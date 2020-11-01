Pydantic AI · Python · MCP · Ollama · Evals · Durable Agents Pydantic AI: как собрать типобезопасного AI-агента на Python с MCP и Ollama Большинство AI-примеров начинается с пары строк: отправить prompt и вывести текст. В реальном приложении быстро появляются другие требования: строгая структура ответа, tools, зависимости, MCP, retries, тесты, измерение стоимости и восстановление долгого workflow после сбоя. Pydantic AI превращает эти задачи в обычные Python-типы и управляемые компоненты, а не в набор строк и ручного JSON-парсинга. 2.46.0 актуальный stable release на момент проверки Python ≥ 3.10 поддерживаются Python 3.10–3.14 MIT основной framework лицензируется по MIT Pydantic AI на GitHub Установка Локально с Ollama Что даёт framework типизированные outputs через Pydantic;

function tools и toolsets;

dependency injection для agent runs;

MCP client и server capabilities;

Ollama и другие model providers;

streaming и multimodal input;

Pydantic Evals;

OpenTelemetry tracing;

durable execution.

AI Agent Framework, the Pydantic way Pydantic AI — не модель и не готовый агент, а framework для сборки своего Центральный объект — Agent . Он объединяет instructions, модель, tools/toolsets, structured output, зависимости и runtime settings. При этом обычный Python type system остаётся частью архитектуры: IDE и статический type checker знают, какой тип должен вернуть agent. Input prompt / image / history → Pydantic AI Agent instructions · tools · deps · limits → Model OpenAI · Anthropic · Ollama · другие → Typed Output Pydantic model / str / image 01 Python-first Agent строится обычным Python-кодом, а не только визуальной схемой. 02 Type-safe output Результат можно валидировать как Pydantic model до попадания в business logic. 03 Provider-agnostic Model backend можно заменить без переписывания всей agent architecture. 04 Production-oriented Есть observability, evals, retries, usage limits и durable execution.

Почему старые статьи могут вводить в заблуждение Pydantic AI v2 — отдельная стабильная линия с новой архитектурой capabilities/toolsets Stable v2 вышел 23 июня 2026 года. Текущий v2.46.0 уже относится к production/stable линии. Старые примеры v0.x/v1.x могут использовать другие имена аргументов, старый MCP API и прежнюю структуру integrations. Capabilities Инструкции + tools + hooks + settings V2 делает capability основной composable единицей поведения агента. Toolsets Группы инструментов Локальные tools, MCP и dynamic toolsets подключаются единообразно. Instrumentation v5 Современный OTel формат Старые instrumentation versions постепенно уходят. Slimmer install Extras подключаются явно Некоторые providers и integrations больше не ставятся по умолчанию. При поиске примеров всегда проверяйте major version. Для нового проекта ориентируйтесь на v2 docs, а не на статьи 2024–2025 годов с result_type , старым MCP API или v0.x imports.

Python 3.10+ Установка Pydantic AI 2.46.0 python -m venv .venv # Windows PowerShell .\.venv\Scripts\Activate.ps1 pip install pydantic-ai==2.46.0 С uv: uv init uv add pydantic-ai==2.46.0 Обычный пакет уже включает frontier providers и основные integrations: OpenAI, Anthropic, Google, CLI, MCP, evals, web, retries и Logfire. Дополнительные providers вроде Bedrock/Groq/OpenRouter/Hugging Face подключаются через extras. uv add "pydantic-ai[openrouter]" uv add "pydantic-ai[bedrock]" uv add "pydantic-ai[ag-ui]"

Главное преимущество Pydantic LLM может возвращать не строку, а валидированный Python-объект from pydantic import BaseModel from pydantic_ai import Agent class DeviceFault(BaseModel): device: str severity: str probable_cause: str needs_human: bool agent = Agent( "openai:gpt-5.2", output_type=DeviceFault, ) result = agent.run_sync( "Блок питания греется, напряжение проседает под нагрузкой." ) fault = result.output print(fault.device) print(fault.needs_human) Внутри framework строит JSON Schema и валидирует model output. Если модель не возвращает структуру нужного вида, результат не должен бесконтрольно пройти дальше как «почти JSON». Tool Output Default Structured result оформляется через tool-call schema. Native Output Provider JSON Schema Используется native structured-output feature модели, если она поддерживается. Prompted Output Schema в instructions Fallback-подход для моделей без полноценного native schema mode. Валидация структуры не гарантирует истинность данных. Pydantic проверит, что severity и needs_human имеют допустимый тип, но не докажет, что диагноз модели верен.

