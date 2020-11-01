Камера показывает розовым или чёрно-белым днём: IR-cut и Day/Night

Камера показывает розовым, фиолетовым или чёрно-белым днём: что проверить
Если камера раньше показывала нормальные цвета, а теперь днём изображение стало розовым, фиолетовым, красноватым или осталось чёрно-белым, проблема не всегда в матрице. Часто нужно проверить режим Day/Night, IR-cut фильтр, ИК-подсветку, настройки изображения и прошивку.
Не начинайте с разборки камеры
Проверьте Day/Night
Убедитесь, что камера не зафиксирована вручную в Black & White, Night или Color mode. Для обычной автоматической работы обычно нужен Auto.
Переключите Day/Night вручную
Если интерфейс позволяет, несколько раз переключите Day, Night и Auto. Следите, меняется ли картинка и слышен ли тихий механический щелчок.
Сделайте обычную перезагрузку
Перезапустите камеру штатно. Если после reboot цвета восстановились только временно, это полезный признак для дальнейшей диагностики.
Сравните день и ночь
Зафиксируйте, что происходит при переходе через сумерки: меняется цвет, включается ИК, щёлкает фильтр, остаётся ли изображение розовым или чёрно-белым.
IR-cut очень важен, но до ремонта нужно исключить режим изображения, настройки Day/Night, баланс белого, прошивку и питание.
IR-cut фильтр и ИК-подсветка выполняют разные задачи
Фильтр уменьшает попадание инфракрасного излучения на матрицу, чтобы цвета оставались естественными.
По датчику освещённости или алгоритму Day/Night камера переводит оптику в ночной режим.
Матрица начинает лучше воспринимать ИК. У обычной IR-камеры изображение часто становится чёрно-белым, а ИК-светодиоды включаются отдельно.
IR-cut не является самой ИК-подсветкой. Камера может включать ИК-светодиоды, но при неисправном или застрявшем фильтре ночная картинка всё равно будет неправильной.
Что означает конкретный симптом
Почему зелёная трава вдруг становится фиолетовой
Матрица камеры чувствительна не только к видимому свету. Если в дневном режиме инфракрасная часть спектра не отсекается как задумано, цвета могут заметно смещаться. Зелень, асфальт, кожа и тени начинают выглядеть розовыми, пурпурными или красноватыми.
Hikvision в своей технической поддержке прямо указывает застрявший IR filter как типичную причину розовой или красной картинки. Это особенно показательно, если камера раньше годами показывала нормально, а затем внезапно изменила цвет без изменения сцены.
Что помогает отличить IR-cut от обычной цветокоррекции
Проблема появилась внезапно, а не после ручной настройки Hue/White Balance.
Ручное переключение Day/Night заметно меняет оттенок.
При переключении обычно должен быть слышен тихий механический щелчок.
После reboot камера временно возвращается к нормальным цветам.
Проблема повторяется на каждом переходе ночь → день.
Сброс только параметров изображения не меняет симптом.
Если причина в оптическом фильтре, коррекция Hue может сделать один кадр терпимым, но нормальная цветопередача не восстановится.
Сначала исключите принудительный ночной режим
Самая простая причина: камера вручную оставлена в Black & White или Night mode. Такая настройка может сохраняться после экспериментов, импорта конфигурации или обслуживания системы.
Если стоит Auto, но цвет не возвращается
- проверьте, хватает ли освещённости в точке установки;
- посмотрите Day/Night sensitivity или threshold, если такая настройка есть;
- исключите расписание, которое принудительно держит Night mode;
- проверьте, не закрыт ли фотодатчик корпусом, козырьком, паутиной или грязью;
- переключите Day/Night вручную и оцените реакцию IR-cut;
- сравните поведение после штатной перезагрузки.
Если интерфейс показывает Day/Color, а изображение остаётся явно ночным, это уже сильнее указывает на несоответствие между программным режимом и фактическим положением оптики.
Днём всё нормально, а ночью камера почти ничего не видит
IR-cut может застрять и в противоположном положении. Тогда днём цвет выглядит нормально, но ночью фильтр продолжает блокировать значительную часть инфракрасного света. ИК-светодиоды могут быть видны через телефон или отражаться от объектов, а сама камера всё равно показывает слишком тёмную сцену.
Ночная темнота может иметь и другие причины: неисправные ИК-светодиоды, отражение от купола, неверная экспозиция, грязь, питание или слишком дальняя сцена. Эти случаи разобраны в отдельном материале про плохую ночную картинку.
Если часть кадра розовая, а часть выглядит нормально
Механический IR-cut может не только полностью остаться в одном положении, но и остановиться между рабочими положениями. Тогда фильтр перекрывает оптический тракт частично, и изображение становится неравномерным.
Похожий эффект могут дать и другие оптические проблемы, поэтому по фотографии нельзя безусловно объявлять IR-cut неисправным. Но если дефект меняется при Day/Night переключении, вероятность механизма фильтра становится выше.
Что проверить до аппаратного ремонта
Day/Night Mode
Auto, Color/Day и Black & White/Night. Для обычной автоматической работы выбирают Auto.
Schedule
Некоторые камеры позволяют переключать Day/Night по расписанию независимо от фактического света.
Sensitivity / Threshold
Определяет, при какой освещённости камера переходит между режимами.
IR Light
Управляет подсветкой, но не заменяет правильное положение IR-cut.
White Balance
Неверная настройка может исказить цвета, но обычно ведёт себя иначе, чем застрявший фильтр.
