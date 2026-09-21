Карта знаний ребёнка: как ИИ выбирает, что учить дальше

Что конкретный ребёнок знает сейчас и насколько уверенно.

Состояние ученика Что конкретный ребёнок знает сейчас и насколько уверенно.

Что от чего зависит: дроби → пропорции → проценты.

Граф программы Что от чего зависит: дроби → пропорции → проценты.

Обычный ИИ-чат умеет ответить на вопрос, но не знает автоматически, какой навык должен идти следующим. Для полноценного репетитора нужна отдельная карта программы: какие понятия зависят друг от друга, что ребёнок уже действительно освоил, где остаются пробелы и когда лучше не переходить дальше, а вернуться к prerequisite.

Почему обычного ИИ-чата недостаточно Если ребёнок пишет: «Объясни проценты», LLM может отлично объяснить проценты. Но она не обязана знать, что именно этот ученик путает дроби, плохо делит на 100 и ещё не закрепил пропорции. В итоге объяснение формально правильное, но поставлено на слабый фундамент. Обычный чат Реагирует на текущий вопрос Видит prompt и, возможно, историю. Самостоятельно не строит надёжную модель prerequisites и mastery. Адаптивный тьютор Сначала смотрит на карту навыков Проверяет prerequisite, уровень уверенности и недавние ошибки, затем решает, что делать дальше. Именно поэтому свежие local-first проекты вроде OpenTutor, LearningMAP и adaptive-learning-agent добавляют поверх LLM отдельный knowledge graph, диагностику, mastery и planner.

Главное различие: граф программы и состояние ученика — не одно и то же Curriculum Graph Как устроен предмет узлы — понятия и навыки;

рёбра — prerequisites и связанные темы;

ссылки на учебник и задания;

класс, предмет, уровень сложности;

структура относительно стабильна. Learner State Что происходит у конкретного ребёнка mastery по каждому навыку;

уровень уверенности в оценке;

последние попытки;

типичные ошибки;

когда повторить;

состояние постоянно меняется. Пример: «умножение нужно до письменного деления» — свойство Curriculum Graph. «Маша делает умножение без подсказки в 9 из 10 свежих задач» — Learner State. Это различие важно и технически. В свежих обсуждениях adaptive tutoring разработчики прямо поднимают вопрос: граф концептов и когнитивное состояние ученика лучше моделировать отдельно, иначе система путает структуру предмета с текущим уровнем конкретного человека.

Из чего состоит нормальный Curriculum Graph Сложение до 100 skill: math.add.100 ↓ prerequisite for Вычитание до 100 math.sub.100 ↓ Умножение math.mul.basic Деление math.div.basic ↓ Текстовые задачи в несколько действий math.word.multi_step В реальной системе кроме PREREQUISITE_OF полезны и другие связи. PREREQUISITE_OF Нужно освоить A, прежде чем серьёзно учить B. RELATED_TO Темы связаны, но одна не блокирует другую. PART_OF Навык входит в более крупный раздел. APPLIES_TO Навык используется в типе задач. CONFUSED_WITH Пара понятий, которые ученик часто путает. SOURCE_LINK Параграф учебника, правило или пример из RAG.

Откуда брать структуру школьной программы Для российского школьника я бы не позволял LLM самостоятельно «изобретать программу». Основа должна приходить из действующей федеральной рабочей программы, конкретного учебника и, при необходимости, школьного тематического планирования. 1 Федеральная рабочая программа Даёт официальную структуру содержания и результаты обучения. 2 Учебник ребёнка Даёт реальный порядок тем, определения и примеры. 3 Учитель / родитель Фиксирует фактический темп класса и особенности программы. 4 LLM Помогает дробить темы на skills и предлагает candidate edges, но не утверждает их без проверки. В реестре ЕДСОО доступны федеральные рабочие программы по школьным предметам; портал также публикует актуальные материалы на 2026/2027 учебный год по математике и русскому языку. Порядок тем ≠ prerequisite graph. То, что две темы идут подряд в учебнике, не означает строгую зависимость. Поэтому календарный порядок и педагогические prerequisites лучше хранить раздельно.

