Аналоговый видеодомофон в частном доме: схема, кабель и ремонт

Гайд · старые 4-проводные видеодомофоны Аналоговый видеодомофон в частном доме: как устроен, какие кабели нужны и как перейти на IP Подробный разбор старых частных видеодомофонов с монитором в доме и вызывной панелью на калитке: CVBS и AHD, четыре провода, коммутация, электрозамок, кабели, ремонт Slinex, Tantos и Falcon Eye, типовые неисправности и модернизация до IP. 4 провода питание, общий, аудио, видео CVBS / AHD аналоговый видеосигнал IP ≠ 4-wire старые жилы подходят не всегда Проверить старую систему в MAX Ремонт и замена в Туле Подбор новой системы онлайн

Терминология Что такое аналоговый видеодомофон в частном доме Здесь речь не о подъездных координатных VIZIT/CYFRAL, а о частной системе: монитор в доме, вызывная панель на калитке, электрозамок и иногда отдельная камера. CVBS Классический композитный PAL/NTSC. Старые панели 600–900 ТВЛ обычно относились именно к этому классу. AHD Analog High Definition. Видео остаётся аналоговым, но разрешение может быть 720p/1080p. AHD не является IP. 4-wire Типовая линия: питание панели, общий, аудио и видео. Замок обычно управляется реле внутри наружной панели.

Сравнение Чем старый 4-проводный домофон отличается от IP Параметр CVBS / AHD IP / PoE Видео Аналоговый сигнал Цифровой Ethernet Кабель 4 жилы, экранированный кабель, КВК/коаксиал Cat5e/Cat6, 4 витые пары Питание панели Обычно 12 В PoE или 12 В Аудио Отдельный аналоговый канал По сети Приложение У старых систем нет или нужен конвертер Часто штатно Камеры Отдельные аналоговые входы IP-камеры в LAN Модернизация Ограничена кабелем и форматами Гибче: LAN, PoE, NVR, СКУД

Четырёхпроводная линия Что идёт по четырём проводам +12 V / PWR Питание наружной панели. На некоторых мониторах включается только при вызове/просмотре. GND Общий провод питания и сигналов. Плохой GND способен давать сразу несколько странных симптомов. VIDEO / VD CVBS или AHD. На длинной линии чувствителен к кабелю, экрану, скруткам и наводкам. AUDIO / AD Двусторонняя аудиосвязь. Частичная неисправность может оставить звук только в одну сторону. Цвета не являются стандартом. Нельзя менять панель, просто соединяя красный с красным, белый с белым. Сначала нужна схема обеих моделей.

Коммутация Где и как соединяется старая система Монитор → 4 жилы → соединительная коробка → вызывная панель Монитор Разъём Door/Panel формирует питание панели, принимает видео и аудио, отправляет команду открытия. Коробка/столб Короткий хвост панели соединяется с длинной трассой. Через годы именно здесь часто появляются окисление, вода и плохие скрутки. Панель Камера, микрофон, динамик, кнопка вызова и реле электрозамка находятся снаружи. Типовая цепь замка БП замка → COM реле панели → NO/NC → электрозамок Монитор даёт команду панели, а панель коммутирует отдельное питание замка. Мощный замок не следует питать через жилы видео/аудио.

Проводка Какие кабели встречаются в старых частных домофонах Участок Что встречается Что проверять сейчас Монитор → панель, коротко 4×0,5, многожильный сигнальный кабель Состояние меди, соединений и совместимость с AHD Средняя/длинная линия Экранированный 4-жильный, КВК Экран, общий, сопротивление жил Очень длинная линия Коаксиал для VIDEO + отдельные жилы Разрывы экрана, вода, переходы Панель → замок 2-жильный силовой низковольтный Сечение по току и длине Кнопка выхода 2 сигнальные жилы Или механическая кнопка на самом замке UTP тоже нередко использовали как набор жил. Это не превращало старый домофон в Ethernet. Для будущего IP такую UTP надо вернуть в штатную четырёхпарную конфигурацию и протестировать как сеть.

