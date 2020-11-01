Ollama на Windows: установка, модели и локальный API

Для строгого local-only режима можно отключить cloud-функции через OLLAMA_NO_CLOUD=1.

Без облака Для строгого local-only режима можно отключить cloud-функции через OLLAMA_NO_CLOUD=1.

После запуска Ollama доступен на http://localhost:11434.

Локальный API После запуска Ollama доступен на http://localhost:11434.

Обычный OllamaSetup.exe. Установка в профиль пользователя не требует прав администратора.

Установка Обычный OllamaSetup.exe. Установка в профиль пользователя не требует прав администратора.

Ollama позволяет скачать языковую модель на свой компьютер, запускать её из PowerShell и обращаться к ней через локальный API. Разберём установку на Windows, выбор первой модели, хранение файлов на другом диске, проверку GPU, локальный API, контекст и режим без облачных функций.

Коротко. Для Windows самый простой путь — установить официальный OllamaSetup.exe, открыть новый PowerShell и выполнить ollama run gemma4:e2b . Модель скачается и запустится локально. Проверить размещение на GPU можно командой ollama ps , а локальный API по умолчанию работает на http://localhost:11434 .

Что такое Ollama и зачем она нужна

Ollama — это runtime и менеджер моделей. Она скачивает совместимые модели, хранит их локально, запускает inference на CPU или GPU и предоставляет CLI и HTTP API.

Важно не путать три разных уровня:

Модель Например Gemma, Qwen, gpt-oss, Llama или Mistral. Ollama Программа, которая скачивает, хранит и запускает модель. Интерфейс PowerShell, Open WebUI, IDE, собственная программа или другой клиент. API Локальная точка доступа для приложений, по умолчанию порт 11434.

Само наличие Ollama не означает, что на компьютере уже есть языковая модель. Её нужно скачать отдельно командой ollama pull или сразу запустить через ollama run .

Если вы только выбираете между Ollama, LM Studio и llama.cpp, сначала полезно прочитать базовый материал «Локальная нейросеть на ПК: как выбрать и запустить LLM без интернета».

Системные требования Ollama для Windows

Согласно актуальной документации Ollama, Windows-версия работает как нативное приложение. Поддерживается Windows 10 версии 22H2 или новее, включая Windows 11.

Компонент Актуальное требование или замечание Windows Windows 10 22H2 или новее, Home или Pro. NVIDIA Для NVIDIA документация Windows указывает драйвер 551.61 или новее. AMD ROCm v7 / HIP7-capable stack либо Vulkan-совместимый Radeon driver. Для части RDNA2 систем Vulkan используется как рекомендуемый fallback. Диск Самой установке нужно не менее 4 ГБ, а модели могут занимать десятки и сотни гигабайт. RAM / VRAM Зависит от выбранной модели, квантизации и контекста. Универсального значения для Ollama нет.

Ollama не требует отдельной видеокарты для самого факта запуска. Модели могут работать на CPU, если помещаются в системную RAM. GPU нужен прежде всего для ускорения.

Отдельный подробный разбор памяти: сколько RAM и VRAM нужно для локальной LLM.

Как установить Ollama на Windows

Шаг 1. Скачайте официальный установщик

Используйте официальный Windows installer. Ollama устанавливается в профиль текущего пользователя и в стандартном сценарии не требует запуска от имени администратора.

По умолчанию бинарные файлы располагаются в пользовательском каталоге, а путь к Ollama добавляется в PATH.

Шаг 2. Запустите Ollama

После установки Ollama запускается в фоне. В области уведомлений появляется приложение, а команда ollama становится доступна в Command Prompt, PowerShell и Windows Terminal.

Шаг 3. Откройте новый PowerShell

Если терминал был открыт до установки, закройте его и запустите снова, чтобы он получил обновлённый PATH.

Проверка CLI ollama

Если команда распознаётся, можно переходить к модели.

Как скачать и запустить первую модель

В актуальном официальном Quickstart Ollama для локального запуска используется Gemma 4 E2B. На момент подготовки материала загрузка этой модели составляет примерно 7,2 ГБ; Ollama рекомендует около 8 ГБ доступной VRAM или unified memory, а при меньшем объёме может задействовать системную RAM с потерей скорости.

Скачать модель без запуска ollama pull gemma4:e2b

Скачать при необходимости и сразу открыть чат ollama run gemma4:e2b

После загрузки появится интерактивный чат в терминале. Для выхода используется:

Выход из чата /bye

Не выбирайте модель только потому, что она первая в рейтинге или самая большая. Если веса почти полностью занимают VRAM, под KV-cache и вычислительные буферы может не остаться памяти. Для первого теста лучше начать с модели, которая помещается с запасом.