Как задавать prerequisites, чтобы граф не превратился в фантазию LLM Разбить раздел на маленькие skills. Не «дроби», а «сравнивать дроби с одинаковым знаменателем», «сокращать дробь», «приводить к общему знаменателю». Взять явные зависимости из программы и учебника. Там, где они очевидны. Попросить LLM предложить candidate edges. Только как черновик. Проверить каждый критичный edge. Особенно тот, который будет блокировать переход к следующей теме. Разделить hard и soft prerequisite. Hard блокирует тему; soft лишь снижает рекомендуемый приоритет. Хранить provenance. Почему связь создана: программа, учебник, эксперт, LLM suggestion. Пример edge { "from": "math.fractions.common_denominator", "to": "math.fractions.addition", "type": "PREREQUISITE_OF", "strength": "hard", "source": "textbook_chapter_4", "verified": true }

Что хранить в Learner State mastery Оценка текущего владения навыком. confidence Насколько система уверена в этой оценке. attempts Свежие независимые попытки. hint_level Сколько помощи понадобилось. misconceptions Какие типовые ошибки встречаются. last_practiced Когда навык последний раз использовался. next_review Когда его стоит проверить снова. assessment_result Как справился без подсказок. Главное — не выводить mastery из одного диалога. Лучше опираться на несколько независимых заданий, причём отдельно учитывать помощь ИИ.

Что такое mastery и почему «80% = знает» — слишком грубо Mastery — это внутренняя оценка того, насколько устойчиво ученик владеет конкретным навыком. Она может быть числом от 0 до 1, но это не школьная отметка и не «процент интеллекта». 0.15 Практически не освоено Нужна базовая диагностика и объяснение. 0.45 Есть частичное понимание Ученик решает часть заданий, но путает ключевой шаг. 0.75 Почти устойчиво Большинство задач решает, но нужна проверка без подсказок. 0.92 Устойчивое владение Несколько независимых успешных попыток и повтор позже. Универсального магического порога не существует. Исследования mastery learning отдельно сравнивают пороговые правила и показывают, что выбор threshold — реальная проектная задача, а не константа. Для домашнего тьютора разумнее учитывать тип предмета, цену ошибки и отложенное удержание.

Bayesian Knowledge Tracing: понятный способ обновлять mastery Bayesian Knowledge Tracing (BKT) — классический подход, где для каждого навыка система оценивает вероятность того, что ученик его уже знает. После каждого ответа вероятность обновляется. При этом модель учитывает, что знающий ребёнок может ошибиться, а незнающий — случайно угадать. P(L) Вероятность, что навык уже освоен. P(T) Вероятность выучить навык после практики. P(S) Slip: ошибиться, хотя навык освоен. P(G) Guess: ответить правильно случайно. Свежие исследования 2025–2026 продолжают развивать knowledge tracing: используют графы, долгосрочное/краткосрочное состояние, difficulty-aware модели и адаптивные механизмы. Но для домашней системы ценность BKT не в модности, а в интерпретируемости.

Нужна ли дома нейросеть для knowledge tracing Обычно нет. Для одного ребёнка нет десятков тысяч исторических взаимодействий, на которых сложная neural KT-модель могла бы раскрыть преимущество. Для MVP Прозрачная rule-based / BKT-like модель Понятно, почему mastery вырос или упал. Легко отлаживать. Для большой платформы Deep / graph knowledge tracing Имеет смысл при большом количестве учеников, заданий и накопленной статистике. Для домашнего тьютора я бы начал ещё проще: взвешенные свежие попытки + штраф за подсказки + отдельный delayed assessment. Когда накопятся данные, можно перейти к BKT.

Как диагностировать, где именно пробел Если ребёнок ошибся в процентах, нельзя сразу записывать «проценты не знает». Ошибка могла возникнуть из-за деления, дробей, пропорции или чтения условия. Ошибка в целевой теме проценты → Проверить prerequisite дроби → Ещё глубже при необходимости деление → Найти boundary последний устойчивый навык Свежая работа RPKT как раз описывает recursive prerequisite tracing: система идёт назад по зависимостям, пока не найдёт реальную границу знания, вместо предположения, что ученик сам понимает собственный пробел.

Система должна уметь сказать: «я пока не уверена» Одна из худших ошибок adaptive tutor — уверенно решить, что навык «не освоен» после одного промаха. Ученик мог торопиться, устать или неверно прочитать условие. Низкий mastery + высокая уверенность Действительно нужен remedial lesson. Низкий mastery + низкая уверенность Нужен короткий diagnostic probe. Высокий mastery + низкая уверенность Нужно ещё одно независимое задание. Высокий mastery + высокая уверенность Можно идти к следующему skill и планировать повторение.

Как алгоритм выбирает следующую тему Следующая тема не должна определяться фразой LLM «кажется, теперь можно перейти дальше». Нужна явная политика. 1 Есть ли критичный prerequisite ниже порога? Да → сначала prerequisite. 2 Неуверенность слишком высокая? Да → diagnostic task. 3 Текущая тема почти освоена? Да → контроль без подсказки. 4 Есть забываемый навык? Да → короткое повторение перед новым материалом. 5 Все входные условия выполнены? Да → открыть следующий доступный skill. Упрощённая scoring policy priority(skill) = prerequisite_ready * 0.35 + learning_need * 0.30 + forgetting_risk * 0.20 + curriculum_relevance * 0.15 if confidence(skill) < 0.55: choose_diagnostic(skill) elif prerequisite_mastery(skill) < threshold: remediate_prerequisite(skill) else: teach_or_practice(skill) Весам не нужно приписывать научную универсальность — это пример инженерной политики. Главное, чтобы правила были видимыми, тестируемыми и изменяемыми.

