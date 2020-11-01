Zigbee unavailable после отключения света: восстановление ZHA и Zigbee2MQTT

Zigbee-устройства стали unavailable после отключения света: как восстановить ZHA и Zigbee2MQTT
После отключения электричества Home Assistant может запуститься нормально, но часть Zigbee-датчиков, розеток, реле или ламп останется unavailable. Это не всегда означает потерю устройств. Часто сеть восстанавливается поэтапно: сначала координатор, затем питаемые Zigbee-роутеры, потом батарейные конечные устройства. Правильный порядок помогает вернуть сеть без массового удаления и повторного pairing.
Отвалилось одно устройство, одна зона или вся Zigbee-сеть?
не пытайтесь чинить конечные датчики, пока не убедились, что координатор и опорная Zigbee mesh-сеть уже работают.
Что меняется в Zigbee-сети после отключения питания
Zigbee mesh строится не только вокруг координатора. Питаемые от сети розетки, лампы, реле и другие устройства могут работать как Zigbee-роутеры и передавать трафик от удалённых датчиков.
После массового отключения питания несколько таких узлов исчезают одновременно. Когда электричество возвращается, устройства запускаются с разной скоростью, сервер Home Assistant может стартовать раньше сети, а удалённые датчики ещё пытаются использовать старые маршруты.
Поэтому сразу после запуска интерфейс Home Assistant может показывать сеть хуже, чем она будет выглядеть через некоторое время.
Восстанавливаем Zigbee по слоям
Проверьте Home Assistant и базовую сеть
Убедитесь, что сам Home Assistant полностью загрузился, доступен по сети и другие интеграции работают. Для сетевого Zigbee-координатора дополнительно нужна рабочая Ethernet/Wi‑Fi-сеть.
Проверьте координатор
В ZHA интеграция должна видеть радио. В Zigbee2MQTT сервис должен запуститься и успешно открыть USB-порт или TCP-соединение с адаптером.
Для Zigbee2MQTT проверьте MQTT
Если Zigbee2MQTT работает через MQTT broker, его недоступность может выглядеть как проблема Zigbee. Сначала убедитесь, что bridge подключён к MQTT.
Верните питаемые Zigbee-роутеры
Проверьте умные розетки, реле, лампы и другие постоянно питаемые устройства. Именно они формируют маршруты для удалённых конечных устройств.
Дайте mesh немного времени
После появления опорных роутеров сеть должна восстановить маршруты. Не начинайте массовый reset датчиков через несколько минут после загрузки Home Assistant.
Разбудите проблемные батарейные устройства
Для sleepy-датчиков используйте обычное штатное короткое нажатие или действие, которое заставляет устройство отправить сообщение. Не удерживайте кнопку до factory reset, если этого не требуется.
Только потом переходите к rejoin/reconfigure
Если устройство всё ещё не возвращается, попробуйте штатное rejoin или reconfigure без предварительного удаления из сети.
Что проверить, если используется ZHA
В актуальном Home Assistant управление Zigbee вынесено в раздел подключения Zigbee. Там можно увидеть устройства, настройки сети, выполнить reconfigure и скачать диагностику.
1. Координатор
Проверьте, что интеграция ZHA загрузилась без ошибки и радио доступно. Если пропали сразу все устройства, причина чаще находится здесь или в USB/сетевом доступе к координатору.
2. Mains-powered routers
Убедитесь, что питаемые розетки, лампы и реле действительно вернулись в сеть. Если исчез промежуточный router, удалённые батарейные устройства могут потерять маршрут.
3. Reconfigure
Для отдельного проблемного устройства можно использовать штатную функцию Reconfigure. Батарейное устройство при этом желательно предварительно разбудить.
4. Diagnostics
Если проблема повторяется, скачайте диагностику устройства и координатора до удаления или перенастройки. Это намного полезнее, чем описание «иногда отваливается».
Не пугайтесь статуса unavailable слишком рано
ZHA различает питаемые и батарейные устройства. По умолчанию питаемое устройство считается unavailable после 7200 секунд без активности, то есть примерно через 2 часа. Для батарейного устройства стандартное значение составляет 21600 секунд, около 6 часов.
