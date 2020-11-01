Аналоговый видеодомофон в частном доме: схема, кабель и ремонт

Аналоговый видеодомофон в частном доме: как устроен, какие кабели нужны и как перейти на IP
Подробный разбор старых частных видеодомофонов с монитором в доме и вызывной панелью на калитке: CVBS и AHD, четыре провода, коммутация, электрозамок, кабели, ремонт Slinex, Tantos и Falcon Eye, типовые неисправности и модернизация до IP.
Что такое аналоговый видеодомофон в частном доме
Здесь речь не о подъездных координатных VIZIT/CYFRAL, а о частной системе: монитор в доме, вызывная панель на калитке, электрозамок и иногда отдельная камера.
CVBS
Классический композитный PAL/NTSC. Старые панели 600–900 ТВЛ обычно относились именно к этому классу.
AHD
Analog High Definition. Видео остаётся аналоговым, но разрешение может быть 720p/1080p. AHD не является IP.
4-wire
Типовая линия: питание панели, общий, аудио и видео. Замок обычно управляется реле внутри наружной панели.
Чем старый 4-проводный домофон отличается от IP
|Параметр
|CVBS / AHD
|IP / PoE
|Видео
|Аналоговый сигнал
|Цифровой Ethernet
|Кабель
|4 жилы, экранированный кабель, КВК/коаксиал
|Cat5e/Cat6, 4 витые пары
|Питание панели
|Обычно 12 В
|PoE или 12 В
|Аудио
|Отдельный аналоговый канал
|По сети
|Приложение
|У старых систем нет или нужен конвертер
|Часто штатно
|Камеры
|Отдельные аналоговые входы
|IP-камеры в LAN
|Модернизация
|Ограничена кабелем и форматами
|Гибче: LAN, PoE, NVR, СКУД
Что идёт по четырём проводам
Питание наружной панели. На некоторых мониторах включается только при вызове/просмотре.
Общий провод питания и сигналов. Плохой GND способен давать сразу несколько странных симптомов.
CVBS или AHD. На длинной линии чувствителен к кабелю, экрану, скруткам и наводкам.
Двусторонняя аудиосвязь. Частичная неисправность может оставить звук только в одну сторону.
Где и как соединяется старая система
Монитор
Разъём Door/Panel формирует питание панели, принимает видео и аудио, отправляет команду открытия.
Коробка/столб
Короткий хвост панели соединяется с длинной трассой. Через годы именно здесь часто появляются окисление, вода и плохие скрутки.
Панель
Камера, микрофон, динамик, кнопка вызова и реле электрозамка находятся снаружи.
Типовая цепь замка
Монитор даёт команду панели, а панель коммутирует отдельное питание замка. Мощный замок не следует питать через жилы видео/аудио.
Какие кабели встречаются в старых частных домофонах
|Участок
|Что встречается
|Что проверять сейчас
|Монитор → панель, коротко
|4×0,5, многожильный сигнальный кабель
|Состояние меди, соединений и совместимость с AHD
|Средняя/длинная линия
|Экранированный 4-жильный, КВК
|Экран, общий, сопротивление жил
|Очень длинная линия
|Коаксиал для VIDEO + отдельные жилы
|Разрывы экрана, вода, переходы
|Панель → замок
|2-жильный силовой низковольтный
|Сечение по току и длине
|Кнопка выхода
|2 сигнальные жилы
|Или механическая кнопка на самом замке
UTP тоже нередко использовали как набор жил. Это не превращало старый домофон в Ethernet. Для будущего IP такую UTP надо вернуть в штатную четырёхпарную конфигурацию и протестировать как сеть.
Популярные 4-проводные системы последних лет
1. Slinex + ML-20HD
ML-20HD умеет работать в старом CVBS и AHD. На старых ревизиях режим переключается кнопкой на панели.
Красный +12 В, чёрный GND, жёлтый VIDEO, белый AUDIO в штатном хвосте этой панели.
Отдельная сухая пара реле COM/NO. У более новых панелей семейства появились COM/NO/NC.
2. Tantos Amelie HD + Walle / Walle+ HD
7", 800×480, 4-проводное подключение, старые версии поддерживают AHD 720p и CVBS. Штатного приложения нет.
4 провода к монитору, отдельная цепь замка, питание 12 В, у Walle+ HD — AHD 720p.
Старый Amelie HD не понимает AHD 1080p. Новую Full HD панель нельзя выбирать только по принципу «тоже 4 провода».
3. Falcon Eye FE-70CH ORION / FE-70 CAPELLA
Классическая маркировка: аудио, общий, питание и видео. Хороший пример типовой архитектуры.
Старшие мониторы имели отдельные Door 1/Door 2 и CCTV-входы, но интернет отсутствовал.
В старых схемах встречался импульсный KEY-выход для маломощного замка либо отдельное реле панели с внешним БП.
Что обычно ломается спустя 5–10 лет
Износ микропереключателя, вода, коррозия, трещина пайки.
Питание камеры, VIDEO, GND, неверный CVBS/AHD режим, видеомодуль.
Плохой общий, экран, наводка, повреждённый кабель или мокрое соединение.
Аудиожила, микрофон/динамик панели или усилитель одного направления.
Релейная цепь замка отдельна. Исправный замок не доказывает исправность видеотракта.
Реле панели, COM/NO, отдельный БП, кабель замка или механика.
