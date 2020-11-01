Home Assistant недоступен: что должно работать без сервера

Home Assistant · отказоустойчивость · локальный fallback Home Assistant недоступен: что в умном доме должно продолжать работать без сервера Дом может прекрасно работать без внешнего интернета и при этом полностью зависеть от одного локального сервера. Если Home Assistant завис, обновляется, сломался SSD или отключился mini-PC, все автоматизации внутри Home Assistant останавливаются. Хорошая архитектура отличается тем, что базовые функции дома при этом не исчезают: свет можно включить настенной клавишей, отопление сохраняет безопасный режим, дверь открывается без приложения, а камеры продолжают писать на локальный регистратор. Нет интернета ≠ нет Home Assistant Локальный HA может продолжать работать без провайдера Сервер HA выключен Автоматизации, scripts, dashboards и HA-интеграции на этом сервере не выполняются Правильный fallback Критичные функции имеют физическое, локальное или автономное управление

Сначала разделяем причины «Умный дом не работает» может означать четыре разных отказа Что отказало Что обычно сохраняется Интернет провайдера Home Assistant и локальные Zigbee, Z-Wave, Matter, Thread, ESPHome могут продолжать работать внутри дома Домашний роутер / LAN Часть радиосети Zigbee может существовать отдельно, но IP-устройства, dashboards и сетевые интеграции теряют связь Сам Home Assistant HA-автоматизации и интерфейс останавливаются; локальная логика устройств и прямые связи могут сохраниться Электропитание Работают только устройства с батарейным или резервным питанием Это главный архитектурный тест. Фраза «Home Assistant работает без интернета» не означает, что дом продолжит работать при отказе самого сервера Home Assistant.

Нормальное аварийное поведение Что должно сохраниться, а что можно временно потерять Должно работать обычное включение основного света;

базовое поддержание отопления;

ручное открытие входной двери, ворот и калитки;

локальная работа защиты от протечки, если она относится к критичной;

штатные защиты котла, тёплого пола и инженерного оборудования;

локальная запись камер на NVR/NAS, если она предусмотрена системой;

обычная домашняя сеть, если сам роутер исправен. Допустимо временно потерять dashboard Home Assistant;

сложные сценарии присутствия;

аналитику энергопотребления;

push-уведомления Home Assistant;

голосовое управление через HA;

автоматизации, которые существуют только внутри Home Assistant;

удалённый доступ к Home Assistant. Не все дома обязаны иметь одинаковый уровень резервирования. Главное — заранее определить критичные функции и не узнать об их зависимости от сервера во время настоящего отказа.

Освещение Свет не должен превращаться в «серверную функцию» Самая частая архитектурная ошибка — физическая кнопка отправляет событие в Home Assistant, а Home Assistant уже включает реле. Пока сервер жив, всё выглядит нормально. При его остановке кнопка перестаёт включать свет. Хрупкая схема Кнопка → Home Assistant automation → реле → свет Отказоустойчивая схема Кнопка локально управляет реле, а Home Assistant добавляет сценарии сверху Что проверить включается ли основной свет обычной настенной кнопкой при выключенном Home Assistant;

работает ли физический вход умного реле автономно;

не отключается ли реле вместе с сервером или сетевым шкафом;

что произойдёт после восстановления питания;

есть ли ручной способ включить свет, если Zigbee/Wi‑Fi также недоступны. «Кнопка есть на стене» ещё не означает локальное управление. Если её нажатие обрабатывается только автоматизацией Home Assistant, при падении сервера она тоже перестанет работать.

Отопление и климат Home Assistant должен управлять комфортом, а не заменять базовую автоматику котла Отопление — плохое место для единственной точки отказа. У котла, теплового насоса, тёплого пола и другой инженерной системы должны сохраняться собственные защиты и понятное локальное управление. Уровень 1 Штатная автоматика оборудования Температурные ограничения, защиты, аварийные режимы. Уровень 2 Локальный регулятор Термостат, контроллер котельной, OpenTherm-регулятор или другая автономная логика. Уровень 3 Home Assistant Расписания, режимы дома, присутствие, аналитика и дополнительные уставки. Если сервер HA выключился, разумный результат — пропало дистанционное удобство, но дом не остался без базового отопления. Не тестируйте отказоустойчивость отопления зимой отключением защит и силовых цепей. Проверяют логику управления и предусмотренный fallback. Подключение котлов, насосов, сервоприводов, тёплого пола и оборудования в щите выполняет специалист.

