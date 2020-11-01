Аналоговый видеодомофон в частном доме: схема, кабель и ремонт
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Аналоговый видеодомофон в частном доме: как устроен, какие кабели нужны и как перейти на IP

Подробный разбор старых частных видеодомофонов с монитором в доме и вызывной панелью на калитке: CVBS и AHD, четыре провода, коммутация, электрозамок, кабели, ремонт Slinex, Tantos и Falcon Eye, типовые неисправности и модернизация до IP.

4 проводапитание, общий, аудио, видео
CVBS / AHDаналоговый видеосигнал
IP ≠ 4-wireстарые жилы подходят не всегда
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Терминология

Что такое аналоговый видеодомофон в частном доме

Здесь речь не о подъездных координатных VIZIT/CYFRAL, а о частной системе: монитор в доме, вызывная панель на калитке, электрозамок и иногда отдельная камера.

CVBS

Классический композитный PAL/NTSC. Старые панели 600–900 ТВЛ обычно относились именно к этому классу.

AHD

Analog High Definition. Видео остаётся аналоговым, но разрешение может быть 720p/1080p. AHD не является IP.

4-wire

Типовая линия: питание панели, общий, аудио и видео. Замок обычно управляется реле внутри наружной панели.

Сравнение

Чем старый 4-проводный домофон отличается от IP

ПараметрCVBS / AHDIP / PoE
ВидеоАналоговый сигналЦифровой Ethernet
Кабель4 жилы, экранированный кабель, КВК/коаксиалCat5e/Cat6, 4 витые пары
Питание панелиОбычно 12 ВPoE или 12 В
АудиоОтдельный аналоговый каналПо сети
ПриложениеУ старых систем нет или нужен конвертерЧасто штатно
КамерыОтдельные аналоговые входыIP-камеры в LAN
МодернизацияОграничена кабелем и форматамиГибче: LAN, PoE, NVR, СКУД
Четырёхпроводная линия

Что идёт по четырём проводам

+12 V / PWR

Питание наружной панели. На некоторых мониторах включается только при вызове/просмотре.

GND

Общий провод питания и сигналов. Плохой GND способен давать сразу несколько странных симптомов.

VIDEO / VD

CVBS или AHD. На длинной линии чувствителен к кабелю, экрану, скруткам и наводкам.

AUDIO / AD

Двусторонняя аудиосвязь. Частичная неисправность может оставить звук только в одну сторону.

Цвета не являются стандартом. Нельзя менять панель, просто соединяя красный с красным, белый с белым. Сначала нужна схема обеих моделей.
Коммутация

Где и как соединяется старая система

Монитор→ 4 жилы →соединительная коробкавызывная панель

Монитор

Разъём Door/Panel формирует питание панели, принимает видео и аудио, отправляет команду открытия.

Коробка/столб

Короткий хвост панели соединяется с длинной трассой. Через годы именно здесь часто появляются окисление, вода и плохие скрутки.

Панель

Камера, микрофон, динамик, кнопка вызова и реле электрозамка находятся снаружи.

Типовая цепь замка

БП замкаCOM реле панелиNO/NCэлектрозамок

Монитор даёт команду панели, а панель коммутирует отдельное питание замка. Мощный замок не следует питать через жилы видео/аудио.

Проводка

Какие кабели встречаются в старых частных домофонах

УчастокЧто встречаетсяЧто проверять сейчас
Монитор → панель, коротко4×0,5, многожильный сигнальный кабельСостояние меди, соединений и совместимость с AHD
Средняя/длинная линияЭкранированный 4-жильный, КВКЭкран, общий, сопротивление жил
Очень длинная линияКоаксиал для VIDEO + отдельные жилыРазрывы экрана, вода, переходы
Панель → замок2-жильный силовой низковольтныйСечение по току и длине
Кнопка выхода2 сигнальные жилыИли механическая кнопка на самом замке

UTP тоже нередко использовали как набор жил. Это не превращало старый домофон в Ethernet. Для будущего IP такую UTP надо вернуть в штатную четырёхпарную конфигурацию и протестировать как сеть.

Три характерные системы

Популярные 4-проводные системы последних лет

1. Slinex + ML-20HD

CVBS + AHD

ML-20HD умеет работать в старом CVBS и AHD. На старых ревизиях режим переключается кнопкой на панели.