Function tools Agent получает реальные функции вместо попытки «угадать ответ» from pydantic_ai import Agent agent = Agent( "openai:gpt-5.2", instructions="Используй инструменты, когда нужны фактические данные.", ) @agent.tool_plain def cable_price(section_mm2: float) -> float: """Return demo cable price per meter.""" demo_prices = { 1.5: 55.0, 2.5: 82.0, 4.0: 128.0, } return demo_prices[section_mm2] result = agent.run_sync( "Сколько стоят 20 метров кабеля 2.5 мм²?" ) print(result.output) Tool schema строится из Python signature и type hints. Модель решает, когда вызвать function, framework валидирует arguments и возвращает результат обратно в agent loop. Function tool Одна Python-функция Простой локальный action. FunctionToolset Набор связанных tools Удобно разделять capabilities по доменам. MCPToolset Tools внешнего сервера GitHub, БД, browser, CRM и другие services. DynamicToolset Tools зависят от run context Например, разные permissions для разных пользователей.

Dependency injection API client, database connection и user context не нужно хранить в global variables from dataclasses import dataclass from pydantic_ai import Agent, RunContext @dataclass class Deps: user_id: int database: object agent = Agent( "openai:gpt-5.2", deps_type=Deps, ) @agent.tool def get_user_name(ctx: RunContext[Deps]) -> str: """Read user data from application dependencies.""" return f"user-{ctx.deps.user_id}" deps = Deps( user_id=42, database=object(), ) result = agent.run_sync( "Кто текущий пользователь?", deps=deps, ) Такой подход полезен для production: agent code получает только те зависимости, которые приложение передало конкретному run, а type checker видит их тип. Dependencies — удобная точка для permissions. Tool может проверять роль пользователя до обращения к БД или внешнему API, вместо того чтобы надеяться, что LLM сама «помнит правила доступа».

Model Context Protocol Pydantic AI может быть MCP-клиентом и подключать внешние tools прямо к Agent В современной v2-линии MCP реализован через toolsets. Текущий MCPToolset работает с FastMCP 3 и 4, а для remote server рекомендуемый transport — Streamable HTTP. from pydantic_ai import Agent from pydantic_ai.mcp import MCPToolset tools = MCPToolset( "http://localhost:8000/mcp" ) agent = Agent( "openai:gpt-5.2", toolsets=[tools], ) result = agent.run_sync( "Используй доступные инструменты и ответь на вопрос." ) Поддерживаются также stdio, SSE для legacy deployments, готовый FastMCP Client и даже in-process FastMCP server без network round-trip. Streamable HTTP Основной remote transport Новый deployment лучше строить вокруг него. stdio Локальный subprocess Удобно для CLI MCP servers. SSE Legacy MCP SSE transport deprecated; используйте его только для совместимости. In-process Без сети Подходит для тестов или single-process приложения. MCP config нужно считать исполняемой конфигурацией. Официальная документация предупреждает: config может указывать executable/arguments для subprocess и разворачивать environment variables. Не загружайте MCP config из недоверенного источника.

Полностью локальная модель Pydantic AI напрямую поддерживает self-hosted Ollama Для локального Ollama используется OpenAI-compatible endpoint http://localhost:11434/v1 . # Linux/macOS export OLLAMA_BASE_URL="http://localhost:11434/v1" # Windows PowerShell $env:OLLAMA_BASE_URL = "http://localhost:11434/v1" from pydantic_ai import Agent agent = Agent("ollama:qwen3") result = agent.run_sync( "Объясни разницу между RAG и fine-tuning." ) print(result.output) Structured output с локальным Ollama from pydantic import BaseModel from pydantic_ai import Agent from pydantic_ai.models.ollama import OllamaModel from pydantic_ai.output import NativeOutput from pydantic_ai.providers.ollama import OllamaProvider class CheckResult(BaseModel): ok: bool reason: str model = OllamaModel( "qwen3", provider=OllamaProvider( base_url="http://localhost:11434/v1" ), ) agent = Agent( model, output_type=NativeOutput(CheckResult), ) Self-hosted Ollama умеет schema-constrained structured output, поэтому Pydantic AI может использовать NativeOutput для локальной модели. LM Studio vs Ollama Как выбрать локальный inference runtime → LiteLLM Когда нужен отдельный AI gateway →

