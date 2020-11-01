Модуль сопряжения домофона: VIZIT, Cyfral, ELTIS, Metakom и видеодомофон

Практический гайд · подъездный домофон · видеомонитор Модуль сопряжения домофона: как подключить подъездный VIZIT, Cyfral, ELTIS или Metakom к видеодомофону Что такое блок сопряжения, чем координатная система отличается от цифровой, зачем нужен HOOK, откуда берётся изображение подъезда и почему современный Дом.ру, Ростелеком Ключ или IP-домофон нельзя автоматически подключить через старый адаптер. Разбираем Tantos, Slinex, VIZIT, Cyfral, ELTIS, Metakom и старые цифровые системы Laskomex, Keyman, Raikmann и Marshal. Блок сопряжения не создаёт видео для изображения нужен отдельный видеосигнал от подъездной камеры или панели Координатный ≠ цифровой для них используются разные адаптеры и разная логика адресации квартиры «Цифровой» ≠ IP старый двухпроводный цифровой домофон не является Ethernet/SIP-системой Определить систему в MAX Установка видеодомофона в Туле Подбор видеодомофона До покупки адаптера нужно знать точную модель подъездной системы;

координатная она или цифровая;

какая трубка стояла в квартире;

есть ли подъездная видеокамера и видеолиния;

модель квартирного видеомонитора;

есть ли у него HOOK и свободный вход панели.

Сначала простыми словами Что такое модуль сопряжения подъездного домофона с видеодомофоном Обычная квартирная трубка VIZIT, Cyfral, ELTIS, Metakom или старой цифровой системы работает не так, как индивидуальная 4-проводная вызывная панель. Поэтому современный квартирный видеомонитор нельзя просто подключить вместо трубки к двум проводам и ожидать нормального вызова. Модуль сопряжения находится между подъездной линией и входом вызывной панели видеомонитора. Со стороны подъездного домофона он ведёт себя как совместимое абонентское устройство, а со стороны квартирного монитора имитирует обычную панель вызова. Подъездный домофон координатная или цифровая линия квартиры → Модуль сопряжения преобразует вызов, разговор и открытие → Видеомонитор видит источник как вызывную панель Модуль сопряжения решает прежде всего аудио, вызов и управление дверью. Чтобы на экране появилась картинка с подъезда, в доме должна существовать подъездная камера или видеопанель и физически доступный видеосигнал. Сам модуль не превращает старый аудиодомофон в видеокамеру.

Главное различие Координатный, цифровой и IP-домофон: три разных класса систем Тип Как определяется квартира Что приходит в квартиру Что нужно для видеомонитора Координатно-матричный Квартира выбирается коммутатором по координатным линиям Обычно двухпроводная полярная абонентская линия Координатный модуль сопряжения или адаптированный монитор Старый цифровой Абонент имеет адрес в общей цифровой линии Обычно двухпроводная линия, но логика вызова другая Цифровой модуль с настройкой номера квартиры Современный IP/SIP Сетевая регистрация, учётная запись, SIP или сервер оператора Ethernet, IP-сеть, облако либо фирменный квартирный интерфейс Совместимый IP-терминал или штатный преобразователь конкретной системы По бренду тип системы определять нельзя. Например, у Metakom есть и координатные, и цифровые многоабонентские системы. Поэтому надпись «Metakom» на подъездной панели ещё не отвечает на вопрос, нужен MC-VZ, MC-XL, VZ-10, VZ-30 или вообще другой способ подключения.