Основные команды Ollama

ollama run MODEL Запустить модель и открыть чат. ollama pull MODEL Скачать или обновить модель. ollama ls Показать скачанные модели. ollama ps Показать модели, сейчас загруженные в память. ollama stop MODEL Выгрузить модель из памяти. ollama rm MODEL Удалить скачанную модель с диска. ollama serve Запустить Ollama server вручную. ollama launch Настроить поддерживаемую интеграцию или coding agent.

Команда ollama launch в актуальной версии умеет помогать с интеграциями, включая Claude Code, Codex, OpenCode и VS Code.

Как проверить, работает ли модель на GPU

Самый простой способ — во время запущенной модели открыть второй PowerShell и выполнить:

Проверка загрузки модели ollama ps

В колонке PROCESSOR Ollama показывает, где находится модель:

100% GPU — модель полностью размещена на GPU;

— модель полностью размещена на GPU; 100% CPU — модель работает из системной памяти;

— модель работает из системной памяти; 48%/52% CPU/GPU или похожее значение — используется частичный offload.

Для хорошей интерактивной скорости обычно желательно, чтобы подходящая модель полностью помещалась на GPU. Частичный offload позволяет запускать более крупные модели, но обмен данными между RAM и VRAM может существенно снизить скорость.

Как перенести модели Ollama на другой диск

На Windows стандартный каталог моделей:

Каталог по умолчанию C:\Users\%username%\.ollama\models

Если системный SSD небольшой, место хранения лучше изменить до загрузки большой библиотеки моделей.

Через переменную OLLAMA_MODELS

Полностью закройте Ollama через значок в панели задач. Откройте «Изменение переменных среды для учётной записи». Создайте пользовательскую переменную OLLAMA_MODELS . Укажите новый путь, например D:\AI\Ollama\Models . Сохраните изменения. Снова запустите Ollama из меню «Пуск».

Переменная среды начинает действовать только для нового процесса Ollama. Просто изменить её при уже запущенном приложении недостаточно.

Можно ли перенести уже скачанные модели?

Да. Сначала завершите Ollama, скопируйте содержимое старого каталога моделей в новый, задайте OLLAMA_MODELS и только затем снова запустите приложение. Старую копию безопаснее удалять после проверки ollama ls и тестового запуска модели.

Как изменить размер контекста

По актуальному FAQ Ollama базовый context window по умолчанию составляет 4096 токенов. Его можно изменить несколькими способами.

В текущем интерактивном запуске

Например 8K /set parameter num_ctx 8192

Через переменную среды сервера

Переменная среды OLLAMA_CONTEXT_LENGTH=8192

На Windows пользовательские переменные среды задаются через системный интерфейс, после чего Ollama нужно полностью перезапустить.

Больше контекст — не всегда лучше. Длинный context window увеличивает объём KV-cache и расход памяти. Если модель едва помещается в VRAM, увеличение контекста может привести к offload или ошибке загрузки.

Как проверить локальный Ollama API

После запуска Windows-приложения Ollama поднимает HTTP API по адресу:

http://localhost:11434/api

Для локальной модели API-key не требуется. Это удобно для собственных программ, Open WebUI, Home Assistant, IDE и автоматизации.

Запрос из PowerShell

PowerShell · /api/chat $body = @{ model = "gemma4:e2b" messages = @( @{ role = "user" content = "Ответь одной фразой: Ollama работает?" } ) stream = $false } | ConvertTo-Json -Depth 5 Invoke-RestMethod ` -Method Post ` -Uri "http://localhost:11434/api/chat" ` -ContentType "application/json" ` -Body $body

Если сервер и модель работают, PowerShell вернёт JSON-объект с ответом модели.

OpenAI-compatible API

Кроме собственного Ollama API, локальный сервер предоставляет OpenAI-compatible base URL:

http://localhost:11434/v1

Это позволяет подключать приложения, которые ожидают OpenAI Chat Completions или другие поддерживаемые совместимые endpoints.

OpenAI-compatible не означает полную копию OpenAI API. Поддерживается совместимый поднабор функций. При подключении конкретного клиента нужно проверять требования этого клиента и документацию совместимости Ollama.

Как сделать Ollama строго локальной и отключить cloud-функции

Современная Ollama поддерживает не только локальные, но и cloud-модели и web search. Поэтому «я установил Ollama» уже не тождественно «все функции гарантированно локальные».

Ollama прямо указывает, что при локальном inference она не видит ваши prompts и данные. Но если используются cloud-hosted models, запрос обрабатывается облачной инфраструктурой.

Отключить Ollama Cloud через переменную среды

Пользовательская переменная Windows OLLAMA_NO_CLOUD=1

После изменения переменной полностью закройте приложение Ollama и снова запустите его.