Пример: как карта работает по математике Натуральные числа 0.96 → Деление 0.88 → Обыкновенные дроби 0.58 → Пропорции locked → Проценты locked Ребёнок просит «учить проценты». Система видит, что prerequisite «обыкновенные дроби» ниже рабочего порога. Вместо полноценного урока по процентам она задаёт короткую диагностику по дробям. Шаг 1 Диагностика Сравнить 3/4 и 5/8. Шаг 2 Ошибка Ученик сравнивает числители и игнорирует знаменатель. Шаг 3 Misconception fraction.compare.denominator_ignored Шаг 4 Remediation 2 коротких задания на смысл дроби и общий знаменатель. Шаг 5 Assessment later Новая задача без подсказки. Только после устойчивого результата система открывает следующий узел.

Пример по русскому языку В русском prerequisite graph менее очевиден, чем в математике, но он тоже полезен. Например, некоторые орфограммы опираются на умение выделять морфему, определять часть речи или находить форму слова. Части слова корень · приставка · суффикс ↓ Однокоренные слова смысл и общая часть ↓ Безударная гласная в корне проверочное слово Если ребёнок постоянно ошибается в проверочных словах, система должна проверить, понимает ли он саму связь однокоренных слов, а не просто повторять правило «подбери проверочное». Для русского особенно важно связывать skill с правилом из учебника/RAG. Тогда ИИ объясняет тему в формулировках, совместимых с текущей программой, а не придумывает свою терминологию.

Пример по английскому языку Vocabulary: family mastery 0.91 Verb to be 0.82 Present Simple 0.67 Question forms 0.51 Short dialogue blocked by question forms Listening independent dimension Здесь особенно важно не сводить всё к одному уровню вроде «A1 = 63%». У ученика может быть сильный словарь, но слабые вопросы и низкое listening comprehension. Карта должна хранить навыки отдельно.

Ошибку лучше хранить как misconception, а не просто «неправильно» Два ребёнка могут дать одинаковый неправильный ответ по разным причинам. Если система хранит только 0/1, она потеряет важную информацию. math.sign_transfer Не меняет знак при переносе через равенство. math.fraction.denominator Складывает знаменатели при сложении дробей. ru.root_vowel.checkword Подбирает слово, которое не является проверочным. en.do_does Не различает do/does в Present Simple questions. После нескольких одинаковых ошибок misconception может влиять на next-topic policy сильнее, чем общий mastery score.

Как связать карту знаний с RAG Knowledge Graph не заменяет RAG. Они решают разные задачи: Knowledge Graph Решает, что учить Связи между skills, prerequisites, mastery и следующий шаг. RAG Даёт материал, по которому учить Параграф учебника, правило, пример, цитату и контекст. У каждого skill можно хранить ссылки на нужные chunks в Knowledge Base: Skill + source links { "skill_id": "ru.root_vowel.unstressed", "sources": [ {"kb": "russian-3-class", "section": "§18"}, {"kb": "teacher-notes", "chunk": "checkword-rule"} ] } Учебники и RAG для локального ИИ-репетитора PDF, embeddings, chunking и citations →

Как карта знаний получает данные с интерактивной доски Интерактивная доска даёт особенно качественные события: система видит не только финальный ответ, но и промежуточный шаг. Board event «перенёс +6 без смены знака» → Checker подтверждает математическую ошибку → Misconception mapper math.sign_transfer → Learner State обновляет skill/mastery Так карта пополняется реальными наблюдениями, а не только ответами «верно / неверно». Интерактивная доска ИИ-репетитора Vision, typed actions и пошаговые подсказки →

Как использовать карту знаний в учебных квестах Квест не должен случайно выбирать задачи. Quest Engine может запросить из карты 3–4 навыка: один уверенный для лёгкого старта, два целевых слабых и один на повторение. Лёгкий старт skill mastery 0.90 Создать ощущение успеха. Цель 1 mastery 0.62 Основная практика. Цель 2 misconception active Проверить конкретную ошибку. Повторение next_review due Навык, который пора закрепить. LLM придумывает сюжет, но skills выбирает planner на основе Learner State.