Координатная система Как работает координатный подъездный домофон Координатно-матричная система выбирает нужную квартиру через подъездный коммутатор. В типичной схеме к квартирной трубке приходит двухпроводная линия, причём полярность имеет значение. Хороший наглядный пример даёт современная координатная трубка Tantos TS-AD Coordinate: производитель указывает L+ как линию «десятков», L- как линию «единиц» коммутатора и отдельно предупреждает о соблюдении полярности. 01 Вызов Коммутатор подключает абонентскую линию нужной квартиры. 02 Разговор По линии работает тракт вызова и двусторонней связи квартирной трубки. 03 Открытие Нажатие кнопки на абонентском устройстве распознаётся подъездной системой как команда отпирания. Типичные системы, с которыми работают координатные адаптеры Производители модулей обычно указывают VIZIT, Cyfral, ELTIS, координатные версии Metakom и аналогичные системы. Но перед установкой всё равно проверяют модель блока вызова и существующей квартирной трубки. Самый простой способ первичной идентификации: посмотреть старую трубку и линию квартиры. Если стояла обычная координатная трубка и к ней подходят два полярных провода, вероятность координатной системы высокая. Но окончательно тип подтверждают по модели оборудования, а не только по количеству жил.

Старый цифровой домофон Почему Laskomex, Keyman, Raikmann и цифровой Metakom требуют другого адаптера Слово «цифровой» в старой многоквартирной домофонии означает цифровую адресацию абонента, а не Ethernet. Такие системы могут использовать двухпроводную линию, но вызов нужной квартиры формируется по адресу устройства. У Slinex VZ-30 номер квартиры задаётся непосредственно на адаптере переключателями. Производитель описывает диапазон от 1 до 255 и отдельно требует настроить баланс линии для устойчивого вызова, снятия и открытия замка. Общая цифровая линия Laskomex / xVoice / совместимая система ↓ Цифровой адаптер в нём задаётся адрес квартиры ↓ 4-wire видеомонитор получает обычный локальный вызов Координатный адаптер на цифровую линию ставить нельзя, и наоборот. Внешне оба устройства могут иметь пару L+ / L-, но протокол вызова и логика адресации различаются. Metakom особенно хорошо показывает, почему нельзя выбирать модуль по логотипу В актуальном каталоге Metakom одновременно есть координатные квартирные трубки и двухпроводные цифровые ТКП-12D. Производитель также отдельно делит многоабонентские блоки вызова на координатные и цифровые серии.

Самая частая путаница Откуда видеомонитор получает изображение подъезда Старая квартирная трубка передаёт разговор и команду открытия. Видеомонитору дополнительно требуется видеосигнал. Поэтому подключение обычно распадается на две независимые части. Аудио и управление Через модуль сопряжения Вызов, разговор, снятие, завершение разговора и команда открытия преобразуются между подъездной системой и монитором. Изображение С отдельной видеолинии Видео приходит от подъездной камеры или видеопанели. Если камеры нет или видеолиния до квартиры не разведена, блок сопряжения не сможет показать посетителя. Именно поэтому на внешних координатных и цифровых блоках сопряжения часто есть отдельные клеммы VIDEO/GND. Производители также предупреждают, что нагрузочной способности общедомовой видеолинии может не хватить и тогда в системе требуется штатное усиление или распределение видеосигнала. Если у подъезда только аудиодомофон, после установки видеомонитора картинка сама не появится. При этом монитор всё равно может принимать подъездный вызов, разговаривать и открывать дверь, а собственную видеопанель возле квартиры можно подключить отдельным каналом.

HOOK Что такое HOOK и зачем он нужен блоку сопряжения У подъездного домофона есть последовательность состояний: вызов, ответ абонента, разговор, открытие и завершение. У обычной 4-проводной панели логика другая: при вызове монитор активирует канал панели, после чего начинается разговор. Старые внешние блоки сопряжения часто имитировали снятие трубки сразу после получения питания от монитора. Поэтому подъездная система могла считать, что абонент уже ответил, хотя человек ещё не нажал кнопку на экране. Сигнал HOOK передаёт модулю реальное состояние ответа монитора. Tantos специально поддерживает HOOK на ряде современных мониторов, а в 2025 году производитель подробно объяснил отличие внешнего блока от адаптированного монитора. Без HOOK Модуль может автоматически имитировать снятие трубки при активации канала. С HOOK Состояние ответа передаётся отдельным управляющим сигналом, если это поддерживают монитор и модуль. Встроенная адаптация Производитель может получить сигнал ответа непосредственно внутри монитора. HOOK не является универсальным стандартом для любого монитора и любого блока. Нужно проверять конкретную схему. Наличие клеммы HOOK на мониторе не гарантирует совместимость со случайным модулем сопряжения.