Новое в сентябре 2026 В v2.41 появился отдельный OpenAI Codex provider для subscription authentication Release v2.41.0 добавил provider openai-codex , предназначенный для аутентификации через ChatGPT/Codex subscription. Это отдельный integration path от классического OpenAI API key. Для developer framework это интересное изменение: один и тот же Agent API может работать с обычными cloud providers, локальным Ollama и отдельными subscription-backed providers. Не путайте Pydantic AI с Codex CLI. Pydantic AI — framework вашего Python-приложения. Codex provider — один из способов дать framework доступ к модели; он не превращает приложение автоматически в coding-agent.

AI нельзя проверять одним «вроде отвечает нормально» Pydantic Evals позволяет гонять одинаковый набор кейсов после каждого изменения prompt/model from pydantic_evals import Case, Dataset dataset = Dataset( name="support-agent", cases=[ Case( name="simple", inputs="Сеть пропала после перезагрузки роутера", expected_output="check_wan", ), ], ) def my_task(inputs: str) -> str: # Здесь вызывается agent/application code. return "check_wan" report = dataset.evaluate_sync(my_task) report.print() Cases Фиксированные test inputs Реальные примеры из вашего продукта. Expected output Эталон или критерий Позволяет замечать regression. Evaluators Правила и LLM judges Можно измерять не только точное совпадение строк. Agentic metrics Tools и trajectory Есть evaluators для корректности tools, аргументов и количества model requests. Для агента важно проверять не только final answer. Он может дать правильный результат после десяти лишних tool calls, вызвать опасный tool или передать неправильные arguments. Agentic evals проверяют и траекторию.

OpenTelemetry observability Agent run можно разложить на model requests, tools, tokens, latency и ошибки import logfire logfire.configure() logfire.instrument_pydantic_ai() Tracing показывает сообщения, tool calls и arguments, token usage, latency и errors. При этом instrumentation построена на OpenTelemetry, поэтому telemetry можно отправлять не только в Logfire, но и в совместимые backends. Prompt Что реально увидела модель Полезно при сложных dynamic instructions. Tools Какие actions вызваны Видны arguments и return values. Usage Tokens и cost Можно сравнивать разные model paths. Errors Где упал workflow Не только final exception, но и контекст span. Langfuse Отдельная observability/evaluation платформа для LLM →

Agent должен переживать restart Durable execution сохраняет progress workflow после сбоя приложения или API Pydantic AI поддерживает несколько durability engines: Temporal, DBOS, Prefect, Restate, AWS Lambda, а также внешние integrations с Kitaru и Apache Airflow. Есть builder для подключения других engines. DBOS: простой пример from dbos import DBOS, DBOSConfig from pydantic_ai import Agent from pydantic_ai.durable_exec.dbos import DBOSDurability DBOS( config={ "name": "agent-app", "system_database_url": "sqlite:///dbos.sqlite", } ) agent = Agent( "openai:gpt-5.2", name="support-agent", capabilities=[DBOSDurability()], ) @DBOS.workflow() async def answer(question: str) -> str: result = await agent.run(question) return result.output Model requests и MCP communication становятся durable steps. После restart workflow может продолжить работу с checkpoint, а не повторять всё с начала. Durability и chat storage — разные задачи. Официальные docs отдельно подчёркивают: durable engine сохраняет progress одного workflow после crash, но не заменяет обычное хранение conversation history в вашей БД.