Альтернатива через server.json

~/.ollama/server.json { "disable_ollama_cloud": true }

После включения local-only режима отключаются cloud-модели и web search Ollama. В логах сервера должна появиться отметка о том, что cloud отключён.

Для офлайн-проверки: заранее скачайте локальную модель, отключите cloud-функции, разорвите интернет-соединение и создайте новый локальный чат. Если модель отвечает, базовый inference действительно выполняется локально.

Как открыть Ollama для других устройств в домашней сети

По умолчанию Ollama слушает только 127.0.0.1:11434 . Это правильно для одиночного ПК: API недоступен другим устройствам сети.

Для работы с другого компьютера можно изменить переменную:

Слушать все интерфейсы OLLAMA_HOST=0.0.0.0:11434

Затем Ollama нужно перезапустить и при необходимости разрешить входящее соединение в Windows Firewall только из доверенной сети.

Не пробрасывайте порт 11434 напрямую в интернет. Локальные запросы к Ollama API не требуют cloud API-key. Для удалённого доступа используйте VPN либо reverse proxy с отдельной аутентификацией и ограничениями доступа.

Если задача — подключить Ollama к Home Assistant, отдельный разбор есть в материале «Локальный ИИ в Home Assistant».

Как Ollama держит модели в памяти

По умолчанию Ollama сохраняет загруженную модель в памяти примерно пять минут после последнего использования. Это ускоряет следующий запрос.

Чтобы выгрузить модель сразу:

Освободить RAM / VRAM ollama stop gemma4:e2b

В API для этого используется параметр keep_alive . Значение 0 выгружает модель сразу после ответа, отрицательное значение может оставить её загруженной постоянно.

Несколько моделей и параллельные запросы

Ollama умеет держать несколько моделей и обрабатывать параллельные запросы, если памяти достаточно. Однако параллелизм увеличивает расход памяти: документация отдельно предупреждает, что необходимая RAM масштабируется вместе с OLLAMA_NUM_PARALLEL × OLLAMA_CONTEXT_LENGTH .

Поэтому домашний сервер, который отлично работает с одним пользователем, может неожиданно уйти в дефицит VRAM после подключения нескольких клиентов.

Типичные проблемы Ollama на Windows

Команда ollama не найдена

Закройте терминал и откройте новый. Стандартная установка добавляет Ollama в пользовательский PATH. Бинарные файлы обычно находятся в:

Стандартный каталог программы %LOCALAPPDATA%\Programs\Ollama

Модель работает только на CPU

Выполните ollama ps . Если указано 100% CPU , проверьте драйвер GPU, поддержку конкретной видеокарты и объём доступной VRAM.

Закончился диск C:

Каталог моделей по умолчанию находится в профиле пользователя. Настройте OLLAMA_MODELS на другой SSD и перезапустите приложение.

После изменения переменной ничего не изменилось

Windows-приложение наследует переменные среды при запуске. Ollama нужно полностью завершить через tray и запустить снова.

Модель неожиданно медленная

Посмотрите ollama ps . Если модель разделена между CPU и GPU, причина может быть в недостатке VRAM. Также проверьте размер контекста.

Где смотреть логи

На Windows основные логи находятся в:

Открыть каталог логов explorer %LOCALAPPDATA%\Ollama

Основные файлы — app.log , server.log и upgrade.log .

Частые вопросы

Нужен ли Docker для Ollama на Windows? Нет. Ollama имеет нативное Windows-приложение. Для обычного локального использования Docker только усложняет схему. Нужны ли права администратора для установки? Стандартный OllamaSetup.exe устанавливается в профиль пользователя и не требует прав администратора. Можно ли запускать Ollama без NVIDIA? Да. Возможен CPU inference, поддерживаются AMD Radeon и другие аппаратные backend в рамках текущей поддержки Ollama. Можно ли хранить модели на диске D:? Да. Укажите новый каталог через пользовательскую переменную среды OLLAMA_MODELS и перезапустите Ollama. Как понять, что Ollama использует интернет? Локальная модель после загрузки может выполнять inference без интернета. Но cloud models, web search и загрузка новых моделей требуют внешнего соединения. Для строгого local-only режима используйте OLLAMA_NO_CLOUD=1. Нужен ли API-key для localhost:11434? Для локального Ollama server и локальных моделей cloud API-key не требуется. Поэтому особенно опасно без защиты публиковать этот API наружу. Почему модель остаётся в VRAM после закрытия чата? Ollama по умолчанию сохраняет модель в памяти около пяти минут. Выполните ollama stop MODEL, если VRAM нужно освободить сразу. Можно ли подключить Open WebUI к Ollama? Да. Это один из типичных сценариев: Ollama работает как backend, а Open WebUI предоставляет браузерный интерфейс. Этому будет посвящён отдельный гайд.