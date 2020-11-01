Локальная LLM без видеокарты: запуск на CPU в 2026 году

128 ГБ памяти позволят загрузить большую модель, но не сделают её автоматически быстрой.

RAM важна, но не всё 128 ГБ памяти позволят загрузить большую модель, но не сделают её автоматически быстрой.

Небольшая Q4-модель обычно даёт гораздо более комфортный CPU-only опыт, чем 12–20B.

Начните с 1–4B Небольшая Q4-модель обычно даёт гораздо более комфортный CPU-only опыт, чем 12–20B.

llama.cpp официально поддерживает CPU AVX/AVX2 и ARM NEON, включая K-quants и MoE.

Да, без GPU можно llama.cpp официально поддерживает CPU AVX/AVX2 и ARM NEON, включая K-quants и MoE.

Дискретная GPU ускоряет локальный ИИ, но не является обязательным условием. Современные GGUF-модели можно запускать полностью на процессоре через llama.cpp или Ollama. Главные ограничения CPU-only системы — объём RAM, пропускная способность памяти, размер модели и терпимость к скорости генерации.

Короткий ответ. Запускать LLM без видеокарты можно. Для обычного ПК разумнее начать с Qwen3 1.7B или 4B в Q4; при 16–32 ГБ RAM можно пробовать 8B-класс. llama.cpp даёт максимальный контроль и benchmark, Ollama — самый простой старт. Большие модели тоже могут поместиться в RAM, но CPU-only inference быстро становится слишком медленным для интерактивной работы.

Можно ли вообще запускать LLM без видеокарты

Да. В отличие от обучения крупных нейросетей, локальный inference квантованной модели может выполняться обычным центральным процессором.

В актуальной feature matrix llama.cpp для CPU поддерживаются:

x86-процессоры с AVX/AVX2;

ARM с NEON;

K-quants;

MoE-архитектуры;

квантованный KV-cache;

Flash Attention на поддерживаемых CPU-сценариях.

Ollama тоже имеет CPU-only режим: официальный Docker-вариант запускается вообще без GPU runtime, а при отсутствии поддерживаемой GPU локальная модель может работать через CPU.

Вопрос не «запустится ли», а «будет ли достаточно быстро». Маленькая модель на современном CPU может быть вполне интерактивной. Большая модель, даже помещающаяся в 64–128 ГБ RAM, может отвечать слишком медленно для ежедневного чата.

Что ограничивает скорость CPU-only LLM

При генерации каждого следующего токена модель многократно читает большой объём весов. Поэтому производительность зависит не только от количества ядер.

Размер модели Чем больше весов, тем больше данных приходится читать для каждого шага генерации. Память Пропускная способность DDR4/DDR5 и число каналов сильно влияют на CPU inference. Квантизация Q4 обычно читает меньше данных, чем Q8 или FP16. Потоки Слишком много threads может не ускорить, а замедлить генерацию.

Поэтому старый сервер с десятками ядер не всегда автоматически быстрее современного настольного CPU. Если все ядра упираются в одну и ту же ограниченную пропускную способность памяти, дополнительные потоки дают мало пользы.

Не покупайте CPU только по количеству ядер ради LLM. Для CPU inference важны архитектура, SIMD-инструкции, память, число каналов и эффективность конкретного runtime.

Сколько RAM нужно для LLM без видеокарты

Если GPU нет, веса модели размещаются в системной памяти. Поэтому RAM должна вмещать сам файл модели, KV-cache, runtime, операционную систему и остальные программы.

RAM Практичный класс Комментарий 8 ГБ 0.5–3B Q4 Система уже забирает заметную часть памяти. Нужны маленькие модели и умеренный контекст. 16 ГБ 1–8B Q4 Нормальный стартовый уровень для CPU-only экспериментов. 32 ГБ 4–14B Q4 Модель поместится с запасом, но скорость 12–14B зависит от CPU и памяти. 64 ГБ 8–32B Q4 По объёму возможно многое, но большие модели на CPU могут быть медленными. 128 ГБ+ Крупные Q4 / MoE Объём уже не главный барьер; главным становится пропускная способность памяти и время ответа.

Эта таблица показывает не «максимально возможный файл», а разумный диапазон для системы, которой ещё должна пользоваться ОС.