Tools превращают LLM в исполняющую систему Основной риск начинается не с hallucination, а с реального side effect 1 Минимальные tool permissions Не давать agent административный API, если нужен read-only search. 2 Validate arguments Pydantic schema помогает, но business permissions проверяет сам tool. 3 Human approval Оплата, удаление данных и deployment требуют отдельного подтверждения. 4 Не доверять MCP config Он может запускать subprocess и читать environment variables. 5 Web content — недоверенный input Prompt injection остаётся возможным даже при корректных Python types. 6 Обновлять framework Web/MCP integrations регулярно получают security fixes. Свежие security fixes сентября 2026 В v2.44.0 были исправлены несколько security issues, которые также отдельно опубликованы в GitHub Security Advisories. Среди них — обход ограничения blocked_domains в web_fetch_tool через hostname normalization и SSRF bypass cloud-metadata blocklist через IPv6 zone identifiers. Также исправлялась ситуация, когда OpenTelemetry spans могли содержать exceptions, instructions и output template даже при include_content=False . Текущий v2.46.0 уже новее исправленной 2.44.0. Typed agent не означает safe agent. Type validation защищает форму данных. Authorization, network boundaries, sandbox и подтверждение dangerous actions остаются ответственностью вашего приложения.

Ограничения Pydantic AI хорошо подходит Python-разработчику, но не снимает сложность agent systems 01 Нужен Python-код Это framework, а не no-code builder. 02 Provider differences остаются Разные модели по-разному реализуют tools, reasoning и structured output. 03 Types не устраняют hallucinations Schema-valid ответ всё равно может быть фактически неверным. 04 MCP увеличивает attack surface Каждый внешний tool становится новой границей доверия. 05 Durability добавляет infrastructure Temporal/DBOS/Prefect требуют отдельной operational дисциплины. 06 V2 развивается быстро Minor releases выходят часто; фиксируйте versions для production. Лучший первый проект — не «универсальный автономный агент». Возьмите одну понятную функцию: typed input → 1–3 tools → typed output → eval dataset. После этого уже добавляйте MCP, memory и durable execution.

Практические сценарии Где Pydantic AI особенно уместен 01 Support classifier Строго вернуть категорию, severity и следующий action. 02 RAG agent Tool получает документы, output возвращается валидированной структурой. 03 Internal automation Agent вызывает CRM/БД/MCP tools с обычной application authorization. 04 Local Ollama agent Вся inference-часть может оставаться внутри локальной сети. 05 Long-running workflow Durable engine восстанавливает agent после restart или API failure. 06 Agent regression tests Pydantic Evals проверяет outputs, tools и trajectory после изменений.

Вывод Pydantic AI полезен там, где LLM должна стать частью обычного надёжного Python-приложения Сильная сторона framework не в том, что он «лучше думает» за модель, а в том, что он ставит вокруг LLM привычные инженерные границы: типы, dependency injection, tool schemas, evals, traces и durable execution. Это особенно хорошо сочетается с локальными backend: Ollama отвечает за inference, Pydantic AI — за agent logic, MCP — за внешние инструменты, а evals и OpenTelemetry позволяют проверять результат вместо слепого доверия prompt. Открыть Pydantic AI на GitHub Все материалы про ИИ

FAQ Частые вопросы про Pydantic AI Что такое Pydantic AI простыми словами? Python framework для создания AI-агентов с типизированными outputs, tools, dependencies, MCP, evals и observability. Это готовый аналог Claude Code или Codex? Нет. Pydantic AI — библиотека для разработки собственного AI-приложения или агента. Можно ли использовать локальную модель? Да. Есть официальный provider для self-hosted Ollama; также можно использовать OpenAI-compatible backends через подходящие providers. Поддерживается ли MCP? Да. Pydantic AI умеет подключать MCP servers как toolsets через Streamable HTTP, stdio, SSE и in-process FastMCP. Чем structured output лучше обычного JSON в prompt? Framework строит schema, валидирует результат и сохраняет Python type information до application code. Но фактическую истинность данных всё равно нужно проверять отдельно. Можно ли тестировать agent без ручной проверки каждого ответа? Да. Pydantic Evals позволяет собирать datasets и evaluators, включая agentic metrics по tool calls и trajectory. Что такое durable agent? Agent run, progress которого checkpoint'ится и может продолжиться после restart или transient failure через Temporal, DBOS, Prefect и другие engines. Поддерживается ли ChatGPT/Codex subscription? Да. Начиная с v2.41.0 в Pydantic AI есть отдельный openai-codex provider для subscription authentication. Какая версия актуальна? На 21 сентября 2026 года актуальный stable release — Pydantic AI 2.46.0.