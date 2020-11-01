Своя видеопанель у двери квартиры: как подключить к видеодомофону

Практический гайд · квартира · видеодомофон Своя видеопанель у двери квартиры: как подключить к существующему монитору Разбираем, когда к установленному видеодомофону можно добавить отдельную панель возле двери квартиры, когда нужен второй вход монитора, а когда проще собрать независимую IP-систему. Отдельно рассматриваем ELTIS, Slinex, Tantos, Hikvision, Dahua и Akuvox. 4-wire и IP не взаимозаменяемы одинаковая функция не означает одинаковую схему подключения Второй вход важнее бренда нужно проверить, что именно умеет конкретный монитор Своя панель может работать независимо подъездной домофон и дверь квартиры не обязаны быть одной системой Проверить совместимость в MAX Установка видеодомофона Камера у двери квартиры До покупки панели проверьте тип существующего монитора;

есть ли свободный второй вход;

CVBS, AHD, TVI, CVI или IP используется;

кто питает панель и замок;

как открывается дверь;

нужна ли запись на microSD или NVR.

Основной ответ Можно ли добавить свою панель возле двери квартиры к уже установленному видеодомофону Во многих случаях да. Большая часть квартирных видеомониторов рассчитана минимум на одну вызывную панель, а многие модели имеют два отдельных входа. Тогда первый вход можно использовать для подъездного домофона, а второй для собственной панели непосредственно возле двери квартиры. Но слово «вход» может означать совершенно разные вещи. У Slinex и Tantos это чаще физический 4-проводный канал с аналоговым или HD-аналоговым видео. У Hikvision, Dahua и Akuvox дополнительная панель обычно добавляется как сетевое устройство по IP и регистрируется в системе. Главное правило: сначала определяем тип существующего монитора, потом выбираем панель. Покупать панель только по бренду или разрешению камеры неправильно. Нужно совпадение по интерфейсу вызова, видео, аудио, управлению замком и способу регистрации.

Две разные архитектуры 4-wire видеодомофон и IP-видеодомофон подключаются принципиально по-разному Аналог / AHD Физический вход Panel 1 / Panel 2 Панель подключается непосредственно к клеммам или разъёму монитора. Обычно по линии передаются видео, звук, общий провод и питание или управляющий сигнал в соответствии со схемой производителя. Типичные бренды: Slinex, Tantos, часть ELTIS и других классических систем. IP / SIP Панель добавляется как сетевое устройство Монитор и панель подключаются к Ethernet, PoE-коммутатору или локальной сети. Затем задаются адреса, номер квартиры, SIP или фирменная регистрация. Отдельного аналогового видеопровода между ними может не быть. Типичные бренды: Hikvision, Dahua, Akuvox. Кнопка вызова → панель → монитор → разговор → открытие двери Функционально пользователь видит одно и то же, но техническая реализация отличается. Поэтому панель AHD нельзя подключить к SIP-входу, а IP-панель нельзя просто посадить на четыре провода старого монитора.

Перед покупкой Как понять, можно ли добавить вторую панель к вашему монитору Найдите точную модель монитора. Маркировка обычно есть на задней стенке, коробке, в меню или документации. Посмотрите количество входов. Ищите Door 1 / Door 2, Panel 1 / Panel 2, VTO, Door Station или похожие обозначения. Проверьте формат видео. CVBS, AHD, TVI, CVI и IP требуют разной совместимости. Проверьте питание панели. Часть панелей питается от монитора, часть требует отдельного источника или PoE. Проверьте управление замком. Реле может находиться в панели, отдельном контроллере или мониторе. Проверьте мобильное приложение. Не все функции второго входа обязательно доступны удалённо. Если один вход уже занят подъездным домофоном через модуль сопряжения, это ещё не означает, что свободен полноценный второй канал. У некоторых моделей подъездный вход, HOOK/GATE или интерфейс сопряжения использует отдельную логику. Нужно смотреть именно схему конкретного монитора.

