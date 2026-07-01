LiteLLM: один API для Ollama, OpenAI и Anthropic — локальный AI Gateway
LiteLLM · AI Gateway · Ollama · OpenAI · Anthropic

LiteLLM: один OpenAI-compatible API для Ollama, OpenAI, Anthropic и других моделей

Если Home Assistant, Open WebUI, скрипты, боты и coding-agents используют разные AI-провайдеры, быстро появляется зоопарк API-ключей, URL и несовместимых форматов. LiteLLM ставится между приложениями и моделями и даёт им единую точку входа. За одним API можно скрыть локальный Ollama, облачный OpenAI, Anthropic, Gemini, Bedrock и другие backends.

1.102.0 актуальный stable PyPI release на момент проверки
100+ providers единый gateway для локальных и облачных AI backend
Python 3.10–3.14 MIT для основной части проекта, enterprise-код лицензируется отдельно
LiteLLM на GitHub Установка Routing и fallback
Суть проекта

LiteLLM — не модель и не inference server, а переводчик и gateway между приложением и LLM

Сам LiteLLM не запускает тяжёлую нейросеть вместо Ollama или vLLM. Его задача другая: принять запрос в известном формате, определить нужный deployment, подставить provider credentials, перевести параметры в формат выбранного backend и вернуть унифицированный ответ.

Приложения Home Assistant, Open WebUI, Python, bots
LiteLLM Gateway auth · routing · budgets · logs · fallback
Providers Ollama · OpenAI · Anthropic · Gemini · Bedrock
01 OpenAI-compatible endpoint

Многие клиенты достаточно перенаправить на новый base_url.

02 Единые model aliases

Приложению не обязательно знать реальное имя модели у провайдера.

03 Routing и fallback

Несколько deployments можно объединить под одним logical model name.

04 Centralized access

Provider keys остаются на gateway, а клиентам можно выдавать отдельные virtual keys.

Когда это имеет смысл

Главная польза LiteLLM появляется, когда моделей и клиентов уже больше одного

Без gateway

Каждое приложение знает обо всех providers

OpenAI key хранится в одном сервисе, Anthropic — в другом, Ollama URL — в третьем. Замена модели требует менять несколько конфигураций.

С LiteLLM

Клиенты знают только один адрес

Реальный provider, fallback, budget и credentials можно менять централизованно.

Дом Локальная модель + cloud fallback

Обычные запросы идут в Ollama, а сложные можно отправлять облачной модели.

Несколько приложений Один API для всех

Home Assistant, Open WebUI, scripts и automations используют общий gateway.

Команда Virtual keys и budgets

Каждому пользователю или сервису можно дать отдельный credential и лимиты.

Production Load balancing и observability

Несколько deployments, retries, spend logs и Prometheus metrics.

Два режима использования

LiteLLM Python SDK и LiteLLM Proxy — это разные сценарии

Python SDK Библиотека внутри приложения

Вы импортируете LiteLLM в собственный Python-код и вызываете разных providers через общий интерфейс. Отдельного сетевого gateway нет.

AI Gateway / Proxy Отдельный HTTP-сервис

Несколько клиентов обращаются к одному endpoint. Здесь появляются central auth, routing, virtual keys, spend tracking и admin UI.

Для домашней инфраструктуры интереснее именно Proxy.

Он позволяет не встраивать LiteLLM отдельно в каждое приложение и централизовать переключение моделей.

Быстрый локальный запуск

Минимальный LiteLLM без базы данных

Для одного владельца и нескольких внутренних сервисов можно начать с config file и master key. В этом режиме не будет полноценного Admin UI с virtual keys и корректного budget accounting.

1. Создать litellm_config.yaml

model_list:
  - model_name: local-chat
    litellm_params:
      model: ollama/qwen3.5:8b
      api_base: http://host.docker.internal:11434

general_settings:
  master_key: os.environ/LITELLM_MASTER_KEY

2. Запустить pinned stable image

docker run -d \
  --name litellm \
  -p 4000:4000 \
  --add-host=host.docker.internal:host-gateway \
  -v "$PWD/litellm_config.yaml:/app/config.yaml:ro" \
  -e LITELLM_MASTER_KEY="sk-CHANGE-ME-LONG-RANDOM-KEY" \
  --restart unless-stopped \
  docker.litellm.ai/berriai/litellm:1.102.0 \
  --config /app/config.yaml

3. Проверить запрос

curl http://localhost:4000/v1/chat/completions \
  -H "Authorization: Bearer sk-CHANGE-ME-LONG-RANDOM-KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "model": "local-chat",
    "messages": [
      {"role": "user", "content": "Ответь одним предложением: что такое LiteLLM?"}
    ]
  }'
Master key не нужно раздавать обычным пользователям.

Это административный credential. Если gateway используют несколько клиентов, переходите на database + virtual keys.

