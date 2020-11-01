Zigbee unavailable после отключения света: восстановление ZHA и Zigbee2MQTT

Home Assistant · ZHA · Zigbee2MQTT Zigbee-устройства стали unavailable после отключения света: как восстановить ZHA и Zigbee2MQTT После отключения электричества Home Assistant может запуститься нормально, но часть Zigbee-датчиков, розеток, реле или ламп останется unavailable. Это не всегда означает потерю устройств. Часто сеть восстанавливается поэтапно: сначала координатор, затем питаемые Zigbee-роутеры, потом батарейные конечные устройства. Правильный порядок помогает вернуть сеть без массового удаления и повторного pairing. Не удаляйте устройства сразу После blackout часть сети может просто ещё не успеть восстановить маршруты и check-in Сначала инфраструктура Home Assistant → координатор → MQTT/Zigbee2MQTT → питаемые routers → датчики Проблема может быть не в Zigbee Питание сервера, USB, Ethernet-координатор, MQTT или сеть тоже могут быть причиной

Сначала определяем масштаб Отвалилось одно устройство, одна зона или вся Zigbee-сеть? Что наблюдаем Что проверять первым Unavailable почти всё Координатор, ZHA/Zigbee2MQTT, MQTT, USB/Ethernet, питание сервера Не работают устройства в одной части дома Питаемые Zigbee-роутеры этой зоны и маршруты mesh Не вернулись только батарейные датчики Подождать check-in, разбудить устройство штатным нажатием, проверить батарею Розетки и лампы offline после blackout Фактическое питание устройств, состояние роутеров mesh, availability timeout Zigbee2MQTT не запускается Доступ к координатору, serial/TCP, MQTT, логи сервиса ZHA загружен, но всё unavailable Состояние координатора, ошибки интеграции, затем питаемые routers Главный принцип: не пытайтесь чинить конечные датчики, пока не убедились, что координатор и опорная Zigbee mesh-сеть уже работают.

Почему это происходит Что меняется в Zigbee-сети после отключения питания Zigbee mesh строится не только вокруг координатора. Питаемые от сети розетки, лампы, реле и другие устройства могут работать как Zigbee-роутеры и передавать трафик от удалённых датчиков. После массового отключения питания несколько таких узлов исчезают одновременно. Когда электричество возвращается, устройства запускаются с разной скоростью, сервер Home Assistant может стартовать раньше сети, а удалённые датчики ещё пытаются использовать старые маршруты. Питание вернулось → сервер Home Assistant → координатор → питаемые Zigbee routers → mesh перестраивается → батарейные устройства check-in Поэтому сразу после запуска интерфейс Home Assistant может показывать сеть хуже, чем она будет выглядеть через некоторое время.

Правильная последовательность Восстанавливаем Zigbee по слоям 01 Проверьте Home Assistant и базовую сеть Убедитесь, что сам Home Assistant полностью загрузился, доступен по сети и другие интеграции работают. Для сетевого Zigbee-координатора дополнительно нужна рабочая Ethernet/Wi‑Fi-сеть. 02 Проверьте координатор В ZHA интеграция должна видеть радио. В Zigbee2MQTT сервис должен запуститься и успешно открыть USB-порт или TCP-соединение с адаптером. 03 Для Zigbee2MQTT проверьте MQTT Если Zigbee2MQTT работает через MQTT broker, его недоступность может выглядеть как проблема Zigbee. Сначала убедитесь, что bridge подключён к MQTT. 04 Верните питаемые Zigbee-роутеры Проверьте умные розетки, реле, лампы и другие постоянно питаемые устройства. Именно они формируют маршруты для удалённых конечных устройств. 05 Дайте mesh немного времени После появления опорных роутеров сеть должна восстановить маршруты. Не начинайте массовый reset датчиков через несколько минут после загрузки Home Assistant. 06 Разбудите проблемные батарейные устройства Для sleepy-датчиков используйте обычное штатное короткое нажатие или действие, которое заставляет устройство отправить сообщение. Не удерживайте кнопку до factory reset, если этого не требуется. 07 Только потом переходите к rejoin/reconfigure Если устройство всё ещё не возвращается, попробуйте штатное rejoin или reconfigure без предварительного удаления из сети.

