

FAQ Частые вопросы про DSPy Что такое DSPy простыми словами? Python framework, в котором LLM-pipeline описывается как программа, а prompts и few-shot examples можно автоматически оптимизировать по metric и набору примеров. DSPy сам обучает модель? Не обязательно. Основной сценарий — оптимизация prompts/demonstrations без изменения weights. Есть также optimizers для fine-tuning, но это отдельный режим. Можно ли использовать Ollama? Да. Официальные docs показывают dspy.LM("ollama_chat/...", api_base="http://localhost:11434") . Что выбрать: MIPROv2 или GEPA? MIPROv2 ищет instructions и demonstrations через proposal/search. GEPA использует reflection и особенно выигрывает от metric с текстовым feedback. Выбор нужно проверять на своём dev set. Нужны ли сотни примеров? Нет для первого эксперимента. Официальная документация предлагает BootstrapFewShot даже при примерно десяти examples. Более дорогие optimizers требуют больше данных, чтобы снизить риск overfitting. DSPy заменяет Pydantic AI? Нет. DSPy сфокусирован на программировании и optimization LM behavior. Pydantic AI больше про production agent runtime: typed outputs, tools, dependencies, MCP и durability. Можно ли сохранить оптимизированную программу? Да. Для обычного state предпочтителен JSON. Whole-program saving использует cloudpickle и должен загружаться только из доверенного источника. Что актуально: dspy или dspy-ai? Для нового проекта устанавливайте dspy . dspy-ai сейчас является compatibility alias. Какая версия актуальна? На 21 сентября 2026 года stable — DSPy 3.3.1. 3.4.0b1 существует, но это beta/pre-release.