Один alias — разные providers

Пример конфигурации Ollama, OpenAI и Anthropic

model_list:

  - model_name: local-chat
    litellm_params:
      model: ollama/qwen3.5:8b
      api_base: http://host.docker.internal:11434
      input_cost_per_token: 0
      output_cost_per_token: 0

  - model_name: cloud-fast
    litellm_params:
      model: openai/YOUR_OPENAI_MODEL
      api_key: os.environ/OPENAI_API_KEY

  - model_name: cloud-claude
    litellm_params:
      model: anthropic/YOUR_ANTHROPIC_MODEL
      api_key: os.environ/ANTHROPIC_API_KEY

general_settings:
  master_key: os.environ/LITELLM_MASTER_KEY
Provider keys остаются на сервере.

Клиенту достаточно знать LiteLLM URL, logical model name и свой LiteLLM key. Это удобнее, чем раздавать OpenAI/Anthropic credentials каждому приложению.

Локальный backend

Ollama через LiteLLM: когда proxy полезен, а когда только усложняет схему

Прямой Ollama

Проще

Один Home Assistant или один Open WebUI обращается к одной локальной модели. Дополнительный gateway может быть не нужен.

Ollama через LiteLLM

Гибче

Несколько клиентов, aliases, cloud fallback, central logging и одинаковый API для разных providers. 

model_list:
  - model_name: home-assistant
    litellm_params:
      model: ollama/qwen3.5:8b
      api_base: http://192.168.1.50:11434
      input_cost_per_token: 0
      output_cost_per_token: 0

Явные нулевые cost fields полезны, если локальная модель должна считаться бесплатной в budget logic. В актуальной документации LiteLLM именно так обозначает self-hosted/free model для budget fallback.

Routing и отказоустойчивость

Один model name может скрывать несколько deployments

Например, logical model assistant может иметь два backend: локальный сервер и запасной cloud endpoint. LiteLLM Router умеет выбирать deployment, делать retries и применять fallback policy.

Клиентmodel: assistant
Routerhealth · policy · load
Deployment Aлокальный
или
Deployment Bоблако / резерв
Cloud fallback ломает «полностью локальную» гарантию.

Если локальный backend недоступен и Router отправляет prompt во внешний API, пользовательские данные покидают локальную инфраструктуру. Это должно быть осознанным решением.

Важное ограничение

Budgets без database — не реальный spend cap

Это одна из самых опасных ошибок конфигурации. В официальном Docker quick start прямо указано: если LiteLLM запущен без database, proxy не может загрузить накопленный spend и max_budget не ограничивает расходы так, как ожидает пользователь.

Плохо Proxy без DB + надежда на max_budget

Запросы могут продолжать обслуживаться после заявленного бюджета.

Правильно Postgres + spend tracking

Virtual keys, team/user budgets и accumulated spend получают persistent state.

Для полноценного gateway

Официальный quick start поднимает LiteLLM вместе с Postgres через Docker Compose. База хранит models, keys и spend logs. Для production дополнительно могут использоваться Redis, Prometheus и отдельные deployment patterns.

Если база не нужна — ограничивайте расходы у самого provider.

OpenAI/Anthropic/Azure provider-side spending limits остаются независимой защитой от неконтролируемого счёта.

Virtual Keys

Не раздавайте приложениям master key и upstream API keys

В database-backed deployment LiteLLM может выдавать отдельные virtual keys. Их можно связать с user/team, разрешёнными models, rate limits и budget.

Home Assistant key

Разрешить только локальный model alias и небольшой request limit.

Open WebUI key

Дать доступ к локальным и нескольким облачным моделям.

Automation key

Отдельный credential, который легко отозвать без смены provider key.

Team key

Отдельный budget и usage tracking для группы пользователей.

Virtual key — это security boundary только вместе с нормальной сетевой защитой и актуальной версией gateway.

LiteLLM остаётся сетевым сервисом, который хранит очень ценные provider credentials.

Практическая схема для дома

Home Assistant → LiteLLM → локальная LLM и резервная модель

Home Assistantодин OpenAI-compatible URL
LiteLLMalias + routing
Ollamaосновная локальная модель
+
Cloud LLMтолько если это разрешено политикой

Такая схема полезна, если кроме Home Assistant те же модели используют другие приложения. Если же Home Assistant — единственный клиент Ollama, отдельная официальная интеграция Ollama проще.

Локальный ИИ в Home Assistant llama.cpp, Ollama, LiteLLM и Conversation Agent → Open WebUI + Ollama Свой ChatGPT-подобный интерфейс дома → AnythingLLM + Ollama Локальный RAG по PDF и документам →
Security

LiteLLM хранит provider credentials — относитесь к нему как к критичному API gateway

В 2026 году у LiteLLM опубликован ряд серьёзных advisories. Например, critical Host Header authentication bypass затрагивал версии ниже 1.84.0, а августовская SSRF/provider-credential exfiltration — старые ветки до соответствующих patched releases. Текущая 1.102.0 новее этих исправлений, но это не повод перестать обновляться.

Version Использовать актуальный stable

Не поднимать старый image из статьи 2024–2025 года.