Home Assistant ZHA Что проверить, если используется ZHA В актуальном Home Assistant управление Zigbee вынесено в раздел подключения Zigbee. Там можно увидеть устройства, настройки сети, выполнить reconfigure и скачать диагностику. 1. Координатор Проверьте, что интеграция ZHA загрузилась без ошибки и радио доступно. Если пропали сразу все устройства, причина чаще находится здесь или в USB/сетевом доступе к координатору. 2. Mains-powered routers Убедитесь, что питаемые розетки, лампы и реле действительно вернулись в сеть. Если исчез промежуточный router, удалённые батарейные устройства могут потерять маршрут. 3. Reconfigure Для отдельного проблемного устройства можно использовать штатную функцию Reconfigure. Батарейное устройство при этом желательно предварительно разбудить. 4. Diagnostics Если проблема повторяется, скачайте диагностику устройства и координатора до удаления или перенастройки. Это намного полезнее, чем описание «иногда отваливается». Не пугайтесь статуса unavailable слишком рано ZHA различает питаемые и батарейные устройства. По умолчанию питаемое устройство считается unavailable после 7200 секунд без активности, то есть примерно через 2 часа. Для батарейного устройства стандартное значение составляет 21600 секунд, около 6 часов. Кроме того, ZHA может опрашивать питаемые устройства при старте. Для очень большой или медленно восстанавливающейся сети этот стартовый опрос способен создавать дополнительную нагрузку, поэтому настройка доступна в параметрах ZHA. ZHA делает резервные копии Zigbee-сети. Home Assistant поддерживает автоматические и ручные backup сети ZHA, а также восстановление и миграцию на другой совместимый координатор. Это полезно на случай отказа самого радио, а не только blackout.

Zigbee2MQTT Что проверить в Zigbee2MQTT 1 Запустился ли сам Zigbee2MQTT Если сервис падает при старте, сначала смотрят доступ к адаптеру, serial/TCP и журнал запуска. 2 Есть ли соединение с MQTT broker Bridge должен быть подключён к MQTT. Иначе Home Assistant может не получать состояния даже при работающей радиосети. 3 Что показывает Availability Если эта функция включена, Zigbee2MQTT отдельно отслеживает активные и пассивные устройства. 4 Есть ли сообщения от устройств Смотрите last_seen, события устройства и журнал. Устройство может быть физически доступно, но ещё не успеть отправить сообщение после перезапуска. Почему после перезапуска Zigbee2MQTT устройства могут быть offline При включённой функции Availability активные устройства, например питаемые розетки и лампы, по умолчанию должны отметиться примерно в течение 10 минут. Если этого не произошло, Zigbee2MQTT пытается их опросить и при неудаче отмечает offline. Пассивные батарейные устройства работают иначе: они не обязаны постоянно отвечать на ping. Стандартный timeout составляет 1500 минут, то есть около 25 часов. Важно и то, что timeout сохраняется между перезапусками. Если Zigbee2MQTT был выключен дольше заданного времени, после запуска некоторые устройства могут сразу отображаться offline до следующего check-in. Не уменьшайте availability timeout без причины. Слишком агрессивный контроль создаёт лишние ping и нагрузку на координатор. Для sleepy-датчиков маленький timeout вообще может создавать ложное впечатление постоянных «отвалов».

Опорная mesh-сеть Почему сначала нужно вернуть Zigbee-роутеры Большинство батарейных датчиков не ретранслируют Zigbee. Опорную сеть строят постоянно питаемые устройства: розетки, некоторые реле, лампы и специализированные repeaters. Представим двухэтажный дом: Координатор → Розетка в коридоре → Реле на втором этаже → Датчик в дальней комнате Если после отключения питания реле или розетка не вернулись, датчик может оставаться unavailable даже при полностью исправном координаторе. Что проверить есть ли фактическое питание у каждого опорного устройства;

не выключена ли Zigbee-лампа обычным настенным выключателем;

не отключён ли умный модуль вместе с группой освещения;

вернулись ли ближайшие к координатору routers;

не изменилась ли сеть Wi‑Fi 2,4 ГГц или размещение оборудования;

не переставляли ли координатор после восстановления питания. Стационарные реле, модули и другое оборудование 230 В должен проверять специалист. Не разбирайте электроустановочные изделия и щит под напряжением ради диагностики Zigbee.