ELTIS ELTIS VM700: один из самых понятных вариантов для «подъезд + своя дверь» ELTIS VM700 интересен тем, что производитель рассматривает его именно как абонентский видеомонитор для многоабонентской домофонии. В современной гибридной системе ELTIS DP7000ip-Hybrid VM700 и VM400 могут работать параллельно с IP-абонентскими устройствами и мобильным приложением. Для квартиры особенно важно, что VM700 допускает подключение многоабонентского блока вызова и отдельного одноабонентского блока. Это позволяет построить понятную схему: Подъездная панель общедомовая ELTIS или совместимая инфраструктура ↓ ELTIS VM700 общий квартирный экран ↑ Своя панель у двери квартиры отдельный локальный вызов При такой архитектуре не нужно пытаться внедрять собственную панель в общедомовой сервер. Подъезд остаётся подъездом, а квартирная панель подключается как отдельный локальный источник. Но VM700 нельзя считать универсальным монитором для любого оператора. Сначала подтверждается, что подъездная система действительно выдаёт совместимый ELTIS-интерфейс в квартиру. Если Дом.ру, Ростелеком или другая система работает только через приложение, VM700 сам по себе не решит эту задачу.

Slinex Slinex: два физических входа для панелей встречаются у многих моделей Для классической квартирной схемы Slinex удобен тем, что у многих мониторов прямо предусмотрены два входа для вызывных панелей. Например, SL-10N Cloud поддерживает две наружные панели и две дополнительные камеры. В руководстве отдельно описан вызов с первой и второй панели и переключение между ними при просмотре. Панель 1 Можно использовать для своей двери квартиры либо совместимого подъездного сигнала. Панель 2 Отдельный вход с собственным вызовом и управлением замком подключённой панели. Камеры Дополнительные видеовходы не являются полноценными домофонными входами и обычно не принимают кнопку вызова. У Slinex важно проверять не только разрешение, но и поколение панели. Современные мониторы могут работать с AHD и другими HD-аналоговыми форматами, а старые модели рассчитаны только на CVBS. При несовпадении формата изображение может отсутствовать или работать нестабильно. Видеовход камеры и вход вызывной панели не одно и то же. Камера даёт изображение. Панель должна дополнительно формировать вызов, передавать звук и обеспечивать управление замком.

Tantos Tantos: два входа, HOOK/GATE и отдельные версии для подъездного домофона У Tantos выбор особенно широкий, поэтому нельзя ориентироваться только на название серии. Актуальные модели Classic и HD часто поддерживают две вызывные панели. Например, Amelie HD SE имеет два входа для панелей и два входа для камер, а также выход HOOK/GATE для блока сопряжения или управления воротами. Joker HD Wi-Fi также поддерживает две вызывные панели и две камеры. При этом у него есть Wi-Fi, удалённый вызов на смартфон, запись и отдельный HOOK для модулей сопряжения подъездных домофонов. Пример Tantos Панели Что важно Amelie HD SE 2 AHD / CVI / TVI / CVBS, HOOK/GATE для сопряжения или ворот. Joker HD Wi-Fi 2 HD-аналог, Wi-Fi, запись, HOOK для модуля сопряжения. Elly / Elly-S 2 Классическая серия, отдельные видеокамеры, возможность многоквартирного режима. Selina HD M Tuya 2 AHD/TVI/CVI/CVBS, Wi-Fi, до 6 совместимых мониторов. В 2026 году у Tantos изменился и мобильный сценарий. Производитель добавил поддержку Wi-Fi домофонов серий Promo HD и IP в приложение TS VMS 2.0. Поэтому при выборе нового Tantos стоит смотреть не только старые инструкции vhOme, но и текущую поддержку конкретной модели.

Hikvision Hikvision: дополнительная панель добавляется в IP-систему, а не во второй аналоговый разъём Современная Hikvision Video Intercom строится как сетевая система. Внутренний монитор и вызывные станции являются отдельными IP-устройствами. Их добавляют в систему, назначают номера помещений и связывают между собой. В документации Hikvision отдельно различаются door station, outer door station и indoor station. Это позволяет строить систему с основной подъездной станцией и дополнительной дверной станцией возле квартиры или помещения, если выбранные модели и программная конфигурация это поддерживают. Door station своя дверь квартиры ↔ LAN / PoE сеть и питание ↔ Indoor station Hikvision KH-серии В старших системах связь устройств настраивается через iVMS-4200 или HikCentral, а у современных моделей часть параметров доступна локально или через веб-интерфейс. В любом случае важен не физический второй видеовход, а корректная регистрация устройств. Если существующий монитор Hikvision зарегистрирован у стороннего оператора, добавление собственной панели может быть ограничено конфигурацией оператора. Перед изменением параметров нужно понимать, кто управляет SIP-сервером и не будет ли локальная перенастройка конфликтовать с общедомовой системой.

