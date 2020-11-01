Камера показывает розовым или чёрно-белым днём: IR-cut и Day/Night

IP-камера · IR-cut · Day/Night · цвет изображения Камера показывает розовым, фиолетовым или чёрно-белым днём: что проверить Если камера раньше показывала нормальные цвета, а теперь днём изображение стало розовым, фиолетовым, красноватым или осталось чёрно-белым, проблема не всегда в матрице. Часто нужно проверить режим Day/Night, IR-cut фильтр, ИК-подсветку, настройки изображения и прошивку. Розовая картинка днём Один из типичных признаков, что IR-cut не вошёл в дневное положение. Чёрно-белая картинка днём Проверяют принудительный B/W, Auto Day/Night, освещённость и переключение фильтра. Ночью почти ничего не видно IR-cut может остаться в дневном положении и блокировать ИК-свет.

Первые проверки Не начинайте с разборки камеры 01 Проверьте Day/Night Убедитесь, что камера не зафиксирована вручную в Black & White, Night или Color mode. Для обычной автоматической работы обычно нужен Auto. 02 Переключите Day/Night вручную Если интерфейс позволяет, несколько раз переключите Day, Night и Auto. Следите, меняется ли картинка и слышен ли тихий механический щелчок. 03 Сделайте обычную перезагрузку Перезапустите камеру штатно. Если после reboot цвета восстановились только временно, это полезный признак для дальнейшей диагностики. 04 Сравните день и ночь Зафиксируйте, что происходит при переходе через сумерки: меняется цвет, включается ИК, щёлкает фильтр, остаётся ли изображение розовым или чёрно-белым. Розовый оттенок и чёрно-белая картинка днём не всегда имеют одну причину. IR-cut очень важен, но до ремонта нужно исключить режим изображения, настройки Day/Night, баланс белого, прошивку и питание.

Как устроено переключение день/ночь IR-cut фильтр и ИК-подсветка выполняют разные задачи День IR-cut находится в оптическом тракте Фильтр уменьшает попадание инфракрасного излучения на матрицу, чтобы цвета оставались естественными. → Сумерки Камера переключает режим По датчику освещённости или алгоритму Day/Night камера переводит оптику в ночной режим. → Ночь IR-cut убирается Матрица начинает лучше воспринимать ИК. У обычной IR-камеры изображение часто становится чёрно-белым, а ИК-светодиоды включаются отдельно. IR-cut не является самой ИК-подсветкой. Камера может включать ИК-светодиоды, но при неисправном или застрявшем фильтре ночная картинка всё равно будет неправильной. IR-cut Механический или оптический фильтр перед сенсором. IR LEDs Источник инфракрасного света для ночной сцены.

Быстрая диагностика Что означает конкретный симптом Симптом Что проверять первым Днём всё розовое или фиолетовое Day/Night, IR-cut, цветовой режим, white balance, firmware. Днём только чёрно-белое изображение Принудительный B/W/Night, Auto threshold, датчик света, IR-cut. Ночью слишком темно, ИК почти не помогает IR-cut мог остаться в дневном положении; также проверяют ИК-подсветку и питание. Половина кадра розовая, половина нормальная Возможен фильтр, застрявший в промежуточном положении, или оптическая неисправность. На рассвете камера не возвращается в цвет Auto Day/Night, порог переключения, датчик света, механизм IR-cut. Постоянно щёлкает день/ночь в сумерках Порог переключения, отражение ИК, внешний свет, слишком частая смена условий. После reboot всё нормально до следующей ночи Очень полезный признак периодической проблемы Day/Night или механизма фильтра.