Sleepy devices Почему батарейный датчик может долго оставаться unavailable Батарейные Zigbee-устройства экономят энергию и большую часть времени спят. Они не обязаны отвечать сразу после перезапуска Home Assistant. Поэтому для датчика открытия, кнопки, температуры или протечки правильная последовательность такая: убедиться, что coordinator и routers уже работают; проверить батарею, особенно если датчик давно установлен; выполнить обычное короткое действие, которое будит устройство; посмотреть, обновился ли last_seen или состояние; только при отсутствии связи переходить к rejoin. Не путайте wake-up и factory reset. У многих датчиков короткое нажатие будит устройство, а длительное удержание переводит его в pairing/reset. Перед действиями лучше проверить инструкцию именно вашей модели.

Последовательность восстановления Rejoin сначала, удаление устройства — в самом конце Когда устройство не возвращается само, не обязательно сразу удалять его из ZHA или Zigbee2MQTT. 1 Подождать и разбудить Особенно для батарейных устройств. 2 Проверить ближайшие routers Сначала восстановить mesh. 3 Reconfigure / штатный rejoin Попытаться вернуть существующее устройство в ту же сеть. 4 Перезапустить только проблемный слой Например, Zigbee2MQTT после проверки MQTT и координатора. 5 Удалить и pair заново Только когда предыдущие методы не помогли и есть backup конфигурации. Удаление и повторный pairing может изменить сущности, device id, bindings, группы или потребовать восстановления автоматизаций. Поэтому это не лучший первый способ диагностики.

Отдельный случай Если проблема появилась не после blackout, а после обновления Иногда отключение света совпадает по времени с обновлением Home Assistant, Zigbee2MQTT или прошивки координатора. Тогда нельзя автоматически считать причиной именно питание. В 2026 году, например, пользователи Zigbee2MQTT 2.12.1 с отдельными Z-Stack сетями сообщали о случайном переходе устройств в unavailable после обновления с 2.11.x. Это не означает, что проблема затрагивает всех пользователей, но показывает важность проверки версии ПО и журнала изменений при внезапно появившейся нестабильности. Полезная развилка: если сеть годами работала стабильно и проблема появилась сразу после конкретного обновления, сначала проверьте changelog, known issues и логи, а уже потом перестраивайте mesh.

Типичные ошибки Чего не стоит делать сразу после отключения света Удалять все unavailable-устройства Так легко превратить временное восстановление mesh в полноценную перенастройку десятков устройств. Factory reset координатора Без backup сети это может привести к необходимости заново строить Zigbee-сеть. Менять Zigbee-канал Канал не меняют только потому, что после blackout часть датчиков временно offline. Это отдельное изменение всей сети. Массово перезапускать всё подряд После каждого restart сеть снова проходит этап восстановления. Так диагностика становится ещё менее понятной. Считать LQI единственным показателем LQI полезен, но не объясняет все проблемы маршрутизации, binding, reporting или состояния координатора. Игнорировать питаемые routers Чинить дальний датчик бессмысленно, если его промежуточная розетка или реле ещё не вернулись в mesh.

Чтобы следующий blackout прошёл спокойнее Как подготовить Home Assistant и Zigbee к отключениям питания ✓ Сделать резервную копию Home Assistant. ✓ Для ZHA иметь актуальный backup Zigbee-сети. ✓ Для Zigbee2MQTT сохранять конфигурацию и необходимые backup-файлы вместе с резервной копией системы. ✓ Подключить сервер, сетевой координатор и критичное сетевое оборудование к подходящему ИБП. ✓ Не использовать физически отключаемые лампы как единственный backbone mesh. ✓ Иметь несколько постоянно питаемых Zigbee-роутеров в разных зонах. ✓ Записать модель и прошивку координатора. ✓ Хранить схему: координатор, MQTT, Home Assistant, Ethernet и питание. Для критичных функций дома полезно заранее продумать, что должно продолжать работать даже при недоступном Home Assistant. Например, обычный настенный выключатель света не должен становиться бесполезным только из-за перезагрузки сервера.

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Удалённая диагностика умного дома После отключения света часть Zigbee так и не вернулась? Пришлите, что используется — ZHA или Zigbee2MQTT, модель координатора, версию Home Assistant/Zigbee2MQTT, список unavailable-устройств и фрагмент журнала без паролей и ключей. По структуре проблемы часто можно понять, потерян ли координатор, MQTT, опорный router или отдельное конечное устройство. Описать проблему в MAX Telegram Гайды Home Assistant