ЭЛЕКТРОМОНТАЖ · 16 НОЯБРЯ 2026 ДКС Sotto 88502: напольный лючок IP66 для силовых и информационных розеток ДКС представила компактный напольный лючок серии Sotto для подключения оборудования вдали от стен. Производитель опубликовал анонс 16 ноября, а отраслевой портал Elec.ru разместил сообщение 18 ноября. Главное отличие изделия заключается в повышенной защите закрытого корпуса от воды и пыли. IP66 При закрытой крышке без подключённых приборов 71 мм Минимальная глубина встраивания

Характеристики артикула 88502

Параметр Значение Вместимость 2 модуля ЭУИ Габариты крышки 130 × 130 мм Встраиваемый размер 116 × 116 мм Минимальная глубина 71 мм Корпус Электроизоляционный пластик Отделка крышки Нержавеющая сталь Вводы труб 20 и 25 мм Монтаж Фальшпол или бетонная стяжка Влажная уборка Допускается при соблюдении условий производителя

Как понимать IP66

Первая цифра 6 означает пыленепроницаемость, вторая 6 соответствует защите от сильных струй воды в условиях испытания. Это не подтверждение стойкости к погружению. Для данного лючка производитель прямо ограничивает действие заявленной защиты состоянием с закрытой крышкой и без подключённого оборудования.

Важно: не следует считать открытый лючок с вилкой защищённым по IP66. При затоплении не приближайтесь к электрооборудованию в воде. Безопасное отключение питания и проверку перед повторным включением должен обеспечить специалист.

Что предусмотреть до заливки пола

Высота конструкции 71 мм является минимальной глубиной изделия, а не универсальной толщиной стяжки. Учитывайте покрытие, трассы труб и допустимую конструкцию пола. Кабельные линии Силовые и информационные цепи планируют с необходимым разделением. Два модуля не означают возможность одновременно разместить любую силовую розетку и RJ45. Защита при монтаже В поставку входит временный элемент для предотвращения попадания раствора при заливке. Необходимо сохранить доступ к обслуживаемым соединениям. Механическая нагрузка Не переносите допустимую нагрузку других моделей Sotto на 88502. Для зон движения тележек и тяжёлого оборудования нужна подтверждённая характеристика именно этого артикула.

Где такой лючок полезен

Это вариант для отдельно стоящего рабочего стола, переговорной или помещения со свободной планировкой. Для постоянно подключённого оборудования с частой влажной уборкой следует оценивать альтернативы с защитой в рабочем состоянии. Не стоит размещать лючок в зоне постоянного скопления воды только на основании маркировки IP.

Комплект включает корпус, крышку, уплотнение, механизм запирания, подрозеточный блок, крепёж для фальшпола и защиту при бетонировании. Конкретные механизмы розеток и их электрические характеристики проверяют отдельно. Латунная отделка заявлена как будущее расширение ассортимента, не как доступная комплектация 88502.

Частые вопросы Можно ли поставить обычную розетку 16 А? Нужно подтвердить её механическую совместимость с подрозеточным блоком. Допустимый ток определяется выбранным механизмом и питающей линией, а не корпусом лючка. Можно ли мыть пол с подключённой вилкой? Заявленная IP66 относится к закрытому лючку без подключённых приборов. Условия влажной уборки при открытой крышке нельзя считать подтверждёнными. Подходит ли для кухонного острова? Возможность зависит от расположения относительно воды, конструкции пола, нагрузки и доступности обслуживания. Для стационарной кухонной техники может быть рациональнее отдельная линия с другим способом вывода.

Подготовка электрики до отделки Места напольных выводов рекомендуется согласовать до устройства стяжки, чтобы избежать повреждения готового пола и скрытых коммуникаций. Монтаж розеток в Туле