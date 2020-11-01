Видеодомофон вместо трубки: Vizit, Дом.ру, Ростелеком, Уфанет

Видеодомофон в квартиру вместо трубки: как подключить к подъездному домофону и умным системам Дом.ру, Ростелеком, Уфанет
Можно ли убрать обычную домофонную трубку, поставить монитор с экраном, сохранить вызов с подъезда и открытие двери, добавить камеру у квартиры и принимать звонки на телефон? Во многих домах можно, но способ подключения зависит от системы: координатной, цифровой или современной операторской IP-домофонии. Разбираем Vizit, Cyfral, Metakom, Eltis, CTV, Даксис, Дом.ру, Ростелеком Ключ, Уфанет и «Двор на замок».
Можно ли заменить старую трубку на видеодомофон
Если у квартиры обычная двухпроводная трубка, видеомонитор напрямую вместо неё обычно не подключают. Между подъездной линией и квартирным монитором ставят согласующее устройство, которое понимает конкретный тип подъездного домофона.
Посетитель набирает квартиру, а звонок приходит уже на экранный монитор.
Через монитор можно ответить и открыть подъездную дверь, если модуль и система совместимы.
На второй вход монитора можно подключить индивидуальную панель или камеру у двери квартиры, если это допускает монитор и правила размещения.
Модуль сопряжения в первую очередь переносит вызов, аудио и команду открытия. Чтобы на экране показывалась именно камера подъездной панели, подъездная система должна отдавать доступный видеосигнал либо должна быть отдельная видеолиния/камера.
Сначала определите, какая система стоит в доме
|Тип системы
|Как устроена
|Что обычно нужно в квартире
|Координатная
|Квартира выбирается координатными шинами через подъездный коммутатор
|Координатный модуль сопряжения + совместимый 4-проводный монитор
|Цифровая двухпроводная
|Абоненты находятся на общей цифровой линии, номер квартиры задаётся системой
|Цифровой модуль сопряжения, настроенный на конкретную квартиру
|Гибридная умная
|Новая IP-панель работает с сервером/приложением, но старые квартирные трубки могут быть сохранены
|Зависит от панели и аналогового/цифрового интерфейса оператора
|Полностью IP / облачная
|Вызов идёт через сеть и облачный сервис оператора на приложение
|Сторонний монитор может не поддерживаться вообще или требует фирменного оборудования
И координатная, и цифровая система может приходить в квартиру двумя жилами. Марка подъездной панели тоже не всегда даёт однозначный ответ: внутри одной марки встречались разные поколения оборудования.
Что делает адаптер между подъездом и видеомонитором
Определяет сигнал вызова именно этой квартиры и запускает звонок на мониторе.
Преобразует разговорный тракт старой подъездной системы в интерфейс квартирного видеодомофона.
Когда нажата кнопка замка на мониторе, модуль формирует команду, которую понимает подъездный домофон.
У современных модулей CTV и ряда Даксис есть отдельный HOOK-сигнал. Он помогает корректно сообщить модулю, что монитор действительно принял вызов, и уменьшает проблемы с автопринятием и неправильной логикой разговора.
Откуда на квартирном мониторе берётся изображение подъезда
Его можно завести на модуль/монитор, если оборудование поддерживает такую схему и до квартиры есть видеолиния.
Камеру можно подать на видеовход монитора, независимо от разговорной линии домофона.
Видео может быть доступно только через фирменное приложение и сервер. Обычный аналоговый монитор не получает этот поток автоматически.
Если на старой системе к квартире приходит только двухпроводное аудио, после замены трубки на монитор вы сможете получить вызов, разговор и открытие, но на экране с подъезда может не быть картинки. При этом на второй канал можно поставить свою камеру у квартиры.
Что меняется, если на подъезде Дом.ру, Ростелеком, Уфанет или «Двор на замок»
Такие системы нельзя считать просто «новым Vizit». В подъездной панели уже есть IP-камера, серверная связь, мобильное приложение и собственная система управления пользователями.
Умный Дом.ру
В домах используются современные IP-панели, в том числе оборудование BEWARD и «Спутник» в разных проектах. Вызов и видео доступны через приложение «Умный Дом.ру». На модернизированных объектах оператор может сохранять старую квартирную трубку или подключать совместимое абонентское устройство.
Ростелеком Ключ
«Ключ» является платформой, а не одной фиксированной моделью домофона. Ростелеком работает с домофонными компаниями, которые модернизируют свой парк, поэтому оборудование в двух домах с «Ростелеком Ключ» может отличаться.
Secret Top T4 / Secret Mini
Уфанет публично использует линейку Secret Top. В актуальных проектах МКД фигурирует Secret Top T4. Эти IP-панели умеют одновременно работать с облаком и домофонной сетью, поэтому старая аналоговая трубка может оставаться рабочей после модернизации.
«Двор на замок»
Компания заявляет IP-домофонию и собственное приложение для видеовызовов, просмотра совместимых камер и управления дверями, калитками и шлагбаумами. Единого публичного перечня устанавливаемых панелей на сайте нет.