Карта должна учитывать забывание Mastery не должен расти навсегда. Если навык не использовался несколько недель, система должна увеличивать uncertainty или снижать уверенность и планировать короткий review. День 0 Освоено 3 успешные независимые задачи. День 3 Проверка 1 короткое задание без подсказки. День 10 Повторение Новая формулировка того же skill. День 30 Retention check Проверить, не исчез ли навык. Отдельная статья про интервальное повторение логично станет следующим материалом, потому что она отвечает уже не «что учить дальше», а «когда вернуть старый навык».

Что показывать родителю Граф хорош тем, что родителю можно показать не абстрактный «прогресс 74%», а понятную карту. Сложение освоено Вычитание освоено Дроби нужна практика Пропорции пока рано Проценты заблокировано prerequisite Такой UI объясняет решение системы: «проценты не начались не потому, что ИИ что-то решил по настроению, а потому что prerequisite по дробям пока нестабилен». Родительская панель локального ИИ-репетитора Mastery, подсказки, контрольный режим и приватность →

SQLite, NetworkX или Neo4j: что нужно дома MVP SQLite + обычные таблицы Для одного ребёнка и сотен skills этого достаточно. Простая резервная копия и минимум инфраструктуры. Алгоритмы графа NetworkX Удобно вычислять ancestors, descendants, shortest prerequisite path и анализировать DAG в Python. Большая система Neo4j Полезен, когда много предметов, пользователей и сложных отношений. Для домашнего MVP часто избыточен. Рекомендация: для первой версии хранить skills/edges/learner_state в SQLite, а графовые вычисления делать через NetworkX в памяти. Переносить в Neo4j только при реальной необходимости.

Полная локальная архитектура События обучения ответы · доска · голос · ДЗ · quiz ↓ Task Checker правильность Misconception Mapper тип ошибки Hint Tracker уровень помощи ↓ Curriculum Graph skills · prerequisites · source links Learner State mastery · uncertainty · history · review ↓ Adaptive Planner diagnose · remediate · practice · assess · advance · review ↓ LLM Tutor объясняет RAG даёт материал Task Generator создаёт упражнение

Пример структуры данных Skill { "id": "math.fractions.addition", "subject": "math", "grade": 5, "title": "Сложение дробей", "prerequisites": [ "math.fractions.common_denominator" ], "source_refs": [ "math-5:chapter-3:section-12" ] } Learner State { "student_id": "child-01", "skill_id": "math.fractions.addition", "mastery": 0.63, "confidence": 0.72, "attempts_recent": 6, "independent_correct": 3, "max_hint_level_last": 2, "misconceptions": [ "fraction.add.denominators" ], "last_practiced": "2026-09-21", "next_review": "2026-09-24" }

Как собрать MVP, который уже полезен Выбрать один предмет. Например, математика 2–3 класса. Разбить на 20–50 skills. Не пытаться сразу описать всю школу. Добавить hard prerequisites. Только связи, в которых вы уверены. Привязать задания. Каждая задача должна проверять 1–2 конкретных skill. Сделать простую mastery-функцию. Свежие попытки + подсказки + delayed assessment. Добавить diagnostic mode. Если система не уверена — задать короткий probe. Написать next-topic policy. Явные правила вместо свободного решения LLM. Связать с RAG. Каждый skill знает нужный параграф/правило. Показать карту родителю. Освоено / практика / заблокировано. Только потом усложнять. BKT, spaced repetition и автоматическое расширение графа.

Как проверить, что карта сама не учит неправильно Cycle check Prerequisite DAG не должен случайно получить A → B → A. Orphan check Ключевые skills не должны остаться без связей и заданий. Edge review Критичные hard prerequisites проверяются вручную. Source provenance Понятно, откуда появилась каждая связь. Diagnostic tests Известные искусственные профили должны приводить к ожидаемой следующей теме. Regression suite После смены planner/LLM одни и те же learner profiles дают объяснимые решения. Особенно важно: LLM может помогать извлекать concept graph из текста, но финальное решение «не пускать ребёнка к теме B, пока не освоена A» — это уже педагогическое правило. Его нельзя бесконтрольно создавать из одного генеративного ответа.

Типичные ошибки Граф строит одна LLM Без программы, учебника и проверки появляются ложные prerequisites. Один узел = целая глава Невозможно понять, какой конкретно навык слабый. Curriculum и learner state смешаны Структура предмета начинает меняться из-за одной ошибки ребёнка. Один правильный ответ = mastery Угадал или получил подсказку — а тема уже «зелёная». Нет uncertainty Система слишком уверенно делает выводы по малому числу данных. Все prerequisites hard Учебная траектория становится чрезмерно жёсткой. Mastery никогда не забывается Карта показывает старое состояние и не планирует review. Сложная neural KT с первого дня Много инфраструктуры, но почти нет данных для обучения. Нет provenance Непонятно, почему одна тема блокирует другую. Планировщик — это prompt Нельзя воспроизвести и протестировать решение.