Tantos Tantos: внешний блок или уже адаптированный монитор У Tantos есть два принципиальных подхода. Первый: обычный монитор подключается через внешний модуль. Второй: покупается версия монитора, внутри которой производителем уже установлена адаптация под многоквартирную систему. Обозначение Тип подъездной системы Примеры VZ Координатная Cyfral, ELTIS, VIZIT, координатные Metakom и совместимые XL Цифровая линейная Laskomex, Raikmann, Marshal, Keyman и совместимые Актуальные адаптированные Tantos Elly, Elly-S и Mia выпускаются в вариантах XL или VZ. У версии VZ производитель прямо указывает координатные системы Cyfral, ELTIS, Metakom и VIZIT, а для XL приводит цифровые Laskomex, Raikmann, Marshal и Keyman. Что происходит с портами монитора после адаптации Tantos указывает, что в типовом варианте VZ/XL адаптируется первый порт Panel 1. Остальные штатные порты продолжают работать, поэтому можно сохранить подъездный вызов и добавить собственную панель возле квартиры и камеры. Адаптированный монитор удобен, когда заранее известен тип подъездной линии. Внешний блок гибче при замене и ремонте, но требует места и дополнительной коммутации. Встроенная адаптация аккуратнее, но при неисправности блока обычно приходится снимать монитор целиком. Внешние MC-VZ и MC-XL На рынке доступны координатные MC-VZ и цифровые MC-XL. Координатные версии предназначены для VIZIT, Cyfral, ELTIS и совместимых линий, цифровые для Proel, Laskomex, Keyman/Polylock, Marshal/Raikmann и аналогичных систем. Перед покупкой проверяется конкретная ревизия блока и монитора.

Slinex Slinex VZ-10 и VZ-30: один для координатной, другой для цифровой линии VZ-10 Координатный адаптер Предназначен для подключения 4-проводного видеомонитора к координатной многоквартирной системе. Производитель приводит Vizit, Cyfral, Metakom и аналогичные системы. Адаптер имеет регулировку баланса линии и разговорного тракта. VZ-30 Цифровой адаптер Предназначен для цифровых многоквартирных систем типа xVoice и Laskomex. Номер квартиры задаётся переключателями непосредственно на плате адаптера. Оба решения превращают подъездный вызов в понятный 4-проводному видеомонитору сигнал. Но это не делает VZ-10 и VZ-30 взаимозаменяемыми. У VZ-10 требуется настройка баланса линии. Если регулировка выполнена неправильно, вызов может не приходить либо монитор будет реагировать некорректно. Настройку выполняют после определения типа линии и при отключённом питании во время коммутации.

По производителям VIZIT, Cyfral, ELTIS и Metakom: что важно знать до выбора блока VIZIT Большое количество старых подъездных систем работает с координатными квартирными трубками. Но модель блока вызова всё равно нужно подтвердить до покупки адаптера. Cyfral Координатные трубки Cyfral совместимы с распространёнными координатно-матричными линиями. Для видеомонитора обычно используется координатный адаптер. ELTIS Старые координатные системы могут сопрягаться через координатный модуль. Современный DP7000ip-Hybrid уже штатно сочетает IP-часть, координатные коммутаторы, аналоговые устройства и видеомониторы. Metakom Есть и координатные, и цифровые серии. Производитель до сих пор выпускает координатные трубки и отдельные двухпроводные цифровые ТКП-12D. Название на подъездной панели недостаточно. Для точного подбора нужны модель панели, модель коммутатора или старой трубки. Особенно это важно для Metakom и домов, где оборудование модернизировалось частично.