Протечки Если защита от воды существует только как automation в HA, при падении сервера её нет Типовой сценарий «датчик протечки → Home Assistant → закрыть электрокран» работает, пока доступны сервер, интеграция и канал связи с обоими устройствами. Для системы, которую считают аварийной защитой, полезнее иметь отдельную локальную логику: специализированный контроллер, прямую аппаратную связь или автономный сценарий совместимых устройств. Проверьте четыре состояния HA работает Датчик закрывает воду, приходит уведомление HA выключен Кран всё равно должен иметь предусмотренный аварийный способ управления Интернет отключён Локальная защита не должна зависеть от облака Электричество пропало Поведение зависит от питания контроллера и приводов и должно быть заранее определено

Замки, ворота и калитка Home Assistant не должен быть единственным способом попасть домой Интеграция доступа в Home Assistant удобна для сценариев, уведомлений и интерфейса, но отказ сервера не должен блокировать физический доступ владельцу. у замка остаётся штатный локальный способ открытия;

у ворот и калитки предусмотрено ручное или автономное управление;

считыватель/контроллер СКУД не зависит только от HA automation;

аварийное открытие соответствует инструкции производителя и требованиям безопасности;

Home Assistant не обходит штатные блокировки и защиты привода. Не используйте Home Assistant как замену обязательной системе безопасности или штатной автоматики доступа. Домофония, электрозамки, ворота и СКУД должны иметь предсказуемый режим отказа и безопасный локальный способ управления.

Zigbee Когда Zigbee-кнопка продолжит управлять светом без Home Assistant Обычная HA-автоматизация требует работающего Home Assistant: Zigbee-кнопка → координатор → Home Assistant automation → лампа Но Zigbee поддерживает binding — прямую связь устройства с другим устройством или Zigbee-группой. Zigbee-кнопка → прямой binding → лампа / группа В ZHA Home Assistant прямо указывает, что команды между связанными устройствами обходят ZHA и продолжают работать, даже когда ZHA или Home Assistant не работают. В Zigbee2MQTT binding также предназначен для прямого управления без roundtrip через MQTT и home automation. Документация Zigbee2MQTT отдельно отмечает его преимущество: связь может работать даже при недоступном Zigbee2MQTT, home automation software или coordinator. Но binding поддерживают не все устройства. Некоторые кнопки умеют bind только определённые clusters, другие работают только через coordinator. Совместимость проверяется для конкретной модели.

Matter, ESPHome и локальные IP-устройства «Локальный протокол» не всегда означает «работает без сервера HA» Matter работает локально и не требует облака для управления устройством. Но Home Assistant выступает одним из Matter controllers. Если именно этот controller недоступен, команды и автоматизации Home Assistant не выполняются. Поэтому нужно разделять два утверждения: Верно Matter не требует внешнего интернета для локального управления. Не следует автоматически Что устройство будет управляться именно через Home Assistant, когда сервер HA выключен. ESPHome ESPHome общается с Home Assistant по локальному Native API. Но если логика существует только в HA automation, она исчезает вместе с сервером. Для важных функций часть поведения можно проектировать внутри самого ESPHome-устройства, если это уместно и безопасно для конкретной нагрузки. Локальные Wi‑Fi/Ethernet устройства Они могут оставаться доступными по собственному web-интерфейсу или физическим входам, но Home Assistant dashboards и сценарии всё равно не работают без HA.

Камеры и видеонаблюдение Home Assistant не должен быть вашим единственным видеорегистратором Home Assistant удобен как единая панель: открыть камеру, получить событие, включить свет при детекции, показать snapshot. Но если требуется постоянный архив, логичнее, чтобы камеры продолжали писать на NVR/NAS независимо от HA. Home Assistant доступен Сценарии, карточки камер, уведомления, события Home Assistant недоступен NVR продолжает локальную запись, если он и сеть исправны

MQTT Если брокер работает на том же сервере, это ещё одна общая точка отказа Часто Home Assistant, Mosquitto, Zigbee2MQTT, Node-RED и другие сервисы работают на одном хосте. Это удобно, но физический отказ mini-PC одновременно отключает все эти уровни. Поэтому при проектировании стоит записать не только «у нас MQTT локальный», но и где именно он запущен и что потеряет дом при остановке этого узла. Один сервер HA + MQTT + Zigbee2MQTT + Node-RED → Один аппаратный отказ может убрать сразу интерфейс, automations и broker Это не значит, что каждый сервис нужно разносить по отдельным компьютерам. Нужно лишь понимать общую точку отказа и иметь разумный способ восстановления.