Scene/Profile
У профессиональных камер разные профили могут иметь отдельные параметры Day/Night и экспозиции.
Если камера каждый раз меняет изображение логично, механизм, вероятно, жив. Если программный режим меняется, а оптика не реагирует, подозрение на IR-cut усиливается.
Когда проблема может быть программной
Перед аппаратным ремонтом запишите точную модель, аппаратную ревизию и версию прошивки. Ошибка могла появиться после обновления, импорта старой конфигурации или изменения профиля изображения.
Порядок проверки
- сохранить текущую конфигурацию и версию firmware;
- проверить Day/Night и image profile;
- выполнить обычный reboot;
- проверить официальные обновления и release notes;
- если производитель рекомендует reset, сначала сохранить нужные сетевые параметры;
- не прошивать устройство firmware от похожей модели или другой ревизии.
Если после software reset или reboot изображение временно нормализуется, а на следующем переходе день/ночь проблема возвращается, это не исключает механическую неисправность. Перезапуск может просто один раз успешно переместить фильтр.
Плохое питание может имитировать неисправность Day/Night
При смене режима камера может одновременно переключать IR-cut, включать ИК-подсветку и менять нагрузку на питание. Если PoE-линия, блок питания или контакт находятся на грани, именно в этот момент возможны зависания, reboot и неполное переключение.
Если неисправность проявляется только ночью и одновременно камера пропадает из сети, проблема уже шире, чем цвет изображения. Такой случай нужно диагностировать как питание/PoE плюс Day/Night.
Как локализовать проблему за один цикл день/ночь
Цвет, оттенок, режим Day/Night.
Day → Night → Day и проверить реакцию.
Есть ли характерный щелчок IR-cut.
Включается ли подсветка отдельно от фильтра.
Восстанавливается ли цвет временно.
Есть ли reboot, offline или PoE-события.
Модель, ревизия и точная версия.
Возвращается ли проблема при автоматическом переключении.
Если есть вторая исправная камера той же модели, перекрёстная проверка особенно полезна. Она помогает отделить сцену и настройки регистратора от неисправности конкретной камеры.
Когда уже есть основания считать IR-cut неисправным
После разборки можно нарушить уплотнения, фокусировку, защиту от влаги и гарантию. Если камера установлена высоко, на фасаде или опоре, обслуживание также связано с работой на высоте.
Типичные попытки, которые усложняют диагностику
Крутить Hue и Saturation до «нормального» цвета. Это не ремонтирует IR-cut.
Сразу разбирать объективный модуль. Сначала исключите режим, firmware и питание.
Прошивать случайной firmware. Похожее название камеры не гарантирует одинаковую аппаратную ревизию.
Считать ИК-подсветку и IR-cut одним узлом. Они работают совместно, но выполняют разные функции.
Проверять только ночью. Для этой неисправности критично увидеть переход ночь → день и день → ночь.
Бить по корпусу как универсальный ремонт. Даже если такой приём упоминается в отдельных инструкциях поддержки, повторяющееся заедание требует нормальной диагностики или ремонта.
Если проблема оказалась не в IR-cut
Камера стала розовой или не переключается день/ночь?
Пришлите точную модель камеры, дневной и ночной скриншот, версию прошивки и коротко опишите, что происходит при ручном переключении Day/Night. Если камера питается по PoE, полезно указать модель коммутатора и длину линии. По этим данным можно отделить настройку от IR-cut, питания и аппаратной неисправности. Минимальный выезд и диагностика по Туле от 5000 ₽.
Частые вопросы про розовую картинку и Day/Night
Почему камера стала показывать всё розовым?
Одна из типичных причин - IR-cut фильтр не вошёл в дневное положение. Также проверяют Day/Night mode, white balance, профиль изображения и firmware.
Почему изображение фиолетовое только днём?
Днём IR-cut должен отсекать инфракрасную составляющую. Если этого не происходит, цвета могут сильно смещаться в розовый или фиолетовый.
Почему камера днём показывает чёрно-белым?
Проверьте, не включён ли принудительный B/W или Night mode. Если стоит Auto, проверяют порог Day/Night, освещённость, датчик и работу IR-cut.
Почему камера не возвращается в цвет утром?
Возможны неправильный порог Day/Night, расписание, закрытый датчик освещённости или заедание IR-cut при переходе из ночного режима.
Почему ночью ИК горит, но камера почти ничего не видит?
Если IR-cut остался в дневном положении, он продолжит отсекать значительную часть ИК-света. Но нужно также проверить сами ИК-светодиоды, экспозицию и питание.
IR-cut и ИК-подсветка - это одно и то же?
Нет. IR-cut - фильтр в оптическом тракте. ИК-подсветка - источник инфракрасного света. Неисправность любого из этих узлов по-разному влияет на ночную картинку.
Почему часть кадра розовая, а часть нормальная?
Один из вариантов - фильтр остановился в промежуточном положении. Но похожий эффект возможен и при других оптических дефектах, поэтому нужна проверка Day/Night.
Можно ли исправить розовый цвет настройкой Hue?
Если причина в IR-cut, нет. Настройки могут визуально компенсировать часть оттенка, но нормальную работу оптического тракта не восстановят.
Поможет ли перезагрузка камеры?
Иногда после reboot фильтр переключается нормально. Если проблема возвращается при следующем рассвете или закате, это важный диагностический признак, а не полноценный ремонт.
Когда камеру уже лучше менять?
Если IR-cut постоянно заедает, корпус потерял герметичность, камера старая, а ремонт оптического модуля экономически нецелесообразен, замена часто практичнее.