Распиновка ML-20HD

Красный +12 В, чёрный GND, жёлтый VIDEO, белый AUDIO в штатном хвосте этой панели.

Замок

Отдельная сухая пара реле COM/NO. У более новых панелей семейства появились COM/NO/NC.

Типичная проблема: новую панель оставили в AHD, а старый монитор понимает только CVBS. Вызов и звук могут быть, а нормального изображения нет.

2. Tantos Amelie HD + Walle / Walle+ HD

Amelie HD

7", 800×480, 4-проводное подключение, старые версии поддерживают AHD 720p и CVBS. Штатного приложения нет.

Walle/Walle+ HD

4 провода к монитору, отдельная цепь замка, питание 12 В, у Walle+ HD — AHD 720p.

Ограничение

Старый Amelie HD не понимает AHD 1080p. Новую Full HD панель нельзя выбирать только по принципу «тоже 4 провода».

3. Falcon Eye FE-70CH ORION / FE-70 CAPELLA

AD / GND / PWR / VD

Классическая маркировка: аудио, общий, питание и видео. Хороший пример типовой архитектуры.

2 панели + камеры

Старшие мониторы имели отдельные Door 1/Door 2 и CCTV-входы, но интернет отсутствовал.

KEY / реле

В старых схемах встречался импульсный KEY-выход для маломощного замка либо отдельное реле панели с внешним БП.

Важно: импульсный выход старого Falcon Eye нельзя автоматически использовать с современным замком на 1,5–3,5 А. Сначала проверяют паспорт и ставят отдельный БП/реле при необходимости.
Диагностика

Что обычно ломается спустя 5–10 лет

Кнопка вызова через раз

Износ микропереключателя, вода, коррозия, трещина пайки.

Нет изображения

Питание камеры, VIDEO, GND, неверный CVBS/AHD режим, видеомодуль.

Горизонтальные полосы

Плохой общий, экран, наводка, повреждённый кабель или мокрое соединение.

Звук только в одну сторону

Аудиожила, микрофон/динамик панели или усилитель одного направления.

Замок работает, видео нет

Релейная цепь замка отдельна. Исправный замок не доказывает исправность видеотракта.

Видео есть, замок не работает

Реле панели, COM/NO, отдельный БП, кабель замка или механика.

После дождя пропадает

Вода в панели, коробке, соединении или кабеле.

Новая панель не показывает

Несовместимое разрешение: CVBS, AHD 720p, AHD 1080p.

Монитор перезагружается

Старый БП, высохшие конденсаторы, перегрузка или короткое на наружной линии.

Фон в динамике

Плохой GND, силовые наводки, окисленные соединения или БП.

ИК светится, картинки нет

Питание панели есть, но видеосигнал или вход монитора неисправен.

После ремонта всё перепутано

Цвета старого кабеля и нового хвоста не совпадают. Нужна схема и прозвонка.

Правильный порядок диагностики

  1. Определить точные модели монитора, панели, замка и БП.
  2. Найти распиновку Door/Panel для обеих сторон.
  3. Проверить питание панели и замка, замок — именно под нагрузкой.
  4. Проверить каждую жилу, коробки, скрутки и влагу.
  5. Проверить формат видео CVBS/AHD и поддерживаемое разрешение.
  6. Подменить узел коротким кабелем, если нужно отделить неисправность прибора от трассы.
Сетевую часть 230 В старого монитора самостоятельно не диагностируют. У многих моделей встроенный блок питания, внутри присутствует опасное напряжение.
Модернизация

Можно ли перейти на IP и оставить старую проводку

Что уже проложеноПерейти на обычный IP?Что делать
Полноценная Cat5e/Cat6, использованная как 4-wireЧасто даВернуть все пары, переобжать RJ45/кейстоны, протестировать Ethernet/PoE
Обычный 4×0,5 / КСПВНет напрямуюНовая Cat5e/Cat6 либо совместимая фирменная 2-wire система
Коаксиал + питаниеНет напрямуюНовый Ethernet или специальные преобразователи
Старый кабель с водой/скруткамиНежелательноСначала ремонт/замена трассы
Отдельный кабель замкаЧасто можно сохранитьПроверить сечение, состояние и ток нового замка
Исправный электромеханический замокЧасто можно сохранитьПроверить напряжение, ток и схему реле новой панели
Не всегда переход на IP обязателен. Если старая линия исправна, новая трасса невозможна, а нужны только вызов, изображение и открытие калитки, современная AHD-пара монитор + панель может быть разумнее.
Когда IP лучше: если нужны приложение, удалённое открытие, несколько мониторов, отдельные IP-камеры, NVR, PoE, СКУД и дальнейшее расширение.
Коммерческий выход

Ремонт, перемонтаж или переход на IP

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FAQ

Часто задаваемые вопросы по старым аналоговым видеодомофонам

Что означают 4 провода домофона?