Подробно про расчёт памяти: сколько RAM и VRAM нужно для локальной LLM.

Какие модели лучше для CPU-only

Для процессора особенно важен размер весов. Поэтому маленькая новая модель часто полезнее старой 13–20B, которая отвечает по несколько секунд на токен.

523 МБ Qwen3 0.6B Минимальный тест runtime, автоматизация, очень простые задачи. ollama run qwen3:0.6b 1,4 ГБ Qwen3 1.7B Низкие требования и уже более осмысленный чат. ollama run qwen3:1.7b 2,5 ГБ Qwen3 4B Один из наиболее практичных размеров для современного CPU-only ПК. ollama run qwen3:4b 5,2 ГБ Qwen3 8B Качество выше, но требования к памяти и задержка генерации заметно растут. ollama run qwen3:8b

Размеры выше — текущие готовые пакеты Ollama. Они удобны как реальный ориентир, а не как абстрактный расчёт параметров.

Для первого CPU-only опыта Qwen3 4B — более разумная отправная точка, чем попытка сразу запустить 14B. Если 4B работает достаточно быстро, переходите к 8B и сравнивайте качество с задержкой.

Почему не Gemma 4 E2B как самая маленькая

Название E2B означает effective parameters, но текущий пакет Gemma 4 E2B в Ollama занимает около 7,2 ГБ. Для слабого CPU-only компьютера это уже намного тяжелее Qwen3 4B на 2,5 ГБ.

Поэтому выбирать модель для CPU нужно по реальному размеру весов и архитектуре, а не только по числу в названии.

Как запустить локальную LLM на CPU через Ollama

Ollama — наиболее простой путь, если не хочется вручную скачивать GGUF и задавать параметры.

После установки:

Небольшая CPU-friendly модель ollama run qwen3:4b

Во время работы откройте другой терминал:

Проверка размещения ollama ps

Если модель работает полностью на процессоре, Ollama показывает CPU-размещение. На машине без поддерживаемой GPU это нормальный режим, а не ошибка.

Полный гайд: Ollama на Windows.

Как запустить GGUF полностью на CPU через llama.cpp

llama.cpp лучше подходит для экспериментов и оптимизации, потому что позволяет напрямую задавать число потоков, отключать GPU layers и тестировать производительность.

Пример CPU-only llama-cli -m model.gguf -ngl 0 -t 8 -c 8192

Здесь:

-m — путь к GGUF;

— путь к GGUF; -ngl 0 — не выгружать слои на GPU;

— не выгружать слои на GPU; -t 8 — число CPU threads;

— число CPU threads; -c 8192 — размер контекста.

Не копируйте -t 8 буквально. Оптимальное число потоков зависит от вашего CPU. У 6 физических ядер и у 32-ядерного сервера оно будет разным.

Сколько CPU threads использовать

Один из неожиданных моментов llama.cpp: больше потоков не всегда означает больше tokens/s.

В официальных performance tips прямо рекомендуется не завышать --threads . Если генерация работает подозрительно медленно, разработчики предлагают начать с одного thread, затем постепенно увеличивать значение и найти точку, после которой ускорение перестаёт расти.

1 Начните с физических ядер Например, 6–8 threads на типичном desktop CPU. 2 Измерьте Не оценивайте по ощущениям — используйте llama-bench. 3 Увеличьте/уменьшите Проверьте соседние значения, например 4, 6, 8, 12. 4 Оставьте лучший результат Hyper-Threading/SMT не всегда даёт плюс в token generation.

Как честно измерить скорость CPU inference

В llama.cpp есть отдельный инструмент llama-bench . Он измеряет prompt processing и text generation и умеет перебирать разные числа threads.

Проверить несколько значений threads llama-bench -m model.gguf -ngl 0 -t 2,4,6,8,12 -p 512 -n 128

Смотрите отдельно:

pp — prompt processing, насколько быстро модель «читает» входной текст;

— prompt processing, насколько быстро модель «читает» входной текст; tg — text generation, скорость появления новых токенов.

Для обычного чата ощущение скорости сильнее зависит от tg. Для RAG и обработки больших документов важен также pp, потому что модель сначала должна проглотить большой контекст.