Три характерные системы Популярные 4-проводные системы последних лет 1. Slinex + ML-20HD CVBS + AHD ML-20HD умеет работать в старом CVBS и AHD. На старых ревизиях режим переключается кнопкой на панели. Распиновка ML-20HD Красный +12 В, чёрный GND, жёлтый VIDEO, белый AUDIO в штатном хвосте этой панели. Замок Отдельная сухая пара реле COM/NO. У более новых панелей семейства появились COM/NO/NC. Типичная проблема: новую панель оставили в AHD, а старый монитор понимает только CVBS. Вызов и звук могут быть, а нормального изображения нет. 2. Tantos Amelie HD + Walle / Walle+ HD Amelie HD 7", 800×480, 4-проводное подключение, старые версии поддерживают AHD 720p и CVBS. Штатного приложения нет. Walle/Walle+ HD 4 провода к монитору, отдельная цепь замка, питание 12 В, у Walle+ HD — AHD 720p. Ограничение Старый Amelie HD не понимает AHD 1080p. Новую Full HD панель нельзя выбирать только по принципу «тоже 4 провода». 3. Falcon Eye FE-70CH ORION / FE-70 CAPELLA AD / GND / PWR / VD Классическая маркировка: аудио, общий, питание и видео. Хороший пример типовой архитектуры. 2 панели + камеры Старшие мониторы имели отдельные Door 1/Door 2 и CCTV-входы, но интернет отсутствовал. KEY / реле В старых схемах встречался импульсный KEY-выход для маломощного замка либо отдельное реле панели с внешним БП. Важно: импульсный выход старого Falcon Eye нельзя автоматически использовать с современным замком на 1,5–3,5 А. Сначала проверяют паспорт и ставят отдельный БП/реле при необходимости.

Диагностика Что обычно ломается спустя 5–10 лет Кнопка вызова через раз Износ микропереключателя, вода, коррозия, трещина пайки. Нет изображения Питание камеры, VIDEO, GND, неверный CVBS/AHD режим, видеомодуль. Горизонтальные полосы Плохой общий, экран, наводка, повреждённый кабель или мокрое соединение. Звук только в одну сторону Аудиожила, микрофон/динамик панели или усилитель одного направления. Замок работает, видео нет Релейная цепь замка отдельна. Исправный замок не доказывает исправность видеотракта. Видео есть, замок не работает Реле панели, COM/NO, отдельный БП, кабель замка или механика. После дождя пропадает Вода в панели, коробке, соединении или кабеле. Новая панель не показывает Несовместимое разрешение: CVBS, AHD 720p, AHD 1080p. Монитор перезагружается Старый БП, высохшие конденсаторы, перегрузка или короткое на наружной линии. Фон в динамике Плохой GND, силовые наводки, окисленные соединения или БП. ИК светится, картинки нет Питание панели есть, но видеосигнал или вход монитора неисправен. После ремонта всё перепутано Цвета старого кабеля и нового хвоста не совпадают. Нужна схема и прозвонка. Правильный порядок диагностики Определить точные модели монитора, панели, замка и БП. Найти распиновку Door/Panel для обеих сторон. Проверить питание панели и замка, замок — именно под нагрузкой. Проверить каждую жилу, коробки, скрутки и влагу. Проверить формат видео CVBS/AHD и поддерживаемое разрешение. Подменить узел коротким кабелем, если нужно отделить неисправность прибора от трассы. Сетевую часть 230 В старого монитора самостоятельно не диагностируют. У многих моделей встроенный блок питания, внутри присутствует опасное напряжение.

Модернизация Можно ли перейти на IP и оставить старую проводку Что уже проложено Перейти на обычный IP? Что делать Полноценная Cat5e/Cat6, использованная как 4-wire Часто да Вернуть все пары, переобжать RJ45/кейстоны, протестировать Ethernet/PoE Обычный 4×0,5 / КСПВ Нет напрямую Новая Cat5e/Cat6 либо совместимая фирменная 2-wire система Коаксиал + питание Нет напрямую Новый Ethernet или специальные преобразователи Старый кабель с водой/скрутками Нежелательно Сначала ремонт/замена трассы Отдельный кабель замка Часто можно сохранить Проверить сечение, состояние и ток нового замка Исправный электромеханический замок Часто можно сохранить Проверить напряжение, ток и схему реле новой панели Не всегда переход на IP обязателен. Если старая линия исправна, новая трасса невозможна, а нужны только вызов, изображение и открытие калитки, современная AHD-пара монитор + панель может быть разумнее. Когда IP лучше: если нужны приложение, удалённое открытие, несколько мониторов, отдельные IP-камеры, NVR, PoE, СКУД и дальнейшее расширение.