Dahua Dahua: VTH может работать с несколькими VTO, но нужно учитывать поколение системы У Dahua есть как IP-, так и отдельные 4-проводные и 2-проводные серии. Поэтому одно название VTH ещё не означает единую схему подключения. В IP-сериях монитор VTH может иметь основную VTO и дополнительные VTO. В руководствах Dahua описано добавление sub VTO и fence station, а в старых IP villa-системах поддерживалось несколько вызывных станций и несколько внутренних мониторов. Dahua IP VTO добавляется по сети Монитор получает IP-адрес панели, номер VTO и параметры регистрации. Между панелью и монитором работает локальная сеть. Dahua 4-wire Физическая линия между VTO и VTH В отдельной аналоговой серии производитель допускает несколько VTO и VTH, но используются специальные порты и требования к кабелю именно этой линейки. Поэтому перед покупкой панели Dahua обязательно проверяется точная серия существующего VTH. IP-панель VTO нельзя подключить в аналоговый 4-wire VTH только потому, что оба устройства Dahua.

Akuvox Akuvox: SIP-панель и монитор связываются через сеть или облачную платформу Akuvox C315 и другие внутренние мониторы бренда построены вокруг SIP. Производитель прямо описывает C315 как Android SIP-based indoor monitor, который работает с дверными панелями Akuvox для аудио-, видеосвязи, мониторинга и открытия двери. В локальной системе дверную панель можно настроить так, чтобы она звонила на внутренний монитор по его IP или SIP-адресу. Для этого монитор должен быть добавлен как контакт или зарегистрирован через соответствующий SIP-сервер. В SmartPlus логика может управляться уже облачной платформой. Akuvox Door Phone → SIP / IP → C315 / другой монитор Плюс IP-подхода в том, что одна панель не обязана быть физически подключена в конкретный монитор. Вызов маршрутизируется программно, а видеопотоки могут добавляться отдельно. Но эта свобода работает только тогда, когда вы управляете настройками системы или оператор предоставляет соответствующие права. Если Akuvox уже используется Дом.ру или другой операторской системой, самостоятельное добавление второй панели нужно согласовывать. Локальная конфигурация может быть заблокирована, управляться автопровижинингом или перезаписываться сервером оператора.

Кабельная подготовка Что проложить от монитора до двери квартиры Если отделка ещё не закончена, лучше не подгонять трассу под одну случайную панель. Нормальный резерв даёт возможность перейти между локальной аналоговой и IP-системой без нового ремонта. Сценарий Что закладывать Почему IP-панель Cat.6 медь Ethernet и PoE. Один кабель может передавать сеть и питание при поддержке PoE. 4-wire CVBS Кабель по руководству производителя Нужно учесть питание панели, видео, аудио и длину трассы. AHD / TVI / CVI панель Кабель, рекомендованный изготовителем, часто КВК HD-аналог чувствительнее к линии. Некоторые производители прямо запрещают обычную UTP без коаксиальной жилы. Пока модель неизвестна Cat.6 + резервная труба с протяжкой Можно позже добавить нужный аналоговый кабель без вскрытия стены. Отдельная камера над дверью Отдельный Cat.6 Камера не должна зависеть от кабеля панели и может работать по PoE. Почему не стоит надеяться только на одну витую пару Для IP это правильный кабель. Для классического видеодомофона всё зависит от формата. Tantos, например, прямо предупреждает, что для AHD/CVI/TVI панелей нельзя использовать кабели без коаксиального проводника там, где конкретной моделью требуется такой способ передачи видео. Самая универсальная подготовка не «два кабеля на все случаи», а доступная труба. Через неё можно заменить или добавить линию после того, как станет известна точная панель и схема.