Кроме того, ZHA может опрашивать питаемые устройства при старте. Для очень большой или медленно восстанавливающейся сети этот стартовый опрос способен создавать дополнительную нагрузку, поэтому настройка доступна в параметрах ZHA.
Home Assistant поддерживает автоматические и ручные backup сети ZHA, а также восстановление и миграцию на другой совместимый координатор. Это полезно на случай отказа самого радио, а не только blackout.
Что проверить в Zigbee2MQTT
Запустился ли сам Zigbee2MQTT
Если сервис падает при старте, сначала смотрят доступ к адаптеру, serial/TCP и журнал запуска.
Есть ли соединение с MQTT broker
Bridge должен быть подключён к MQTT. Иначе Home Assistant может не получать состояния даже при работающей радиосети.
Что показывает Availability
Если эта функция включена, Zigbee2MQTT отдельно отслеживает активные и пассивные устройства.
Есть ли сообщения от устройств
Смотрите last_seen, события устройства и журнал. Устройство может быть физически доступно, но ещё не успеть отправить сообщение после перезапуска.
Почему после перезапуска Zigbee2MQTT устройства могут быть offline
При включённой функции Availability активные устройства, например питаемые розетки и лампы, по умолчанию должны отметиться примерно в течение 10 минут. Если этого не произошло, Zigbee2MQTT пытается их опросить и при неудаче отмечает offline.
Пассивные батарейные устройства работают иначе: они не обязаны постоянно отвечать на ping. Стандартный timeout составляет 1500 минут, то есть около 25 часов.
Важно и то, что timeout сохраняется между перезапусками. Если Zigbee2MQTT был выключен дольше заданного времени, после запуска некоторые устройства могут сразу отображаться offline до следующего check-in.
Слишком агрессивный контроль создаёт лишние ping и нагрузку на координатор. Для sleepy-датчиков маленький timeout вообще может создавать ложное впечатление постоянных «отвалов».
Почему сначала нужно вернуть Zigbee-роутеры
Большинство батарейных датчиков не ретранслируют Zigbee. Опорную сеть строят постоянно питаемые устройства: розетки, некоторые реле, лампы и специализированные repeaters.
Представим двухэтажный дом:
Если после отключения питания реле или розетка не вернулись, датчик может оставаться unavailable даже при полностью исправном координаторе.
Что проверить
- есть ли фактическое питание у каждого опорного устройства;
- не выключена ли Zigbee-лампа обычным настенным выключателем;
- не отключён ли умный модуль вместе с группой освещения;
- вернулись ли ближайшие к координатору routers;
- не изменилась ли сеть Wi‑Fi 2,4 ГГц или размещение оборудования;
- не переставляли ли координатор после восстановления питания.
Почему батарейный датчик может долго оставаться unavailable
Батарейные Zigbee-устройства экономят энергию и большую часть времени спят. Они не обязаны отвечать сразу после перезапуска Home Assistant.
Поэтому для датчика открытия, кнопки, температуры или протечки правильная последовательность такая:
- убедиться, что coordinator и routers уже работают;
- проверить батарею, особенно если датчик давно установлен;
- выполнить обычное короткое действие, которое будит устройство;
- посмотреть, обновился ли last_seen или состояние;
- только при отсутствии связи переходить к rejoin.
У многих датчиков короткое нажатие будит устройство, а длительное удержание переводит его в pairing/reset. Перед действиями лучше проверить инструкцию именно вашей модели.
Rejoin сначала, удаление устройства — в самом конце
Когда устройство не возвращается само, не обязательно сразу удалять его из ZHA или Zigbee2MQTT.
Особенно для батарейных устройств.
Сначала восстановить mesh.
Попытаться вернуть существующее устройство в ту же сеть.
Например, Zigbee2MQTT после проверки MQTT и координатора.
Только когда предыдущие методы не помогли и есть backup конфигурации.
Удаление и повторный pairing может изменить сущности, device id, bindings, группы или потребовать восстановления автоматизаций. Поэтому это не лучший первый способ диагностики.
Если проблема появилась не после blackout, а после обновления
Иногда отключение света совпадает по времени с обновлением Home Assistant, Zigbee2MQTT или прошивки координатора. Тогда нельзя автоматически считать причиной именно питание.