Почему нельзя обещать «10 токенов/с на Ryzen 7»

Даже одинаковый CPU может работать с DDR4 или DDR5, разным количеством каналов, разными таймингами и другой моделью. Q4 и Q8 тоже дают разный объём чтения данных.

Поэтому корректнее измерить конкретную модель на конкретной машине, чем ориентироваться на один чужой скриншот.

А если дискретной видеокарты нет, но есть встроенная графика

iGPU — отдельный сценарий. Некоторые встроенные AMD/Intel GPU могут использовать Vulkan или другие поддерживаемые backend llama.cpp и ускорять часть вычислений.

Но shared memory остаётся той же системной RAM, а реальная скорость зависит от конкретного iGPU, драйвера и пропускной способности памяти.

CPU-only Максимальная совместимость и понятная настройка. CPU + iGPU Иногда быстрее через Vulkan, но нужно тестировать конкретное железо. Дискретная GPU Обычно намного выше пропускная способность памяти и скорость inference.

Если Vulkan работает нестабильно или даёт маленький прирост, не бойтесь оставить чистый CPU — это нормальный вариант.

Можно ли использовать старый ПК как сервер для локальной LLM

Да, особенно если задача не требует мгновенного ответа.

В свежих обсуждениях LocalLLaMA пользователи показывают реальные CPU-only системы на старых офисных ПК с 32 ГБ RAM и запускают 8–12B Q4-модели. Это подтверждает саму практичность сценария, но опубликованные community-скорости нельзя переносить на любой старый компьютер.

Хорошие задачи для старого CPU-сервера:

суммаризация ночью;

классификация документов;

локальная база знаний с небольшой LLM;

простые автоматизации;

чат, где допустима задержка;

embedding-задачи;

фоновые batch-процессы.

Что проверить у старого CPU

поддержку AVX/AVX2;

объём и число каналов RAM;

реальную частоту памяти;

температуры при длительной 100% нагрузке;

потребление электричества 24/7.

Ноутбук без дискретной GPU

На современном ноутбуке с 16–32 ГБ DDR5 CPU-only LLM может быть вполне рабочей, особенно в 1–4B-классе.

Но длительная генерация нагружает процессор постоянно. Следите за:

температурой;

троттлингом;

профилем питания Windows;

шумом вентилятора;

работой от батареи.

На батарее локальная LLM — плохой постоянный сценарий. Высокая CPU-нагрузка быстро расходует заряд, а энергосберегающий профиль одновременно снижает скорость.

CPU-only домашний AI-сервер: когда это разумно

Если нужен тихий локальный сервис, а не максимальная скорость, CPU-only система имеет несколько преимуществ:

не нужно покупать дорогую GPU;

проще подобрать компактный корпус;

можно использовать уже имеющееся железо;

большой объём обычной RAM дешевле большого объёма VRAM;

подходит для фоновых задач и небольшой домашней базы знаний.

Но большой серверный Xeon с сотнями гигабайт RAM не обязательно будет энергоэффективнее одной потребительской GPU. Считать нужно не только цену покупки, но и ватт·ч на выполненную задачу.

Для чего CPU-only LLM реально полезна

Приватный чат Небольшая модель для текста без отправки запросов наружу. Документы RAG с компактной моделью, когда задержка допустима. Классификация Разметка и сортировка текста фоновыми batch-заданиями. Домашняя автоматизация Простые команды и структурированный вывод. Обучение Понять GGUF, context, quantization и API без покупки GPU. Редкие запросы Если модель вызывается несколько раз в день, скорость может быть не критична.

Что не стоит пытаться делать на слабом CPU-only ПК

запускать огромную модель только потому, что она помещается в swap;

использовать 128K context без реальной необходимости;

строить интерактивного coding-agent на модели, выдающей несколько токенов в секунду;

держать несколько больших LLM одновременно;

считать HDD подходящей заменой RAM;

рассчитывать на pagefile/swap как на «дополнительную оперативную память»;

ожидать GPU-подобной скорости от большого количества CPU-ядер.

Swap помогает пережить нехватку RAM, но не превращает SSD в оперативную память. Если веса активно читаются из pagefile, интерактивность может практически исчезнуть.

