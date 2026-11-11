11 ноября 2026 года команда Home Assistant представила Connect AUX-2. Это не замена основному серверу, а сетевое устройство, которое помогает разместить интерфейсы умного дома рядом с оборудованием, в том числе там, где нет удобной розетки.

Что умеет AUX-2 Подключение по Ethernet с питанием PoE позволяет передавать данные и питание одним кабелем. Альтернативно доступны Wi-Fi и питание USB. AUX-2 также выполняет роль Bluetooth Proxy, расширяя зону приёма BLE-датчиков. Устройство имеет аудиоинтерфейс и последовательные порты RS-232 для совместимой техники. Через USB можно подключать отдельные внешние адаптеры, например для Z-Wave. Функции конкретного подключения зависят от интеграций и поддерживаемых команд оборудования.

Что важно не перепутать с Zigbee и Thread Разработчик сообщает, что работа Z-Wave через сетевое расположение уже испытана. Работа Zigbee-адаптера через USB-подключение AUX-2 пока рассматривается как новая, требующая дополнительных проверок возможность. Отдельно указано ограничение: надёжная передача Thread через такой сетевой USB-канал пока не реализована. Поэтому позиционировать AUX-2 как готовый Thread Border Router нельзя.

Применение в реальном доме Типовой сценарий: сервер Home Assistant размещён в слаботочном шкафу, а Bluetooth-датчики или усилитель звука находятся на другом этаже. AUX-2 можно поставить ближе к оборудованию и подключить отдельной сетевой линией. Перед покупкой проверяют PoE-совместимость коммутатора, доступность Ethernet-трассы, поддержку конкретных serial-команд и необходимость работы системы при пропадании интернета. PoE не означает резервного питания без отдельного ИБП.

Нужно ли покупать AUX-2 вместо ESP32 Для простой функции Bluetooth Proxy на ESP32 уже существуют другие решения. AUX-2 интересен тогда, когда действительно нужны PoE, RS-232, аудиофункции или вынос совместимых адаптеров. Цена производителя при анонсе составляла 69 долларов или 59 евро; цена и наличие в российских магазинах отдельно не подтверждены.

Частые вопросы Можно ли запитать AUX-2 по PoE? Да, это одна из заявленных возможностей устройства, при совместимом источнике PoE. Заменяет ли он Thread Border Router? Нет. Производитель прямо отмечает, что Thread через сетевое USB-подключение пока не реализован.