Обычно питание панели, общий, видео и аудио. Расположение и цвета зависят от производителя.

AHD считается аналоговым?

Да. AHD передаёт высокочёткое изображение в аналоговой форме и не является Ethernet/IP.

Можно ли AHD-панель подключить к старому CVBS-монитору?

Только если панель умеет переключаться в CVBS. Иначе изображения не будет.

Почему 1080p панель не работает со старым Amelie HD?

Старые Amelie HD поддерживали AHD 720p/CVBS, а не AHD 1080p.

Можно ли ML-20HD поставить вместо старой панели?

Часто да: она поддерживает CVBS и AHD. Но нужно сверить питание, распиновку и замок.

Почему на экране полосы?

Повреждённая видеожила/экран, плохой общий, наводка, вода или старое соединение.

Почему изображение пропадает после дождя?

Чаще всего вода попадает в панель, коробку или соединение.

Видео есть, звука нет. Что проверять?

Аудиожилу, микрофон/динамик панели, соединения и аудиотракт монитора.

Почему слышно только в одну сторону?

Возможна неисправность одного направления аудио, микрофона/динамика или усилителя.

Почему кнопка вызова работает через раз?

Износ кнопки, коррозия, влага, плохая пайка или питание.

Почему замок открывается, а видео нет?

Реле замка и видеоканал электрически раздельны. Исправный замок не подтверждает исправность камеры.

Почему видео есть, а замок не открывается?

Реле панели, COM/NO, БП замка, кабель или механика калитки.

Где обычно находится реле замка?

В большинстве частных 4-wire систем — внутри вызывной панели.

Можно ли питать замок по четырём проводам панели?

Для мощного замка это плохая практика. Лучше отдельный БП и кабель нужного сечения.

Можно ли заменить только монитор?

Да, если новый монитор совместим с форматом панели и схемой подключения.

Можно ли заменить только панель?

Да, если совпадают формат видео, питание и схема 4-wire. Цвета проводов могут отличаться.

После замены панели пропал звук. Почему?

Перепутан AUDIO/GND, несовместима аудиосхема либо неисправна панель.

Можно ли использовать старую UTP?

Для аналоговой системы иногда да как набор жил. Для IP её нужно восстановить как полноценный четырёхпарный Ethernet-кабель.

Можно ли перейти на IP по старой Cat5e?

Часто да, если все четыре пары целы, кабель медный, соединения нормальные и длина в пределах Ethernet.

Можно ли перейти на IP по старому 4×0,5?

Обычный Ethernet — нет. Возможны только подходящие 2-wire системы/конвертеры либо новая сетевая линия.

Можно ли сделать IP по коаксиалу?

Не напрямую. Нужны специализированные Ethernet-over-coax решения или новая Cat5e/Cat6.

Ремонтировать старый или менять на IP?

Если сломалась только панель/монитор и кабель хороший, ремонт дешевле. Если нужны смартфон, камеры, СКУД и расширение, IP перспективнее.

Почему монитор перезагружается при вызове?

Старый БП, высохшие конденсаторы, перегрузка или короткое на наружной линии.

Что прислать для дистанционной диагностики?

Фото шильдиков монитора и панели, разъёмов, кабеля, БП замка, примерную длину и точное описание симптома.

Ремонт или модернизация

Не всегда старый домофон нужно менять целиком

Можно сначала определить неисправный узел и понять, что выгоднее: восстановить старую систему, заменить монитор/панель или перейти на IP с сохранением части кабелей и электрозамка.

Безопасность: старые мониторы часто содержат встроенный сетевой БП 230 В. Вскрытие, ремонт сетевой части, подключение наружных силовых линий и электрозамков должен выполнять специалист. Перед прозвонкой 4-wire линии систему полностью обесточивают.
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