Как ускорить LLM без покупки видеокарты

Уменьшите модель. Переход с 8B на 4B часто даёт больший эффект, чем тонкая настройка threads. Используйте Q4. Для CPU K-quants — типичный практичный выбор. Уменьшите контекст. Не держите 32–128K, если задача укладывается в 4–8K. Подберите threads через benchmark. Максимум логических потоков не всегда оптимален. Закройте тяжёлые приложения. Особенно браузер и IDE на машине с 16 ГБ RAM. Проверьте двухканальную память. Один модуль RAM может ограничивать пропускную способность сильнее, чем кажется. Попробуйте iGPU/Vulkan. Если железо и драйвер поддерживаются. Используйте свежую сборку llama.cpp. CPU kernels продолжают оптимизироваться.

Имеет ли смысл апгрейд RAM

Если модель не помещается — да, это обязательный апгрейд. Если она уже помещается, увеличение RAM с 32 до 64 ГБ само по себе не ускорит генерацию. Скорость может измениться только косвенно: например, если новые модули дают больше каналов или другую рабочую частоту.

Имеет ли смысл переход DDR4 → DDR5

Для memory-bound inference более высокая пропускная способность полезна. Но итог зависит от CPU, конфигурации памяти и модели, поэтому конкретный прирост нужно измерять, а не обещать заранее.

CPU-only, iGPU или дешёвая б/у видеокарта

Вариант Плюс Минус CPU-only Ничего не нужно докупать Самый медленный interactive inference iGPU / Vulkan Можно получить ускорение без отдельной карты Сильно зависит от модели iGPU и драйверов Б/у GPU с 12–24 ГБ Резкий рост скорости и доступного класса моделей Цена, питание, охлаждение, физический размер

Поэтому начинать имеет смысл с уже имеющегося CPU. Если локальный ИИ действительно вошёл в ежедневный workflow, тогда становится понятно, за что именно платить при покупке GPU.

Частые вопросы

Можно ли запустить Ollama вообще без видеокарты? Да. Ollama поддерживает CPU-only работу; официальный Docker-сценарий отдельно показывает запуск без GPU runtime. Скорость зависит от модели, CPU и памяти. Какая модель лучше для CPU-only компьютера с 16 ГБ RAM? Начните с Qwen3 1.7B или 4B. Если скорость устраивает, попробуйте Qwen3 8B. Не начинайте сразу с 14–20B. Хватит ли старого Core i5? Для небольших Q4-моделей — возможно. Важны поколение CPU, AVX/AVX2, RAM и её пропускная способность. Точный ответ проще получить через llama-bench. Сколько tokens/s считается нормальным? Это субъективно. Для чата несколько tokens/s уже работают, но ощущаются медленно; двузначная скорость заметно комфортнее. Для фоновой обработки скорость может вообще не быть критичной. Можно ли использовать 64 ГБ RAM и запускать 32B без GPU? По объёму квантованная модель может поместиться, но CPU-only скорость 32B может быть низкой. Сначала сравните меньшую модель и измерьте llama-bench. Что лучше для CPU: Q4 или Q8? Q4 обычно требует меньше памяти и пропускной способности, поэтому часто практичнее. Q8 занимает значительно больше места и не всегда оправдывает падение скорости/рост требований для бытовых задач. Использует ли NPU в ноутбуке Ollama или llama.cpp автоматически? Не стоит считать NPU универсальным ускорителем локальных LLM. Поддержка зависит от runtime, платформы и конкретного backend. Проверяйте документацию именно вашей версии и платформы. Стоит ли покупать GPU до первого запуска? Нет. Сначала запустите 1–4B модель на CPU и поймите, нужен ли вам локальный AI постоянно. После этого проще выбрать нужный объём VRAM.

Почему тема актуальна Low-end local AI стал отдельным направлением В 2026 году интерес к локальным моделям на обычном железе вырос настолько, что появились отдельные сообщества, посвящённые ноутбукам, старым desktop, iGPU и ограниченной VRAM. В свежих обсуждениях пользователи показывают CPU-only сценарии на старых офисных ПК и отдельно сравнивают полезность небольших моделей. Форумный опыт полезен как источник сценариев, но не как универсальный benchmark. Именно поэтому в этой статье нет обещаний конкретных tokens/s без привязки к железу.