Современные системы Почему старый модуль сопряжения не подходит к любому Дом.ру, Ростелеком Ключ или IP-домофону Современная IP-панель может передавать вызов через SIP, локальный сервер или облачную платформу. В такой схеме нет гарантии, что в квартиру вообще приходит старый двухпроводный абонентский интерфейс. Поэтому внешний MC-VZ, MC-XL или VZ-10 применим только тогда, когда конкретный дом действительно сохраняет совместимую координатную или цифровую линию квартиры. Ситуация Поможет старый модуль? Что делать Дом.ру, а в квартире штатная Eltis-трубка Возможно Сначала определить тип линии и этажное оборудование по адресу. Дом.ру, вызов только через облачное приложение Не автоматически Нужен поддерживаемый оператором терминал либо отдельная квартирная система. Ростелеком Ключ + сохранённая квартирная трубка Зависит от интерфейса Ростелеком предлагает уточнять подключение трубки или видеопанели по конкретному дому. Ростелеком Ключ + SIP-устройство Обычный координатный модуль не нужен Используется операторская SIP/IP-архитектура и регистрация устройства. Чистая IP-система Hikvision/Dahua/Akuvox Нет Панель и монитор связываются по Ethernet/SIP или фирменному протоколу. У Ростелеком Мастер Ключ в актуальной документации прямо фигурирует SIP-сервер, отвечающий за вызовы на SIP-устройства и мобильное приложение. Это уже другая архитектура, чем старая координатная линия. Главный вопрос не «какой у меня оператор», а «какой квартирный интерфейс оставлен в моём доме». Один и тот же оператор может работать с разными поколениями домофонного оборудования.

Диагностика Как определить нужный модуль без экспериментов на общедомовой линии Запишите модель старой квартирной трубки. По ней часто можно сразу понять, координатная она или цифровая. Сфотографируйте подъездную панель. Нужны логотип и точная маркировка, если она доступна снаружи без разборки. Уточните обслуживающую организацию. Она может назвать модель блока вызова и этажного коммутатора. Проверьте наличие видео. Есть ли общедомовая камера, отдельная видеолиния и можно ли официально взять с неё сигнал. Запишите модель нового видеомонитора. Нужны его входы Panel 1/2, HOOK и поддерживаемые режимы. После этого выбирайте координатный или цифровой адаптер. Не наоборот. Что прислать специалисту Адрес дома, фото подъездной панели, модель старой трубки, фото проводов в месте её установки, модель нового монитора и ответ обслуживающей организации о наличии подъездного видеосигнала.

Как выглядит результат Три нормальных сценария после сопряжения Сценарий 1 Подъездный вызов без видео + своя видеопанель С подъезда на монитор приходит вызов, разговор и открытие двери. У собственной двери квартиры работает отдельная камера панели с изображением. Сценарий 2 Подъездный вызов с видео Модуль обрабатывает аудио и управление, а отдельная общедомовая видеолиния подаёт изображение на монитор. Сценарий 3 Подъезд через приложение, своя дверь через монитор Если операторская IP-система не выдаёт совместимую квартирную линию, подъезд остаётся в приложении, а локальный монитор работает только со своей панелью и камерой.

Диагностика Почему после установки блока сопряжения домофон работает неправильно 01 Вызов не приходит Выбран неправильный тип адаптера, нарушена полярность координатной линии или не настроен баланс. 02 Монитор звонит постоянно Для некоторых координатных адаптеров это признак неправильной настройки чувствительности линии. 03 Можно говорить, но нет картинки Нет отдельной подъездной видеолинии либо видеосигнал подключён неправильно. 04 Картинка есть только иногда Возможна перегрузка общедомовой видеолинии или нехватка уровня сигнала. 05 Не открывается дверь Адаптер неправильно распознаёт команду, не настроен адрес цифровой квартиры или нарушена схема управляющего сигнала. 06 Подъезд сразу переходит в разговор Внешний блок может имитировать снятие трубки сразу после подачи питания, особенно без корректного HOOK. 07 После подключения перестало звонить приложение Некоторые гибридные системы чувствительны к автоснятию внешним блоком. Совместимость с приложением нужно проверять отдельно. 08 Цифровой блок звонит в другую квартиру Неверно выставлен адрес абонента или выбран неподходящий тип цифровой системы. 09 Слышно фон и свист Может потребоваться настройка баланса и разговорного тракта, проверка общего провода и качества линии. 10 Новый IP-домофон не реагирует на модуль Система может вообще не иметь старого аналогового квартирного интерфейса.