Электрозамок Как своя панель управляет замком двери квартиры У большинства классических видеопанелей реле открытия находится непосредственно в панели. Монитор передаёт команду «Открыть», а уже панель замыкает свои релейные контакты. В IP-системах реле также часто находится в вызывной станции или отдельном защищённом контроллере. Электромеханический замок Нужно учитывать рабочее напряжение, импульсный ток и допустимую длину линии. Электромагнитный замок Обычно требует постоянного питания и корректной логики нормально замкнутого или нормально разомкнутого реле. Отдельное реле Полезно, если панель не должна коммутировать нагрузку напрямую или требуется развязка. Замок нельзя выбирать по принципу «панель даёт 12 В, значит подключаем напрямую». Нужно сверить допустимый ток реле, тип выхода, источник питания и пусковой ток замка. При ошибочной схеме замок может открываться через раз, монитор перезагружаться, а релейный выход быстро выйти из строя.

Запись и архив Можно ли использовать свою панель ещё и как камеру Да, но возможности зависят от архитектуры. Аналоговый монитор может сохранять фото или ролики на microSD. Некоторые модели Tantos и Slinex умеют записывать движение и работать как небольшой DVR. IP-панели Hikvision, Dahua и Akuvox могут отдавать сетевой видеопоток, но возможность записи на конкретный NVR нужно проверять по модели и протоколам. Задача Лучший подход Увидеть, кто звонил microSD в мониторе и запись по вызову. Записывать проходящих возле двери Детекция движения, если монитор и панель поддерживают её. Нужен надёжный архив 24/7 Отдельная PoE-камера и NVR обычно практичнее панели. Нужен единый архив камеры и домофона IP-система с совместимым видеопотоком и NVR. Запись видеодомофона microSD, движение, DVR, NVR и постоянный архив. Камера у двери квартиры Отдельный обзор, PoE и запись независимо от домофона.

Что выбрать Практические сценарии для квартиры Что уже стоит Что хотите добавить Что делать ELTIS VM700 Панель у двери Подбирать совместимый одноабонентский блок вызова и использовать предусмотренный второй сценарий входа. Slinex с двумя Panel Вторая панель Проверить формат видео и подключить к свободному входу Panel 2. Tantos с двумя входами Своя панель + подъезд Определить, занят ли отдельный HOOK/подъездный вход или один из обычных каналов. Hikvision IP Вторая Door Station Добавить устройство в локальную систему и связать с indoor station. Dahua IP VTH Дополнительная VTO Добавить sub VTO в поддерживаемой конфигурации. Akuvox C315 Своя Akuvox-панель Настроить локальный SIP/IP вызов либо зарегистрировать через управляемую платформу. Только приложение Дом.ру/Ростелеком Экран у двери квартиры Чаще проще оставить подъезд в приложении и сделать отдельную собственную систему.

Нормативная основа Почему общедомовую и квартирную часть нужно разделять ГОСТ Р 71872-2024 рассматривает многоабонентский домофон как комплекс устройств, в который входят вызывная панель, коммутатор, абонентский терминал, кнопка выхода, замок и блок питания. Стандарт действует с 1 февраля 2025 года. «При необходимости подключения к аналоговой сети домофон должен иметь соответствующий интерфейс или комплектоваться внешним блоком преобразования». Практический вывод простой: наличие цифрового подъездного домофона не запрещает использование аналогового квартирного терминала, если система предусматривает соответствующий интерфейс. Но такой переход должен быть частью штатной архитектуры или согласованного решения, а не самодельным подключением в этажном шкафу. Свою панель возле двери квартиры лучше подключать со стороны квартиры. Не нужно вмешиваться в общедомовые коммутаторы, серверы и линии соседних квартир, если задача решается локальным вторым входом монитора или отдельной IP-системой.