Контролируемый тест Как проверить умный дом без Home Assistant до настоящей аварии 01 Сделайте актуальную резервную копию Перед тестом сервер должен иметь проверенный backup вне единственного системного накопителя. 02 Составьте список критичных функций Свет, отопление, вода, доступ, камеры, сеть. Не пытайтесь тестировать «всё умное» сразу. 03 Выберите безопасное время Не проводите первый тест отопления в мороз и не отключайте аварийные/охранные системы без понимания последствий. 04 Штатно остановите сервер Home Assistant Не выдёргивайте питание для имитации отказа накопителя. Для проверки логики достаточно контролируемо выключить сервер или HA. 05 Проверяйте по одному пункту Настенные выключатели, локальный термостат, краны, замок, ворота, запись NVR и домашнюю сеть. 06 Запишите, что реально перестало работать Отделите допустимую потерю удобства от критичного отказа базовой функции. 07 Запустите HA и проверьте восстановление Устройства должны корректно обновить состояния, automations не должны неконтролируемо повторять старые команды.

Чек-лист результата Как выглядит здоровая архитектура после теста ✓ Основной свет включается без приложения и без HA. ✓ Отопление сохраняет безопасный локальный режим. ✓ Дверь и ворота имеют локальный резерв. ✓ Критичная защита от воды не зависит от облака. ✓ NVR пишет камеры независимо от HA. ✓ Роутер и сеть не зависят от Home Assistant. ✓ Известно, какие Zigbee-кнопки имеют прямой binding. ✓ После возврата HA состояния устройств синхронизируются корректно.

Восстановление сервера Backup и UPS не заменяют fallback, но сильно уменьшают время аварии Home Assistant имеет встроенную систему резервных копий для всех типов установки. Автоматический backup можно настроить через интерфейс и дополнительно создавать перед крупными изменениями. Но backup помогает восстановить сервер после отказа. Он не заставляет выключенный сервер продолжать выполнять automations. Backup Сокращает время восстановления после повреждения системы Fallback Сохраняет базовые функции, пока сервер вообще не работает Что резервировать по питанию сервер Home Assistant;

роутер;

ключевой Ethernet-коммутатор;

PoE-коммутатор, если от него зависят coordinator, камеры или точки доступа;

сетевой Zigbee/Thread coordinator;

MQTT/automation host, если он отдельный;

оборудование, которое должно корректно завершить работу. UPS повышает доступность, но не исправляет неудачную архитектуру. Если выключение одного процесса Home Assistant лишает дом света, более ёмкий аккумулятор только откладывает проблему.

Обновления Отказоустойчивый дом проще обновлять Когда основные функции имеют локальный режим, обновление Home Assistant перестаёт быть событием, во время которого семья боится остаться без света или отопления. Перед обновлением полезно: иметь свежий backup;

не обновлять одновременно Home Assistant, Zigbee2MQTT, MQTT broker и coordinator firmware;

после обновления проверить критичные automations;

проверить unavailable entities;

проверить физические кнопки и ручной режим;

не удалять backup сразу после успешной загрузки. Home Assistant автоматически создаёт резервную копию перед обновлениями Core, но отдельная внешняя копия всё равно полезна, если проблема окажется не программной, а аппаратной.

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Удалённый разбор архитектуры Не знаете, что в вашем доме перестанет работать при отключении Home Assistant? Пришлите краткую схему: где работает Home Assistant, что используется для Zigbee/MQTT, какие системы управляют светом, отоплением, водой, воротами и камерами. Пароли и ключи не нужны. Можно разобрать зависимости и определить, где нужен локальный fallback, direct binding, отдельный контроллер или резерв питания. Описать систему в MAX Telegram Гайды Home Assistant