Нормативная база Внешний преобразователь прямо предусмотрен современным ГОСТ для умного домофона С 1 февраля 2025 года действует ГОСТ Р 71872-2024 «Системы киберфизические. Умный дом. Требования к устройствам. Многоабонентский домофон». «При необходимости подключения к аналоговой сети домофон должен иметь соответствующий интерфейс или комплектоваться внешним блоком преобразования». Стандарт также предусматривает возможность подключения координатно-матричного коммутатора или блока сопряжения с цифро-аналоговой системой домофонных трубок. Для современного умного домофона это означает, что IP-часть и старый квартирный абонентский интерфейс могут штатно сосуществовать. ГОСТ не означает, что любой внешний модуль совместим с любой системой. Он описывает общую возможность интерфейса или преобразования. Конкретная совместимость определяется документацией производителя и конфигурацией конкретного дома.

FAQ Частые вопросы про модули сопряжения домофонов Что такое модуль сопряжения домофона? Это адаптер между многоквартирной подъездной линией и обычным входом вызывной панели квартирного видеомонитора. Он согласует вызов, разговор и открытие двери. Нужен ли блок сопряжения, если я меняю трубку на видеодомофон? Если подъездная система координатная или старая цифровая, обычно нужен соответствующий адаптер либо уже адаптированный монитор. Чем координатный домофон отличается от цифрового? В координатной системе нужную квартиру выбирает коммутатор по абонентским линиям. В старой цифровой системе квартира имеет логический адрес в линии, который должен знать абонентский аппарат или адаптер. Цифровой домофон это IP-домофон? Нет. В старых системах слово «цифровой» относится к адресации абонента. Ethernet, SIP и интернет там могут вообще отсутствовать. Как узнать, координатный у меня домофон или цифровой? Надёжнее всего определить модель старой трубки, подъездного блока вызова или коммутатора. Количество проводов само по себе не всегда даёт однозначный ответ. Какой модуль нужен для VIZIT? Для распространённых координатных VIZIT применяются координатные адаптеры. Но перед покупкой нужно проверить модель системы и старой квартирной трубки. Какой модуль нужен для Cyfral? Координатные Cyfral обычно работают через координатный адаптер типа VZ. Конкретная совместимость зависит от серии подъездного оборудования. Какой модуль нужен для ELTIS? Для старой координатной ELTIS-линии применяют координатный адаптер. В новых гибридных ELTIS 7000 может использоваться штатная архитектура с видеомониторами без стороннего блока. Какой модуль нужен для Metakom? Сначала нужно определить тип системы. У Metakom есть координатные и цифровые многоабонентские серии, поэтому одного ответа по бренду нет. Что такое Tantos VZ? Это обозначение адаптации под координатные многоквартирные системы типа Cyfral, ELTIS, Metakom, VIZIT и совместимые. Что такое Tantos XL? Это вариант адаптации под старые цифровые линейные системы типа Laskomex, Raikmann, Marshal, Keyman и совместимые. Чем MC-VZ отличается от MC-XL? MC-VZ предназначен для координатной линии, MC-XL для цифровой линейной. Они не являются взаимозаменяемыми. Что такое Slinex VZ-10? Это координатный адаптер для подключения обычного 4-проводного видеомонитора к многоквартирной системе типа Vizit, Cyfral, Metakom и аналогичным. Что такое Slinex VZ-30? Это адаптер для старых цифровых многоквартирных систем типа xVoice и Laskomex. На нём задаётся номер квартиры. Можно ли VZ-10 поставить вместо VZ-30? Нет. Один рассчитан на координатную линию, другой на цифровую адресную. Зачем на цифровом модуле выставлять номер