Network LAN/VPN или reverse proxy

Не выставлять management endpoints непосредственно в интернет.

Host header Нормализовать на reverse proxy

Explicit server_name/host allowlist остаётся полезной дополнительной защитой.

Credentials Только environment/secrets store

Не хранить provider keys прямо в Git-tracked config.yaml.

Clients Virtual keys вместо master key

Master key должен оставаться административным credential.

Local services Не открывать Ollama/vLLM напрямую наружу

Gateway должен быть единой контролируемой точкой входа.

Authenticated user LiteLLM — не обязательно полностью доверенный пользователь сети.

История advisories включает SSRF и утечки provider credentials через параметры routing. Для multi-user deployment нужны и обновления, и least-privilege model/key policies.

Ограничения

Когда LiteLLM не нужен или создаёт лишнюю точку отказа

01Один клиент + один Ollama

Прямое подключение проще и надёжнее.

02Gateway становится SPOF

Если LiteLLM недоступен, все клиенты теряют доступ сразу.

03Нужны обновления

Это активно развивающийся security-sensitive proxy.

04Не все provider semantics одинаковы

OpenAI compatibility не отменяет различия tools, reasoning, streaming и provider-specific params.

05DB усложняет stack

Virtual keys, budgets и UI требуют persistent database infrastructure.

06Cloud fallback влияет на privacy

Маршрутизация должна учитывать не только availability, но и правила обработки данных.

Начинайте с LiteLLM только тогда, когда есть что централизовать.

Один backend — прямое подключение. Несколько backend/клиентов/ключей — gateway уже начинает окупать свою сложность.

Практические архитектуры

Три разумных варианта

Просто Config-only proxy

Один владелец, LAN, master key, Ollama + 1–2 cloud providers. Без budgets и virtual keys.

Оптимально для нескольких сервисов LiteLLM + Postgres

Virtual keys, spend tracking, UI, отдельные credentials для Home Assistant/Open WebUI/automation.

Production Gateway + DB + Redis + monitoring

Load balancing, high availability, Prometheus, reverse proxy и отдельные access policies.

Первоисточники

LiteLLM: версия, документация, security и лицензия

LiteLLM GitHub Исходники, releases, issues и security. PyPI 1.102.0 Дата release, Python requirements и package metadata. Docker Quickstart Proxy, Postgres и важное предупреждение про budgets без DB. Virtual Keys Отдельные credentials для users, teams и services. Security Advisories Опубликованные vulnerabilities и patched versions. LICENSE Основной код MIT, enterprise directory лицензируется отдельно.
Материал проверен 21 сентября 2026 года.

Актуальный stable PyPI release на дату проверки — litellm 1.102.0 от 20 сентября 2026 года.

Вывод

LiteLLM полезен не как «ещё один AI», а как единая точка управления всеми остальными

Для одного локального Ollama дополнительный gateway чаще всего не нужен. Но когда появляются Home Assistant, Open WebUI, automation scripts, несколько cloud providers и разные API credentials, централизованный слой становится удобным.

Самая практичная домашняя схема — LiteLLM в LAN/VPN, локальный Ollama как основной backend, облачные модели только как осознанные aliases/fallback, а provider keys хранить исключительно на gateway. Если нужны budgets и virtual keys — сразу добавлять Postgres, а не рассчитывать на config-only max_budget.

Открыть LiteLLM на GitHub Все материалы про ИИ
FAQ

Частые вопросы о LiteLLM

LiteLLM запускает локальные модели?

Нет. Локальную модель запускает Ollama, vLLM или другой inference server. LiteLLM проксирует запросы к нему.

Зачем ставить LiteLLM перед Ollama?

Чтобы получить единый API, aliases, routing, fallback, central auth и возможность одновременно подключать cloud providers.

Можно ли использовать LiteLLM без базы данных?

Да. Для простого config-only proxy достаточно config.yaml и master key. Но virtual keys и полноценные budgets требуют database.

Работает ли max_budget без Postgres?

Официальная документация предупреждает, что без database accumulated spend не хранится корректно, поэтому такой max_budget нельзя считать надёжным spending cap.

Можно ли подключить Home Assistant?

Да, через OpenAI-compatible endpoint. Но если используется только Ollama и ничего больше, отдельная официальная интеграция Ollama проще.

Безопасно ли хранить OpenAI key в LiteLLM?

Это нормальный сценарий gateway, но сервер становится критичной точкой: secrets должны храниться в environment/secrets store, gateway — обновляться и не быть открытым напрямую наружу.

Какой порт использует LiteLLM Proxy?

Типичный default в документации — 4000.

Какая версия актуальна?

На момент проверки 21 сентября 2026 года stable PyPI release — 1.102.0.

Локальный ИИ и домашняя инфраструктура

Нужно объединить Ollama, облачные LLM и несколько приложений за одним API?

Можно подобрать архитектуру gateway, aliases, fallback и безопасный доступ, чтобы Home Assistant, Open WebUI и другие сервисы не хранили provider credentials каждый у себя.

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