FAQ Частые вопросы о второй вызывной панели в квартире Можно ли подключить две вызывные панели к одному монитору? Да, если конкретный монитор имеет два полноценных входа для панелей или поддерживает несколько сетевых door station. Чем второй вход панели отличается от входа камеры? Панель передаёт не только видео, но и вызов, звук и команду управления замком. Камерный вход обычно предназначен только для изображения. Можно ли первую панель оставить подъездной, а вторую поставить у квартиры? Да, это один из самых удобных сценариев, если существующий монитор действительно поддерживает оба источника. Подойдёт ли любая 4-проводная панель к Slinex? Нет. Нужно проверить формат видеосигнала, распиновку, питание и совместимость конкретного монитора. Подойдёт ли любая AHD-панель к Tantos? Нет. Нужно сверить разрешение, формат AHD/TVI/CVI/CVBS, схему подключения и ограничения конкретной модели монитора. Можно ли использовать витую пару для AHD-панели? Не всегда. Некоторые производители прямо требуют кабель с коаксиальным проводником и не допускают обычную UTP для HD-аналогового видеосигнала. Можно ли к ELTIS VM700 добавить панель у квартиры? Да, его архитектура предусматривает работу с многоабонентским и одноабонентским блоками вызова. Панель нужно подбирать по документации ELTIS. Можно ли к Hikvision добавить вторую дверную станцию? В IP-системах Hikvision поддерживаются основная и дополнительные door station в зависимости от модели и конфигурации. Они добавляются по сети, а не во второй аналоговый вход. Можно ли к Dahua VTH добавить вторую VTO? Для многих IP- и отдельных проводных серий это предусмотрено, но точное количество и схема зависят от поколения VTH/VTO. Можно ли к Akuvox C315 подключить свою панель Akuvox? Да, C315 является SIP-монитором и предназначен для работы с дверными панелями Akuvox. В локальной системе настраивается вызов по IP/SIP, в облачной системе используется управляемая регистрация. Если Akuvox C315 уже работает с Дом.ру, можно ли добавить свою панель? Не следует менять конфигурацию без проверки. Операторский C315 может управляться удалённым провижинингом, а локальные настройки могут быть ограничены или перезаписаны. Можно ли подключить панель напрямую к приложению Ростелеком Ключ? Нет, собственная панель квартиры не становится частью операторской системы автоматически. Проще рассматривать её как отдельный локальный домофон. Можно ли поставить свою панель, если подъездной домофон работает только на телефон? Да. Подъезд можно оставить в приложении, а возле квартиры сделать независимую систему с собственным монитором. Нужен ли Wi-Fi для панели у квартиры? Не обязательно. Для IP-панели предпочтительнее Ethernet и PoE. Для классической 4-wire панели Wi-Fi вообще не требуется. Можно ли открыть замок прямо с монитора? Да, но команда обычно передаётся на реле панели или отдельного контроллера. Нужно проверить допустимую нагрузку реле. Можно ли подключить электромеханический замок прямо к панели? Только если схема и реле панели рассчитаны на такой способ. Часто правильнее использовать отдельный источник питания и релейную развязку. Почему замок открывается через раз? Частые причины: падение напряжения, слабый блок питания, слишком тонкий или длинный кабель, перегрузка реле или механическое усилие на язычок замка. Можно ли записывать видео со второй панели? Да, если монитор поддерживает запись именно этого канала или IP-панель добавлена на NVR. Возможности зависят от модели. Можно ли одновременно поставить панель и отдельную камеру? Да. Это хороший вариант, если панель нужна для разговора, а камера для широкого обзора и постоянного архива. Что проложить к двери квартиры до ремонта? Для IP-панели Cat.6. Если тип панели ещё не выбран, разумно добавить резервную трубу. Для отдельной PoE-камеры лучше оставить свой Cat.6. Можно ли один Cat.6 использовать и для панели, и для камеры? Для двух независимых IP-устройств лучше две отдельные сетевые линии. Это упрощает питание, обслуживание и замену оборудования. Нужна ли розетка возле двери? Обычно нет. Питание панели и замка удобнее организовать из доступного слаботочного шкафа или отдельного блока питания, если это соответствует выбранной схеме. Можно ли поставить панель с распознаванием лица? Технически такие IP-панели существуют, но для обычной двери квартиры чаще важнее стабильный вызов, хороший угол обзора и корректное управление замком. Что лучше для квартиры: Slinex/Tantos или Hikvision/Dahua/Akuvox? Если нужна простая локальная система, 4-wire решение часто проще. Если важны сеть, PoE, интеграция с NVR и масштабирование, удобнее IP. Можно ли поставить панель самостоятельно? Низковольтную часть можно собирать только при понимании схемы конкретного оборудования. Работы с 230 В, блоками питания, общедомовой системой и электрозамком должен выполнять специалист.

До покупки панели Пришлите точную модель монитора По одной фотографии передней панели определить совместимость нельзя. Нужны модель, фото задних разъёмов или схема, а также задача: подъезд, своя дверь, замок, камера, запись или всё сразу. Написать в MAXНаписать в Telegram