квартиры? Модуль должен понимать, какой цифровой адрес в общей линии относится именно к этой квартире. Зачем соблюдать полярность L+ и L-? Для координатных и многих цифровых абонентских линий полярность является частью штатной схемы. Ошибка может привести к отсутствию вызова или некорректной работе. Появится ли видео после установки блока сопряжения? Только если в подъезде есть камера или видеопанель и до квартиры доступен её видеосигнал. Сам адаптер видео не создаёт. Можно ли получать вызов без изображения? Да. Видеомонитор может принимать подъездный вызов, разговор и открытие двери даже без подъездной видеолинии. Можно ли одновременно подключить свою панель у квартиры? Да, если у монитора остаётся свободный вход панели или выбран блок/адаптация, которая позволяет сохранить дополнительный канал. Что такое HOOK в видеодомофоне? Это управляющий сигнал, который может сообщать блоку сопряжения о фактическом ответе пользователя на вызов. Обязательно ли использовать HOOK? Нет. Многие блоки работают без него, но логика снятия трубки может отличаться. Нужно смотреть документацию конкретного блока и монитора. Почему подъезд пишет «говорите», хотя я ещё не ответил? Некоторые внешние блоки имитируют снятие трубки сразу после активации монитором канала. Это особенность способа сопряжения без полноценного сигнала ответа. Что лучше: внешний модуль или адаптированный монитор? Внешний блок проще заменить и диагностировать. Адаптированный монитор аккуратнее монтируется и может лучше передавать реальный сигнал ответа. Выбор зависит от системы и задачи. Можно ли подключить Tantos через модуль к подъездному домофону? Да, у Tantos есть модели с HOOK и адаптированные версии VZ/XL. Совместимость проверяется по конкретному монитору. Можно ли подключить Slinex к старому VIZIT? Для координатной системы Slinex предусматривает адаптер VZ-10. Нужно также решить вопрос подъездного видеосигнала, если требуется изображение. Можно ли подключить видеодомофон к Дом.ру через MC-VZ? Только если по вашему адресу Дом.ру использует совместимую координатную квартирную линию. Для облачной или чистой IP-системы такой блок сам по себе не подходит. Можно ли подключить видеодомофон к Ростелеком Ключ через блок сопряжения? Это зависит от квартирного интерфейса конкретного дома. Ростелеком отдельно предлагает уточнять подключение трубки или видеопанели по адресу. В SIP-сценарии обычный координатный модуль не нужен. Можно ли подключить Hikvision, Dahua или Akuvox через MC-VZ? Если речь о полноценном IP-мониторе, обычно нет: эти системы работают по сети. Отдельные гибридные решения возможны только через специально предусмотренные интерфейсы. Почему после подключения пропал вызов в мобильном приложении? В гибридной системе внешний модуль может менять состояние линии так, что сервер считает вызов уже принятым. Такой сценарий нужно проверять до установки. Можно ли самостоятельно подключаться в этажном домофонном шкафу? Не следует. Это общедомовая система. Ошибка может отключить соседние квартиры или повредить оборудование. Работы выполняют с согласованием обслуживающей организации. Какие данные нужны, чтобы подобрать модуль? Модель подъездного домофона, модель старой квартирной трубки, модель нового видеомонитора, фото существующей линии и информация о наличии подъездного видео.

До покупки блока Сначала определим тип подъездной линии Пришлите модель старой трубки, фото подъездной панели и точную модель видеомонитора. По этим данным можно понять, нужен координатный VZ, цифровой XL, штатный IP-терминал или вообще никакой модуль сопряжения. Написать в MAXНаписать в Telegram