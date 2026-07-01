LiteLLM: один API для Ollama, OpenAI и Anthropic — локальный AI Gateway

Если Home Assistant, Open WebUI, скрипты, боты и coding-agents используют разные AI-провайдеры, быстро появляется зоопарк API-ключей, URL и несовместимых форматов. LiteLLM ставится между приложениями и моделями и даёт им единую точку входа. За одним API можно скрыть локальный Ollama, облачный OpenAI, Anthropic, Gemini, Bedrock и другие backends.

Provider keys остаются на gateway, а клиентам можно выдавать отдельные virtual keys.

Несколько deployments можно объединить под одним logical model name.

Приложению не обязательно знать реальное имя модели у провайдера.

Сам LiteLLM не запускает тяжёлую нейросеть вместо Ollama или vLLM. Его задача другая: принять запрос в известном формате, определить нужный deployment, подставить provider credentials, перевести параметры в формат выбранного backend и вернуть унифицированный ответ.

Каждому пользователю или сервису можно дать отдельный credential и лимиты.

Обычные запросы идут в Ollama, а сложные можно отправлять облачной модели.

OpenAI key хранится в одном сервисе, Anthropic — в другом, Ollama URL — в третьем. Замена модели требует менять несколько конфигураций.

Он позволяет не встраивать LiteLLM отдельно в каждое приложение и централизовать переключение моделей.

Несколько клиентов обращаются к одному endpoint. Здесь появляются central auth, routing, virtual keys, spend tracking и admin UI.

Вы импортируете LiteLLM в собственный Python-код и вызываете разных providers через общий интерфейс. Отдельного сетевого gateway нет.

Это административный credential. Если gateway используют несколько клиентов, переходите на database + virtual keys.

Для одного владельца и нескольких внутренних сервисов можно начать с config file и master key. В этом режиме не будет полноценного Admin UI с virtual keys и корректного budget accounting.

Клиенту достаточно знать LiteLLM URL, logical model name и свой LiteLLM key. Это удобнее, чем раздавать OpenAI/Anthropic credentials каждому приложению.

Явные нулевые cost fields полезны, если локальная модель должна считаться бесплатной в budget logic. В актуальной документации LiteLLM именно так обозначает self-hosted/free model для budget fallback.

Несколько клиентов, aliases, cloud fallback, central logging и одинаковый API для разных providers.

Один Home Assistant или один Open WebUI обращается к одной локальной модели. Дополнительный gateway может быть не нужен.

Если локальный backend недоступен и Router отправляет prompt во внешний API, пользовательские данные покидают локальную инфраструктуру. Это должно быть осознанным решением.

Например, logical model assistant может иметь два backend: локальный сервер и запасной cloud endpoint. LiteLLM Router умеет выбирать deployment, делать retries и применять fallback policy.

Важное ограничение Budgets без database — не реальный spend cap

Это одна из самых опасных ошибок конфигурации. В официальном Docker quick start прямо указано: если LiteLLM запущен без database, proxy не может загрузить накопленный spend и max_budget не ограничивает расходы так, как ожидает пользователь.

Плохо Proxy без DB + надежда на max_budget Запросы могут продолжать обслуживаться после заявленного бюджета. Правильно Postgres + spend tracking Virtual keys, team/user budgets и accumulated spend получают persistent state.

Для полноценного gateway

Официальный quick start поднимает LiteLLM вместе с Postgres через Docker Compose. База хранит models, keys и spend logs. Для production дополнительно могут использоваться Redis, Prometheus и отдельные deployment patterns.