И другие операторские системы
По похожему принципу работают «Интерсвязь. Умный город», «Сибсети», «Электронный город», а аппаратной основой у разных операторов могут быть панели «Спутник», BEWARD и другие IP-платформы. Поэтому запрос «какой монитор купить к умному домофону оператора» всегда начинается с идентификации конкретного оборудования.
Оператор может использовать закрытый облачный видеопоток. Даже если внутри подъездной панели стоит IP-камера, это не означает, что жильцу предоставлен прямой сетевой доступ к ней.
Как выглядит типовая схема замены трубки на монитор
|Линия
|Что по ней идёт
|Что важно
|Подъезд → квартира
|Координатная или цифровая абонентская линия
|Не менять полярность/подключение без определения типа системы
|Модуль → монитор
|Аудио, общий, питание/управление, при наличии видео
|Используется схема конкретного модуля
|Своя панель у квартиры
|Обычно 4-wire CVBS/AHD или IP, зависит от монитора
|Часто занимает отдельный вход Door 1/Door 2
|Подъездная камера
|Отдельный аналоговый видеосигнал либо IP-поток оператора
|Доступность зависит от общей системы дома
|Питание монитора
|230 В встроенного БП или внешний адаптер
|Сетевую часть монтирует специалист
Ошибка в координатной или цифровой линии может отключить не только вашу квартиру. Работы за пределами квартирной абонентской линии нужно согласовывать с обслуживающей домофон организацией.
Популярные типы модулей сопряжения
CTV-CID
- для координатных систем;
- Vizit, Cyfral, Metakom, Eltis;
- поддержка HOOK;
- вызывная панель и видеокамера;
- штатно совместим с 4-проводными CTV AHD/аналоговыми мониторами.
CTV-DID
- для цифровой линейной адресации;
- Dacsys, Keyman, Laskomex, Marshal, Proel и др.;
- HOOK;
- регулировка входящего и исходящего аудио;
- для 4-проводных видеомониторов CTV.
Даксис МСК / МСК СЛИМ
- Vizit, Cyfral, Eltis, Metakom и совместимые;
- приём вызова и открытие подъезда;
- возможность подключения видеосигнала подъездной камеры;
- HOOK у соответствующих ревизий;
- есть таблицы совместимости с мониторами разных брендов.
Даксис МСЦ
- Proel, Laskomex, Keyman, Marshal/Raikmann и другие цифровые системы;
- номер квартиры задаётся в модуле;
- разговор и открытие подъездной двери;
- возможность работы с подъездной видеолинией при её наличии.
Например, CTV прямо указывает, что CTV-CID предназначен для обычных 4-проводных AHD/аналоговых мониторов и не является адаптером для их IP-серии. При покупке всегда сверяется конкретная модель монитора.
Можно ли одновременно подключить подъезд и получать вызовы на телефон
Да, один из удобных сценариев — 4-проводный Cloud/Wi-Fi монитор, к которому через модуль сопряжения подключён подъездный домофон, а через сеть монитор связан со своим приложением.
Наличие Wi-Fi в мониторе само по себе не гарантирует корректную удалённую работу с любым подъездным домофоном. Нужно проверить, как монитор обрабатывает вызов через конкретный вход и HOOK.
После установки видеодомофона что-то не работает: где искать причину
Неверный тип модуля, неправильная линия квартиры, полярность, номер квартиры или неисправность модуля.
Проблема HOOK, несовместимость логики монитора и старого модуля сопряжения.
Модуль не формирует корректную команду, неверная настройка или проблема подъездной линии.
Нужно регулировать/проверять аудиотракт модуля, полярность и совместимость.
Неправильный баланс аудио, слишком высокий уровень, плохой общий или старый модуль.
В систему квартиры вообще не приходит видеосигнал. Модуль сопряжения не может создать его из двухпроводного аудио.
Видео находится в IP/облачном тракте оператора и не выведено в аналоговую квартирную линию.
Неправильно определён тип системы или выбран несовместимый модуль.
Нужно выяснить конкретную панель, интерфейс квартиры и поддерживает ли оператор физическое абонентское устройство.
Работы необходимо остановить: вероятно, затронута общедомовая линия или коммутатор.
Проверяется вход, через который подключён модуль, режим переадресации и HOOK.
У операторской системы может быть отключён/не настроен аналоговый квартирный тракт либо услуга трубки.
Какие работы обычно требуются
Проверка линии и подключение совместимого оборудования.
Установка и настройка при технической возможности.
Монтаж и подключение без сложной новой трассы.
Минимальный выезд по Туле, если система уже установлена и работает неправильно.
Оборудование и дополнительные кабельные работы рассчитываются отдельно. Вмешательство в общедомовое оборудование выполняется только в допустимых границах и при необходимости через обслуживающую организацию.
Если нужен не просто совет, а рабочая система
Часто задаваемые вопросы про видеодомофон вместо трубки
Можно ли вместо обычной трубки поставить видеодомофон?
Во многих домах да. Для старой координатной или цифровой системы обычно нужен модуль сопряжения и совместимый 4-проводный монитор.
Будет ли видно человека у подъезда?
