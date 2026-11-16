ЭЛЕКТРОМОНТАЖ · 16 НОЯБРЯ 2026
ДКС Sotto 88502: напольный лючок IP66 для силовых и информационных розеток
ДКС представила компактный напольный лючок серии Sotto для подключения оборудования вдали от стен. Производитель опубликовал анонс 16 ноября, а отраслевой портал Elec.ru разместил сообщение 18 ноября. Главное отличие изделия заключается в повышенной защите закрытого корпуса от воды и пыли.
Характеристики артикула 88502
|Параметр
|Значение
|Вместимость
|2 модуля ЭУИ
|Габариты крышки
|130 × 130 мм
|Встраиваемый размер
|116 × 116 мм
|Минимальная глубина
|71 мм
|Корпус
|Электроизоляционный пластик
|Отделка крышки
|Нержавеющая сталь
|Вводы труб
|20 и 25 мм
|Монтаж
|Фальшпол или бетонная стяжка
|Влажная уборка
|Допускается при соблюдении условий производителя
Как понимать IP66
Первая цифра 6 означает пыленепроницаемость, вторая 6 соответствует защите от сильных струй воды в условиях испытания. Это не подтверждение стойкости к погружению. Для данного лючка производитель прямо ограничивает действие заявленной защиты состоянием с закрытой крышкой и без подключённого оборудования.
Что предусмотреть до заливки пола
Высота конструкции
71 мм является минимальной глубиной изделия, а не универсальной толщиной стяжки. Учитывайте покрытие, трассы труб и допустимую конструкцию пола.
Кабельные линии
Силовые и информационные цепи планируют с необходимым разделением. Два модуля не означают возможность одновременно разместить любую силовую розетку и RJ45.
Защита при монтаже
В поставку входит временный элемент для предотвращения попадания раствора при заливке. Необходимо сохранить доступ к обслуживаемым соединениям.
Механическая нагрузка
Не переносите допустимую нагрузку других моделей Sotto на 88502. Для зон движения тележек и тяжёлого оборудования нужна подтверждённая характеристика именно этого артикула.
Где такой лючок полезен
Это вариант для отдельно стоящего рабочего стола, переговорной или помещения со свободной планировкой. Для постоянно подключённого оборудования с частой влажной уборкой следует оценивать альтернативы с защитой в рабочем состоянии. Не стоит размещать лючок в зоне постоянного скопления воды только на основании маркировки IP.
Комплект включает корпус, крышку, уплотнение, механизм запирания, подрозеточный блок, крепёж для фальшпола и защиту при бетонировании. Конкретные механизмы розеток и их электрические характеристики проверяют отдельно. Латунная отделка заявлена как будущее расширение ассортимента, не как доступная комплектация 88502.
Частые вопросы
Можно ли поставить обычную розетку 16 А?
Нужно подтвердить её механическую совместимость с подрозеточным блоком. Допустимый ток определяется выбранным механизмом и питающей линией, а не корпусом лючка.
Можно ли мыть пол с подключённой вилкой?
Заявленная IP66 относится к закрытому лючку без подключённых приборов. Условия влажной уборки при открытой крышке нельзя считать подтверждёнными.
Подходит ли для кухонного острова?
Возможность зависит от расположения относительно воды, конструкции пола, нагрузки и доступности обслуживания. Для стационарной кухонной техники может быть рациональнее отдельная линия с другим способом вывода.
Подготовка электрики до отделки
Места напольных выводов рекомендуется согласовать до устройства стяжки, чтобы избежать повреждения готового пола и скрытых коммуникаций.
Источники: сообщение ДКС от 16.11.2026, карточка Sotto 88502, публикация ДКС на Elec.ru от 18.11.2026.