Розовый или фиолетовый оттенок Почему зелёная трава вдруг становится фиолетовой Матрица камеры чувствительна не только к видимому свету. Если в дневном режиме инфракрасная часть спектра не отсекается как задумано, цвета могут заметно смещаться. Зелень, асфальт, кожа и тени начинают выглядеть розовыми, пурпурными или красноватыми. Hikvision в своей технической поддержке прямо указывает застрявший IR filter как типичную причину розовой или красной картинки. Это особенно показательно, если камера раньше годами показывала нормально, а затем внезапно изменила цвет без изменения сцены. Что помогает отличить IR-cut от обычной цветокоррекции ✓ Проблема появилась внезапно, а не после ручной настройки Hue/White Balance. ✓ Ручное переключение Day/Night заметно меняет оттенок. ✓ При переключении обычно должен быть слышен тихий механический щелчок. ✓ После reboot камера временно возвращается к нормальным цветам. ✓ Проблема повторяется на каждом переходе ночь → день. ✓ Сброс только параметров изображения не меняет симптом. Не пытайтесь «исправить» механическую проблему настройками насыщенности и оттенка. Если причина в оптическом фильтре, коррекция Hue может сделать один кадр терпимым, но нормальная цветопередача не восстановится.

Днём чёрно-белая картинка Сначала исключите принудительный ночной режим Самая простая причина: камера вручную оставлена в Black & White или Night mode. Такая настройка может сохраняться после экспериментов, импорта конфигурации или обслуживания системы. Если стоит Auto, но цвет не возвращается проверьте, хватает ли освещённости в точке установки;

посмотрите Day/Night sensitivity или threshold, если такая настройка есть;

исключите расписание, которое принудительно держит Night mode;

проверьте, не закрыт ли фотодатчик корпусом, козырьком, паутиной или грязью;

переключите Day/Night вручную и оцените реакцию IR-cut;

сравните поведение после штатной перезагрузки. Если интерфейс показывает Day/Color, а изображение остаётся явно ночным, это уже сильнее указывает на несоответствие между программным режимом и фактическим положением оптики.

Обратная неисправность Днём всё нормально, а ночью камера почти ничего не видит IR-cut может застрять и в противоположном положении. Тогда днём цвет выглядит нормально, но ночью фильтр продолжает блокировать значительную часть инфракрасного света. ИК-светодиоды могут быть видны через телефон или отражаться от объектов, а сама камера всё равно показывает слишком тёмную сцену. Что наблюдается Что это может означать ИК включилась, но кадр почти чёрный IR-cut не вышел из оптического тракта или проблема в чувствительности/экспозиции. Без ИК есть слабая цветная картинка Камера может быть принудительно оставлена в Color mode. Внешняя ИК-подсветка почти не помогает Это усиливает подозрение, что IR-cut остаётся в дневном положении. После перехода Night слышен щелчок и картинка резко светлеет Механизм переключения, вероятно, сработал. Ночная темнота может иметь и другие причины: неисправные ИК-светодиоды, отражение от купола, неверная экспозиция, грязь, питание или слишком дальняя сцена. Эти случаи разобраны в отдельном материале про плохую ночную картинку.

Редкий, но характерный симптом Если часть кадра розовая, а часть выглядит нормально Механический IR-cut может не только полностью остаться в одном положении, но и остановиться между рабочими положениями. Тогда фильтр перекрывает оптический тракт частично, и изображение становится неравномерным. Один край розовый Фильтр мог остановиться в промежуточном положении. Второй край нормальный Часть сенсора получает свет через фильтр, часть без него. Похожий эффект могут дать и другие оптические проблемы, поэтому по фотографии нельзя безусловно объявлять IR-cut неисправным. Но если дефект меняется при Day/Night переключении, вероятность механизма фильтра становится выше.

Настройки изображения Что проверить до аппаратного ремонта Day/Night Mode Auto, Color/Day и Black & White/Night. Для обычной автоматической работы выбирают Auto. Schedule Некоторые камеры позволяют переключать Day/Night по расписанию независимо от фактического света. Sensitivity / Threshold Определяет, при какой освещённости камера переходит между режимами. IR Light Управляет подсветкой, но не заменяет правильное положение IR-cut. White Balance Неверная настройка может исказить цвета, но обычно ведёт себя иначе, чем застрявший фильтр. Scene/Profile У профессиональных камер разные профили могут иметь отдельные параметры Day/Night и экспозиции. Полезный тест: Auto → Day/Color → Night/B&W → Auto. Если камера каждый раз меняет изображение логично, механизм, вероятно, жив. Если программный режим меняется, а оптика не реагирует, подозрение на IR-cut усиливается.