Только если подъездная система передаёт доступный видеосигнал до квартиры либо подключена отдельная камера. Двухпроводная аудиолиния сама по себе изображения не содержит.
Можно ли оставить вызов с подъезда и добавить свою камеру у квартиры?
Да. Часто модуль сопряжения занимает один вход монитора, а второй используется для индивидуальной панели или камеры.
Как понять, координатный у меня домофон или цифровой?
По модели подъездного оборудования, трубки/коммутатора и схеме линии. Количество проводов в квартире не даёт однозначного ответа.
Какой модуль нужен для Vizit?
Для большинства классических координатных Vizit используют координатные модули вроде CTV-CID или Даксис МСК, но конкретную систему всё равно нужно проверить.
Какой модуль нужен для Cyfral?
Многие Cyfral координатные, но встречаются разные поколения. Перед покупкой нужно определить тип системы.
Какой модуль нужен для Metakom?
Metakom выпускал разные типы систем. Выбирать модуль только по марке нельзя: сначала определяется конкретная модель/тип адресации.
Для чего CTV-CID?
Для подключения 4-проводного CTV AHD/аналогового видеомонитора к координатному подъездному домофону.
Для чего CTV-DID?
Для цифровых линейных систем адресации, включая Dacsys, Keyman, Laskomex, Marshal, Proel и другие совместимые.
Что такое Даксис МСК?
Координатный модуль сопряжения для индивидуального 4-проводного видеодомофона и общеподъездной системы.
Можно ли поставить IP-монитор вместо 4-проводного через обычный модуль?
Обычно нет. Модули CTV-CID/DID и многие Даксис рассчитаны на 4-проводный интерфейс. IP-монитору требуется соответствующая IP-архитектура или фирменный шлюз.
Можно ли подключить видеомонитор к Дом.ру?
Иногда да, если конкретная панель и квартирный интерфейс это поддерживают. У Дом.ру используются разные аппаратные решения, поэтому универсального «монитора для Дом.ру» нет.
Какие домофоны ставит Дом.ру?
В разных проектах встречаются IP-панели BEWARD и «Спутник», а также оборудование партнёрских домофонных компаний. Конкретную модель нужно смотреть на вашем подъезде.
Можно ли поставить свою трубку или монитор к Ростелеком Ключ?
Ростелеком предусматривает подключение физической квартирной трубки, но «Ключ» является платформой и работает с разным оборудованием. Совместимость видеомонитора определяется по конкретному дому.
Что ставит Уфанет?
В актуальных проектах Уфанет использует IP-панели Secret Top T4; для модернизации также существует линейка Secret Mini. Система может сочетать облачные функции с аналоговыми квартирными трубками.
Можно ли вывести видео Уфанет Secret Top на обычный монитор?
Не автоматически. Аналоговая линия трубки и IP-видеопоток приложения являются разными трактами. Нужно смотреть доступные интерфейсы конкретной конфигурации дома.
Как подключить монитор к «Двор на замок»?
Сначала нужно узнать конкретную модель вызывной панели и квартирный интерфейс. Публично компания описывает IP-домофонию и собственное приложение, но не фиксирует одну универсальную модель панели для всех объектов.
Если у оператора есть видео в приложении, почему его нет на моём мониторе?
Потому что видео передаётся через IP и облачный сервис оператора, а квартирная линия может передавать только аналоговый вызов и разговор.
Можно ли получить RTSP или ONVIF от операторского домофона?
Только если оператор и конкретное оборудование официально предоставляют такой доступ. Наличие IP-камеры внутри панели этого не гарантирует.
Что такое HOOK в модуле сопряжения?
Отдельный сигнал состояния монитора. Он помогает модулю правильно понимать принятие/завершение вызова и избегать автопринятия.
Почему монитор сам принимает звонок с подъезда?
Частая причина — старый модуль без HOOK или несовместимая логика определения снятия трубки.
Почему после замены трубки дверь перестала открываться?
Неверный модуль, настройка, полярность или неправильная передача команды открытия в подъездную систему.
Почему звук очень тихий?
У многих модулей есть отдельные регулировки аудио. Также проверяют полярность, состояние линии и соответствие конкретному домофону.
Можно ли поставить Wi-Fi видеомонитор и получать подъездные звонки на смартфон?
Иногда да. Нужно проверять, умеет ли конкретный Cloud-монитор переадресовывать вызов, пришедший через модуль сопряжения, и правильно ли работает HOOK.
Можно ли самостоятельно подключаться в подъездном щите?
Не следует. Общедомовая домофонная сеть относится к общему оборудованию, и ошибка может нарушить связь других квартир. Работают со своей абонентской линией или через обслуживающую организацию.
Что сфотографировать для подбора оборудования?
Вызывную панель в подъезде, шильдик/модель старой квартирной трубки, количество и цвет проводов на её клеммах, а также сообщить, кто обслуживает домофон.
Сначала определим домофонную систему вашего дома
Пришлите фото подъездной панели и старой трубки. Можно понять, нужен ли координатный/цифровой модуль, совместим ли выбранный монитор и будет ли на нём видео с подъезда.