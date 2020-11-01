Видеодомофон вместо трубки: Vizit, Дом.ру, Ростелеком, Уфанет

Современные операторские домофоны

Такие системы нельзя считать просто «новым Vizit». В подъездной панели уже есть IP-камера, серверная связь, мобильное приложение и собственная система управления пользователями.

Дом.ру Умный Дом.ру В домах используются современные IP-панели, в том числе оборудование BEWARD и «Спутник» в разных проектах. Вызов и видео доступны через приложение «Умный Дом.ру». На модернизированных объектах оператор может сохранять старую квартирную трубку или подключать совместимое абонентское устройство. Главное: сторонний монитор нельзя выбирать только по надписи «Дом.ру». Сначала определяется конкретная панель и способ, которым к ней подключена квартира.

Ростелеком Ростелеком Ключ «Ключ» является платформой, а не одной фиксированной моделью домофона. Ростелеком работает с домофонными компаниями, которые модернизируют свой парк, поэтому оборудование в двух домах с «Ростелеком Ключ» может отличаться. Главное: Ростелеком официально предусматривает возможность отдельного подключения квартирной трубки, но совместимость стороннего видеомонитора зависит от фактического оборудования дома.

Уфанет Secret Top T4 / Secret Mini Уфанет публично использует линейку Secret Top. В актуальных проектах МКД фигурирует Secret Top T4. Эти IP-панели умеют одновременно работать с облаком и домофонной сетью, поэтому старая аналоговая трубка может оставаться рабочей после модернизации. Главное: Secret Top T4 поддерживает аналоговую часть, но видео в приложении и сигнал на аналоговую трубку — это два разных тракта.