FAQ Часто задаваемые вопросы по старым аналоговым видеодомофонам Что означают 4 провода домофона? Обычно питание панели, общий, видео и аудио. Расположение и цвета зависят от производителя. AHD считается аналоговым? Да. AHD передаёт высокочёткое изображение в аналоговой форме и не является Ethernet/IP. Можно ли AHD-панель подключить к старому CVBS-монитору? Только если панель умеет переключаться в CVBS. Иначе изображения не будет. Почему 1080p панель не работает со старым Amelie HD? Старые Amelie HD поддерживали AHD 720p/CVBS, а не AHD 1080p. Можно ли ML-20HD поставить вместо старой панели? Часто да: она поддерживает CVBS и AHD. Но нужно сверить питание, распиновку и замок. Почему на экране полосы? Повреждённая видеожила/экран, плохой общий, наводка, вода или старое соединение. Почему изображение пропадает после дождя? Чаще всего вода попадает в панель, коробку или соединение. Видео есть, звука нет. Что проверять? Аудиожилу, микрофон/динамик панели, соединения и аудиотракт монитора. Почему слышно только в одну сторону? Возможна неисправность одного направления аудио, микрофона/динамика или усилителя. Почему кнопка вызова работает через раз? Износ кнопки, коррозия, влага, плохая пайка или питание. Почему замок открывается, а видео нет? Реле замка и видеоканал электрически раздельны. Исправный замок не подтверждает исправность камеры. Почему видео есть, а замок не открывается? Реле панели, COM/NO, БП замка, кабель или механика калитки. Где обычно находится реле замка? В большинстве частных 4-wire систем — внутри вызывной панели. Можно ли питать замок по четырём проводам панели? Для мощного замка это плохая практика. Лучше отдельный БП и кабель нужного сечения. Можно ли заменить только монитор? Да, если новый монитор совместим с форматом панели и схемой подключения. Можно ли заменить только панель? Да, если совпадают формат видео, питание и схема 4-wire. Цвета проводов могут отличаться. После замены панели пропал звук. Почему? Перепутан AUDIO/GND, несовместима аудиосхема либо неисправна панель. Можно ли использовать старую UTP? Для аналоговой системы иногда да как набор жил. Для IP её нужно восстановить как полноценный четырёхпарный Ethernet-кабель. Можно ли перейти на IP по старой Cat5e? Часто да, если все четыре пары целы, кабель медный, соединения нормальные и длина в пределах Ethernet. Можно ли перейти на IP по старому 4×0,5? Обычный Ethernet — нет. Возможны только подходящие 2-wire системы/конвертеры либо новая сетевая линия. Можно ли сделать IP по коаксиалу? Не напрямую. Нужны специализированные Ethernet-over-coax решения или новая Cat5e/Cat6. Ремонтировать старый или менять на IP? Если сломалась только панель/монитор и кабель хороший, ремонт дешевле. Если нужны смартфон, камеры, СКУД и расширение, IP перспективнее. Почему монитор перезагружается при вызове? Старый БП, высохшие конденсаторы, перегрузка или короткое на наружной линии. Что прислать для дистанционной диагностики? Фото шильдиков монитора и панели, разъёмов, кабеля, БП замка, примерную длину и точное описание симптома.

Ремонт или модернизация Не всегда старый домофон нужно менять целиком Можно сначала определить неисправный узел и понять, что выгоднее: восстановить старую систему, заменить монитор/панель или перейти на IP с сохранением части кабелей и электрозамка. Написать в MAXНаписать в Telegram

Безопасность: старые мониторы часто содержат встроенный сетевой БП 230 В. Вскрытие, ремонт сетевой части, подключение наружных силовых линий и электрозамков должен выполнять специалист. Перед прозвонкой 4-wire линии систему полностью обесточивают.