В 2026 году, например, пользователи Zigbee2MQTT 2.12.1 с отдельными Z-Stack сетями сообщали о случайном переходе устройств в unavailable после обновления с 2.11.x. Это не означает, что проблема затрагивает всех пользователей, но показывает важность проверки версии ПО и журнала изменений при внезапно появившейся нестабильности.
если сеть годами работала стабильно и проблема появилась сразу после конкретного обновления, сначала проверьте changelog, known issues и логи, а уже потом перестраивайте mesh.
Чего не стоит делать сразу после отключения света
Удалять все unavailable-устройства
Так легко превратить временное восстановление mesh в полноценную перенастройку десятков устройств.
Factory reset координатора
Без backup сети это может привести к необходимости заново строить Zigbee-сеть.
Менять Zigbee-канал
Канал не меняют только потому, что после blackout часть датчиков временно offline. Это отдельное изменение всей сети.
Массово перезапускать всё подряд
После каждого restart сеть снова проходит этап восстановления. Так диагностика становится ещё менее понятной.
Считать LQI единственным показателем
LQI полезен, но не объясняет все проблемы маршрутизации, binding, reporting или состояния координатора.
Игнорировать питаемые routers
Чинить дальний датчик бессмысленно, если его промежуточная розетка или реле ещё не вернулись в mesh.
Как подготовить Home Assistant и Zigbee к отключениям питания
Сделать резервную копию Home Assistant.
Для ZHA иметь актуальный backup Zigbee-сети.
Для Zigbee2MQTT сохранять конфигурацию и необходимые backup-файлы вместе с резервной копией системы.
Подключить сервер, сетевой координатор и критичное сетевое оборудование к подходящему ИБП.
Не использовать физически отключаемые лампы как единственный backbone mesh.
Иметь несколько постоянно питаемых Zigbee-роутеров в разных зонах.
Записать модель и прошивку координатора.
Хранить схему: координатор, MQTT, Home Assistant, Ethernet и питание.
Для критичных функций дома полезно заранее продумать, что должно продолжать работать даже при недоступном Home Assistant. Например, обычный настенный выключатель света не должен становиться бесполезным только из-за перезагрузки сервера.
Что ещё поможет сделать Zigbee стабильнее
После отключения света часть Zigbee так и не вернулась?
Пришлите, что используется — ZHA или Zigbee2MQTT, модель координатора, версию Home Assistant/Zigbee2MQTT, список unavailable-устройств и фрагмент журнала без паролей и ключей. По структуре проблемы часто можно понять, потерян ли координатор, MQTT, опорный router или отдельное конечное устройство.
Частые вопросы после отключения питания
Нужно ли переподключать Zigbee-устройства после отключения электричества?
Обычно нет. Сначала нужно восстановить координатор, питаемые Zigbee-роутеры и дать сети время перестроить маршруты.
Почему батарейный датчик долго остаётся unavailable?
Такие устройства большую часть времени спят и выходят на связь периодически. После запуска системы они могут не отметиться сразу.
Почему после blackout пропала только дальняя комната?
Частая причина — не вернулся один из питаемых Zigbee-роутеров, через который эта зона раньше связывалась с координатором.
Что лучше перезапустить первым — Home Assistant или Zigbee2MQTT?
Сначала определить, какой слой действительно неисправен. Если Zigbee2MQTT не видит координатор, перезапуск всего Home Assistant может ничего не изменить.
Можно ли нажать Reconfigure в ZHA?
Да, для отдельного проблемного устройства это штатный инструмент. Батарейное устройство перед этим полезно разбудить.
Почему Zigbee2MQTT показывает offline после собственного перезапуска?
Availability timeout сохраняется. Активные устройства могут отображаться offline, пока снова не отметятся или не ответят на проверку, а батарейные устройства имеют намного более длинные интервалы.
Поможет ли смена Zigbee-канала?
Только если реально выявлена проблема радиопомех. После обычного blackout менять канал как первый способ восстановления не стоит.
Когда действительно нужно удалить устройство и добавить заново?
Когда координатор, mesh и питание исправны, обычный wake-up, rejoin и reconfigure не помогают, а устройство стабильно не возвращается в сеть.