Вода в панели, коробке, соединении или кабеле.
Несовместимое разрешение: CVBS, AHD 720p, AHD 1080p.
Старый БП, высохшие конденсаторы, перегрузка или короткое на наружной линии.
Плохой GND, силовые наводки, окисленные соединения или БП.
Питание панели есть, но видеосигнал или вход монитора неисправен.
Цвета старого кабеля и нового хвоста не совпадают. Нужна схема и прозвонка.
Правильный порядок диагностики
- Определить точные модели монитора, панели, замка и БП.
- Найти распиновку Door/Panel для обеих сторон.
- Проверить питание панели и замка, замок — именно под нагрузкой.
- Проверить каждую жилу, коробки, скрутки и влагу.
- Проверить формат видео CVBS/AHD и поддерживаемое разрешение.
- Подменить узел коротким кабелем, если нужно отделить неисправность прибора от трассы.
Можно ли перейти на IP и оставить старую проводку
|Что уже проложено
|Перейти на обычный IP?
|Что делать
|Полноценная Cat5e/Cat6, использованная как 4-wire
|Часто да
|Вернуть все пары, переобжать RJ45/кейстоны, протестировать Ethernet/PoE
|Обычный 4×0,5 / КСПВ
|Нет напрямую
|Новая Cat5e/Cat6 либо совместимая фирменная 2-wire система
|Коаксиал + питание
|Нет напрямую
|Новый Ethernet или специальные преобразователи
|Старый кабель с водой/скрутками
|Нежелательно
|Сначала ремонт/замена трассы
|Отдельный кабель замка
|Часто можно сохранить
|Проверить сечение, состояние и ток нового замка
|Исправный электромеханический замок
|Часто можно сохранить
|Проверить напряжение, ток и схему реле новой панели
Ремонт, перемонтаж или переход на IP
Часто задаваемые вопросы по старым аналоговым видеодомофонам
Что означают 4 провода домофона?
Обычно питание панели, общий, видео и аудио. Расположение и цвета зависят от производителя.
AHD считается аналоговым?
Да. AHD передаёт высокочёткое изображение в аналоговой форме и не является Ethernet/IP.
Можно ли AHD-панель подключить к старому CVBS-монитору?
Только если панель умеет переключаться в CVBS. Иначе изображения не будет.
Почему 1080p панель не работает со старым Amelie HD?
Старые Amelie HD поддерживали AHD 720p/CVBS, а не AHD 1080p.
Можно ли ML-20HD поставить вместо старой панели?
Часто да: она поддерживает CVBS и AHD. Но нужно сверить питание, распиновку и замок.
Почему на экране полосы?
Повреждённая видеожила/экран, плохой общий, наводка, вода или старое соединение.
Почему изображение пропадает после дождя?
Чаще всего вода попадает в панель, коробку или соединение.
Видео есть, звука нет. Что проверять?
Аудиожилу, микрофон/динамик панели, соединения и аудиотракт монитора.
Почему слышно только в одну сторону?
Возможна неисправность одного направления аудио, микрофона/динамика или усилителя.
Почему кнопка вызова работает через раз?
Износ кнопки, коррозия, влага, плохая пайка или питание.
Почему замок открывается, а видео нет?
Реле замка и видеоканал электрически раздельны. Исправный замок не подтверждает исправность камеры.
Почему видео есть, а замок не открывается?
Реле панели, COM/NO, БП замка, кабель или механика калитки.
Где обычно находится реле замка?
В большинстве частных 4-wire систем — внутри вызывной панели.
Можно ли питать замок по четырём проводам панели?
Для мощного замка это плохая практика. Лучше отдельный БП и кабель нужного сечения.
Можно ли заменить только монитор?
Да, если новый монитор совместим с форматом панели и схемой подключения.
Можно ли заменить только панель?
Да, если совпадают формат видео, питание и схема 4-wire. Цвета проводов могут отличаться.
После замены панели пропал звук. Почему?
Перепутан AUDIO/GND, несовместима аудиосхема либо неисправна панель.
Можно ли использовать старую UTP?
Для аналоговой системы иногда да как набор жил. Для IP её нужно восстановить как полноценный четырёхпарный Ethernet-кабель.
Можно ли перейти на IP по старой Cat5e?
Часто да, если все четыре пары целы, кабель медный, соединения нормальные и длина в пределах Ethernet.
Можно ли перейти на IP по старому 4×0,5?
Обычный Ethernet — нет. Возможны только подходящие 2-wire системы/конвертеры либо новая сетевая линия.
Можно ли сделать IP по коаксиалу?
Не напрямую. Нужны специализированные Ethernet-over-coax решения или новая Cat5e/Cat6.
Ремонтировать старый или менять на IP?
Если сломалась только панель/монитор и кабель хороший, ремонт дешевле. Если нужны смартфон, камеры, СКУД и расширение, IP перспективнее.
Почему монитор перезагружается при вызове?
Старый БП, высохшие конденсаторы, перегрузка или короткое на наружной линии.
Что прислать для дистанционной диагностики?
Фото шильдиков монитора и панели, разъёмов, кабеля, БП замка, примерную длину и точное описание симптома.
Не всегда старый домофон нужно менять целиком
Можно сначала определить неисправный узел и понять, что выгоднее: восстановить старую систему, заменить монитор/панель или перейти на IP с сохранением части кабелей и электрозамка.