Firmware и конфигурация Когда проблема может быть программной Перед аппаратным ремонтом запишите точную модель, аппаратную ревизию и версию прошивки. Ошибка могла появиться после обновления, импорта старой конфигурации или изменения профиля изображения. Порядок проверки сохранить текущую конфигурацию и версию firmware; проверить Day/Night и image profile; выполнить обычный reboot; проверить официальные обновления и release notes; если производитель рекомендует reset, сначала сохранить нужные сетевые параметры; не прошивать устройство firmware от похожей модели или другой ревизии. Если после software reset или reboot изображение временно нормализуется, а на следующем переходе день/ночь проблема возвращается, это не исключает механическую неисправность. Перезапуск может просто один раз успешно переместить фильтр.

Питание и PoE Плохое питание может имитировать неисправность Day/Night При смене режима камера может одновременно переключать IR-cut, включать ИК-подсветку и менять нагрузку на питание. Если PoE-линия, блок питания или контакт находятся на грани, именно в этот момент возможны зависания, reboot и неполное переключение. Камера просто меняет неправильный цвет Сильнее подозрение на Day/Night, IR-cut или настройки изображения. Камера при переходе ещё и reboot/offline Обязательно проверяют PoE-бюджет, кабель, RJ45, питание и саму камеру. Если неисправность проявляется только ночью и одновременно камера пропадает из сети, проблема уже шире, чем цвет изображения. Такой случай нужно диагностировать как питание/PoE плюс Day/Night.

Диагностика без разборки Как локализовать проблему за один цикл день/ночь 01 Сохранить кадр днём Цвет, оттенок, режим Day/Night. 02 Переключить вручную Day → Night → Day и проверить реакцию. 03 Послушать механизм Есть ли характерный щелчок IR-cut. 04 Проверить IR Включается ли подсветка отдельно от фильтра. 05 Сделать reboot Восстанавливается ли цвет временно. 06 Проверить питание Есть ли reboot, offline или PoE-события. 07 Записать firmware Модель, ревизия и точная версия. 08 Повторить на рассвете Возвращается ли проблема при автоматическом переключении. Если есть вторая исправная камера той же модели, перекрёстная проверка особенно полезна. Она помогает отделить сцену и настройки регистратора от неисправности конкретной камеры.

Ремонт или замена Когда уже есть основания считать IR-cut неисправным Проблема повторяется каждый день Например, утром камера снова розовая после нормальной ночной работы. Ручной Day/Night не переключает оптику Программный режим меняется, а фактическая картинка остаётся прежней. Фильтр периодически заедает После reboot работает, затем снова зависает. Кадр разделён по цвету Есть признаки промежуточного положения оптического механизма. Настройки и firmware исключены Проблема сохраняется после корректной программной диагностики. Камера старая и негерметичная Ремонт оптики может быть менее рационален, чем замена всего узла. Не вскрывайте герметичную уличную камеру без необходимости. После разборки можно нарушить уплотнения, фокусировку, защиту от влаги и гарантию. Если камера установлена высоко, на фасаде или опоре, обслуживание также связано с работой на высоте.

Что не стоит делать Типичные попытки, которые усложняют диагностику × Крутить Hue и Saturation до «нормального» цвета. Это не ремонтирует IR-cut. × Сразу разбирать объективный модуль. Сначала исключите режим, firmware и питание. × Прошивать случайной firmware. Похожее название камеры не гарантирует одинаковую аппаратную ревизию. × Считать ИК-подсветку и IR-cut одним узлом. Они работают совместно, но выполняют разные функции. × Проверять только ночью. Для этой неисправности критично увидеть переход ночь → день и день → ночь. × Бить по корпусу как универсальный ремонт. Даже если такой приём упоминается в отдельных инструкциях поддержки, повторяющееся заедание требует нормальной диагностики или ремонта.

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Тула и Тульская область Камера стала розовой или не переключается день/ночь? Пришлите точную модель камеры, дневной и ночной скриншот, версию прошивки и коротко опишите, что происходит при ручном переключении Day/Night. Если камера питается по PoE, полезно указать модель коммутатора и длину линии. По этим данным можно отделить настройку от IR-cut, питания и аппаратной неисправности. Минимальный выезд и диагностика по Туле от 5000 ₽. Написать в MAX Telegram Гайды по видеонаблюдению